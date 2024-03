Gottéron reprend l'avantage ++ Pedersen victorieux

Gottéron s'impose 1-0 pour reprendre l'avantage face à Lugano Sprunger (à droite) et Gottéron ont repris la main face à Lugano Image: KEYSTONE/ADRIEN PERRITAZ Fribourg-Gottéron a repris la main face à Lugano. Vainqueurs 1-0 dimanche à St-Léonard, les Dragons mènent 3-2 dans ce quart de finale des play-off de National League. Ils bénéficieront d'une première "balle de match" mardi au Tessin. Les hommes du coach Christian Dubé, qui avaient maîtrisé leur sujet dans les deux premiers matches avant de s'incliner deux fois de suite en prolongation, ont repris dimanche leurs bonnes habitudes du début de la série. Ils ont certes souffert dans le premier tiers, mais ont dans l'ensemble dominé les débats. Le retour du maître à jouer Marcus Sörensen et du capitaine Julien Sprunger, suspendus vendredi pour un geste commis lors du match no 3, a apporté l'allant espéré côté fribourgeois. La supériorité des Dragons s'est concrétisée à la 24e, Chris DiDomenico trouvant la faille d'un tir parfait du poignet sur leur premier "powerplay". Gottéron n'est cependant jamais parvenu à se mettre à l'abri malgré une deuxième supériorité numérique et quelques occasions très nettes, comme celle manquée par un Sandro Schmid pourtant idéalement placé après une passe de DiDomenico (36e). Niklas Schlegel a il est vrai multiplié les parades décisives. Mais le portier canado-suisse fut bien le meilleur joueur de son équipe dimanche. Ses coéquipiers n'ont finalement que très peu mis en danger Reto Berra, même si ce dernier a dû essuyer plus de tirs cadrés (31) que son vis-à-vis (29), et même à 6 contre 5 dans les derniers instants de cette partie.

Gand - Wevelgem: Pedersen dompte van der Poel Mads Pedersen s'est montré impressionnant dimanche Image: KEYSTONE/AP/DANIEL COLE Le Danois Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté une superbe édition de Gand - Wevelgem. Il a battu au sprint son compagnon d'échappée, le champion du monde néerlandais Mathieu van der Poel. Pedersen (28 ans), champion du monde en 2019, a signé son deuxième succès dans cette classique belge courue dans les Flandres après celui conquis en 2020. Il a été le seul à résister aux nombreuses attaques de van der Poel lors des trois ascensions du Kemmelberg. Tous deux ont parcouru les 34 derniers kilomètres isolés en tête. Mais le Danois n'a pas fait que suivre, il a aussi mis le Néerlandais à l'épreuve dans les divers monts qui jalonnaient le parcours de 253 km. Le Belge Jordi Meeus a terminé troisième à seize secondes du vainqueur. Côté suisse, Stefan Bissegger (12e) et Stefan Küng (14e) ont fini dans le peloton des poursuivants. Le Tour des Flandres, au programme dimanche prochain, pourrait bien proposer un nouveau duel entre Pedersen et van der Poel. Ce dernier visera un troisième succès dans le "Ronde" après ceux de 2020 et 2022.

MotoGP: coup double pour Jorge Martin Jorge Martin a été impérial dimanche au Portugal Image: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO Jorge Martin (Ducati-Pramac) a fait coup double à Portimao. L'Espagnol a remporté de main de maître la course MotoGP et a pris la tête du championnat. Martin, qui a mené d'un bout à l'autre, a devancé l'Italien Enea Bastianini (Ducati) et le rookie espagnol Pedro Acosta (GasGas). Ce dernier est ainsi monté sur le podium dès son deuxième GP dans la catégorie reine. Au championnat, Martin, vice-champion en 2023, compte 60 points. Il précède le Sud-Africain Brad Binder (KTM) de 18 longueurs et Bastianini de 21. Tenant du titre, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) accuse 23 points de retard. Il a été éliminé à trois tours de la fin après avoir accroché Marc Marquez (Ducati-Gresini) qui venait de le dépasser. Jorge Martin a fêté la sixième victoire de sa carrière en MotoGP, la seizième au total. Le drapeau à damier a été abaissé à Portimao par José Mourinho, qui a sans doute apprécié le spectacle. La palme de la malchance revient à Maverick Vinales (Aprilia): l'Espagnol, vainqueur du sprint samedi, a chuté dans le dernier tour après un problème de moteur alors qu'il luttait pour la deuxième place.

