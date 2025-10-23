Grande première pour Niederhäuser ++ Les Devils enchaînent

NBA: Niederhäuser marque ses premiers points pour les Clippers Yanic Konan Niederhauser a marqué ses premiers points en NBA avec les Clippers. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu Yanic Konan Niederhäuser a inscrit quatre points et capté un rebond pour sa première apparition en NBA. Il n'a cependant rien pu faire pour éviter la défaite aux Los Angeles Clippers 129-108.

Les débuts de Yanic Konan Niederhäuser, quatrième Suisse en NBA, n'ont pas été couronnés de succès. Le Fribourgeois de 22 ans s'est incliné 129-108 avec les Clippers sur le parquet d'Utah Jazz. Les visiteurs ont raté leurs débuts, et accusaient déjà un retard de 24 points après le premier quart-temps. Niederhäuser a marqué quatre points et pris un rebond lors de ses quatre minutes de temps de jeu.

George s'incline, Wembanyama impressionne Les Washington Wizards, emmenés par le Valaisan Kyshawn George, se sont inclinés 133-120 face aux Milwaukee Bucks. Mené de 15 points après 12 minutes, le premier quart-temps leur a également été fatal. Pour les débuts de sa 2e saison en NBA, George a été le meilleur marqueur de son équipe avec 21 points et 9 rebonds en 32 minutes. Il n'a toutefois rien pu faire contre Giannis Antetokounmpo, la superstar grecque qui a mené son équipe à la victoire avec un double double (37 points, 14 passes).

Victor Wembanyama évolue dans d'autres sphères. Le jeune prodige français a offert une démonstration de son talent lors de la victoire des San Antonio Spurs sur le terrain des Dallas Mavericks (125-92), avec 40 points et 15 rebonds. Ces chiffres sont d'autant plus impressionnants qu'il ne s'agit que de sa première apparition en match officiel après huit mois de pause suite à une blessure.



NHL: Les Devils poursuivent leur série face à Minnesota Jonas Siegenthaler (à gauche) a délivré son premier assist de la saison pour les New Jersey Devils. Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Le début de saison rêvé des New Jersey Devils se poursuit. La franchise du trio suisse Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler gagne pour la sixième fois consécutive en NHL.

La victoire 4-1 contre le Wild du Minnesota est une nouvelle preuve que les Devils sont bien entrés dans la nouvelle phase après leur défaite initiale contre les Carolina Hurricanes. Il s'agit de la plus longue série victorieuse de New Jersey depuis leurs 13 succès d'affilée au début de la saison 2022/23.

Timo Meier a délivré sa quatrième passe décisive de l'exercice 2025/26 sur le 3-0 d'Arseni Grizjuk en début de troisième période durant un powerplay. Jonas Siegenthaler a lui aussi effectué son premier assist du championnat pour les Devils sur le quatrième but. Le Zurichois a servi Jesper Bratt, qui a marqué le but final d'un tir dans le but vide. Le capitaine valaisan des Devils Nico Hischier n'a lui pas marqué de points, son total de la saison se monte pour l'heure à deux buts et quatre assists.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les San Jose Sharks, qui n'ont toujours pas gagné, se rendront à Newark avec le Suisse Philipp Kurashev.



Bencic jouera les quarts de finale à Tokyo Belinda Bencic jouera les quarts de finale à Tokyo Image: KEYSTONE/AP/Mahesh Kumar A. Belinda Bencic (WTA 13) jouera les quarts de finale du WTA 500 de Tokyo. Exemptée de 1er tour, la St-Galloise a battu Varvara Gracheva (WTA 82) en 8e de finale jeudi pour son entrée en lice.

Double médaillée olympique (or en simple, argent en double au côté de Viktorija Golubic) en 2021 dans la mégapole japonaise, Belinda Bencic s'est imposée 6-4 6-3 en 1h25' devant la Française d'origine russe. Elle affrontera Karolina Muchova (WTA 21) vendredi pour une place dans le dernier carré.

