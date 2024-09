Grosse tuile pour ter Stegen ++ Deux absents à Ambri

De longs mois d'absence pour ter Stegen Marc-André ter Stegen doit être opéré dès lundi Image: KEYSTONE/EPA/ANDREU ESTEBAN Le gardien du FC Barcelone et de l'Allemagne, Marc-Andre ter Stegen, sera absent des terrains pendant des mois. Victime d'une "déchirure complète" d'un tendon rotulien, il va être opéré lundi, a indiqué le club catalan. Sa saison pourrait même être terminée. "Lundi après-midi, (il) va subir une intervention chirurgicale" et plus d'informations seront ensuite fournies, a écrit dans un communiqué le Barça au sujet de son international allemand de 32 ans, qui s'est blessé la veille lors de la victoire (5-1) en championnat d'Espagne sur le terrain de Villarreal. Désormais no 1 dans les buts de l'Allemagne, Marc-André ter Stegen (42 sélections) devrait être remplacé par Oliver Baumann (Hoffenheim) ou Alexander Nübel (Stuttgart) dans la cage de la "Mannschaft", un retour de Manuel Neuer (38 ans) n'étant pas non plus fondamentalement exclu. Au Barça, le nouvel entraîneur Hansi Flick va miser sur Iñaki Peña (25 ans). Ter Stegen s'était posé sur la jambe droite lors d'une action défensive consécutive à un corner adverse peu avant la pause et était immédiatement tombé sur la pelouse. Le capitaine du FC Barcelone avait dû être évacué du terrain sur une civière, puis transporté à l'hôpital.

Ambri-Piotta: Maillet et Pezzullo au repos forcé Philippe Maillet est au repos forcé à la suite d'une commotion cérébrale Image: KEYSTONE/TI-PRESS Ambri-Piotta doit composer sans Philippe Maillet et Rocco Pezzullo, tous deux touchés vendredi sur la glace des Zurich Lions. Le centre canadien, qui souffre d'une commotion cérébrale, est absent pour une durée encore indéterminée selon un communiqué du club. Le défenseur tessinois, victime d'une luxation de l'épaule gauche, est quant à lui au repos forcé pour 4-6 semaines.

Lienhard remplace Voisard pour la course en ligne Yannis Voisard doit renoncer à la course en ligne des Mondiaux Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Malade, Yannis Voisard (26 ans) doit renoncer à la course en ligne des Mondiaux sur route de Zurich, a annoncé Swiss Cycling. Le Jurassien de l'équipe Tudor sera remplacé par le Zurichois Fabian Lienhard dimanche prochain au sein de l'équipe de Suisse. Deux changements interviennent par ailleurs dans l'équipe mixte du contre-la-montre. Fabian Weiss et la vice-championne du monde M23 Jasmin Liechti seront alignées mercredi à la place de Silvan Dillier et Elena Hartmann. Ils seront associés respectivement à Stefan Bissegger et Johan Jacobs ainsi qu'à Elise Chabbey et Noemi Rüegg.

Carapaz forfait pour la course en ligne Richard Carapaz ne disputera pas la course en ligne des Mondiaux Image: KEYSTONE/AP/Paul White Richard Carapaz a annoncé qu'il ne participerait pas à la course en ligne des Mondiaux, dimanche prochain à Zurich. L'Equatorien a pris cette décision à la suite d'une "urgence familiale". Le champion olympique de Tokyo 2021 a indiqué sur ses réseaux sociaux avoir dû se rendre en Equateur au chevet de sa fille, "opérée en urgence". "L'intervention s'est bien passée" mais son état de santé "nécessite un suivi", a-t-il précisé. Carapaz, 31 ans, a expliqué n'avoir pas pu s'entraîner normalement ces derniers jours. Il estime que sa condition physique et mentale est incompatible avec une participation aux Mondiaux. "Représenter l'Equateur est une de mes plus hautes obligations en tant que sportif. Mais nous sommes tous des humains... et la santé de mes proches est ma priorité", a encore commenté le vainqueur du Giro en 2019. Vainqueur d'étape et meilleur grimpeur lors du dernier Tour de France, Carapaz pouvait espérer viser une place sur le podium sur le circuit vallonné de cette édition 2024, avec plus de 4000 m de dénivelé positif sur les 273,9 km du parcours.

