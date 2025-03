Gogniat récidive ++ Pogba respire

Scandale des combinaisons: L'entraîneur des Norvégiens suspendu Magnus Brevig (à gauche) a été suspendu par la fédération norvégienne Image: KEYSTONE/EPA/Terje Pedersen Le scandale des combinaisons truquées en saut à ski entraîne les premières conséquences chez les Norvégiens. L'entraîneur Magnus Brevig a été suspendu au lendemain de la fin des championnats du monde de Trondheim. Son collaborateur Adrian Livelten, également impliqué, a connu le même sort. La fédération tire ainsi les conséquences de la tricherie que le directeur sportif Jan Erik Aalbu avait avouée dimanche sous une pression croissante. Des vidéos filmées et publiées anonymement provoquent depuis samedi un grand émoi dans le monde du saut à ski: sur les images, on voit l'équipe norvégienne manipuler les combinaisons de compétition en présence de Brevig. Juste après le saut au grand tremplin, à l'issue duquel les deux Norvégiens Marius Lindvik et Johann André Forfang avaient été disqualifiés, Jan Erik Aalbu avait encore parlé d'une "infraction au règlement". Ce n'est que plus tard qu'il avait reconnu la tricherie, dont il n'aurait pas été lui-même au courant. Il continue d'ailleurs de bénéficier de la confiance de la fédération. C'est l'ancien sauteur slovène Bine Norcic qui reprend désormais le poste d'entraîneur.

Une deuxième médaille pour Audrey Gogniat Audrey Gogniat a décroché une 2e médaille en 2 jours aux Championnats d'Europe Image: KEYSTONE/EPA/VASSIL DONEV Audrey Gogniat tient la forme. Un jour après avoir cueilli l'or dans l'épreuve par équipe mixte en compagnie de Jan Lochbihler, la médaillée de bronze olympique de Paris 2024 a décroché l'argent dans l'épreuve individuelle des Européens de carabine à 10 m d'Osijek. La Jurassienne de 22 ans n'a été devancée que par la Roumaine Laura-Georgeta Ilie. Il lui a manqué 1,4 point pour conquérir un deuxième titre continental en deux jours, alors qu'elle avait obtenu de justesse son ticket pour la finale réunissant les huit meilleures. Ses coéquipières Muriel Züger (28e) et Chiara Leone (36e) ont en revanche manqué leur affaire, la Suisse échouant au final au pied du podium du classement par nation. Chez les messieurs, Jan Lochbihler (52e), Fabio Wyrsch (57e) et Christoph Dürr (66e) se sont également arrêtés en qualifications.