Tout ne fut pas parfait pour Belinda Bencic. La demi-finaliste du dernier Wimbledon a concédé trois fois son service, se retrouvant même menée 4-2 dans la première manche après avoir lâché quatre jeux de suite. Mais elle a empoché les quatre derniers jeux de ce set, comme d'ailleurs dans la deuxième manche.

Belinda Bencic affiche un bilan de 2-2 face à Karolina Muchova, ex-no 8 mondial qui avait atteint la finale à Roland-Garros en 2023. Mais elle reste sur deux défaites face à la Tchèque, la dernière subie cet été à Montréal.



Une "STANding ovation" attendue pour Wawrinka à Bâle C'est "pour vivre de telles émotions" qu'il poursuit sa carrière, à 40 ans passés. Stan Wawrinka devrait recevoir une nouvelle "STANding ovation" jeudi à l'occasion de son 8e de finale à Bâle.

L'ex-no 3 mondial disputera face au Norvégien Casper Ruud (ATP 11) son... 70e match dans le cadre d'un tournoi ATP organisé en Suisse, les Swiss Indoors 2025 constituant son 36e tournoi joué à la maison. Son bilan est positif (37 succès pour 32 défaites), mais rien n'a jamais été simple pour lui devant ses fans.

"J'ai toujours eu cette envie de bien faire devant le public suisse. Parfois il me pousse à me sublimer, parfois je veux trop en faire", a expliqué mardi le Vaudois, qui a joué avec le public rhénan pendant de longues minutes à l'issue de son 1er tour gagné en deux sets - dont un premier particulièrement convaincant - face à Miomir Kecmanovic (ATP 52).

Par tous les états d'âme En Coupe Davis comme sur le circuit ATP, Stan Wawrinka est passé par tous les états d'âme sur sol helvétique. Battu pas moins de 17 fois dès son entrée en lice - dont 9 à Bâle ! -, il y a aussi conquis deux de ses 16 trophées, en 2016 puis en 2017 sur la terre battue de Genève, où il a d'ailleurs glané son dernier titre en date.

Pourtant, c'est à Gstaad que Stan Wawrinka avait atteint la première de ses 31 finales ATP, il y a 20 ans, avec à la clé une défaite face au champion de Roland-Garros 2004 Gaston Gaudio. Mais il a dû attendre sa 24e tentative dans un tournoi suisse pour être enfin prophète en son pays, en 2016 au Parc des Eaux-Vives.

A Bâle, où l'on vénérait tant le maître des lieux Roger Federer (10 titres à la Halle St-Jacques, dont le 103e et dernier), Stan Wawrinka est forcément resté plus longtemps encore dans l'ombre de l'homme aux 20 titres majeurs. Mais son visage s'illuminait dimanche dernier à l'heure d'évoquer l'édition 2022 et l'accueil incroyable que les fans lui avaient réservé.

"Le soutien des fans cette année-là, c'est le meilleur souvenir que j'ai ici", n'a-t-il pas hésité à souligner. Alors qu'il a atteint à deux reprises le dernier carré du seul ATP 500 disputé en Suisse: en 2006, où une défaite face au Chilien Fernando Gonzalez l'avait privé d'une finale face à Roger Federer, et en 2011, lorsqu'il avait été stoppé par... le Bâlois.

Transcendé par le public en 2022, Stan Wawrinka avait sorti Casper Ruud, alors no 3 mondial, pour lancer parfaitement sa semaine. Il avait battu deux jours plus tard Brandon Nakashima (44e à ce moment-là), avant d'échouer en quart le lendemain face à Roberto Bautista Agut (ATP 22 cette semaine-là). Lui-même pointait au 194e rang, sept mois après son retour à la compétition après ses douze mois de pause forcée due à sa double opération à un pied.

"Pas tous les jours comme cela" Depuis, les occasions de faire vibrer le public suisse sont devenues rares. La "faute" bien sûr à son absence lors des quatre derniers Geneva Open, mais aussi, surtout, aux années qui passent et à la difficulté croissante de maintenir l'intensité nécessaire au plus haut niveau. "Je suis à ma place au 150e rang mondial, le classement ne ment pas", a-t-il d'ailleurs concédé mardi soir en zone mixte.

