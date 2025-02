Grosse chute de Jorge Martin ++ Shiffrin renonce au combiné par équipe

Gut-Behrami et Suter placées, Puchner écrase le 2e entraînement Lara Gut-Behrami a terminé 4e du 2e entraînement de descente Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le deuxième entraînement en vue de la descente des Mondiaux de Saalbach a permis à Lara Gut-Behrami (4e) et Corinne Suter (5e) de confirmer. L'Autrichienne Mirjam Puchner a largement dominé. S'il y a un enseignement à tirer de ce second galop d'essai, c'est que Lara Gut-Behrami devrait faire partie des favorites aux médailles samedi matin. Victorieuse du premier entraînement mardi, la Tessinoise a livré une bonne performance mercredi. Reléguée à 1''03, la skieuse de Comano a perdu davantage de temps dans la deuxième partie de course, là où elle avait été la meilleure la veille. Toujours présente lors des grands rendez-vous, Corinne Suter donne le sentiment de monter en puissance. Comme si l'odeur du métal la plaçait dans un état de transe. Cinquième à 1''20, la Schwytzoise s'est montrée très à l'aise sur le haut. Le troisième et dernier entraînement de vendredi lui offrira la possibilité de peaufiner sa fin de course. Dans la course à la quatrième et dernière place suisse en descente, Priska Ming-Nufer s'est une fois encore montrée plus rapide que Michelle Gisin. Neuvième à 1''36, l'Obwaldienne a largement devancé sa rivale cantonale, repoussée à 2''74 et au-delà de la 25e place. Ming-Nufer a logiquement obtenu le quatrième ticket. Blanc en Super-G aussi Quant à Malorie Blanc, elle continue d'apprendre. La Valaisanne a fini au-delà de la 30e place à 3''76, mais elle sait que sa place samedi est assurée après son deuxième rang à St-Anton. Elle a aussi eu le bonheur d'apprendre qu'elle sera au départ du Super-G de jeudi avec Michelle Gisin, Corinne Suter et Lara Gut-Behrami.

Jorge Martin à l'hôpital après un gros crash en Malaisie Jorge Martin a été hospitalisé après une lourde chute Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Le champion du monde en titre de MotoGP Jorge Martin a été transporté à l'hôpital après une grosse chute lors d'essais de pré-saison à Sepang en Malaisie. L'Espagnol a perdu le contrôle de son Aprilia et s'est envolé pour retomber lourdement sur la piste et taper notamment de la tête, au point que sa visière a été arrachée. Martin a dans un premier temps fait état de douleurs à un pied et à une main et a été hospitalisé pour des examens. En début de cette première session d'essais de présaison, "Martinator" avait déjà chuté mais n'avait subi aucune blessure. Jorge Martin a remporté en 2024 son premier titre de champion du monde MotoGP au guidon d'une Ducati de l'équipe Pramac, et a rejoint Aprilia à l'intersaison. Le premier Grand Prix de la saison 2025 est programmé le 2 mars en Thaïlande.

Mikaela Shiffrin renonce au combiné par équipe Mikaela Shiffrin ne disputera pas le combiné par équipe aux Mondiaux Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Mikaela Shiffrin, de retour à la compétition après une grosse blessure à l'abdomen, a annoncé mardi soir qu'elle renonçait à participer au combiné par équipes des Mondiaux de Saalbach. "Je dois concentrer mon énergie sur la préparation des courses de géant (13 février) et de slalom (15 février) et je ne pourrai pas participer au combiné par équipes" prévu le mardi 11 février, a écrit l'Américaine sur Instagram. Le combiné par équipes, nouveauté au programme pour ces Mondiaux 2025 avant son introduction aux JO 2026, remplace le combiné individuel: un skieur dispute l'épreuve de vitesse (descente) et l'autre l'épreuve technique (slalom). Dans ce format, un duo entre les deux superstars du ski américain - Lindsey Vonn et Mikaela Shiffrin - était possible, la première ayant souligné lundi qu'elle aimerait y participer. Mais cela ne se fera pas. "Je m'efforce de revenir à 100 %. Ce n'est pas une mince affaire et chaque jour a apporté son lot de nouveaux défis", a souligné Shiffrin mardi soir.

