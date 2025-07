Gianni Infantino s'enthousiasme pour le Mondial des clubs Gianni Infantino s'enthousiasme au sujet du Mondial des clubs Image: KEYSTONE/AP/Chris Szagola Le président de la FIFA Gianni Infantino a qualifié samedi le Mondial des clubs "de compétition de clubs la plus réussie au monde".

Le Valaisan s'est exprimé à la veille de la finale prévue dimanche entre le Paris Saint-Germain et Chelsea.

Lors d'un rendez-vous avec les médias à la Trump Tower de New York, Infantino a contré les critiques formulées ces dernières semaines à l'encontre de la nouvelle compétition qui réunit 32 équipes. Interrogé sur l'Allemand Jürgen Klopp, qui avait qualifié ce Mondial des clubs disputé sur quatre semaines de "pire idée jamais mise en œuvre dans le football", il a réagi de manière plutôt générale: "Je respecte tout le monde et les opinions de tout le monde.".

Lui-même se sent conforté dans son projet de cœur. "L'âge d'or du football des clubs a commencé", a lâché Gianni Infantino, qui a cité divers chiffres: au total, 2,5 millions de spectateurs se sont rendus dans les stades pour les 63 matches, soit une moyenne de 40'000 par rencontre.

2,1 milliards de chiffre d'affaires Le contrat TV "révolutionnaire" conclu avec le service de streaming DAZN a permis à 20 milliards de téléspectateurs dans le monde entier de regarder tous les matches gratuitement, s'est-il réjoui. "Citez-moi une compétition de football de clubs dont la diffusion est entièrement gratuite", a demandé Infantino de manière rhétorique.

Quelque 2,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires ont été générés, soit une moyenne de 33 millions de dollars par match. Le montant des primes pour les participants s'élève à 1 milliard d'euros, la victoire finale de dimanche étant à elle seule récompensée par 40 millions d'euros. "Ensemble, nous avons créé quelque chose de nouveau qui change la carte du football", a encore déclaré Gianni Infantino.

Les remerciements à Trump Sa proximité avec Donald Trump a également été évoquée. Infantino a exprimé sa "grande gratitude" au président américain pour son soutien lors du tournoi. Celui-ci était indispensable lors de cet événement dans un nouveau grand format. Il le sera aussi pour la Coupe du monde qui réunira pour la première fois 48 équipes nationales l'année prochaine au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis.

"On ne peut pas envisager d'organiser une telle compétition sans le soutien absolu et l'engagement total du gouvernement concerné. C'est pourquoi j'adresse mes plus vifs remerciements au président Trump et à toute son équipe. Ils ont été fantastiques", a-t-il souligné à ce sujet.



Pas de finale pour Wawrinka dans le Challenger d'Iasi Stan Wawrinka a échoué en demi-finale du Challenger d'Iasi Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Stan Wawrinka (ATP 153) a échoué en demi-finale du Challenger d'Iasi. Le "quadra" vaudois s'est incliné 6-2 7-6 (7/4) devant Elmer Möller (ATP 117) samedi sur la terre battue roumaine.

Largement dominé dans un premier set où il a perdu trois fois son service, Stan Wawrinka a eu le mérite de s'accrocher face au Danois de 22 ans. Il a ainsi recollé à 5-5 dans la deuxième manche après avoir écarté une première balle de match à 5-3 et une deuxième à 5-4. Mais il a fini par plier au tie-break.

L'ex-no 3 mondial va pouvoir rejoindre Gstaad, où il sera opposé au Kazakhe Alexander Shevchenko (ATP 98) au 1er tour du tableau de simple. Il est également engagé en double dans l'Oberland bernois, où il sera associé au Bâlois de 18 ans Henry Bernet.



Iga Swiatek s'offre un 6e titre majeur La joie d'Iga Swiatek, qui s'est imposée pour la première fois à Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Iga Swiatek a remporté samedi son premier Wimbledon. La Polonaise, sacrée pour la sixième fois en Grand Chelem, a écrasé l'Américaine Amanda Anisimova 6-0 6-0 en finale sur le gazon londonien.

