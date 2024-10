Marcel Hirscher a pris sa décision ++ Arthur Fils sur les traces de Noah

Hirscher sera au départ dimanche Marcel Hirscher disputera le géant de Sölden dimanche Image: KEYSTONE/EPA ANP/ROBIN UTRECHT Marcel Hirscher prendra bel et bien le départ du géant de Sölden dimanche en ouverture de la Coupe du monde. La marque qu'il a créée, "Van Deer", l'a annoncé vendredi sur Instagram. "Quand la perfection devient passion, cela donne des choses magiques", peut-on ainsi lire sous la vidéo montrant le Salzbourgeois de 35 ans à l'entraînement. Mardi encore, Marcel Hirscher avait démenti une information de la fédération néerlandaise qui avait déjà annoncé que sa participation au géant sur le glacier du Rettenbach était acquise. Il ne participerait que s'il se sentait vraiment à l'aise et compétitif, avait-il déclaré. Cela semble désormais être le cas. Octuple vainqueur du général de la Coupe du monde, Marcel Hirscher s'était retiré du sport de haut niveau à l'été 2019. Il représente désormais les Pays-Bas, le pays d'origine de sa mère.

Arthur Fils pour combler un vide de 37 ans Arthur Fils peut croire en son étoile à Bâle Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Trente-sept ans après Yannick Noah, le tennis français règnera-t-il à nouveau sur les Swiss Indoors ? Arthur Fils a vraiment les moyens d’offrir à ses couleurs un nouveau titre à la Halle St-Jacques. Victorieux cette année des tournois ATP 500 de Hambourg et de Tokyo, le Parisien de 20 ans peut nourrir l’ambition de réussir une passe de trois à Bâle. En quart de finale, il a laissé une très grande impression pour battre 7-6 (7/5) 6-3 Stefanos Tsitsipas (no 11) vendredi. Face à l’Apollon grec, Arthur Fils (ATP 20) a très vite pris l’ascendant sur le plan physique. Et sur le plan mental, il a témoigné d’une très grande solidité pour ne pas perdre le fil de son tennis après avoir raté une balle de premier set immanquable à 5-4 30-40, avec ce passing en coup droit qui trouvait la bâche alors que Tsitsipas était à la rue après avoir relevé trop timidement sa demi-volée. Bien des joueurs auraient craqué après une telle bourde. "Ce sont des moments compliqués à vivre, il est vrai, soupire Arthur Fils. Mais je suis très heureux d’avoir pu me reprendre." Pour s’affirmer encore davantage comme le patron sur le court. Pour sa première apparition à Bâle, le Français ne laisse que des miettes à ses adversaires. Tsitsipas n’a, ainsi, pas vu la couleur d’une balle de break dans ce quart de finale à sens unique. La question de savoir si Arthur Fils marchera sur les traces de Yannick Noah avant une demi-finale contre la tête de série no 1 Andrey Rublev ou son partenaire de double à Bâle Ben Shelton est donc bien légitime. "Je vais essayer, glisse l'intéressé. Mais je ne promets rien..."

Thierry Bollin monte sur le podium Thierry Bollin a nagé vite dans le petit bassin d'Incheon (archives). Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER Thierry Bollin a signé une belle performance vendredi lors de l'étape de Coupe du monde à Incheon, en Corée du Sud. Le nageur bernois de 24 ans a pris la troisième place du 50 m dos. Bollin, médaillé de bronze aux Européens de 2023 dans la discipline, a nagé en 23''20, à 11 centièmes de son record de Suisse établi la semaine passée à Shanghai. Il n'a été battu que par le Sud-Africain Pieter Cotze (22''80) et l'Australien Isaac Cooper (23''10).