Bencic se qualifie en mode express: 6-0 6-0 en 65 minutes Belinda Bencic n'a perdu aucun jeu dans son 2e tour à Abou Dhabi Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Belinda Bencic (WTA 157) n'a pas perdu son temps mercredi à Abou Dhabi. La St-Galloise s'est hissée en quart de finale du tournoi émirati en écrasant Veronika Kudermetova (WTA 52) 6-0 6-0! La championne olympique 2021 a mis 65' pour vaincre la "lucky loser" russe, qui avait été battue au 2e tour des qualifications avant de bénéficier du forfait de sa soeur Polina pour intégrer le tableau principal. Il s'agit de son sixième succès d'affilée à Abou Dhabi, où elle avait cueilli le titre en 2023. Belinda Bencic n'a perdu que 7 points sur son service face à une joueuse qui a elle aussi atteint les 8es de finale du récent Open d'Australie et qui a écarté une balle de match au 1er tour face à Liudmila Samsonova (WTA 20). Veronika Kudermetova n'a bénéficié que de trois balles de jeu au total dans ce match... Assurée de grimper aux alentours de la 125e place mondiale grâce à cette accession aux quarts de finale, Belinda Bencic affrontera jeudi la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 21) ou la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 37) pour une place dans le dernier carré.

Trump premier président en exercice à assister au Super Bowl Donald Trump assistera au Super Bowl dimanche à la Nouvelle-Orléand Image: KEYSTONE/AP/Gerald Herbert Donald Trump va assister au Super Bowl dimanche, a confirmé mardi la Maison Blanche. Il s'agira d'une première pour un président américain en exercice. Le dirigeant américain assistera dimanche à la Nouvelle-Orléans à l'épilogue de la saison de NFL entre les Kansas City Chiefs, qui viseront un triplé inédit, et les Philadelphia Eagles, a indiqué un responsable de la Maison Blanche pour confirmer les informations des médias américains. Donald Trump sera le premier président en exercice à assister à l'événement annuel le plus important du calendrier sportif américain. Il a souvent eu des relations difficiles avec la NFL. En 2017, il avait mis en doute le patriotisme des joueurs qui s'étaient agenouillés pendant l'hymne national américain pour attirer l'attention sur les problèmes d'injustice raciale. Ses critiques avaient suscité une vague de protestations chez les joueurs.

Deux points et une étoile pour El Nino Nino Niederreiter (62) a brillé mardi face aux Hurricanes Image: KEYSTONE/AP/Fred Greenslade Nino Niederreiter a vécu une soirée faste mardi en NHL. Le Grison a été désigné deuxième étoile d'un match remporté 3-0 par les Winnipeg Jets face aux Carolina Hurricanes. El Nino a ouvert la marque à 42 secondes de la fin du premier tiers d'un tir précis sur réception, après une passe d'Alex Iafallo, avant d'être crédité d'une mention d'assistance sur le 2-0 marqué à la 24e par Neal Pionk. Il affiche désormais 29 points - dont 14 buts - à son compteur personnel cette saison. Les deux premiers buts ont été inscrits en supériorité numérique par Winnipeg, qui a scellé le score à la 57e minute. La première étoile de cette rencontre est revenue au gardien Eric Comrie (29 arrêts) dont le blanchissage a permis aux Jets, leaders de la Conférence Ouest, de cueillir leur septième victoire consécutive. Timo Meier s'est également montré décisif mardi. L'Appenzellois a inscrit le penalty victorieux lors du 7e tour du "shootout" pour les Devils, qui sont allés s'imposer 3-2 aux tirs au but à Pittsburgh. New Jersey doit toujours composer sans son capitaine valaisan Nico Hischier, blessé. Les Devils ont par ailleurs perdu un deuxième membre de leur colonie suisse. Jonas Siegenthaler n'est plus réapparu sur la glace après s'être blessé en chutant le long de la bande dès la 9e minute du match. Il sera absent pendant "un certain temps" selon son coach Sheldon Keefe. Un 878e but pour Ovechkin Cette 30e victoire de la saison permet aux Devils de rester solidement installés à la 3e place de la Metropolitan Division. Celle-ci est dominée par le leader de la Conférence Est Washington, qui a battu Florida 6-3 mardi grâce notamment au 878e but marqué en saison régulière par Alex Ovechkin. Le Russe n'est donc plus qu'à 16 longueurs du record de Wayne Gretzky.

