Gottéron reprend l'avantage ++ Les curleuses suisses battues

Verstappen s'était élancé en tête après avoir signé sa 35e pole en F1 samedi. Mais après avoir été dépassé par l'Espagnol Carlos Sainz dans le deuxième tour de course, le Néerlandais a signalé quelques instants plus tard que "de la fumée, de la fumée bleue" se dégageait de sa monoplace.

Les Canucks de Pius Suter et les Kings de Kevin Fiala ont par ailleurs décroché samedi une troisième victoire d'affilée. Vancouver a dominé Calgary 4-2 pour conserver la tête de la Conférence Ouest et s'approcher des 100 points (98 désormais), alors que Los Angeles s'est imposé 4-3 après prolongation face à Tampa Bay pour rester au 3e rang de la Pacific Division devant Vegas.

Eliminé depuis longtemps de la course aux play-off, Chicago a par ailleurs réussi une superbe "remontada" face à San Jose. Menés 4-0 après 21'24'' de jeu, les Blackhawks se sont imposés 5-4 après prolongation. Philipp Kurashev s'est montré décisif: le Bernois a marqué le 4-4 à 47 secondes de la fin du temps réglementaire avant de signer la passe décisive sur le but de Seth Jones en "overtime".

Nashville conforte donc sa place dans le top 8 de la Conférence Ouest, avec une marge de 9 points sur la barre. Detroit s'accroche pour sa part à la deuxième "wild card" à l'Est. Les Red Wings conservent notamment 6 longueurs d'avance sur les Devils de Nico Hischier et Timo Meier, qui se sont inclinés 5-2 face à Ottawa.

Les Predators ont cueilli leur cinquième succès d'affilée, le 15e dans leurs 17 dernières sorties, grâce à un but de Filip Forsberg à la 55e. Le Suédois a profité d'un assist de Roman Josi, qui a donc réussi au moins 1 point dans ses six derniers matches (10 points au total sur ces six parties).

L'homme du match fut Dejounte Murray. L'arrière d'Atlanta s'est fait l'auteur de 28 points, avec un 7/9 à 3 points, tout en distillant 12 passes décisives. Bruno Fernando et Garrison Mathews ont quant à eux inscrit respectivement 25 et 20 points en sortant du banc des Hawks, qui restent solidement installés à la 10e place de la Conférence Est avec cinq victoires de plus que Brooklyn (11e).

Dans la série Zoug-Berne aussi les débats sont animés. Ainsi le défenseur Patrik Nemeth est lui puni pour deux matches à la suite d'un balayage ("slew-footing") et d'un coup du bout de la canne contre le Zougois Andreas Eder lors de l'acte III jeudi. Nemeth a lui aussi déjà purgé un match de suspension et l'amende s'élève à 4270 francs.

Coupable d'un coup de coude à la tête de Chris Egli jeudi soir lors de l'acte III, Michael Hügli a écopé de deux matches de suspension et d'une amende de 2550 francs. Hügli a d’ores et déjà purgé un match de suspension.

Au cours du même match, Cody Almond a chargé Davyd Barandun à la tête. Le Canado-Suisse est suspendu provisoirement pour une rencontre et une procédure est ouverte. Dans la même rencontre, Joakim Nordström et Andrea Glauser ont été punis rétroactivement d'une pénalité de match, alors que Jiri Sekac doit lui s'acquitter d'une amende de 2550 francs pour le coup de genou qui lui a valu une pénalité de match.

Lausanne devra composer sans Tim Bozon, Cody Almond et Michael Hügli lundi soir à domicile à l'occasion du 5e acte des play-off face à Davos. Puni par deux pénalités de match pour des bagarres samedi soir dans les Grisons, Tim Bozon écope d'une partie de suspension et de 1500 francs d'amende.

On peut parler de saison aboutie pour Marco Odermatt. Avec quatre globes en sa possession, le Nidwaldien fait aussi bien que Hermann Maier lors des saisons 1999/00 et 2000/01.

En quarts de finale justement, la Tchéquie a remporté un match qu'elle croyait perdu. Lors de la dernière rencontre, elle était encore menée de sept points par la Hongrie à 50 secondes de la fin. En cas de défaite tchèque, la place de la Suisse à Paris était assurée. Les Tchèques se sont ensuite imposés en demi-finale contre le Kazakhstan et ne pouvaient donc plus être rattrapés par les Suisses.

