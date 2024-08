Gregor Kobel devrait être titulaire ++ Bettiol change d'équipe

Suisse: Gregor Kobel pourrait être le nouveau gardien titulaire Gregor Kobel: de bonnes cartes pour devenir titulaire en équipe de Suisse Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Gregor Kobel est pressenti pour être le nouveau gardien titulaire de l'équipe de Suisse, selon "Blue Sport". Il succéderait à Yann Sommer, qui occupe le poste depuis 2014. Murat Yakin et son staff veulent effectuer cette rocade en vue de la Coupe du monde 2026, selon la chaîne de télévision. Après l'Euro cet été en Allemagne, le sélectionneur avait dit vouloir s'entretenir avec les deux gardiens. "La question n'est pas de savoir qui sera dans le but dans trois jours, mais plutôt dans deux ans lors de la Coupe du monde", avait-il déclaré. Si Gregor Kobel (26 ans) est la réponse à cette question, il semblerait logique de lui donner la priorité dès maintenant. Le chef de la communication de l'ASF, Adrian Arnold, a toutefois refusé de prendre position dans ce débat. "Nous ne confirmons pas cette information et refusons de discuter sur des spéculations et des rumeurs", a-t-il indiqué à Keystone-ATS. Kobel brille depuis plusieurs saisons avec Borussia Dortmund. Sa valeur marchande est estimée à 40 millions d'euros. Pour sa part, Sommer (35 ans) a déjà participé à cinq grands tournois internationaux avec la Suisse. Le portier de l'Inter Milan compte 94 sélections, ce qui constitue un record pour un gardien helvétique. L'équipe retrouvera la compétition au début septembre en Ligue des nations. Elle se déplacera le 4 au Danemark avant de recevoir l'Espagne championne d'Europe le 8 à Genève.

World Tour: Alberto Bettiol rejoint Astana avec effet immédiat Alberto Bettiol lors de son succès au Tour des Flandres en 2019 Image: KEYSTONE/AP L'Italien Alberto Bettiol (30 ans) change d'équipe avec effet immédiat. Il quitte EF Education-EasyPost pour Astana, où il a signé jusqu'à fin 2027. L'UCI autorise les transferts en cours de saison dans une fenêtre située du 1er au 15 août. Champion d'Italie en titre, Bettiol a notamment gagné le Tour des Flandres en 2019, une étape du Giro en 2021 et Milan - Turin cette année.

Une nouvelle aventure pour Ricardo Rodriguez Trois Suisses entament cette semaine un Championnat d’Espagne promis au Real Madrid et sa nouvelle star Kylian Mbabé. Le transfuge du PSG sera bien la grande attraction de la Liga. Comme l’attaquant français, Ricardo Rodriguez découvrira dès ce jeudi face à Gérone, les charmes de la Liga. Libre de tout contrat après ses quatre saisons fructueuses au Torino, le Zurichois, qui aura 32 ans le 25 août, a choisi un projet sportif plutôt que financier pour se donner toutes les chances de conserver sa place en équipe nationale. Brillant à l’Euro, il trouvera au sein du Betis Séville de Manuel Pellegrini un contexte idéal pour s’exprimer. Après l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas, l’ancien prodige du FC Zurich se jette dans cette aventure andalouse avec la fougue d’un junior. Le premier club de la ville Septième l’an dernier, le club andalou aspire à tenir toujours un rôle intéressant derrière les toris intouchables que sont le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid. Emmené par Isco et par Nabil Fekir, le Betis s’est affirmé comme le premier club de la ville. Le FC Séville de Djibril Sow n’a pris que la 14e place du dernier championnat. Joueur cadre de l’Eintracht Francfort, Djibril Sow n’est pas parvenu à s’imposer la saison dernière sous ses nouvelles couleurs. Ecarté par Murat Yakin, l’ancien joueur des Young Boys veut croire qu’il peut, à 27 ans, revenir au premier plan. Prêté l’an dernier au FC Nantes, Eray Cömert n’est toujours pas franchement désiré à Valence où il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2026. Le Bâlois a été prêté à Valladolid, le club qui appartient à Ronaldo - le Brésilien - et qui a fêté la saison dernière une cinquième promotion en Liga en l’espace de 20 ans. Non-sélectionné lui aussi pour l’Euro, Eray Cömert devra vraiment offrir un autre visage que lors de son année nantaise pour avoir une chance de revenir dans les petits papiers de Murat Yakin. Une marge plus grande encore pour le Real Madrid Avec Mbappé mais désormais sans Toni Kroos, le Real Madrid est le grandissime favori à sa propre succession. Nul doute que l’apport d’un Mabbé revanchard après un Euro décevant donnera encore plus de marge au Real. A Barcelone, le nouvel entraîneur Hansi Flick a pu, après la défaite 3-0 concédée lundi soir devant l’AS Monaco, mesurer tout le chemin à parcourir pour rivaliser vraiment avec le Real même si Lamine Yamal, le héros de l’Euro, multiplie les prouesses sur son flanc gauche. Plus fort sans doute avec les renforts de Robin Le Norman en défense, et de Julian Alvarez et Alexander Sorloth en attaque, l’Atlético Madrid peut-il remporter un troisième titre en l’espace de onze ans ? Mais avec Alvaro Morata parti au Milan et un Antoine Griezmann qui aura un an de plus, une telle ambition semble un brin utopique pour la formation dirigée par Diego Simeone depuis plus de douze ans.

