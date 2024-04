Grasshopper limoge son entraîneur ++ Les Suissesses déroulent

Bruno Berner n'est plus l'entraîneur des Grasshoppers C'est fini pour Bruno Berner aux Grasshoppers. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Bruno Berner (46 ans) a été limogé de son poste d'entraîneur de Grasshopper. Le Zurichois restent sur une série négative de deux points pris en sept matches de Super League. Berner dirigeait l'équipe depuis le début de la saison. Il n'aura donc tenu un peu moins de neuf mois. La décision des nouveaux propriétaires américains du club est tombée au surlendemain d'un revers 3-2 à Yverdon qui laisse GC au 11e et avant-dernier rang du classement, avec sept points d'avance sur Stade Lausanne-Ouchy. Son successeur sera désigné ultérieurement. Le dernier succès de Grasshopper en championnat remonte au 17 février contre Bâle (2-1). Depuis, l'équipe a obtenu deux nuls et perdu cinq rencontres. La situation était donc critique. Ancien entraîneur de Winterthour, Bruno Berner avait succédé à Giorgio Contini sur le banc des Sauterelles et s'était engagé pour deux ans. Contini, qui est désormais assistant de Murat Yakin en équipe de Suisse, n'avait pas prolongé son contrat en déplorant un manque de stratégie de la part des dirigeants, qui étaient alors des Chinois. Berner avait entamé sa carrière professionnelle de joueur avec GC, où il a évolué de 1997 à 2002. Il a ensuite notamment porté les couleurs du SC Fribourg, de Bâle, des Blackburn Rovers et de Leicester. Cet ancien latéral compte 16 sélections en équipe de Suisse.

Les Suissesses déroulent à Bakou Alisha Lehmann en verve Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La Suisse a parfaitement livré la marchandise à Bakou pour le deuxième match du tour préliminaire de "son" Euro 2025. Elle a battu 4-0 l'Azerbaïdjan. Les Suissesses n’ont pas tardé pour prendre la main dans cette rencontre. Smilla Vallotto ouvrait le score à la 11e minute sur un penalty pour inscrire son premier but en sélection. Nadine Riesen, qui a signé le 4-0, a également connu le bonheur de marquer pour la première fois en sélection. Remplaçante vendredi lors du succès 4-1 contre la Turquie à Zurich, Alisha Lehmann fut, pour sa 50e sélection, l’une des joueuses les plus brillantes dans cette rencontre il est vrai à sens unique. Avec ce succès, les joueuses de Pia Sundhage ont pris la tête de ce groupe B avant une double confrontation contre la Hongrie à la fin mai. Qualifiée bien sûr pour l’Euro 2025, la Suisse joue dans ce tour préliminaire son retour en Ligue A de la Ligue des Nations. Elle doit gagner ce groupe pour obtenir cette promotion.

La Suisse sans Golubic contre la Pologne Bless Image: KEYSTONE/EPA EFE/RAUL CARO Coup dur pour l'équipe de Suisse. Blessée à la jambe gauche, Viktorija Golubic (WTA 78) ne pourra pas participer au match de qualification de la Billie Jean King Cup contre la Pologne. La Zurichoise de 31 ans n'est pas entièrement remise d'un souci au pied gauche, ainsi que de douleurs au genou gauche. Pour la remplacer, le capitaine Heinz Günthardt a fait appel à la novice Valentina Ryser (23 ans, WTA 267). Déjà privée de Belinda Bencic, la Suisse aura donc fort à faire à Bienne face à la Pologne de la numéro 1 mondiale Iga Swiatek. Céline Naef (WTA 148), Simona Waltert (WTA 158) et Jil Teichmann (WTA 213) seront les principaux atouts de l'équipe nationale.