Tombeuse 6-0 6-2 de la St-Galloise Belinda Bencic en demi-finale, Iga Swiatek s'est à nouveau montrée impitoyable samedi sur le Centre Court de Church Road. Amanda Anisimova (WTA 12) a il est vrai grandement facilité sa tâche.

L'Américaine de 23 ans est passée à côté de sa première finale majeure. Elle n'a passé que 45% de ses premières balles de service (33% au premier set), commettant 28 fautes directes au total. Elle aura ainsi vécu le même cauchemar que Natasha Zvereva, laminée 6-0 6-0 en 34 minutes par Steffi Graf en finale de Roland-Garros 1988. Son calvaire aura duré 23 minutes de plus.

Retombée à la 8e place mondiale le 16 juin, Iga Swiatek (WTA 4) a surgi là où on l'attendait le moins pour cueillir son premier titre de l'année, son 23e au total en 28 finales disputées sur le circuit principal. L'ex-no 1 du classement WTA n'avait d'ailleurs pas soulevé le moindre trophée depuis juin 2024 et son quatrième sacre sur la terre battue de Roland-Garros.

Six sur six Depuis, Iga Swiatek n'avait pas connu de véritable contre-performance. Mais ses résultats n'étaient pas à la hauteur de ses attentes, à l'image de cette médaille de bronze olympique obtenue à Roland-Garros où elle était la femme à battre. Elle avait ainsi échoué en quart de finale de l'US Open 2024, puis en demi-finale de l'Open d'Australie et de Roland-Garros en 2025.

Ce n'est certainement pas à Wimbledon, où elle n'avait atteint qu'une seule fois les quarts (en 2023) et où elle restait sur une élimination au 3e tour, qu'elle s'imaginait renouer avec la victoire. Mais sa finale jouée sur le gazon de Bad Homburg juste avant cette quinzaine lui a donné des idées.

La Polonaise de 24 ans a su saisir chance sur l'herbe mythique de Wimbledon, où elle n'a lâché qu'un seul set en sept matches (au 2e tour face à l'Américaine Caty McNally, pourtant seulement 208e mondiale). Elle est ainsi toujours invaincue en six finales majeures, après avoir triomphé à Paris en 2020, 2022, 2023 et 2024 ainsi qu'à Flushing Meadows en 2022.



Bernet sauve l'honneur suisse en qualifs Henry Bernet est Image: KEYSTONE/EPA AAP/JAMES ROSS Henry Bernet (ATP 780) a sauvé l'honneur helvétique samedi en qualifications du Swiss Open de Gstaad. Le Bâlois est le seul des trois représentants de Swiss Tennis à avoir franchi le 1er tour.

Le champion junior de l'Open d'Australie 2025 s'est imposé 7-6 (7/3) 6-3 devant le Kazakhe Dmitry Popko (ATP 176), tête de série no 8 du tableau de qualifications. Il dispute simplement son quatrième match depuis son sacre à Melbourne fin janvier, après avoir dû longuement soigner une fracture de fatigue aux côtes.

Henry Bernet (18 ans), qui avait déjà passé un tour en qualifications l'automne dernier dans l'ATP 500 de Bâle, jouera sa place dans le tableau final dimanche. Au 2e et dernier tour, il se frottera à l'Argentin Marco Trungelliti (ATP 149), tombeur du Zurichois Alexander Ritschard (ATP 188) 7-5 6-4 samedi.

Deux autres Suisses étaient engagés dans les qualifications sur la terre battue bernoise. Mika Brunold (ATP 304) a été dominé 6-3 6-2 par la tête de série no 1, l'Italien Francesco Passaro (ATP 131), alors que Marc-Andrea Hüsler (ATP 167) s'est incliné 1-6 6-3 7-6 (7/4) devant le Péruvien Gonzalo Bueno (ATP 286).