Un immense enjeu pour le Servette FC Le match retour du 3e tour préliminaire de l’Europa League s’avance comme le premier tournant de la saison pour le Servette FC. La venue du Sporting Braga comporte un immense enjeu pour les Grenat. Une semaine après le 0-0 obtenu au Portugal grâce à une performance de choix mais quatre jours aussi après le naufrage à domicile contre le FC Bâle (0-6), le Servette FC est la croisée des chemins. S’il l’emporte ce jeudi, il aura l’assurance de disputer à nouveau la phase de poules d’une compétition européenne. S’il échoue, il s’attaquera alors à une mission impossible face à Chelsea pour gagner sa place en Conference League. "Ce n’est toutefois pas la normalité de disputer une phase de poules pour une équipe qui n’est pas championne de Suisse, observe avec raison Jérémy Frick. Le grand favori de cette double confrontation demeure Braga. Mais je sais que nous avons une équipe capable de se hisser à la hauteur de l’adversaire." L’an dernier, les Grenat avaient, en effet, regardé les yeux dans les yeux les Glasgow Rangers et la Roma. "Nous allons tout donner pour passer" A Braga, le Servette FC a su encore répondre présent pour offrir à Jérémy Frick un cinquième clean-sheet de rang sur la scène européenne. "Cela me donne confiance. Cela donne aussi de la force à toute l’équipe, sourit le portier. Je peux vous assurer que nous allons tout donner pour passer. Le 6-0 de Bâle n’est pas un sujet. Nous n’avons pas eu le temps d’en parler, pas besoin aussi. L’équipe a basculé immédiatement sur ce match retour contre Braga." Un match retour que le Servette FC pourrait aborder sans trois de ses meilleurs éléments. Miroslav Stevanovic est, en effet, touché à la cheville alors qu'Alexis Antunes et Dereck Kutesa sont malades. "Stevanovic est un joueur extraordinaire. Le remplacer est difficile", soupire Thomas Häberli. L’entraîneur espère que ses joueurs évolueront avec la même intensité qu’au Portugal face à un adversaire qui a depuis lundi un nouveau mentor en la personne de Carlos Carvalhal qui a remplacé Daniel Sousa. "Avec ce changement, je pense que Braga aura plus les crocs qu’au match aller", glisse Jérémy Frick. Mais les Grenat aussi qui doivent se faire pardonner le naufrage vécu dimanche contre le FC Bâle avec ce 6-0 que personne n'avait vu venir. Cela doit passer pour Lugano et St. Gall Trois autres clubs suisses seront engagés ce jeudi sur le front européen. A Thoune, le FC Lugano se doit de capitaliser face au Partizan sa victoire 1-0 en Serbie pour s’offrir à la fois des retrouvailles avec le Besiktas en play-off de l’Europa League et l’assurance d’une place en phase de poules. En Conference League, le FC St. Gall se rend à Wroclaw avec un avantage de deux- buts après le 2-0 de l’aller. S’ils éliminent les Polonais, les Saint-Gallois affronteront selon toute vraisemblance Trabzonspor en play-off. En revanche, la messe est dite pour le FC Zurich. Le leader de la Super League se rend à Guimaraes après avoir perdu 3-0 le match aller au Letzigrund. Pour le FCZ, le match le plus important de la semaine sera celui de dimanche à... Zoug pour son entrée en lice en Coupe de Suisse.