Tony Popovic nommé sélectionneur de l'Australie Tony Popovic est le nouveau sélectionneur de l'Australie Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man L'ancien international Tony Popovic, notamment vainqueur d'une Ligue des champions asiatique, a été nommé lundi sélectionneur de l'Australie. L'ancien défenseur et capitaine de Crystal Palace (2001-2006), en Angleterre, remplace Graham Arnold, démis de ses fonctions en raison des mauvais résultats des Socceroos dans la course au Mondial 2026. Agé de 51 ans, Popovic aura ainsi pour mission de redresser la situation dans le groupe C des qualifications à la Coupe du monde: l'Australie est 5e et avant-dernière après deux journées. Les Socceroos se sont en effet inclinés à domicile (1-0) face à Bahreïn ce mois avant de concéder un nul (0-0) en Indonésie. Seules les deux premières places du groupe sont qualificatives pour le Mondial nord-américain. Pour ses prochaines échéances, l'Australie recevra la Chine le 10 octobre avant un déplacement cinq jours plus tard au Japon. Avec Graham Arnold, les Socceroos ont atteint les 8e de finale du dernier Mondial, fin 2022 au Qatar, battus par le futur champion argentin (2-1).

Hischier réussit 2 points en entame de pré-saison Hischier a brillé dimanche en ouverture de la pré-saison de NHL Image: KEYSTONE/FR51951 AP NY Nico Hischier tient déjà la forme. Le capitaine des Devils, lesquels affronteront Buffalo à Prague en ouverture de la saison régulière de NHL, a réussi 2 points dimanche pour entamer la pré-saison. Le centre valaisan s'est fait l'auteur d'un but et d'un assist, ce qui lui a valu la deuxième étoile d'un match perdu 4-2 par New Jersey face aux New York Islanders à Newark. Il a ouvert la marque en supériorité numérique après 2'18 en supériorité numérique, avant de signer la passe décisive sur le 2-1 de Jesper Brett à la 29e. Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a également été aligné dans le camp des Devils, qui ont sept matches de pré-saison au programme avant leur double affrontement avec les Sabres de Buffalo à Prague (vendredi 4 et samedi 5 octobre). Timo Meier est en revanche resté au repos, tout comme la superstar Jack Hughes.

Première défaite en championnat pour l'Inter cette saison Matteo Gabbia a battu Yann Sommer d'une tête parfaite Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'AC Milan a fait tomber l'Inter de Yann Sommer pour la première fois cette saison. Les Rossoneri ont remporté le derby de la Madonnina 2-1. Avec cette victoire contre le rival de la ville, Milan rejoint l'Inter avec huit points. Les deux clubs comptent ainsi trois points de retard sur le leader Torino. A la 89e, c'est Matteo Gabbia qui a marqué le but d'une victoire méritée de la tête à la suite d'un coup franc. Les deux premiers buts ont été marqués très tôt. Christian Pulisic a donné l'avantage au Milan après un solo remarquable à la 10e, puis le latéral Federico Dimarco a égalisé un quart d'heure plus tard. Après la pause surtout, les "visiteurs" ont poussé pour marquer le but de la victoire, et à partir de la 78e avec Noah Okafor.

Alcaraz assure le succès de l'Europe Carlos Alcaraz a offert la victoire à l'Europe Image: KEYSTONE/AP/Ebrahim Noroozi L'équipe européenne a récupéré la Laver Cup. A Berlin, les Européens ont remporté la compétition de tennis des équipes continentales 13-11 contre l'équipe mondiale au terme d'un finish dramatique. Dans les deux derniers simples, Alexander Zverev et Carlos Alcaraz ont renversé la vapeur. Il a fallu aller jusqu'au dernier match pour connaître le vainqueur. Une ultime partie remportée par Alcaraz contre Taylor Fritz 6-2 7-5. L'Europe a remporté pour la cinquième fois en sept éditions cette compétition initiée entre autres par Roger Federer, mais pour la première fois depuis 2021. L'année prochaine, la Laver Cup aura lieu à San Francisco.

