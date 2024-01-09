Golubic réussit son entrée ++ Meier et Fiala buteurs

WTA 250 à Osaka: Viktorija Golubic réussit son entrée Viktorija Golubic a réussi son entrée à Osaka Image: KEYSTONE/AP/SETH WENIG Viktorija Golubic (WTA 60) a franchi le premier tour au tournoi WTA 250 à Osaka. La Zurichoise a battu la Canadienne Bianca Andreescu (WTA 170) en trois sets, 6-3 4-6 6-4.

La phase finale de la rencontre a été très disputée. Golubic a servi pour le match à 5-3, mais son adversaire a réussi le break. Cela n'a pas empêché la Suissesse, qui fêtera son 33e anniversaire jeudi, de répliquer en prenant à son tour le service de la Canadienne pour enlever la partie.

Andreescu, qui avait provoqué une sensation en remportant l'US Open en 2019 et atteint la quatrième place mondiale, est loin de sa meilleure période. De nombreuses blessures l'ont handicapée ces dernières années.

Au prochain tour, Viktorija Golubic affrontera la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 41), tête de série no 5, ou l'invitée japonaise Ena Shibahara (WTA 184).



NHL: deuxième but de la saison pour Timo Meier et Kevin Fiala Un deuxième but cette saison pour Timo Meier Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Timo Meier et Kevin Fiala ont inscrit leur deuxième but de la saison en NHL. Meier a contribué au succès 3-2 des New Jersey Devils sur la glace des Colombus Blue Jackets.

L'Appenzellois a signé le premier but de la rencontre durant laquelle Nico Hischier a donné l'assist du 3-1 à 57 secondes de la sirène. Quant à Fiala, il a sonné la révolte pour les Los Angeles Kings: menés 3-0 chez les Minnesota Wild, le Suisse a signé le 3-1 à la 44e. Les Kings ont égalisé à 46 secondes de la fin, mais ont ensuite perdu aux tirs au but. Fiala a manqué son essai dans la séance décisive.

Pius Suter a pour sa part donné un assist sur le premier but lors de la victoire 5-2 des St. Louis Blues à Vancouver face aux Canucks. Le Zurichois a ainsi pris une petite revanche face à son ancien club, pour qui il avait marqué 25 buts assortis de 21 passes décisives la saison dernière.



Lausanne HC: quatre revers de suite, mais pas de crise Défait dimanche à Genève (5-3), le LHC a subi son quatrième revers consécutif en National League. Il s'agit d'une première sous l'égide de l'entraîneur Geoff Ward.

Ce n'est pas une statistique avancée, mais un point qui retient l'attention. En s'inclinant aux Vernets, Lausanne a perdu pour la quatrième fois de rang en championnat. Cinq fois si l'on ajoute le 7-4 ramassé à Grenoble en Champions League.

Le chiffre n'est pas anodin. Avec Geoff Ward à la bande, le club vaudois n'a jamais connu pareille spirale négative. Et si l'on regarde ce que le champion Zurich a fait ces deux dernières saisons, on constate aussi que le club n'a jamais essuyé quatre revers consécutifs. Petit clin d'oeil amusant de l'histoire, les Zurichois ont été battus quatre fois de suite cette saison, mais ils ont tout de même récolté deux points.

Toujours troisième mais avec un match de plus que ses concurrents directs, le LHC n'est absolument pas en crise. Mais les Vaudois traversent des turbulences inhabituelles. "Peut-être que l'on paie un actuellement la réussite du début de saison, analyse le défenseur des Lions, Aurélien Marti. On n'a pas été hyper constant durant ces défaites, mais on fait un bon match à la maison contre Zurich. Cet après-midi (réd: dimanche), on fait un bon match. Statistiquement, je crois qu'on est dans les matches et pas du tout largués. La saison est longue. C'est bien de passer par ces moments pour montrer que ce n'est pas toujours un fleuve tranquille et qu'il faut être bon à chaque jeu."

Geoff Ward toujours serein Ce qui est certain, c'est que personne ne panique au sein du vestiaire lausannois. Trop expérimenté, le coach Geoff Ward ne se montre bien évidemment pas satisfait de la situation, mais il ne va en tous les cas pas réagir au quart de tour.

