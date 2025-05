Heureuse nouvelle pour Verstappen ++ Trois défenseurs écartés

Peter Knäbel, qui possède la double nationalité suisse et allemande, bénéficie d'une solide expérience à tous les niveaux du football. Ancien joueur et entraîneur, il a oeuvré en tant que directeur technique de l'ASF de 2009 à 2014, avant de rejoindre l'équipe dirigeante du SV Hambourg puis celle de Schalke. Il succédera à deux hommes issus du camp amateur, Peter Gilliéron (2009-2019) et Dominique Blanc.

"Après mûre réflexion et en accord avec mes proches, j'ai décidé de retirer ma candidature à la présidence de l'ASF", a expliqué dans un communiqué Sandro Stroppa, président de longue date de la Ligue Amateur et membre du comité directeur de l'ASF, tout en assurant son soutien total à Peter Knäbel.

Romain Loeffel (34 ans) a dû renoncer sur blessure. Il a pourtant joué jeudi à Kloten contre la Suède et signé l'assist du seul but suisse, mais la Fédération a indiqué vendredi que le défenseur du CP Berne ne se rendrait pas à Brno en raison d'une blessure dont la nature n'a pas été précisée.

Le Grison a apprécié les hommages, mais il a tenu à relativiser, fidèle à sa modestie coutumière. "C'est moi qui devrais dire merci, et non le contraire", a-t-il déclaré. "Être aussi apprécié, ce n'est pas vraiment normal. C'est très spécial", a poursuivi l'attaquant.

Et pourtant, les fans ne sont pas lassés par "Büehli", qui a été longuement ovationné après la rencontre, tout comme avant durant une petite cérémonie en son honneur. Ambühl a notamment reçu une énorme bouteille de vin et un maillot avec son habituel numéro 10. Son épouse et ses deux filles âgées de 5 et 3 ans étaient présentes et ont chaleureusement enlacé la star de la soirée.

Personne n'a revêtu le maillot national plus souvent qu'Ambühl, qui compte 341 sélections. Il détient aussi le record de points avec la Suisse (152) et a participé à 19 éditions des Mondiaux, une marque inégalée sur la planète.

A l'Ouest, un 7e match sera nécessaire pour départager Denver et les L.A. Clippers. La franchise californienne a égalisé à 3-3 dans la série en s'imposant 111-105 jeudi à domicile grâce notamment aux points cumulés par les stars Kawhi Leonard et James Harden.

Pour leur part, les Londoniens ont gagné 3-1 à domicile face à Bodo/Glimt. Johnson (1re), Maddison (34e) et Solanke (59e/pen) ont marqué. Les Norvégiens ont rallumé la flamme de l'espoir grâce au but de Saltnes (83e). A la peine en Premier League, les Red Devils et les Spurs peuvent rêver d'un titre européen pour sauver leur saison.

Les Mancuniens se sont imposés 3-0 à Bilbao contre l'Athletic. Les Basques ont manqué deux grosses occasions en début de match, avant d'être surpris par Casemiro (30e). Peu après, l'arbitre a accordé un penalty et expulsé Vivian après recours à la VAR. Fernandes n'a pas manqué l'opportunité de signer le deuxième but (37e). Le Portugais a encore enfoncé le clou avant la pause (45e).

Mercredi, il a profité du fait que ces derniers (Evenepoel, Almeida, Rodriguez et cie) n'ont pas su collaborer pour s'échapper avec Lorenzo Fortunato, le vainqueur du jour, et trois autres coureurs. "Je savais que les gros leaders allaient se regarder et j'ai en ai bien profité. Et il y avait encore Hugh Carthy (réd: son coéquipier chez EF) qui contrôlait derrière", a souligné Baudin.

L'Italien a conquis sur les routes neuchâteloises le 6e succès de sa carrière professionnelle. Le plus marquant remonte à une étape du Giro en 2021. Au général, c'est Baudin qui devient leader avec 5 secondes d'avance sur Lecerf et 6 sur van Eetvelt.