Le Barça signe une 6e victoire consécutive mais perd Ter Stegen Raphinha jubile après son goal Image: KEYSTONE/AP/Alberto Saiz Porté par ses hommes forts Robert Lewandowski, Lamine Yamal et Raphinha, Barcelone a signé dimanche sa 6e victoire en six journées de Liga. Un 5-1 sur la pelouse de Villarreal. Battu jeudi à Monaco pour ses débuts en Ligue des champions (2-1), le club catalan poursuit son sans-faute en championnat et conforte sa première place avec 18 points et 22 buts marqués en six rencontres, avec toujours quatre longueurs d'avance sur le Real Madrid (2e, 14 points) Le buteur polonais Robert Lewandowski, auteur d'un doublé (19e, 35e), a parfaitement lancé les siens dans la partie en inscrivant ses cinquième et sixième buts de la saison, avant la réduction du score plutôt méritée du champion d'Europe Ayoze Pérez (38e). En tête à quelques secondes de la pause, le Barça a perdu son portier allemand et capitaine Marc-André Ter Stegen, sorti sur civière visiblement touché au genou droit dans les arrêts de jeu, puis fait la différence au retour des vestiaires par le jeune milieu Pablo Torre (58e) et un doublé tardif du Brésilien Raphinha (75e, 83e). Malheureux avec trois buts refusés pour hors-jeu (8e, 50e, 68e) et une tête sur la barre de l'international espagnol Yeremy Pino (52e), le "sous-marin jaune", emmené par un très bon Nicolas Pépé, concède lui sa première défaite de la saison.

City arrache le nul à la 98e John Stones célèbre son but décisif Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Manchester City a arraché le 2-2 contre Arsenal à l'Etihad Stadium grâce à John Stones dans les dernières secondes. Les Citizens conservent la tête du classement après cette 5e journée. Erling Haaland avait ouvert le score à la 9e, marquant son 100e but pour le club après une belle passe de Savinho. City a cependant perdu son élan après la blessure de Rodri, ce qui a permis à Arsenal de revenir dans le match. Riccardo Calafiori a égalisé à la 22e et Gabriel a donné l'avantage aux Gunners en marquant sur un corner de Bukayo Saka durant les arrêts de jeu de la première mi-temps. La situation d'Arsenal s'est compliquée lorsque Leandro Trossard a été expulsé juste après le deuxième but des Gunners. En seconde période, City a dominé le jeu, multipliant les occasions, mais le gardien d'Arsenal David Raya a brillé. Stones a finalement pu égaliser à la 98e. Ce résultat maintient City en tête du classement tout en préservant leur impressionnante série de 33 matches sans défaite à domicile en Premier League.

Enfin un succès pour YB, un point pour Sion Joël Monteiro a été le "bourreau" de Winterthour, avec un triplé Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Young Boys tient enfin son premier succès de la saison en Super League. Le double champion en titre est allé s'imposer 4-1 à Winterthour dimanche lors de la 7e journée. Sion a pour sa part obtenu le point du nul (0-0) face à Lugano. Malmené par Aston Villa mardi au Wankdorf en Ligue des champions, YB a parfaitement su rebondir à la Schützenwiese. Winterthour constituait il est vrai l'adversaire idéal: les banlieusards zurichois n'ont obtenu qu'un seul point face à Young Boys en Super League, en neuf confrontations. L'homme du match fut le Valaisan Joël Monteiro. L'attaquant international, pas toujours convaincant en championnat cette saison, a signé un triplé (32e 0-1, 49e 1-2, 85e 1-4). Sa deuxième réussite, inscrite deux minutes après que Labinot Bajrami avait marqué le 1-1, a fait particulièrement mal à "Winti". YB, dont le troisième but a été l'oeuvre de Silvère Ganvoula (56e), cède ainsi la dernière place du classement à son adversaire du jour. Les Bernois remontent quant à eux au 9e rang, avec six unités à leur compteur. Ils n'accusent ainsi plus "que" huit longueurs de retard sur les trois co-leaders Zurich, Lucerne et Lugano. Pour ne pas perdre En déplacement à Sion où il n'avait perdu qu'un seul de ses 14 matches précédents, Lugano n'est donc pas parvenu à reprendre seul la tête du classement. Les hommes de Mattia Croci-Torti n'ont il est vrai pas pris tous les risques à Tourbillon, gênés également par un FC Sion bien en place. Les deux équipes étaient d'ailleurs surtout occupées à ne pas perdre: le premier - et seul - tir cadré a été enregistré à la 80e minute... Sion a eu sa chance, mais a manqué de punch et d'idées en fin de match. La sortie à la 60e du nouveau maître à jouer Anton Miranchuk n'est peut-être pas étrangère à cette baisse de régime. N'empêche que ce point vient confirmer le bon début de saison du club cher au président Christian Constantin. Les promus sédunois pointent au 5e rang avec 11 points, soit deux de moins que Servette et trois de moins que le trio de leaders. Ils tenteront de titiller Zurich au Letzigrund dimanche prochain.

