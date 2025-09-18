GE Servette doit se relever ++ Werro rêve d'or

Genève-Servette: se relever après une terrible claque Genève a subi une défaite embarrassante 11-0 en National League mardi soir à Malley contre Lausanne. Un retour à la réalité pas forcément inutile après un début de championnat plutôt réussi.

Alors oui, le score fait tache. Prendre 11 buts dans une rencontre n'arrive pas très souvent. La dernière fois que Genève avait connu pareille débandade, c'était un soir d'octobre 2021 aux Vernets face à Ambri. Les Aigles avaient alors perdu 10-4. Pat Emond, coach à ce moment-là, avait encore tenu un mois avant d'être débarqué.

Entraîneur actuel, signé pour la saison en cours, Yorick Treille ne doit pas se sentir menacé après un tel match. Mais le manque de réaction de ses joueurs après quarante minutes interpelle. Alors que l'on imaginait les Aigles gagner en rugosité pour montrer un autre visage au cours des vingt dernières minutes, ceux-ci ont gardé leurs ailes bien fermées.

Des Aigles? Non, des flamants roses "On fait confiance au staff qui a été mis en place, plaidait le capitaine Noah Rod après la rencontre. Sur ce match, c'est nous, peu importe le système mis en place. On n'a pas respecté le système, pas mis assez de coeur, on prend trois ou quatre goals sur des tirs qu'on peut bloquer et où on fait le flamant rose devant. Tu peux mettre l'entraîneur que tu veux, ça doit venir du coeur et on ne l'a pas eu."

Au sortir d'une performance aussi insuffisante, les mots sont souvent très forts. Les superlatifs fleurissent rapidement. "Je pense que c'est le pire match de notre carrière à toute l'équipe, appuie Noah Rod. C'est inacceptable de se présenter comme ça. On doit se regarder dans le miroir après une telle claque. Si elle ne sert pas, je ne comprends plus rien. On était dégueulasse."

Le numéro 96 des Grenat ne s'est pas caché et n'a cherché aucune excuse: "On s'est dit les choses en face. Quand tu dois monter sur la glace qu'il y a 11-0 et encore dix minutes à jouer, ta fierté en prend un grand coup. C'est vraiment la honte de jouer un match et de perdre 11-0. Ca ne devrait pas arriver et tu t'en souviens. C'est pire que le 10-4 aux Vernets contre Ambri, là tu prends 11-0 dans un derby. Je pense que ce n'est jamais arrivé à quelqu'un de l'équipe."

Treille: "Je n'ai pas les mots" Après un début de saison très correct avec 7 points en trois matches et une défaite à Berne, Genève a eu droit à un retour à la réalité. L'entraîneur Yorick Treille n'a pas tenté d'adoucir la chose: "C'est le club qu'on a laissé tomber dans un match comme ça. Je pense qu'on s'est vu trop beaux. On a bossé fort et on a eu des résultats corrects sur une semaine. Mais sans manquer de respect aux adversaires, c'était le premier gros test de la saison ce soir et on est passé totalement à côté. Jeudi, ça recommence et on va montrer un autre visage."

Jeudi, déjà, avec un autre derby. A domicile cette fois et face à Fribourg. L'occasion d'oublier la mésaventure de mardi en appuyant sur le bouton reset. C'est aussi ça qui fait que les défaites, même très larges, se changent en péripéties lorsque l'on regarde une saison longue de 52 matches.

"On va reprendre ça à tête reposée, expliquait le coach à chaud au terme de la rencontre. On va se parler honnêtement, comme toujours. J'ai envie de dire que c'était insuffisant, mais c'est bien pire. Je n'ai pas les mots, c'est un naufrage collectif. Et quand c'est collectif, c'est le coach qui est le principal coupable. On va se regarder dans le miroir et aller de l'avant en se préparant pour le gros derby de jeudi soir contre Fribourg. Il n'y a rien de mieux pour se remettre dedans. On doit retrouver notre identité. Des fois, une bonne claque dans la gueule ça fait du bien pour se relever!"



Audrey Werro est un "diamant brut" En 2001, André Bucher remportait l'or sur 800 m aux Championnats du monde d'Edmonton, au Canada. Vingt-quatre ans plus tard, Audrey Werro pourrait bien imiter son illustre prédécesseur à Tokyo.