Le PSG refuse toujours de verser 55 millions à Mbappé Le PSG refuse toujours de payer son ancien joueur (archives). Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT L'impasse se poursuit entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Le club a refusé vendredi une nouvelle injonction de la LFP de verser 55 millions d'euros à son ancien joueur. Selon une source proche de l'AFP, Mbappé refuse d'un côté une médiation et de l'autre le PSG ne versera pas les 55 millions d'euros (51,5 millions de francs) de salaires et primes impayées que lui réclame la star. La commission paritaire d'appel de la Ligue de football professionnelle (LFP) a pourtant ordonné vendredi le versement comme l'avait demandé auparavant la commission juridique de la LFP. Cette injonction n'est pas contraignante pour le club, qui attend une décision de justice devant une juridiction compétente, soit un conseil de prud'hommes. Contacté, l'entourage de la star française n'a pas répondu immédiatement. Accord passé en 2023 Le conflit entre les deux parties trouve sa source dans le statut d'un accord passé au coeur du mois d'août 2023 entre l'attaquant et la direction du PSG. Saisie par l'attaquant des Bleus, la commission juridique de la LFP avait préconisé le mois dernier une médiation mais, face au refus du joueur, elle a demandé dans la foulée au PSG de payer les 55 millions sous huitaine, une décision contre laquelle le club avait fait appel. La commission paritaire d'appel a donc ordonné la même chose, soit le versement des 55 millions d'euros. Il reste encore plusieurs recours: auprès de la Fédération française de football (FFF), dont dépend la commission supérieure d'appel, puis devant un tribunal administratif avec une conciliation devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Kylian Mbappé peut saisir également l'UEFA. Bataille juridique au long cours "Maintenant que la commission d'appel a confirmé l'avis rendu par la commission juridique, le PSG a décidé de porter l'affaire devant les juridictions compétentes - tout en continuant à essayer de trouver une solution amiable avec le joueur", a expliqué à l'AFP un porte-parole du club. "En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés que le Club lui demande simplement d'honorer et de respecter en regard des avantages sans précédent dont il a bénéficié de la part du Club pendant sept ans", insiste le club, qui parle d'une question "de bonne foi et d'honnêteté". Des termes qui ne laissent pas de doute sur le fait que le PSG se prépare à une bataille juridique au long cours.

Doublés de Niederreiter et Hischier A 32 ans, Nino Niederreiter tient la grande forme avec une équipe de Winnipeg en pleine bourre. Image: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson Nino Niederreiter et Nico Hischier ont tous deux inscrit un doublé jeudi en NHL. Si le Grison s'est imposé avec Winnipeg à Seattle (4-3 ap), le Valaisan été battu avec les Devils à Detroit (5-3). Face au Kraken, "El Nino" a d'abord égalisé à l'entame de la deuxième période en déviant de la jambe un tir de Mason Appleton (1-1). L'attaquant grison a ensuite marqué le 3-1 d'un tir du poignet entre quatre joueurs adverses, une seconde après la fin d'une supériorité numérique. Les Jets se sont finalement imposés en prolongation, grâce à une réussite décisive du Danois Nikolaj Ehlers. Avec quatre buts inscrits lors des trois matches, Niederreiter réalise un excellent début de saison. A l'image de Winnipeg toujours invaincu et qui a signé un 7e succès consécutif. Les Devils battus Nico Hischier et les Devils sont eux dans une moins bonne passe. New Jersey s'est incliné pour la troisième fois de rang à Detroit (5-3), malgré le doublé de son capitaine valaisan. Hischier a ouvert la marque puis égalisé à 3-3 (les deux fois en power-play), mais les Red Wings ont forcé la décision grâce à un but de Patrick Kane à 5 contre 4, avant de classer l'affaire dans la cage vide. Timo Meier a lui été crédité d'un assist sur le deuxième but des Devils. Devant le filet après la sale soirée de Jake Allen contre le Lightning (défaite 8-5), Jacob Markström n'a pas brillé. Il n'a stoppé que 15 des 19 tirs qui lui ont été adressés, alors que les Devils ont buté 37 fois sur Cam Talbot. Moser perd, Fiala gagne Les deux autres Suisses engagés sur les patinoires de NHL jeudi n'ont pas noirci la feuille des compteurs. Janis Moser et Tampa Bay se sont inclinés à domicile face au Minnesota Wild (4-2), tandis que Kevin Fiala et les Kings de Los Angeles ont dominé San Jose (3-2).

