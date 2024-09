Iga Swiatek éliminée ++ Ca passe pour Jannik Sinner

Fortunes diverses pour les numéros 1 Iga Swiatek très loin du compte mercredi soir à New York. Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Fortunes diverses pour les numéros 1 mondiaux mercredi soir à New York en quarts de finale ! Si Jannik Sinner a livré la marchandise face à Daniil Medvedev, Iga Swiatek a bu la tasse. La Polonaise s’est inclinée 6-2 6-4 devant Jessica Pegula (WTA 6). La joueuse de Buffalo brise enfin le plafond de verre après six échecs à ce stade des quarts de finale pour s’offrir ce jeudi sa première demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. Elle l’opposera à la Tchèque Karolina Muchova (WTA 52). Coupable de 41 fautes directes, Iga Swiatek n’a pas vraiment justifié son rang. Victorieuse à New York il y a deux ans. la Polonaise est tombée il est vrai contre une joueuse qui traverse à 30 ans le plus bel été de sa carrière. Victorieuse du Masters 1000 de Toronto et finaliste de celui de Cincinnati, l’Américaine a prouvé enfin qu’elle pouvait également être la femme des grands rendez-vous. "Je savais que je pouvais le faire", lâchait-elle à l’instant d’évoquer cette qualification pour les demi-finales. Une troisième demi-finale en 2024 pour Jannik Sinner Jannik Sinner s’est, quant à lui, imposé 6-2 1-6 6-1 6-4 devant Daniil Medvedev pour se hisser pour la troisième fois cette année dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem. Champion d’Australie, l’Italien est sorti victorieux d’une véritable partie d’échecs face au Russe. Plus créatif et plus puissant aussi, Jannik Sinner a eu la bonne idée de sauver deux balles de 4-2 au quatrième set pour fermer la porte à son adversaire. Le no 1 mondial s’avance bien sûr comme le grandissime favori avant sa demi-finale contre l’inattendu Jack Draper (ATP 25) même si le Britannique l’a battu lors de leur seul affrontement à ce jour, il y a trois ans au Queen’s. Mais pour Jannik Sinner, c’était dans une autre vie.

Matt Fitzpatrick en vedette à Crans-Montana Vainqueur de l'US Open 2022, Matthew Fitzpatrick sera la tête d'affiche parmi les 156 golfeurs présents dès jeudi à Crans-Montana. L'Anglais sera aussi le favori du public, et surtout le principal prétendant à la victoire dans l'European Masters, dont le vainqueur empochera un chèque de 553'500 dollars. Le golfeur de Sheffield a déjà démontré toute l'étendue de son talent par le passé dans la station valaisanne, où il s'est imposé en 2017 et en 2018. Cela faisait alors quarante ans - depuis les succès de Severiano Ballesteros en 1977 et 1978 - qu'aucun joueur ne s'était imposé deux fois consécutivement. L'Espagnol a remporté son troisième et dernier titre sur le Haut-Plateau en 1989. Le tenant du titre absent Matthew Fitzpatrick espère rejoindre Ballesteros dans la hiérarchie en s'imposant en cette fin de semaine à Crans-Montana. Déjà favori l'an dernier, il s'était incliné face au jeune suédois Ludvig Aberg, désormais 5e mondial et absent cette année. A l'image de Ludvic Aberg, plusieurs stars du golf se sont révélées à Crans-Montana. La liste des vainqueurs comprend des noms prestigieux comme ceux de Ian Woosnam, Nick Faldo, Craig Stadler, José Maria Olazabal, Colin Montgomerie, Lee Westwood, Ernie Els ou encore Sergio Garcia. Même sans le tenant du titre, la liste des engagés a une nouvelle fois fière allure. Dix joueurs du top-100 mondial seront au départ, tout comme quatre golfeurs appartenant au top-10 du classement annuel du Tour européen. Une belle carte à jouer pour Girrbach Malgré les progrès réalisés ces dernières années, les Suisses joueront seulement un rôle d'outsiders. Premier golfeur helvétique à prendre part aux Jeux olympiques, Joel Girrbach s'est qualifié par ses propres moyens, tout comme Benjamin Rusch. Les deux Thurgoviens se sont procuré cette année la carte leur permettant de jouer l'European Tour. Avec un bon résultat à domicile, Girrbach pourrait déjà décrocher son sésame pour l'année prochaine et rester dans la course pour jouer la finale du DP World Tour en novembre. En plus des deux Thurgoviens, sept autres Suisses - dont trois amateurs - participeront au tournoi, au bénéfice d'une invitation. Il faut remonter à 2008 pour voir un Suisse lutter pour la victoire dans la station valaisanne. Le Genevois Julien Clément avait alors pris la 3e place derrière Jean-François Lucquin et Rory McIlroy.