Bucher était devenu le deuxième Suisse à remporter une médaille d'or dans des Mondiaux d'athlétisme après Werner Günthör. Ce Lucernois de 48 ans, père de quatre enfants, vit aujourd'hui dans le canton de Zurich et n'entretient plus que des contacts occasionnels avec le milieu de l'athlétisme suisse. Il a accepté de répondre aux questions de Keystone-ATS avant l'entrée en lice d'Audrey Werro aujourd'hui à 12h58.

André Bucher, comment analysez-vous la façon de courir d'Audrey Werro ?

"Audrey a une tendance naturelle à dicter les courses. Elle est prédestinée à être une coureuse de tête. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas briller dans une course plus tactique. Chacun a ses préférences. Audrey est certainement quelqu'un qui a envie de courir à l'avant."

Certains experts disent qu'elle a parfois du mal à se faire une place dans le peloton avec sa grande taille et sa longue foulée. Partagez-vous cet avis ?

"Elle a pu constater lors de centaines de courses qu'il y a des coureuses plus grandes et plus petites, certaines ayant des longues foulées et d'autres des plus courtes. C'est aussi difficile pour ses adversaires de courir avec quelqu'un comme elle qui a une très longue foulée. Je ne pense pas que cela irrite Audrey. Mais c'est certainement plus facile si la coureuse devant elle suit le même rythme. Je connais cela de mon temps avec les meneurs d'allure: une taille similaire fonctionne mieux."

Davantage de pression Quelle devra être la tactique d'Audrey Werro à Tokyo ?

"Ce serait une erreur de ma part de lui donner des conseils. Elle a déjà montré à maintes reprises ce dont elle est capable en compétition. Avec son nouveau statut, elle va toutefois ressentir davantage de pression. Il sera intéressant de voir comment elle la gère. Mais je ne m'inquiète pas. Au Weltklasse, elle a annoncé son record et est allée au bout de son ambition. C'était du grand spectacle."

Une course tactique en série ou en demi-finale ne la mettrait-elle pas inutilement en danger ?

"Dans les courses tactiques, il y a toujours des impondérables. Le peloton est serré, il y a des bousculades, on peut trébucher, on est bloqué ou on doit faire le tour par l'extérieur. Les courses tactiques comportent bien sûr plus de risques."

Alors pourquoi ne pas simplement courir en tête ?

"En tant que coureuse de tête, on a besoin de plus d'énergie, non pas à cause du manque de vent, mais d'un point de vue mental. En tant que poursuivante, on peut rouler avec, on ne doit s'occuper de rien, juste suivre le rythme. Quand Audrey court devant, elle doit vraiment toujours accélérer. D'un autre côté, être coureuse de tête présente aussi des avantages. La tactique est simple et permet d'imposer sa course à ses concurrentes."

Un "diamant brut" Depuis quand avez-vous Audrey Werro dans votre radar ?

"Tout d'abord, je veux saluer le niveau du 800 m féminin en Suisse. Il est en effet incroyable que des sélections pour les Championnats du monde soient nécessaires en Suisse. Et que les athlètes doivent ensuite courir sous les deux minutes pour y participer. J'ai toutes ces femmes sur mon radar depuis un certain temps déjà et je trouve que c'est une évolution très cool. Et pour répondre à votre question, Audrey m'est apparue très tôt comme un diamant brut."

Qu'entendez-vous par "diamant brut" ?

"J'ai vu Audrey courir quand elle était jeune et je me suis dit: +Elle a encore du potentiel, tout n'est pas encore en place, mais elle est déjà très, très rapide+. Elle a fait beaucoup de progrès au sein de la relève, même si son style n'était pas techniquement propre. Lorsque je l'ai vue au Weltklasse de Zurich, j'ai eu le sentiment qu'elle avait fait un grand pas en avant."



Ligue des champions: menu alléchant ce soir La 1re journée de la Ligue des champions s'achève ce soir avec six nouvelles rencontres. Deux duels s'annoncent particulièrement alléchants: Manchester City - Naples et Newcastle - Barcelone.

Les Citizens de Pep Guardiola, auteurs d'un début mitigé en Premier League (2 succès, 2 défaites), auront fort à faire face aux champions d'Italie. Les joueurs d'Antonio Conte ont en effet remporté leurs trois premiers matches en Serie A.

