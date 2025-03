Hischier et Meier buteurs ++ Les Wizards battus

Les autres Suisses en lice mardi n’ont pas comptabilisé le moindre point. Nino Niederreiter, qui a été relégué dans la troisième ligne, a gagné 2-1 avec Winnipeg face aux New York Rangers. Kevin Fiala et Los Angeles ont cueilli un troisième succès de rang . Sur leur glace, les Kings ont battu 4-1 les New York Islanders. En revanche, la défaite fut au rendez-vous pour Pius Suter et Vancouver, battus 4-2 à domicile par Montréal, et pour Janis Moser et Tampa Bay qui se sont inclinés 4-1 à Raleigh face à Carolina.

Pour la première fois depuis un mois et demi, New Jersey a pu cueillir une deuxième victoire de rang après s'être imposé 3-1 dimanche à Philadelphie. Elle a été permise par l’ouverture du score de Nico Hischier sur une séquence à cinq contre quatre pour sa 27e réussite de la saison qui lui permet d'égaler déjà son total de la saison dernière. Timo Meier a, pour sa part, signé le 4-2. Buteur à 18 reprises désormais cette saison, l’Appenzellois a obtenu la troisième étoile.

Nico Hischier et Timo Meier ont trouvé le chemin des filets mardi pour un succès sans prix de New Jersey. Les Devils ont battu 5-3 Columbus pour consolider leur 3e place de la Metropolitan Division.

Une première altercation entre Kyshawn George et Cade Cunningham a allumé la mèche. Le match a surtout été marqué dans le dernier quarter par les coups de coude de deux joueurs des Wizards, Richard Holmes et Marcus Smart, sur Ausar Thompson et Tim Hardaway Jr.

A Birmingham, Ardon Jashari et le FC Bruges seront confrontés à une mission impossible face à Aston Villa. Battus 3-1 en Belgique, l'international suisse et ses coéquipiers sont bien conscients qu'une éventuelle remontada passe par un miracle extraordinaire.

L'Atlético, qui souffre d'un certain complexe d'infériorité par rapport à son glorieux voisin et ses quinze couronnes européennes, a donc bien quelques raisons d'y croire, mais le Real, champion en titre, a le poids de l'histoire de son côté. En cinq confrontations (1958-59, 2013-14, 2014-2015, 2015-2016, 2016-17), le club merengue est toujours sorti vainqueur et semble systématiquement se dresser sur la route de son ennemi juré pour le priver de gloire.

Mais il a, à chaque fois, vu ses rêves brisés par son éternel rival, impitoyable en quart de finale en 2015 et en finale en 2016, aux tirs au but. C'était alors la troisième défaite des Rojiblancos en finale de C1, après celles de 2014 - déjà contre le Real - et de 1974 face au Bayern Munich, au terme de laquelle le mythique président Vicente Calderon avait surnommé son club "el pupas", le maudit.

D'autant que l'Atlético n'a jamais perdu sur sa pelouse (au Vicente Calderon puis au Metropolitano) en phase éliminatoire de C1 sous les ordres de Simeone, avec un bilan de 11 victoires et 6 nuls en 17 rencontres depuis 2011... dont 8 succès par un but d'écart. Il a aussi prouvé dans son histoire récente avoir les ressources pour renverser le Bayer Leverkusen (2015) et le FC Barcelone (2016).

Les Colchoneros, menés 1-0 en début de rencontre après un revers 1-0 à l'aller, avaient alors renversé et éliminé le finaliste de l'édition 2023 aux tirs au but, au bout d'un match héroïque. De quoi expliquer la foi inébranlable du "Cholo", son approche (très) prudente durant le match et ses choix de coaching pour le moins frileux, avec notamment la sortie à la 70e minute d'Antoine Griezmann pour le défenseur central Robin Le Normand.

Depuis trois ans, Therry Paterlini et le directeur sportif Pascal Müller forment un binôme qui fonctionne à merveille dans l’Emmental. "Avec ce duo, on sent que le club avance constamment, se félicite l’attaquant Pascal Berger. Et avec le projet d’une deuxième patinoire, les infrastructures suivent aussi."

Il y a six ans, les Vaudois avaient dû aller jusqu’au septième match pour éliminer les Bernois. Pour le retour des tigres en play-off, Thierry Parerlini et ses joueurs ne se fixent aucune limite. "En 2019, beaucoup de gens à Langnau étaient heureux de disputer les play-off. Ils voyaient cette qualification comme un aboutissement, souligne Thierry Paterlini. Mais cette année, ce n'est pas la même chanson. Nous nourrissons de véritables ambitions."

Les Français dominaient nettement les prolongations et passaient tout près du but par Beraldo (92e) et Doué (94e/113e). Alisson sauvait aussi sur un essai de Dembélé (109e). En face, Liverpool, dans les cordes, n'arrivait plus à créer le danger. Aux tirs au but, seul Salah a réussi à tromper le gardien parisien, alors que les quatre premiers tireurs des visiteurs ont marqué.