"Honnêtement, je ne peux pas dire que l'on a fait un mauvais match à Genève, commente le Canadien. On a eu quatre minutes difficiles à la fin du tiers médian, mais on n'a pas mal joué dans l'ensemble. Non, ce qui transpire maintenant au cours de ces défaites, c'est notre inconstance. Contre Bienne, notre premier tiers était mauvais, le deuxième était excellent et le troisième moyen. Face à Zurich c'était solide. Non, il faut vraiment qu'on joue 60 minutes."

Pour imager ses propos, l'Ontarien a fait une référence au billard: "Je l'ai dit aux gars, parfois en hockey ce n'est pas que tu fais, mais ce que tu laisses à l'adversaire. Sur ces matches, on laisse trop d'occasions à nos adversaires. On se doit de nettoyer ça et ça passe par des entraînements. Personne dans nos rangs ne va utiliser le manque d'entraînement comme excuse, mais notre groupe a besoin d'une bonne semaine d'entraînement. On va y arriver. Ce match était plus complet que contre Bienne. On va dans la bonne direction."

En sous-performance Lausanne connaît en ce moment comme un retour de manivelle. Sur les onze premiers matches, les Vaudois affichaient des statistiques infernales de surperformance avec un PDO (une statistique qui additionne le pourcentage de réussite au tir et le pourcentage des arrêts de gardien) de 106% (réd: la valeur moyenne est de 100). Sur les quatre dernières parties, le PDO est tombé à 94,34% et met en lumière une sous-performance et surtout des gardiens moins dominants que lors du début de saison.

Le LHC ne panique pas et sait où travailler, c'est déjà une bonne chose pour retrouver le chemin de la victoire. A commencer dès mercredi soir en Champions League à domicile face aux Tchèques de Mountfield pour le sixième et dernier match du tour de qualification.



Dan Ndoye: "On a notre destin entre les mains" Dan Ndoye et les Suisses rentrent "frustr Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX "Frustrée" en Slovénie (0-0), l'équipe de Suisse devra attendre novembre pour se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Mais elle tient son destin entre ses mains, comme le rappelle Dan Ndoye.

L'attaquant vaudois s'est confié à Keystone-ATS dans les travées du Stadion Stozice de Ljubljana, juste avant de remonter dans le bus suisse. Il préfère retenir le positif à l'issue de ce match nul qui ne remet pas en question le statut de favori de la Suisse dans son groupe, et ce malgré la victoire du Kosovo en Suède (1-0).

- Dan Ndoye, qu'est-ce que vous retenez de ce match nul ? Plutôt le point et le blanchissage ou la frustration de ne pas avoir gagné ?

"Il y a forcément de la frustration, parce qu'on est des compétiteurs et qu'on veut gagner chaque match. On n'a pas su trouver la solution devant, mais il faut retenir le positif. On n'a toujours pas pris de but et on prend un bon point à l'extérieur."

- Le Kosovo qui gagne en Suède, cela pourrait rendre la lutte pour la première place plus serrée que prévu...

"On a notre destin entre les mains, c'est ça le plus important. Bien sûr, on savait que ça allait être serré, mais on n'est pas inquiets. On a les qualités et tout ce qu'il faut pour se qualifier. Donc on reviendra en novembre pour terminer le travail."

- Qu'est-ce qui a manqué pour faire la différence contre ce bloc slovène ?

"C'était un match difficile à manier, contre une équipe qui est restée très compacte. On s'est créé deux ou trois occasions, pas assez franches pour leur faire mal. Mais on a tout donné."

- A l'heure de jeu, Murat Yakin a changé de système, passant d'un 4-3-3 à un 3-4-3 et vous avez évolué piston droit. Cela ne vous a pas embêté de retrouver ce poste moins offensif, que vous aviez notamment occupé à l'Euro 2024 ?

"Dans le foot aujourd'hui, on doit savoir jouer toutes les positions. Ce n'est pas celle que je préfère, mais pour l'équipe, je suis prêt à jouer partout. On a essayé de faire passer le match dans un autre registre avec ce système-là, pour faire la différence, mais cela n'a pas marché."