Wawrinka s'est imposé 6-3 3-6 6-1 en 1h52 et s'est ainsi qualifié pour les quarts de finale. Il a remporté un premier succès contre l'Australien après avoir perdu leurs deux confrontations précédentes, en juillet 2023 en finale à Umag - la dernière disputée par le Suisse - et l'an passé aux JO de Paris.

Lamine Yamal et l'inévitable comparaison avec Lionel Messi

Lamine Yamal a mis à mal la défense de l'Inter Image: KEYSTONE/AP/Emilio Morenatti

A 17 ans, le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal a illuminé la demi-finale aller de Ligue des champions face à l'Inter. Au point d'alimenter davantage l'analogie avec Lionel Messi.

"Je ne me compare à personne, encore moins à Messi", avait affirmé Yamal en conférence de presse avant d'inscrire un nouveau but et d'effectuer une prestation magistrale lors du duel fou contre les Nerazzuri (3-3) mercredi. Mais les coups d'éclat du virtuose catalan, déjà champion d'Europe avec l'Espagne l'été dernier, s'enchaînent à une telle vitesse que la comparaison devient inévitable avec Messi, talent précoce formé à la "Masia" lui aussi et gaucher qui plus est.

Au même âge, l'octuple Ballon d'Or n'avait toutefois disputé qu'une poignée de minutes sous le maillot blaugrana avec les professionnels. Yamal, lui, pour son 100e match mercredi, a laissé le monde du football bouche bée, avec un numéro de soliste magique, pour ramener son équipe, menée 2-0, dans la partie.

"C'était un moment "Messiesque", c'était comme regarder Messi", a lancé l'ex-défenseur de Liverpool Jamie Carragher sur CBS. "C'est le meilleur joueur du monde", selon le défenseur de l'Inter Alessandro Bastoni, "un génie", pour l'entraîneur du Barça, l'Allemand Hansi Flick. "Yamal est clairement un phénomène comme il en nait peut-être tous les 50 ans. Je n'avais jamais vu un tel talent auparavant", a renchéri l'entraîneur adverse Simone Inzaghi.

"Ce qui m'étonne toujours dans le football, c'est qu'on se dit toujours qu'il est impossible que quelqu'un soit meilleur, ou puisse être meilleur, que Ronaldo et Messi, et à mon époque Pelé et Maradona, Zidane, R9 (réd: le Brésilien Ronaldo) ou autre. Et puis Lamine Yamal arrive", a estimé pour sa part l'ex-attaquant de l'équipe de France Thierry Henry. "C'est tout simplement fou ce qu'il fait!"

Ballon d'Or à 17 ans?

Il y a bien un peu de Messi, son idole et son modèle, dans cette gestuelle et cette capacité à éliminer sans effort, et s'appuyer sur sa patte gauche pour chercher la frappe ou déposer un caviar à l'un de ses partenaires. Voire peut-être un peu plus. "Aujourd'hui, chez Yamal, j'ai vu de tout. J'ai vu du Messi, du Neymar et même du Ronaldinho", a assuré l'ex-meneur de jeu de l'OM et d'Arsenal Samir Nasri, consultant pour Canal+.

Un cocktail explosif, et presque impossible à contrer pour n'importe quelle défense, même celle pour des Nerazzuri, la meilleure de la compétition, qui n'avait encaissé que cinq buts en dix matches jusqu'ici.

Devenu le plus jeune joueur à marquer dans une demi-finale de Ligue des champions, détrônant Kylian Mbappé avec près d'un an d'avance, le jeune ailier catalan continue de battre tous les records de précocité à sa portée.

Même s'il fait face à une concurrence rude, dans sa propre équipe (Raphinha, Pedri...) et chez ses adversaires (Dembélé), le lauréat du trophée Kopa du meilleur espoir mondial et du prix Laureus de la révélation de l'année 2024, s'affirme, aussi, comme candidat légitime au Ballon d'Or.

Il faudra pour cela que Yamal, plus jeune joueur à remporter un titre majeur - l'Euro 2024 - en sélection, devant la légende Pelé, repousse encore un peu plus les limites, mardi à Milan, pour envoyer son club formateur en finale. Et prouver qu'il est, déjà, prêt à régner.