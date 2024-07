Grosse surprise à Wimbledon ++ Doublé de Girmay

Angleterre - Suisse: l'histoire se répète... Toute la détresse de Manuel Akanji après son penalty raté. Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Le rêve est passé pour la Suisse. Comme il y a trois ans, elle a été éliminée en quart de finale de l'Euro à l’issue de la séance des tirs au but remportée 5-3 par l’Angleterre à Düsseldorf. Manuel Akanji a été le seul ne pas transformer son penalty. Premier frappeur de l’équipe de Suisse, le Zurichois a armé un tir qui manquait tout de même de conviction pour permettre à Jordan Pickford de réaliser l’arrêt décisif. Pour sa part, Yann Sommer ne s'est pas transformé en Super Héros pour permettre à ses couleurs de revenir dans cette séance. Davantage encore qu’à St. Petersburg il y a trois ans face à l’Espagne, la Suisse peut nourrir une montagne de regrets. C’est elle, en effet, qui a signé le 1-0 à la 75e minute par Breel Embolo. Mais l’égalisation anglaise devait tomber cinq minutes plus tard alors que l’on croyait les Three Lions au tapis pour le compte. Et dans la seconde prolongation, la Suisse a bénéficié de deux chances pour forcer la décision grâce à l’entrée de Xherdan Shaqiri qui ne fut pas loin de ressembler au coup du siècle... Une fastidieuse partie d'échecs A la pause, la Suisse, avec le même onze de départ que contre l'Italie une semaine plus tôt, était menée aux points. Mais fort heureusement, le score n’avait pas bougé lors d’une première période très fermée sans aucune véritable occasion pour l’une des deux équipes. Face au 3-4-2-1 adverse qui voyait Phil Foden se tenir le plus souvent sur la droite, les Suisses ont accepté de subir de longues séquences de possession. Mais malgré les difficultés rencontrées par Michel Aebischer dans son marquage sur Bukayo Saka, les Anglais ne sont jamais parvenus à inquiéter Yann Sommer. Dans le dos du portier, le kop suisse n’a, ainsi, pas frissonné une seule fois de peur, de voir son équipe concéder l’ouverture du score. L’impression que l’équipe qui inscrira le 1-0 aura match gagné grandissait au fil des minutes. Les deux équipes n’accordaient aucun espace. Dans son expression offensive, la Suisse existait seulement par une accélération de Dan Ndoye et par un centre de Ruben Vargas. Mais comme Yann Sommer, Jordan Pickford n’avait pas eu un arrêt à effectuer dans cette première mi-temps qui a ressemblé à une fastidieuse partie d’échecs. Deux buts en cinq minutes A la 64e minute alors que la Suisse commençait à éteindre gentiment les Anglais, Murat Yakin arrêtait un choix fort. Il lançait Silvan Widmer et Steven Zuber pour Fabian Rieder et Vargas. Avec l’introduction de Widmer, Ndoye pouvait évoluer un cran plus haut. Le temps de bousculer des Three Lions devenus agneaux était venu. Murat Yakin avait vu juste une fois de plus puisque Dan Ndoye a été ô combien décisif sur l'ouverture du score de la 75e minute. Servi par Fabian Schär, le Vaudois armait un centre-tir que Breel Embolo pouvait dévier victorieusement. Le 15e but en sélection du Bâlois aurait dû, dans un monde idéal, sceller ce quart de finale. Mais à la 80e, Saka réveillait l'Angleterre avec une frappe enroulée qui ne laissait aucune chance à Sommer. Sur cette action, Aebischer a trop tardé pour sortir sur le joueur d'Arsenal. Sommer décisif Dans la première prolongation qui a vu les débuts dans cet Euro de Denis Zakaria, qui a relayé Ndoye à la 98e, Sommer a rappelé pourquoi il était bien l’un des meilleurs gardiens au monde. Sa parade sur la frappe de Declan Rice à la 95e fut magnifique. Décisive surtout. Dans la seconde prolongation, l’introduction de Xherdan Shaqiri pour Embolo à la 119e fut saluée par l’immense clameur du kop suisse, tout heureux de revoir sur la pelouse l’homme providentiel, qui a d'ailleurs failli marquer sur un corner direct à la 117e avant d'offrir à Zeki Amdouni, qui venait d'entrer, l'ultime occasion de ce quart de finale. Dans le camp adverse, Harry Kane et Foden étaient remplacés alors que Jude Bellingham ne semblait plus jouer que sur une jambe. Les feux repassaient un peu au vert pour la Suisse.

