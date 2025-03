Jan Scherrer forfait aux Mondiaux ++ Fiala brille

Le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Pékin en 2022 avait déjà dû mettre un terme prématuré à sa saison l'hiver dernier en raison d'une fracture du pied gauche. Quelques mois plus tard, sa femme avait été diagnostiquée d'un cancer.

Dans une vidéo publiée par Swiss-Ski, Scherrer explique toujours souffrir des conséquences d'une fracture compliquée du cartilage des côtes subie en préambule de la saison. Ce forfait est un nouveau coup dur pour le snowboardeur saint-gallois dans une année marquée par des soucis sportifs et privés.

Jan Scherrer ne pourra pas participer aux championnats du monde qui débutent la semaine prochaine en Engadine. Le spécialiste du half-pipe doit renoncer pour cause de blessure, a-t-il annoncé lundi.

Enfin, le "derby" suisse de la soirée de NHL opposant les Stars de Lian Bichsel aux Canucks de Pius Suter a tourné en faveur du premier. Le défenseur soleurois de Dallas et ses coéquipiers ont gagné 4-1 à Vancouver.

A Philadelphie, New Jersey a rebondi après son lourd revers 6-1 concédé face aux Jets vendredi. Les Devils se sont imposés 3-1 sur la glace des Flyers grâce à des buts de Cody Glass, Erik Haula et Dawson Mercer. Ni Timo Meier ni Nico Hischier n'ont inscrit de point lors de cette partie.

Les Kings ont ainsi décroché une deuxième victoire consécutive pour consolider leur 3e place dans la division Pacifique. Ils ne comptent plus que 7 points de retard sur leur adversaire du jour, leader de la division.

L'attaquant de l'équipe de Suisse a été décisif sur le 3-0 des Kings, signé Quinton Byfield en début de deuxième période, et sur le 6-3 d'Adrian Kempe en power-play (51e). LA a ensuite vu les Golden Knights revenir à 6-5 en fin de match mais les Californiens ont tenu bon.

Kevin Fiala a participé activement à la victoire de Los Angeles à Las Vegas (6-5) dimanche en NHL. Le Saint-Gallois a délivré ses 17e et 18e assists de la saison.

Kevin Fiala (à gauche) et les Kings ont gagné un match animé à Las Vegas (archives). Image: KEYSTONE/AP/Jayne Kamin-Oncea

Le FC Lugano a concédé sa cinquième défaite de rang toutes compétitions confondues. Désormais à 6 points de la première place, les Tessinois joueront une grande partie de leur saison jeudi à Thoune face à Celje lors de son huitième de finale retour de la Conference League. Une élimination face aux Slovènes, qui ont remporté 1-0 le match aller, acterait une réelle situation de crise. La reprise sur le poteau d’Antonios Papadopoulos à la 92e minute renforce encore le dépit que peuvent ressentir Mattia Croci-Torti et ses joueurs.

Même si elle a traversé des moments difficiles, notamment en première période, la formation de Didier Tholo n’a rien volé. Elle a forcé la décision à la 63d minute sur une tête rageuse de Gora Diouf. Le but du défenseur burkinabé est tombé quelques secondes seulement après un penalty raté du capitaine Ali Kabacalman. Cette séquence souligne bien que le FC Sion, malgré son début d’année laborieux, conserve cette force de caractère qui peut lui permettre de surmonter bien des aléas.

Favorite de cette finale, Audrey Werro (21 ans le 27 mars prochain) n'a pas pu masquer ses larmes à l'issue d'une course dans laquelle elle a une nouvelle fois failli sur le plan tactique. La Fribourgeoise est restée trop longtemps en retrait avant de jouer son va-tout. "Coincée" à la corde, Rachel Pellaud a quant à elle échoué à 1''35 du podium.

Audrey Werro et Rachel Pellaud ont manqué le coche en finale du 800 m aux Européens en salle d'Apeldoorn.

La série continue pour le Servette FC

Steve Rouiller (à droite) s'interpose devant Stefan Zuber. Image: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Et de cinq pour le Servette FC ! Victorieux 3-1 du FC Zurich au Letzigrund, il a cueilli un cinquième succès de rang pour se porter seul en tête du classement avant le match de Bâle à St. Gall.

Après une première mi-temps très bien maîtrisée et embellie par les réussites de Miroslav Stevanovic (8e) et d’Enzo Crivelli (43e), les Genevois ont souffert le martyr. Mais au final, c’est eux qui ont levé les bras malgré l’emprise totale du FCZ et la réduction du score tombée très tôt dans cette seconde période par Damenius Reverson à la 50e.

Trois minutes plus tard, la VAR annulait un but de Rodrigo Conceiçao au grand soulagement des Grenat qui étaient alors vraiment dans les cordes. Au bout du temps additionnel, Alioune Ndoye signait le 3-1 pour sceller l’issue de la rencontre. L’honnêteté commande de parler d’un petit hold-up

Seule équipe toujours invaincue cette année, le Servette FC s’avance peut-être comme le candidat no 1 au titre. On a le sentiment que l’équipe peut encore bien élever le curseur. On a aussi la conviction qu’elle possède en la personne de Steve Rouiller d’un très grand leader.

Déjà remarquable huit jours plus tôt à Lausanne, le défenseur a encore sorti le grand jeu. Cette fois sous les yeux de Murat Yakin qui peut désormais s’interroger sur le bien-fondé d’une sélection du Servettien pour le prochain rassemblement de mars. Si attentif aux critères de performance, le sélectionneur ne peut plus vraiment tourner le dos au meilleur défenseur de la Super League.