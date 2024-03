Grosse blessure pour Siegenthaler ++ Deux Suisses sur le podium

Commotion cérébrale pour Jonas Siegenthaler Jonas Siegenthaler a subi une commotion contre les New York Rangers Image: KEYSTONE/AP/MARY ALTAFFER Jonas Siegenthaler va être éloigné des patinoires pendant un moment. Le défenseur zurichois des New Jersey Devils souffre d'une commotion à la suite du coup de coude de Matt Rempe. Le joueur des New York Rangers a été suspendu quatre matches pour son geste dangereux. De son côté, Siegenthaler ne sait pas quand il sera de retour, car les calendriers sont toujours difficiles à établir avec ce genre de blessures. Comme on peut le lire sur le compte X/Twitter du club, le coach Travis Green a précisé qu'il serait absent "pour une longue période". La saison de Siegenthaler est vraiment compliquée puisqu'il avait manqué environ six semaines pour un pied cassé de début janvier à la mi-février.

Christen et Hirschi sur le podium, Bettiol s'impose en solitaire Disputée dans un cadre somptueux, la classique Milan-Turin a vu deux Suisses monter sur le podium Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari Jan Christen et Marc Hirschi ont pris les 2e et 3e places de la classique Milan-Turin. Ils n'ont été battus que par l'Italien Alberto Bettiol. Dans la plus ancienne classique du calendrier cycliste (la course est disputée depuis 1876), Christen (19 ans) a cédé sept secondes au vainqueur. Hirschi a lui perdu deux secondes par rapport à son compatriote et coéquipier sur le parcours de 177 km entre la banlieue milanaise de Rho et Salassa près de Turin. Il s'agit du premier podium de la saison pour Christen, alors que Hirschi s'était imposé fin février lors de la Drôme Classic en France. Alberto Bettiol a remporté cette 105e édition après un raid solitaire de trente kilomètres. Placée à trois jours du premier "Monument" de l'année, Milan-Sanremo, la course est généralement promise à un sprinter, mais Bettiol a déchiré ce scénario en attaquant dans la bosse de Prascorsano à trente kilomètres du but.

Lazio: démission de Maurizio Sarri confirmée Maurizio Sarri a jeté l'éponge Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK La Lazio a confirmé mercredi la démission de son entraîneur Maurizio Sarri après une série de défaites, annoncée mardi par les médias. Il est remplacé par son adjoint, Giovanni Martusciello. "La Lazio annonce que Maurizio Sarri a présenté sa démission au poste d'entraîneur" de l'équipe, a annoncé le club romain dans un bref communiqué. "Dans le même temps, le club a décidé de confier le rôle d'entraîneur à Giovanni Martusciello", jusqu'à présent bras droit de Maurizio Sarri, précise-t-il. Selon la presse italienne, ce remplacement est temporaire. Il devrait durer au moins jusqu'à la trêve internationale qui commence la semaine prochaine. Maurizio Sarri (65 ans) paye le prix d'une mauvaise passe en championnat, dont une série de trois défaites de suite, la dernière lundi face à Udinese à domicile (1-2). Avec 12 défaites en 28 journées, la Lazio occupe actuellement la 9e place de Série A, hors des places européennes pour la saison prochaine, et elle a été éliminée en 8es de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich. Maurizio Sarri avait rejoint la Lazio en 2021 au terme d'une année sabbatique après son titre en championnat avec la Juventus, au plus fort de la pandémie de Covid-19.

Nouveau record du monde du nombre de succès consécutifs Sergej Milinkovic-Savic et Al-Hilal alignent les victoires Image: KEYSTONE/EPA/STR Le club saoudien Al-Hilal a établi un nouveau record du monde. Il a gagné un 28e match consécutif, toutes compétitions confondues. Le club le plus titré d'Arabie saoudite a dominé Al-Ittihad 2-0 en quarts de finale retour de la Ligue asiatique des champions. L'ancien record était détenu depuis la saison 2016/17 par la formation galloise The New Saints avec 27 victoires de suite. Le grand Ajax Amsterdam avec Johan Cruyff avait longtemps été tenant de cette meilleure marque avec 26 succès consécutifs en 1971/72. En Suisse, le FC Bâle détient le record avec 15 victoires de suite en 2003/04, soit 13 en championnat, 1 en Coupe et 1 en Coupe d'Europe.

