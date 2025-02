Holdener 6e après la 1ère manche ++ Bivol champion du monde

Slalom: Holdener 6e de la 1re manche, Rast éliminée Camille Rast a connu l'élimination en 1re manche du slalom de Sestrières Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Wendy Holdener a signé le 6e chrono de la première manche du slalom de Sestrières, remportée par Mikaela Shiffrin. La championne du monde Camille Rast a enfourché à quelques portes de l'arrivée. Présente dans le top 5 lors des huit premiers slaloms de l'hiver, Mondiaux de Saalbach inclus, Camille Rast a peut-être voulu trop en faire sur le bas du parcours. Elle a chuté lourdement à trois portes de l'arrivée, alors qu'elle était parfaitement dans le coup. La Valaisanne souffre d'une contusion à une cuisse. Son dossard rouge de leader du classement de la discipline est en danger. Deuxième avec 41 points de retard, Zrinka Ljutic a réussi le 2e temps de cette première manche. La Croate a concédé 0''09 à Mikaela Shiffrin, qui a retrouvé toutes ses sensations dans la discipline alors qu'elle est encore en quête de repères en géant. Meilleure Suissesse, la vice-championne du monde Wendy Holdener a lâché 0''52 sur l'Américaine aux 99 victoires en Coupe du monde. La Schwytzoise est à 0''28 de Katharina Liensberger, 3e après ce premier tracé. La deuxième manche s'annonce d'ailleurs passionnante, 10 skieuses ayant perdu moins d'une seconde sur Shiffrin. Eliminée - pour la première fois de l'hiver - en deuxième manche du slalom des Mondiaux, Mélanie Meillard est en revanche plus loin. Trop timide, la skieuse d'Hérémence a perdu 1''90 et se retrouve 20e après le passage de 33 concurrentes.

Bivol ravit à Beterbiev le titre de champion incontesté Dmitry Bivol (ici en 2022) est le roi incontest Image: KEYSTONE/AP/JOHN LOCHER Dmitry Bivol est devenu dimanche le nouveau champion incontesté de la catégorie mi-lourds. Le Russe a chipé ses quatre ceintures à Artur Beterbiev, qui a subi à Ryad sa première défaite en pro. Bivol, 34 ans, l'a emporté au petit matin sur décision majoritaire (116-112 et 115-113), le troisième juge donnant les boxeurs à 114 partout. Il a ainsi unifié les quatre ceintures WBA, WBC, WBO et IBF que détenait son adversaire canadien, battu pour la première fois en 22 combats professionnels. Et pris sa revanche contre celui qui l'avait d'abord vaincu quatre mois plus tôt, déjà à Ryad. "Je n'avais pas autant de pression que la dernière fois. Je voulais juste bosser du premier round jusqu'à la fin du 12e. J'en ai fait assez", a analysé Dmitry Bivol, dominateur d'entrée. "J'ai été meilleur, je me suis plus donné, j'ai été plus confiant, plus léger. Je voulais juste tellement gagner aujourd'hui", a-t-il ajouté. Bivol affiche désormais 24 victoires pour un seul revers infligé par Beterbiev. Ce dernier, 40 ans, était devenu en octobre le premier boxeur à rassembler les quatre principales ceintures mondiales de la catégorie des mi-lourds. Avant cela dans la capitale saoudienne, chez les poids lourds, Joseph Parker a battu Martin Bakolé, envoyé au tapis dès la deuxième reprise par une droite précise du Néo-Zélandais qui a conduit l'arbitre à mettre fin au combat. Le Congolais avait lui été appelé jeudi pour suppléer le champion IBF Daniel Dubois, malade, et n'était arrivé que samedi matin en Arabie Saoudite.