Vingegaard opéré avec succès de la clavicule Opéré de la clavicule, Jonas Vingegaard va tout faire pour être prêt pour le Tour de France Image: KEYSTONE/AP LaPresse Jonas Vingegaard, double vainqueur en titre du Tour de France, a été opéré "avec succès" de la clavicule. Ceci quelques jours après sa lourde chute lors du Tour du Pays basque, a indiqué son équipe. "Jonas a été opéré avec succès de la clavicule. Il va désormais passer les prochaines semaines en convalescence", a écrit Visma-Lease a Bike dans un message publié sur les réseaux sociaux. L'équipe précise par ailleurs ne pas savoir "combien de temps" le coureur danois de 27 ans serait absent, même si ce dernier "se porte bien". Jonas Vingegaard a été lourdement blessé la semaine dernière dans la chute collective survenue lors de la 4e étape du Tour du Pays basque, qui a touché d'autres coureurs comme le Belge Remco Evenepoel. Victime de fractures à la clavicule et à plusieurs côtes, le leader danois souffrait également d'un pneumothorax et d'une contusion pulmonaire. Vingegaard et Evenepoel ont fait du Tour de France l'objectif principal de leur saison. La Grande boucle débute dans moins de trois mois (29 juin - 21 juillet).

Le naufrage de Stan Wawrinka Une défaite cuisante pour Stan Wawrinka. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Stan Wawrinka (ATP 79) a commémoré le dixième anniversaire de son succès au Masters 1000 de Monte-Carlo de la pire des manières : par un naufrage sur le court Rainier III. Le Vaudois s’est incliné 6-3 6-0 devant Alex de Minaur (ATP 11) pour concéder l’une des défaites les plus cuisantes de sa carrière. Ce revers " colle" parfaitement à son début d’année. Avec deux victoires contre huit défaites, il est loin de répondre aux attentes du joueur de 39 ans qui se dit toujours animé par une passion dévorante pour le tennis et poussé par des ambitions encore très nourries. Stan Wawrinka a tenu le choc une vingtaine de minutes avant de s’effondrer face à l’Australien qui n’est pourtant pas un grand spécialiste de la terre battue. Redoutable sur dur, il n’a encore jamais passé le cap du deuxième tour à Roland-Garros. Seulement, Alex de Minaur a su pleinement exploiter l’immense déchet dans le jeu de son adversaire pour s’imposer en seulement 63’. Annoncé la semaine prochaine à l’ATP 250 de Bucarest, Stan Wawrinka a-t-il encore les capacités de rebondir ? Celui qui fut no 3 mondial ne supportera sans doute pas très longtemps d’évoluer à un niveau aussi médiocre.

L'ancien Léventin Nättinen à Ajoie Julius Nättinen, en 2020 sous le maillot d'Ambri, est désormais un joueur d'Ajoie Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Ajoie poursuit sa prospection finlandaise. Après Jerry Turkulainen et Oula Plave, le club jurassien annonce la signature pour deux saisons de l'attaquant Julius Nättinen. Nättinen (27 ans, 188 cm pour 93 kg) n'est pas un inconnu en Suisse puisqu'il avait joué une saison à Ambri lors de l'exercice 2020/21. Il avait inscrit 25 points, dont 17 buts, en 32 parties. A la manière d'un Dominik Kubalik, il avait pris d'assaut la National League en enfilant 14 buts lors de ses 11 premiers matches, avant de s'effacer. Après son passage en Léventine, il est parti une année en Suède aux Växjö Lakers, puis il a retrouvé sa terre natale pour deux saisons avec l'IFK Helsinki sous les ordres de Ville Peltonen. Il a compilé 43 points (23 buts) en 60 rencontres la saison passée, puis 5 points en 7 parties de play-off.

