Hüberli sera opérée ++ Sesko à Man Utd

Tanja Hüberli doit se faire opérer Blessée à la cheville, Tanja Hüberli doit observer une pause de trois mois Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Tanja Hüberli sera absente plusieurs mois. La médaillée de bronze aux JO de Paris s'est blessée cette semaine à la cheville gauche et doit se résoudre à une opération.

L'accident s'est produit mercredi lors du tournoi Challenge à Baden en Autriche. La Schwytzoise de 32 ans s'est foulée la cheville lors du match du premier tour avec sa nouvelle partenaire Leona Kernen. La paire helvétique menait clairement à ce moment-là, mais a dû abandonner en raison de la blessure.

Des examens complémentaires effectués en Suisse ont révélé une déchirure du cartilage, deux ligaments externes déchirés et une déchirure partielle du ligament interne, comme l'a annoncé Swiss Volley. Hüberli sera opérée mercredi prochain. L'objectif de l'intervention est de rétablir la stabilité de la cheville et de permettre un retour à la compétition dans environ trois mois.

"Notre objectif est le championnat du monde en novembre. Je ferai tout pour que Leona et moi puissions y participer", a déclaré Hüberli dans le communiqué de la fédération. La semaine prochaine, une décision sera prise quant à la manière dont Kernen s'entraînera et participera aux compétitions pendant la pause forcée de sa partenaire.



L'attaquant slovène Benjamin Sesko rejoint Manchester United Benjamin Sesko a signé à Manchester United Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader L'attaquant international slovène Benjamin Sesko, auteur de 21 buts la saison dernière avec Leipzig, s'est engagé à Manchester United pour cinq ans. Le club de Premier League l'a annoncé samedi.

Le buteur de 22 ans rejoint le nord de l'Angleterre dans le cadre d'un transfert de près de 85 millions d'euros, bonus compris, selon la presse britannique.

Arrivé au RB Leipzig en 2023, en provenance du RB Salzbourg où il a fait ses débuts professionnels en 2021, Sesko est la troisième recrue offensive majeure des Mancuniens cet été, après les arrivées de Matheus Cunha, de Wolverhampton, et de Bryan Mbeumo, de Brentford.

A eux trois, ils ont inscrit 58 buts la saison dernière. De quoi tenter de résoudre les problèmes offensifs de Manchester United, qui n'a inscrit que 44 buts en Premier League la saison dernière. Champion d'Angleterre à vingt reprises, les Red Devils courent après un titre en Premier League depuis 2013.

Au cours de ce mercato, Sesko aurait également été ciblé par Newcastle selon la presse anglaise. Mais le vainqueur de la Coupe de la Ligue n'est pas parvenu à attirer le Slovène, malgré une qualification en Ligue des champions pour la saison à venir.

Quinzième de Premier League en 2024-2025, Manchester United ne disputera à l'inverse pas de coupe européenne.



La saison débutera le 21 octobre avec un choc OKC-Houston Clint Capela et les Rockets commenceront leur saison chez le champion Oklahoma Image: KEYSTONE/FR52664 AP/CRAIG LASSIG La prochaine saison NBA commencera le 21 octobre avec le champion OKC accueillant Houston et Capela. Les stars des Lakers et de Golden State en découdront à Los Angeles, a rapporté vendredi "ESPN".

Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers du Thunder retrouveront les Rockets, aussi auteurs d'une belle saison en 2024-2025, avec une deuxième place à l'Ouest. La franchise de Houston pourra compter sur le renfort de Kevin Durant (36 ans), double champion NBA avec Golden State en 2017 et 2018.

Les matches de la soirée d'ouverture seront diffusés aux Etats-Unis par NBC, marquant le retour de la NBA sur cette chaîne pour la première fois depuis 23 ans. La saison 2025-26 est la première d'un contrat de droits de 11 ans pour la NBA, d'une valeur totale de 76 milliards de dollars, selon les médias américains.

La programmation des rencontres de Noël a également été dévoilée avec entre autres une rencontre des San Antonio Spurs de Victor Wembanyama à Oklahoma City et un match des Cleveland Cavaliers contre les New York Knicks au Madison Square Garden.



Ter Stegen et le FC Barcelone se réconcilient Le litige entre ter Stegen et le Barça est réglé Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le FC Barcelone et Marc-André ter Stegen ont réglé leur litige. Le gardien allemand a accepté que son dossier médical soit transféré à la Liga, a annoncé tard vendredi soir le club catalan.

