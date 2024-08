Groves mate Van Aert au sprint ++ Rieder buteur

Kaden Groves mate Van Aert au sprint et remporte la 14e étape Kaden Groves vainqueur de la 14e étape de la Vuelta Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon Kaden Groves a remporté au sprint la 14e étape de la Vuelta, 200 km entre Villafranca del Bierzo et Villablino. Il a battu sur la ligne le maillot vert Wout van Aert de quelques centimètres. Au classement général, cette étape de moyenne montagne n'a provoqué aucun changement: l'Australien Ben O'Connor conserve son maillot rouge de leader, avec toujours 1'21 d'avance sur le Slovène Primoz Roglic. Van Aert, qui visait une quatrième victoire dans cette Vuelta, a fait rouler son équipe Visma-Lease a Bike toute la journée pour contrôler et reprendre l'échappée, et s'assurer une bonne position au sprint. Pari perdu: le Belge a été battu à la régulière par l'Australien dans un sprint en légère montée.

Bundesliga: Rieder marque, mais Stuttgart tenu en échec Fabian Rieder: un premier but en Bundesliga Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fabian Rieder a inscrit son premier but en Bundesliga avec le VfB Stuttgart lors de la 2e journée. Mais cela n'a pas permis à son équipe de s'imposer. Entré à la reprise, Rieder a marqué avec un peu de réussite sur un coup franc à la 88e, son tir frappant le poteau et rebondissant ensuite contre le dos du gardien de Mayence Zentner. Le joueur suisse prêté par Rennes a bien cru donner la victoire à son équipe avec ce 3-2, mais les visiteurs ont égalisé par Leitsch à la 94e, sur un service de Silvan Widmer.

Lando Norris en pole position à Monza Lando Norris a mis tout le monde d'accord samedi en qualification à Monza Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Lando Norris (McLaren-Mercedes) a décroché la pole position en vue du GP d'Italie à Monza. Le Britannique partagera la première ligne avec son coéquipier australien Oscar Piastri. Norris a tourné en 1'19''327, devançant Piastri de 0''109. La deuxième ligne sera occupée par l'Anglais George Russell (Mercedes), à 0''113, et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), à 0''134. Leurs coéquipiers se partageront la troisième ligne, en l'occurrence l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari/à 0''140) et Lewis Hamilton (Mercedes/à 0''186). Les six premiers n'ont donc été séparés que par deux dixièmes de seconde, ce qui promet une course disputée. Leader du championnat et triple champion en titre, Max Verstappen (Red Bull-Honda) n'a pu faire mieux que 7e, avec un retard plus conséquent de 0''695. Monza n'a pas non plus apporté d'embellie au sein de l'écurie Sauber, dont les deux bolides s'élanceront de la dernière ligne. Valtteri Bottas (19e) et Guanyu Zhou (20e) auront besoin d'un petit miracle pour inscrire leurs premiers points de la saison dimanche.

Alinghi encore défait Alinghi a de nouveau manqué son départ et s'est incliné Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Pour Alinghi, nouveau jour mais même résultat. Auteurs d'un départ catastrophique, les Suisses ont été facilement battus par le défi britannique dans leur 3e match de la Coupe Louis Vuitton. Une sérieuse et désagréable impression de déjà-vu. Juste avant le départ, les Suisses suivaient les Britanniques et ces derniers ont été assez malins pour leur bloquer le vent. Le bateau helvétique est ainsi tombé de ses foils et sa vitesse n'était plus que de 10 noeuds au lieu des 26 du défi britannique. Les Anglais ont donc rapidement pris le large au propre comme au figuré pour se constituer un matelas de plus d'un kilomètre d'avance. Facile ensuite pour eux de contrôler la course. Ce troisième revers consécutif, après les défaites contre les Français et les Américains, confirme la peine qu'ont les Helvètes dans cette compétition.

GP d'Aragon: Marc Marquez survole le sprint MotoGP Marc Marquez a retrouvé la grande forme Image: KEYSTONE/EPA/Javier Cebollada Marc Marquez (Ducati-Gresini) a survolé le sprint MotoGP du Grand Prix d'Aragon. L'octuple champion du monde a fêté son premier succès dans la catégorie reine depuis qu'il a quitté Honda à fin 2023. Sur un circuit qu'il affectionne et qu'il maîtrise, le no 93 a mené la course d'un bout à l'autre. Il avait signé la pole position avec une avance de 0''840 sur son plus proche poursuivant. Marc Marquez sera le grand favori de la course dominicale. Il s'est imposé devant ses compatriotes Jorge Martin (Ducati-Pramac) et Pedro Acosta (GasGas). L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a dû se contenter d'une modeste 9e place et a donc cédé les commandes du championnat à Martin. L'Espagnol mène désormais avec trois points d'avance sur le double tenant du titre.