Même si "je l'ai souvent dit, le niveau est compact entre le 50e et le 150e mondial. On le voit chaque semaine, des surprises sont possibles", comme le Monégasque Valentin Vacherot l'a prouvé en gagnant le récent Masters 1000 de Shanghai en tant que no 204 de la hiérarchie. Et comme lui-même l'a montré mardi en maîtrisant son sujet face au 52e mondial.

"Je suis convaincu que je reste capable de battre des joueurs du top 50. Et je suis heureux d'avoir pu le faire à nouveau ici", a-t-il lâché mardi soir. "J'étais en jambes, j'ai très bien joué, j'ai pu le mettre sous pression en servant bien. Mais ça ne se passe pas tous les jours comme cela", a-t-il tempéré, après avoir cueilli son troisième succès de l'année sur l'ATP Tour.

"A 40 ans, le plus dur c'est la récupération", avait-il aussi rappelé dimanche déjà. "Je me réjouis de pouvoir récupérer mercredi", a-t-il encore souligné mardi, conscient qu'il aura besoin de toute son énergie - ainsi que de celle que lui transmettra à coup sûr le public - pour créer un nouvel exploit et s'offrir un premier quart de finale sur l'ATP Tour en 2025.



Conference League: Lausanne veut enchaîner à Malte Le Lausanne-Sport dispute jeudi à Malte son deuxième match de Conference League. Les Vaudois affrontent les Hamrun Spartans (21h00) avec l'ambition de confirmer leur bon départ européen.

Le LS a en effet réussi son entrée en lice dans la phase de ligue en s'imposant 3-0 face aux Islandais du Breidablik Kopavogur. Le trio offensif Lekoueiry - Bair - Diakité avait fait parler la poudre pour plier la partie en à peine une demi-heure de jeu à la Tuilière.

A Malte, Lausanne doit assumer un statut de favori face à un club qui a perdu son premier match en Pologne, face au Jagiellonia Bialystok (1-0). Triple champion en titre de la petite île méditerranéenne, Hamrun a obtenu son billet pour la Conference League en barrages, après avoir disputé deux tours qualificatifs de Ligue des champions et un d'Europa League.

A l'échelon supérieur, en Europa League, Bâle et Young Boys visent également un deuxième succès après leurs victoires respectives contre Stuttgart (2-0) et le FCSB (2-0) lors de la précédente journée. Les Bâlois se rendent à Lyon, tandis que les Bernois accueillent les Bulgares du Ludogorets Razgrad.



Swiss Indoors: Wawrinka - Ruud en 8e de finale Stan Wawrinka (ATP 158) défiera la tête de série no 4 Casper Ruud (ATP 11) jeudi dès 18h en 8e de finale des Swiss Indoors. Le Vaudois garde d'excellents souvenirs de leur seul précédent duel.

L'ex-no 3 mondial avait dominé le Norvégien 6-4 6-4, à Bâle déjà, il y a trois ans au 1er tour, profitant alors pleinement de l'avantage du public. Il devra peut-être encore plus s'appuyer sur le soutien de ses supporters jeudi soir à la Halle St-Jacques.

Stan Wawrinka abordera ce 8e de finale avec l'étiquette d'outsider, celle qui lui convient désormais le mieux. Il vise son premier quart de finale de l'année sur l'ATP Tour, et aussi sa première victoire de la saison face à l'un des 20 meilleurs joueurs du monde.

Son dernier succès obtenu aux dépens d'un top 20 remonte à octobre 2024, à Stockholm, dans des conditions de jeu similaires à celles de la Halle St-Jacques (dur plutôt rapide, en salle). Il avait battu le Russe Andrey Rublev, alors 7e mondial, pour se hisser dans le dernier carré.

Pour avoir sa chance face à Casper Ruud, le Vaudois de 40 ans devra servir aussi bien que mardi (12 aces, 1 seule double faute) afin de pouvoir mettre le Norvégien sous pression. "Mais ça ne se passe pas tous les jours comme cela", a-t-il rappelé après sa victoire face à Miomir Kecmanovic mardi soir.