Wimbledon: Iga Swiatek éliminée au 3e tour Yulia Putintseva peut se réjouir: elle a sorti Iga Swiatek Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Surprise dans le tableau féminin de Wimbledon: la Polonaise Iga Swiatek (WTA 1) a été sortie dès le 3e tour. Elle a été battue 3-6 6-1 6-2 par la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 35). Moins à l'aise sur gazon que sur terre battue, la Polonaise a complètement perdu le fil de son match après le gain du premier set. Et c'est Putintseva, qui n'avait encore jamais dépassé le 2e tour en neuf participations, qui affrontera la Lettonne Jelena Ostapenko (14e) pour une place en quarts. La Tunisienne Ons Jabeur (WTA 10e), double finaliste sortante, a aussi pris la porte. Elle a subi la loi de l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 21), victorieuse 6-1 7-6 (7/4). Demi-finaliste l'an dernier, Svitolina affrontera la Chinoise Xinyu Wang (WTA 42) pour tenter de se hisser en quarts.

Tour de France: Biniam Girmay remporte la 8e étape Biniam Girmay a encore été le plus fort Image: KEYSTONE/AP/Jerome Delay L'Erythréen Biniam Girmay a gagné la 8e étape du Tour de France à Colombey-Les-Deux-Eglises, fêtant son deuxième succès sur cette 111e édition. Tadej Pogacar a conservé le maillot jaune de leader. Dans le village rendu célèbre par le général De Gaulle, Girmay, qui porte le maillot vert, a émergé au sprint pour devancer les Belges Jasper Philipsen et Arnaud De Lie. Sprinteur léger et délié, Girmay (24 ans) confirme son statut de pionnier pour son continent. Il avait clamé lundi à Turin sa fierté d'être devenu le premier coureur noir africain à s'imposer sur le Tour. Dans une étape courue en partie sous la pluie, le peloton a dû s'employer pour rattraper le fuyard du jour, Jonas Abrahamsen, échappé dès le kilomètre zéro à Semur-en-Auxois. D'abord accompagné par le Thurgovien Stefan Bissegger et Neilson Powless, puis rapidement seul, le Norvégien d'Uno-X, très en vue depuis le début du Tour, a ouvert la route pendant 169 kilomètres. Il a conforté son maillot de meilleur grimpeur lors des quelques côtes au menu, avant d'être repris à 15 km du but. Etape de tous les dangers La 9e étape dimanche sur les chemins blancs autour de Troyes sera celle de tous les dangers pour les favoris. Innovation sur la Grande Boucle, les 14 secteurs de gravier blanc au programme de cette boucle Troyes - Troyes (199 km) constituent un traquenard de premier choix. Ce "mini Paris - Roubaix" est susceptible d'envoyer en l'air tous les espoirs et ambitions sur un coup de dés, une crevaison ou une chute. "Je ne pense pas qu'on puisse gagner le Tour sur cette étape, mais on peut le perdre", résume Remco Evenepoel, 2e du général. Le Belge n'a que très peu d'expérience sur ce terrain, contrairement au maillot jaune Pogacar, qui a déjà remporté les Strade bianche, classique italienne similaire, en 2022 et 2024.

