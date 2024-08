Grosse tuile pour Flückiger ++ Caroline Garcia est révoltée

Opéré en urgence de l'appendicite, Flückiger est incertain Opéré dimanche dernier de l'appendicite, Mathias Flückiger va peut-être devoir renoncer à la course des Mondiaux dimanche Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La participation de Mathias Flückiger à la course de cross-country des Mondiaux en Andorre dimanche est incertaine. Le Bernois a dû être opéré de l'appendicite en urgence. En camp de préparation en altitude en Engadine pour ces Championnats du monde, Flückiger a ressenti de fortes douleurs dans le bas-ventre. Les médecins ont jugé qu'une opération était nécessaire et l'intervention a eu lieu dimanche dernier. Flückiger a pu quitter la clinique mardi matin et le Bernois a effectué une première unité d'entraînement mercredi sur son vélo de course. "J'ai eu d'excellentes sensations pendant la préparation et je ne veux pas exclure un départ dimanche, a confié le vététiste. Si l'évolution de la guérison se poursuit comme prévu, j'aimerais tenter ma chance. Mais je ne prendrai aucun risque, la santé passe avant tout." Le médecin de la fédération, Patrik Noack, se trouve déjà en Andorre avec la délégation suisse. Flückiger, qui a remporté l'été dernier la course de Coupe du monde au même endroit, arrivera vendredi. Il sera décidé sur place s'il peut participer à la course de dimanche après-midi.

Caroline Garcia dénonce les messages de haine de parieurs Caroline Garcia a dénoncé les messages de haine qu'elle reçoit après ses défaites Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith Caroline Garcia, éliminée au premier tour de l'US Open mardi à New York, a publié plusieurs messages de haine, parmi les "centaines" qu'elle reçoit. Elle dénonce la toxicité quotidienne en ligne de parieurs sportifs déçus par ses résultats. "J'espère que ta mère va mourir", "tu devrais penser au suicide", "tu n'es qu'une merde", sont des messages reçus par Caroline Garcia (30e mondiale) après des défaites ces derniers temps, publiés par cette dernière sur ses réseaux sociaux. "Il y en a des centaines", déplore la Française âgée de 30 ans, demi-finaliste de l'US Open et vainqueure du Masters en 2022. "Cela me fait du souci pour les jeunes joueurs qui débarquent et doivent affronter ce genre de choses", dit-elle à propos de ce phénomène désormais connu dans le monde du sport, et particulièrement dans le tennis. "Cela nous touche, nous sommes humains. Parfois quand nous recevons ces messages nous sommes déjà détruits émotionnellement après une défaite difficile. Beaucoup de gens ont déjà évoqué ce problème, mais rien n'a été fait." "Les réseaux sociaux ne les empêchent pas malgré l'état avancé de l'intelligence artificielle. Des tournois continuent de nouer des partenariats avec des entreprises de paris sportifs qui continuent d'entraîner des gens vers l'addiction aux paris (...) On continue de promouvoir ces sociétés qui détruisent la vie de certaines personnes", s'insurge encore la Française.