Cette partie sera aussi marquée par le retour à l'Etihad de Kevin de Bruyne. Le Belge, longtemps le maître à jouer des Mancuniens, évolue dorénavant avec les Napolitains. Nul doute qu'il tiendra à briller face à ses anciens coéquipiers. Comme toujours, Manchester City comptera sur la force de frappe d'Erling Haaland.

Fabian Schär et Newcastle recevront pour leur part le FC Barcelone, l'un des favoris de la compétition. La mission semble difficile pour les Magpies, dont le début de saison n'a pas été exceptionnel (1 victoire, 2 nuls, 1 défaite). L'équipe d'Eddie Howe devra hausser son niveau face aux Catalans et leur impressionnante force offensive.

L'AS Monaco de Philipp Köhn et Denis Zakaria entamera sa campagne par un déplacement en Belgique sur la pelouse du Club Bruges. Le club de la Principauté devra se méfier de l'ancienne équipe d'Ardon Jashari. Eintracht Francfort, où Aurèle Amenda ne constitue pas un premier choix, accueillera pour sa part Galatasaray.

Tombeur du FC Bâle en play-off, le FC Copenhague sera aux prises à domicile avec Bayer Leverkusen. Enfin, Sporting Lisbonne accueillera Kairat Almaty, l'un des petits poucets de la compétition.



Ligue des champions: l'Inter de Sommer et Akanji s'impose Yann Sommer (à droite) et Manuel Akanji (deuxième depuis la droite) ont bien réagi avec l'Inter Milan. Image: KEYSTONE/AP/Patrick Post Après une défaite rocambolesque contre la Juventus (4-3), l'Inter Milan s'est remis à l'endroit en Ligue des champions. Le finaliste sortant s'est imposé 2-0 sur le terrain de l'Ajax Amsterdam.

Yann Sommer, l'ancien gardien de l'équipe de Suisse était bien présent devant le but nerazzurro après avoir été passablement critiquée pour sa performance lors du derby d'Italie. Il a livré la marchandise aux Pays-Bas, tout comme Manuel Akanji, qui ne disputait que son deuxième match sous le maillot de l'Inter.

Humiliés en finale de la dernière C1 par le Paris Saint-Germain (5-0), les Milanais peuvent remercier le duo Thuram - Calhanoglu pour cette entrée en matière réussie. Orphelin de Lautaro Martinez, ménagé, Marcus Thuram s'est en effet offert un doublé sur deux corners bien bottés par le maître à jouer turc de l'Inter (42e/47e).

Le PSG souverain Le champion d'Europe a également bien entamé la défense de son titre. Au Parc des Princes, le PSG n'a laissé aucune chance à l'Atalanta Bergame dans une partie arbitrée par le Suisse Sandro Schärer (4-0).

Marquinhos (3e), en position d'avant-centre, et Kvicha Kvaratskhelia (39e), sur une action de grande classee (39e), ont mis les Parisiens sur orbite. Le penalty raté de Bradley Barcola avant le thé n'a pas porté préjudice aux hommes de Luis Enrique, ces derniers ajoutant deux buts en seconde période (51e Mendes, 91e Ramos).

L'un des deux chocs de la soirée, qui opposait le Bayern Munich à Chelsea, a tourné en faveur des Allemands (3-1). Un doublé de l'inévitable Harry Kane (27e sur penalty/63e) et un but contre son camp de Trevor Chalobah (20e) ont permis aux Bavarois de s'imposer devant leur public. La réduction du score rapide des Blues signée Cole Palmer (29e) n'a pas pas suffi aux vainqueurs de la Coupe du monde des clubs.

Liverpool encore sur le gong Comme en Premier League, où ses quatre premières victoires ont été acquises in extremis, Liverpool a arraché les trois points contre l'Atlético Madrid (3-2). A Anfield, les Reds ont d'abord vu leur entame canon (4e Robertson, 6e Salah) être effacée par un doublé de Marcos Llorente (45e+3/81e), avant que Van Dijk n'offre la victoire aux Anglais dans les arrêts de jeu (93e). Une issue à laquelle l'entraîneur de l'Atlético Diego Simeone, renvoyé en tribunes avant le coup de sifflet final, n'a que moyennement goûté.

Un peu plus tôt, Paphos avait réussi un sacré exploit en tenant en échec l'Olympiakos (0-0) pour sa première en Ligue des champions. D'autant plus que les Chypriotes ont évolué à 10 pendant plus d'une heure à Athènes. Le Slavia Prague et les Norvégien de Bodo/Glimt se sont également quittés bons amis (2-2) en Tchéquie.