GP de Grande-Bretagne: Russell en pole devant Hamilton George Russell partira en pole à Silverstone Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL George Russell (Mercedes) partira en pole position dimanche à Silverstone lors du GP de Grande-Bretagne. Il partagera la première ligne avec son coéquipier Lewis Hamilton. Les Mercedes ont donc causé la surprise devant leur public, confirmant un net retour en forme. Auteur de la troisième pole de sa carrière, Russell a signé son meilleur chrono en 1'25''819, devançant Hamilton de 0''171. En deuxième ligne, il y aura Lando Norris (McLaren-Mercedes/à 0''211) et Max Verstappen (Red Bull-Honda/à 0''384). C'est la première fois depuis le GP d'Afrique du Sud 1968 que trois pilotes britanniques monopolisent les trois premières places de la grille de départ! La journée n'a pas été bonne pour l'écurie Red Bull. Verstappen a endommagé son fond plat en sortant dans les graviers en Q2, alors que Perez a lui aussi connu une excursion hors de la piste en Q1 et n'a pu faire mieux que 19e. Du côté de l'écurie Sauber, Guanyu Zhou s'élancera 14e. Son coéquipier Valtteri Bottas n'a par contre pas pu s'extraire de Q1 et partira en 16e position.

Alexander Zverev passe l'obstacle Cameron Norrie Alexander Zverev est en huitièmes de finale de Wimbledon. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Alexander Zverev s'est qualifié samedi pour les huitièmes de finale de Wimbledon. L'Allemand, finaliste à Roland-Garros, a dominé le Britannique Cameron Norrie en trois sets, 6-4 6-4 7-6 (17/15). Zverev (ATP 4) s'est tout de même fait une frayeur, ainsi qu'aux spectateurs du Centre Court, lorsqu'il s'est tenu le genou gauche en grimaçant après une glissade dans le deuxième set. Mais contrairement à la demi-finale de Roland-Garros en 2022, lors de laquelle il avait été contraint à l'abandon après s'être gravement blessé à la cheville droite, le champion olympique a pu reprendre le jeu. Boitillant par moments, Zverev s'est appuyé sur sa mise en jeu et n'a pas vraiment été inquiété par un Norrie (ATP 42) trop neutre. Le demi-finaliste de l'édition 2022 ne s'est d'ailleurs procuré aucune balle de break dans cette partie et a fini par craquer au terme d'un long tie-break du troisième set. Au prochain tour, Alexander Zverev affrontera le vainqueur du duel opposant l'Américain Taylor Fritz (ATP 12) au Chilien Alejandro Tabilo (ATP 19).

L'Espagnol Pedri forfait pour le reste du tournoi Pedri (au sol) ne jouera plus de l'Euro 2024. Image: KEYSTONE/EPA/GEORGI LICOVSKI La Fédération espagnole de football a confirmé samedi que Pedri, sorti sur blessure contre l'Allemagne, souffrait d'une entorse au genou gauche. Il sera bien forfait pour le reste de la compétition. Le milieu offensif, resté au sol après une grosse faute de Kroos à la 4e minute de jeu alors qu'il partait en contre, a tenté de reprendre la rencontre mais il a fini par céder sa place, en larmes en se tenant le genou, à Dani Olmo. Il est revenu sur la pelouse pour célébrer la qualification de son équipe pour les demi-finales (2-1 ap) avec un bandage et en boitant. Le joueur de 21 ans venait de faire son retour en sélection et dans le onze de départ après plus d'un an et demi d'absence en raison de plusieurs blessures, et était jusqu'ici l'un des éléments-clés de Luis de la Fuente. Le sélectionneur espagnol devra faire sans lui pour la demi-finale face à la France mardi à Munich. Kroos désolé Le milieu allemand Toni Kroos, qui disputait vendredi le dernier match de sa carrière, a "demandé pardon" à Pedri et lui a souhaité "un prompt rétablissement". "De toute évidence, ce n'était pas mon intention de te blesser. Je te souhaite une récupération rapide et le meilleur pour la suite. Tu es un grand joueur", a-t-il écrit dans un message sur les réseaux sociaux.