Djokovic s'impose avant la limite face à Djere Djokovic a profité de l'abandon de Djere au 2e tour à New York Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD Novak Djokovic a profité de l'abandon de son compatriote Laslo Djere pour se qualifier au 3e tour de l'US Open mercredi soir. Le Serbe menait 6-4 6-4 2-0 lorsque son adversaire a jeté l'éponge. Tenant du titre à New York, Novak Djokovic pouvait s'attendre à souffrir, lui qui s'était retrouvé mené deux sets à zéro par Laslo Djere au 3e tour de l'édition 2023. Mais il n'en fut rien, malgré la chaleur étouffante ressentie sous le toit du Stade Arthur Ashe. Le no 2 mondial s'est d'abord montré imprécis et peu mobile, multipliant les fautes. Mais il a écarté les trois balles de break auxquelles il a dû faire face, tout en accélérant au bon moment pour remporter le premier set en signant l'unique break dans un dernier jeu gagné "blanc". Malmené lors d'une deuxième manche où Laslo Djere a mené 4-2, Djokovic a vu le 109e mondial demander un temps mort médical pour recevoir un massage à 6-4 5-4. Djere - qui souffrait visiblement du dos, a fini par abandonner au début du troisième set, permettant à Djokovic de devenir le premier homme à compter au moins 90 succès dans chacun des quatre Majeurs. Djokovic, qui vise un 25e succès en Grand Chelem, affrontera Alexei Popyrin au 3e tour. Il a déjà battu deux fois l'Australien en tournoi Majeur en 2024, en Australie et à Wimbledon. Mais Popyrin avait à chaque fois remporté un set, et il a franchi un nouveau cap cet été en cueillant le titre dans le Masters 1000 de Montréal. Gauff déroule Le premier match de cette troisième session de nuit avait vu la tenante du titre du simple dames, Coco Gauff, valider elle aussi son ticket pour les 16es de finale. L'Américaine a largement dominé l'Allemande Tatjana Maria (WTA 99) 6-4 6-0, malgré ses 20 fautes directes commises dans le set initial. "J'adore Tatjana et sa famille, mais elle est vraiment pénible à jouer. Elle slice ses balles donc tu dois générer toute la puissance. C'est plus fatigant que ça en a l'air", a commenté le no 3 mondial, qui affrontera l'Ukrainienne Elena Svitolina (no 27) vendredi pour une place en 8e de finale.

Conference League: Servette reçoit Chelsea Servette reçoit Chelsea ce soir dès 20h30 en play-off retour de Conference League. Battus 2-0 à Londres lors du match aller, les Genevois ont besoin d'un exploit pour rejoindre la phase de groupes. Seulement, Chelsea semble avoir retrouvé des couleurs. Dimanche en Premier League, les Blues ont gagné 6-2 à Wolverhampton, grâce notamment à un triplé de Madueke et à un Palmer en feu, avec un but et trois assists. La mission des Servettiens s'annonce donc très ardue. "Rendre possible l’impossible" : telle est la supplique formulée par Thomas Häberli à la veille de croiser le fer avec Chelsea. "Nous avons toujours une chance de nous qualifier, lâche l’entraîneur du Servette. Il faut toujours y croire." Mais les raisons d’y croire justement ne sont pas légion. Il y a le score du match aller, l’effectif XXL de Chelsea et l’absence d’un vrai buteur dans leurs rangs pour mesurer l’ampleur de la tâche qui attend les Grenat s’ils entendent se qualifier pour la phase de ligue de la Conference League. Tout peut s'enflammer "Il ne faut pas parler de remontada. On n’en a pas pris quatre ou cinq à Chelsea, souligne avec force Thimothé Cognat. Il y a "seulement" 2-0. Si nous marquons vite, tout peut s’enflammer." Portés par un stade comble - 28'000 spectateurs dont 1200 supporters londoniens -, le demi et ses coéquipiers rêvent de réussir une entame parfaite pour que cette rencontre propose un véritable duel. Toujours en Conference League, Saint-Gall se déplace dès 19h00 en Turquie pour y affronter Trabzonspor. Il y avait eu 0-0 voici une semaine. A Trabzon, la formation d’Enrico Maassen espère s’ouvrir les portes d’une deuxième campagne européenne onze ans après avoir éliminé le Spartak Moscou en play-off de l’Europa League. L'entraîneur des Brodeurs estime que "tout est ouvert". Enfin, en play-off retour d'Europa League, Lugano jouera aussi en Turquie: les bianconeri seront opposés au Besiktas Istanbul. Le match aller s'était soldé à Thoune par un nul 3-3. Les Tessinois ont un joker: en cas de défaite, ils seront reversés en Conference League.