Pas d'exploits pour les Suissesses Nalani Buob s'est inclinée au premier tour Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Pas d'exploit pour les Suissesses aux Jeux paralympiques samedi. En cyclisme sur piste, en aviron et en tennis, il n'y aura pas de médaille. Deux jours après avoir remporté le bronze en poursuite individuelle sur 3000 m, Flurina Rigling n'a pas réussi à se mêler à la lutte pour les médailles sur 500 m. La Zurichoise de 27 ans s'est classée 9e des qualifications. Elle avait besoin d'une 6e place pour accéder à la finale, mais il lui a manqué 2''165. Chez les messieurs, le Lucernois Timothy Zemp s'est également classé 9e sur 4000 m. La rameuse Claire Ghiringhelli a pour sa part terminé son rattrapage à la troisième place et participera à la finale B. Pour atteindre la finale A, la Tessinoise de 46 ans, qui vit en région parisienne, aurait dû terminer 2e. La Brésilienne Claudia Cicero dos Santos, qui s'est classée 2e, a été plus rapide de six bonnes secondes. En tennis en fauteuil roulant, Nalani Buob s'est inclinée au 1er tour. La Zougoise de 23 ans, 22e joueuse mondiale et ancienne championne du monde juniors, s'est inclinée 6-2 6-3 face à la Néerlandaise Aniek Van Koot, 3e au classement mondial.

Pas de médaille pour les Suissesses en descente Pas de médaille pour les Suissesses en descente en Andorre Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Les Suissesses sont reparties bredouilles en descente aux championnats du monde de VTT en Andorre. Lisa Baumann a terminé 5e et Camille Balanche 8e. Lisa Baumann a manqué le bronze pour 1''05 seconde et si ses sentiments sont partagés, elle a prouvé qu'elle avait du potentiel. La championne d'Europe neuchâteloise de 23 ans n'en est qu'à sa deuxième véritable saison de descente. En 2018, elle avait participé aux championnats du monde de Lenzerheide en cross-country dans la catégorie juniors, avant de se tourner vers la descente. A 34 ans, Camille Balanche n'a plus grand-chose à prouver après ses trois médailles aux championnats du monde en descente, avec comme point d'orgue l'or en 2020. La Neuchâteloise a toutefois apprécié sa 8e place car voici un an, elle avait chuté au même endroit et avait subi, outre des contusions au niveau de la poitrine, un traumatisme crânien moyen dont elle ressent encore aujourd'hui les conséquences. Balanche a réalisé une course propre, sans dépasser ses limites. Pour l'or, Valentina Höll a livré un duel captivant avec la Française Myriam Nicole. L'Autrichienne de 34 ans s'est imposée pour 0''52. La Britannique Tahnee Seagrave a décroché le bronze. L'an prochain, les Mondiaux auront lieu à Champéry en Valais où Baumann a été sacrée championne d'Europe.

Catherine Debrunner en or sur 5000 m Catherine Debrunner a remporté l'or sur 5000 m Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Catherine Debrunner a remporté l'or du 5000 m en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques de Paris. C'est la deuxième médaille pour la Suisse après le bronze de la cycliste sur piste Flurina Rigling. Ce succès est on ne peut plus logique. La Thurgovienne de 29 ans s'est élancée en tant que championne du monde et détentrice du record du monde. Elle a dominé la course en compagnie de l'Américaine Susannah Scaroni. L'attaque décisive a été lancée par la Suissesse dans le dernier tour, sur la ligne droite opposée. Elle a établi un record paralympique en 10'43''62. Pour Debrunner, il s'agit de sa deuxième médaille d'or aux Jeux paralympiques, après son triomphe sur 400 m à Tokyo il y a trois ans. Jusqu'en février 2022, elle travaillait comme enseignante en plus de l'athlétisme, mais elle est désormais une professionnelle à plein temps. Il y a un an, elle a remporté quatre médailles d'or et une médaille d'argent aux championnats du monde para-athlétiques, qui se sont déroulés à Paris. Debrunner sera au départ de cinq autres disciplines à Paris, de quoi envisager d'autres médailles. Patricia Eachus et Manuele Schär se sont classées 4e et 5e, s'inclinant sur la dernière ligne droite face à l'Australienne Madison de Rozario. Schär avait décroché l'argent dans cette discipline il y a trois ans à Tokyo.