Angleterre - Suisse: le même onze pour Murat Yakin Le même onze pour Giorgio Contini et Murat Yakin... On ne change pas une équipe qui gagne ! Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Murat Yakin a, pour la première fois depuis son intronisation à l’été 2021, décidé de ne... rien changer. Le Bâlois reconduira contre l’Angleterre le onze victorieux de l’Italie. Le "perdant" du jour se nomme Silvan Widmer. Suspendu pour le huitième de finale de Berlin, l’Argovien n’a pas retrouvé sa place dans le couloir droit. Murat Yakin a maintenu sa confiance au duo formé par Dan Ndoye et par Fabian Rieder pour tenir ce flanc face au redoutable Phil Foden. Quatre joueurs sont toujours sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune lors de ce quart de finale : Ndoye, Remo Freuler, Granit Xhaka et Ricardo Rodriguez. Côté anglais, Gareth Southgate a opté pour une organisation en 3-4-2-1. Ezri Konza (Aston Villa) prendra la place de Marc Guehi, suspendu, en défense centrale. A noter enfin que ce match sera celui des jubilés : 130e sélection pour Granit Xhaka, 120e Ricardo Rodriguez et le 100e de Gareth Southgate à la tête des "Three Lions". La Suisse évoluera dans la composition suivante : Sommer ; Schär, Akanji, Rodriguez ; Ndoye, Freuler, Xhaka, Aebischer ; Rieder, Vargas ; Embolo.

Les Suissesses éliminées dans l'Oberland Esmée Böbner (à gauche) et Zoé Vergé-Dépré ne verront pas le dernier carré à Gstaad. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Fin de parcours pour les Suissesses au tournoi Elite16 de Gstaad. Après la défaite de Joana Mäder et Anouk Vergé-Dépré en 8es de finale, Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré ont été battues en quarts. La paire Böbner/Vergé-Dépré, qui avait réussi une phase de groupes parfaite avec trois victoires, a subi la loi des Brésiliennes Agatha/Rebecca, victorieuses 21-17 21-19 samedi. Les deux Suissesses vont désormais peaufiner leur préparation pour les Jeux olympiques, où elles se rendront en compagnie de Tanja Hüberli et Nina Brunner, le meilleur duo helvétique. Dans la matinée, Mäder/Vergé-Dépré avaient elles aussi connu l'élimination, au stade des huitièmes de finale. Elles ont cédé contre les Néerlandaises Stam/Schoon au terme d'un match disputé en trois sets, 24-22 17-21 15-12.

MotoGP: Jorge Martin remporte le sprint au Sachsenring Jorge Martin sans rival samedi au Sachsenring Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK L'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a remporté le sprint du Grand Prix d'Allemagne MotoGP sur le Sachsenring. Il a ainsi renforcé sa place de leader du championnat. Martin, parti de la pole position, s'est imposé devant le Portugais Miguel Oliveira (Aprilia-Trackhouse). Le podium a été complété par le champion en titre, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati). Grâce à son succès, Jorge Martin compte désormais 15 points d'avance au championnat sur Bagnaia. Victime d'une violente chute vendredi dans laquelle il s'est cassé l'index gauche et a subi une grosse contusion à la cage thoracique, Marc Marquez (Ducati-Gresini) s'est illustré avec une belle remontée. Seulement 13e sur la grille, le multiple champion du monde espagnol a terminé à un beau 6e rang sur l'un de ses circuits favoris.

Alisha Lehmann tente l'aventure du Calcio Alisha Lehmann va découvrir le charme de la vie en Italie. Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Après six ans en Angleterre, Alisha Lehmann tente l'aventure du Calcio. L'internationale suisse s'est, en effet, engagée avec la Juventus. Au bénéfice d'un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027 avec le club piémontais, Alisha Lehmann évoluait depuis trois ans à Aston Villa. Lors de la saison 2023/2024, elle a inscrit quatre buts pour vingt présences en match officiel.