Psarofaghis: "On peut gagner chaque match" Alinghi Red Bull Racing entre dans le vif du sujet jeudi au large de Barcelone. Comme les quatre autres Challengers de la Coupe de l'America, le défi helvétique doit marquer les esprits - et éviter la dernière place - lors de la Coupe Louis Vuitton qui servira à désigner l'adversaire du Defender Team New Zealand. Le barreur Arnaud Psarofaghis et ses partenaires subiront un test majeur dès la première journée de compétition. La Coupe Louis Vuitton démarrera en effet jeudi à 14h avec un duel entre Alinghi et l'équipage français Orient Express Racing Team, le seul que les Helvètes ont battu en régate préliminaire la semaine passée. "L'objectif est de passer le cut", soit de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe Louis Vuitton, "de gagner un maximum de matches en progressant à chaque sortie", a lâché Arnaud Psarofaghis mercredi en conférence de presse. "Nous devrons aussi éviter les erreurs comme celles commises la semaine passée", a-t-il souligné. Victime de deux démâtages avant même que la régate préliminaire ne débute, Alinghi a ainsi commis une erreur fatale de manoeuvre lors de son dernier duel perdu dimanche face à Luna Russa. "On sait naviguer. On devra pousser fort. On peut gagner chaque match si on prend un bon départ", a poursuivi Psarofaghis. Mais "tout le monde est rapide, et chaque victoire aura son importance", a concédé le membre de la Société Nautique de Genève, qui estime par ailleurs que les victoires fêtées en 2003 et en 2007 par Alinghi dans la Coupe de l'America n'ajoutent pas de pression supplémentaire sur les épaules des Helvètes. "Bien sûr que c'est un sacré héritage pour nous. Mais il s'agit seulement d'une pression positive", a-t-il assuré. "On a tout ce dont on a besoin pour performer, on a les personnes qu'il faut à chaque poste. On doit continuer le travail fait depuis trois ans, reproduire en régate tout ce qu'on a appris", a-t-il glissé. "Nous sommes prêts" "On verra bien ce qui se produit, car tout peut arriver en match-race. Il faudra pousser fort", a répété Arnaud Psarofaghis. “La semaine dernière, nous avons pu voir que toutes les équipes sont dans le jeu”, a pour sa part expliqué Silvio Arrivabene, co-directeur général de l'équipe, cité dans un communiqué d'Alinghi. “On peut s'attendre à une compétition très disputée et passionnante. Nous sommes prêts", a également affirmé Arrivabene. Les trois jours de pause ont permis "de travailler sur la vitesse du bateau en appliquant les dernières idées et de revoir la coordination et les manœuvres pour que BoatOne (red: le bateau d'Alinghi) exprime tout son potentiel", souligne encore le communiqué. A noter que, selon les spécialistes, l'AC75 "BoatOne" a été préparé pour les conditions de vent spécifiques du mois de septembre. Cité sur le site de la compétition, l'entraîneur Pietro Sibello l'a confirmé à demi-mot: "Du côté de la conception, c'est toujours une question de compromis, et il faut choisir sa fenêtre. Nous avons une fenêtre bien définie à l'esprit", a-t-il expliqué. Pietro Sibello n'a évidemment pas précisé de quelle fenêtre il s'agissait. "Il se peut qu'une équipe soit assez bonne pour avoir une fenêtre plus large, mais nous savons où nous en sommes, nous savons où nous devons nous améliorer et nous avons une grande équipe pour nous pousser, donc nous sommes bons", a-t-il lâché. Un marathon C'est par ailleurs un marathon qui attend Alinghi et ses rivaux Britannia, Luna Rossa (ITA), NYYC American Magic (USA) et Orient Express Racing Team. Les équipes s'affronteront ainsi à deux reprises durant le double Round Robin qui débute jeudi. Des duels face à la Team New Zealand sont d'ailleurs aussi prévus, même s'ils ne compteront pas au classement. Les quatre premiers de cette phase préliminaire, qui doit s'achever le 8 septembre, se qualifieront pour les demi-finales prévues au meilleur des neuf régates du 14 au 19 septembre. La finale de la Coupe Louis Vuitton, en format "best of 13", doit avoir lieu du 26 septembre au 7 octobre. La Coupe de l'America se déroulera du 12 au 27 octobre, là aussi au meilleur des 13 régates.

Dunbar remporte la 11e étape, O'Connor perd du terrain Le maillot rouge Ben O'Connor a perdu plus de 30'' sur ses poursuivants mercredi Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon L'Irlandais Eddie Dunbar a remporté mercredi à Padron la 11e étape du Tour d'Espagne. Leader du général, Ben O'Connor a perdu plus de trente secondes sur ses poursuivants dans un final haletant. Rescapé d'une échappée de 38 coureurs, Dunbar (Jayco-Alula) a placé une attaque fulgurante à 600 mètres de l'arrivée pour s'imposer devant le Belge Quinten Hermans et le Britannique Max Poole. L'Irlandais remporte ainsi sa première victoire sur la Vuelta. Les favoris ont rallié l'arrivée en Galice avec 3'31 de retard sur le vainqueur. Présent dans ce premier peloton, le deuxième du général et triple vainqueur de la Vuelta Primoz Roglic revient à moins de 3'30 du porteur du maillot rouge Ben O'Connor.