Les Zurich Lions championnes pour la 3e fois d'affilée Les Zurichoises ont remporté la Women's League pour la 3e fois d'affilée Image: KEYSTONE/PostFinance Les Zurich Lions remportent le titre de Women's League pour la troisième fois d'affilée. Lors du cinquième et dernier acte à Berne, les Zurichoises se sont imposées 3-0. Les lionnes ont prouvé qu'elles avaient des ressources après avoir été battues 1-0 samedi chez elles. Dans cette finalissima, ce sont les Zurichoises qui ont pris l'avantage dès la 4e par Vanessa Schaefer. Dominique Scheurer dans le deuxième tiers et Lisa Rüedi dans le troisième ont finalement fait pencher la balance en faveur du "Z". Dans ce remake de la finale de l'an passé et alors que les Bernoises se présentaient encore sous le nom de Bomo Thoune, les Zurichoises ont une nouvelle fois réussi à prendre le dessus. Il s'agit déjà du neuvième titre de champion depuis 2011 pour les Zurichoises.

Succès pour Ragettli à Silvaplana, Gremaud 2e Mathilde Gremaud pose avec ses trois globes de cristal Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Andri Ragettli a fêté sa 12e victoire en Coupe du monde à Silvaplana lors de l'épreuve de slopestyle. Mais en raison du vent, les résultats des qualifications de vendredi ont été pris en compte. Le Grison de 25 ans avait également fêté sa première victoire en Coupe du monde il y a huit ans à Silvaplana, où se dérouleront les Championnats du monde 2025. Ragettli apprécie le slopestyle. Dans cette discipline, il a été champion du monde en 2021 et a terminé 3e des Mondiaux il y a un an à Bakuriani. Mathilde Gremaud connaît encore plus de succès que le Grison au niveau des médailles. La championne olympique et championne du monde de slopestyle a terminé 2e à Silvaplana, car la Française Tess Ledeux avait fait légèrement mieux vendredi lors des qualifications. La Fribourgeoise savait avant même ces finales qu'elle allait remporter les trois globes de cristal. Le grand pour la victoire au général de la Coupe du monde et les deux petits pour les victoires par discipline en big air et en slopestyle.

Les épéistes suisses manquent la qualification pour les JO Lucas Malcotti ne pourra pas disputer le concours par équipe aux JO de Paris après la victoire des Tchèques à Tbilissi Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Les épéistes suisses ne disputeront pas la compétition par équipe aux JO de Paris. Les Tchèques ont devancé les Suisses lors de la Coupe du monde à Tbilissi. La phase de qualification pour les JO s'est terminée dans la capitale géorgienne avec la compétition par équipe...et par un drame pour la Suisse. En atteignant la finale, les Tchèques ont passé devant les Helvètes sur la ligne. Seules huit équipes seront en lice à Paris. Les quatre premiers du classement mondial ainsi que les prochains meilleurs de chaque continent se sont qualifiés. La place européenne restante est donc allée aux Tchèques. A Tbilissi sans le vétéran Max Heinzer blessé, les Suisses ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale en battant l'Egypte 40-30, grâce notamment aux débuts remarqués du champion d'Europe M20 par équipe, le Genevois Ian Hauri. En quarts de finale, ils se sont malheureusement inclinés face à l'Italie 45-43, malgré une impressionnante remontée. En quarts de finale justement, la Tchéquie a remporté un match qu'elle croyait perdu. Lors de la dernière rencontre, elle était encore menée de sept points par la Hongrie à 50 secondes de la fin. En cas de défaite tchèque, la place de la Suisse à Paris était assurée. Les Tchèques se sont ensuite imposés en demi-finale contre le Kazakhstan et ne pouvaient donc plus être rattrapés par les Suisses.

Descente annulée à Saalbach: 4e globe pour Odermatt Et de 4 pour Marco Odermatt Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Comme la descente des finales de Coupe du monde de Saalbach a été annulée, Marco Odermatt remporte son 4e globe de la saison. Celui de la descente complète ceux du général, du géant et du Super-G. On peut parler de saison aboutie pour Marco Odermatt. Avec quatre globes en sa possession, le Nidwaldien fait aussi bien que Hermann Maier lors des saisons 1999/00 et 2000/01. Le désormais triple détenteur du grand globe termine avec 1947 points au général, soit 95 de moins que son record de la saison passée. Sans sa sortie en géant le week-end dernier et les diverses annulations de courses, il aurait très certainement dépassé ce total de 2045 unités. Dimanche en Autriche, seul Cyprien Sarrazin pouvait priver le meilleur skieur du monde de son quatrième trophée de cristal de la saison. Mais comme trop souvent cet hiver, la météo n'a pas été du côté des athlètes. Si certaines courses ont pu être replacées, il y a tout de même eu dix annulations pendant la saison. Odermatt termine la saison avec 13 succès et 20 podiums.