Mort de sa femme: Rohan Dennis face à la justice australienne Rohan Dennis avant une étape du Tour de Romandie 2022 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'ex-cycliste australien Rohan Dennis a comparu devant un tribunal à Adelaide. Il est poursuivi pour la mort de sa femme, l'ancienne cycliste Melissa Koskins. Le cas a été renvoyé au 6 août. Melissa Hoskins (32 ans), ancienne spécialiste du contre-la-montre sur route et de la poursuite sur piste par équipes, était morte fin décembre à l'hôpital. Elle avait été heurtée par un véhicule conduit par Rohan Dennis, qui avait alors été inculpé par la police "d'homicide involontaire par conduite imprudente et mise en danger de la vie d'autrui". Mercredi, l'ex-coureur, qui avait annoncé sa retraite il y a un an et était encore sous contrat avec Jumbo-Visma jusqu'à la fin de l'année 2023, comparaissait libre. Il avait payé une caution lors de son inculpation. Le double champion du monde du contre-la-montre n'a fait aucune déclaration devant la cour, qui a renvoyé le dossier au 6 août. Reconstitution Cela doit permettre à l'accusation de préparer son mémoire argumentaire et de déterminer pour quels chefs d'inculpation le poursuivre, selon des documents du tribunal. Selon les médias australiens, les procureurs ont demandé davantage de temps, notamment pour réaliser une reconstitution des faits. Outre son double titre mondial en contre-la-montre acquis en 2018 et 2019, Dennis a également été deux fois champion du monde par équipes dans cet exercice (2014 et 2015) et médaillé de bronze en individuel aux Jeux olympiques de 2020. Il a aussi remporté une étape du Tour de France en 2015, ainsi qu'une étape sur le Giro et deux lors de la Vuelta ces dernières années. Spécialiste de la piste à ses débuts, il a également décroché deux titres de champion du monde de poursuite par équipes en 2010 et 2011, ainsi qu'une médaille d'argent dans cette spécialité aux JO de 2012. Deux enfants ensemble Melissa Hoskins avait quant à elle mis un terme à sa carrière en 2017 et avait épousé Rohan Dennis en 2018, avec qui elle a eu deux enfants. Elle avait fait partie de l'équipe australienne victorieuse de l'épreuve de poursuite par équipes lors des championnats du monde de cyclisme sur piste en France en 2015. Elle a également représenté l'Australie aux JO de 2012 et 2016.

Sinner trop solide pour Shelton Sinner reste invaincu cette saison Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Jannik Sinner s'est qualifié sans trembler pour les quarts de finale du Masters 1000 d'Indian Wells mardi soir. Un niveau que retrouve la Danoise Caroline Wozniacki, après deux maternités. Patron du début de saison, titré à l'Open d'Australie en janvier puis à Rotterdam en février, invaincu en 15 rencontres, Jannik Sinner a passé un premier test concluant dans le désert californien. Le no 3 mondial a parfaitement maîtrisé la fougue du gaucher américain Ben Shelton (7-6 6-1). L'Italien de 22 ans, pas forcément flamboyant, a étalé un niveau moyen suffisant pour contrer le 16e mondial poussé par le public américain en session nocturne. "Aujourd'hui (mardi) c'était un nouveau challenge face à un adversaire gaucher, au service excellent", a-t-il souligné. "Je suis toujours emballé par ce genre de défi, comme celui de mon adversaire du prochain tour que je connais peu", a poursuivi Jannik Sinner, qui affrontera jeudi en quarts de finale le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 32). Wozniacki bat Kerber Les quarts de finale d'un tel tournoi, Caroline Wozniacki ne les avaient plus fréquentés depuis l'automne 2019. Elle y fera son retour jeudi grâce à sa victoire sur l'Allemande Angelique Kerber (6-4 6-2). Le match opposait deux amies, mais surtout deux ex nos 1 revenus récemment de maternité. Kerber (36 ans) rejoue depuis janvier après avoir accouché en février 2023. Wozniacki (33 ans) s'est, elle, absentée du circuit entre janvier 2020 et août 2023, le temps d'avoir deux enfants. "Je suis contente de là où j'en suis, notamment physiquement. Je ne suis pas fatiguée sur le court. J'ai l'impression d'avoir retrouvé ce +physique tennis+ en jouant plusieurs rencontres d'affilée ici (quatre)", a expliqué la Danoise en conférence de presse. "Je peux encore m'améliorer, c'est ce que je travaille maintenant que je prends plus de temps entre deux tournois. Je veux être plus rapide, agile, mieux servir", a souligné la vainqueure de l'Open d'Australie 2018, qui aura un sacré défi à relever jeudi: elle affrontera le no 1 mondial Iga Swiatek.