Tour de France: Jonathan Milan s'impose au sprint dans la 8e étape Un succès souverain pour Jonathan Milan à Laval Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy L'Italien Jonathan Milan a remporté au sprint la 8e étape du Tour de France à Laval. Le maillot jaune reste sur les épaules du Slovène Tadej Pogacar.

Le puissant Milan (24 ans), formé sur la piste où il a été notamment champion olympique de poursuite à Tokyo en 2021, a parfaitement maîtrisé l'emballage final pour décrocher son premier succès sur la Grande Boucle. Il a précédé le Belge Wout van Aert et l'Australien Kaden Groves. L'Italie attendait une victoire d'étape sur le Tour depuis 2019. Milan a aussi repris la tête du classement par points.

Cette étape de transition, qui menait les coureurs de Saint-Méen-Le-Grand à Laval sur 171 km, n'a pas donné à une grosse bagarre. La seule attaque notable a été le fait des Français Mathieu Burgaudeau et Matteo Vercher, deux coureurs de la même équipe. Burgaudeau a résisté au peloton jusqu'à neuf kilomètres de l'arrivée.

Samedi, les sprinters devraient aussi être à la fête lors de la 9e étape entre Chinon et Châteauroux (174 km). Aucune difficulté n'est répertoriée sur le parcours.



MotoGP: Marc Marquez remporte son 10e sprint de la saison Même sous la pluie, Marc Marquez a été intouchable Image: KEYSTONE/EPA/Filip Singer Comme prévu, Marc Marquez (Ducati) a remporté le sprint MotoGP du Grand Prix d'Allemagne. Sur un Sachsenring détrempé, l'Espagnol a toutefois dû s'employer pour signer un nouveau triomphe.

Parti en pole position, le leader du championnat du monde est parti trop large dès le premier virage, reculant au cinquième rang. Il a ensuite entamé la remontée attendue, s'emparant de la deuxième place à six tours de la fin, puis dépassant l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) dans l'ultime boucle. Le podium a été complété par le Français Fabio Quartararo (Yamaha).

Marc Marquez est décidément le roi du sprint cette saison. Il en a gagné dix sur les onze courus! Au championnat, son avance sur son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini) se monte désormais à 78 points.

La course a aussi été marquée par la grosse chute de Franco Morbidelli (Ducati-VR 46). L'Italien a été transporté au centre médical du circuit.



Wawrinka face à Alexander Shevchenko Wawrinka affrontera le 98e mondial au 1er tour à Gstaad Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Stan Wawrinka affrontera Alexander Shevchenko au 1er tour du Swiss Open de Gstaad. En cas de succès, le Vaudois défiera la tête de série no 2 du tableau, Alexander Bublik (ATP 31), en 8e de finale.

Il s'agira du deuxième face-à-face entre Wawrinka (ATP 153) et Shevchenko (ATP 98), le deuxième sur territoire helvétique. Le premier s'était déroulé à la Halle St-Jacques en 2023, au 1er tour des Swiss Indoors, et le Kazakhe s'était imposé 6-3 7-6.

Tirage au sort clément aussi pour les deux autres Suisses admis dans le tableau principal grâce à une invitation. Le gaucher bernois Dominic Stricker (ATP 238) se frottera à Pierre-Hughes Herbert (ATP 127), alors que l’Argovien Jérôme Kym (ATP 162) en découdra avec un joueur issu des qualifications. Stricker pourrait se mesurer à la tête de série no 1 Casper Ruud (ATP 15) au 2e tour.



Giro dames: le maillot rose échappe à Marlen Reusser Marlen Reusser a perdu le maillot rose Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone L'avant-dernière étape du Giro dames n'a pas souri à Marlen Reusser. La Bernoise a cédé le maillot rose de leader à l'Italienne Elisa Longo Borghini, qui la précède de 22 secondes au général.

L'étape reine a été remportée par l'Australienne Sarah Gigante, qui occupe désormais le troisième rang à 1'11 de la leader. Marlen Reusser n'a pas pu suivre Longo Borghini dans la montée finale.