Fin de suspension, Paul Pogba revoit la lumière La suspension de Paul Pogba prend fin mardi Image: KEYSTONE/AP LaPresse/SPADA Paul Pogba peut reprendre la compétition avec la fin mardi de sa suspension de 18 mois pour dopage. Le champion du monde 2018 espère laisser derrière lui trois années cataclysmiques également marquées par les blessures et une affaire de séquestration dont il a été victime. La longue pénitence de l'international français (91 sélections), l'une des plus grandes stars de la planète football, arrive à son terme et le milieu de terrain va pouvoir tirer un trait sur ce qui s'apparente à une lente descente aux enfers. Suspendu quatre ans après un contrôle positif aux métabolites non endogènes de la testostérone (DHEA) à l'issue du match Juventus-Udinese le 20 août 2023, Pogba a vu sa sanction ramenée à 18 mois par le Tribunal arbitral du sport. Le TAS avait estimé que "l'ingestion" de la substance "n'était pas intentionnelle et résultait d'une prise de complément alimentaire prescrite par un médecin en Floride". Installé à Miami, Pogba est désormais prêt à rebondir, son compte Instagram toujours très suivi (62,7 millions de followers) multiplie les photos d'entraînement intensif, avec quelques clichés de mode, une autre de ses passions. Signe de son retour, au moins médiatiquement, en attendant de pouvoir reprendre le fil de sa prestigieuse carrière. Son rêve ultime reste la Coupe du monde 2026, mais il faudrait déjà retrouver un club. La Pioche (32 ans le 15 mars), dont le contrat avec la Juventus Turin qui courait jusqu'en 2026 a été résilié en novembre dernier, "s'entraîne à 1000%, il a le moral, il a reçu de nombreuses propositions", assure un membre de son entourage. Il est aussi régulièrement en contact avec le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, "un de ses conseillers pour les décisions sportives", selon un de ses proches. "Des trucs pas intéressants" Mais qui pourrait être intéressé par un joueur dont le dernier match remonte au 3 septembre 2023 avec la Juve? Lors d'une de ses rares prises de paroles publiques, sur la chaîne Twitch d'AmineMaTue en janvier, Paul Pogba a expliqué avoir reçu "des propositions, des trucs pas très intéressants", comme "aller jouer en Russie, mais ce n'est pas l'objectif". Un contrat, a-t-il admis, "ça ne dépend pas de moi, mais de plein d'autres choses". L'Inter Miami de David Beckham pourrait être une solution. Pogba vit dans la métropole floridienne où il s'est acheté une maison, il était en tribunes pour le premier match des Rose cette saison en MLS, contre New York City (2-2), le 23 février, et il peaufine sa condition physique avec le préparateur physique de Lionel Messi, la star de l'équipe. L'Olympique de Marseille aussi l'a sondé, le directeur du football Medhi Benatia a joué avec lui à la Juventus. Mais l'OM n'a pas voulu prendre le risque d'enrôler un joueur dont la forme physique est entourée de trop nombreuses interrogations. Moral au plus haut Le moral semble en tout cas au plus haut, Pogba ayant toujours maintenu sa force de caractère légendaire même au plus fort des tempêtes. "J'ai eu une année difficile, alors j'ai cette rage, cette envie de jouer au football et d'en profiter jusqu'à la fin de ma carrière", disait-il sur la chaîne Al Jazeera, juste avant son contrôle positif. Durement touché également par l'affaire de séquestration dont il a été victime en 2022, il peut aussi maintenant essayer d'oublier cet épisode sordide avec la fin du procès de ses agresseurs fin 2024, son frère Mathias et cinq de ses amis d'enfance ayant été condamnés à des peines allant jusqu'à huit ans de prison. "Je peux enfin tourner la page sur cette période extrêmement pénible. Cette conclusion est l'occasion pour tout le monde de se concentrer sur l'avenir. Maintenant que le jugement a été rendu, je peux me concentrer pleinement sur mon retour au football professionnel", avait-il écrit à l'AFP après le verdict. "Qu'il puisse retrouver le plaisir de jouer sur un terrain, c'est tout le mal que je lui souhaite parce que humainement c'est vraiment quelqu'un de bien", a déclaré Didier Deschamps en 2024.

Un duo thurgovien renforce Fribourg-Gottéron Cédric Hächler (ici en 2021 sous le maillot du GSHC) vient renforcer Gottéron pour les play-off Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Fribourg-Gottéron se renforce en vue des play-off de National League. Le club fribourgeois a annoncé lundi l'arrivée de deux joueurs du HC Thurgovie en licence B: l'attaquant suédois Daniel Ljunggren et le défenseur suisse Cédric Hächler. Les deux joueurs ont connu l'élimination en demi-finale des play-off de Swiss League face à Viège (4-0). Ils seront à disposition de Lars Leuenberger dès vendredi lors du premier acte du quart de finale opposant Fribourg à Berne (20h00). Par ailleurs, le portier Bryan Rüegger et l'attaquant Dominik Binias, deux joueurs prêtés par Fribourg à son club partenaire ces dernières semaines, retrouvent également leur place au sein de l'effectif des Dragons.