Kyshawn George battu pour sa première Kyshawn George (le bras en l'air) a dû défendre sur la star Jayson Tatum (à gauche) lors de ses débuts en NBA. Image: KEYSTONE/AP/John McDonnell Kyshawn George a fait ses grands débuts jeudi en NBA. Avec son équipe des Washington Wizards, le Montheysan s'est incliné face au champion Boston (122-102), sans démériter. Le troisième Suisse à évoluer dans la meilleure ligue du monde ne faisait pas partie du cinq de base de "DC" mais a tout de même passé plus de 20 minutes sur le parquet (20'17). Il a inscrit 4 points, capté 3 rebonds et délivré 2 assists pour sa première. George devra toutefois régler la mire à 3 points (0/4), sa capacité à marquer de loin étant l'une des raisons pour laquelle il a été sélectionné au 24e choix de la dernière draft. Les Celtics, qui jouaient leur deuxième match de la saison après avoir impressionné face aux Knicks mardi, ont pu compter sur le duo Jaylen Brown - Jayson Tatum, 52 points à eux deux. Côté Washington, le meilleur marqueur a été Jordan Poole (26 points, 6/11 à 3 points). Les Wizards joueront à nouveau à domicile samedi face aux Cleveland Cavaliers.

Conference League: Lugano s'impose en Tchéquie Renato Steffen a été le seul buteur du match Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Lugano a fêté un deuxième succès en autant de matches de Conference League, s'imposant 1-0 sur la pelouse des Tchèques du Mlada Boleslav. Le gardien Amir Saipi a été décisif. Une réussite de Renato Steffen à la 28e a suffi aux hommes de Mattia Croci-Torti pour empocher la totalité de l'enjeu dans une rencontre qui n'a de loin pas déchaîné les passions. Face à un adversaire bien limité, Lugano s'est montré solide et appliqué, à défaut d'être particulièrement inspiré. Avec davantage de lucidité dans la dernière passe et à la conclusion, les visiteurs auraient pu l'emporter de manière plus nette et s'épargner quelques sueurs froides. Ils peuvent en effet remercier leur gardien Saipi, qui a retenu un penalty de Vydra (79e) bêtement concédé par Hajdari. La VAR étant intervenue (des joueurs ont pénétré trop tôt dans la surface), le penalty a dû être retiré, mais l'héroïque portier bianconero a encore paré l'essai de Vydra (81e)!

Pas de hat-trick parfait pour Félix Auger-Aliassime Félix Auger-Aliassime: son compteur s'est arrêté à 11 victoires de rang aux Swiss Indoors. Image: KEYSTONE/AP/Georgios Kefalas Félix Auger-Aliassime (ATP 19) ne marchera pas sur les traces de Roger Federer, l’unique joueur à avoir signé un hat-trick parfait aux Swiss Indoors. Le Canadien ne verra pas les quarts de finale. Double tenant du titre, Félix Auger-Aliassime s’est incliné 6-1 7-6 (8/6) devant Giovanni Mpretshi Perricard (ATP 50). Titré chez lui à Lyon au printemps, le Français a armé 22 aces pour ne concéder aucune balle de break. Son prochain adversaire sera également un Canadien en la personne de Denis Shapovalov (ATP 95). Les autres quarts de finale opposeront Andrey Rublev (no 1) à Ben Shelton (no 6), Stefanos Tsitsipas (no 3) à Arthur Fils (no 7) et David Goffin (ATP 54) à Holger Rune (no 4).