Le Giro prendra fin dimanche lors d'une étape vallonnée dont l'arrivée sera jugée sur le circuit automobile d'Imola. La Suissesse garde de bons souvenirs de cet endroit: elle y avait obtenu sa première médaille mondiale il y a cinq ans.



Liverpool retire le maillot no 20 en hommage à Diogo Jota Le no 20 que portait Diogo Jota ne sera plus attribué à Liverpool Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Liverpool a annoncé que le numéro 20 que portait Diogo Jota serait retiré de toutes les équipes du club anglais. L'attaquant portugais a trouvé la mort au début du mois dans un accident de la route.

"C'était le numéro qu'il portait avec fierté et honneur, nous menant à des victoires innombrables. Et Diogo Jota sera à jamais le no 20 du Liverpool Football Club", ont annoncé les Reds dans un communiqué. "Après avoir consulté son épouse, Rute, et sa famille, le club peut annoncer que ce numéro sera retiré en l'honneur et en mémoire de Diogo à tous les niveaux du club, ce qui inclut l'équipe féminine et le centre de formation", ajoutent-ils.

L'attaquant international portugais, qui était âgé de 28 ans, et son frère cadet André, 25 ans, lui aussi footballeur professionnel en deuxième division portugaise, ont trouvé la mort dans un accident de la route dans la nuit du 2 au 3 juillet. Ils circulaient sur une autoroute de la province de Zamora, dans le nord-ouest de l'Espagne.

Liverpool jouera dimanche pour la première fois depuis le drame, un match amical de pré-saison chez Preston North End (2e division). De nombreux hommages sont prévus pour honorer la mémoire de Diogo Jota, arrivé au club en 2020.



Lyon a mobilisé 117 millions pour sauver sa place L'OL a mobilisé 117 millions d'euros pour sauver sa place en Ligue 1 Image: KEYSTONE/AP/LAURENT CIPRIANI Maintenu mercredi en Ligue 1 par la commission d'appel fédérale de la DNCG, Lyon a présenté un apport d'actionnaires de 87 millions d'euros et une garantie bancaire de 30 millions.

"Sur le plan financier, les besoins sur l'exercice 2025/26 sont couverts par la trésorerie disponible sur les comptes bancaires du groupe (OL) au 30 juin 2025, complétée par un apport de 87 millions d'euros réalisé par les actionnaires d'Eagle Football Holdings (qui chapeaute l'OL et les clubs brésilien et belge de Botafogo et Molenbeek), ainsi qu'une garantie bancaire de 30 millions pour couvrir d'éventuels besoins supplémentaires", précise un communiqué de l'Olympique lyonnais diffusé dans la nuit de vendredi à samedi.

"Grâce à cet apport de liquidités, la continuité d'exploitation n'est plus dépendante des opérations menées par Eagle Football Holdings en lien avec la cession des parts détenues dans Crystal Palace et une introduction en bourse sur le New York Stock Exchange (NYSE)", poursuit l'OL.

"Les prévisions pour la saison 2025/26 démontrent une capacité à couvrir l'ensemble des besoins d'exploitation et à respecter les engagements financiers pris auprès des principaux fournisseurs et agents ainsi que le règlement des dettes sociales avec la mise en place d'échéanciers", assure encore le communiqué.

L'Olympique lyonnais avait été rétrogradé administrativement en Ligue 2 par le gendarme financier du football français le 24 juin.

Accord négocié avec l'UEFA "Il fallait montrer que nous avions suffisamment de liquidités pour faire fonctionner le club sur toute la saison avec la promesse de respecter toutes les règles (de la DNCG)", avait expliqué la nouvelle présidente, la femme d'affaires américaine Michele Kang lors d'une conférence de presse organisée mercredi soir.

Avec son maintien, l'OL est aussi parvenu à garder son billet pour l'Europa League avec un accord financier négocié, notamment une amende de 12,5 millions d'euros ferme et 37,5 millions avec sursis, avec l'UEFA.



