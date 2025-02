Golubic battue ++ Pas de médaille pour les Suissesses

35 millions d'euros pour la Ferrari qui a gagné Le Mans en 1965 La Ferrari no 21 en route pour la victoire au Mans Image: KEYSTONE/AP NY/UNCREDITED La Ferrari 250 LM qui a remporté les 24 Heures du Mans en 1965 a été vendue 34,9 millions d'euros lors d'une vente aux enchères à Paris. Il s'agit d'un record pour ce modèle construit à 32 exemplaires "Cette 250 LM pilotée par l'Américain Masten Gregory et l'Autrichien Jochen Rindt pour l'écurie North American Racing Team avait offert une sixième victoire consécutive à Ferrari au Mans. Elle était la dernière Ferrari à s'être imposée dans la Sarthe jusqu'à la victoire en 2023 de la 499P, 58 ans plus tard", a précisé le constructeur italien au lendemain de la vente aux enchères. Cette voiture était exposée depuis 1970 au Musée du circuit automobile d'Indianapolis aux Etats-Unis, a ajouté Ferrari dans un communiqué. Aucune précision n'a été donnée sur l'identité de l'acheteur.

Golubic battue au 2e tour à Cluj-Napoca Viktorija Golubic a été battue au 2e tour à Cluj-Napoca Image: KEYSTONE/AP/Manish Swarup Viktorija Golubic (WTA 113) a été sortie en 8e de finale du tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca. La Zurichoise s'est inclinée 6-4 7-5 devant la tête de série no 1 du tableau, Anastasia Potapova (WTA 32). Miraculée dans un 1er tour où elle a écarté deux balles de match face à Arantxa Rus, Viktorija Golubic a eu sa chance jeudi face à la Russe. Elle a, ainsi, mené 5-1 dans la deuxième manche. Mais elle fut incapable de porter l'estocade. La vice-championne olympique 2021 de double a même bénéficié de quatre balles de set, toutes à la relance. Après s'être procuré sa dernière occasion d'égaliser à une manche partout, elle s'est effondrée en perdant les 15 derniers points du match.

Les Suissesses battues en super-G, Venier sacrée La joie de la championne du monde de super-G Stephanie Venier Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Suissesses ont manqué leur affaire dans le super-G des Mondiaux de Saalbach. Lara Gut-Behrami, qui faisait partie des grandes favorites, n'a pu faire mieux que 8e. Le titre est revenu à l'Autrichienne Stephanie Venier. Partie avec le dossard 7, Stephanie Venier a fait vibrer son public, qui ne s'attendait pas à pareille issue, en battant de 0''10 le chrono réalisé par l'autre favorite Federica Brignone. L'Autrichienne s'offre ainsi, à 31 ans, un premier titre mondial pour le moins inattendu. Le sacre de Stephanie Venier, laquelle s'était parée d'argent en descente lors des Mondiaux 2017 à St-Moritz, offrira une grosse bouffée d'oxygène à toute la délégation autrichienne. Celle-ci, à la peine en Coupe du monde, avait bien mal entamé ces joutes en échouant dès les quarts de finale du Team Event. Lauréate du dernier super-G disputé en Coupe du monde et championne du monde 2021 de la discipline, Lara Gut-Behrami n'a en revanche pas trouvé le bon tempo sur un tracé trop facile. La Tessinoise a terminé à 0''70 de Venier et à 0''46 de la troisième marche du podium, occupée par l'Américaine Lauren Macuga et la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie. Pas d'exploit non plus pour les trois autres Suissesses engagées dans la première épreuve individuelle de ces joutes. Belle performance toutefois pour la championne du monde junior Malorie Blanc, 12e à 1''19. La Valaisanne a fait mieux que Corinne Suter (14e à 1''26), qui cherchera à se racheter samedi en descente, et que Michelle Gisin (17e à 1''64).