Ligue des champions: le Real Madrid bat la Juventus 1-0 Bellingham vient de marquer Image: KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN Le Real Madrid et le Bayern Munich ont fêté un troisième succès consécutif dans la phase de ligue de Ligue des champions. Dans le choc de la soirée, les Espagnols ont battu la Juventus 1-0.

Une réussite de Bellingham, prompt à reprendre un tir de Vinicius renvoyé par le poteau, a mis le Real sur les rails de la victoire (57e). Les Italiens ont eu quelques situations pour égaliser, mais ils n'ont pas concrétisé. Ce revers peut être considéré comme inquiétant pour la Juve, qui ne compte que 2 points. Il devient urgent de commencer à gagner.

Le Bayern Munich a fêté un nouveau net succès. Les Bavarois ont battu le Club Bruges 4-0. Auteur du 2-0 à la 14e, Harry Kane a déjà inscrit son 20e but de la saison, et ce en 11 matches seulement. L'attaquant anglais affiche vraiment des statistiques impressionnantes.

Liverpool sort de sa spirale négative Après quatre revers consécutifs toutes compétitions confondues, Liverpool a retrouvé les joies de la victoire en l'emportant 5-1 à Francfort. Rapidement menés par l'Eintracht, les Reds ont réagi avant le repos par Ekitike (35e), puis grâce à des têtes sur corner de van Dijk (39e) et Konaté (44e). Aurèle Amenda a perdu le duel décisif sur le but du capitaine néerlandais de Liverpool. Gakpo (66e) et Szoboszlai ont (70e) ont salé l'addition.

Chelsea a pour sa part dominé Ajax Amsterdam 5-1 à Londres. Les Néerlandais restent scotchés à 0 point. Trois penalties ont été sifflés et transformés dans ce match, deux pour les Anglais et l'autre pour les visiteurs, qui ont été réduits à dix dès la 15e.

Pas de succès pour les clubs de Ligue 1 Monaco, avec le gardien suisse Philipp Köhn mais sans Denis Zakaria blessé, a fait 0-0 à domicile face à Tottenham. Le club de la Principauté ne compte que 2 points et va devoir cravacher.

Marseille, avec Ulisses Garcia dès la 67e, s'est incliné 2-1 à Lisbonne face au Sporting. Paixao a pourtant marqué dès la 14e, mais l'OM a joué à dix dès la 45e et l'expulsion d'Emerson, sanctionné d'un deuxième avertissement pour simulation. Catamo a égalisé pour les Portugais (69e) avant le but de la victoire d'Alisson Santos (86e) sur un tir dévié par Pavard.



Vacherot manque de peu l'exploit face à Fritz Taylor Fritz a bataillé durant 2h36 pour vaincre Valentin Vacherot Image: KEYSTONE/EPA/GEORGIOS KEFALAS Valentin Vacherot (ATP 39) n'est pas passé loin d'un nouvel exploit mercredi à Bâle.

Le vainqueur surprise du récent Masters 1000 de Shanghai a toutefois fini par s'incliner devant Taylor Fritz (ATP 4) au 1er tour des Swiss Indoors.

Tête de série no 1 du tableau dans l'ATP 500 rhénan, Taylor Fritz s'est imposé 4-6 7-6 (7/4) 7-5 en 2h36' devant le Monégasque, lequel est passé à deux points de la victoire à 6-4 6-5 30/30 sur le service adverse. Valentin Vacherot regrettera également les deux balles de break qu'il a manquées à 6-4 2-1.

Car Taylor Fritz, qui a aussi dû effacer une balle de break cruciale à 4-4 au troisième set, n'était pas dans un grand jour. L'Américain a ainsi eu besoin d'un tie-break pour conclure une deuxième manche dans laquelle il s'était procuré quatre balles de set à 5-3 à la relance. Mais il a su garder la tête froide dans le "money time".

