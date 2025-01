Hector triomphe ++ Miami suspend Butler pour sept matches

Tournée des Quatre Tremplins: Deschwanden toujours dans le coup Gregor Deschwanden a conservé sa 4e place dans la Tournée des Quatre Tremplins Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Gregor Deschwanden a sans doute vu ses rêves de victoire finale dans la Tournée des Quatre Tremplins se briser à Innsbruck. Mais le Lucernois, 4e samedi, a conservé sa 4e place au classement général. Il possède une marge de 10,8 points sur le 5e Johann Andre Forfang avant le dernier concours prévu lundi à Bischofshofen. Sixième à Oberstdorf en ouverture de cette Tournée et surtout 2e à Garmisch-Partenkirchen le 1er janvier, Gregor Deschwanden a signé une nouvelle performance de choix samedi. Il aurait même pu faire mieux si les conditions aérologiques ne lui avaient pas été autant défavorables en première manche. Le Lucernois, 10e après un premier saut mesuré à 126 mètres, a parfaitement rectifié le tir en se posant à 129 mètres en finale. Il a d'ailleurs serré le poing juste après son atterrissage. Mais sa belle remontée ne devrait sauf accident pas suffire pour lorgner le podium final de la Tournée. Quatrième après les deux concours allemands à 13,6 points de la tête, Deschwanden accuse désormais 23,8 points de retard sur le nouveau leader Stefan Kraft. Déjà vainqueur à Oberstdorf, Kraft a pris le pouvoir en s'imposant à Innsbruck grâce à un deuxième envol à 132,5 mètres. La "Wunderteam" autrichienne a d'ailleurs continué sur sa lancée. Déjà auteurs d'un triplé à Oberstdorf - et à Engelberg quelques jours plus tôt, les Aigles ont à nouveau survolé les débats, Kraft devançant Jan Hörl (2e) de 1,4 point et Daniel Tschofenig de 10 points. Les trois hommes se classent dans cet ordre au général également, 1,3 point seulement séparant Kraft de Tschofenig! Peier 31e Deuxième Helvète en lice sur le tremplin du Bergisel après la disqualification de Felix Trunz la veille en qualification, Killian Peier a quant à lui manqué son affaire. Le Vaudois, 12e à Oberstdorf et 30e à Garmisch, a dû se contenter d'un saut à 117,5 mètres en première manche. Il a terminé 31e.

Miami suspend Butler pour sept matches Jimmy Butler devrait bientôt quitter Miami Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky L'ailier All-Star Jimmy Butler a été suspendu par son équipe de Miami pour sept matches vendredi en raison de sa conduite jugée "préjudiciable" à la franchise floridienne. Le Heat a indiqué par ailleurs qu'il allait maintenant étudier d'éventuelles offres d'échange. Butler a expliqué jeudi à l'issue d'une défaite à domicile contre les Indiana Pacers (128-115) qu'il avait perdu le plaisir de jouer en NBA et qu'il n'allait "probablement pas" le retrouver en restant sous contrat avec le Heat. Arrivé à l'été 2019 à Miami, il a mené son équipe jusqu'aux finales NBA en 2020 et 2023, respectivement perdues face aux Los Angeles Lakers et aux Denver Nuggets. "Nous avons suspendu Jimmy Butler pour sept matchs en raison de son comportement préjudiciable à l'équipe au cours de la saison et en particulier au cours des dernières semaines", a déclaré le Heat dans un communiqué. "Par ses actions et ses déclarations, il a montré qu'il ne voulait plus faire partie de cette équipe. Jimmy Butler et son représentant ont indiqué qu'ils souhaitaient être échangés, et nous écouterons donc les offres", précise le texte. Butler, qui n'a marqué que 9 points en 27 minutes lors du revers de jeudi contre Indiana, ne reviendra donc pas sur les parquets avant le match à la maison du 17 janvier contre Denver. Il est tout à fait possible que le Heat ait trouvé d'ici là un accord d'échange avec une autre équipe pour sa star, qui dispute sa 15e saison en NBA.