Leverkusen: Wirtz absent "plusieurs semaines" Florian Wirtz ne jouera pas mardi face au Bayern Munich Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Florian Wirtz va manquer "plusieurs semaines" et notamment le huitième de finale retour de la Ligue des champions mardi, a annoncé le Bayer Leverkusen lundi. Le milieu de terrain offensif allemand est touché à un ligament interne de la cheville droite. Laissé sur le banc en début de rencontre face au Werder Brême en championnat samedi, Florian Wirtz est rentré en jeu à la mi-temps, avant de se blesser huit minutes plus tard sur une vilaine semelle de Mitchell Weiser. Il a alors tenté de reprendre sa place mais est finalement sorti. Battu 3-0 sur la pelouse du Bayern Munich en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le Leverkusen de Granit Xhaka devra donc se passer des services de Wirtz, son meilleur joueur (15 buts, 13 passes décisives), pour tenter une incroyable remontée et voir les quarts de finale de la C1 pour la première fois depuis la finale perdue en 2002 contre le Real Madrid de Zinédine Zidane.

Jan Scherrer déclare forfait pour les Mondiaux Jan Scherrer ne participera pas aux Mondiaux à domicile (archives). Image: KEYSTONE/AP/ANDREW MEDICHINI Jan Scherrer ne pourra pas participer aux championnats du monde qui débutent la semaine prochaine en Engadine. Le spécialiste du half-pipe doit renoncer pour cause de blessure, a-t-il annoncé lundi. Dans une vidéo publiée par Swiss-Ski, Scherrer explique toujours souffrir des conséquences d'une fracture compliquée du cartilage des côtes subie en préambule de la saison. Ce forfait est un nouveau coup dur pour le snowboardeur saint-gallois dans une année marquée par des soucis sportifs et privés. Le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Pékin en 2022 avait déjà dû mettre un terme prématuré à sa saison l'hiver dernier en raison d'une fracture du pied gauche. Quelques mois plus tard, sa femme avait été diagnostiquée d'un cancer.

Deux assists pour Kevin Fiala Kevin Fiala (à gauche) et les Kings ont gagné un match animé à Las Vegas (archives). Image: KEYSTONE/AP/Jayne Kamin-Oncea Kevin Fiala a participé activement à la victoire de Los Angeles à Las Vegas (6-5) dimanche en NHL. Le Saint-Gallois a délivré ses 17e et 18e assists de la saison. L'attaquant de l'équipe de Suisse a été décisif sur le 3-0 des Kings, signé Quinton Byfield en début de deuxième période, et sur le 6-3 d'Adrian Kempe en power-play (51e). LA a ensuite vu les Golden Knights revenir à 6-5 en fin de match mais les Californiens ont tenu bon. Les Kings ont ainsi décroché une deuxième victoire consécutive pour consolider leur 3e place dans la division Pacifique. Ils ne comptent plus que 7 points de retard sur leur adversaire du jour, leader de la division. Les Devils rebondissent A Philadelphie, New Jersey a rebondi après son lourd revers 6-1 concédé face aux Jets vendredi. Les Devils se sont imposés 3-1 sur la glace des Flyers grâce à des buts de Cody Glass, Erik Haula et Dawson Mercer. Ni Timo Meier ni Nico Hischier n'ont inscrit de point lors de cette partie. Les Jets de Nino Niederreiter ont pour leur part rechuté en Caroline du Nord. L'attaquant grison de Winnipeg n'a rien pu faire pour éviter la défaite 4-2 des siens à Raleigh, face aux Hurricanes. Enfin, le "derby" suisse de la soirée de NHL opposant les Stars de Lian Bichsel aux Canucks de Pius Suter a tourné en faveur du premier. Le défenseur soleurois de Dallas et ses coéquipiers ont gagné 4-1 à Vancouver.