"Marc-André ter Stegen a signé l'autorisation pour que les services médicaux du club soumettent à La Liga le rapport médical obligatoire à la suite de son intervention chirurgicale", indique le club dans un communiqué. "Le dossier disciplinaire est clos et le joueur récupère le capitanat de l'équipe première avec effet immédiat."

Quelques heures plus tôt, dans un message posté sur ses réseaux sociaux, Ter Stegen s'était dit "pleinement disposé" à collaborer avec son club. Opéré récemment du dos, il était en conflit avec la direction du Barça, champion d'Espagne en titre, parce qu'il refusait que son dossier médical soit communiqué à la Liga.

Ce rapport médical doit permettre à l'instance du football espagnol d'évaluer la durée de son indisponibilité. Selon la presse catalane, le club blaugrana comptait utiliser son absence de longue durée pour faire inscrire ses nouvelles recrues en restant dans les clous du fair-play financier qui encadre les clubs professionnels.

La concurrence reste féroce Le ton était monté cette semaine entre les deux parties, le club ouvrant mardi une procédure disciplinaire à l'encontre du joueur puis annonçant deux jours plus tard qu'il lui retirait le brassard de capitaine.

"Ces dernières semaines, de nombreuses choses ont été dites à mon sujet - certaines entièrement infondées. J'estime par conséquent qu'il est nécessaire d'exprimer ma version des événements avec respect mais aussi clarté", avait écrit Ter Stegen sur Instagram.

Pour autant, après deux saisons tronquées par de graves blessures, le gardien allemand reste soumis à une forte concurrence à son poste: le FC Barça a recruté cet été le jeune Joan Garcia et prolongé l'expérimenté Wojciech Szczesny.



Issue des qualifications, Riedi s'incline au 1er tour à Cincinnati Leandro Riedi s'est incliné au 1er tour à Cincinnati vendredi Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Issu des qualifications, Leandro Riedi (ATP 522) n'est pas parvenu à enchaîner un troisième succès consécutif dans le Masters 1000 de Cincinnati.

Le Zurichois de 23 ans s'est incliné 6-3 6-4 en 1h19' devant Learner Tien (ATP 55) vendredi au 1er tour du tableau principal.

Le gestion des points importants fut la clé de cette rencontre. Leandro Riedi n'a ainsi converti aucune des six balles de break qu'il s'est procurées face à l'Américain de 19 ans, 8e de finaliste du dernier Open d'Australie, qui a lui aussi bénéficié de six occasions de s'emparer du service adverse.

Impuissant dans un premier set où il n'a passé que 35% de premières balles de service, le Zurichois a manqué le coche dans la deuxième manche. C'est là qu'il s'est procuré ses six opportunités à la relance. Learner Tien n'a quant à lui eu besoin que d'une seule balle de break pour faire la différence dans ce second set...

Les deux succès obtenus en qualifications dans l'Ohio feront néanmoins le plus grand bien à Leandro Riedi, qui avait atteint le 117e rang mondial en août 2024 avant d'être freiné par deux opérations à un genou. Il va gagner quelque 90 places dans la hiérarchie pour se retrouver aux alentours du 430e rang.

Exemptée de 1er tour dans le WTA 1000 disputé à Cincinnati, Belinda Bencic (WTA 19) entrera par ailleurs en lice dimanche. La St-Galloise se mesurera à la Russe Veronika Kudermetova (WTA 36), qui a facilement battu (6-1 6-3) la Néerlandaise Suzan Lamens (WTA 58) vendredi au 1er tour.



St-Gall et Thoune veulent rester invaincus La 3e journée de Super League qui se tient ce week-end aura davantage d'intérêt pour les clubs romands dimanche. Servette, Lausanne et Sion jouent en effet tous le 10 août.

Samedi, St-Gall tentera de rester invaincu en recevant Winterthour, tandis que le néo-promu Thoune, lui aussi avec deux victoires en autant de matches, se rendra à Lucerne.

Les Brodeurs ont bien commencé leur saison en battant le champion Bâle, puis en effaçant Servette 4-1. Les joueurs de l'Est de la Suisse peuvent en outre compter sur le Français Geubbels, meilleur buteur de Super League avec trois réalisations.

Thoune vit de son côté toujours sur son nuage. L'équipe Mauro Lustrinelli n'aura cependant pas la tâche facile à Lucerne, qui n'a lui non plus toujours pas perdu.



Young Boys: Filip Ugrinic tente sa chance en Espagne Cap sur l'Espagne pour Filip Ugrinic Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le milieu offensif Filip Ugrinic (26 ans) quitte les Young Boys. L'international suisse va tenter sa chance en Espagne. Il a signé un contrat de quatre ans avec Valence.