Cristiano Ronaldo, l'étoile a pâli pour de bon Le déclin de Cristiano Ronaldo semble inéluctable Image: KEYSTONE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Impuissant pour empêcher l'élimination du Portugal, Cristiano Ronaldo a encore été fantomatique vendredi en quart de finale de l'Euro contre l'équipe de France (0-0, 5-3 tab). Son déclin a paru irrémédiable lors, peut-être, de sa dernière grande compétition internationale. A l'issue d'une séance de tirs au but dans laquelle il a transformé son essai, il n'a pas fondu en larmes comme au tour précédent lorsqu'il avait manqué le pénalty de la gagne en prolongation face à la Slovénie. Il est juste resté éteint, avant de glisser quelques mots de consolation à l'autre vétéran Pepe, 41 ans, en pleurs lui. Lorsque l'on joue encore à 39 ans, c'est que l'on a soif de records, que l'on veut repousser les limites. Hélas pour les Portugais et lui, Cristiano Ronaldo ne gagnera pas un second Euro après 2016. Il ne battra pas non plus l'un des records qu'il était probablement venu chercher, le titre de plus vieux buteur dans un Euro. En cinq matches de cette édition allemande, "CR7" n'a inscrit aucun but. Sa première chance était survenue contre la Turquie en phase de poules, mais il avait préféré, et c'est tout à son honneur, faire la passe à son lieutenant Bruno Fernandes, pour un but assuré de son équipe. De rares traits de génie Vendredi soir, il a livré l'un de ses matches les plus insipides depuis longtemps en sélection. Le public portugais avait pourtant encore de grands espoirs à entendre les encouragements dont il a bénéficié à l'échauffement. Et à certains moments, devant des restes de magie, comme un grand pont sur Eduardo Camavinga (51e), les fans se sont volontiers enflammés pour leur capitaine. Mais ce fut bien maigre. A la mi-temps, Ronaldo qui dans sa carrière a toujours aimé attirer la lumière, n'avait touché que 11 ballons. Il n'était certes pas dans une position simple, en pointe face aux deux monstres que sont sur cette compétition les défenseurs William Saliba et Dayot Upamecano. Et pour exister, Ronaldo a parfois dû faire le travail ingrat des faux appels et du "pivot gang", comme en avait plaisanté pour son propre cas Kylian Mbappé, son fan de la première heure. Timide Ses colossales cuisses l'ont aidé à tenir sur ses jambes pour remplir ce rôle, quand il était pressé dans le dos par les Français, mais les muscles ont semblé bien fatigués et ont nécessité un massage interminable avant que ne commence la prolongation. Une image en disait long: au milieu du premier acte Cristiano Ronaldo a semblé se préparer pour frapper un coup franc, les jambes écartées et les bras tendus, mais a finalement laissé faire Bruno Fernandes. Une manière de battre sa coulpe? Lors du 8e de finale contre la Slovénie, le Portugais avait vendangé un nombre incalculable de coups francs. Mais l'orgueil est revenu. Alors que le temps pressait, à la 85e minute, il a voulu se charger d'un coup franc dangereux, mais l'a tiré dans le mur. Tout reste possible... Et en tout début de prolongation, Ronaldo manqua ce qu'il n'aurait jamais manqué il y a cinq ans, en plantant dans le sol sa reprise sur un centre de Bernardo Silva. Francisco Conceiçao est tout de suite venu le consoler en lui prenant le visage. Le sélectionneur Roberto Martinez, qui s'était laissé aller à se prendre la tête, a vite applaudi pour rectifier. Pour ménager l'idole déchue. Autre étrange image: lors des pauses de ce long match, alors que ses partenaires échangaient avec leur sélectionneur, Ronaldo restait par terre au milieu de leur cercle, écoutant avec un sourire timide, n'intervenant pas. La passation de génération était consommée. Même si on le sait, Cristiano Ronaldo serait capable d'annoncer dans 18 mois qu'il veut disputer le Mondial 2026.