Soirée de rêve pour Kurashev et les Blackhawks Kurashev a réussi 4 points à l'occasion de son 250e match en NHL mardi Image: KEYSTONE/AP/Paul Beaty La soirée de mardi fut belle pour Philipp Kurashev et les Blackhawks. L'attaquant bernois a réussi 4 points, son record en NHL, au cours d'un match remporté 7-2 par Chicago face à Anaheim. Philipp Kurashev (24 ans) a, ainsi, atteint et dépassé la barre des 100 points dans la Ligue nord-américaine, à l'occasion de ce qui était son 250e match. Il en est à 40 points dans cet exercice 2023/24, en 59 parties disputées (102 points au total), alors qu'il n'avait pas fait mieux que 25 dans ses trois premières saisons. Kurashev, qui avait été drafté au 4e tour (120e position) par Chicago en 2018, profite pleinement de l'effet Connor Bedard. Il évolue le plus souvent au côté du prodige de 18 ans, lequel a également réalisé un record personnel mardi avec 5 points (1 but, 4 assists). Bedard affiche 51 points à son compteur, en 52 matches. Les Blackhawks, qui ont marqué à quatre reprises en supériorité numérique, ont décroché mardi leur deuxième succès d'affilée (après un 7-4 face aux Coyotes), le troisième dans leurs quatre dernières sorties. Mais, avec seulement 18 victoires en 66 parties, ils sont déjà éliminés de la course aux play-off.

Le NUC pour écrire l'histoire du volley suisse Le NUC dispute mercredi à 19h à la Riveraine le match aller de la finale de la CEV Cup face aux Italiennes de Chieri. Des adversaires que les Neuchâteloises espèrent surprendre avec leur style spectaculaire, afin d'écrire l'histoire du volleyball helvétique. "C'est sans aucun doute l'équipe la plus coriace que nous allons affronter", affirme Lauren Bertolacci, l'entraîneure du NUC. Après Maribor (SLO), Dresde (GER), Stara Pazova (SRB) et Lodz (POL), le club neuchâtelois défie le cinquième du championnat italien, "l'une des meilleures ligues du monde, si ce n'est la meilleure", selon la coach australienne. Les équipes transalpines dominent en effet la scène européenne féminine. Lors des quatre dernières saisons, neuf des douze trophées continentaux (Champions League, CEV Cup et Challenge Cup) ont ainsi été décrochés par des formations italiennes. L'an dernier, Chieri avait d'ailleurs triomphé en Challenge Cup, le troisième échelon européen. Cette saison, pour atteindre la finale de la CEV Cup, les Piémontaises ont notamment balayé Guin lors du premier tour. "Une fois par décennie" Qualifié pour les demi-finales des play-off de LNA après sa victoire face à Glaronia samedi, le NUC est toujours en course pour réaliser un quadruplé inédit. Pour y parvenir, il devra faire mieux que Köniz, seule autre équipe helvétique à avoir atteint une finale européenne (en 2003 en Top Teams Cup, ancêtre de la CEV, avec une défaite face aux Françaises de Villebon). Une telle occasion ne se représentera peut-être pas. "Ce genre d'exploit, ça n'arrive qu'une fois par décennie", glisse Lauren Bertolacci, qui peut toutefois compter sur l'équipe "la plus forte" qu'elle a jamais entraînée. "La plupart des titulaires sont là depuis plusieurs années et n'ont jamais aussi bien joué de leur carrière", poursuit la technicienne. Il convient de citer avant tout la cohorte américaine, menée par la redoutable serveuse Tessa Grubbs et la revenante Tia Scambray, ainsi que la passeuse d'origine fribourgeoise Méline Pierret. Grand risque, grande récompense Comme lors des tours précédents, la stratégie agressive des Neuchâteloises pourrait leur permettre de décontenancer leur adversaire. "Notre approche non conservatrice est très peu conventionnelle dans le volleyball féminin. Nous prenons beaucoup de risques, notamment au service", explique Lauren Bertolacci. Et l'Australienne et ses joueuses n'ont pas prévu de jouer la carte de la sécurité pour le premier "round" de cette finale, qui connaîtra son dénouement le 20 mars à Turin. "Certaines critiques prétendent que ce n'est pas viable de jouer de cette manière. Mais la vérité, c'est que nous ne serions jamais arrivées jusque-là si nous avions joué différemment", conclut-elle.