Pius Suter et les Canucks battent le Champion en titre Conor Garland célèbre son doublé contre Vegas. Image: KEYSTONE/AP/ETHAN CAIRNS Déjà assuré de sa place en play-off, Vancouver ne fait pas l'impasse sur la fin de la saison régulière. Sur leur glace, Pius Suter et les Canucks ont battu 4-3 Vegas, le Champion en titre. Mené 2-0 puis 3-1, Vancouver a renversé la rencontre grâce à son efficience dans le jeu de puissance et la vista de J.T. Miller qui a délivré trois passes décisives. Après cette 48e victoire, les Canucks sont revenus à 3 points de Dallas dans la lutte pour la première place de la Conférence Ouest. Aligné durant 10'26'', Pius Suter a été crédité d'un bilan neutre à défaut d'avoir soigné ses statistiques. Le Zurichois en reste à 13 buts et à 14 assists.

Une troisième défaite pour les Suissesses Un début de tournoi laborieux pour Colin Muller et son équipe. Image: KEYSTONE/EPA RITZAU SCANPIX Troisième défaite en trois matches pour la Suisse au Championnat du monde d'Utica ! La formation de Colin Muller s'est inclinée 5-2 devant la Finllande. Comme face au Canada lors de son précédent match, la Suisse a concédé l'ouverture du score très tôt. Les Finlandaise n'ont mis que 42'' pour inscrire le 1-0 par Petra Nieminen. Après l'égalisation de Lara Stalder juste avant la première sirène, la Suisse devait lâcher prise avant la mi-match. Les joueuses de Colin Muller ont été désarmées devant la verve de Jenni Hirikoski qui a délivré trois passes décisives avant de sceller le score dans la cage vide. La Suisse livrera son dernier match de la phase de poules ce mardi contre la République tchèque. Elle disputera ensuite un quart de finale qui devrait l'opposer à nouveau à la Finlande selon toute vraisemblance.

Une médaille olympique comme objectif pour Ponti Noè Ponti visera une deuxième médaille olympique à Paris. Le Tessinois est en phase de préparation, mais sa forme est déjà excellente, comme il l'a montré à Uster lors des championnats de Suisse. "Je pense être actuellement à 70 ou 80% de mon maximum", a-t-il récemment expliqué à Keystone-ATS. Ses performances du week-end sont très prometteuses. Il a battu deux fois son record national sur 50 m papillon, le portant à 22''65. Et il a aussi amélioré celui de sa distance de prédilection, le 100 m papillon, avec un chrono de 50''16. Seuls cinq nageurs ont fait mieux que le Tessinois, tant sur 50 que sur 100 m. Ponti (22 ans) a axé toute sa préparation sur les JO de Paris. C'est pourquoi il a notamment renoncé aux Mondiaux à Doha en février. Plusieurs autres grands noms de la natation en ont fait de même. Pic de forme trop tôt Une médaille mondiale en grand bassin manque donc encore à son palmarès. En juillet dernier à Fukuoka, il avait dû se contenter d'un 7e rang en finale du 100 m papillon. Trop d'éléments n'avaient alors pas joué, et aussi dans la phase d'approche de l'évènement. Il avait atteint trop tôt son pic de forme. Le Tessinois avait aussi subi une grande pression médiatique, et cela l'avait affecté plus que prévu. Tout comme le fait d'avoir été presque tout le temps en déplacement. "Quand je suis arrivé à Fukuoka, j'étais déjà très fatigué mentalement." Il lui a donc manqué des forces pour tout donner alors qu'il pensait surtout aux vacances. "C'est ainsi. Perdre n'est jamais simple, mais on a su en tirer les leçons." Il a su le montrer en décembre lors des Européens en petit bassin à Otopeni. En Roumanie, Ponti a "explosé" en récoltant trois médailles d'or et une d'argent. Cela lui a valu le titre de nageur européen de l'année, devant le Français Léon Marchand, triple champion du monde à Fukuoka. Surprise et motivation "Recevoir cette distinction a été un peu une surprise. Mais cela montre que les gens m'apprécient. C'est sans aucun doute une grande motivation pour la suite", a-t-il dit. Après Otopeni, le Tessinois s'est entraîné durement pendant trois mois. "C'était important pour moi", dit-il. Les fondamentaux ont été au centre de l'attention durant trois semaines en altitude à St-Moritz avant qu'il ne se rende dix jours à Lanzarote. Le reste de son entraînement s'est déroulé au Tessin. Son programme pour la suite? Ponti va encore nager cette semaine lors des championnats suisses par équipes avant de retourner trois semaines à Lanzarote. Pour le reste, il sera majoritairement à la maison, car il ne veut pas refaire les mêmes erreurs qu'avant Fukuoka. Début juin, il participera au meeting Mare Nostrum à Monaco. Il n'a pas encore décidé s'il ira aux championnats d'Europe à Belgrade (17 au 23 juin) ou au meeting Sette Colli à Rome (21 au 23 juin). Avant les JO, l'équipe de Suisse se retrouvera en camp d'entraînement au nord de Paris. Apprendre à gérer la pression Et la pression? "Je dois apprendre à la gérer", glisse le Tessinois. Pour ce faire, il voit toutes les deux semaines son coach mental. Il s'adonne aussi à des séances de méditation et de visualisation. Le champion a mis en veille sa formation de physiothérapeute jusqu'après le rendez-vous olympique. Après le bronze décroché à Tokyo, Noè Ponti a pour objectif de monter une fois encore sur le podium. "Je sais ce que je peux faire", affirme-t-il. "Mais la concurrence est très grande. Il est possible que je batte d'une seconde mon record de Suisse et que je termine quatrième..." Mais dans un tel cas de figure, il n'aurait rien à se reprocher.