Belinda Bencic jouera les demi-finales à Abou Dhabi Belinda Bencic figure dans le dernier carré à Abou Dhabi Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Belinda Bencic (WTA 157) figure dans le dernier carré à Abou Dhabi. La St-Galloise a dominé la Tchèque Marketa Vondrousouva (WTA 37), lauréate de Wimbledon en 2023, 7-5 6-3 jeudi en quart de finale. Sacrée en 2023 dans ce tournoi WTA 500 émirati, Belinda Bencic jouera sa première demi-finale sur le circuit principal son retour après la naissance de sa fille Bella, la première depuis avril 2023 à Charleston. La championne olympique 2021 avait alors atteint la finale, s'inclinant en deux sets devant Ons Jabeur. Belinda Bencic, qui retrouvera soit la Tunisienne soit la Kazakhe Elena Rybakina vendredi pour une place en finale, a pourtant concédé pas moins de quatre jeux de service face à Marketa Vondrousova. Dont trois dans une première manche où la Tchèque a effacé à trois reprises un break de retard. Impériale mercredi avec ce 6-0 6-0 infligé à Veronika Kudermetova, Belinda Bencic a également fait la course en tête dans la deuxième manche. Elle a perdu un dernier jeu de service pour voir son adversaire recoller à 2-2, mais a signé un nouveau break dans la foulée pour s'envoler vers la victoire. Cette place de demi-finaliste ne suffira pas à Belinda Bencic pour retrouver le top 100 du classement WTA. La St-Galloise, qui grimpera jusqu'à la 113e place si elle s'arrête là, doit atteindre la finale pour faire son retour parmi les 100 meilleures joueuses du monde.

Cochran-Siegle encore à la fête, Rogentin confirme Stefan Rogentin a décroché le 5e ticket suisse pour la descente de dimanche Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le 2e entraînement en vue de la descente des Mondiaux a encore souri à Ryan Cochran-Siegle. Franjo von Allmen s'est classé 2e, alors que Stefan Rogentin (5e) a gagné sa place pour dimanche. Très à l'aise sur le haut, au point avec ses lignes, Franjo von Allmen aurait certainement pu aller chercher la première place s'il n'avait pas ralenti dans le schuss final. Le skieur du Simmental a impressionné par la douceur de son ski, sans donner le sentiment de forcer, pour finir à 0''43 de l'Américain. A la 5e place (à 0''80), Stefan Rogentin a lui prouvé qu'il était à l'aise sur cette piste et cette topographie. Le Grison a confirmé sa 4e place de la veille et composté son billet pour la descente de dimanche en tant que cinquième Helvète, puisque Marco Kohler n'a pas terminé et que Lars Rösti est au-delà de la 18e place. Comme von Allmen, Marco Odermatt (8e à 0''92) a été très efficace sur le haut et un peu moins sur le bas. Mais le champion du monde fera partie des favoris dimanche à Saalbach. 13e à 1''22, Alexis Monney a fait comme ses camarades en étant solide sur le haut et plus prudent sur le bas. 21e à 1''63, Justin Murisier s'est nettement amélioré par rapport à la veille tout en faisant un petit chasse-neige avant la ligne.

La belle semaine de Kevin Fiala 20 buts désormais pour Kevin Fiala (au centre). Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Un deuxième doublé en deux jours : Kevin Fiala traverse une bien belle semaine. Après les deux buts inscrits lundi à Raleigh lors de la victoire 4-2 contre Carolina, le St. Gallois s’est à nouveau montré décisif lors du succès 6-3 de Los Angeles à domicile face à Montréal. Il a inscrit le 4-2 et le 5-3 pour ses 19e et 20e réalisations de la saison et pour obtenir la première étoile de la soirée. Il atteint, ainsi, pour la sixième année consécutive le seuil des 20 buts. A la faveur de ce succès, les Kings possèdent une marge de 3 points sur la barre. Kevin Fiala et ses coéquipiers vont enchaîner cinq autres rencontres sur leur glace avec la ferme ambition d’assurer leur place pour les séries finales.

