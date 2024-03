Iga Swiatek s'impose en finale +++ Le HCC victorieux

Indian Wells: Iga Swiatek s'impose en finale Iga Swiatek a été irrésistible à Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO La numéro un mondiale polonaise Iga Swiatek a triomphé en finale du tournoi WTA 1000 d'Indian Wells en Californie. Elle a battu la Grecque Maria Sakkari en deux sets, 6-4 6-0. Swiatek (22 ans), quatre fois titrée en Grand Chelem, a remporté son deuxième titre dans le désert californien après 2022, déjà face à Sakkari. La Polonaise n'a pas perdu le moindre set en six rencontres durant le tournoi.

L'acte I de la finale a fini par sourire à La Chaux-de-Fonds Le HC Chaux-de-Fonds a dû attendre les toutes dernières minutes pour faire définitivement plier les GCK Lions. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Facile vainqueur de sa demi-finale contre Viège (4-0), La Chaux-de-Fonds a dû cravacher durant 60 minutes pour remporter l'acte I de la finale de Swiss League. Le HCC s'est finalement imposé 6-3 face aux GCK Lions. Timorés en début de partie, les Chaux-de-Fonniers ont été cueillis à froid par un but de Jarno Kärki, le meilleur compteur des play-off, dès la 28e seconde. Revenus une première fois à hauteur, via une réussite de Sondre Olden (11e), les protégés de Louis Matte se sont à nouveau fait surprendre, en rupture, à la 25e minute (but de Baechler). Juste avant puis après la seconde pause, Julien Privet (39e) et Janik Loosli (41e) permettaient au HCC de virer en tête. Un avantage une première fois annihilé par Victor Backman en power-play (50e). A la 57e, également en jeu de puissance, Toms Andersons faisait chavirer les Mélèzes de bonheur, avant que Stefan Rüegsegger (59e) et Julien Privet (60e, dans la cage vide) ne donnent une ampleur trop sévère au score.

Super League: Servette revient à égalité avec YB Un doublé pour Takuma Nishimura, mais Servette a dû se contenter d'un point Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Servette a rejoint les Young Boys en tête de la Super League au terme de la 26e journée. Les Grenat ont fait 2-2 à Lucerne alors que les Bernois se sont inclinés 2-0 à Lausanne. Sans doute un peu fatigués par leur rencontre européenne de jeudi, les Genevois n'ont pas trouvé les ressources pour arracher la victoire. Ils ont marqué par Nishimura (1re/41e pen) alors que l'équipe de Suisse centrale est revenue chaque fois grâce à Dorn (5e) et Grbic (54e). YB n'a pour sa part pas pu confirmer l'embellie constatée face à Bâle. Dans le duel des Magnin sur le banc, c'est le Lausanne-Sport de Ludovic qui a pris le meilleur sur les tenants du titre dirigés par Joël. Sène (30e/pen) et Dussenne (34e) ont donné la victoire au LS, qui a ainsi rendu un petit service au Servette.

Super League: Zurich tenu en échec par le SLO Ajdini égalise sur penalty pour le SLO Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le Stade Lausanne-Ouchy a obtenu un nul méritoire 2-2 au Letzigrund contre le FC Zurich lors de la 28e journée de Super League. Les Vaudois ont su réagir après avoir rapidement été menés 2-0. Le début de la partie a en effet souri au FCZ, qui a marqué par Okita (10e) et Marchesano (19e). Mais les Zurichois n'ont pas su exploiter cette plate-forme pour obtenir les trois points. Ajdini a réduit l'écart juste avant la pause (42e) avant d'égaliser sur penalty (79e). Zurich a ainsi manqué une belle occasion de se donner un peu d'air dans la lutte pour figurer du bon côté de la barre. Le club du président Canepa reste 4e avec deux points d'avance sur Saint-Gall et Winterthour.