Le Barça se qualifie pour les quarts de finale Sergi Roberto célèbre le 3-1 de Robert Lewandowski Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Barcelone a validé son ticket pour les quarts de finale de la Champions League. Les Catalans ont battu Naples 3-1 au Camp Nou lors du match retour. Les Blaugrana ont donc rejoint les autres cadors du football européen en prenant le meilleur sur les Italiens. Après avoir obtenu un bon nul 1-1 à l'aller, les joueurs de Xavi savaient qu'ils allaient devoir en faire un peu plus à domicile. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les Catalans ont pris la partie par le bon bout. A la 15e, c'est Fermin Lopez qui a ouvert la marque d'un plat du pied très sûr dans la surface après une belle offrande de Raphinha et une excellente fausse piste de Lewandowski. Mais surtout les joueurs du Barça ont doublé la mise à la 17e grâce à Cancelo sur une nouvelle passe décisive de Raphinha. Les Napolitains ont tout d'abord accusé le coup, puis ils ont relevé la tête en réduisant la marque à la 30e via Rrahmani. Quelques minutes plus tard, c'est Di Lorenzo qui a testé les réflexes de ter Stegen. Naples est bien revenu des vestiaires juste après la pause avec deux bonnes occasions par Kvaratskhelia et Osimhen, mais ensuite le Barça a repris sa marche en avant. Les Catalans ont vu le 3-1 annulé à la 68e pour un hors-jeu. Mais ce ne fut que partie remise, puisqu'à la 83e sur un superbe mouvement dans de petits espaces, Lewandowski a conclu une action de Sergi Roberto. Les hommes de Francesco Calzona ont poussé en fin de match. Mathias Olivera a même touché la transversale à la 89e, mais le Barça n'a pas lâché son os pour se rendre en quarts de finale.

Perquisition concernant la vente du club en 2022 Le siège de l'AC Milan a été perquisitionné mardi Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI La brigade financière de la police italienne a perquisitionné le siège de l'AC Milan mardi. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une enquête concernant la vente du club au fonds d'investissement américain RedBird en 2022. Le club sept fois champion d'Europe a confirmé les investigations, dévoilées par les agences italiennes de l'Ansa et de l'AGI, mais indique que le club lui-même ne fait pas l'objet d'une enquête. Le patron de l'AC Milan Giorgio Furlani et son prédécesseur Ivan Gazidis sont dans le viseur de la brigade financière, pour une "communication incorrecte" envers les instances dirigeantes, au moment de la vente en 2022. Le club, deuxième de Serie A, dit "coopérer pleinement avec les autorités". Selon AGI, les deux dirigeants sont visés par une enquête pour avoir fait obstruction aux travaux de la Covisoc, le gendarme financier de la Fédération italienne (FIGC). Le fonds d'investissement Elliott Management a vendu l'AC Milan à RedBird Capital, en 2022 pour 1,2 milliard d'euros. RedBird Capital avait contracté un emprunt auprès d'Elliott Management, le fonds vendeur, pour pouvoir financer l'acquisition, avait appris l'AFP au moment de la vente.

Nadal attendu en forme à Monte-Carlo Rafael Nadal, ici en 2023, est très attendu à Monte-Carlo en avril Image: KEYSTONE/AP/JEAN-FRANCOIS BADIAS Rafael Nadal est attendu en grande forme à Monte-Carlo (7-14 avril). Cela pourrait être sa dernière saison sur terre battue avec en ligne de mire un hypothétique 15e titre à Roland-Garros en juin. "On ne sait jamais ce qu'il fera, mais je l'ai vu s'entraîner avec ses coachs sur un court privé chez Larry Ellison (réd: le milliardaire américain propriétaire du tournoi d'Indian Wells où Nadal a fini par déclarer forfait avant son entrée en lice) et j'avais l'impression d'entendre un fauve. Il frappe comme jamais", a affirmé le directeur du tournoi monégasque David Massey, mardi à Paris lors de la présentation à la presse du premier Masters 1000 sur terre battue de la saison 2024. "Il ressentait une gêne donc il a eu peur et a préféré ne pas jouer à Indian Wells, mais les examens qu'il a passés n'ont rien montré", a assuré Massey, dont le tournoi compte forcément sur l'attraction Nadal. Retombé au 652e rang ATP cette semaine, l'Espagnol aux 22 titres du Grand Chelem a fait jouer un classement protégé (9e) pour intégrer le tableau principal à Monte-Carlo. Il s'y est imposé à onze reprises, mais depuis son dernier sacre en 2018, il a perdu en demi-finales en 2019 et en quarts en 2021, manquant les éditions 2020, 2022 et 2023. "Nous lui avons envoyé deux cartons de balles à Majorque pour qu'il puisse s'entraîner" avec les balles qui seront utilisées à Monte-Carlo, a ajouté le directeur du tournoi. "Même sans avoir joué de matches, il a la capacité de revenir et de jouer son meilleur tennis", a plaidé Massey, certain que Nadal "faisait tout pour venir à Monte-Carlo". L'Espagnol, qui fêtera ses 38 ans le 3 juin en plein Roland-Garros, n'a joué que trois matches depuis sa blessure au deuxième tour de l'Open d'Australie 2023, en janvier dernier à Brisbane où il a été éliminé en quarts de finale. Depuis, il a déclaré forfait pour les tournois sur dur où il était attendu (Open d'Australie, Doha et Indian Wells où il s'était estimé "pas prêt"), et n'avait pas prévu de jouer à Miami fin mars.