Servette enlève le derby du Rhône, Lausanne stoppe l'hémorragie L'attaquant du SFC Samuel Mraz (à droite), ici au duel avec Noé Sow, a réussi un doublé à Sion. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Servette tient enfin sa première victoire de la saison en Super League. Les Grenat ont remporté le derby du Rhône mercredi à Sion (2-0) grâce à un doublé de l'attaquant slovaque Samuel Mraz.

L'avant-centre de 28 ans a surgi en deuxième période pour transformer avec brio un bon centre de Lilian Njoh. On jouait alors la 59e minute et sa reprise en pleine lucarne était le premier tir cadré d'un derby bien plus animé dans les tribunes de Tourbillon que sur le pré.

Mraz, qui avait ouvert son compteur en championnat lors de la 1ère journée, s'est offert un doublé huit minutes plus tard, alors que Sion avait raté une belle occasion d'égaliser à la 61e. Le Slovaque a conclu un cafouillage dans la surface sédunoise et sa reprise de volée est passée entre les jambes d'Anthony Racioppi.

Le dernier rempart du FC Sion a bien maintenu son équipe en vie en détournant une tête de Yoan Séverin (76e), mais ses coéquipiers n'ont pas su répondre à des Grenat supérieurs. A confirmer, mais il semblerait que Servette ait enfin lancé sa saison.

Lausanne ramène un point du Tessin Après quatre défaites de rang en championnat, Lausanne a mis fin à l'hémorragie. Les Vaudois ont obtenu le match nul sur la pelouse d'un Lugano lui aussi en petite forme (1-1).

La rencontre n'a pourtant pas débuté sous les meilleurs auspices pour le LS. Les Lausannois ont rapidement encaissé le 1-0 (13e Behrens) avant de voir leur milieu de terrain Jamie Roche sortir sur blessure (14e).

Revenus du vestiaire avec de meilleures intentions, les joueurs de Peter Zeidler ont égalisé grâce à Beyatt Lekoueiry (51e). Le jeune Mauritanien (20 ans) arrivé en février à Lausanne a marqué son premier but en Super League.

Le LS aura l'occasion de confirmer ce regain de confiance dimanche sur la pelouse du Concordia Bâle (1re ligue), en 16es de finale de la Coupe de Suisse. Le défi sera plus relevé pour Servette, qui se déplace samedi à Yverdon, alors que Sion se rend dans la capitale pour affronter le Pristina Berne (1re ligue).



Cherotich surprend Yavi et remporte le 3000 m steeple Faith Cherotich a mieux négocié les obstacles du 3000 m steeple. Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr La Kényane Faith Cherotich s'est imposée mercredi sur le 3000 m steeple des Mondiaux de Tokyo (8'51''59). Elle a battu sur le fil la championne olympique bahreïnie Winfred Yavi.

La course a été marquée par la lourde chute, après une barrière à 1000 m de l'arrivée, de l'Ougandaise Peruth Chemutai, sacrée aux Jeux de Tokyo en 2021, qui ne s'est pas relevée et qui a été évacuée sur une civière.

Le Portugais Isaac Nader a quant à lui été sacré champion du monde du 1500 m, coupant la ligne en 3'34''10 au bout du sprint. Le demi-fondeur de 26 ans a devancé le Britannique Jake Wightman (3'34''12) et le Kényan Reynold Cheruiyot (3'34''25).

Lyles et Tebogo en jambes Sur 200 m, le champion du monde en titre Noah Lyles et le champion olympique Letsile Tebogo ont validé mercredi leur ticket pour les demi-finales.

Médaillé de bronze sur 100 m dimanche soir mais triple champion du monde du 200 m (2019, 2022 et 2023), Lyles est l'un des principaux favoris et l'a fait savoir en s'imposant logiquement dans sa série en 19''99. "Je savais que j'avais la course sous contrôle et j'ai décidé de ne pas trop forcer, car j'ai encore deux courses", a-t-il assuré.

Disqualifié pour un faux départ en finale du 100 m, le Botswanais Letsile Tebogo, champion olympique sur le demi-tour de piste l'été dernier, s'est rassuré en s'imposant sur sa course (20''18).

Le Jamaïcain Bryan Levell a signé le meilleur temps des séries (19''84), tandis que l'Australien de 17 ans Gout Gout, présenté comme un futur phénomène, connaîtra sa première demi-finale mondiale grâce à sa troisième place (20''23). Les demi-finales sont programmées jeudi avant la finale vendredi.