Slalom de Saalbach: Meillard 4e, victoire de Haugan Loïc Meillard a terminé le dernier slalom de la saison à la 4e place à Saalbach Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Loïc Meillard a pris la 4e place du slalom des finales de Coupe du monde à Saalbach. La victoire est revenue au Norvégien Timon Haugan. Il n'a pas manqué grand-chose au skieur d'Hérémence pour obtenir son troisième podium en quatre slaloms. Sans un petit accroc dans le mur final, le Valaisan d'origine neuchâteloise aurait certainement pu passer devant Linus Strasser (3e à 0''44) et Manuel Feller (2e à 0''40), puisqu'il a fini à 0''55 du Norvégien. Forcément en confiance après sa victoire au slalom d'Aspen et lors du géant hier samedi à Saalbach, Meillard a réalisé deux bonnes manches avec une sûreté qui fait plaisir à voir. Cette 4e place lui permet en outre de clore sa saison à la 3e place sur le virage court et à consolider sa deuxième place au général derrière son intouchable camarade Marco Odermatt. Très à l'aise sur les parcours cabossés, Marc Rochat s'est lui aussi magnifiquement comporté. Comme lors des finales de Soldeu l'année passée, le Vaudois a montré la meilleure version de lui-même. 4e en Andorre en 2023 et à Schladming cet hiver, Marc Rochat fait surtout preuve d'une très belle constance. Rochat a pris la 6e place à 0''92 de Haugan. Deux autres Suisses ont pris part à ce dernier slalom de la saison. On sait depuis longtemps que Daniel Yule n'apprécie que modérément les conditions de neige de printemps. 13e à l'issue du parcours initial, le skieur du Val Ferret n'a pas pu remonter lors de la deuxième manche et échoue au 16e rang, ce qui signifie qu'il n'inscrit pas de points vu que seuls les 15 premiers sont crédités lors des finales. Luca Aerni a fait un tout petit mieux que son pote d'équipe. Le skieur des Barzettes s'est classé 14e. Cinquième Helvète au départ, le champion du monde juniors Lenz Hächler n'a malheureusement pas pu rallier l'arrivée à l'occasion du premier tracé.

Deux globes pour Lara Gut-Behrami 10e du géant de Saalbach Lara Gut-Behrami soulagée d'avoir remporté le globe du géant Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami a remporté le globe du géant et celui du général. La Tessinoise a pris la 10e place du géant des finales de Coupe du monde à Saalbach gagné par Federica Brignone. Et de deux! Lara Gut-Behrami a empoché deux nouveaux globes de cristal pour ajouter à sa collection. Il s'agit de son cinquième petit globe après les quatre décrochés en Super-G. Pour celui du général, c'est le deuxième après celui de 2016. Elle va maintenant essayer de glaner ceux du Super-G et de la descente le week-end prochain pour conclure une saison quasi parfaite. La Tessinoise avait de la marge pour enlever ces deux trophées. Elle avait "le droit" de terminer 15e de cette course pour enlever le petit globe et devait se classer au moins 14e pour s'assurer le grand. Huitième de la première manche à 1''67 de la Valdôtaine, la skieuse de Comano n'a certainement pas tout tenté. Elle a skié intelligemment en ne cherchant pas à tout prix à tendre ses trajectoires. Mais on se rappelle de Didier Cuche qui en 2008 avait raté le globe du Super-G en se classant seulement 16e à Bormio, alors qu'une 14e place aurait suffi à son bonheur. Heureusement, rien de tout ça pour la Tessinoise qui a fait le nécessaire. La victoire est revenue à Federica Brignone devant Alice Robinson et Thea Louise Stjernesund. Camille Rast n'a pas livré une grande performance, mais la Valaisanne est tout de même parvenue à marquer des points en entrant dans le top 15. La Vétrozaine a terminé 15e, juste derrière Michelle Gisin qui marque là aussi de bons points.

Slalom de Saalbach: Meillard sur le podium provisoire Loïc Meillard placé après la première manche du slalom Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Loïc Meillard est 3e au terme de la première manche du slalom des finales de Coupe du monde à Saalbach. Il n'est qu'à 0''50 du leader Timon Haugan. Forcément en confiance après sa victoire au slalom d'Aspen et lors du géant hier samedi à Saalbach, le Valaisan d'origine neuchâteloise skie extrêmement bien en ce moment. Sur une piste qui a rapidement marqué, Meillard a su jouer avec les conditions. Entre lui et Haugan, on retrouve Linus Strasser à 0''15 du Norvégien. Marc Rochat a lui aussi rendu une copie plus qu'honorable. Avec son dossard 10, le Vaudois a réussi quatre cinquièmes de manche excellents avant de faiblir un peu sur le bas pour échouer au 6e rang à 1''00. On sait que Daniel Yule n'apprécie que modérément les conditions de neige de printemps. Pas une surprise donc de le voir au 13e rang à 2''59. Luca Aerni n'a guère brillé. Le skieur des Barzettes n'a pu faire mieux qu'une 18e place à 3''42. Cinquième Helvète au départ et dernier à s'élancer, le champion du monde juniors Lenz Hächler n'a malheureusement pas pu rallier l'arrivée.