L'équipe de Suisse connaît son programme avant le Mondial Patrick Fischer et l'équipe de Suisse connaissent leur programme avant le Championnat du monde de Prague Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse connaît son programme avant le Mondial de Prague et Ostrava (10-26 mai). Elle affrontera notamment la Lettonie à Lausanne le vendredi 26 avril. Le premiers matches auront lieu en Slovaquie à Hummené, pas très loin de la frontière avec l'Ukraine. Ce sera le jeudi 11 avril et le vendredi 12 avril. Les joueurs de Patrick Fischer iront ensuite à Bâle pendant une semaine et termineront ce bloc par deux rencontres face à la France (19 et 20 avril). La Suisse prendra ensuite ses quartiers à Kloten pour deux semaines. Elle jouera d'ailleurs un match en banlieue zurichoise le samedi 27 avril. Et le soir d'avant, elle défiera le même adversaire à Lausanne. Le 2 mai, toujours à Kloten, elle jouera contre la Suède dans le cadre du dernier tournoi de l'Euro Hockey Tour. Elle ralliera ensuite la Tchéquie pour affronter la Finlande le 4 mai et la Tchéquie le 5 mai à Brno. A Prague dans le cadre du Championnat du monde, la Suisse ouvrira les feux le vendredi 10 mai à 16h20 face à la Norvège.

Comeback réussi pour Fähndrich Nadine Fähndrich a pris une belle 5e place à Drammen pour son retour Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Nadine Fähndrich a convaincu lors du sprint classique de Drammen en Norvège. Un peu plus de deux semaines après une petite opération du cœur, la Lucernoise s'est classée 5e. Le parcours urbain est adapté aux qualités de la Suissesse de 28 ans. Sur la longue ligne droite d'arrivée en légère montée, elle a pu mettre sa puissance en avant. Mais la skieuse de Suisse centrale, déjà retardée par la maladie cette saison, n'a pu cacher son retard à l'entraînement. Nadine Fähndrich s'est fait distancer après avoir pris la tête dans la descente menant à la dernière ligne droite. La troisième place obtenue dans la vallée de Conches lors du 20 km skating avec départ en ligne reste donc le seul podium de l'hiver pour la leader de l'équipe suisse. En finale, Kristine Stavaas Skistad a fait jubiler les fans norvégiens une première fois avant la victoire de Johannes Hösflot Klaebo. Pour sa quatrième victoire de la saison au sprint, elle a clairement pris l'avantage sur la Suédoise Linn Svahn. Valerio Grond s'est quant à lui hissé jusqu'en demi-finale. Mais en raison d'un bâton cassé, le Davosien a perdu beaucoup d'énergie jusqu'à son remplacement. N'ayant plus de jus, il s'est classé 12e au final.

Renvoyé par Lecce, D'Aversa est suspendu quatre matches Roberto D'Aversa a été suspendu 4 matches Image: KEYSTONE/AP/Fabrizio Corradetti L'entraîneur Roberto D'Aversa a été suspendu mardi pour quatre matches par la Serie A. Il est sanctionné pour avoir donné un coup de tête à l'attaquant de Vérone Thomas Henry après la défaite 1-0 de Lecce à domicile dimanche dernier lors de la 28e journée de Serie A. Lecce a licencié D'Aversa lundi pour s'en être pris à l'attaquant français à la fin d'un match houleux, qui a laissé sa désormais ancienne équipe à un point de la zone de relégation. Le technicien de 48 ans a également été condamné à payer une amende de 10'000 euros. D'Aversa s'est excusé sur les réseaux sociaux mais a affirmé qu'il ne faisait que protéger ses joueurs et a insisté sur le fait qu'il n'avait pas donné de coup de tête au Français, assurant qu'il s'agissait d'"un contact physique, tête contre tête". Henry, qui a également été expulsé à la suite d'une échauffourée impliquant les deux équipes après le coup de sifflet final, a lui été suspendu pour un match.