Débuts victorieux pour Niederhäuser en Summer League Yanic Konan Niederhäuser (ici lors de la dernière draft) a fait ses débuts sous le maillot des Clippers vendredi Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Yanic Konan Niederhäuser a fait ses débuts sous le maillot des Clippers vendredi à Las Vegas, à l'occasion de la NBA Summer League.

L'intérieur fribourgeois a connu la victoire avec la franchise de Los Angeles, face à Houston (95-92).

Présent dans le cinq de base des Clippers, Niederhäuser est resté discret sur le plan offensif, inscrivant 1 point seulement (1/2 au lancer franc, 0/4 au tir). Mais le no 30 de la dernière draft s'est néanmoins illustré avec 10 rebonds, 4 contres et 2 interceptions cumulés en 26 minutes passées sur le parquet.

Deuxième Helvète aligné en Summer League, Kyshawn George a brillé mais en vain, Washington s'inclinant 103-84 face à Phoenix pour son premier match à Vegas. L'ailier valaisan fut le meilleur marqueur de cette partie avec 24 points (10/18 au tir, 3/9 à 3 points). Il a également réussi 7 rebonds, 3 assists et 3 interceptions.



Euro dames 2025: état d'esprit et physique décisifs pour la Suisse Pia Sundhage a accompli sa mission en menant l'équipe de Suisse en quarts de finale de "son" Euro. Outre cette qualification historique, l'état d'esprit qu'elle insuffle à ses joueuses impressionne.

En un an et demi, la Suédoise a redonné vie à une équipe qui semblait se diriger droit dans le mur au terme d'une année 2023 difficile. Elle avait certes été marquée par une qualification en huitièmes de finale de la Coupe du monde (défaite 5-1 contre l'Espagne), mais noircie par un bilan famélique (deux victoires en seize matches).

En intronisant l'expérimentée Scandinave (65 ans), l'ASF a vraiment fait le bon choix. Bien sûr, tout n'a pas été parfait depuis ce premier succès acquis en Pologne en février 2024 (4-1). On pense évidemment à ces derniers mois compliqués et cette série de huit matches sans victoire, conclue par une relégation en Ligue des nations.

Un labeur fructueux Le travail initié par Pia Sundhage et son staff a toutefois fini par payer. Jeudi, à l'issue du "match nul le plus excitant de sa carrière" contre la Finlande (1-1), un match nul qui offre à la Suisse le droit d'affronter l'Espagne ce vendredi 18 juillet à Berne pour une place en demi-finale, la sélectionneuse est revenue sur le chemin parcouru depuis sa prise de fonction.

"Quand je suis arrivée et que nous avons analysé les données de performance des joueuses, nous avons rapidement constaté que malgré les kilomètres parcourus, la quantité de sprints à haute intensité chutait systématiquement autour de la 60e minute", a-t-elle expliqué en conférence de presse.

Pour résoudre ce problème, une seule solution: un travail physique intense, dont la pertinence a été questionnée ces derniers mois faute de résultats. Mais force est de constater que la recette de Sundhage s'est avérée payante.

Car cette première qualification en quarts de finale d'un Euro, les joueuses helvétiques l'ont obtenue grâce à leur abnégation, symbolisée par des efforts physiques ininterrompus jusqu'au temps additionnel. Ce sont bien deux buts tombés en toute fin de match - le 2-0 décisif de Pilgrim contre l'Islande à la 90e, le 1-1 libérateur de Xhemaili à la 92e face à la Finlande - qui ont permis à cette équipe de Suisse d'écrire une page de son histoire.

"Les joueuses ont davantage confiance en elles lorsqu'elles sont au top de leur forme", a ajouté Sundhage, qui n'a pas caché que l'égalisation de Riola Xhemaili jeudi a constitué un "petit soulagement". Il fallait la voir se prendre le visage entre ses mains au moment du coup de sifflet final pour avoir une idée des émotions qui traversaient celle qui a mené les Etats-Unis à deux titres olympiques (2008 et 2012).