Supercoupe d'Europe: le Real Madrid bat l'Atalanta 2-0 Mbappé inscrit le 2-0, son premier but avec le Real Image: KEYSTONE/AP/Darko Vojinovic Le Real Madrid a remporté la supercoupe d'Europe pour la sixième fois de son histoire. A Varsovie, le club espagnol a battu l'Atalanta 2-0 au terme d'un match qui s'est enfin animé après la pause. Les hommes de Carlo Ancelotti ont marqué par Valverde (59e), servi par Vinicius, et Mbappé (68e), sur passe de Bellingham. Le Français a ainsi eu le bonheur de trouver le chemin des filets pour son premier match officiel avec le Real. La première période a été bloquée et pauvre en émotions. Seule une frappe de Rodrygo sur la transversale (45e) a réveillé le stade. Mais heureusement, les acteurs sont revenus sur la pelouse avec de meilleures intentions. Avant que les Madrilènes ne passent l'épaule, ils ont pu remercier Courtois, auteur d'un arrêt extraordinaire sur une tête de Pasalic (47e). Avec désormais six victoires en supercoupe, le Real devient le club le plus titré de cette compétition qui met aux prises le vainqueur de la Ligue des champions au lauréat de l'Europa League. Barcelone et l'AC Milan en ont gagné cinq et Liverpool quatre.

US Open: une wild card pour Stan Wawrinka Stan Wawrinka: une année 2024 difficile Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Stan Wawrinka (39 ans) disputera l'US Open (26 août - 8 septembre). Le Vaudois (ATP 141) a en effet reçu une invitation de la part des organisateurs. Il avait gagné le tournoi en 2016. Wawrinka évolue cependant très loin de son meilleur niveau cette année. Il n'a ainsi pas réussi à remporter deux matches de suite depuis... l'édition 2023 de l'US Open à Flushing Meadows.

Swiss Ice Hockey Night: Thürkauf et Malgin honorés Calvin Thürkauf: MVP de la saison régulière Image: KEYSTONE/POSTFINANCE La Swiss Ice Hockey Night a célébré les meilleurs joueurs lors d'un gala à Soleure en présence de 550 invités du monde sportif et politique. Diverses récompenses ont été décernées. Calvin Thürkauf (Lugano) a été désigné MVP de la saison régulière, durant laquelle il a inscrit 29 buts et donné 39 assists en 62 matches. L'attaquant âgé de 27 ans a aussi été aligné lors de chaque match du championnat du monde avec l'équipe de Suisse. Denis Malgin (Zurich Lions/27 ans) a pour sa part été nommé MVP des play-off. Il a marqué 6 buts et comptabilisé 8 assists en 15 matches, contribuant notablement au titre de champion conquis par son équipe. D'autres prix ont récompensé Vinzenz Rohner (Zurich Lions/19 ans), meilleur jeune de l'année, et Simon Hrubec (Zurich Lions/33 ans), désigné meilleur gardien avec notamment cinq blanchissages lors des play-off et un taux d'arrêts de 93,9%. L'équipe nationale suisse, médaillée d'argent aux Mondiaux, a reçu un "Hockey Award". C'est la troisième fois en onze ans que la Suisse finit vice-championne du monde. Désormais à la retraite, le défenseur Beat Forster (41 ans) a été fêté avec un "Special Award" pour l'ensemble de sa longue carrière conclue sous le maillot de Bienne. Il a notamment gagné six titres de champion et a disputé 1171 matches de National League et honoré 109 sélections. Le vétéran Andres Ambühl (Davos/40 ans) a lui été élu joueur le plus populaire.