Draper bat De Minaur et jouera sa première demie en Grand Chelem Jack Draper aux anges après sa qualification pour les demies à l'US Open Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith Le Britannique Jack Draper, 25e mondial, s'est qualifié mercredi à l'US Open pour sa première demi-finale de Grand Chelem. Ceci en battant l'Australien Alex De Minaur (10e) 6-3 7-5 6-2. Agé de 22 ans, il affrontera vendredi pour une place en finale le no 1 mondial italien Jannik Sinner ou le Russe Daniil Medvedev (5e), vainqueur du tournoi en 2021. Ceux-ci s'affrontent mercredi en fin de programme sur le court Arthur Ashe. Draper est le quatrième Britannique à atteindre les demi-finales du tableau masculin à New York dans l'ère Open (1968) après Greg Rusedski (1997, Tim Henman (2004) et Andy Murray (2008, 2011, 2012). L'an dernier à Flushing Meadows, il avait atteint les huitièmes de finale ce qui était à ce jour son meilleur résultat en Grand Chelem. Avant ce quart de finale, il n'avait pas perdu le moindre set et n'avait concédé qu'une seule fois sa mise en jeu. De Minaur lui a pris deux fois son service, mais sans parvenir à lui prendre le moindre set.

"Mondo" remporte le duel des géants Armand Duplantis a devancé Karsten Warholm de dix centièmes sur un 100 m spécial à Zurich Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le perchiste Armand Duplantis a pris le meilleur sur le coureur de 400 m haies Karsten Warholm. Le Suédois a remporté leur duel sur 100 m au Letzigrund à Zurich. Dix centièmes ont fait pencher la balance en faveur du double champion olympique à la veille du meeting Diamond League. Le Suédois de 24 ans a franchi la ligne en 10''37 secondes, battant ainsi de deux dixièmes son meilleur temps de 2018. Le Norvégien de 28 ans a également réalisé son meilleur temps personnel en 10''47 secondes, soit deux centièmes de moins que son précédent record, établi il y a sept ans. L'idée avait germé un an plus tôt à Monaco, lorsque les deux stars de leur discipline s'étaient demandées qui serait le plus rapide au sprint.

Granit Xhaka parmi les 30 nommés Granit Xhaka parmi les 30 nommés au Ballon d'Or Image: KEYSTONE/EPA Auteur d'une saison 23/24 exceptionnelle avec le Bayer Leverkusen, Granit Xhaka fait partie des 30 nommés au Ballon d'Or. La présence du capitaine de l'équipe de Suisse est logique. Sous la houlette de Xabi Alonso, Leverkusen a remporté la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et a terminé finaliste malheureux de l'Europa League. Maître à jouer des Allemands, Granit Xhaka fut l'un des rouages essentiels. Et l'ancien joueur de Bâle a réussi un excellent Euro avec la Suisse malgré la défaite mortifiante aux tirs au but contre l'Angleterre en quarts de finale. Xhaka est le premier Suisse à faire partie des 30 nommés pour la récompense suprême. Cette formule à 30 joueurs existe depuis 2016.

Karolina Muchova bat Beatriz Haddad et retrouve les demi-finales Karolina Muchova est en demi-finale de l'US Open Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth La Tchèque Karolina Muchova, 52e mondiale, jouera comme l'an dernier les demi-finales de l'US Open. Ceci grâce à sa victoire mercredi face à la Brésilienne Beatriz Haddad (21e) 6-1 6-4. "Je suis très heureuse d'être de nouveau en demies", a déclaré la joueuse de 28 ans avec un grand sourire, elle qui avait dû mettre un terme à sa saison après sa défaite en demies de l'US Open l'an dernier face à la future championne Coco Gauff. Victime d'une blessure à un poignet, elle a été opérée en février et n'a repris la compétition qu'en juin. Mercredi, Haddad, totalement inexistante en début de partie, lui a quasiment offert la première manche. La Brésilienne a un peu mieux tenu sa mise en jeu dans le second set mais la Tchèque, malgré des douleurs au ventre, a réussi le break pour mener 3-2. Ses maux l'ont clairement handicapée sur son jeu de service suivant qu'elle a concédé blanc pour permettre à Haddad de recoller à 3-3. Visiblement en difficulté physiquement, Muchova a néanmoins repris immédiatement le service de Haddad et cette fois elle a confirmé le break pour mener 5-3. A son tour, Haddad a fait alors appel au médecin sur le court. Elle a repris le match, servant dos au mur pour tenter de prolonger le duel. Elle a effectivement tenu sa mise en jeu, mais Muchova a alors servi pour la qualification. Elle doit espérer que ces maux ne dureront pas trop longtemps car elle doit enchaîner sa demi-finale dès jeudi, contre la no 1 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek qui l'avait battue en finale de Roland-Garros l'an dernier, ou l'Américaine Jessica Pegula (6e). Celles-ci s'affrontent en début de session nocturne.