Les Stars gâchent le retour de Nico Hischier La joie des Stars, vainqueurs des Devils samedi en NHL Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press New Jersey a connu la défaite samedi en NHL pour le retour de son capitaine Nico Hischier. Les Devils se sont inclinés 4-2 à Newark face aux Dallas Stars du défenseur soleurois Lian Bichsel. Absent lors des six derniers matches des Devils avant la pause du Tournoi des 4 Nations en raison d'une blessure aux obliques, Nico Hischier a eu droit à un temps de jeu de 20'15, remportant 18 des 27 engagements qu'il a effectués. Le centre valaisan est resté "muet", tout comme son coéquipier Timo Meier et Lian Bichsel. "Ce n'était pas un mauvais match de notre part", a déclaré le no 13 des Devils, cité sur le site de la NHL. "Nous avons commis une erreur, nous l'avons payée. Nous avons pris une pénalité, nous l'avons payée. Contre une telle équipe, ce n'est jamais une bonne idée d'être mené 2-0", a-t-il poursuivi. Cette soirée de reprise s'est nettement mieux passée pour Nino Niederreiter, Kevin Fiala et Roman Josi. El Nino n'a certes pas inscrit de point samedi, mais "ses" Winnipeg Jets ont cueilli leur neuvième succès d'affilée en allant s'imposer 4-3 aux tirs au but sur la glace des St. Louis Blues. Fiala a quant à lui réussi un but et un assist au cours d'un match gagné 5-3 par les Los Angeles Kings face au Utah Hockey Club. L'ailier des Kings a été désigné troisième étoile de cette rencontre. Pas d'étoile pour Josi, mais un assist sur le but de la victoire des Predators, qui ont vaincu l'Avalanche 2-1 grâce à une réussite de Jonathan Marchessault à la 50e.

Super League: déplacement périlleux pour le leader Fragile leader de Super League, Lugano effectue cet après-midi (16h30) un déplacement périlleux à Berne. Les Tessinois vont affronter des Young Boys en urgent besoin de points. Tenant du titre, le club du Wankdorf - qui compte 34 unités - pointe toujours sous la barre fatidique qui séparera les six premiers des six derniers au soir de la 33e journée. Lugano (42 pts) ferait une très belle opération en cas de victoire. A 16h30 aussi, Servette (39 pts), seule formation invaincue en 2025 (deux succès et quatre nuls) reçoit la lanterne rouge Winterthour (17 pts). Sur le papier, les trois points semblent impératifs pour les Grenat. A 14h15, Lucerne (39 pts) espère cimenter sa position dans le top 6 avec la venue du FC Sion (30 pts), qui a enfin gagné son premier match de l'année le week-end dernier. Ne pas perdre en Suisse centrale constituerait déjà un bon résultat pour les Valaisans.

Mujinga Kambundji enlève son 9e titre sur 60 m Mujinga Kambundji tout sourire avec sa médaille d'or du 60 m Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Mujinga Kambundji a brillé lors de la première journée des Championnats de Suisse en salle à St-Gall. La championne d'Europe du 60 m a réalisé la 2e meilleure performance mondiale de l'année en 7''03. A 32 ans, la Bernoise a décroché son neuvième titre national sur 60 m. Avec ses 7''03, l'ex-championne du monde établit la meilleure performance européenne de la saison et échoue d'un centième seulement derrière la meilleure marque mondiale de l'Américaine Jacious Sears (7''02). Dans le sillage de Kambundji, Emma van Camp (Lausanne-Sports) a pris la deuxième place en établissant un record suisse M23 en 7''18, suffisant pour obtenir les minima pour les Championnats d'Europe en salle à Apeldoorn. La tenante du titre Géraldine Frey complète le podium (7''20). Chez les messieurs, William Reais s'est imposé au terme d'un duel de haut niveau avec son coéquipier Ricky Petrucciani. Avec 6''62, le Grison n'échoue qu'à quatre centièmes du record de Suisse de Pascal Mancini. Spécialiste du 400 m, Petrucciani avait remporté ce titre en 2022 avec un chrono de 6''68. Cette fois, le Tessinois a fait encore mieux avec 6''66. Simon Ehammer a lui décroché son cinquième titre national en salle à la longueur avec un bond à 8m10. L'Appenzellois a franchi 5 m à la perche et il va défier Jason Joseph sur 60 m haies dimanche.

Super League: belle réaction de Saint-Gall Geubbels arrache l'égalisation pour Saint-Gall Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Il ne faut jamais enterrer Saint-Gall devant son public. Menés 2-0 par Bâle, les Brodeurs sont revenus en fin de match pour arracher un nul méritoire 2-2 lors de la 25e journée de Super League. Bâle semblait pourtant parti pour s'imposer, après l'ouverture du score de Leroy (10e) et l'autogoal de Yannick (71e) sur un corner botté par Shaqiri. Mais les Saint-Gallois ont jeté toutes leurs forces dans la bataille, et ils ont été récompensés. Witzig a inscrit le but de l'expoir (78e), avant que Geubbels ne fasse chavirer le stade en égalisant (87e). La fin de la partie a été très mouvementée, avec des occasions des deux côtés. Bâle revient ainsi à la hauteur de Lugano avec 42 points. Les Tessinois auront l'occasion de reprendre seuls la tête dimanche après-midi à Berne face aux Young Boys.