La Fribourgeoise savait avant même ces finales qu'elle allait remporter les trois globes de cristal. Le grand pour la victoire au général de la Coupe du monde et les deux petits pour les victoires par discipline en big air et en slopestyle.

Mathilde Gremaud connaît encore plus de succès que le Grison au niveau des médailles. La championne olympique et championne du monde de slopestyle a terminé 2e à Silvaplana, car la Française Tess Ledeux avait fait légèrement mieux vendredi lors des qualifications.

Le Grison de 25 ans avait également fêté sa première victoire en Coupe du monde il y a huit ans à Silvaplana, où se dérouleront les Championnats du monde 2025. Ragettli apprécie le slopestyle. Dans cette discipline, il a été champion du monde en 2021 et a terminé 3e des Mondiaux il y a un an à Bakuriani.

Dominique Scheurer dans le deuxième tiers et Lisa Rüedi dans le troisième ont finalement fait pencher la balance en faveur du "Z". Dans ce remake de la finale de l'an passé et alors que les Bernoises se présentaient encore sous le nom de Bomo Thoune, les Zurichoises ont une nouvelle fois réussi à prendre le dessus.

Jorge Martin (Ducati-Pramac) a fait coup double à Portimao. L'Espagnol a remporté de main de maître la course MotoGP et a pris la tête du championnat.

Le Tour des Flandres, au programme dimanche prochain, pourrait bien proposer un nouveau duel entre Pedersen et van der Poel. Ce dernier visera un troisième succès dans le "Ronde" après ceux de 2020 et 2022.

Mais le portier canado-suisse fut bien le meilleur joueur de son équipe dimanche. Ses coéquipiers n'ont finalement que très peu mis en danger Reto Berra, même si ce dernier a dû essuyer plus de tirs cadrés (31) que son vis-à-vis (29), et même à 6 contre 5 dans les derniers instants de cette partie.

Le retour du maître à jouer Marcus Sörensen et du capitaine Julien Sprunger, suspendus vendredi pour un geste commis lors du match no 3, a apporté l'allant espéré côté fribourgeois. La supériorité des Dragons s'est concrétisée à la 24e, Chris DiDomenico trouvant la faille d'un tir parfait du poignet sur leur premier "powerplay".

La skip Silvana Tirinzoni et ses équipières Carole Howald, Selina Witschonke et Alina Pätz ont pourtant entamé de manière idéale cette finale. Deux coups de deux réalisés dans le deuxième puis le quatrième ends leur ont ainsi permis de mener 4-2.

L'Appenzellois a, ainsi, ouvert le score après 38’’ de jeu dans la deuxième période sur une séquence à 5 contre 3. Il a marqué son 23e goal de la saison pour partager désormais le titre honorifique de meilleur buteur suisse de la Ligue avec Nico Hischier et Kevin Fiala. On rappellera que Roman Josi, avec ses 72 points, mène le classement du meilleur compteur suisse.

New Jersey accuse 5 points de retard sur la barre à dix rencontres de la fin de la saison régulière. Face aux Islanders, ils ont gagné le match qu’il ne fallait pas perdre face à un concurrent direct. Auteur d’un but, d’un assist et aussi d’un coup de poing sur Anders Lee coupable d’une faute grossière sur son capitaine Nico Hischier à la 37e, Timo Meier a payé de sa personne.

Des années de souffrance ont dégoûté la plus belle promesse du saut suisse

Dominik Peter s'est longtemps couché «affamé». Ce grand espoir du saut à ski suisse a décidé de ne plus lutter contre ses troubles alimentaires et de mettre un terme à sa carrière à 22 ans.

Sur le profil de son compte Instagram, Dominik Peter gonfle fièrement ses biceps devant les anneaux olympiques. L'image est belle et un peu triste. Elle est un instantané de tout ce que le Zurichois a été et qu'il n'est plus: un genre de super héros créé sans intelligence artificielle, capable de voler très loin et jusqu'aux JO de Pékin en 2022 mais qui, depuis la semaine dernière, a perdu de ses pouvoirs magiques. Les médias ont été informés de sa fin de carrière par une dépêche d'agence laconique, 566 caractères (espaces compris) qui ne disaient rien de tout ce que le jeune homme de 22 ans avait enduré durant ses années au plus haut niveau.