MLS: contrat rompu entre Shaqiri et Chicago Fire Xherdan Shaqiri: il doit se chercher un nouveau club Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Xherdan Shaqiri (32 ans) peut se chercher un nouveau club. Chicago Fire a annoncé avoir trouvé un accord pour mettre un terme au contrat du désormais ancien international suisse. Cette séparation anticipée - le contrat de Shaqiri courait encore sur une saison - est dans l'intérêt des deux parties, a expliqué le directeur sportif du Fire, Georg Heitz, dans un communiqué. La future destination du joueur n'est pas encore connue. Shaqiri était parti dans le club de MLS en 2022, après une brève et décevante expérience à Lyon. Il était le transfert le plus onéreux de l'histoire de Chicago et l'un des joueurs les mieux payés du championnat. En 75 matches, il a marqué 16 buts et donné 20 passes décisives. Pour le Suisse, le timing est idéal "pour évaluer de nouvelles opportunités", est-il cité dans le communiqué. Cette séparation ne constitue pas une surprise. Durant l'Euro en Allemagne, Shaqiri avait plusieurs fois dit ne pas être content de sa situation à Chicago, avec qui il a nettement manqué les play-off tant en 2022 qu'en 2023. Le Fire se trouve aussi cette saison dans le bas du classement.

TdF dames: Pieterse remporte la 4e étape, Vollering reste en jaune Un nouveau maillot jaune pour Demi Vollering Image: KEYSTONE/EPA/BAS CZERWINSKI Les Néerlandaises continuent de dominer le Tour de France féminin. Puck Pieterse a remporté la 4e étape entre Valkenburg et Liège devant Demi Vollering, qui a conservé le maillot jaune. Cette étape au goût de Liège - Bastogne - Liège s'est déroulée sous la pluie. Pieterse, spécialiste du VTT, a devancé au sprint ses compagnes d'échappée Vollering et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma. La lauréate du jour a pris une belle revanche sur le sort en signant son premier succès professionnel sur route, quelques jours après avoir perdu une médaille olympique en raison d'une crevaison lors de l'épreuve de VTT. La Suissesse Noemi Rüegg a pris une belle 5e place à 29 secondes. Sa compatriote Elise Chabbey n'a pas pris le départ. Victime d'une chute lors de la 1re étape lundi, la Genevoise a serré les dents mardi avant de jeter l'éponge mercredi. Au général, Demi Vollering compte 22 secondes d'avance sur Pieterse et 34 sur Niewiadoma. Rüegg occupe le 14e rang à 1'23. Jeudi, le peloton retrouvera les routes françaises. La 5e étape mènera les coureuses de Bastogne à Amnéville sur 152,5 km.

Deux victoires de suite pour Dominic Stricker Le bout du tunnel pour Dominic Stricker ? Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Stricker (ATP 190) redonne des signes de vie. Pour la première fois depuis son retour aux affaires en juin dernier, le Bernois a gagné deux matches de suite. Il s’est hissé en quart de finale du Challenger de Grodzisk Mazowiecki, une ville de Pologne située à 30 km de Varsovie. Sur un revêtement en dur, Dominic Stricker a successivement battu 5-7 6-3 6-4 l’Indien Ramkumar Ramanathan (ATP 324) et 6-4 6-0 l’Estonien Mark Lajal (ATP 255). En quart de finale, il aura droit à un derby contre Marc-Andrea Hüsler (ATP 205). Le Bernois et le Zurichois se retrouveront opposés pour la première fois depuis un 1er tour épique à Gstaad en 2022 remporté par Dominic Striccker. Blessé au dos pendant de longs mois, Dominic Stricker n’avait gagné qu’un seul des sept matches qu’il a disputés avant de s’aligner en Pologne. Grâce à son classement protégé, il entrera dans le tableau principal de l’US Open qui débute le 26 août. Huitième de finaliste l’an dernier à Flushing Meadows après être sorti des qualifications, le gaucher remettra lors de cette quinzaine 205 des 320 points ATP qu’il possède à ce jour...

