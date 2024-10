Enfin Pius Suter et Vancouver se sont inclinés 3-2 à domicile au tirs au but face à Philadelphia. Absent pour l’ouverture de la saison contre Calgary, le Zurichois a délivré un assist pour le 2-1 de Teddy Blueger à la 32e.

Nino Niederreiter a également quitté la glace dans la peau du vainqueur. Après son succès probant à Edmonton, Winnipeg s’est imposé 2-1 face au Chicago de Philipp Kurashev. Mark Scheifele a inscrit le but de la victoire après 38’’ de jeu dans la prolongation pour déjà son troisième but de la saison.

Aligné durant 22 minutes au lendemain d'une performance de choix à New York, Kyshawn George a inscrit 9 points grâce à son 3 sur 3 derrière la ligne pour être l’un des artisans du premier succès des Wizards lors de cette campagne de préparation. Enrichies de 4 rebonds, de 5 assists et de 3 ballons volés pour un différentiel de +12, ses statistiques disent combien son apport est déjà précieux.

Il a été battu seulement par Jasper Philipsen à Milan-Sanremo (3e), Michael Matthews au GP de Québec, où sa septième place est son pire résultat de l'année, et... la pluie mardi au Trois Vallées varésines lors d'une course arrêtée par les intempéries.

Que "Pogi" soit le grandissime favori tombe sous le sens. Parce qu'il sent que "les jambes sont encore très bonnes" au départ du plus montagneux des cinq Monuments, alors que ses rivaux comme Remco Evenepoel commencent à rouler sur la jante et que Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel ou Julian Alaphilippe sont déjà en vacances.

Sur les bords du lac de Côme, où se dénouera la 118e édition de la "classique des feuilles mortes", le Slovène, triple vainqueur sortant, peut écrire un nouveau chapitre de son livre "A la poursuite des plus grands" en égalant Fausto Coppi. Le "Campionissimo" est le seul à avoir gagné la course quatre années de rang, à la fin des années 1940.

On pense en premier lieu à Gregor Kobel, qui a tout de même encaissé six buts lors de ses deux premières rencontres dans la peau du no 1. A Nico Elvedi également qui n’aurait pas retrouvé le statut de titulaire samedi si Denis Zakaria avait été en mesure de tenir sa place. A Zeki Amdouni, que Murat Yakin tient en grande estime et qui doit s’affirmer vraiment comme, à l’image de Xherdan Shaqiri, un joueur capable de jouer entre les lignes pour provoquer le déséquilibre. Et à Breel Embolo enfin, dont la performance à Copenhague fut trop affligeante pour être vraie...

La Suisse, en revanche, a conquis bien des cœurs cet été en Allemagne. A Leskovac, Murat Yakin et ses joueurs doivent toutefois se faire pardonner les deux défaites de septembre. Sans Yann Sommer, sans Fabian Schär et sans Xherdan Shaqiri, trois joueurs qui n’ont pas – encore – été vraiment remplacés, les Suisses devront élever le curseur.

Pat Emond: "Mon optimisme en a pris un coup"

Patrick Emond ne sait plus trop comment faire pour sortir Fribourg du marasme Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Défait une huitième fois en dix matches de National League, Fribourg n'est pas sorti de la gonfle. L'entraîneur Patrick Emond était pourtant optimiste en arrivant dans la capitale vaudoise.

"Quand ton vestiaire ne va pas, tu le sens, dit le Québécois. Mais là on a des discussions franches pendant la semaine et les gars en voulaient. J'étais très optimiste en venant au match aujourd'hui. Je suis d'ailleurs un éternel optimiste, mais là mon optimisme en a pris un coup."

Le tableau d'affichage est sévère. Battu 6-0 à Lausanne, Fribourg n'a pas su utiliser la victoire 9-3 en Coupe d'Europe mardi. "Il faut croire que non", soupire Patrick Emond lorsqu'on lui demande s'il pensait que ce succès allait débloquer quelque chose. "Au niveau offensif, il y a des occasions mais ce n'est pas ce qui te fait gagner des matches. Quand tu prends le même chemin, tu vas obtenir le même résultat. Dans notre situation, on ouvre le jeu en essayant de marquer et on triche en défense. Ca se passe dans le deuxième et dans le troisième tiers. On sort de notre système de jeu, mais je ne cherche pas d'excuses."

Quand il dit ne pas chercher d'excuses, le Québécois sait bien que sa position est de plus en plus difficile à tenir. "Je vais contrôler ce que je peux contrôler, plaide-t-il. Ca ne se passe pas à mon niveau. On a eu des très bons meetings cette semaine avec les joueurs. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Peut-être que le problème est plus profond que l'entraîneur. Là, je ne suis pas dans une position facile. Mais on essaie de trouver des solutions."

Incapable de marquer, Fribourg ne peut pas espérer faire beaucoup mieux avec une attaque aussi anémique. En face, Lausanne a marqué six buts grâce à six buteurs suisses. Là aussi, le problème à Fribourg est récurrent. Les joueurs au passeport à croix blanche traversent une période de disette impressionnante. "Quand tu restes dans cette spirale négative, c'est très difficile d'en sortir", avance le coach.

Pour ne pas peindre le tableau d'un noir profond, Pat Emond a cherché un peu de couleur: "Si on regarde l'intensité de nos quatre matches à l'extérieur, je pense que ce devait être le meilleur. On ne s'était pas présenté à Langnau ni à Kloten. Et à Berne, tout le monde se souvient du résultat. Là c'est 6-0, mais le score est peut-être sévère par rapport aux intentions de l'équipe."

Membre des leaders de Gottéron, Christoph Bertschy n'a pas cherché d'excuses. "J'ai l'impression que ces temps, on joue comme si c'était un loisir, on ne réalise pas que c'est un job difficile et que chaque jour, on doit amener tout ce qu'on peut", conclut le numéro 28 des Dragons.