L'une des performances les plus abouties de Kyshawn George 17 points pour Kyshawn George à Brooklyn. Image: KEYSTONE/AP/Nell Redmond Troisième succès de rang pour Washington ! Kyshawn George et ses coéquipiers se sont imposés 119-102 à Brooklyn pour signer pour la première fois cette saison une série aussi vertueuse. Titularisé dans le cinq de base, Kyshawn George a livré l’une de ses performances les plus abouties de la saison. Auteur de 17 points avec notamment un 5 sur 7 derrière la ligne des 3 points, le Valaisan, qui a également capté 7 rebonds, a été crédité d’un différentiel de +17. Après les victoires contre Minnesota, Charlotte et Brookyln, les Wizards vont tenter la passe de quatre vendredi avec la réception de Cleveland. Le défi est de taille dans la mesure où les Cavaliens sont aujourd’hui la meilleure équipe de la Ligue... Utah pour Clint Capela ? Atlanta s’est, pour sa part, incliné 126-125 sur son parquet face à San Antonio sur un lancer-franc de Victor Wembanyama à 2’’4 du buzzer. Clint Capela n’a pas disputé cette rencontre. Le Genevois devrait être transféré ce jeudi. Selon plusieurs sources, son futur s’écrira à Salt Lake City sous les couleurs de l’Utah Jazz, avant-dernier de la Conférence Ouest avec 12 victoires contre 37 défaites. Jimmy Butler à Golden State Le plus grand transfert de la journée concerne Jimmy Butler. Même si elle n’est pas encore officialisée, l’arrivée du joueur de Miami où il était devenu indésirable à Golden State va redistribuer bien des cartes. Le duo qu’il va former avec Stephen Curry s’annonce redoutable.

Une égalisation à la 96e pour Granit Xhaka et Leverkusen Un quart de finale de Coupe d'Allemagne bien mouvementé pour Granit Xhaka. Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Le Bayer Leverkusen ne meurt jamais ! Une fois de plus, Granit Xhaka et ses coéquipiers ont trouvé leur salut au bout du temps additionnel. Détenteur du trophée, le Bayer a éliminé le FC Cologne, leader de la 2e Bundesliga, en quart de finale de la Coupe d'Allemagne de manière presque miraculeuse. Mené 2-0 à la 54e minute, il a arraché les prolongations devant son public grâce à une tête de Patrick Schick à la... 96e minute. Victor Boniface a ensuite donné la victoire au Bayer à la 98e. Le Nigérian a devancé l'ex-Sédunois Joël Schmied pour sceller l'issue de ce quart de finale. Cologne devait toutefois jouer de malchance à la 112e avec un but d'Imad Rondic annulé par la VAR pour un hors-jeu de quelques centimètres. Anthony Racioppu figurait pour la première fois sous la feuille de match du FC Cologne. Prêté par Hull City, le portier genevois assume dans un premier temps le rôle de doublure de Marwin Schwäbe.