Denis Zakaria le troisième homme? Denis Zakaria jouera-t-il en défense jeudi contre le Danemark? Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Il a déjà tranché mais il n’a rien lâché! Murat Yakin a choisi son troisième homme en défense centrale pour affronter le Danemark jeudi aux côtés d'Akanji et de Rodriguez, mais il n'a rien dit. Tout indique que Denis Zakaria tient la corde. "Je peux très bien imaginer Denis aligné dans une défense à trois", souligne le sélectionneur qui a précisé qu’il alignera son meilleur onze pour ouvrir cette nouvelle campagne. L’exigence du résultat est bien là. Le sujet devenu "maudit" des penalties est revenu sur la table. Avec la retraite de Xherdan Shaqiri, la Suisse a perdu son frappeur no 1. "Il reviendra au capitaine de décider qui tirera un penalty si nous avons un en notre faveur", glisse Murat Yakin. Granit Xhaka devra donc arrêter un choix qui ne sera pas simple. Il a toutefois les épaules pour assumer lui-même cette responsabilité même s’il ne frappe jamais les penalties en club. Kobel et Sommer en lice pour le Trophée Yashine On le sait, cette rencontre marquera les débuts de Gregor Kobel comme no 1. Le successeur de Yann Sommer entamera son "règne" au lendemain de sa nomination pour le Trophée Yashine qui couronnera le mois prochain le meilleur gardien de la planète. Le Zurichois est l’un des dix nominés avec...Yann Sommer. "Je m’efforce de donner le meilleur de moi-même tous les jours. Une telle reconnaissance est une belle récompense", explique Gregor Kobel. Le joueur du Borussia Dortmund, qui confirme n’avoir eu aucun contact avec son prédécesseur, a rappelé que jouer en équipe nationale était "un honneur". "Même si j’ai une certaine expérience, je vais découvrir demain quelque chose de nouveau pour moi, dit-il. La nervosité sera bien là. On ne peut pas comparer le football des clubs avec le football des équipes nationales." On a pu, en effet, pleinement le mesurer cet été à l’Euro.

Groves remporte la 17e étape, O'Connor reste leader Kaden Groves gagne pour la 3e fois sur la Vuelta en 2024 Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon L'Australien Kaden Groves a remporté la 17e étape du Tour d'Espagne. Il s'est imposé au sprint devant le Tchèque Pavel Bittner et le Belge Vito Braet à Santander au terme d'une étape de 142 km. L'Australien de la formation Décathlon-AG2R La Mondiale Ben O'Connor a conservé la tête du classement général avec toujours cinq secondes d'avance sur le Slovène Primoz Roglic à la veille de la 18e étape (179,5 km) reliant dans le Pays-Basque Vitoria-Gasteiz à Maeztu-Parque Natural de Izki sur un parcours qui devrait inspirer les baroudeurs. Groves a signé sa troisième victoire sur cette épreuve, la 7e de sa carrière sur la Vuelta. Depuis l'abandon mardi du Belge Wout Van Aert, victime d'une lourde chute, il fait désormais figure de favori dans la course au maillot vert de meilleur sprinteur. Quelques coureurs, dont le finisseur belge Victor Campenaerts ont bien tenté des attaques pour éviter un emballage massif final mais celui-ci était inévitable en raison du travail des équipes des sprinteurs. La lutte pour le maillot rouge reste indécise, Ben O'Connor ne possédant que cinq secondes d'avance sur Primoz Roglic tandis que l'Espagnol Enric Mas (3e à 1'25) ou le Colombien Richard Carapaez (4e à 1'46) restent à l'affût alors que deux étapes de moyenne montagne et un contre-la-montre figurent encore au programme de cette Vuelta avant l'arrivée dimanche à Madrid.