Hector triomphe, Gut-Behrami 6e et Rast 8e La joie de Sara Hector, qui a fêté samedi son 7e succès en Coupe du monde Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Sara Hector a signé sa septième victoire en Coupe du monde en remportant le géant de Kranjska Gora. La Suédoise prend ainsi la tête du général ainsi que celle du classement de la discipline. Meilleure Suissesse samedi, Lara Gut-Behrami a terminé 6e, alors que Camille Rast s'est classée 8e. Largement en tête après le premier tracé (1''13 d'avance sur Lara Colturi), Sara Hector a parfaitement maîtrisé son sujet en deuxième manche pour s'imposer avec une marge de 1''42 sur la jeune Albanaise (18 ans). La Suédoise avait déjà connu les joies de la victoire à la fin novembre à Killington, en géant déjà. Le podium est complété par Alice Robinson, qui a lâché 1''52 au final. Cinquième le matin, Lara Gut-Behrami n'a donc pas su profiter d'un second parcours piqueté pour elle par son entraîneur et père, Pauli Gut. La Tessinoise, qui a concédé 2''11 sur Sara Hector, obtient néanmoins son meilleur résultat de l'hiver en géant. Rast du 15e au 8e rang Désormais ex-leader du classement général, Camille Rast a quant à elle montré un visage plus conquérant en deuxième qu'en deuxième manche sur la neige slovène. La Valaisanne a grappillé sept places pour terminer 8e (à 2''67), retrouvant le top 10 en géant après sa décevante 17e place de Semmering. Wendy Holdener, probante 10e sur un premier parcours très tournant, n'a en revanche pas confirmé sur le second tracé. La Schwytzoise a reculé au 18e rang final, signant néanmoins son deuxième top 20 de l'hiver dans la discipline. Quatrième et dernière Suissesse qualifiée pour cette deuxième, Michelle Gisin n'a pu faire mieux que 26e. L'Obwaldienne, qui s'est mise en pause entre Noël et Nouvel An et avait zappé les courses de Semmering, est toujours en quête d'un premier top 15 dans une discipline technique cet hiver.

Une finale Etats-Unis - Pologne La Pologne d'Iga Swiatek défiera les Etats-Unis en finale de la United Cup Image: KEYSTONE/EPA/MARCIN CHOLEWINSKI Les Etats-Unis de Coco Gauff et Taylor Fritz affronteront la Pologne d'Iga Swiatek et Hubert Hurkacz dimanche à Sydney en finale de la United Cup. La Team USA a vaincu la République tchèque en demi-finale, la Pologne dominant le Kazakhstan. Les deux demi-finales étaient pliées après les matches de simple. Côté américain, Coco Gauff (WTA 3) a battu Karolina Muchova (WTA 22) 6-1 6-4 avant que Taylor Fritz (ATP 4) ne s'impose après l'abandon sur crampes de Tomas Machac (ATP 25). Celui-ci s'est montré très énervé à la fin d'une rencontre dans laquelle il a manqué deux balles de match à 7-6 5-2. Il a jeté l'éponge à 7-6 5-6. Auparavant, Iga Swiatek (WTA 2), toujours invaincue en simple depuis le début de ce tournoi par équipes mixtes, avait apporté le point de la qualification en battant Elena Rybakina (WTA 6) 7-6 (7/5) 6-4. La Pologne tentera de faire mieux que l'an passé, où elle avait échoué en finale contre l'Allemagne. Iga Swiatek a joué avec la cuisse droite bandée, un bandage qu'elle s'était fait poser la veille pendant le troisième set d'un match éprouvant de près de trois heures contre la Britannique Katie Boulter. Hubert Hurkacz (ATP 16) avait ouvert le score pour la Pologne en dominant largement 6-3 6-2 Alexander Shevchenko (ATP 78).