Corinne Suter, la dame des grands rendez-vous Une certaine euphorie est de mise au FC Lugano Image: KEYSTONE/Pablo Gianinazzi La cote de Corinne Suter, qui est de plus en plus à l'aise en Coupe du monde, pointe vers le haut aux Mondiaux de Saalbach. Mais la Schwytzoise de 30 ans a trop d'expérience pour s'emballer. On ne sait pas si du sang de coucou suisse coule dans les veines de Corinne Suter, mais depuis 2019 la Schwytzoise répond toujours présente à l'heure des grands rendez-vous. On dit que l'argent n'a pas d'odeur, et pourtant la championne olympique de descente à Pékin en 2022 repart toujours avec du métal quand ça compte. Lors des Mondiaux d’Are en 2019, la Schwytzoise avait débarqué en Suède sans jamais être montée sur un podium de Coupe du monde. Elle était repartie avec deux médailles: l’argent en descente et le bronze en Super-G. Deux ans plus tard à Cortina, Corinne Suter ne faisait pas spécialement partie du cercle des favorites avec des courses correctes à Crans et à Garmisch avant d'arriver dans les Dolomites, mais pas de podium. Seulement elle avait à nouveau su inverser la tendance au meilleur moment avec l'or en descente et l’argent en Super-G derrière Lara Gut-Behrami. Rebelote l’année suivante aux JO de Pékin avec une montée en puissance juste avant de voler vers la Chine. Un succès en descente à Garmisch avant le plus beau des titres sur la piste de Yanqing. Et cette capacité à se surpasser le jour J fut encore d'actualité en 2023 à Méribel avec le bronze en descente, alors qu’à peine trois semaines plus tôt, elle avait été victime d'une commotion après une lourde chute à Cortina. Concentration et calme Corinne Suter sait être prête au bon moment et tente de l’expliquer: "Les personnes proches de moi disent que j’ai une grande capacité de concentration sur un objectif précis." La Schwytzoise se définit comme une personne plutôt calme, capable d'accumuler de l'énergie et de la restituer quand il le faut. Peut-être aussi parce qu’elle aborde ces grands rendez-vous comme des courses "normales". "Je ne cherche pas à trop en faire, ni à inventer quoi que ce soit, confie-t-elle. J'essaie juste de produire mon meilleur ski." En ce début février, Corinne Suter peut à nouveau sourire. Elle semble avoir abandonné sa nervosité quelque part où personne ne pourra aller la chercher. Avant le début de la saison, elle a dû se reconstruire physiquement. Les mauvaises pensées sont derrière elle, même si elle ne peut pas totalement oublier ce qui lui est arrivé. Les souvenirs de sa rééducation après sa grave blessure au genou gauche - une rupture du ligament croisé et une lésion du ménisque survenues fin janvier 2024 lors de la première descente de Cortina - sont logiquement encore bien présents. Ecouter son corps et les médecins Les athlètes de haut niveau possèdent une tolérance à la douleur plus élevée que le commun des mortels. Ils savent aussi écouter leur corps. Pour Suter, cette convalescence fut "une immense épreuve de patience". Elle a su avancer selon le calendrier établi par les spécialistes, étape par étape. "J’ai choisi d’être prudente et de suivre à la lettre ce qui avait été décidé avec les médecins", explique-t-elle. Un choix certainement judicieux, puisqu'elle reconnaît ne plus ressentir de limites sur le plan physique. Objectif atteint pour celle qui ambitionnait d'être prête en février. "J’ai réussi ce que j’espérais, poursuit-elle. Je suis là et je peux courir en étant compétitive." Pourra-t-elle monter sur la boîte du Super-G de jeudi et/ou de la descente samedi? "Je manque de kilomètres d'entraînement parce que je n'ai pas pu me préparer idéalement l'été dernier et en début de saison, avoue-t-elle avec honnêteté. Or, je suis une skieuse qui s'entraîne beaucoup." Pour compenser ce manque de pratique, Corinne Suter compte sur son expérience. "Etre au départ, ne pas trop réfléchir, juste skier, résume-t-elle. Je ne suis pas encore là où je veux être, mais j’y travaille." Peut-être cela suffira-t-il pour aller récolter une sixième médaille mondiale.

Bâle reçoit Lucerne jeudi soir La 22e journée de Super League se termine jeudi, avec les deux derniers matches au programme dès 20h30. Winterthour accueille Zurich, alors que Bâle reçoit Lucerne. Respectivement 2e et 3e du classement, le FC Bâle - qui possède la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat - et le FC Lucerne livreront un duel très attendu. Les deux équipes restent sur deux victoires consécutives, la formation de Suisse centrale étant même invaincue depuis quatre matches (3 succès, 1 défaite). Le FC Zurich est pour sa part sous pression après avoir perdu ses deux derniers matches. Sixième avant cette journée avec huit longueurs de retard sur le leader Lugano, les hommes de Ricardo Moniz doivent s'imposer chez la lanterne rouge Winterthour pour rester dans la course.

Super-G: Lara Gut-Behrami à l'assaut d'une 9e médaille Première course individuelle des Mondiaux de Saalbach jeudi, le Super-G féminin peut apporter une deuxième médaille à la Suisse. Lara Gut-Behrami fait naturellement partie des favorites. Championne olympique en titre, championne du monde en 2021, cinq globes de la discipline, 23 succès en Coupe du monde: la Tessinoise a fait depuis longtemps du Super-G son terrain de jeu préféré. Lorsqu'il n'y a qu'une reconnaissance matinale et pas d'entraînement, l'instinct de la Luganaise fait merveille. Le fait d'avoir réussi deux bons entraînements en descente signifie également que le matériel fonctionne bien et que la confiance est là. Sur les douze derniers Super-G de Coupe du monde, LGB est montée à neuf reprises sur la boîte. Son pire résultat? 7e à... Saalbach lors des finales l'an dernier. Mais sa récente victoire à Garmisch vaut plus que cette contre-performance en mars 2024 sur une neige de printemps. Plusieurs favorites Dans le camp suisse, Michelle Gisin et Malorie Blanc ne font clairement pas partie du cercle des favorites et il faudrait un joli concours de circonstances pour les retrouver à la bagarre. Il en va différemment de Corinne Suter. La Schwytzoise sait se transcender lors des grands rendez-vous, comme en témoignent ses deux médailles mondiales en Super-G (bronze à Äre en 2019 et argent à Cortina en 2021). Troisième récemment à Cortina, la championne olympique de descente n'est donc jamais à écarter lorsque les médailles sont en jeu. Parmi les favorites, les Italiennes Federica Brignone et Sofia Goggia ont les atouts nécessaires pour briller. Ne pas négliger non plus les Autrichiennes à domicile, et notamment Cornelia Hütter qui s'est imposée à St-Moritz. Victorieuse à St-Anton, l'Américaine Lauren Macuga peut perpétuer la tradition des Nord-Américaines toujours dangereuses lors des grands rendez-vous. Restent encore la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie et la championne olympique de Pyeongchang Ester Ledecka, laquelle avait remporté le Super-G des finales de Saalbach l'an dernier.