Novak Djokovic à la trappe Novak Djokovic (ä gauche) finalement loin du compte face à Alexei Popyrin. Image: KEYSTONE/AP/Julia Nikhinson Novak Djokovic ne détient plus une seule couronne du Grand Chelem. Le Serbe a perdu son titre à l'US Open dans une night session qu'il n'aura jamais maîtrisée. Novak Djokovic s'est incliné 6-4 6-4 2 6-6-4 en seizième de finale devant Alexei Popyrin (ATP 28). C'est la première fois depuis 2017 qu'il bouclera une année sans une victoire dans l'un des quatre tournois majeurs. Mais pour l'homme aux 24 titres du Grand Chelem, cette année 2024 a été illuminée par sa médaille d'or aux Jeux de Paris. Après l'élimination de Carlos Alcaraz, la défaite de Novak Djokovic laisse le champ libre à Jannik Sinner. Le no 1 mondial s'avance désormais comme le grandissime favori d'un US Open qui ne compte plus qu'un seul de ses anciens vainqueurs en vie dans le tableau en la personne de Daniil Medvedev. Victorieux cet été du Masters 1000 de Montréal, Alexei Popyrin a confirmé vendredi soir qu'il était bien le tube de l'été. Même s'il a bénéficié de l'incroyable déchet de Novak Djokovic au service avec ses 14 doubles fautes, l'Australien a livré une performance de choix. Avec ses 50 coups gagnants, il est, en effet, parvenu à dominer le Serbe à l'échange pour s'offrir un huitième de finale contre Frances Tiafoe (ATP 20), victorieux en cinq sets de Ben Shelton (ATP 13) dans un derby américain qui a tenu toutes ses promesses.

Des nouveaux championnats pour Kevin Mbabu et Edimilson Fernandes Des choix forts pour Edimilson Fernandes (à gauche) et Kevin Mbabu. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Indésirables respectivement à Fulham et à Mayence, Kevin Mbabu et Edimilson Fernandes ont trouvé des nouveaux points de chute. Avec l’espoir de revenir dans les bons papiers de Murat Yakin. Kevin Mbabu s’est engagé jusqu’au 30 juin 2026 avec le club danois du FC Midtjylland qui disputera la phase de ligue de l’Europa League. Après son prêt réussi la saison dernière à Augsbourg, le Genevois de 29 ans a arrêté un choix surprenant avec ce transfert au Danemark. Edimilson Fernandes, quant à lui, jouera la Ligue des Champions avec Brest. Après l’Angleterre (West Ham), l’Italie (Fiorentina) et l’Allemagne (Mayence et Arminia Bielefeld), le Valaisan de 28 ans va découvrir un quatrième championnat avec cette Ligue 1 que son cousin Gelson avait connue à St. Etienne et à Rennes. Edimilson Fernandes a été prêté par Mayence jusqu’à la fin de la saison. Ce prêt comporte une option d’achat. Retenu au printemps pour les deux rencontres amicales au Danemark et en Irlande, Kevin Mbabu n’a pas passé le cut du camp d’entraînement de St. Gall avant l’Euro. Edimilson Fernandes a, pour sa part, livré son dernier match avec l’équipe de Suisse lors du nul 1-1 contre Israël le 15 novembre dernier pour une 30e sélection assombrie par un carton rouge.

Super League: Sion reçoit un Bâle en pleine bourre Qui de Sion, Yverdon et Lausanne va faire des points ce soir à l'occasion de la 6e journée de Super League? En recevant Bâle, Sion veut préserver son invincibilité à domicile. Mais ce ne sera pas facile contre Shaqiri & cie. Bâle reste en effet sur trois succès sans encaisser de buts. Goal average sur ces trois matches? 11-0 en faveur des Rhénans! Yverdon va lui devoir commencer à engranger des points après trois défaites et deux nuls en cinq rencontres. Mais GC a repris des couleurs avec son succès 3-1 contre Sion. Quant au LS, il aura la lourde tâche de se rendre chez le champion YB. En se qualifiant pour la phase de ligue de la Champions League, le club bernois a peut-être lancé sa saison après trois défaites et deux récents matches nuls.