Bol et Warholm faciles La Néerlandaise Femke Bol a de son côté facilement remporté sa série du 400 m haies. Elle veut conserver son titre en l'absence de l'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone.

Chez les hommes, le champion du monde en titre Karsten Warholm a stoppé son effort après le dernier virage et finit 2e de sa série en 47''72. Les deux finales du 400 m haies sont programmées vendredi.



Perche: pas de médaille pour Angelica Moser Angelica Moser: énorme désillusion mercredi à Tokyo Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Grosse déception pour Angelica Moser aux Mondiaux de Tokyo. La championne d'Europe a échoué trois fois à 4m75 et a dit adieu à ses espoirs de médaille à la perche.

La Zurichoise avait pourtant bien entamé son concours. Elle avait franchi facilement des barres à 4m45 et 4m65 dès son premier essai. Mais la hauteur suivante lui a été fatale.

Le Genevois Timothé Muhmenthaler s'est qualifié de justesse pour les demi-finales du 200 m. Le champion d'Europe 2024 a pris la troisième place de sa série en 20''39.

Toujours sur le demi-tour, William Reais a terminé quatrième de sa série en 20''38 et a donc manqué la qualification directe pour les demi-finales. Mais son chrono lui a permis d'être parmi les six repêchés.

Sur la même distance, mais chez les femmes, Léonie Pointet a pour sa part été éliminée. Quatrième de sa série en 23''04, la Vaudoise n'a pas figuré parmi les six "lucky losers" au temps.



Kloten: plusieurs mois d'absence pour Ludovic Waeber Coup dur pour Ludovic Waeber, blessé Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Kloten risque d'être privé de son gardien Ludovic Waeber jusqu'à la fin 2025. Le Fribourgeois s'est blessé à une épaule samedi à Genève. La durée de son absence est estimée entre deux et trois mois.

Directeur sportif des Aviateurs, Ricardo Schödler a exprimé sa tristesse. "C'est évidemment amer, Ludo avait très bien entamé la saison. Avec la forme qu'il tenait, il était l'un des meilleurs gardiens de la Ligue. Son indisponibilité va peser lourd", a-t-il dit.

Ludovic Waeber quittera Kloten au terme de la saison. Il s'est déjà engagé pour quatre saisons avec Fribourg-Gottéron.



Benfica Lisbonne: Bruno Lage limogé Bruno Lage a été limogé après la défaite contre Qarabag Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca Le Benfica Lisbonne a limogé son entraîneur portugais Bruno Lage. La décision a été prise au lendemain de la défaite du club 3-2 à domicile contre Qarabag en Ligue des champions.

D'après les médias locaux, la direction du club lisboète souhaite désormais embaucher le Portugais José Mourinho. Celui-ci a été remercié fin août par le club turc de Fenerbahçe après son élimination en barrages de Ligue des champions face au... Benfica.

"Nous venons de parvenir à un accord avec Bruno Lage, qui quitte ses fonctions d'entraîneur du Benfica aujourd'hui", a déclaré le président du club, l'ancien international portugais Rui Costa, lors d'une conférence de presse.



MLS: Inter Miami prend une petite revanche Un but de plus pour Messi Image: KEYSTONE/EPA Lionel Messi a marqué lors du succès 3-1 de l'Inter Miami face aux Seattle Sounders 3-1 en MLS. Les Floridiens ont ainsi pris une petite revanche après la finale de Leagues Cup perdue contre Seattle.

L'Argentin âgé de 38 ans s'est signalé avec une passe décisive pour son ancien compère de Barcelone Jordi Alba (12e) avant de marquer son 20e but de la saison en championnat à la 41e à la réception d'un centre d'Alba.

Les Sounders avaient remporté 3-0 face à l'Inter la finale de Leagues Cup le 31 août. Le match s'était achevé par une bagarre lors de laquelle Luis Suarez avait craché sur un membre du staff adverse.



Mondiaux de Tokyo: Ditaji Kambundji est entrée dans l'histoire Ditaji Kambundji est devenue lundi à Tokyo la première Suissesse à remporter une médaille d'or aux Mondiaux d'athlétisme. Elle voulait battre son record, mais a finalement obtenu un sacre inattendu.