Genève s'offre Fribourg et peut encore rêver du play-in Marc-Antoine Pouliot a inscrit le 3-1 pour Genève Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Genève a remporté une victoire essentielle en vue du play-in en National League. A Fribourg, les Aigles se sont imposés 4-1 et ne sont plus qu'à deux longueurs de la 10e place. Faut-il que Genève-Servette se retrouve dans l'urgence pour exploiter tout son potentiel? A St-Léonard, les Aigles ont joué avec une rage et une cohésion rares. Comme si tout le monde tirait enfin à la même corde et minimisait les erreurs. Dans ces circonstances, le GSHC est une équipe redoutable. A la faveur de ce succès, Hartikainen & cie ont surtout repoussé Lugano (13e) à cinq points. Le premier tiers fut l'occasion pour les unités spéciales de se mettre en évidence. Genève a frappé dès la 4e grâce à l'inévitable Teemu Hartikainen. L'attaquant finlandais a inscrit au passage son 21e but cette saison. Fribourg pensait avoir nivelé la marque à la 5e via Sörensen, mais le but fut annulé pour un hors-jeu. Les Dragons ont dû attendre la fin de la période initiale pour égaliser. Sur leur quatrième supériorité du tiers, c'est De la Rose qui a trouvé la faille à huit secondes de la sirène en voyant le puck lui rebondir dessus après un arrêt de Robert Mayer. Les joueurs de Yorick Treille ont été impeccables en power-play. Sur leur deuxième opportunité, c'est Josh Jooris qui a allumé la lampe (34e). Mieux, les Aigles ont enfoncé le clou en toute fin de période par l'entremise de Pouliot, qui a aussi profité d'une absence de Sörensen, parti changer de canne alors que Genève attaquait. Hartikainen y est allé de son doublé en scellant le score dans la cage vide. Lausanne s'incline Un autre résultat a de quoi réjouir les Genevois: celui de Bienne, battu 5-2 par Ambri. Les Seelandais n'ont plus que deux unités d'avance sur les Grenat. Grâce à deux buts en power-play et un penalty de Maillet, les Léventins ont remporté une victoire importantissime dans la lutte pour le play-in. Victorieux 6-2 de Zoug la veille, les Biennois n'ont pas pu construire sur ce succès pour ramener quelque chose du Tessin. En battant Lugano vendredi soir, Lausanne avait aidé Genève. A Rapperswil, les Vaudois ont longtemps cru que la victoire était possible en menat 1-0 grâce à Fuchs (22e). Les Lakers ont égalisé par Strömwall (46e), avant de prendre les devants à la 55e par Jensen. Moy a inscrit le 3-1 final dans la cage vide. Les hommes de Geoff Ward auraient certainement mérité un peu mieux, mais ils ont manqué de réalisme. Les Lausannois, toujours leaders avec neuf points d'avance, peuvent en revanche dire merci à Zoug qui a dominé Zurich 5-4 après avoir pourtant été mené 3-1. Dans le troisième tiers, les inévitables Martschini (2x) et Hofmann ont permis aux joueurs de Suisse central de renverser la vapeur. Berne recolle aux Lions zurichois après avoir écarté Davos 4-0. Les Ours possèdent le même nombre de points, mais deux matches de plus que les hommes de Marco Bayer. Dans la lutte pour la sixième place, Kloten a enlevé un important succès à Langnau (4-2). Cela permet aux Aviateurs de consolider leur 7e rang et de revenir à trois points de Fribourg.