Lara Gut-Behrami loin de Brignone en géant Lara Gut-Behrami seulement 8e après la première manche du géant de Saalbach Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami n'est que 8e de la première manche du géant des finales de Coupe du monde à Saalbach. Elle compte 1''67 de retard sur Federica Brignone. La Tessinoise sait qu'elle peut se classer 15e pour aller chercher le petit globe de la discipline et qu'une 14e place lui assurerait le globe du général, même si Brignone venait à s'imposer. A-t-elle assuré ou les conditions de neige ne lui ont-elles pas permis de donner le meilleur d'elle-même? Lors de la deuxième manche programmée à midi, la Luganaise ne devra pas trop calculer pour ne rien regretter. Camille Rast a eu un peu plus de peine sur une piste qui s'est vite dégradée. La Valaisanne n'occupe que le 16e rang à 3''08. Troisième Suissesse en lice, Michelle Gisin s'est plutôt bien comportée puisqu'elle se retrouve juste devant sa compatriote à 2''95.

Alcaraz affrontera Medvedev pour le titre à Indian Wells Carlos Alcaraz va d Image: KEYSTONE/AP/Ryan Sun Le champion en titre Carlos Alcaraz a infligé à Jannik Sinner, vainqueur de l'Open d'Australie, sa première défaite de l'année. Il défiera Daniil Medvedev en finale du Masters 1000 d'Indian Wells. La victoire d'Alcaraz (1-6 6-3 6-2) a mis fin à la série de 19 succès de Sinner, et assure à Alcaraz de rester no 2 au classement mondial la semaine prochaine. Le duel de dimanche face au Russe Medvedev, no 4 mondial, proposera la même affiche que lors de la finale du tournoi californien disputée l'année dernière. Medvedev a également dû batailler pour s'imposer 1-6 7-6 (7/3) 6-2 contre l'Américain Tommy Paul (17e). La demi-finale entre Alcaraz et Sinner a été interrompue pendant trois heures à cause de la pluie, à 2-1 dans le premier set, mais l'attente en valait la peine, car les deux jeunes stars ont assuré le spectacle. Sinner a rapidement pris l'initiative à la reprise, utilisant sa profondeur de frappe et sa précision pour gagner quatre jeux consécutifs et empocher le premier set. Il a sauvé la seule balle de break à laquelle il a été confronté, et a distancé son adversaire 5-1, se jetant sur une balle courte pour un passing gagnant croisé sur la balle de break. Alcaraz a réagi dans le deuxième set en changeant de style, en reculant pour se donner plus de temps sur les retours et ainsi revenir progressivement dans le match. Quelques coups droits imprécis de Sinner ont permis à Alcaraz de dominer le troisième jeu de la dernière manche et il a obtenu le break grâce à une volée de revers haute pour mettre fin à un autre échange difficile. Sinner semblait soudain impuissant à stopper Alcaraz, qui s'adjugeait cinq jeux consécutifs et finissait par remporter la partie grâce à un coup droit victorieux sur sa troisième balle de match. C'est la deuxième année consécutive qu'Alcaraz stoppe Sinner en demi-finale d'Indian Wells.

Roman Josi encore décisif, Fiala et Moser marquent Roman Josi, de dos, a été le grand artisan du succès des Predators contre Seattle Image: KEYSTONE/AP/Stephen Brashear Roman Josi a encore livré une performance majuscule en NHL. Le capitaine des Predators a inscrit deux buts dans la victoire des siens 4-1 à Seattle, alors que Fiala et Moser ont aussi marqué. Dans le dernier tiers, le défenseur bernois a marqué le 2-1 en powerplay et le 3-1 d'un tir de la ligne bleue. "C'est la raison pour laquelle il est à mon avis le meilleur défenseur du monde, a déclaré l'entraîneur de Nashville Andrew Brunette. Il fait simplement des choses comme celles d'aujourd'hui et décide des matches. Grâce à ses qualités et son leadership, nous pouvons toujours nous appuyer sur lui." Depuis un mois, Nashville, très bien placé pour les play-off, a gagné au moins un point par match. Josi a récolté 18 points en 13 matches. Il compte 67 points en 68 matches cette saison. Janis Moser et Kevin Fiala ont également marqué samedi. Janis Moser a participé à la victoire des Coyotes 4-1 sur les Devils. Le défenseur bernois a ouvert le score en signant son cinquième but de la saison. Il compte 26 points en 66 rencontres cette saison. Kevin Fiala s'est incliné 4-1 avec Los Angeles contre les Dallas Stars. A 71 secondes de la fin, le Saint-Gallois a marqué le but de l'honneur.