Conference League: la Fiorentina gagne 4-2 à Saint-Gall La tête de Görtler lors du 2-2 Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le FC Saint-Gall a essuyé une deuxième défaite consécutive en Conference League. A domicile, la formation suisse a été battue 4-2 par la Fiorentina. Les Brodeurs ont toutefois livré une belle réplique face aux finalistes malheureux des deux dernières éditions. Ils ont montré énormément de coeur et d'envie, mais l'expérience et le réalisme de leurs adversaires a fait la différence au final. Les Saint-Gallois ont ouvert le score par Mambimbi (23e) avant de voir la Viola prendre les devants après la pause grâce à Martinez (50e) et Ikoné (54e). Mais l'exemplaire capitaine Görtler, d'une magnifique tête, a permis aux siens de revenir à 2-2 (62e). La joie des hommes d'Enrico Maassen a cependant été de courte durée, Ikoné redonnant l'avantage aux visiteurs peu après (69e). Les joueurs locaux ont ensuite fini assez difficilement, marquant un peu le pas sur le plan physique. La Fiorentina a assuré son succès en inscrivant un quatrième but par Gosens (93e). La partie a été interrompue à plusieurs reprises en raison des jets de pétards et de divers projectiles commis par les fans italiens.

Coupe du monde: Lara Gut-Behrami n'est pas au top Lara Gut-Behrami n'a pas perdu le sourire Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lara Gut-Behrami ne sera pas en pleine possession de ses moyens samedi en ouverture de la Coupe du monde à Sölden. Elle a dû cesser l'entraînement durant trois semaines en raison d'une grippe tenace. "J'aimerais pouvoir dire que je suis en pleine forme. Mais le dernier mois a été difficile. J'ai été malade avec de fortes douleurs", a indiqué la Tessinoise âgée de 33 ans. Elle s'exprimait à deux jours du géant d'ouverture sur le glacier autrichien. La lauréate de la dernière Coupe du monde est tombée malade à fin septembre et n'a pas pu s'entraîner durant trois semaines. "J'ai perdu des muscles et de l'énergie. La confiance a aussi souffert", a-t-elle expliqué. Certains jours, elle se sent bien, mais il y en a aussi d'autres plus difficiles, a dit la Suissesse. Sa présence à Sölden n'a par contre jamais été remise en question. "Il me faudra peut-être quelques courses pour retrouver de bonnes sensations. Pour le moment, je suis à 90%."

Le troisième et dernier joueur suisse éliminé C'est fini pour Dominic Stricker et les Suisses aux Swiss Indoors. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Dominic Stricker (ATP 258) ne rééditera pas son parcours de 2023 aux Swiss Indoors. Quart de finaliste l’an dernier, le Bernois est tombé au deuxième tour. Le gaucher s’est incliné 6-3 7-6 (7/2) devant Holger Rune (ATP 14), finaliste du tournoi en 2022. Encore trop "tendre" face à un tel joueur, Dominic Stricker a laissé filer un second set qui lui tendait les bras. Il a, en effet, mené 5-2 avant de s’incliner 7/2 à l’issue d’un jeu décisif bâclé. Quart de finaliste la semaine dernière à Stockholm, le Bernois est toutefois sur le chemin du renouveau après avoir longtemps soigné un mal de dos et avoir amorcé un retour sur les courts bien laborieux en juin. Au bénéfice d’un classement protégé jusqu’en février prochain, il est, pour l’instant, l’unique joueur suisse assuré d’être admis directement dans le tableau principal de l’Open d’Autsralie 2025...

Tanja Hüberli fera équipe avec Leona Kernen Leona Kernen fera équipe avec Tanja Hüberli Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Tanja Hüberli (32 ans) fera désormais équipe avec la jeune Bernoise Leona Kernen (19 ans), a indiqué son management. Celle-ci succède à Nina Brunner, qui a décidé de faire une pause d'un an au moins. Hüberli-Brunner avaient obtenu la médaille de bronze cet été lors des Jeux olympiques de Paris. Leona Kernen, vice-championne du monde M21 en 2023, aura donc une lourde tâche à assumer. "Je suis extrêmement motivée et je vais travailler au maximum de mes capacités", a déclaré la Bernoise, citée dans le communiqué. "Je suis très reconnaissante à Tanja de me donner cette chance." "Leona est une jeune athlète avec beaucoup de potentiel, motivation et ambition", a pour sa part expliqué Tanja Hüberli. "Je suis consciente que beaucoup de choses vont être nouvelles et différentes. Mais je m'en réjouis. Cette nouvelle équipe est aussi pour moi une chance de m'améliorer et de grandir", a-t-elle encore ajouté.