Super League: un point miraculeux pour le LS, Yverdon battu Alvyn Sanches ouvre le score Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Lausanne-Sport a sauvé in extremis un point contre Grasshopper lors de la 25e journée de Super League. Oviedo a en effet égalisé à 2-2 à la 96e! Lausanne revient donc de loin après une performance globalement décevante, qui ne lui a pas permis de prendre ses distances par rapport à la barre. Pourtant, le joyau Sanches a ouvert le score dès la 13e, inscrivant son 11e but de la saison. Mais GC a ensuite démontré de belles ressources en ne lâchant rien. En seconde période, un doublé de Bojang (55e/60e) a permis aux visiteurs de passer devant. L'attaquant gambien, prêté par Reims, a ainsi débloqué son compteur en Super League. Mais cela n'a pas suffi pour empocher la totalité de l'enjeu. Une affaire qui tombe mal Avant même le match, le LS a été secoué par une affaire dont il se serait volontiers passé. Le gardien Karlo Letica a en effet refusé de figurer sur la feuille de match, en raison d'une clause dans son contrat. C'est donc le Fribourgeois Thomas Castella qui a été aligné dans le but. Dans l'autre rencontre, le FC Zurich a battu Yverdon 2-1. Zuber a donné l'avantage aux locaux dès la 9e, avant l'égalisation des visiteurs sur un penalty de Marchesano (58e), décisif contre son ancien club. Le FCZ a quand même arraché la victoire grâce à ses remplaçants: Mendy a donné la balle du 2-1 à Markelo à la 74e, quatre minutes seulement après l'entrée en jeu des deux joueurs.

Bundesliga: Jonas Omlin voit rouge Jonas Omlin: un carton rouge qui tombe mal Image: KEYSTONE/DPA/UWE ANSPACH Le retour de Jonas Omlin comme titulaire dans la cage du Borussia Mönchengladbach a été court. Le gardien suisse a été expulsé à la 28e pour une faute de dernier recours lors de la 23e journée. Cette action a été provoquée par une mauvaise passe en retrait d'un autre Suisse du Borussia, Nico Elvedi. Mönchengladbach s'est incliné 3-0 à domicile contre Augsburg, pour qui Alexis Claude-Maurice a signé un triplé. Le Bayer Leverkusen est revenu provisoirement à cinq longueurs du Bayern Munich en allant s'imposer 2-0 sur la pelouse du Holstein Kiel. Schick et Abli ont marqué en première période pour les coéquipiers de Granit Xhaka. Le leader bavarois recevra Eintracht Francfort dimanche.

Gut-Behrami 2e en géant, derrière l'intouchable Brignone Lara Gut-Behrami a terminé 2e du second géant de Sestrières Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Lara Gut-Behrami a parfaitement su réagir après sa sortie de piste de la veille. La Tessinoise a pris samedi la 2e place du deuxième géant de Sestrières, seulement battue par une Federica Brignone actuellement intouchable. Camille Rast se classe quant à elle 10e. Deuxième de la première manche à 0''06 d'Alice Robinson (3e au final) et avec 0''06 d'avance sur Federica Brignone, Lara Gut-Behrami n'a rien pu faire face à la "furia" de l'Italienne sur le second tracé. Elle a concédé 0''77 à la gagnante du jour, Robinson terminant elle à 0''02 de la Tessinoise. "LGB" saura se satisfaire de son... 97e podium sur le Cirque blanc, même si elle attend depuis désormais plus d'un an son 10e succès en Coupe du monde de géant. Elle a néanmoins perdu du terrain sur Federica Brignone au classement général: elle accuse 190 points de retard sur l'Italienne aux 34 victoires en Coupe du monde. Federica Brignone (34 ans) a signé son troisième succès consécutif en géant, après son sacre mondial de Saalbach et sa victoire obtenue la veille à Sestrières. Idéalement placée pour s'adjuger le gros Globe, elle revient par ailleurs à 40 longueurs de la leader de la Coupe du monde de géant Alice Robinson. Rast 10e Neuvième sur le premier tracé à 0''49 du podium, Camille Rast a manqué son affaire sur le second parcours, avec notamment une grosse faute sur le haut. Dixième au final, la championne du monde de slalom obtient néanmoins son cinquième top 10 en sept géants disputés cet hiver en Coupe du monde. Comme la veille, Wendy Holdener et Vanessa Kasper ont par ailleurs pu marquer quelques points. La Schwytzoise, surtout attendue dimanche en slalom, s'est classée 17e samedi. La Grisonne a pour sa part terminé 18e, décrochant ainsi son meilleur résultat dans la discipline en Coupe du monde. Classée une seule fois dans le top 20 jusqu'ici (14e du parallèle de Lech en novembre 2021), Vanessa Kasper a ainsi inscrit des points pour la septième fois seulement à ce niveau, mais la troisième d'affilée. A 28 ans, elle se découvre une constance dont elle-même n'osait probablement plus rêver. Shiffrin non qualifiée A noter la (rare) non-qualification pour la seconde manche de Mikaela Shiffrin. Déjà prudente la veille (25e), la superstar américaine n'est cette fois-ci pas parvenue à accrocher le top 30. Elle disputait à Sestrières ses premiers géants depuis sa chute et sa blessure subie en novembre à Killington dans la discipline.