Pour ce transfert, le club espagnol va verser une somme de trois millions de francs, plus divers bonus estimés à deux millions. Ugrinic était arrivé à Berne en été 2022 en provenance de Lucerne, où il a été formé. En 122 matches avec YB, il a marqué 15 buts et donné 20 passes décisives. Il compte trois sélections en équipe de Suisse.

Filip Ugrinic a été deux fois champion de Suisse avec YB (2023 et 2024). Il a aussi gagné la Coupe de Suisse à deux reprises, d'abord avec Lucerne (2021) puis avec YB (2023).Footba



Athletissima: le plateau s'étoffe encore Salwa Eid Naser sera à la Pontaise le 20 août Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK Les organisateurs d'Athletissima ont quasiment bouclé leur plateau pour le meeting du 20 août à la Pontaise. Ils ont notamment annoncé vendredi la présence de Salwa Eid Naser sur 400 m.

L'athlète de Bahreïn détient la troisième meilleure performance de tous les temps sur le tour de piste en 48''14. La course sur le tour de piste, estampillé Diamond League, devrait être royale avec comme principales autres concurrentes la Néerlandaise Lieke Klaver et l’Américaine Isabella Whittaker.

Le 5000 m sera aussi très dense. Le Suisse Dominic Lobalu, champion d’Europe du 10'000 m, se mesurera à une armada éthiopienne emmenée par Hagos Gebrhiwet (2e performer mondial de tous les temps) et aux Américains Grant Fisher, double médaillé de bronze olympique, et Graham Blanks, une des révélations de la saison pour ses débuts sur le circuit professionnel.

Sur le 100 m masculin, Courtney Lindsey, 2e des Trials américains en 9’’82, viendra défier son compatriote Noah Lyles et le Jamaïcain Kishane Thompson, déjà annoncés. Sur le 200 m féminin, l’Américaine McKenzie Long ainsi que la Dominicaine Marileydi Paulino complètent un plateau bien fourni.



Young Boys: Christian Fassnacht blessé et absent plusieurs semaines Christian Fassnacht: plusieurs semaines sur le flanc Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Mauvaise nouvelle pour les Young Boys: le club bernois sera privé pour trois à quatre semaines de son milieu de terrain Christian Fassnacht (31 ans). Il s'est blessé mercredi à Bâle.

Fassnacht souffre d'une blessure musculaire à un mollet, a indiqué YB dans un communiqué. Il devrait être absent entre trois et quatre semaines et manquer notamment les play-off de l'Europa League.



Lewandowski blessé et incertain pour le début de saison du Barça Robert Lewandowski blessé et incertain pour le début de saison avec le Barça Image: KEYSTONE/EPA EFE L'attaquant star du FC Barcelone Robert Lewandowski est blessé à la cuisse gauche et incertain pour le début de saison. C'est ce qu'a annoncé vendredi le club catalan.

"Robert Lewandowski souffre d'une gêne musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche", écrit le Barça dans un communiqué, sans préciser la durée d'indisponibilité du buteur polonais.

L'attaquant de 36 ans est "forfait" pour le match amical prévu dimanche contre Côme, et incertain pour la première journée de Liga, contre Majorque, le 16 août prochain.



Un groupe de cryptomonnaies revendique les lancers de sex-toys Les sex-toys lancés durant les récents matches de WNBA sont en fait des outils promotionnels pour une cryptomonnaie Image: KEYSTONE/AP/Steve Marcus Les promoteurs d'une cryptomonnaie ont revendiqué les récents lancers de sex-toys sur des parquets de WNBA. Ils ont assuré avoir voulu se faire de la publicité, selon la presse américaine.

Selon le quotidien "USA Today", un porte-parole anonyme d'un groupe derrière la cryptomonnaie Green Dildo Coin a affirmé que le but était de faire le buzz pour attirer l'attention.

"Nous savions que pour nous faire entendre (...) nous devions créer l'événement et faire un buzz viral, afin de ne pas avoir à payer tous ces influenceurs en sacrifiant notre âme et le sort du projet", a dit ce porte-parole, cité par "USA Today".

Depuis fin juillet, plusieurs matches du championnat de basket féminin ont dû être brièvement interrompus après le lancer de sex-toys depuis les tribunes.

"Pour l'avenir, nous avons beaucoup d'autres plaisanteries en réserve, mais elles seront beaucoup plus légères et de meilleur goût", a déclaré la source anonyme à "USA Today".