Sarrazin a été rapatrié en France, sa saison terminée Cyprien Sarrazin ne skiera plus cet hiver Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati La saison de Cyprien Sarrazin, gravement blessé à la tête après une chute à l'entraînement le 27 décembre à Bormio, est terminée. La Fédération française de ski (FFS) l'a précisé samedi. "Cyprien a été transféré hier (vendredi) dans un hôpital lyonnais, au Médipole, où il est hospitalisé dans un service de soins de neurochirurgie où il va attaquer sa rééducation", a expliqué lors d'un point-presse en visio Stéphane Bulle, le médecin de l'équipe de France de ski alpin. Victime d'une violente chute lors du second entraînement officiel avant la descente de Bormio, Sarrazin (30 ans) était hospitalisé depuis à Sondalo où il a été opéré pour résorber un hématome intra-cranien. "On va commencer à lui permettre de faire des choses que tout le monde fait, à savoir s'asseoir, manger, se mettre debout. Aujourd'hui, il a encore un petit peu du mal à ouvrir les yeux, parce qu'il souffre d'une diplopie, c'est-à-dire que les réflexes qui coordonnent vos deux yeux sont un peu perturbés suite à l'hyperpression dans le crâne", a poursuivi le médecin. "Il est très fatigué, il a vraiment beaucoup de mal à communiquer. Quand vous sortez de cette période de coma entre guillemets, vous êtes vraiment crevé", a poursuivi le médecin. Pour sa rééducation, "on parle en mois, on n'est pas du tout sur une récupération en semaines", ce qui exclut un retour en compétition cet hiver. "Trou de trépan" Le descendeur, vainqueur de quatre courses l'hiver dernier dont un retentissant doublé à Kitzbühel, poursuivra sa rééducation au centre Henri-Gabriel, toujours à Lyon, "qui a vraiment une spécificité en rééducation neurologique pour des gens qui ont eu des accidents de voiture, des gens qui ont eu des énormes traumas", a précisé le médecin. "Pour le bilan définitif des potentielles lésions (qui sera fait dans les jours à venir), je suis relativement serein. Il a l'air d'aller vraiment bien en ce moment", a insisté le docteur Bulle. A la question de savoir si Sarrazin, 30 ans, pourrait reprendre sa carrière, le médecin de l'équipe de France a été clair: "Je n'ai absolument aucune idée de là où ça va nous mener. Je ne peux pas vous le dire. Mais de toutes façons, c'est notre objectif". Au cours de ce point-presse, le médecin de l'équipe de France qui a salué "des soins de très bonne qualité" réalisés par ses confrères italiens, a revélé que la situation de Sarrazin s'était dégradée dans les premières heures de son hospitalisation. "L'hématome (intracrânien) s'est rapidement aggravé et a entraîné ce qu'on appelle une compression. Nous avons, en accord avec les neuroschirurgiens, pratiqué un trou de trépan. C'est-à-dire qu'on fait, dans la boîte crânienne, une aspiration pour vider le sang à l'intérieur de l'hématome", a-t-il expliqué.

1re manche: Hector largement en tête, Gut-Behrami 5e Sara Hector a survol Image: KEYSTONE/AP/Piermarco Tacca Sara Hector a survolé les débats dans la première manche du géant de Kranjska Gora, laissant toutes ses rivales à plus d'une seconde. Lara Gut-Behrami, 5e et meilleure Suissesse, a lâché 1''72. En quête d'une septième victoire en Coupe du monde, Sara Hector a signé le meilleur chrono sur les quatre secteurs pour devancer de 1''13 sa dauphine, l'Albanaise Lara Colturi. Partie avec le dossard 1 et battue de 1''19 par la Suédoise, la Norvégienne Thea Louise Stjernesund complète le podium provisoire. Lara Gut-Behrami pointe donc à plus d'une demi-seconde du top 3, sans avoir commis de grosse faute. La leader du général, la Valaisanne Camille Rast, a quant à elle réussi le 14e temps, à 2''34 de Sara Hector, se montrant bien trop prudente. Côté suisse, la bonne surprise est venue de Wendy Holdener, 10e à certes 1''93 de la tête. Michelle Gisin, qui avait renoncé aux courses de Semmering pour recharger ses batteries, est quant à elle 20e après le passage de 33 concurrentes, à 3''16.