Mbappé méconnaissable, mais qualifié pour les demies avec les Bleus Mbappé est passé à côté du quart de finale, mais il aura l'occasion de se racheter Image: KEYSTONE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Ce n'est pas seulement parce qu'il est masqué qu'on ne reconnaît pas Kylian Mbappé, méconnaissable lors du quart de finale France - Portugal (0-0, 5-3 tab). Mais le no 10 aura une chance de lancer enfin son Euro 2024 puisque les Bleus sont en demies. Le capitaine n'était même plus sur le terrain pour la séance de tirs au but, remplacé à la mi-temps de la prolongation par Bradley Barcola. C'est lui qui a demandé à sortir. "Je ne me sentais plus, j'étais trop fatigué", a raconté le joueur. Didier Deschamps se privait ainsi de son tireur de pénalty numéro un, mais qui n'était vraiment pas dans son assiette. Et puis, n'avait-il pas manqué le dernier tir au but contre la Suisse en 8e de finale de l'Euro 2021 ? En doudoune de survêtement, car la soirée était fraîche à Hambourg, Mbappé (83 sélection, 48 buts) a fêté les tirs au but réussis de ses coéquipiers et la frappe de Joao Felix sur le poteau. Il ne compte toujours qu'un seul but marqué en Championnat d'Europe en huit matches, le penalty transformé contre la Pologne (1-1). "Le plus important c'est qu'on gagne" "Le plus important c'est qu'on gagne, je n'ai mis qu'un but et on est en demi-finale et je suis toujours très content", a-t-il lancé dans un large sourire. L'essentiel est dans la qualification, mais Mbappé n'a rien fait pour soigner l'inefficacité chronique des Bleus en Allemagne: trois buts au compteur et aucun marqué dans le jeu par des attaquants, puisque deux buts contre son camp complètent son penalty. Mbappé a notamment déçu par des frappes sans tonus vendredi. Après un bon appui avec N'Golo Kanté, il a tiré dans les bras de Diogo Costa (50e), et il était méconnaissable sur ses deux frappes du temps additionnel, une dans les nuages (93e), une de poussin alors qu'Ousmane Dembélé l'avait mis sur orbite (95e). Sa seule contribution à la feuille de match est l'avertissement donné à Palhinha pour une faute sur lui (80e). Son gâchis le plus spectaculaire reste ce contrôle mal inspiré avant une frappe contrée par la défense portugaise alors qu'Ousmane Dembélé l'avait idéalement décalé en début de prolongation (97e). "Pleine poire" Mais cela aurait pu être pire. Une frayeur a saisi le camp français quand Kylian Mbappé a pris un coup sur son nez cassé, sur un fait de jeu malheureux, un ballon envoyé fort de la tête par Bernardo Silva (55e). Mbappé est resté à terre, son masque ôté a laissé voir un nez un peu violacé par le coup. "Je l'ai pris pleine poire!" a-t-il plaisanté. "Après j'ai fini par terre, je ne voyais pas trop bien au début, mais après ça allait". Il a repris le jeu, sans jamais toutefois faire d'étincelles. "Je n'ai pas retrouvé toutes mes jambes", avait admis le capitaine la veille du match. Sa première course du match avait déjà trahi cet état de fait, lui qui n'avait pas pu prendre de vitesse Joao Cancelo à la 16e. Mais il aura l'occasion de se refaire en demies face à l'Espagne, pays de son futur club, le Real Madrid.