Leverkusen renverse Wolfsburg dans les arrêts de jeu La joie de Victor Boniface, qui a offert la victoire à Leverkusen dans les arrêts de jeu dimanche Image: KEYSTONE/EPA Le Bayer Leverkusen n'a pas perdu ses bonnes habitudes de la saison précédente. Le champion d'Allemagne a forcé la décision dans les arrêts de jeu dimanche, s'imposant 4-3 face au Wolfsburg de Cédric Zesiger dans le cadre de la 4e journée de Bundesliga. C'est une réussite de Victor Boniface à la 93e minute qui a permis à Leverkusen d'éviter un deuxième faux-pas à domicile après la défaite 2-3 subie face à Leipzig. Ces trois points permettent au Bayer de rester à trois longueurs de l'impressionnant Bayern Munich, que les hommes de Xabi Alonso défieront samedi prochain. Menée 1-0 puis 3-2 dimanche, l'équipe du capitaine de l'équipe de Suisse Granit Xhaka a montré son visage de champion en deuxième mi-temps. Le "Werkself" a égalisé peu après la reprise mais n'a pu passer l'épaule qu'après l'expulsion de Yannick Gerhardt à la 88e. Et si Xhaka a vu son tir s'écraser sur le poteau dans les arrêts de jeu, Boniface n'a pas laissé passer sa chance.

Küng 8e et bien battu, Evenepoel champion du monde du chrono Remco Evenepoel le plus fort, encore une fois Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Stefan Küng a pris la 8e place du contre-la-montre des Mondiaux de Zurich. La victoire est logiquement revenue à l'imbattable Remco Evenepoel devant les Italiens Filippo Ganna et Edoardo Affini. Le Thurgovien avait la possibilité de réussir un truc à la maison, surtout après avoir remporté le dernier contre-la-montre de la Vuelta à Madrid le 8 septembre. Mais après avoir réussi une assez bonne entame en pointant au 4e rang au premier temps intermédiaire à 21 secondes d'Evenepoel, Küng n'a pas bien passé la montée vers Uetikon am See. Au sommet, le Thurgovien n'était plus que 9e. Revenu à la 6e place après la descente, Küng a semblé payer ses efforts pour finir son pensum avec 1'42 de retard sur l'incroyable Remco Evenepoel. Le Belge, champion du monde en titre et double champion olympique en août, a été le plus fort du début à la fin. Alors il n'a pas écrasé la course parce que Ganna a magnifiquement résisté, notamment dans la dernière partie plate où il a repris environ treize secondes au Belge. Seulement au final, Evenepeol a pu lever les bras au ciel en devançant le puissant Italien d'un peu plus de six secondes. Parti bien plus tôt que les autres, Edoardo Affini a décroché le bronze, confirmant sa récente médaille d'or aux Championnats d'Europe dans la discipline. Grosse déception pour Stefan Bissegger, l'autre Helvète engagé dans ce chrono, qui a fini 29e à plus de 4 minutes.

Lausanne domine Yverdon et renoue avec la victoire La joie d'Alvyn Sanches, auteur d'un doublé face à Yverdon Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Lausanne a renoué avec la victoire en Super League dimanche lors de la 7e journée. Les hommes de Ludovic Magnin ont dominé Yverdon 3-1 pour décrocher leur deuxième succès de la saison en championnat, le premier depuis la 1re journée le 21 juillet face à Bâle. Le LS, qui n'avait glané qu'un seul point dans ses cinq derniers matches de championnat, a imposé d'emblée sa patte à la Tuilière dans ce premier derby vaudois de la saison. L'ouverture du score est ainsi tombée après seulement 109 secondes de jeu. C'est Alvyn Sanches qui a trouvé la faille dès la 2e, profitant d'une déviation d'Alban Ajdini sur un centre de Raoul Giger pour inscrire son premier but dans cette Super League 2024/25. Le 2-0 a été l'oeuvre de Teddy Okou (20e), auteur d'une reprise à bout portant sur une remise de la tête de Jamie Roche. Yverdon, qui a encaissé sur cette action son premier but de la saison sur balle arrêtée - un corner en l'occurrence -, n'a fait que subir en première mi-temps. Son coach Alessandro Mangiaratti a procédé à deux changements dès la 33e minute, puis à deux autres à la mi-temps, sans incidence sur le cours du jeu. Les Yverdonnois - qui en sont désormais à 21 matches d'affilée sans victoire à l'extérieur en Super League - ont pourtant montré un meilleur visage après la pause. Ils ont sauvé l'honneur sur un penalty transformé par Marley Aké (77e), mais le 3-0 signé Alvyn Sanches à la 56e avait coupé leur semblant d'élan.