Ligue des champions: les Young Boys vont toucher le pactole Les joueurs des Young Boys ont fêté leur succès dans le vestiaire à Istanbul Image: KEYSTONE/THOMAS HODEL Malgré son statut de "lanterne rouge" de la Super League, les Young Boys ont signé mardi un authentique exploit. Leur victoire 1-0 à Istanbul face à Galatasaray mérite tous les superlatifs. A la faveur de ce succès, les Bernois offrent au football suisse une seizième présence en Ligue des champions, la quatrième à leur actif. Ils ont eu la riche idée de réaliser cette performance l’année où le jackpot de la compétition va encore exploser avec un nouveau format à 36 équipes qui tourne complètement le dos à la phase de poules à quatre. Avec un ticket d’entrée qui s’élève à 18,62 millions d’euros, l’assurance de disputer quatre matches à guichets fermés au Wankdorf, les primes aux résultats et une participation au pool marketing, les Bernois peuvent compter sur près de 40 millions de francs de revenus. Versés dans le chapeau 3, ils seront fixés ce jeudi sur le nom de leurs huit adversaires en phase de ligue lors du tirage qui sera effectué à Monaco. Une marge presque écrasante Avec cette nouvelle manne offerte par l'UEFA, le club possède une marge presque écrasante sur les autres équipes de Super League. Christoph Spycher et son directeur sportif Steve von Bergen ont désormais les moyens de frapper fort sur le marché des transferts après avoir accusé une certaine "frilosité" ces derniers mois. Mais les deux hommes en voient-ils la nécessité ? L’équipe qui a gagné mardi à Istanbul, si elle évolue toujours dans le même registre, peut revenir très vite dans la course au titre. Avant de recevoir Lausanne samedi, les Young Boys accusent virtuellement 11 points de retard sur le FC Zurich. Démonstration tactique A Istanbul, l’équipe de Patrick Rahmen a vraiment livré le match parfait. Dans sa nouvelle organisation en 4-4-2 avec Filip Ugrinic en électron libre à la pointe de l’attaque aux côtés de Silvère Ganvoula, elle a réussi une très belle démonstration tactique. Sur les côtés, Joël Monteiro et Ebrima Colley, sans doute le meilleur homme du match, n’ont cessé de tourmenter une défense turque très vite dépassée. "Notre performance fut vraiment magnifique, se félicite Patrick Rahmen sur le site du club. Nous avons joué ce match comme nous voulions le jouer. Avec Galatasaray, nous avions hérité du pire tirage. Et il y avait aussi notre début de saison en championnat. Se qualifier pour la Ligue des champions n'avait vraiment rien d'évident !" Marvin Keller a-t-il pris la main ? Comme l’an dernier face au Maccabi Haïfa, les Young Boys ont pu compter sur un gardien que l’on n’attendait pas pour tenir le choc. Face aux Israéliens, Anthony Racioppi avait réalisé l’arrêt à 20 millions de francs au début du match retour au Wankdorf. Mardi, Marvin Keller a fait celui qui vaut désormais deux fois plus sur la frappe de Kerem Aktürkoglu à la 71e. Le Zurichois de 22 ans a-t-il gagné sa place de titulaire à Istanbul ? Contraint de quitter ses coéquipiers à la demi-heure du match aller en raison d’une blessure à l’épaule et finalement jugé inapte pour le match de mardi, David von Ballmoos peut nourrir de réelles inquiétudes. Davantage qu’Anthony Racioppi dont le handicap auprès de la presse locale était d’être le Romand qui voulait déboulonner le "Kultspieler" et capitaine Von Ballmoos, Marvin Keller coche toutes les cases. Son talent, sa maîtrise nerveuse et son look à la Yann Sommer vont très vite rassurer les fans et convaincre Patrick Rahmen, qui l’a dirigé l’an dernier à Winterthour, de le désigner comme le nouveau no 1.