- Du coup, vous aurez la possibilité de vous qualifier devant le public romand en novembre, contre la Suède...

"Ce serait magnifique ! Ce sera mon premier match avec l'équipe de Suisse à Genève car j'étais toujours blessé les dernières fois. J'espère que ce ne sera pas le cas en novembre, je touche du bois ! Mais oui, ce serait super de se qualifier à la maison, devant le public romand."



LDC: Un match d'ouverture en Ligue des champions dès 2027 L'UEFA introduit les matches d'ouverture en Ligue des champions. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Dès 2027, il y aura un match d'ouverture en Ligue des champions. Comme l'a décidé l'UEFA avec ses clubs, le champion en titre disputera le premier match de la nouvelle saison de la catégorie reine.

Le match que le champion en titre pourra disputer devant son public sera le seul à se dérouler dès mardi, afin de mettre l'accent sur le vainqueur de la saison précédente.

Tous les autres participants ne débuteront la nouvelle saison que mercredi et jeudi, afin de "garantir une visibilité maximale à tous les clubs", selon le communiqué de l'UEFA.

Si cette règle avait été introduite au début de la saison en cours, le Paris Saint-Germain, tenant du titre, aurait ouvert la plus haute compétition européenne de clubs contre l'Atalanta Bergame au Parc des Princes à Paris, mais les Français, vainqueurs 4-0, n'ont joué que le mercredi - six matches étaient au programme ce jour-là, comme mardi et jeudi.



Qualifications Mondial 2026: succès allemand et nul français Les Allemands ont gagné une précieuse victoire face au Pays de Galles. Image: KEYSTONE/AP/Peter Morrison L'Allemagne s'est imposée 1-0 en Irlande du Nord dans le match au sommet de son groupe de qualification pour la Coupe du monde. La France n'a fait que 2-2 en Islande.

Nick Woltemade a marqué le but allemand de la victoire 1-0 à la 31e minute, de l'épaule, sur un corner de David Raum. Pour l'attaquant de Newcastle United, il s'agissait de son premier but en six matchs internationaux. Les Nord-Irlandais, qui avaient marqué en position de hors-jeu à la 14e minute, ont résisté et ont eu de bonnes occasions de but après la pause.

Grâce à cette victoire, l'Allemagne reste en tête du classement, à égalité de points avec la Slovaquie, qui a fêté une victoire 2-0 à domicile contre le Luxembourg. Les Allemands rencontreront la Slovaquie à Leipzig le 17 novembre pour clore les qualifications. Avant cela, l'Allemagne jouera au Luxembourg et la Slovaquie à domicile contre l'Irlande du Nord.

La Belgique prend le dessus sur les Gallois Sans Kylian Mbappé, blessé, et de nombreux autres joueurs absents, la France a concédé le nul en Islande. Christopher Nkunku et Jean-Philippe Mateta ont certes réussi à renverser la vapeur en marquant après un peu plus d'une heure de jeu (2-1), mais les Islandais ont égalisé peu après par Kristian Hlynsson (2-2). En tête du classement, les Français ont encore trois points d'avance sur l'Ukraine, vainqueure 2-1 contre l'Azerbaïdjan.

La Belgique a fêté une victoire importante en s'imposant 4-2 au Pays de Galles après avoir été menée au score. Kevin de Bruyne a marqué un doublé grâce à deux penalties. Avec ces trois points, la Belgique a non seulement distancé le Pays de Galles dans un groupe J très disputé, mais elle a également dépassé la Macédoine du Nord, qui n'a fait que 1-1 face au Kazakhstan.



Qualifications Mondial 2026: La Suisse doit patienter Les Suisses ont eu bien du mal à maîtriser les Slovènes. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'équipe de Suisse n'est pas encore qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Tenue en échec lundi en Slovénie (0-0), elle devra faire le job en novembre pour obtenir son billet pour l'Amérique du Nord.

La donne était claire avant ce quatrième match des éliminatoires du Mondial. La Suisse devait s'imposer à Ljubljana, et le Kosovo ne devait pas gagner à Göteborg. Incapable de battre les Slovènes, elle voit désormais les Kosovars, tombeurs d'une Suède décidément décevante (1-0), revenir à trois longueurs. Ce sont eux qui forment désormais la principale menace à une qualification directe de la Suisse.