Angelica Moser 4e dans la gare de Zurich, Kennedy s'impose Angelica Moser a pris la 4e place à Zurich Image: KEYSTONE/Til Buergy Angelica Moser a manqué le podium lors du concours à la perche du Weltklasse installé dans la gare de Zurich. La Zurichoise a pris la 4e place en ayant franchi 4,77 m. Devant un public acquis à sa cause, la recordwoman de Suisse aurait voulu lutter pour la victoire, mais elle a malheureusement échoué à 4,82 m. Son troisième essai ne fut pas si mal, mais les genoux ont touché la barre. Cette hauteur, trois femmes sont parvenues à la dompter: Nina Kennedy, Alysha Newman et Katie Moon, soit les trois médaillées des derniers JO...juste devant Angelica Moser. Seulement à 4,87 m, seule la championne olympique australienne Nina Kennedy a pu effacer la barre. La Canadienne Alysha Newman a manqué ses trois tentatives, tandis que Katie Moon a choisi de garder deux essais à 4,92 m après avoir raté un saut à 4,87 m. Mais cette prise de risques n'a pas payé. Kennedy s'est elle ensuite attaquée à une barre à 4,95 m qu'elle a manqué de peu. A noter également côté suisse la 6e place de Pascale Stöcklin avec une barre réussie à 4,52 m.

Dominik Kubalik de retour à Ambri Dominik Kubalik de retour à Ambri-Piotta Image: KEYSTONE/TI-PRESS C'est un gros coup réussi par Ambri sur le marché des transferts. Le club léventin a rapatrié pour un an l'attaquant tchèque Dominik Kubalik. Après cinq saisons en NHL à Chicago, Detroit et Ottawa, l'ailier de Plzen revient là où il avait passé une saison et demie entre 2017 et 2019. Mais il a signé une clause l'autorisant à repartir en NHL avant le 15 décembre. Avec Ambri, Kubalik avait illuminé la National League, réussissant notamment 57 points (25 buts) en 50 matches lors de l'exercice 2018/19. Champion du monde contre la Suisse en mai à Prague, Kubalik n'a pas fait une grande saison 23/24 avec 11 buts et 15 points en 74 parties.

Numa Lavanchy deux ans de plus à Sion Numa Lavanchy (à la lutte avec Evans Maurin de Grasshpper) jouera deux ans de plus au FC Sion. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le FC Sion pourra compter sur les services de Numa Lavanchy au-delà de la saison en cours. Le défenseur de 31 ans a prolongé son contrat pour deux années supplémentaires, soit jusqu'à l'été 2027. Le Vaudois a disputé 85 matches pour le club présidé par Christian Constantin depuis le début de la saison 2022/23. "Numa est un joueur cadre de l’effectif. Il incarne à merveille l’esprit valaisan. Son talent, son leadership et son expérience apportent énormément au groupe", résume Barthélémy Constantin, le directeur sportif du club sédunois. "Pouvoir compter sur lui deux années de plus est une excellente nouvelle pour le FC Sion."

Régates reportées à cause de la tempête Alinghi Red Bull Racing (à gauche), Orient Express Racing Team (à droite) et les autres syndicats n'ont pas pu naviguer, mercredi, à cause d'une tempête. Image: KEYSTONE/EPA/Quique Garcia Un jour après la première victoire d'Alinghi Red Bull, toutes les régates de mercredi de la Coupe Louis Vuitton ont été annulées. Cette décision du jury est liée à la tempête qui s'est levée au large de Barcelone et qui rend impossible le déroulement des courses pour des raisons de sécurité. Les régates ont été reportées à jeudi qui était de toute façon prévu comme jour de réserve. Le syndicat suisse tentera d'enchaîner une deuxième victoire consécutive, face à l'équipe américaine American Magic,

Nicole Häusler loin du compte Nicole Haeusler s'est contentée de la 25e place. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA La tireuse Nicole Häusler n'a eu aucune chance lors des qualifications du concours couché à la carabine à 50 m aux Jeux paralympiques de Paris. La Lucernoise de 45 ans, qui a également pratiqué le curling en tant que sportive en fauteuil roulant, s'est classée 25e, à l'occasion d'une compétition mixte.

Benjamin Früh 5e, Sandra Stöckli 10e Benjamin Früh s'est montré satisfait de sa 5e place lors de son contre-la-montre en para-cyclisme. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Benjamin Früh s'est classé 5e du contre-la-montre en para-cyclisme en catégorie H1. Pour sa première participation aux Jeux paralympiques, le Zurichois de 32 ans a réalisé une bonne performance. "J'ai tout donné et je n'ai rien à me reprocher", a-t-il souligné, à l'arrivée. Jeudi, Früh poursuivra la compétition avec la course sur route. De son côté, Sandra Stöckli a obtenu le 10e rang du contre-la-montre en para-cyclisme. L'athlète de Jona a dû prendre le départ dans une catégorie (H4-H5) où il y avait moins d'athlètes fortement handicapées, ce qui a péjoré son résultat.