World Tour: Pogacar continue chez UEA jusqu'en 2030 Tadej Pogacar a réussi une saison extraordinaire Image: KEYSTONE/AP/Marco Alpozzi Le triple vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar (26 ans) a prolongé jusqu'en 2030 son contrat avec l'équipe UAE. La précédente entente courait jusqu'en 2027, a annoncé la formation. Le Slovène a bouclé une saison légendaire début octobre en remportant son quatrième Tour de Lombardie. Il avait auparavant réalisé le doublé Tour de France/Tour d'Italie, avant de triompher aux Mondiaux. Également vainqueur de deux Monuments (Liège-Bastogne-Liège et Lombardie), la comète de Komenda totalise 25 victoires en 2024. Un tel bilan a seulement été atteint par le sprinter italien Alessandro Petacchi au XXIe siècle, en 2005. Très fier "Je suis très fier de prolonger mon contrat avec UAE. Cette équipe me donne les meilleures chances de me battre pour des victoires et c'est exactement ce que je veux faire", a déclaré Pogacar dans un communiqué de sa formation. "Tadej a rejoint l'équipe alors qu'il était un jeune homme ambitieux de 20 ans, et nous l'avons vu grandir jusqu'à remporter le Giro d'Italia, le Tour de France et les Mondiaux", a souligné son manager Mauro Gianetti. Le Tessinois a rendu hommage à "l'un des cyclistes les plus travailleurs et dévoués du peloton. Tadej mérite tous ses succès et je suis ravi qu'il reste avec nous pour les années à venir", a ajouté Gianetti. Arrivé au sein de l'équipe émiratie UAE en 2019, Pogacar y a déjà remporté 88 victoires. Il devrait être le grand favori du Tour de France 2025 après une saison 2024 dominée sans partage.

StaN Wawrinka: le coup n'est pas passé très loin Stan Wawrinka: battu mais non sans avoir livré un superbe combat. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Stan Wawrinka (ATP 169) ne disputera pas ce vendredi un septième quart de finale aux Swiss Indoors. Le Vaudois est tombé devant Ben Shelton (ATP 23), non sans avoir livré un superbe combat. Stan Wawrinka s’est incliné 7-6 (7/2) 7-5 devant le nouveau bombardier américain. L’issue est cruelle pour le triple vainqueur en Grand Chelem dans la mesure où il a bénéficié des cinq premières balles de break de la rencontre avant de céder son engagement à 5-5 au second set. Demi-finaliste de l’US Open l’an dernier, Ben Shelton a témoigné d’un relâchement presque étonnant sur ces cinq balles de break qu’il a dû défendre, deux à 3-3 et une à 4-4 au premier set, et enfin deux autres à 4-3 en faveur de Wawrinka au second. A chaque fois, il n’a laissé aucune chance à son adversaire. Stan Wawrinka ne peut, ainsi, pas nourrir une montagne de regrets. Le seul qu’il peut formuler est de n'avoir pas passé sa première balle sur les deux premiers points de service qu’il a joués dans le tie-break du premier set. Mais il ne faut pas faire la fine bouche. Sa performance dans sa première rencontre face à Shelton fut parfois éblouissante. L’histoire ne relate pas la trace de beaucoup de joueurs capables de produire un tel tennis à 39 ans passés. Après une semaine de repos, Stan Wawrinka mettra le cap sur l’ATP 250 de Belgrade où il entend confirmer ses résultats de Stockholm (quart de finale) et de Bâle. En Serbie. Il veut surtout cueillir les points qui peuvent, pourquoi pas, lui permettre de terminer l’année dans la peau du no 1 suisse. 149e désormais après ces Swiss Indoors, il a, s’il joue le registre qui a été le sien ces dix derniers jours, les moyens de ses ambitions.