Le béton slovène Contrairement au match aller à Bâle, où elle avait plié le match en une mi-temps, la Suisse n'a jamais réussi à faire la différence au Stadion Stozice. En alignant cinq défenseurs, le sélectionneur slovène Matjaz Kek avait décidé de bétonner. Un choix qui a fonctionné.

Les Helvètes ont en effet eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux lors des 45 premières minutes, la faute aussi à certains joueurs pas toujours justes techniquement. On pense notamment à Manuel Akanji, qui a souvent ralenti le déploiement du jeu suisse, ou à Ruben Vargas, dont les dribbles n'ont jamais vraiment fait mal à l'arrière-garde slovène.

Par contre, les Suisses n'ont pas dû forcer leur talent pour garder leur cage inviolée. La pauvreté du jeu de rupture adverse, la solide prestation de Nico Elvedi et les bonnes anticipations de Gregor Kobel ont suffi à maintenir un score nul et vierge jusqu'au coup de sifflet final.

Yakin ne trouve pas solution Avec les introductions à l'heure de jeu de Miro Muheim (pour Silvan Widmer) et de Johan Manzambi (pour Djibril Sow), Murat Yakin faisait le choix de changer de système, passant de son 4-3-3 fétiche à une sorte de 3-4-3 difficile à lire, mais résolument offensif. Un changement tactique qui ne s'est pas avéré payant, peut-être aussi car cela a cantonné le remuant Vaudois Dan Ndoye à un rôle de piston droit qui ne doit plus être le sien.

Les Suisses ont dû attendre la toute fin du match pour se procurer de vraies occasions. Mais Muheim et Granit Xhaka ont tous les deux buté sur un Jan Oblak de gala. Le portier slovène de l'Atlético Madrid a mis fin à la série de six victoires consécutives de la sélection helvétique.

La Suisse devra donc faire le travail en novembre contre la Suède (à Genève) et au Kosovo. Mais elle pourrait bien devoir attendre la dernière journée et ce déplacement périlleux à Pristina pour valider une sixième qualification de rang à une Coupe du monde.



Une première qualification historique pour le Cap-Vert La s Image: KEYSTONE/EPA/LEGNAN KOULA Le Cap-Vert a réalisé une première historique en se qualifiant lundi à Praia pour la Coupe du monde 2026. Les Cap-Verdiens ont battu l'Eswatini 3-0 pour terminer en tête de son groupe en zone Afrique.

La sélection cap-verdienne était encore sous la menace du Cameroun, qui pointait à deux points du Cap-Vert avant cette dernière journée du groupe D. Coup sur coup, Dailon Livramento (48e) et Willy Semedo (51e) ont mis fin aux derniers espoirs camerounais, qui n'ont pu faire mieux que 0-0 face à l'Angola. Dans les arrêts de jeux, Stopira a conclu en inscrivant un 3e but pour permettre à l'archipel de devenir le sixième pays africain à se qualifier, après la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, l'Algérie et le Ghana.

Pour la première fois, neuf représentants africains participeront au Mondial en 2026. Il pourrait même y en avoir un dixième après les barrages intercontinentaux.



Slovénie - Suisse: Djibril Sow remplace Fabian Rieder Murat Yakin a procédé à un changement après avoir aligné trois fois de suite la même équipe. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Djibril Sow sera sur le terrain au coup d'envoi de Slovénie - Suisse lundi soir à Ljubljana (20h45). Il remplace Fabian Rieder, titulaire lors des trois derniers matches, au milieu du terrain.

C'est le seul changement opéré par le sélectionneur Murat Yakin par rapport à l'équipe qui a débuté face à la Suède (2-0) et contre le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0) en septembre. Djibril Sow est ainsi récompensé pour sa bonne entrée vendredi à Solna, où il avait obtenu un penalty transformé par Granit Xhaka.

Le milieu du FC Séville sera accompagné par les indispensables Xhaka et Remo Freuler à mi-terrain. Le trio d'attaque est inchangé: Breel Embolo, Dan Ndoye et Ruben Vargas tenteront de trouver la faille après avoir été muselés en Suède.