Coupe de la Ligue anglaise: Newcastle premier finaliste Anthony Gordon célèbre son but Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Fabian Schär foulera la pelouse de Wembley le 16 mars. Newcastle a en effet décroché sa place pour la finale de la Coupe de la Ligue en battant Arsenal 2-0 en demi-finale retour. Les Magpies, qui avaient déjà gagné le match aller 2-0 à Londres, ont dominé les Gunners et marqué par Murphy (19e) et Gordon (52e), servi par Schär. Newcastle peut rêver d'un premier succès dans cette compétition après deux finales perdues en 1976 et 2023. Leur adversaire sera le vainqueur de la deuxième demi-finale, soit Liverpool ou Tottenham, qui seront aux prises jeudi soir à Anfield Road. Les Spurs ont gagné le match aller 1-0.

Super League: le leader trébuche Christian Witzig (à gauche) a été le match winner pour Saint-Gall Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Saint-Gall a fait chuter le leader lors de la 22e journée de Super League. Les Brodeurs se sont imposés 2-1 face à Lugano. Dans l'autre rencontre de mercredi, les Young Boys ont fessé Yverdon 6-1. Dans le brouillard et le froid, le leader a craqué dans les arrêts de jeu. Pourtant, Koutsias avait placé les bianconeri sur les bons rails (29e), mais les Brodeurs n'ont rien lâché. La superbe égalisation de Witzig à la 76e était donc méritée. Et dans la foulée, Saint-Gall a mis une grosse pression et a frôlé à plusieurs reprises le 2-1, avant que Witzig ne délivre le stade à la 94e. Lugano (38 points) va perdre sa place en tête du classement jeudi soir. L'affrontement entre Bâle (37) et Lucerne (36) permettra de désigner le nouveau leader. Yverdon s'écroule Yverdon n'a pas pesé lourd au Wankdorf face à un YB qui reprend enfin des couleurs. Les Bernois ont en effet marqué deux buts très rapidement par Fassnacht (5e) et Raveloson (9e). Après une telle entame, la tâche des visiteurs est devenue quasi sans espoir. Et ce d'autant plus que les Vaudois ont été réduits à dix peu avant la pause après l'expulsion de Diop. Ils ont néanmoins réduit l'écart contre le cours du jeu par Marchesano (64e), mais YB a repris ses distances peu après grâce à un penalty de Bedia (66e). Monteiro (72e), Imeri (76e) et Colley (92e/pen) ont ensuite donné au score une ampleur bien lourde pour l'équipe de Paolo Tramezzani.

Europe Cup: Fribourg Olympic en quarts de finale Thibaut Petit: l'entraîneur d'Olympic peut être satisfait de son équipe Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Fribourg Olympic disputera les quarts de finale de l'Europe Cup FIBA. Les champions de Suisse ont validé avec la manière leur billet lors de la 6e journée du groupe N en battant Wloclawek 107-101. Devant leur public, les Fribourgeois ont pu évoluer quasiment sur du velours: ils savaient pouvoir se permettre une défaite avec un maximum de 20 points d'écart. Mais ils ont mis un point d'honneur à vouloir davantage, et donc à obtenir la victoire au terme d'un match durant lequel les attaques ont pris nettement le dessus sur les défenses. Côté fribourgeois, les meilleurs marqueurs ont été Roberto Kovac avec 27 points (dont 8/13 à trois points) et Eric Nottage (22). Olympic se retrouve ainsi pour la deuxième fois de son histoire dans un quart de finale européen, après 20 ans d'attente.