Sion gagne, Bâle cale Gora Diouf peut sauter au ciel. Sa t Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le FC Sion peut respirer à nouveau ! Victorieux 2-1 du FC Lugano dans le vent de Tourbillon, il a signé sa deuxième victoire de l’année, une victoire salutaire qui l'empêche de basculer dans la crise. Même si elle a traversé des moments difficiles, notamment en première période, la formation de Didier Tholo n’a rien volé. Elle a forcé la décision à la 63d minute sur une tête rageuse de Gora Diouf. Le but du défenseur burkinabé est tombé quelques secondes seulement après un penalty raté du capitaine Ali Kabacalman. Cette séquence souligne bien que le FC Sion, malgré son début d’année laborieux, conserve cette force de caractère qui peut lui permettre de surmonter bien des aléas. Le FC Lugano a concédé sa cinquième défaite de rang toutes compétitions confondues. Désormais à 6 points de la première place, les Tessinois joueront une grande partie de leur saison jeudi à Thoune face à Celje lors de son huitième de finale retour de la Conference League. Une élimination face aux Slovènes, qui ont remporté 1-0 le match aller, acterait une réelle situation de crise. La reprise sur le poteau d’Antonios Papadopoulos à la 92e minute renforce encore le dépit que peuvent ressentir Mattia Croci-Torti et ses joueurs. Bâle laisse filer Servette Le FC Bâle a, pour sa part, été tenu en échec 1-1 à Lucerne pour laisser filer le Servette FC seul en tête du classement avec 2 points d'avance Les Rhénans n’ont pas pu conserver l’avantage procuré par la réussite de Bénie Traoré à la 41e minute. Lucerne a égalisé par Stefan Knezevic à la 78e minute après un ballon perdu par Anton Kade. Comme à St. Gall il y a deux semaines, le FCB a égaré deux points précieux. La sortie à la pause de Xherdan Shaqiri pour une gêne musculaire est l’autre gros point noir de ce dimanche pour le FCB. Le capitaine sera-t-il d'attaque dimanche prochain pour la venue des Young Boys ?

Pas de médaille suisse sur 800 m à Apeldoorn Audrey Werro a chuté en finale du 800 m à Apeldoorn Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Audrey Werro et Rachel Pellaud ont manqué le coche en finale du 800 m aux Européens en salle d'Apeldoorn. La Fribourgeoise a chuté à 100 m de la ligne alors qu'elle tentait de revenir sur le trio de tête, tandis que la Biennoise a pris la 5e place. Le titre est revenu à la Polonaise Anna Wielgosz. Favorite de cette finale, Audrey Werro (21 ans le 27 mars prochain) n'a pas pu masquer ses larmes à l'issue d'une course dans laquelle elle a une nouvelle fois failli sur le plan tactique. La Fribourgeoise est restée trop longtemps en retrait avant de jouer son va-tout. "Coincée" à la corde, Rachel Pellaud a quant à elle échoué à 1''35 du podium. Mujinga Kambundji s'est par ailleurs qualifiée sans trembler pour la finale du 60 m, programmée à 18h37. La Bernoise a réalisé le 2e temps des demi-finales en 7''04, à 0''01 de l'Italienne Zaynab Dosso. Les deux autres Suissesses engagées dans ces demi-finales s'arrêtent en revanche là. Géraldine Frey a couru en 7''13, à 0''03 d'une qualification au temps, Emma van Camp en 7''24.

La série continue pour le Servette FC Steve Rouiller (à droite) s'interpose devant Stefan Zuber. Image: KEYSTONE/GAETAN BALLY Et de cinq pour le Servette FC ! Victorieux 3-1 du FC Zurich au Letzigrund, il a cueilli un cinquième succès de rang pour se porter seul en tête du classement avant le match de Bâle à St. Gall. Après une première mi-temps très bien maîtrisée et embellie par les réussites de Miroslav Stevanovic (8e) et d’Enzo Crivelli (43e), les Genevois ont souffert le martyr. Mais au final, c’est eux qui ont levé les bras malgré l’emprise totale du FCZ et la réduction du score tombée très tôt dans cette seconde période par Damenius Reverson à la 50e. Trois minutes plus tard, la VAR annulait un but de Rodrigo Conceiçao au grand soulagement des Grenat qui étaient alors vraiment dans les cordes. Au bout du temps additionnel, Alioune Ndoye signait le 3-1 pour sceller l’issue de la rencontre. L’honnêteté commande de parler d’un petit hold-up Seule équipe toujours invaincue cette année, le Servette FC s’avance peut-être comme le candidat no 1 au titre. On a le sentiment que l’équipe peut encore bien élever le curseur. On a aussi la conviction qu’elle possède en la personne de Steve Rouiller d’un très grand leader. Déjà remarquable huit jours plus tôt à Lausanne, le défenseur a encore sorti le grand jeu. Cette fois sous les yeux de Murat Yakin qui peut désormais s’interroger sur le bien-fondé d’une sélection du Servettien pour le prochain rassemblement de mars. Si attentif aux critères de performance, le sélectionneur ne peut plus vraiment tourner le dos au meilleur défenseur de la Super League.