Taylor Fritz, qui a clamé mardi en conférence de presse son ambition de gagner ce tournoi, devra certainement élever considérablement son niveau de jeu pour espérer aller loin. Il devra déjà monter le curseur jeudi aux alentours de 20h, à l'heure d'affronter le solide gaucher français Ugo Humbert (ATP 24) au 2e tour.

"FAA" assure Tête de série no 5, Felix Auger-Aliassime (ATP 12) a également décroché son ticket pour les 8es de finale, mais sans trembler. Le double vainqueur du tournoi bâlois (2022, 2023) s'est imposé 6-2 7-5 mercredi après-midi dans le derby canadien qui l'opposait à Gabriel Diallo (ATP 41).

"FAA" en découdra jeudi avec le vétéran croate Marin Cilic (ATP 89), 37 ans et issu des qualifications. Le Québécois joue gros: il pointe au 9e rang de la Race, le classement établi en fonction des résultats de l'année, alors que seuls les huit premiers décrocheront leur ticket pour le Masters ATP.



Jambe cassée pour l'Italienne Marta Bassino Marta Bassino: coup dur à quelques jours du début de la saison Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Marta Bassino, championne du monde du super-G en 2023, s'est fracturé la jambe gauche. Sa participation aux JO 2026 (6-22 février) est compromise, a annoncé la fédération italienne.

"Marta Bassino a été victime d'une chute lors d'un entraînement à Val Senales (Italie) en préparation du géant de samedi 25 octobre, qui marquera l'ouverture de la Coupe du monde" à Sölden (Autriche), a écrit la fédération italienne dans un communiqué. Elle souffre "d'une fracture latérale du plateau tibial de la jambe gauche", est-il ajouté. Elle sera opérée dans la soirée de mercredi ou jeudi matin dans une clinique à Milan.

La skieuse de 29 ans, spécialiste du géant (lauréate du globe de la spécialité en 2021) mais également incontournable dans les épreuves de vitesse ces dernières années, devait prendre le départ samedi du géant de Sölden, première course de la saison de Coupe du monde.

Evidemment forfait pour le rendez-vous autrichien, Marta Bassino voit également sa participation aux JO de Milan-Cortina fortement compromise vu la gravité de la blessure.



Mondiaux de Jakarta: Noe Seifert en bronze au concours général La joie de Noe Seifert après son exploit Image: KEYSTONE/EPA/MAST IRHAM L'Argovien Noe Seifert a obtenu la médaille de bronze du concours général lors des Mondiaux à Jakarta. C'est la première fois depuis 1950 qu'un Suisse monte sur le podium dans cette épreuve.

Seifert (26 ans), qui avait pris la deuxième place des qualifications, a confirmé en finale. Il s'est montré très solide et régulier sur les six agrès.

Un autre Suisse a terminé dans le top 10 dans la capitale de l'Indonésie: Florian Langenegger peut lui aussi être crédité d'une bonne performance.



Patrick Rahmen de retour à Winterthour Patrick Rahmen est de retour sur le banc de Winterthour (archives). Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Patrick Rahmen fait son retour à Winterthour, a annoncé le club zurichois mercredi. Le Bâlois succède à Uli Forte, limogé lundi par la lanterne rouge de Super League.

Le technicien de 56 ans avait mené Winterthour à la 6e place lors de la saison 2023/24 en déjouant de nombreux pronostics, avant d'être embauché par les Young Boys. Mais son expérience dans la capitale n'a pas duré et il avait été renvoyé il y a un peu plus d'un an, le 8 octobre 2024, après un début de saison calamiteux et malgré une qualification pour la Ligue des champions.

Patrick Rahmen, qui a notamment entraîné Aarau (2018-20), Bâle (2021-22) et l'équipe de Suisse M21 (2022-23), était depuis à la recherche d'un nouveau poste. Il tentera de relancer une équipe de Winterthour en grande difficulté, qui n'a récolté que 2 points en 9 matches de Super League.



Enzo Corvi prolonge son contrat avec Davos L'avenir d'Enzo Corvi s'inscrit toujours à Davos. Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Enzo Corvi a prolongé de trois ans son contrat avec le HC Davos, jusqu'à la fin de la saison 2028/29, a annoncé le leader de National League mercredi. Le centre de 32 ans y évolue depuis 2012.