Une deuxième victoire pour les deux paires helvétiques Esmée Böbner (à gauche) et Zoé Vergé-Dépré bien parties à La Haye. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Les Suissesses rendent toujours une copie parfaite aux Championnats d’Europe de La Haye. Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré et Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder ont cueilli une deuxième victoire. Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré se sont imposées 15-21 21-18 15-8 face aux Autrichiennes Lena Plesiutschnig/Katharina Schützenhöfer, Quant à Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder, elles ont également dû aller à la limite des trois sets pour vaincre 21-17 16-21 15-10 les Espagnoles Maria Belen Carro/Sofia Gonzalez. Si elles s’imposent ce soir lors de leur troisième match de poules, les deux paires suisses seront directement qualifiées pour les huitièmes de finale.

Un défenseur de Bundesliga rejoint les Young Boys Patric Pfeiffer (à droite) lorsqu'il apprenait en mai 2023 la promotion de Damrstadt qu'il devait quitter pour Augsbourg. Image: KEYSTONE/DPA/DANIEL L�B Face à leurs lacunes défensives, les Young Boys ont réagi sur le front du mercato. Le club bernois annonce le prêt pour une saison de Patric Pfeiffer qui appartient à Augsbourg. A bientôt 25 ans – il les aura le 20 août – cet Allemand au bénéfice également d’un passeport ghanéen est apparu à 11 reprises la saison dernière en Bundesliga avec le club de Ruben Vargas. Ce prêt ne comporte aucune option d’achat. Patric Pfeiffer est sous contrat avec Augsbourg jusqu’au 30 juin 2027. Avec son 1m96, Patric Pfeiffer sera un renfort bienvenu pour une défense qui a concédé 13 buts lors des cinq premières journées de championnat. Le retour trop précipité d’Ali Camara samedi dernier à Yverdon dans une rencontre où il a vu rouge a sans doute conduit les dirigeants des Young Boys à solliciter le prêt de Patric Pfeiffer.

La quête débute pour Mbappé au Real Madrid Kylian Mbappé, la recrue star du Real Madrid, aura une première occasion de briller mercredi à Varsovie, lors de la Supercoupe d'Europe. Il vise un premier trophée face à l'Atalanta Bergame. Le capitaine de l'équipe de France est en quête de titres et de gloire avec le géant espagnol, vainqueur début juin de sa quinzième Ligue des champions. La presse espagnole l'annonce comme titulaire en attaque aux côtés de Vinicius pour cette rencontre qui sera arbitrée par le Suisse Sandro Schärer. Largement favori pour ce match avec son armada de stars et son nouveau joyau, le "Roi d'Europe" devra néanmoins se méfier de l'Atalanta de l'immuable Gianpiero Gasperini. Le club italien avait mis fin à l'impressionnante série d'invincibilité du Bayer Leverkusen pour s'imposer en finale de la C3 le 22 mai (3-0). En cas de succès, le Real Madrid deviendrait la première équipe à remporter six fois la Supercoupe d'Europe, réaffirmant déjà son statut européen avec l'apport de sa nouvelle vedette, prêt à relancer la "Mbappémania".

Ligue des champions: un doublé inutile pour Duah Kwadwo Duah: deux buts qui n'ont servi à rien Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Kwadwo Duah s'est fait l'auteur d'un doublé inutile au 3e tour qualificatif retour de la Ligue des champions. L'attaquant suisse du Ludogorets Razgrad n'a pas évité l'élimination de son équipe. Les Bulgares, qui avaient gagné 2-1 à l'aller en Azerbaïdjan contre Qarabag FK, ont été surpris chez eux au retour. Pourtant, ils ont rapidement mené 2-1 après les deux buts de Duah (13e/23e pen), mais ont encaissé deux buts avant même la pause. Ludogorets s'est écroulé durant les prolongations pour s'incliner finalement... 7-2! Tombeur de Lugano au tour précédent, le Fenerbahce de José Mourinho ne verra pas la phase de groupes. Le club stambouliote a échoué contre Lille (1-1 ap), après avoir été battu 2-1 à l'aller en France.