Dan Ndoye blessé à une cuisse et absent trois semaines Dan Ndoye va manquer les prochains matches de la Suisse Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Dan Ndoye (23 ans) souffre d'une blessure à la cuisse et sera indisponible durant trois semaines, selon son club de Bologne. L'attaquant va ainsi manquer le rassemblement de l'équipe de Suisse. En Ligue des nations, la Suisse affrontera le Danemark jeudi 4 septembre à Copenhague, puis l'Espagne le 8 à Genève. Murat Yakin dévoilera sa sélection jeudi, mais il semble déjà certain que Ndoye n'en fera pas partie. L'international suisse espère être remis pour le début de la Ligue des champions, dont les premières rencontres auront lieu du 17 au 19 septembre.

Liga: troisième succès consécutif pour Barcelone Dani Olmo célèbre son but Image: KEYSTONE/EPA/Mariscal Dani Olmo a réussi sa première avec le FC Barcelone. Entré en cours de jeu, le milieu offensif a inscrit le but de la victoire 2-1 sur la pelouse du Rayo Vallecano lors de la 3e journée de Liga. Recruté pour 55 millions d'euros en provenance du RB Leipzig, le champion d'Europe avec la Roja cet été a fait parler sa qualité technique en délivrant un Barça timoré d'une belle frappe du gauche dans la surface (82e). Il s'agissait de sa première apparition dans le groupe professionnel après l'imbroglio concernant son inscription auprès de la Liga. Toujours avec un onze loin d'être idéal en l'absence de nombreux cadres (Araujo, Christensen, Gavi, De Jong), le club blaugrana, mené 1-0 jusqu'à l'heure de jeu, a fait la différence en deuxième mi-temps en grande partie grâce à l'apport de sa nouvelle recrue. Les Catalans avaient en effet eu du mal à mettre en place leur jeu collectif et à faire face à l'intensité des locaux, mais ils ont égalisé en seconde période grâce à Pedri, bien servi en retrait par Raphinha (60e, 1-1). Ce troisième succès en autant de journées leur permet de prendre seuls la tête du classement avec neuf points, avec deux longueurs d'avance sur Villarreal et trois sur le Celta Vigo.

Décès d'un joueur uruguayen qui s'était effondré en plein match Juan Izquierdo est décédé cinq jours après s'être effondré en plein match Image: KEYSTONE/AP/Ettore Chiereguini Juan Izquierdo est décédé mardi, cinq jours après avoir été terrassé par une crise cardiaque en plein match à Sao Paulo, au Brésil. Le défenseur de 27 ans s'était effondré sur la pelouse du stade Morumbi à la 84e minute du match retour des 8es de finale de la Copa Libertadores. "C'est avec la plus grande tristesse et le coeur serré que le Club Nacional de Football annonce le décès de notre joueur bien-aimé Juan Izquierdo", a indiqué la formation uruguayenne sur le réseau social X. "Tout le Nacional est en deuil pour cette perte irréparable. Qu'il repose en paix. Juan, tu seras toujours avec nous", a ajouté le club. Juan Izquierdi avait été placé en soins intensifs à l'hôpital Albert-Einstein de la mégapole brésilienne. Les médecins avaient déclaré indiqué que le joueur souffrait "d'un arrêt cardiaque d'origine indéterminée, secondaire à une arythmie". Depuis, les témoignages d'affection et de solidarité se sont succédé, et le championnat d'Uruguay a été suspendu ce week-end. Le Nacional ne s'est pas non plus entraîné dimanche. Au Brésil, Sao Paulo avait porté dimanche des maillots bleu clair avec la légende "Fuerza Izquierdo" pour son match de championnat à domicile. Hommages Aux Etats-Unis, la star uruguayenne Luis Suarez a pour sa part dédié le doublé qu'il a marqué samedi lors de la victoire de son club de l'Inter Miami au défenseur du Nacional. "Juan, nous sommes tous avec toi et ta famille!", avait écrit "El Pistolero" sur X. "Que Dieu soit avec toi", lui avait par ailleurs souhaité l'attaquant uruguayen de Liverpool Darwin Nunez.

