Hamilton et Ocon sanctionnés ++ Alvarez indétrônable

Lewis Hamilton (Mercedes) et Esteban Ocon (Alpine) partiront finalement depuis la voie des stands dimanche dans le GP d'Azerbaïdjan, ont annoncé leur équipe.

Le natif de Guadalajara a ainsi infligé sa première défaite à Berlanga (22 victoires), qu'il a envoyé au tapis dans le troisième round. Alvarez, 34 ans, signe un 62e succès (39 par KO) pour deux nuls et autant de revers. De quoi garder ses ceintures WBA, WBO et WBC en catégorie super-moyens.

Cette tradition de décorer les médaillés remonte aux Jeux d'hiver d'Innsbruck en 1964. Avec 16 titres et 64 médailles, la France a réalisé à domicile les meilleurs JO de son histoire, et atteint son objectif d'être dans le top 5 des nations.

Plus de 300 olympiens et paralympiens étaient présents samedi, au sein d'un défilé rassemblant au total entre 8000 et 10'000 personnes. Le président de la République Emmanuel Macron a ravivé la flamme du soldat inconnu en présence du président du CIO Thomas Bach. La patrouille de France a fait le show dans le ciel dégagé de Paris.

Sorte de marraine de ces JO de Paris, la championne olympique Marie-José Pérec, qui avait allumé la vasque avec le judoka Teddy Riner, a déclaré samedi la gorge nouée et les yeux mouillés: "Ce soir, c'est terminé".

Le designer de la torche et de la vasque olympique, Mathieu Lehanneur, ainsi que Thomas Jolly directeur artistique des cérémonies, et le président du comité d'organisation Tony Estanguet étaient de la partie.

En milieu d'après-midi, la parade a démarré sous le soleil par un feu d'artifice tricolore autour de l'Arc de Triomphe, comme celui qui avait inauguré la cérémonie d'ouverture sur la Seine le 26 juillet. Les fameuses mascottes Phryges se sont dandinées sur le podium avant que les volontaires et les membres du comité d'organisation défilent.

Pour l'occasion, la vasque s'est envolée une dernière fois depuis le jardin des Tuileries, teintée cette fois de bleu, de blanc et de rouge sur l'air de "La foule" d'Edith Piaf.

Plus d'une centaine a été décorée lors d'une ultime fête olympique qui s'est conclue par un concert géant en forme de florilège.

Messi de retour avec un doublé et un assist

Messi (10) a brillé pour son retour en MLS samedi Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier

Lionel Messi s'est fendu d'un doublé et d'une passe décisive samedi pour son retour de blessure avec l'Inter Miami en MLS.

L'Argentin est impliqué sur tous les buts de son équipe, victorieuse 3-1 contre Philadelphie.

Le no 10 n'avait plus joué depuis le succès final de l'Argentine en Copa America contre la Colombie le 14 juillet en raison d'une blessure à la cheville. Il fallait même remonter au 1er juin pour voir Messi sous les couleurs de l'Inter Miami, privé de sa star pendant huit matches de championnat.

L'octuple Ballon d'or, âgé de 37 ans, s'est remis dans le bain sans attendre. Il a enfilé deux pions en quatre minutes (26e, 30e) et délivré une passe décisive pour Luis Suarez au bout du temps additionnel (98e), alors que Philadelphie menait 1-0 depuis la 2e minute.

"La vérité, c'est que je suis un peu fatigué (...) La chaleur et l'humidité à Miami n'aident pas non plus mais je voulais vraiment revenir, j'étais éloigné des terrains depuis longtemps", a réagi "La Pulga" après la rencontre.

L'Inter Miami est toujours de loin la meilleure équipe de MLS, comptant dix points de plus que son dauphin Cincinnati en Conférence Est et autant de longueurs d'avance sur le Los Angeles Galaxy, dans la Conférence Ouest, à six journées de la fin du championnat régulier.