Frida Karlsson mate les Norvégiennes sur 50 km Frida Karlsson a maté les Norvégiennes sur 50 km dimanche à Trondheim Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Les fondeuses norvégiennes ont subi un ultime camouflet dimanche dans "leurs" Mondiaux de Trondheim. Heidi Weng (2e) et Therese Johaug (3e) n'ont rien pu faire face à la Suédoise Frida Karlsson, première championne du monde de l'histoire sur 50 km. Seule Suissesse en lice, Nadja Kaelin a arraché une belle 8e place. Si Johannes Hösflot Klaebo a raflé les six titres mis en jeu chez les messieurs, les Norvégiennes ont à l'inverse dû s'avouer à chaque fois vaincues face à leurs éternelles rivales. Les Suédoises ont glané les six médailles d'or attribuées en fond, les Norvégiennes se contentant de cinq médailles d'argent et une de bronze. La pilule est particulièrement dure à avaler pour la "revenante" Therese Johaug (36 ans), 2e du skiathlon et du 10 km classique - à chaque fois derrière Ebba Andersson - puis au sein du relais. La star aux 14 titres mondiaux a manqué de "punch" dans l'emballage final, concédant 2''9 à Frida Karlsson et 0''8 à Heidi Weng. Nadja Kaelin a quant à elle conclu en beauté des Mondiaux dans lesquels elle a confirmé tout son potentiel. La Grisonne de 23 ans, 6e du skiathlon, 8e du 10 km classique et 5e au sein du relais, n'a pas cherché à suivre le rythme imposé par les cadors. Longtemps 12e, elle a fini fort, même si elle a concédé plus de 8 minutes.

Camille Rast perd de précieux points pour le globe de slalom Camille Rast devra sortir le grand jeu à Sun Valley pour s'offrir un premier globe Image: KEYSTONE/EPA/Pontus Lundahl Les Suissesses n'ont pas signé d'exploit dans le slalom d'Are, qui a vu la victoire de l'étonnante Autrichienne Katharina Truppe. La meilleure d'entre elles, Wendy Holdener, a pris la 5e place. Camille Rast (11e) a pour sa part perdu de précieux points dans la lutte pour le globe de la discipline. Passée à côté de sa première manche (14e), Camille Rast a limité les dégâts sur le deuxième tracé et peut encore espérer remporter le globe de la spécialité lors de la dernière course de la saison le 27 mars à Sun Valley. Mais sa tâche s'annonce compliquée. La skieuse de Vétroz, qui était encore en tête du classement de la discipline avant son élimination à Sestrières deux semaines plus tôt, devra sortir le grand jeu lors de la finale à Sun Valley. Son retard sur Zrinka Ljutic (10e dimanche) est passé de 39 à 41 points. Dans une seconde manche où les premières skieuses parties ont été avantagées, Camille Rast n'a pas pu livrer la course qu'elle aurait espérée, perdant du temps dans tous les secteurs du parcours. Elle échoue au final à 0''07 de Zrinka Ljutic, à qui un 5e rang suffira aux Etats-Unis pour soulever le globe. Déception pour Meillard Septième du premier parcours, la vice-championne du monde 2025 de slalom Wendy Holdener a réalisé une bonne seconde manche malgré des conditions de course difficiles. La Schwytzoise doit se contenter de la 5e place, à 0''42 du top 3 et à 0''61 de Katharina Truppe qui a fêté son premier succès à ce niveau. A l'issue du premier parcours, les espoirs de podium helvétique reposaient avant tout sur Mélanie Meillard, 4e de la première manche à seulement 0''57 de la première place. Mais la skieuse d'Hérémence est partie à la faute à mi-parcours et n'a donc pas franchi la ligne d'arrivée.