Les Hawks et les Wizards battus LeBron James s'est offert un nouveau record vendredi Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill La soirée de vendredi fut compliquée tant pour Clint Capela que pour Kyshawn George. Le Genevois et les Hawks se sont inclinés de 17 points (119-102) face aux Lakers, alors que le Valaisan et les Wizards ont subi la loi de la plus mauvaise équipe de la NBA. Clint Capela (8 points, 7 rebonds) et les Hawks ont souffert sous les panneaux vendredi à Los Angeles. Les joueurs d'Atlanta ont cumulé 39 prises contre 56 pour les Lakers. Anthony Davis fut il est vrai dominant dans la raquette, avec 19 rebonds. L'ailier-fort a ajouté 18 points, 4 passes décisives, 3 interceptions et 3 contres pour un différentiel de +17. LeBron James ne fut pas en reste. La superstar des Lakers a inscrit 30 points, devenant ainsi le seul détenteur du record du nombre de matches à 30 points ou plus en saison régulière (563), devant Michael Jordan (562). Mais "King James" a eu besoin de 1522 matches pour atteindre ce total, alors que la légende des Bulls n'en a joué que 1072. Battus quant à eux 132-120 à La Nouvelle-Orléans, les Wizards de Kyshawn George (5 points et 5 rebonds vendredi) se sont heurtés à un CJ McCollum en feu: l'arrière a inscrit 50 points. Les Pelicans ont ainsi mis fin à une série de 11 défaites pour signer leur 6e victoire en 35 matches. Les Wizards comptent aussi 6 succès dans cet exercice 2024/25 mais ont joué trois rencontres de moins.

Les Predators renouent avec la victoire Roman Josi (59) et les Preds ont domin Image: KEYSTONE/AP/ETHAN CAIRNS Battus lors de leurs trois dernières sorties, les Predators de Roman Josi ont renoué avec la victoire vendredi en NHL. Nashville s'est imposé 3-0 sur la glace des Canucks de Pius Suter grâce notamment aux 27 arrêts de Juuse Saros. Roman Josi a signé la passe décisive sur le dernier but, marqué comme le 2-0 dans une cage vide, par Colton Sissons à 31 secondes de la sirène finale. Le capitaine des Preds, qui affichait un bilan de +2 au terme de cette partie, en est désormais à 25 points dans cet exercice 2024/25 mais "seulement" 2 en six matches depuis son retour de blessure. La soirée fut plus compliquée pour Pius Suter, présent sur la glace sur deux des trois réussites de Nashville. Vancouver traverse d'ailleurs une mauvaise passe, avec deux victoires dans ses huit dernières parties. Mais les Canucks (38 matches/44 points) sont dans le coup pour une place en play-off, alors que les Predators (39/31) sont toujours loin du compte. Dernier de la Division Centrale avec 3 points de moins que Nashville, Chicago a également regoûté aux joies de la victoire vendredi, après une série de cinq défaites. Les Blackhawks ont battu Montréal 4-2, grâce à 2 buts de Nick Foligno mais sans le concours de Philipp Kurashev. Le centre bernois était une nouvelle fois surnuméraire dans le camp de Chicago.