Mise en route laborieuse pour Sinner et Alcaraz Jannik Sinner a souffert en début de match mardi à New York Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont vécu un début d'US Open plus compliqué que prévu mardi. Mais l'Italien et l'Espagnol continuent le tournoi à l'inverse de Stefanos Tsitsipas, sorti d'entrée. Sinner, l'esprit certainement encombré par son affaire de dopage rendue publique la semaine dernière, pour laquelle il a été blanchi, a complètement raté son début de match: 14 fautes directes, trois breaks concédés, le no 1 mondial a lâché la première manche avant de finalement dominer 2-6 6-2 6-1 6-2 l'Américain Mackenzie McDonald. Ce dernier, 140e du classement ATP, a semblé complètement lâcher l'affaire à la fin de la deuxième manche: il n'a plus inscrit que six points dans le troisième set et neuf dans le quatrième. "Il jouait très bien au début, j'ai essayé de rester dans le match mentalement. C'est ma première victoire sur ce court, après plusieurs tentatives", a souligné l'Italien avant de quitter l'enceinte immense du Stade Arthur Ashe, où il avait perdu un quart de finale dantesque contre Carlos Alcaraz en 2022. Alcaraz "surpris" En session nocturne, Carlos Alcaraz (ATP 3) a lui aussi laissé un set en route contre l'Australien Li Tu (ATP 186), dominé 6-2 4-6 6-3 6-1. Tous deux en débardeur noir, les biceps saillants, Alcaraz et Tu, sorti des qualifications, ont offert quelques moments de grand spectacle, notamment lors du dernier jeu du deuxième set. "Il (Tu) m'a surpris. Au premier set ça se voyait qu'il était nerveux, ensuite il a vraiment bien joué en se faisant plaisir. J'ai sûrement fait quelques erreurs que j'aurais pu éviter", a noté l'Espagnol, qui était devenu le plus jeune no 1 mondial de l'histoire grâce à son sacre de 2022 à New York. Match record entre Evans et Khachanov Le Britannique Dan Evans (ATP 184) a quant à lui remporté le match le plus long de l'histoire du tournoi en dominant le Russe Karen Khachanov (ATP 22) 6-7 (6/8) 7-6 (7/2) 7-6 (7/4) 4-6 6-4 en 5h35. Le record de l'US Open datait de 1992 avec la demi-finale remportée par le Suédois Stefan Edberg face à l'Américain Michael Chang en 5h26.

Wawrinka battu en trois sets au 1er tour à New York Malgré toute sa hargne, Wawrinka a été battu dès le 1er tour à New York Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE Stan Wawrinka (ATP 176) a chuté dès le 1er tour de l'US Open. Le Vaudois de 39 ans s'est incliné 6-4 7-6 (7/5) 6-3 devant le qualifié italien Mattia Bellucci (ATP 101) mardi soir sur le Grandstand. Cette défaite sans appel ne sera pas sans conséquence pour le vainqueur de l'édition 2016, qui avait atteint le 3e tour l'an dernier à Flushing Meadows. Il perdra une cinquantaine de places dans la hiérarchie pour pointer aux alentours du 225e rang à l'issue de cette quinzaine. Stan Wawrinka, qui n'a pas disputé de tournoi de préparation sur dur dans la foulée des JO de Paris, a été largement dominé par le gaucher Mattia Bellucci. En difficulté à la relance, il ne s'est ainsi procuré que trois balles de break tout au long du match, face à un joueur en quête d'un premier succès en Grand Chelem. L'ex-no 3 mondial en a converti une seule, pour recoller à 3-3 dans la manche initiale. Mais il a concédé une deuxième fois son service dans la foulée. Il a craqué dans le "money time" au deuxième set, perdant les trois derniers points du jeu décisif, avant de concéder un dernier break dans le sixième jeu de la troisième manche. Stan Wawrinka, qui n'a gagné que cinq matches cette saison sur le circuit principal - dont un seul dans un Majeur, à Wimbledon, a ainsi subi le même sort que Viktorija Golubic et Dominic Stricker à New York. C'est la première fois depuis l'US Open 2020 qu'aucun représentant de Swiss Tennis ne franchit le 1er tour d'un tournoi du Grand Chelem en simple.