Nouvelle salve de suspension en play-off Tim Bozon a écopé d'un match de suspension et d'une amende Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Les sanctions pleuvent dans les play-off de National League. Tim Bozon, Cody Almond, Nico Gross, Michael Hügli et Patrik Nemeth sont suspendus. Lausanne devra composer sans Tim Bozon, Cody Almond et Michael Hügli lundi soir à domicile à l'occasion du 5e acte des play-off face à Davos. Puni par deux pénalités de match pour des bagarres samedi soir dans les Grisons, Tim Bozon écope d'une partie de suspension et de 1500 francs d'amende. Au cours du même match, Cody Almond a chargé Davyd Barandun à la tête. Le Canado-Suisse est suspendu provisoirement pour une rencontre et une procédure est ouverte. Dans la même rencontre, Joakim Nordström et Andrea Glauser ont été punis rétroactivement d'une pénalité de match, alors que Jiri Sekac doit lui s'acquitter d'une amende de 2550 francs pour le coup de genou qui lui a valu une pénalité de match. Coupable d'un coup de coude à la tête de Chris Egli jeudi soir lors de l'acte III, Michael Hügli a écopé de deux matches de suspension et d'une amende de 2550 francs. Hügli a d’ores et déjà purgé un match de suspension. Dans la série Zoug-Berne aussi les débats sont animés. Ainsi le défenseur Patrik Nemeth est lui puni pour deux matches à la suite d'un balayage ("slew-footing") et d'un coup du bout de la canne contre le Zougois Andreas Eder lors de l'acte III jeudi. Nemeth a lui aussi déjà purgé un match de suspension et l'amende s'élève à 4270 francs. Le défenseur zougois Nico Gross est pour sa part suspendu un match à la suite d'une charge avec la crosse contre le Bernois Benjamin Baumgartner à l'occasion du quatrième duel samedi soir. S'ajoute une amende de 1000 francs.

Omlin remplace Sommer en équipe de Suisse Omlin remplace Sommer en équipe de Suisse Image: KEYSTONE/DPA/DAVID INDERLIED Touché à la cheville droite samedi face au Danemark, Yann Sommer quitte fort logiquement l'équipe de Suisse. Le sélectionneur Murat Yakin a fait appel à Jonas Omlin pour remplacer le portier de l'Inter Milan dans l'optique du match en Irlande. Sommer est rentré à Milan pour effectuer des examens médicaux, souligne l'ASF.

Les Hawks écrasent Charlotte 132-91 Dejounte Murray (5) a brillé samedi face aux Hornets Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta a signé un succès convaincant samedi en NBA pour son retour à domicile après un "road trop" difficile (quatre défaites en cinq matches). Les Hawks ont écrasé Charlotte 132-91. Clint Capela a confirmé sa bonne forme actuelle face aux Hornets, signant un septième double double dans ses huit dernières sorties. L'intérieur genevois a cumulé 12 points et 10 rebonds - dont 5 captés en phase offensive - pour un différentiel de +22, en seulement 22' de jeu. L'homme du match fut Dejounte Murray. L'arrière d'Atlanta s'est fait l'auteur de 28 points, avec un 7/9 à 3 points, tout en distillant 12 passes décisives. Bruno Fernando et Garrison Mathews ont quant à eux inscrit respectivement 25 et 20 points en sortant du banc des Hawks, qui restent solidement installés à la 10e place de la Conférence Est avec cinq victoires de plus que Brooklyn (11e).

Sabalenka battue en 3 sets par Kalinina au 3e tour Aryna Sabalenka a chuté au 3e tour à Miami Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Aryna Sabalenka (WTA 3) a été éliminée dès le 3e tour du tournoi WTA 1000 de Miami. La Bélarusse a été battue 6-4 1-6 6-1 par l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (WTA 36). Sabalenka disputait son deuxième match depuis la mort lundi de son ex-compagnon Konstantin Koltsov, "vraisemblablement par suicide" selon la police. En tenue noire, elle a jeté plusieurs fois sa raquette au sol avec rage après sa défaite, survenue en deux heures. Vendredi, Sabalenka avait battu son amie espagnole Paula Badosa lors de son premier match après le décès de Kolstov, un ancien joueur de hockey sur glace bélarusse.