Super League: le leader Lugano se déplace à Saint-Gall Les Mondiaux débutent cet après-midi à Saalbach Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT En Super League, le leader Lugano se déplace ce soir dès 20h30 à Saint-Gall pour le compte de la 22e journée. Les Brodeurs sont à un point de la sixième place et ont donc besoin d'un succ Les Tessinois sont avertis. Ils devront évoluer à leur meilleur niveau pour conserver la tête du classement. Les bianconeri restent sur deux victoires 3-2 in extremis, à Winterthour et contre Sion. Cela ne peut que booster leur confiance. Par ailleurs, les Young Boys viseront eux aussi les trois points lors de la réception d'Yverdon. Les Bernois, après deux 0-0 depuis la reprise, ont renoué avec la victoire en s'imposant 2-1 à Lausanne. Cela leur a permis de se relancer dans la course au top 6. Pour sa part, Yverdon a obtenu un succès (3-0) sans prix dimanche contre la lanterne rouge Winterthour, désormais reléguée à sept longueurs. Les joueurs du nord vaudois peuvent ainsi un peu mieux respirer.

Mondiaux: Lara Gut-Behrami optimiste après le premier entraînement Didier Tholot espère que son équipe retrouvera les joies de la victoire Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Victorieuse du premier entraînement en vue de la descente des Mondiaux de Saalbach, Lara Gut-Behrami avait le sourire. La Tessinoise a pu "produire du bon ski". Piste trop facile, pente pas assez raide et mouvements de terrain artificiels, Lara Gut-Behrami ne partait pas avec un a priori très positif avant le premier entraînement de ces Mondiaux en Autriche. Et puis il y a eu ce premier galop d'essai et l'avis des skieuses a quelque peu évolué. "On est plusieurs secondes dans les airs avec les sauts, donc c'est assez sympa", a d'ailleurs confié Michelle Gisin après ce premier effort. Son de cloche assez similaire du côté de la championne olympique de Super-G: "C'est particulier, mais c'était mieux à skier que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est vrai qu'à la reconnaissance, c'était un peu bizarre avec tous ces mouvements de terrain artificiels qu'on n'a pas en général en Coupe du monde. Je pense aussi qu'ils ont essayé de faire quelque chose, parce que tout le monde a dit que la piste était plate et trop facile. Ils ont essayé d'inventer quelque chose, puisqu'ils n'ont pas pu rendre la pente plus raide. Ils ont fait un bon travail, il n'y a pas de virage ni de roller dangereux. C'est inhabituel, mais c'est correct." Les expérimentées devant Le roller, c'est cette vague artificielle que les athlètes de skicross attaquent lors de chaque course, mais qui reste une exception en Coupe du monde. C'est donc sur ce parcours plus ondulé qu'à l'accoutumée que les skieuses se sont mesurées mardi matin pour la première fois. "Le but, c'était de bien travailler le terrain, ils ont construit beaucoup de mouvements de terrain où en général je ne me trouve pas si à l'aise, a expliqué Lara Gut-Behrami. Je suis positivement surprise d'avoir bien pu travailler ça. Je vais essayer de construire là-dessus pour essayer de m'améliorer jour après jour." Bouffie d'expérience, la skieuse de Comano ne veut pas tirer trop de conclusions de cette "victoire". "Il y a encore deux entraînements, donc tout le monde saura plus ou moins par où passer. Le premier entraînement, c'est un peu une découverte et je pense que cela va se jouer sur les détails." Hormis Emma Aicher, 4e du haut de ses 21 ans, le top 6 est composé de filles (Johnson, Brignone, Goggia et Puchner) qui ont dépassé ou qui ne sont pas loin de la trentaine. Crans-Montana en 2027? C'est niet La veille dans un message vocal transmis par la fédération, "LGB" avait annoncé que ces Mondiaux autrichiens seraient ses derniers. Alors forcément, la Tessinoise est revenue sur cette annonce: "Je l'ai dit parce que cela faisait quelques années que j'y réfléchissais. Là j'ai pris la décision. Et comme je l'ai dit, si tout va bien et si je suis en santé, je vais skier jusqu'à l'année prochaine et les JO de Cortina. Vu que je savais que la question allait arriver, je me suis dit qu'il était plus simple d'en parler directement tout de suite. La priorité est de parler d'autre chose et pas de quand et comment je vais arrêter." La perspective de Mondiaux en Suisse dans deux ans à Crans-Montana peut-elle faire évoluer cette décision si tout se passe bien aux JO l'an prochain? "Non", a immédiatement répondu celle qui a triomphé 46 fois en Coupe du monde. "Cela devient dramatique d'en parler tout le temps", a encore conclu celle qui pourrait aller chercher une neuvième médaille mondiale lors de ces joutes, avant d'ajouter: "J'aurai peut-être des émotions dans deux semaines quand ce sera fini. Je vais me laisser surprendre par ça."