Le Canada écarte le Venezuela et retrouve l'Argentine en demies La joie des Canadiens, demi-finalistes de la Copa America Image: KEYSTONE/AP/Richard Rodriguez Le Canada figure dans le dernier carré pour sa première participation à la Copa America. Les hommes de Jesse Marsch sont venus à bout, dans le vacarme de l'enceinte d'Arlington au Texas, du Venezuela après une séance de tirs au but remportée 4-3. Ils avaient globalement dominé les 90 minutes d'un temps réglementaire animé (1-1). Les joueurs à la feuille d'érable tenteront de prendre en demi-finale leur revanche sur l'Argentine de Lionel Messi, tenante du titre, qu'ils ont croisée en match d'ouverture (défaite 2-0). L'entame des Rouges était idéale, avec l'ouverture du score à la 13e. Le joueur lillois Jonathan David a provoqué sur son côté droit, avant de glisser le ballon à Jacob Sheffelburg qui n'avait plus qu'à le glisser au fond des filets. Le Canada a ensuite multiplié les occasions, dans une rencontre ultra-animée. A la 24e, Sheffelburg est ainsi passé près du doublé avec une frappe sauvée in extremis par le gardien vénézuélien. Mais les vénézuéliens ont poussé, avec une vague d'occasions en seconde période. Et à la 63e, la digue canadienne a cédé sur un lob du plat du pied de l'attaquant Salomon Rondon. De quoi faire exulter les supporters vénézuéliens. Ceux-ci ont cependant été douchés en fin de soirée par une séance de tirs au but où les deux équipes se sont rendu coup pour coup. Le sixième tir a fait la différence: le Venezuela a raté mais le Canada pas, Ismael Kone envoyant son équipe dans le dernier carré.

Nagelsmann: "Au final, ce sont eux les plus chanceux" La déception est évidemment grande chez les Allemands après leur élimination en quart de finale de l'Euro. Battue en prolongation par l'Espagne, la Mannschaft a pourtant joué un bon tournoi. Julian Nagelsmann s'est exprimé d'une voix calme, mais sur le plan émotionnel, l'entraîneur allemand semblait lourdement affecté. "Aujourd'hui (vendredi), ce n'était pas mérité", a déclaré le sélectionneur allemand sur MagentaTV. "Nous avons plus investi qu'eux, mais au final, ce sont eux les plus chanceux." Dans le vestiaire, le désormais retraité Toni Kroos et Joshua Kimmich ont tenté de remonter le moral des troupes, comme l'a rapporté Nagelsmann. "Nous aurions aimé offrir à Toni des adieux plus beaux, parce qu'il le méritait", a lâché Nagelsmann. "C'est tout simplement un type formidable avec une carrière extraordinaire, un modèle pour beaucoup d'entre nous." Les larmes ont coulé chez les dizaines de milliers de supporters présents dans les tribunes du stade de Stuttgart et dans les fan zones de tout le pays. Le rêve d'un quatrième titre européen s'est envolé à deux pas de la finale, après trois semaines exaltantes. "La déception est énorme, un tel Euro à domicile n'arrive qu'une fois dans la vie", a déclaré Joshua Kimmich. "Nous n'avons pas grand-chose à nous reprocher, si ce n'est de ne pas avoir su saisir les occasions. C'est amer, très amer." Un potentiel à exploiter "Nous avons tous mis tout ce que nous avions pour ne pas perdre. Nous étions très près du but, c'est d'autant plus amer", a ajouté Kroos. "Pour l'instant, c'est la déception de l'élimination qui prédomine, car nous avions tous ensemble un grand objectif. Ce rêve s'est un peu effondré, même si nous allons réaliser dans les prochains jours que nous avons fait un bon tournoi." Mais les performances de ces dernières semaines et de ces derniers mois vont forcément aider une Allemagne en reconquête. L'équipe de Nagelsmann a le potentiel, avec notamment son maître à jouer Jamal Musiala, pour une fois peu influent contre l'Espagne, ou Florian Wirtz, exceptionnel après son entrée en jeu, pour retrouver très vite les sommets. Dès la Coupe du monde 2026 ?