Un 15e succès en 17 matches pour les Predators Josi (59) vient féliciter Forsberg (de face) après le but du Suédois Image: KEYSTONE/AP/Mark Zaleski La folle série de Nashville se poursuit. Les Predators de Roman Josi, qui ont battu Detroit 1-0 samedi en NHL, ont inscrit au moins un point au cours d'un 17e match consécutif. Les Predators ont cueilli leur cinquième succès d'affilée, le 15e dans leurs 17 dernières sorties, grâce à un but de Filip Forsberg à la 55e. Le Suédois a profité d'un assist de Roman Josi, qui a donc réussi au moins 1 point dans ses six derniers matches (10 points au total sur ces six parties). Nashville conforte donc sa place dans le top 8 de la Conférence Ouest, avec une marge de 9 points sur la barre. Detroit s'accroche pour sa part à la deuxième "wild card" à l'Est. Les Red Wings conservent notamment 6 longueurs d'avance sur les Devils de Nico Hischier et Timo Meier, qui se sont inclinés 5-2 face à Ottawa. Eliminé depuis longtemps de la course aux play-off, Chicago a par ailleurs réussi une superbe "remontada" face à San Jose. Menés 4-0 après 21'24'' de jeu, les Blackhawks se sont imposés 5-4 après prolongation. Philipp Kurashev s'est montré décisif: le Bernois a marqué le 4-4 à 47 secondes de la fin du temps réglementaire avant de signer la passe décisive sur le but de Seth Jones en "overtime". Les Canucks et les Kings sur leur lancée Les Canucks de Pius Suter et les Kings de Kevin Fiala ont par ailleurs décroché samedi une troisième victoire d'affilée. Vancouver a dominé Calgary 4-2 pour conserver la tête de la Conférence Ouest et s'approcher des 100 points (98 désormais), alors que Los Angeles s'est imposé 4-3 après prolongation face à Tampa Bay pour rester au 3e rang de la Pacific Division devant Vegas.

Sainz s'impose à Melbourne, Verstappen contraint à l'abandon Verstappen a été victime d'un problème mécanique dimanche à Melbourne Image: KEYSTONE/AP/Scott Barbour Carlos Sainz (Ferrari) a remporté dimanche le GP d'Australie, 3e manche du championnat du monde de F1, deux semaines à peine après avoir été opéré de l'appendicite. Vainqueur des deux premières courses de la saison, Max Verstappen a connu l'élimination. Le Néerlandais, triple champion du monde en titre, en reste donc à neuf succès consécutifs en GP. Pour la première fois depuis... l'Australie en 2022, il a même dû abandonner un Grand Prix, en raison d'un problème mécanique sur sa RB20. Verstappen s'était élancé en tête après avoir signé sa 35e pole en F1 samedi. Mais après avoir été dépassé par l'Espagnol Carlos Sainz dans le deuxième tour de course, le Néerlandais a signalé quelques instants plus tard que "de la fumée, de la fumée bleue" se dégageait de sa monoplace. "Dès que les feux se sont éteints, le frein droit s'est bloqué, si bien que la voiture était difficile à piloter dès le départ", a ensuite expliqué à la presse Max Verstappen, qui reste en tête du classement des pilotes malgré sa mésaventure. Carlos Sainz a pour sa part fêté son troisième succès en Formule 1, après Silverstone en 2022 et Singapour la saison dernière. L'Espagnol de 29 ans a devancé de 2''366 le Monégasque Charles Leclerc, qui a donc permis à la Scuderia Ferrari de signer le doublé sur le tracé de l'Albert Park à Melbourne. Le Britannique Lando Norris (McLaren) complète le podium, à 5''904.

Britschi 6e, Maninin sacré, Uno craque Lukas Britschgi a décroché la 6e place aux Mondiaux de Montréal Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Lukas Britschgi n'a pas signé d'exploit dans le programme libre des Mondiaux de Montréal. Le Schaffhousois a reculé d'un rang pour prendre la 6e place d'une épreuve remportée par l'Américain Ilia Malinin (19 ans). Cinquième du court mais à plus de 10 points du podium, Lukas Britschgi a pourtant signé un nouveau record personnel dans un libre (180,68 points) pour totaliser 274,09 points, là aussi sa meilleure marque. Mais il lui a manqué un peu plus de 10 points pour décrocher une médaille. Le 3e des Championnats d'Europe a même obtenu un meilleur classement (4e) dans le libre que dans le court. Mais il a été notamment "victime" de la fabuleuse "remontada" du Français Adam Siao Him Fa, qui est passé de la... 19e à la 3e place grâce à un libre remarquable (206,90). Ilia Malinin a, lui, récolté 227,79 points dans le libre pour conquérir à 19 ans son premier or mondial, après s'être paré de bronze à Saitama l'an passé. L'Américain (333,76 points au total) a devancé de plus de 20 points son dauphin japonais Yuma Kagiyama. Double tenant du titre et leader après le court, Shoma Uno a quant à lui manqué son libre (6e) pour échouer au pied du podium.