Les Suisses en retrait à Rome, Yavi à 0''07 du record du monde Mujinga Kambundji (ici à Athletissima) a terminé 5e du 200 m à Rome Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Brillants à Rome en juin lors des Européens, les Suisses ne se sont guère illustrés vendredi dans la Ville éternelle en Ligue de diamant. Mujinga Kambundji n'a ainsi pu faire mieux que 5e sur 200 m. Troisième sur 100 m à Athletissima en 11''06, Mujinga Kambundji ne s'est pas montrée aussi performante sur 200 m à Rome. La double championne d'Europe en titre de la discipline a terminé 5e en 22''53, à 0''11 de son meilleur chrono 2024. C'est l'Américaine Brittany Brown qui s'est imposée, en 22''00. Ditaji Kambundji est quant à elle restée très loin du chrono qui lui avait permis de se parer d'argent aux Championnats d'Europe dans le Stadio Olimpico (12''40). La Bernoise de 22 ans a dû se contenter d'une 7e place en 12''78, après avoir couru en 12''75 à Lausanne huit jours plus tôt. La victoire est revenue à la Jamaïcaine Ackera Nugent, qui a établi une nouvelle meilleure performance mondiale de l'année - et un nouveau record national - en 12''24. La championne olympique 2024, l'Américaine Masai Russell, s'est classée 2e en 12''31. Seulement 4m43 pour Moser Angelica Moser a également manqué son affaire pour son premier concours depuis sa 4e place aux Jeux de Paris. La Zurichoise, qui avait effacé une barre à 4m78 pour devenir championne d'Europe en juin, a dû se contenter de 4m43 (7e place). Elle sera en lice dimanche dans le tout nouveau "Track Lab" de Fribourg. Quant à Dominic Lobalu, il s'est classé 8e du 5000 m en 12'59''16. Le double médaillé européen (or sur 10'000 m, bronze sur 5000 m) et 4e des JO 2024 sur 5000 m n'est pas parvenu à s'accrocher jusqu'au bout au bon wagon dans une course marquée par un triplé éthiopien et remportée par Hagos Gebrhiwet (12'51''07). Yavi à 0''07 du RM sur 3000 m steeple La soirée a par ailleurs été marquée par la performance XXL de la représentante de Bahreïn Winfred Yavi sur 3000 m steeple. La championne olympique 2024 a réalisé le deuxième chrono de tous les temps en 8'44''39, à 0''07 seulement du record du monde détenu par Beatrice Chepkoech.

Gauff renverse Svitolina au 3e tour Coco Gauff a renversé une situation compromise face à Elina Svitolina Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Tenante du titre, Coco Gauff (no 3) a frisé le code au 3e tour de l'US Open. Malmenée dans un premier temps par Elina Svitolina (no 27), l'Américaine s'en est sortie en trois sets vendredi à New York. Méconnaissable pendant une manche et demie, Coco Gauff s'est imposée 3-6 6-3 6-3 devant l'épouse de Gaël Monfils dans le Stade Arthur Ashe. Elle s'est pleinement libérée après avoir signé son premier break de la journée pour mener 4-2 au deuxième set. Coco Gauff, qui n'avait lâché que six jeux au total dans ses deux premiers tours, a en revanche nettement dominé les débats par la suite face à une Elina Svitolina moins constante qu'au premier set. Sa prochaine adversaire sera soit sa compatriote Emma Navarro (no 13) soit une autre Ukrainienne, Marta Kostyuk (no 19). La championne olympique Zheng Qinwen (no 7) a en revanche déroulé vendredi. La Chinoise a écrasé l'Allemande Jule Niemeier (WTA 101) 6-2 6-1 pour valider son ticket pour les 16es de finale. Elle monte ainsi en puissance après avoir perdu un set dans chacun de ses deux premiers matches, face à des adversaires il est vrai plus coriaces.

Vincent Collet n'est plus sélectionneur des Bleus Vincent Collet quitte son poste de sélectionneur des Bleus Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Vincent Collet quitte son poste de sélectionneur de l'équipe de France, rapportent plusieurs médias vendredi. Il était arrivé à ce poste en 2009. Le technicien de 61 ans s'est forgé un palmarès qui comprend deux places de finalistes des Jeux olympiques (2021, 2024), où les Bleus ont été à chaque fois barrés par l'armada de Team USA. Il a également conquis un titre de champion d'Europe (2013). Après un débriefing mercredi avec la Fédération, son employeur, il lui a été signifié que son bail arrivé à échéance après les JO ne serait pas renouvelé, rapportent les sites bebasket.fr, qui a révélé l'information, et l'equipe.fr.