Odermatt privé de podium pour 1 centième en super-G Marco Odermatt a échoué à 0''01 du podium dimanche à Kvitfjell Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Pas de podium suisse dimanche en super-G à Kvitfjell. Meilleur Helvète, Marco Odermatt n'a pu faire mieux qu'une 4e place dans une course gagnée par l'homme du week-end Dominik Paris. Le - relatif - échec des Suisses marque la fin d'une superbe série. Swiss-Ski avait en effet placé au moins un de ses représentants sur le podium lors des 26 dernières épreuves de vitesse masculine en Coupe du monde, signant 16 succès au passage. La dernière contre-performance collective du genre remontait à décembre 2023 et à une descente de Val Gardena remportée par... Dominik Paris. Les descendeurs suisses avaient pourtant réussi le triplé samedi, après avoir placé quatre des leurs juste derrière Paris vendredi. A 1 centième de Hrobat La victoire se refuse donc toujours à Marco Odermatt à Kvitfjell. Deux fois 2e en descente en Norvège vendredi et samedi, le Nidwaldien a même échoué au pied du podium en super-G, à.. 1 centième de la 3e place arrachée par le Slovène Miha Hrobat. Marco Odermatt abordait pourtant avec une pression moindre ce super-G, lui qui était assuré de remporter un troisième globe consécutif dans la discipline après le forfait de son ultime concurrent Mattia Casse. Mais il n'a rien pu faire face à la maestria de Dominik Paris, concédant 0''48 au final. Des écarts infimes derrière Paris Vainqueur pour la première fois de la saison vendredi, Dominik Paris a triomphé pour la sixième fois à Kvitfjell, la deuxième en super-G. L'Italien de 35 ans, dont le dernier succès dans la discipline remontait à mars 2019 en Andorre, a cueilli sa 24e victoire sur le Cirque blanc en devançant de 0''38 son dauphin James Crawford. Paris a creusé de gros écarts, sur un tracé pourtant raccourci (1'08''98 pour l'Italien). Moins de quatre dixièmes de seconde séparent en effet Marco Odermatt du 15e. Respectivement 6e et 7e, Alexis Monney et Stefan Rogentin pointent à un dixième du top 3. Le vainqueur de la descente de samedi Franjo von Allmen, 13e, n'a quant à lui perdu que 0''70 sur le vainqueur du jour.

Slalom: Rast seulement 15e de la 1re manche, Meillard 5e Camille Rast n'a pas trouvé le bon rythme sur le premier tracé dimanche Image: KEYSTONE/EPA/Pontus Lundahl Camille Rast a manqué son affaire dans la première manche du slalom d'Are. La Valaisanne a signé le 15e temps, à 1''60 de la leader provisoire Mikaela Shiffrin. Meilleure Suissesse, Mélanie Meillard pointe au 5e rang. Convaincante 8e la veille en géant, Camille Rast n'a pas trouvé le bon rythme sur ce premier tracé. La championne du monde 2025 de la spécialité accusait déjà 41 centièmes de retard sur Shiffrin après un peu plus de 11 secondes de course. Elle se retrouve à 0''57 de sa rivale pour le globe de la discipline Zrinka Ljutic (10e). La skieuse de Vétroz reste sur une élimination en slalom, à Sestrières où elle s'était blessée à la hanche en chutant. Elle avait alors cédé la tunique rouge de leader de la discipline à Zrinka Ljutic (2e à Sestrières), dont la marge sur Camille Rast était de 39 points avant cette course. Seulement 26e à Sestrières, Mélanie Meillard pourra lorgner le podium à l'heure de s'élancer sur le second parcours (dès 12h30). La skieuse d'Hérémence, qui était en avance sur Mikaela Shiffrin à mi-parcours avant de céder 0''69 sur le bas, pointe à 0''57 de l'Américaine et à 0''14 de la 2e place occupée par Lena Dürr. La vice-championne du monde de slalom Wendy Holdener devra quant à elle sortir le grand jeu en deuxième manche pour se hisser sur la boîte. La Schwytzoise a réalisé le 8e chrono, mais à 0''93 de Shiffrin et à 0''45 de Sara Hector (3e).