Bencic passe le 1er tour des qualifs à Adelaide Belinda Bencic a passé le 1er tour des qualifications à Adelaide Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Belinda Bencic (WTA 489) a passé sans encombre le 1er tour des qualifications à Adelaide. En lice quant à lui dans l'ATP 250 d'Auckland, Dominic Stricker (ATP 299) a échoué au même stade. Sèchement battue par la 4e joueuse mondiale Jasmine Paolini six jours plus tôt à Sydney pour son deuxième et dernier simple dans la United Cup, Belinda Bencic n'a laissé aucune chance à Moyuka Uchijima (WTA 62) samedi à Adelaide. La championne olympique 2021 s'est imposée 6-2 6-3 devant la Japonaise, en moins de 80' de jeu. La St-Galloise, qui a cueilli son 10e succès en 13 matches livrés depuis la naissance de sa fille Bella, jouera sa place dans le tableau final de ce WTA 500 dimanche face à l'expérimentée Laura Siegemund (WTA 80). Elle reste sur une victoire face à l'Allemande de 36 ans, mais celle-ci remonte à l'édition 2019 de Roland-Garros. Dominic Stricker s'est quant à lui incliné 6-4 6-4 dans le duel de gauchers qui l'opposait au Français Adrian Mannarino (ATP 66) au 1er tour des qualifications à Auckland. Le Bernois a ainsi subi sa troisième défaite de la saison après les deux concédées dans le cadre de la United Cup le week-end dernier.

Fred Kerley arrêté après une altercation avec des policiers Fred Kerley a été arrêté après une altercation avec des policiers Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le sprinter américain Fred Kerley, médaillé olympique et ancien champion du monde, a été arrêté après une altercation avec des policiers jeudi à Miami. La police l'a confirmé vendredi. Kerley, médaillé de bronze sur 100 m aux Jeux olympiques de Paris cet été et médaillé d'argent à Tokyo, a reçu un tir de pistolet à impulsion électrique après avoir tenté de pénétrer de force sur les lieux d'une enquête en cours. L'athlète de 29 ans s'était approché du lieu de l'enquête à South Beach, prétextant que sa voiture était stationnée à proximité. La police l'accuse d'avoir eu un "comportement agressif" et d'avoir refusé de reculer avant qu'une bagarre n'éclate avec plusieurs officiers. Selon une déclaration de la police, quatre agents ont tenté de maîtriser Kerley et ont déclaré l'avoir frappé à la tête, à la cage thoracique et au dos avant d'utiliser le pistolet. La déclaration précise qu'après avoir été neutralisé, il "a continué à résister aux agents". Kerley, sacré champion du monde sur 100 m en 2022, a été inculpé de rébellion, de coups et blessures contre un agent et de trouble à l'ordre public puis incarcéré. Lors d'une comparution devant un tribunal de Floride vendredi, rapportée par une chaîne de télévision locale, l'avocat de Kerley a déploré "une réaction excessive de la part de la police".

Lara Gut-Berhrami à Kranjska Gora pour faire le plein de confiance Le géant dames de Krsnjska Gora de samedi sera la première course de l'année sur le front de la Coupe du monde. Lara Gut-Berhami l'aborde avec des ambitions légitimes. La Tessinoise a témoigné d'une constance remarquable lors des cinq derniers géants disputés sur la piste slovène: cinq places dans le top-5 dont deux sur le podium. 13e à Killington et 9e à Semmering, elle a besoin de résultat samedi pour faire à nouveau le plein de confiance dans cette discipline. Troisième à Killington, Camille Rast sera, comme Lara Gut-Behrami, l'une des rivales les plus dangereuses pour Federica Brignone. Victorieuse de deux des trois géants disputés cet hiver, l'Italienne s'avance, en effet, comme la grande favorite de l'épreuve. La première manche aura lieu à 09.30, la seconde à 12.45.

L;e Real gagne à dix contre onze à Valence L'éternel Luka Modric (au centre) congratulé après son but. Image: KEYSTONE/AP/Alberto Saiz Une expulsion de Vinicus Junior et un penalty raté de Jude Bellingham : le premier match de l’année ne fut pas de tout repos à Valence pour le Real Madrid avant de lui sourire à la... 95e minute. Mené au score, les Madrilènes ont renversé la situation à dix contre onze grâce aux buts de Luka Modric (85e) et de Bellingham (95e). Cette victoire 2-1 improbable leur permet de s’emparer de la tête du classement. Mais avant ce final à couper le souffle, le Real s’était retrouvé dans une position presque désespérée avec l’expulsion à la 79e minute de Vinicius Junior pour un mauvais geste sur le gardien Stole Dimitrievski. Le Real avait concédé l’ouverture du score à la 27e sur une réussite de Hugo Duro, qui a surgi après un renvoi de Thibaut Courtois. Le Real n’a alors cessé d’attaquer pour arracher une victoire qui témoigne d’une immense force de caractère. Il faudra être très fort cette année pour barrer la route du Real.