Jusqu'à présent, Corvi a disputé près de 700 matchs avec les Davosiens. Il a également évolué en équipe de Suisse pendant près de dix ans, participant à quatre championnats du monde dont celui de 2018 où la Suisse a remporté la médaille d'argent.

Mi-septembre, Corvi a d'ailleurs annoncé sa retraite internationale. Depuis son opération du dos en janvier, qui lui avait coûté la fin du dernier exercice, le joueur formé à Coire veut réduire la charge de travail et se concentrer sur le HC Davos, avec lequel il a déjà inscrit 16 points en 17 matches de National League cette saison (3 buts, 13 assists).

"Il s'est beaucoup investi ces derniers mois depuis son arrêt pour blessure, c'est donc d'autant plus agréable qu'il continue à voir son avenir à Davos", a déclaré son directeur sportif Jan Alston dans un communiqué annonçant la prolongation du contrat de Corvi, ainsi que celle de son coéquipier Julian Parrée (22 ans).



Le Thunder bat les Rockets de Clint Capela en champion Le Thunder, champion en titre, a fini par avoir raison de Houston et Kevin Durant (à gauche) en ouverture de la saison de NBA. Image: KEYSTONE/AP/Nate Billings Quelle reprise! Le Thunder d'Oklahoma City, quatre mois après son premier titre, a lancé la 80e saison NBA avec un succès fou mardi contre Houston et Clint Capela, après deux prolongations (125-124).

La soirée, électrique, avait débuté dans la joie avec, comme le veut la tradition, la cérémonie de remise des bagues de champion aux joueurs du Thunder, et la levée de leur bannière. Tous les héros du printemps étaient présents pour une franchise qui n'a pas touché son effectif cet été et fait figure de favorite pour un doublé pas vu depuis les Golden State Warriors de Stephen Curry (2017 et 2018).

A la tête d'une sacrée bande de gros bras (plus grand cinq majeur de l'histoire, près de 2,10 m de moyenne), Kevin Durant avait tout pour être le méchant de l'histoire mardi. Le nouveau joueur des Rockets a été copieusement sifflé par son ancien public de l'Oklahoma (2007-2016), qui ne lui a jamais pardonné son départ pour San Francisco à l'époque.

Les Texans ont pris 12 points d'avance dans le troisième quart-temps mais, après l'avoir bien contenu, ont fini par subir le retour du MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander (35 points, 5 rebonds et 5 passes, mais 1 sur 9 de loin), bien aidé par Chet Holmgren (28 points).

Capela sort du banc Malgré le grand match du Turc Alperen Sengun (39 points, 11 rebonds, 7 passes), le symbole a voulu que Durant rate sa fin de match. "KD" (23 points, 9 rebonds) a commis quelques maladresses, demandé un temps mort indu heureusement manqué par les arbitres, et été désorienté par "SGA" pour une faute et deux ultimes lancers francs gagnants à deux secondes de la sirène.

D'après la NBA, c'est la sixième fois qu'un match de la soirée d'ouverture se terminait après deux prolongations de cinq minutes, le premier depuis 2005.

Clint Capela, qui a fait cet été son retour à Houston cinq ans après son départ à Atlanta, a foulé le parquet pendant moins de huit minutes mardi. Le pivot genevois a réussi un panier et transformé deux lancers francs, mais n'a pas capté de rebond.

"Wemby" de retour mercredi En fin de soirée, les Los Angeles Lakers d'un grand Luka Doncic (43 points, 12 rebonds, 9 passes) ont été dominés par les Golden State Warriors de Stephen Curry (23 points) et Jimmy Butler (31 points) 119 à 109. Absent en raison d'une sciatique, LeBron James va manquer plusieurs semaines de compétition.

Le phénomène français Victor Wembanyama est lui attendu mercredi avec les San Antonio Spurs à Dallas, pour sa première rencontre officielle depuis huit mois et le diagnostic d'une thrombose veineuse au niveau d'une épaule.