La Bernoise de 23 ans avait fait preuve d'une remarquable constance les semaines précédant le point culminant de la saison au Japon. Troisième à Athletissima (12''59 sous la pluie), deuxième au Weltklasse (12''40, son record de Suisse égalé), Ditaji Kambundji semblait plus que prête à abaisser pour de bon sa marque référence.

Mais qu'elle l'améliore de seize centièmes pour décrocher le titre mondial, cela, rares sont ceux à l'avoir prédit. Dans le programme de présentation de World Athletics, la Suissesse n'était d'ailleurs même pas mentionnée parmi les favorites. Sa meilleure performance de la saison ne la plaçait qu'au 10e rang de la hiérarchie mondiale.

"Lâcher les chevaux" La soeur cadette de Mujinga ne cachait toutefois pas ses ambitions: "En demi-finale, tout doit être parfait. Et en finale, on lâche les chevaux", avait-elle imagé à la veille de son fantastique exploit. Un nouveau record de Suisse était donc le minimum attendu.

Ditaji Kambundji pensait vraiment que la course parfaite se produirait cette saison, d'autant plus qu'elle avait déjà montré l'exemple avant le début des compétitions en plein air. En mars, elle a égalé le record d'Europe en salle du 60 m haies (7''67) à l'occasion des championnats d'Europe d'Apeldoorn, remportant au passage une médaille d'or.

Son début d'été a ensuite été marqué par un haut niveau de performance, mais son record de Suisse établi en juin 2024 aux Européens de Rome (médaille d'argent) ne tombait pas. Elle tournait autour (12''43 à Monaco le 11 juillet, 12''49 à Lucerne le 15, 12''52 à Berlin le 27) avant de l'égaler à Zurich. Et de finalement le pulvériser à Tokyo, au moment opportun.

Tout simplement "kambundjienne" Les soeurs Kambundji sont connues pour leur sang-froid. Elles parviennent toujours à rester focalisées sur leurs objectifs dans les situations tendues. En mars, leurs entraîneurs Florian Clivaz et Claudine Müller décrivaient leurs points forts avec les adjectifs suivants: "concentrées, professionnelles, +kambundjiennes+". A Tokyo, Ditaji s'est montrée digne de ces qualificatifs.

Ces trois dernières années, la hurdleuse a développé une certaine forme de stabilité dans sa technique. On ne voit plus le côté "tout ou rien" avec lequel elle était parfois associée dans sa jeunesse. Elle ne fait qu'améliorer sa vitesse de base et les détails les plus spécifiques sont constamment peaufinés.

Mais pour Ditaji Kambundji, une deuxième approche, moins scientifique, est tout aussi importante. "A l'entraînement, on parle beaucoup de +flow+, de ressenti. Quand ça marche, ça marche. On met l'accent sur les sensations, la manière de franchir les haies", explique-t-elle.

Pas une revanche En 2023 déjà, à Budapest, la Bernoise avait atteint la finale des Mondiaux (7e place) et elle y serait sans aucun doute parvenue aux Jeux olympiques de Paris l'été dernier si sa santé avait joué le jeu. Pas question toutefois pour la jeune athlète de parler de revanche: "Chaque saison a ses propres défis. Il faut faire avec. Je suis simplement reconnaissante de me sentir en forme ici à Tokyo."

De la fierté, par contre, Ditaji Kambundji peut légitimement en ressentir. Sa performance sensationnelle au Japon la hisse au panthéon d'une discipline à la densité folle ces dernières saisons. Son chrono de 12''24 constitue la septième marque de tous les temps.

"C'est probablement LA plus grosse performance de l'athlétisme suisse. Enorme!", a applaudi le Fribourgeois Laurent Meuwly. L'ancien entraîneur de Lea Sprunger a presque raison: seuls les 22m75 de Werner Günthor au poids (1285 points) "valent" plus que les 12''24 de Kambundji (1255), selon la tabelle de World Athletics.

Mais en devenant la première Suissesse à décrocher l'or mondial, qui plus est dans une discipline de sprint, l'époustouflante Bernoise a sans nul doute marqué l'histoire du sport helvétique. "On ne saurait trop souligner l'importance de tout cela", résume Philipp Bandi, le directeur technique de Swiss Athletics.



Ligue des champions: le PSG entame la défense de son titre Le Paris Saint-Germain entame sa campagne de Ligue des champions avec la fierté du tenant du titre, mercredi contre l'Atalanta (21h00). Mais aussi avec la frustration liée à de multiples blessures.