Servette à Lucerne pour oublier son élimination européenne La lutte pour le titre de champion de Suisse se poursuit avec un nouveau duel à distance entre Servette et Young Boys. Les deux prétendants sont en déplacement dimanche (16h30) en Super League. A Lucerne, Servette tentera d'oublier son élimination en 8es de finale de la Conference League. L'adversaire apparaît idéal pour se relancer, les Lucernois ayant essuyé un cuisant revers face à la lanterne rouge Stade Lausanne-Ouchy le week-end dernier (2-1). De son côté, Young Boys cherchera à confirmer son renouveau après son large succès acquis devant Bâle (5-1) avec son entraîneur intérimaire Joël Magnin. Le champion en titre se rend au stade de la Tuilière, où il s'était chichement imposé le 3 février dernier. Après avoir cédé contre Servette dimanche dernier, le LS doit donc affronter l'autre favori. Les Lausannois ne diraient pas non à un peu d'air supplémentaire, même s'ils conservent dix longueurs d'avance sur le SLO en queue de classement. Un SLO qui se déplacera à Zurich pour défier le FCZ à 14h15.

Un match presque à sens unique au Cornaredo Jonathan Sabbatini prend de vitesse Niklas Gunnarsson dans un match parfaitement maitrisé par le FC Lugano. Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Il n’y aura rien eu à faire pour Yverdon cette saison contre Lugano. Après deux lourdes défaites l’an dernier (6-1 et 5-0), les Vaudois sont tombés une troisième fois devant les Tessinois. Au Cornaredo, la formation d’Alessandro Mangiarratti s’est inclinée 2-0 devant un FC Lugano qui a cueilli une quatrième victoire de rang pour consolider plus que jamais sa troisième place. Toujours privée de son meilleur joueur Varol Tasar et de ses tauliers William Le Pogam et Anthony Sauthier, elle n’a pas vraiment existé dans une rencontre presque à sens unique. Après deux sauvetages de Paul Bernardoni devant Mattia Bottani, Lugano ouvrait logiquement le score à la 37e sur une frappe enroulée de Hadj Mahmoud. Buteur pour la cinquième fois cette saison en Super League, le Tunisien s’affirme de plus en plus comme l’un des cadres de l’équipe de Mattia Croci-Torti. Le 2-0 est tombé peu avant l’heure de jeu avec la réussite de Milton Valenzuela, plus prompt que Marley Aké. L’Argentin a bénéficié d’un service en or de Renato Steffen pour tromper Bernardoni. Auteur de sa onzième passe décisive de la saison, Renato Steffen a rappelé combien il pouvait peser sur le jeu du FC Lugano. Et que sa sélection en équipe de Suisse pour le prochain rassemblement n’est de loin pas usurpée.

Play-off: sans démériter, Bienne s'incline à Zurich Denis Malgin inscrit le 4-3 décisif pour Zurich Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Match très enthousiasmant à Zurich pour le début des quarts de finale des play-off. Les Lions ont dû s'employer pour prendre le meilleur sur Bienne 4-3. Il n'a pas manqué grand-chose aux Seelandais pour créer la surprise et surfer sur leur qualification pour les play-off après deux séries de play-in. Mais au final, le brio de Denis Malgin a sorti les Zurichois de la purée. Afin de pouvoir aligner six étrangers dans le jeu, Martin Steinegger avait décidé de titulariser Joren van Pottelberghe devant le filet et de réintégrer Jesper Olofsson. Le futur portier de Lugano n'a pas démérité, mais il n'a pas eu l'impact de Harri Säteri. La partie a vu Zurich ouvrir la marque en power-play par Grant (10e). Puis le tiers médian a permis aux Seelandais d'égaliser à deux reprises par Heponiemi et Rajala. Mieux, les Biennois ont surpris les premiers de la saison régulière à la 44e grâce à Luca Cunti. Vexés, les Lions ont égalisé 75 secondes plus tard par Denis Malgin. Le top scorer a offert la victoire aux siens en réussissant le 4-3 à la 48e.

Le Fire revient de nulle part Un but pour Maren Haile-Selassie. Image: KEYSTONE/AP/NAM Y. HUH Victoire miraculeuse pour Chicago devant Montréal ! Mené encore 3-1 à la 83e minute, le Fire s’est finalement imposé 4-3 sur un autogoal du gardien Jonathan Sirois à la 99e. Après un nul et deux défaites, ce succès improbable va peut-être enfin lancer la saison de Chicago et de ses trois Suisses. Face à Montréal, le plus brillant de ce trio fut Maren Haile-Seliassie qui a permis à Chicago de revenir à 2-1 juste avant la pause. Si Allan Arrigoni a disputé comme Haile-Seliassé l’intégralité de la rencontre, Xherdan Shaqiri n’a pas tenu la distance. Le Bâlois a été remplacé à la 69e alors que Montréal menait 2-1. Le fait qu’il ne reste pas sur le terrain plus longtemps renforce le sentiment qu’il marque le pas à 32 ans. On le sait, Murat Yakin songe à lui confier avant tout un rôle de joker pour l’Euro de juin prochain. Le début de saison de l'homme aux 119 sélections ne fait rien pour contrecarrer cette idée.