Fribourg plane toujours Dave Sutter ouvre la marque pour Fribourg-Gottéron. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Fribourg-Gottéron n’arrête pas de gagner ! Trois jours après son sacre à la Coupe Spengler, la formation de Lars Leueunberger s’est imposée 4-2 devant Zurich. Sur leur glace, les Fribourgeois ont pris la main lors d’un premier tiers de rêve. Ils l’ont remporté 3-0 grâce à des réussites de Dave Sutter (8e), de Lucas Wallmark (12e) et de Kevin Nicolet (13e), lequel a signé vendredi son premier but en National League après avoir trouvé le chemin des filets à la Coupe Spengler. Champion en titre, Zurich, qui évoluait pour la première fois sous la férule de Marco Bayer, n’a rien lâché pour rester dans le match jusqu’à l’ultime minute. Zurich est ainsi revenu à 3-2 à l’issue du deuxième tiers avant de trouver le poteau de Reto Berra qui fêtait ses 37 ans en fin de match juste avant le 4-2 de Sutter dans la cage vide. Avec son doublé, le défenseur aura été l’un des héros de la soirée. Cette soirée aura confirmé que la nomination de Lars Leuenberger pour Pat Emond a payé au-delà de toutes les espérances. Avant de gagner la Coupe Spengler et de terrasser le champion, les Fribourgeois avaient battu Zoug pour la première de leur nouvel entraîneur. Ajoie gagne aussi Ajoie a également remporté son premier match de l’année. Les Jurassiens se sont imposés 3-0 à Davos malgré l’absence de leur topscorer Jerry Turkulainen. Julius Nättinen, Oula Pavle et Jonathan Hazen ont marqué pour Ajoie qui a également pu compter sur un Benjamin Conz des grands soirs. Le portier a réussi 35 arrêts pour s’offrir un blanchissage qui va lui faire le plus grand bien. Quant au HC Davos, on peut parler d'un début de crise. Les Grisons ont, en effet, concédé une cinquième défaite de rang en championnat.

La journée parfaite de Nadine Fähndrich Nadine Fähndrich tout simplement intouchable vendredi à Val di Fiemme. Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Nadine Fähndrich a enlevé le sprint classique de Val di Fiemme. La Lucernoise a devancé la Suédoise Linn Svahn et la Norvégienne Heidi Wang pour cueillir un cinquième succès en Coupe du monde. Troisième du sprint de Dobbiaco lors de l'ouverture de ce Tour de Ski, Nadine Fähndrich n’avait plus connu les délices de la victoire depuis deux ans. Ce succès acquis sur la piste qui sera le théâtre des Jeux de 2026 couronne une journée parfaite. Avec le concours d’un matériel de premier ordre, la Lucernoise a, en effet, témoigné d’une maîtrise totale même si elle a failli tout perdre avec sa célébration trop hâtive qui aurait pu faire le bonheur de Linn Svahn. "J’ai été un peu chanceuse sur le court, avouait-elle lors de l’interview d’après-course. Je serai plus prudent la prochaine fois..." Troisième à Dobbiaco, Janilk Riebli s’est également hissé en finale. Mais l’Obwaldien a manqué de force dans l’ultime montée. La victoire est revenue à Johannes Hösflot Klaebo. Pour le Norvégien de 28 ans, ce succès est tout simplement son... nonantième en Coupe du monde. Il lui permet de consolider sa place de leader dans ce Tour de Ski. Chez les dames, c’est la Norvégienne Astrid Öyre Slind qui mène le bal.