Comme si les blessures pendant la trêve internationale de sa star Ousmane Dembélé, favori au Ballon d'or, et de l'étoile montante Désiré Doué ne suffisaient pas, l'infirmerie du club a vu arriver Khvicha Kvaratskhelia, Kang-in Lee et Lucas Beraldo après le match contre Lens dimanche (victoire 2-0).

De sacrés impairs au moment de devoir se hisser au niveau Ligue des champions pour recevoir l'Atalanta. L'équipe italienne est certes en reconstruction après le départ de son entraîneur emblématique Gian Piero Gasperini, mais elle vient d'étriller Lecce (4-1).

Surtout, la victoire est impérative pour se mettre en confiance, dans un calendrier de phase de ligue qui ne propose aucun match facile: déplacements à Barcelone, à Bilbao, au Sporting Portugal et à Leverkusen, réceptions du Bayern Munich, de Tottenham et Newcastle.

Sommer relégué sur le banc? Dans le camp suisse, les yeux seront tournés vers Amsterdam, où l'Ajax accueille l'Inter Milan de Yann Sommer et Manuel Akanji. Le portier suisse, artisan majeur de la dernière campagne européenne des Nerazzurri (défaite en finale), pourrait toutefois être relégué sur le banc.

Selon La Gazzetta dello Sport, le gardien né à Morges, dont le contrat expire à la fin de la saison, est menacé par l'Espagnol Josep Martinez. Lors du dernier match de Serie A, la défaite 4-3 contre la Juventus dimanche dans le derby d'Italie, Sommer n'a pas été irréprochable.

Le Bayern accueille Chelsea Deux autres grosses affiches sont au programme mercredi à 21h00. Solide leader de Bundesliga, le Bayern Munich accueille Chelsea, vainqueur de la Coupe du monde des clubs cet été aux Etats-Unis.

Le champion d'Angleterre en titre Liverpool reçoit pour sa part l'Atlético Madrid à Anfield. Les Reds ont l'ambition de frapper un premier grand coup sur la scène européenne après leur début de saison parfait en Premier League (quatre victoires en quatre matches).



Mondiaux de Tokyo: Ehammer et Moser visent une médaille Simon Ehammer et Angelica Moser peuvent rêver d'une médaille mondiale en finale de la longueur et de la perche mercredi à Tokyo. Timothé Mumenthaler entre en lice en séries du 200 m.

Seulement 11e de la qualification, incapable de franchir les 8 mètres, Ehammer devra sortir le grand jeu pour espérer décrocher une breloque lors de la finale (dès 13h49). Mais les compteurs sont remis à zéro et l'Appenzellois de 25 ans peut croire qu'un exploit est possible trois ans après sa médaille de bronze obtenue lors des Mondiaux d'Eugene.

Moser a de son côté connu moins de difficulté pour se qualifier pour la finale de la perche (dès 12h25). La Zurichoise de 27 ans a des chances de monter sur le podium, un an après être passée proche d'une médaille olympique à Paris (4e).

Timothé Mumenthaler ne pourra vraisemblablement pas viser les médailles sur 200 m, mais le sprinter genevois doit passer le cap des séries (dès 13h15). Le champion d'Europe 2024 du demi-tour de piste espère se qualifier pour les demi-finales qui auront lieu jeudi.



Super League: derby du Rhône critique pour Servette Le Servette FC se rend mercredi à Sion (19h00) avec pour objectif d'enfin décrocher une victoire en Super League. A Lugano, le Lausanne-Sport veut aussi mettre fin à sa série de défaites.

Ces deux matches en retard de la 4e journée donnent l'occasion à trois équipes en besoin de points (Lugano, Servette, LS) de se refaire une santé. Le FC Sion pourrait de son côté s'installer sur le podium en cas de succès à Tourbillon.

Vainqueurs dimanche à Winterthour (3-2) malgré quelques frayeurs en fin de match, les joueurs de Didier Tholot réussissent un très bon début de saison. Une quatrième victoire en six matches mercredi confirmerait que Sion est bien le meilleur club romand du moment.

Lausanne a pour sa part concédé une quatrième défaite consécutive en championnat dimanche sur la pelouse de Grasshopper (3-1). En se rendant chez des Tessinois encore plus en crise, le LS doit vraiment saisir l'opportunité de se relancer.