Gregor Kobel, qui vise en Slovénie un cinquième blanchissage consécutif sera accompagné de Manuel Akanji et Nico Elvedi. Comme lors des derniers matches, Silvan Widmer et Ricardo Rodriguez occuperont les flancs de la défense suisse.

En face, le sélectionneur slovène Matjaz Kek reconduit le 4-4-2 qui avait cédé à Bâle, mais avec quatre nouveaux joueurs. Les deux stars slovènes Jan Oblak (gardien) et Benjamin Sesko (attaquant) sont toujours là.

La composition suisse: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Ndoye, Embolo, Vargas.

La composition slovène: Oblak; Brekalo, Bijol, Drkusic, Janza; Karnicnik, Cerin, Elsnik, Horvat; Sesko, Sturm.



NHL: Lane Hutson signe pour huit ans chez les Canadiens de Montréal Lane Hutson (à droite) a remporté le trophée désignant le meilleur rookie de NHL la saison dernière. (Archives) Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Le défenseur Lane Hutson a signé lundi chez les Canadiens de Montréal jusqu'en 2034, pour un total de 70,8 millions de dollars. Il avait été désigné meilleur rookie de NHL la saison dernière.

Hutson, 23 ans, a délivré un total de 66 points en 2024/25 pour les Canadiens, dont 60 assists, record de la ligue nord-américaine égalé pour un défenseur pouvant prétendre au trophée Calder. Il avait été choisi par Montréal au 2e tour de la draft 2022.

Les Canadiens de Montréal ont disputé les play-offs de NHL lors du dernier championnat pour la première fois depuis 2021. La dernière des 24 coupes Stanley remportée par la franchise remonte à 1993.



Formule E: Nico Müller engagé par l'écurie Porsche Nico Müller avec son Andretti de formule E en janvier à Mexico Image: KEYSTONE/EPA EFE/JOSE MENDEZ Le Bernois Nico Müller (33 ans) roulera avec l'équipe Porsche lors de la prochaine saison de formule E. Il l'a indiqué sur son compte Instagram.

Müller fera équipe avec l'Allemand Pascal Wehrlein, champion de formule E en 2024 et troisième du dernier championnat. "Je suis incroyablement fier d'avoir cette opportunité et je remercie Porsche pour sa confiance. Je suis convaincu que Pascal et moi allons former un duo très fort", a déclaré le pilote suisse, qui roulait avec Andretti lors de la saison écoulée, conclue au 15e rang avec 48 points.

Le premier rendez-vous de la saison 12 de formule E est prévu pour le 6 décembre à Sao Paulo. Les 17 autres courses auront lieu en 2026, avec une finale à Londres les 15 et 16 août.



Joel Girrbach a vécu le meilleur tournoi de sa carrière Joel Girrbach: carte pour 2026 assur閑 Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le Thurgovien Joel Girrbach (32 ans) a connu la meilleure semaine de sa carrière à Madrid lors de l'Open d'Espagne. Il l'a bouclé au troisième rang, à un coup du vainqueur anglais Marco Penge.

Et pourtant: la semaine dernière à St-Andrews, la Mecque écossaise du golf, Girrbach avait connu deux premiers jours fantastiques avant de reculer au 71e rang lors du troisième tour. Résultat: aucun point, et aucune prime. "Cela a été une énorme déception pour moi", a dit le Thurgovien à Keystone-ATS.

"Le tournoi se déroulait sur trois parcours différents. Les deux premiers jours, sur des terrains plus simples et dans de bonnes conditions, j'ai très bien joué. Mais le troisième, le parcours était plus dur et les conditions très mauvaises: à la fin, j'étais vraiment en colère."

Surtout qu'il était en pleine lutte pour décrocher sa carte pour le Tour européen 2026. Sa septième place à l'Omega European Masters à Crans-Montana lui avait permis de remonter de la 123e à la 109e place du classement avant Madrid. Mais il avait encore besoin de précieux points.

Tous les soucis chassés Son troisième rang dans la capitale espagnole lui a permis de chasser tous ses soucis. "Je suis évidemment très content. Pendant les quatre tours, j'ai joué de manière très solide. Et j'ai été conforté dans mon opinion: quand je joue bien, je peux tenir le coup dans le haut du classement."