A la reprise, Liverpool a haussé le rythme et s'est procuré des occasions par Diaz (58e) et Salah (62e), dont le tir était sauvé sur la ligne par Kvaratskhelia. A la 79e, le poteau sauvait le PSG sur une tête de Quansah, qui avait relayé Alexander-Arnold sorti sur blessure. Comme les Reds à l'aller, les Parisiens ont défendu avec acharnement et ont pu compter sur un gardien impeccable en la personne de Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma a été le héros côté parisien en stoppant les essais de Nunez et Jones. Il a ainsi brisé le coeur des Anglais, comme déjà lors de la finale de l'Euro 2021 à Wembley. Il faut cependant reconnaître que l'issue de cette double confrontation répond à la logique: le PSG s'est montré globalement meilleur que son adversaire et a donc mérité sa qualification.

Le Barça dispose vraiment d'une force de frappe remarquable, ce qui en fait un candidat très crédible pour soulever le trophée le 31 mai à Munich. Raphinha, auteur d'un doublé (11e/42e), est désormais le meilleur buteur de cette édition de la C1 avec 11 réussites. La pépite Lamine Yamal, qui a inscrit un but magnifique (27e) et servi le Brésilien pour l'ouverture du score, confirme pour sa part toujours plus son immense potentiel.

Swiss Athletics sera représenté par une délégation de treize athlètes en Chine. Parmi eux figurent deux champions d'Europe d'Apeldoorn, soit Angelica Moser (perche) et Ditaji Kambundji (60 m haies) ainsi que deux autres médaillés d'argent: Mujinga Kambundji (60 m) et Simon Ehammer (heptathlon). Ce dernier ne disputera à Nanjing que la longueur, comme c'était déjà prévu.

National League: Lausanne impatient de commencer les play-off

Geoff Ward est confiant avant d'entamer les play-off Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Lausanne attaque les play-off de National League dans la peau du favori après avoir remporté la saison régulière. Battus en finale l'an dernier au match 7, les Lions veulent cette fois aller au bout.

Geoff Ward, l'entraîneur du LHC, est impatient d'enfin en découdre après une dizaine de jours de pause. "C'est l'heure! On arrive enfin à ce qui compte: les play-off. Les joueurs sont prêts à enfiler un autre maillot que celui d'entraînement", a lâché le technicien canadien après un entraînement ouvert aux médias mardi à Malley.

Spectateurs du play-in, les Vaudois ont dû attendre lundi pour découvrir le nom de leur adversaire en quart de finale. Ce sera Langnau, qui retrouve les séries pour la première fois depuis 2019 et un quart de finale perdu 4-3 face à... Lausanne.

"Plus forts qu'il y a un an"

"C'est une bonne équipe, bien coachée, qui a dû jouer du hockey de play-off depuis un bon mois et demi pour obtenir son billet. Ils ont ce petit avantage et on va devoir rapidement égaler l'intensité à laquelle ils évoluent depuis quelques matches", a analysé Geoff Ward, qui a par ailleurs révélé ne pas avoir suivi le play-in.

Le mentor du LHC a préféré se concentrer sur son effectif, qu'il juge encore plus expérimenté qu'il y a un an, lorsque les Lions entamaient les play-off dans la peau d'un outsider. C'était avant un quart de finale irrespirable face à Davos, une demi-finale remportée en patron face au favori Fribourg, et un crève-coeur à Zurich lors d'une finalissima venant conclure une fantastique saison.

"Je pense qu'on est plus forts qu'il y a un an. On a une bonne équipe de la première à la quatrième ligne, avec une défense très solide et un excellent gardien. Et grâce à l'expérience acquise la saison dernière, on sait ce qu'on doit faire différemment pour aller jusqu'au bout", a abondé Antti Suomela. Le top-scorer finlandais (15 buts et 25 assists en 47 matches) sait aussi très bien que l'avantage de la glace obtenu en bouclant la saison régulière au premier rang peut s'avérer décisif.

"Envoyer un message"

En attendant de connaître leur adversaire et de commencer les séries éliminatoires dans une patinoire devenue un véritable bastion (21 victoires contre seulement 5 défaites cette saison), les Lions ont "beaucoup travaillé", a assuré Théo Rochette.

"On a essayé de se préparer au mieux pendant qu'eux ont disputé deux matches de plus. Physiquement et mentalement, on est prêts à en découdre", a ajouté l'attaquant né à Neuchâtel, qui se réjouit d'évoluer devant un public à la ferveur retrouvée depuis les exploits du dernier exercice. "Rien de mieux que le premier match à domicile pour envoyer un message."

Un message qui permettrait à Lausanne de rappeler son nouveau statut, celui de candidat numéro 1 au titre de champion de Suisse. "C'est l'objectif depuis le début de la saison. Maintenant qu'on a toutes les cartes en main, c'est à nous de faire la différence sur la glace", a lancé Théo Rochette. Le premier chapitre de la nouvelle quête des Lions s'écrira jeudi à Malley, dès 20h00.