Ligue des champions: un joli programme en vue ce soir Les fans de ballon rond attendent beaucoup de cette soirée en Ligue des champions. Les deux quarts de finale aller au programme dès 21h00 promettent monts et merveilles. Le Real Madrid, club le plus titré dans la compétition avec 14 victoires, accueille Manchester City, tenant du trophée. Les deux équipes avaient déjà été aux prises en demi-finales lors des deux dernières saisons, avec une qualification chacune. Les Espagnols filent vers un nouveau titre de champion en Liga, alors que les Citizens de Manuel Akanji sont engagés dans une terrible lutte à trois en Premier League avec Arsenal et Liverpool. Les deux clubs ont de nombreux arguments à faire valoir, de sorte que ce duel s'annonce indécis et serré. Dans l'autre rencontre de la soirée, Arsenal reçoit le Bayern Munich avec l'étiquette du favori. Leaders de leur championnat, les Gunners marchent très fort depuis le début de l'année, au contraire des Bavarois. Ceux-ci vont manquer le titre en Bundesliga pour la première fois après onze ans de succès. La Ligue des champions constitue leur dernier espoir de ne pas conclure la saison sans trophée.

Un retour gagant pour Yann Sommer Yann déjà de retour aux affaires. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Yann Sommer a signé un retour gagnant sur les pelouses seize jours après sa blessure à la cheville à Copenhague avec l’équipe de Suisse. L’Inter et le Bâlois se sont imposés 2-1 à Udine. Yann Sommer a concédé l’ouverture du score sur un centre-tir dévié de l’Allemand Lazar Samarzic à la 40e qui l'a médusé. Mais l’Inter a pu renverser la situation après le repos sur un penalty de Halan Calhanoglu et sur une réussite de Davide Frattesi dans le temps additionnel. A la faveur de ce succès, l'Inter compte 14 points d'avance au classement sur le Milan AC. Le sacre de Yann Sommer et de ses coéquipiers est pour très bientôt.