Girrbach a même été seul en tête à Madrid dimanche, et il était encore co-leader après onze trous. Il ne lui a pas manqué beaucoup pour conquérir un premier succès sur le DP World Tour, mais la déception n'était pas immense. "Evidemment, la victoire aurait été un couronnement. Mais samedi encore, je me disais que le plus important était d'obtenir la carte pour l'an prochain."

Objectif top 50 Le Suisse a de la peine à expliquer pourquoi il performe mieux que durant la première moitié de la saison. "Je ne fais rien de manière différente. Ma routine reste identique. Bien sûr, des doutes peuvent arriver quand cela ne marche pas durant une longue période. Mais j'avais toujours en tête que les choses allaient s'améliorer rapidement", dit-il.

Girrbach a quitté Madrid pour la Suisse dimanche soir, avant de partir pour l'Inde lundi matin. Il doit y disputer un prochain tournoi dès jeudi. Il le jouera avec un objectif précis. "Je suis actuellement 60e au classement. Je veux me hisser dans le top 50, afin d'être qualifié pour le première fois pour la finale à Dubai", explique-t-il. Cela montre vraiment que tout peut vite changer en golf.



MotoGP: opération de l'épaule droite pour Marc Marquez Marc Marquez opéré: la date de son retour à la compétition n'est pas connue Image: KEYSTONE/EPA/ADI WEDA/ADI WEDA L'Espagnol Marc Marquez, déjà assuré du titre de champion du monde MotoGP, a été opéré de l'épaule droite, a annoncé son écurie Ducati. La date de son retour en compétition n'est pas connue.

"Après un nouvel examen à la suite de sa blessure à l'épaule droite, Marc Marquez a subi une intervention chirurgicale qui s'est bien déroulée au Ruber Internacional Hospital de Madrid", a écrit l'écurie italienne dans un communiqué. "Les médecins qui l'avaient examiné il y a sept jours ont estimé que la fracture du coracoïde et les lésions ligamentaires ne montraient pas suffisamment de signes de stabilisation après une semaine d'immobilisation", poursuit le texte.

"Il a été décidé en conséquence de procéder à une stabilisation chirurgicale et de réparer les ligaments acromio-claviculaires (...) Marc Marquez, qui a déjà regagné son domicile, y poursuivra sa convalescence et ses progrès détermineront la date de son retour en compétition", ajoute Ducati.

Aucun lien entre les blessures Marquez (32 ans) s'est blessé le 5 octobre en chutant dès le premier tour du Grand Prix d'Indonésie après avoir été déséquilibré par l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia). Le septuple champion du monde MotoGP s'est déjà blessé sérieusement à l'humérus droit au début de la saison 2020: il avait manqué tout le reste de la saison pour subir plusieurs opérations et a mis trois saisons pour retrouver son niveau. Ducati a toutefois exclu tout lien entre les deux blessures.

L'Espagnol qui a survolé la saison 2025 avec onze victoires en Grand Prix, avait déjà été annoncé indisponible pour les deux prochains week-ends de course, en Australie (17-19 octobre) et en Malaisie (24-26 octobre). En Australie, il sera remplacé par l'Italien Michele Pirro.



Genève-Servette: Sam Hallam sur le banc dès la saison prochaine Sam Hallam sera le nouvel entra Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Genève-Servette a déniché son futur entraîneur: le Suédois Sam Hallam (46 ans) dirigera le club grenat pour trois ans à partir de la saison prochaine. Il est actuellement à la tête de la Suède.

Hallam est considéré comme l'un des meilleurs techniciens de la planète hockey. Il a notamment dirigé avec succès les Växjö Lakers, avec qui il a remporté trois titres de champion dans son pays (2015, 2018, 2021).

Il a pris la tête de la sélection suédoise en 2022 et a obtenu le bronze aux Mondiaux 2024 et 2025. Sam Hallam dirigera encore les Tre Kronor cette saison lors des Jeux olympiques de Milan - Cortina ainsi que durant les Mondiaux en Suisse.

Genève-Servette finira la saison en cours avec son staff actuel, dirigé par Ville Peltonen, a précisé le club.