L'immense exploit des Young Boys Alan Virginius inscrit le but qui assure aux Young Boys leur qualification. Image: KEYSTONE/THOMAS HODEL Le football suisse s’invite à la table de la nouvelle Ligue des Champions. Les Young Boys se sont qualifiés pour la phase de ligues et sa manne fabuleuse de 40 millions de francs. A Istanbul, les Bernois se sont imposés 1-0 devant Galatasaray six jours après leur victoire 3-2 au Wankdorf. Ils ont forcé la décision sur une rupture conclue par le joker Alan Virginius à la 87e. Quelques secondes avant la réussite du Français, Sandro Lauper avait détourné une frappe de Mauro Icardi qui aurait pu faire mouche... Face au Champion de Turquie, le grandissime favori de cette double confrontation, les Young Boys ont témoigné d’une réelle maîtrise pour assurer cette qualification amplement méritée. Avec leur esprit de corps et une solidarité sans faille, les Young Boys ont retrouvé au moment opportun les vertus oubliées en début de saison. Les joueurs de Patrick Rahmen ont su éteindre le volcan du Rams Park pour signer l’un des plus grands exploits de la riche histoire du club. Un Galatasaray affligeant On leur promettait l’enfer dans l'ambiance unique du Rams Park. En première mi-temps, les Bernois ne l’ont pas vraiment vu. Comme au match aller, le collectif défaillant de Galatasaray fut affligeant. Comment le Champion de Turquie, malgré toute la valeur de ses individualités, peut déjouer de la sorte ? A la pause, les Bernois étaient vraiment mal payés. Avec une tête de Silvère Ganvoula sur la transversale à la 31e, ils ont bénéficié d’une occasion en or pour prendre une option décisive sur la qualification. Il y en a eu d’autres dans des transitions menées par Joël Monteiro et par Ebrima Colley dont la vitesse a posé des problèmes insolubles aux Turcs. Seulement, il leur aura manqué un soupçon de lucidité dans le dernier geste pour que la démonstration soit parfaite. Titularisé dans la cage, Marvin Keller ne fut pas à l’ouvrage. Le remplaçant de David von Ballmoos a juste eu à stopper une frappe sans danger de Kaerem Aktürkoglu à la 35e pour l’unique tir cadré des Turcs lors de cette première mi-temps bien curieuse. Deux fois les montants Le scénario ne bougeait pas à la reprise. L’emprise territoriale était pour Galatasaray, mais ce sont bien les Young Boys qui étaient les plus dangereux. A l’heure de jeu, Banhie Zoukrou et Ganvoula étaient, ainsi sur un corner botté par Filip Ugrinic, à deux doigts de marquer avec un ballon qui touchait à nouveau un montant de la cage turque. Oui, les Bernois auraient dû classer l’affaire bien avant de s’avancer vers une ultime demi-heure de tous les dangers. Heureusement, Keller signait l'arrêt qu'il fallait sur une frappe d'Aktürkoglu à la 71e. Dix minutes plus tard, le public, de plus en plus frustré et agacé, a commencé à lancer des bouteilles d'eau à l'adresse des joueurs bernois pour raviver le souvenir du barrage retour Turquie - Suisse de novembre 2005. Avec, heureusement, le même happy end pour le football suisse.

Une belle frayeur pour la no 1 mondiale contre une lucky loser Iga Swiatek n'a pas été à la fête pour son entame à Flushing Meadows. Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth No 1 mondiale mais en panne de confiance ces dernières semaines, Iga Swiatek n'a pas témoigné de la maîtrise voulue pour son entame à New York. Elle a connu une belle frayeur contre une lucky loser. La Polonaise a, en effet, dû écarter trois balles consécutives de second set face à la Russe Kamilla Rakhimova (WTA 104). Elle s'est finalement imposée 6-4 7-6 (8/6) après avoir été menée 6/3 dans le jeu décisif de la seconde manche et après avoir commis 41 fautes directes. Iga Swiatek devra élever le curseur pour avoir une chance de cueillir un deuxième titre à New York après son sacre de 2022. Sa prochaine adversaire sera la qualifiée japonaise Ena Shibahara (WTA 217).