Les trois meilleurs descendeurs du monde sont suisses Les héros du jour savourent Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE "C'est fou de faire le triplé ici devant le public suisse! C'est vraiment incroyable", a savouré Franjo von Allmen, vainqueur de la descente de Crans-Montana devant Marco Odermatt et Alexis Monney. Le Bernois, sacré champion du monde il y a deux semaines, a signé son premier succès dans la discipline reine en Coupe du monde. Cinq podiums, deux titres mondiaux: et dire que le prodige du Simmental ne vit que sa deuxième saison dans l'élite du Cirque blanc... "Ce n'était pas une course parfaite, il y a clairement deux ou trois petites choses que j'aurais aimé faire différemment, mais je suis très heureux" a-t-il ajouté, fier de pouvoir fêter ce premier bouquet en descente devant son fan-club, qui a fait virevolter les drapeaux noir et blanc siglés "FvA" dans les gradins de l'aire d'arrivée des Barzettes. Une concurrence saine Battu pour seulement treize centièmes - concédés sur le haut du parcours, au départ de Bella Lui, où Franjo von Allmen a été de loin le plus rapide - Marco Odermatt a quand même signé une bonne opération en vue du classement de la spécialité. Il conserve 73 points d'avance sur son coéquipier bernois. "Que Franjo et Alexis, deux jeunes Suisses, soient mes concurrents principaux pour le globe, ça, je n'aurais pas pu l'imaginer en début de saison", a lâché le Nidwaldien, satisfait d'avoir trouvé les réglages adaptés à la "Nationale". "Les entraînements étaient moyens et sur cette piste plutôt facile, tout devait se passer parfaitement. Mais toute l'équipe a fait du bon boulot pour trouver les lignes les plus rapides", a apprécié "Odi", qui voit d'un bon oeil la concurrence interne dans la lutte pour le globe de descente. "On va essayer de rester potes jusqu'à la fin de la saison", a plaisanté le triple vainqueur du classement général. "De toute façon, on skie dans les mêmes conditions: mêmes entraîneurs, mêmes plans de course. Chacun essaie d'être le plus rapide mais en bas du parcours on est tous ensemble." "Pas dans le même panier" Alexis Monney vit, un peu comme Franjo von Allmen, une saison de grandes premières. Sa formidable victoire à Bormio en décembre n'avait décidément rien du succès sans lendemain. Quatre podiums en Coupe du monde, deux médailles mondiales: le Fribourgeois confirme course après course qu'il est à sa place dans le top 3 mondial en vitesse. "Je ne me mets pas encore dans le même panier que les deux de devant", a-t-il toutefois déclaré avec une humilité sincère. "Je ne me concentre pas sur les classements, j'ai surtout envie de m'amuser sur les skis." Le skieur des Paccots a quand même réussi un joli coup sur cette piste qui ne convenait pas forcément à ses capacités. "Je suis content parce que l'année passée, je n'aurais jamais pu faire une course comme celle-ci. J'ai trouvé la bonne manière de skier sur ce genre de descente", s'est-il réjoui. Et pour couronner le tout, Alexis Monney a brillé devant le public romand, qui n'avait plus accueilli la Coupe du monde masculine depuis 2012. "Faire ce triplé ici... C'est vraiment cool pour le sport, pour le ski et pour les fans", a-t-il conclu.