Deux personnes ont été arrêtées, à Atlanta et Phoenix, dans le cadre de l'enquête sur ces incidents, mais aucune source officielle n'a évoqué l'hypothèse d'une action liée aux cryptomonnaies.



Wout van Aert absent des Mondiaux Wout van Aert n'ira pas aux Mondiaux au Rwanda Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Wout van Aert ne participera pas aux Championnats du monde sur route cet automne au Rwanda. Son équipe Visma-Lease a Bike justifie le forfait du Belge par une saison intense.

Celle-ci a déjà commencé avec les courses de cyclo-cross en hiver et s'est poursuivie avec les classiques du printemps et deux Grands Tours.

Le vainqueur de la dernière étape du Tour de France souhaite terminer sa belle saison en participant à la course d'un jour "Super 8 Classic" dans son pays natal le 20 septembre. Il est également prévu qu'il prenne le départ du Tour d'Allemagne et des deux courses canadiennes du World Tour à Québec et Montréal.



Venus Williams sortie au 1er tour à Cincinnati Venus Williams n'a pas signé d'exploit à Cincinnati Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Venus Williams a été sortie d'entrée à Cincinnati jeudi.

L'Américaine de 45 ans, qui avait fait sensation en remportant un match à Washington il y a deux semaines, s'est inclinée 6-4 6-4 face à l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro.

Agée de 45 ans, l'aînée des soeurs Williams n'a pas pu réitérer sa performance du WTA 500 de Washington, où elle avait battu sa compatriote Peyton Stearns. Cet exploit, 16 mois après son dernier match, avait fait d'elle la deuxième joueuse la plus âgée de l'histoire à gagner un match sur le circuit WTA.

Jeudi, elle a subi la loi d'une joueuse en pleine confiance: Jessica Bouzas Maneiro a en effet atteint les quarts de finale à Montréal. "Ca n'a pas été facile du tout. Elle est une légende, c'est un honneur d'avoir pu l'affronter", a commenté l'Espagnole, 51e du classement WTA.

Il y a un an, Venus Williams avait subi l'ablation de fibromes utérins, des tumeurs bénignes mais qui la faisaient souffrir depuis des dizaines d'années. Plus de trente ans après ses débuts sur le circuit WTA (en 1994), elle est désormais attendue lors du tournoi de double mixte revisité par l'US Open, au côté du géant américain Reilly Opelka.



Grande première en Masters 1000 pour Ben Shelton Ben Shelton a remporté son premier Masters 1000 jeudi à Toronto Image: KEYSTONE/AP/Chris Young Ben Shelton a fait parler sa puissance jeudi à Toronto. Le gaucher américain a remporté l'Open du Canada, son premier trophée en Masters 1000 et le troisième au total sur le circuit principal.

"Big Ben" (22 ans) a dominé l'expérimenté Russe Karen Khachanov (ATP 16), qui avait remporté un tournoi de cette catégorie en 2018 à Paris-Bercy, 6-7 (5/7) 6-4 7-6 (7/3) en 2h48'. Ce titre lui permettra de passer de la 7e à la 6e place du classement ATP.

La décision s'est faite dans le tie-break d'une troisième manche dans laquelle aucune balle de break n'a été enregistrée. Ben Shelton a survolé les débats dans ce deuxième jeu décisif pour cueillir son troisième titre après Tokyo 2023 et Houston 2024.

A 22 ans, Shelton est le plus jeune Américain à s'imposer sur un tournoi de ce niveau depuis le titre d'Andy Roddick à Miami en 2004. Il sera à la fin du mois l'un des outsiders de l'US Open, quatrième levée du Grand Chelem, dont il avait atteint les demi-finales en 2023.

"Je n'aurais peut-être pas dû" En l'absence des cadors Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, cet Open du Canada a pu s'ouvrir à des outsiders, proposant une finale entre cogneurs aux solides gabarits (1m93 pour Shelton, 1m98 pour Khachanov).

"J'avais discuté avec ton père il y a trois ans, tu jouais encore à l'université, je lui avais conseillé de te faire jouer sur le circuit principal. Je n'aurais peut-être pas dû", a plaisanté le Russe lors de la cérémonie, rendant hommage à son adversaire, "bien entouré, bien éduqué, l'un des gars les plus sympas du circuit".

Shelton, demi-finaliste à l'Open d'Australie et quart de finaliste à Wimbledon en 2025, a, lui, remercié "un père qui croit en moi, qui me pousse, en étant toujours honnête avec moi". Bryan Shelton avait remporté deux titres sur le circuit ATP au début des années 1990, mais n'avait jamais pu se hisser au-delà de la 55e place mondiale.