Un derby du Rhône complètement fou Benjamin Kololli célèbre son deuxième but d'une soirée bien contrastée... Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Derby du Rhône de folie à Tourbillon ! Trois penalties sifflés et transformés dans les dernières minutes ont conduit à un nul 3-3 qui ne peut satisfaire ni le FC Sion et ni le Servette FC. Benjamin Kololli a été le héros malheureux d’une fin de rencontre qui restera longtemps dans les annales. Le transfuge du FC Bâle a inscrit deux penalties aux 85e et aux 89e avant de commettre une faute au bout du temps additionnel pour permettre à Enzo Crivelli d’égaliser sur un penalty signalé par un arbitrage électronique qui ne laisse décidément rien passé au FC Sion. Après trois défaites lors de ses trois premiers matches, le FC Sion a enfin marqué un point en 2025. Mais les Sédunois en voulaient certainement davantage dans l’espoir de se relancer pleinement. Quant au Servette FC, ce quatrième nul de rang renforce l’impression dégagée ces dernières semaines. Malgré les performances de choix d’Alexis Antunes et de Miroslav Stefanovic, tous les deux buteurs et passeurs – une 100e passe décisive pour le Bosnien sous les couleurs du Servette FC -, les Grenat ne témoignent plus de la maîtrise voulue pour un candidat au titre. Par ailleurs, le choix de laisser Dereck Kutesa sur le banc au coup d’envoi interpelle. Introduit à la pause, le meilleur buteur du championnat, qui a trouvé le poteau à 2-2, ne peut pas être un joker de luxe lorsque l’équipe traverse une passe aussi difficile. Lausanne aussi ne gagne pas Comme le Servette FC et le FC Sion, le Lausanne-Sport n’a toujours pas connu les délices de la victoire en 2025. Au Letzigrund, les Vaudois ont partagé l’enjeu (2-2) avec les Grasshoppers malgré l’ouverture du score magnifique d’Alvin Sanches. Seulement, des errements défensifs ne leur ont pas permis de garder ce 1-0. Heureusement pour Ludovic Magnin, l’Argentin Fabrivio Oviedo a surgi sur un centre de Morgan Poaty pour égaliser à la 85e minute. Même si les Grasshoppers en sont désormais à huit matches sans défaite, ce nul au Letzigrund revêt toutefois un parfum de défaite pour une équipe qui avait terminé 2024 d’une manière aussi brillante.

Simona Halep dit stop Simona Halep tire sa r Image: KEYSTONE/AP/SETH WENIG Simona Halep tire sa révérence. La Roumaine a annoncé mettre un terme à sa carrière après sa défaite mardi 6-1 6-1 devant l’Italienne Lucia Bronzetti (WTA 72) au 1er tour du tournoi de Cluj-Napoca. Défaite en moins d’une heure, Simona Halep avait déjà réfléchii à arrêter un tel choix bien avant ce rendez-vous de Cluj-Napoca. Agée de 33 ans, elle n’est pas parvenue à retrouver un niveau de jeu conforme à ses ambitions après sa suspension pour dopage à l’automne 2022. Suspendue pour quatre ans dans un premier temps, elle a vu sa peine réduite à neuf mois en mars 2024 par le TAS. Victorieuse de deux titres du Grand Chelem – Roland-Garros 2018 et Wimbledon 2019 – et de 9 dans des tournois WTA 1000, Simona Halep est devenue en octobre 2017 la 25e no 1 mondiale de l’histoire. Avant d’être frappée d’une suspension qui a semblé infondée pour bien des observateurs, la Roumaine avait payé un lourd tribut aux blessures pour ne plus être vraiment en mesure de se battre avec les meilleures.