Le relais féminin suisse loin du compte à Lenzerheide Elisa Gasparin et le relais féminin suisse ont manqué leur affaire samedi Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le relais féminin suisse a manqué son affaire aux Mondiaux de Lenzerheide. Le quatuor helvétique a dû se contenter du 14e rang dans une course remportée par une équipe de France souveraine. Les espoirs helvétiques ont été douchés dès le deuxième passage sur le pas de tir de la première relayeuse, Elisa Gasparin. La Grisonne a dû effectuer un tour de pénalité après son tir debout et s'est ainsi retrouvée repoussée à la 19e place. Amy Baserga et Aita Gasparin ont certes redressé la situation, ramenant leur équipe dans le top 10. Mais la leader Lena Häcki-Gross a craqué dès son tir couché, avec pas moins de quatre tours de pénalité. L'Obwaldienne a franchi la ligne d'arrivée avec 4'42''6 de retard sur la dernière relayeuse française Julia Simon.

Géant: Gut-Behrami 2e de la première manche, Rast 7e Lara Gut-Behrami a signé le 2e temps de la première manche samedi à Sestrières Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Revancharde après son élimination vendredi, Lara Gut-Behrami a réalisé le 2e temps de la première manche du deuxième géant de Sestrières samedi. Camille Rast pointe quant à elle au 7e rang. La deuxième manche, programmée dès 14h, s'annonce particulièrement passionnante. Auteure du 11e chrono samedi en fin de matinée, l'Américaine Paula Moltzan n'a ainsi perdu que 0''70 sur la leader provisoire, la Néo-Zélandaise Alice Robinson. Et les quatre premières sont séparées par 12 centièmes seulement! Alice Robinson compte 0''06 d'avance sur la Tessinoise Lara Gut-Behrami, laquelle vise un 10e succès dans la discipline en Coupe du monde, 0''07 sur l'étonnante Britt Richardson (3e) et donc 0''12 sur la gagnante de la veille Federica Brignone. Neuvième et meilleure Suissesse vendredi sur la même piste, Camille Rast a pour sa part lâché 0''56 sur Robinson. La championne du monde de slalom lorgne un deuxième podium en Coupe du monde de géant après sa 3e place obtenue en novembre dernier à Killington. Wendy Holdener est restée plus discrète (19e après 35 concurrentes, à 1''47).

Triplé suisse en descente: 1. von Allmen, 2. Odermatt, 3. Monney Franjo von Allmen a survolé la descente de Crans-Montana Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'impressionnante équipe de Suisse a signé un triplé samedi en descente à Crans-Montana. Le champion du monde Franjo von Allmen a devancé Marco Odermatt et Alexis Monney. Quatrième, l'Autrichien Vincent Kriechmayr a échoué à 0''39 du podium. Ce triplé, qui survient 10 jours après celui réussi en combiné par équipe aux Mondiaux, est le premier pour Swiss-Ski depuis le super-G des finales 2024 à Saalbach. En descente, il faut remonter au 19 janvier 1996 pour trouver trace d'un tel exploit. Les Helvètes avaient même réalisé un quadruplé ce jour-là à Veysonnaz. Trente-huit ans après le quadruplé réalisé par les Helvètes dans la discipline-reine lors des Mondiaux de Crans-Montana, le public présent sur le Haut-Plateau a donc vécu une nouvelle journée de folie. Franjo von Allmen a fait honneur à son titre mondial en devançant de 0''13 son chef de file. Le Bernois de 23 ans, qui aurait pu payer cher une faute commise sur le bas du parcours, décroche sa première victoire dans la discipline sur le front de la Coupe du monde. Son seul précédent succès sur le Cirque blanc avait été obtenu en super-G, le 17 janvier dernier à Wengen, où il s'est classé 2e en descente 24 heures plus tard. Von Allmen à 73 points d'Odermatt Grâce à cette victoire, von Allmen revient à 73 points du leader Marco Odermatt au classement de la discipline alors qu'il reste trois descentes au programme de la saison. Le Fribourgesois Alexis Monney, qui a concédé 0''42 au vainqueur samedi, grimpe au 3e rang dans cette Coupe du monde de descente mais à 185 points d'Odermatt. Sacré en super-G aux Mondiaux de Saalbach mais battu tant en géant (4e) qu'en descente (5e), Marco Odermatt a par ailleurs porté son avance sur son dauphin Henrik Kristoffersen à 400 points au classement général. Le Nidwaldien aura l'occasion de creuser un peu plus l'écart dimanche, à l'occasion du super-G.