Trois pucks de finale pour le Lausanne HC Le Lausaanne HC à une victoire de la première finale de son histoire. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD A domicile, Lausanne a remporté le 4e acte des demi-finales des play-off. Un succès 3-1 sur Fribourg qui permet aux Vaudois de mener 3-1 dans la série. Les joueurs de Geoff Ward auront donc trois pucks de finale. Ce serait une première pour le club vaudois dont la meilleure performance reste une défaite 4-1 en demi-finale contre Zoug en 2019. Et c'est peut-être aussi pour cela que les Lausannois en sont là aujourd'hui. En ayant déjà réussi à faire mieux que dans toute leur histoire, ils évoluent avec moins de pression que Fribourg. Mais ce troisième succès fut long à se dessiner. Le premier but de la rencontre est tombé à la 39e. Bien servi par Ken Jäger, Tim Bozon a trouvé Michael Raffl pour une ouverture du score qui a libéré une patinoire qui avait certainement l'impression de revivre l'acte II et l'acte III avec deux équipes dos à dos après quarante minutes. Buteur lors du septième match en quart de finale contre Davos, décisif mercredi dernier avec un but en infériorité numérique et samedi avec la passe sur le 2-0 de Théo Rochette, Michael Raffl se pose pour l'heure en facteur X au sein du LHC. L'Autrichien de 35 ans est revenu de blessure le 12 janvier et son impact dans le collectif lausannois n'est plus à démontrer. Quelques secondes après son but, Raffl aurait même pu doubler la mise et mettre un immense coup derrière les casques fribourgeois. Au lieu de cela, c'est Gottéron qui a pu égaliser à la 43e. D'un superbe effort, Chris DiDomenico a battu Connor Hughes et relancé totalement les actions fribourgeoises. Enfin c'est ce que l'on aurait pu penser si le LHC n'avait pas repris l'avantage près de cinq minutes plus tard par Tim Bozon, d'un tir qui a laissé pantois Berra. Une fois encore, c'est la troisième ligne vaudoise qui a fait la différence. Les Dragons ont livré un match dans la veine de celui de samedi. Moins ennuyés par Lausanne, les hommes de Dubé ont encore eu des soucis de concrétisation ou de malchance, comme à la 24e lorsque Julien Sprunger a attrapé le poteau. Et finalement les Vaudois, très bons dans la gestion de la fin de match, ont pu clore les débats dans la cage vide grâce à Rochette. Le cinquième duel se tiendra mercredi soir à Fribourg avec un Gottéron au pied du mur.

Les Lions dévorent Zoug Rien à faire pour l'instant contre Sven Andrighetto et Zurich. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Les Zurich Lions disputeront la finale des play-off. Comme face à Bienne au tour précédent, les Lions n’ont eu besoin que de quatre matches pour éliminer Zoug. Zurich a remporté 2-0 l’Acte IV sur la glace zougoise pour un huit sur huit assez extraordinaire depuis le début de ces séries finales. La meilleure équipe de la saison régulière a marqué par Derek Grant à la 22e dans un angle très fermé et par Denis Malgin à la 34e sur une séquence à cinq contre quatre. Sans un Leonardo Genoni dans un bon soir dans la cage averse, l’addition aurait été bien plus lourde. Parfaitement protégés par leur gardien Simon Hrubec et portés par la verve de Malgin et de Sven Andrighetto, les Lions dégagent une très grande impression. En finale, l’avantage de la glace et de la fraîcheur leur offre, semble-t-il, une immense marge sur son futur adversaire.

Ajoie engage le meilleur compteur de Finlande Oula Palve, ici avec Haemeenlinna à la Coupe Spengler en 2017, rejoint le HC Ajoie pour une saison Image: KEYSTONE/SPENGLER CUP Ajoie a engagé le centre finlandais Oula Palve pour la saison prochaine. Le joueur de 32 ans débarque d'Ilves Tampere. Avec 64 points (20 goals) en 60 matches, il a été le meilleur compteur du championnat finlandais. Après avoir commencé sa carrière à JYP, Palve a véritablement démarré en 2016/17 avec HPK. Il est ensuite parti au TPS Turku avant de filer en AHL avec les Wilkes-Barre/Scranton Penguins puis les Texas Stars lors de la saison 2019/20. De retour en Europe, il a joué trois saisons en Suède avant de retrouver son pays lors du dernier exercice. Il s'agit du deuxième import venu de Finlande après Jerry Turkulainen, 2e meilleur compteur de SM Liiga avec 63 points (21 buts).