Une première médaille pour la Suisse Luca Aerni, Delphine Darbellay et Wendy Holdener regardent la manche - fatale - de Thomas Tumler... Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Le compteur des médailles tourne déjà pour la Suisse aux Championnats du monde de Saalbach. Elle a cueilli l’argent dans le team event, battue en finale par l’Italie. Wendy Holdener, Delphine Darbellay, Luca Aerni et Thomas Tumler ont éliminé l’Allemagne et les Etats-Unis avant de s’incliner devant la "Squadra Azzurra". Thomas Tumler a été le héros malheureux de cette finale. Le Grison a raté son départ lors de l'ultime manche pour laisser filer Alex Vinatzer vers la victoire et l’or. La Suisse a remporté sa troisième médaille lors d’un championnat du monde dans cette épreuve si particulière du team event. Elle avait enlevé le bronze en 2007 et l’or en 2019 dans les deux mondiaux organisés à Are. Wendy Holdener, Delphine Darbellay, Luca Aerni et Thomas Tumler ont tous les quatre remporté au moins une manche. Cette force collective aurait pu leur permettre de rafler la mise. Mais c’était sans compter sans l’erreur de Thomas Tumler, qui avait été vraiment remarquable face aux Allemands et aux Américains.

Tournoi WTA 500 d'Abu Dhabi: Bencic passe le premier tour Belinda Bencic s'est imposée en trois sets Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Belinda Bencic (WTA 157) s'est qualifiée pour les 8es de finale du tournoi WTA 500 d'Abu Dhabi. La Saint-Galloise a battu la Slovaque Rebecca Sramkova (WTA 44) 6-2 3-6 6-1 en 2h02. La Suissesse a réussi cinq breaks durant la partie et n'a cédé son service qu'à deux reprises. Belinda Bencic (27 ans) reste ainsi invaincue à Abu Dhabi. Lors de sa première participation il y a deux ans, elle avait remporté le tournoi en dominant Ludmila Samsonova après avoir sauvé trois balles de match. Cela reste le huitième et dernier trophée remporté par la Suissesse avant sa pause pour donner naissance à sa fille. C'est la quatrième fois cette année que Bencic bat une joueuse établie dans le top 50 de la hiérarchie mondiale. Sa prochaine adversaire sera la Russe Veronika Kudermetova (WTA 52),

Tournoi de Cluj-Napoca: un succès pour Golubic après 3h30 de lutte Une victoire pour Viktorija Golubic après un long match Image: KEYSTONE/AP/Manish Swarup Viktorija Golubic (WTA 113) a franchi le 1er tour du tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca. La Zurichoise a battu la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 88) 7-5 4-6 7-6 (12/10). La partie a été un véritable marathon puisque Golubic a fini par s'imposer après 3h30 de lutte, non sans avoir sauvé deux balles de match dans le tie-break de la manche décisive. La Suissesse a ainsi battu Rus pour la troisième fois en quatre confrontations. Au prochain tour, Viktorija Golubic aura pour adversaire la Russe Anastasia Potapova (WTA 32), qui est tête de série no 1 du tournoi roumain.

Descente des Mondiaux: Gut-Behrami devant à l'entraînement Lara Gut-Behrami: un premier entraînement positif Image: KEYSTONE/EPA Lara Gut-Behrami (33 ans) a établi le meilleur temps du premier entraînement en vue de la descente des Mondiaux à Saalbach. La Tessinoise a ainsi envoyé un signal à ses adversaires. Légèrement en retard sur le haut, elle a fait la différence sur la deuxième moitié du parcours. Seule l'Américaine Breezy Johnson s'est approchée du temps de la Suissesse, sur qui elle a perdu 0''05. Les Italiennes Federica Brignone (3e à 0''69) et Sofia Goggia (5e à 0''79) ont concédé davantage. Priska Ming-Nufer a pris l'avantage sur Michelle Gisin dans l'optique du quatrième billet suisse. Elle a pris le 8e rang à 1''62 alors que sa rivale (17e) a concédé 2''12, juste derrière Malorie Blanc et Corinne Suter.