Remplaçantes décisives Depuis le début de l'Euro, la Suédoise n'a cessé de parler de cette "confiance" qu'elle cherchait à insuffler à ses joueuses, de ces "voix" qu'elle souhaitait entendre dans le vestiaire, de cet esprit d'équipe sans lequel aucune sélection ne peut briller dans un grand tournoi international. Tout cela s'est illustré sans commune mesure lors de cette 92e minute qui restera gravée dans l'esprit du public suisse.

Sauveuse du pays, Riola Xhemaili s'est ainsi trouvée à la conclusion d'un mouvement helvétique qui a impliqué, en plus de l'indispensable Géraldine Reuteler, trois autres remplaçantes: Alayah Pilgrim, déjà décisive à Berne, Alisha Lehmann, qui n'avait pas encore foulé la pelouse dans cet Euro, et Ana-Maria Crnogorcevic, une détentrice du record de sélections et de buts qui endosse désormais, sans rechigner, un statut de second couteau.

Le minimum syndical? D'aucuns pourraient argumenter que la Suisse n'a fait que le minimum en récoltant quatre points en trois matches. Ils n'auraient pas tort de relever qu'elle n'a gagné qu'un match, contre l'Islande, et a dû arracher sa qualification face à une équipe moins bien classée dans la hiérarchie mondiale (la Finlande est 26e au classement FIFA, la Suisse 23e).

Mais ce serait occulter une grande partie de l'accomplissement de Pia Sundhage et ses joueuses, qui ont réussi à susciter un élan d'enthousiasme jamais vu pour des footballeuses en Suisse. "Quel changement entre mon premier match et ce soir! Tout le monde a fait passer le mot et c'est tellement plus amusant d'entraîner et de jouer dans des stades pleins", a apprécié la Suédoise. "Je suis si fière de tout ce que la Suisse a fait pour l'instant. Et nous n'avons pas encore terminé."



Euro dames 2025: Suède et Allemagne pour finir en tête du groupe C Le groupe C de l'Euro dames 2025 a déjà livré son principal verdict, soit l'identité des deux équipes qualifiées. La Suède et l'Allemagne vont lutter ce soir pour la première place de leur poule.

Suédoises et Allemandes, qui seront aux prises dès 21h00 à Zurich, ont toutes deux gagné leurs deux premières rencontres. La Suède occupe pour l'instant la tête avec une différence de buts de +4, contre +3 pour l'Allemagne. Dès lors, celle-ci devra s'imposer pour terminer première du groupe et affronter le deuxième du groupe D en quart de finale.

L'autre match, qui aura lieu simultanément à Lucerne, opposera le Danemark et la Pologne. Son enjeu sera uniquement honorifique puisque les deux pays sont déjà éliminés.



Un troisième succès pour la Roja Leila Ouahabi, Maria Mendez Fernandez et Irene Paredes Hernandez peuvent avoir le sourire: le job a été fait pour la Roja. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE C’est bien l’Espagne qui se dressera vendredi sur la route de la Suisse en quart de finale de l’Euro. Les Championnes du monde ont remporté le groupe B comme tout le camp suisse le pressentait.

A Berne, la Roja s’est imposée 3-1 devant une valeureuse Italie. Menée au score après la réussite d’Elisabetta Oliviero (10e), elle a retourné la situation grâce à Athenea del Castillo (14e), à Patricia Guijarro (49e) et à Esther Goinzalez (91e). Malgré cette défaite, l’Italie a conservé sa deuxième place au classement. Elle défiera la Norvège mercredi à Genève dans un quart de finale qu’elle peut aborder avec de réelles ambitions. Dans l’autre rencontre du groupe, la Belgique a battu 2-1 le Portugal à Sion.

C’est donc à une véritable montagne que les Suissesses s’attaqueront au Wankdorf. La maîtrise collective témoignée par le Roja ces dernières années rend, sur le papier du mois, leur tâche tout simplement insurmontable. Mais avec la ferveur de leur public et l’état de grâce que peut traverser leur gardienne Livia Peng, elles ont peut-être le droit de rêver. Même contre la meilleure équipe au monde.