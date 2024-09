Jérôme Kym tient son rang ++ Lunin prolonge avec le Real

Avec le succès de Jérôme Kym, Marc-Andrea Hüsler (ATP 171) pourra aborder son simple tout à l’heure contre le no 1 péruvien Juan Pablo Varillas (ATP 179) avec un certain droit à l’erreur. Mais si le gaucher zurichois s’impose, la Suisse aura pris une option décisive sur la victoire dans cette rencontre dont l’enjeu est une place pour les Qualifiers de 2025.

Jérôme Kym s’est imposé 6-1 6-4 devant Ignacio Buse (ATP 212). Avec son service et son coup droit qui ont claqué à merveille, il a signé un succès probant. Il a su réagir immédiatement après la perte de son service dans le deuxième jeu du second set pour signer sa première victoire en simple en Coupe Davis.

L'international ukrainien (13 sélections), qui vient de disputer l'Euro 2024 avec son pays, avait rejoint le Real en 2018 à l'âge de 19 ans et y a déjà remporté 10 titres: deux Ligues des champions, deux Liga, une Coupe du monde des clubs, deux Supercoupes d'Europe, une Coupe du Roi et deux Supercoupes d'Espagne.

"Si ce n'est pas maintenant, alors quand ? Je me réjouis de pouvoir réaliser ce rêve et de vibrer à l'avenir pour les mêmes objectifs", ajoute Zoé, qui continuera d'évoluer en position défensive dans ce nouveau duo dont les premiers entraînements sont prévus en novembre.

Leur association était une évidence depuis qu'Anouk Vergé-Dépré et sa coéquipière depuis huit ans Joana Mäder avaient décidé de cesser leur collaboration et qu'Esmée Böbner, partenaire de Zoé, avait annoncé sa retraite peu après. Ce rêve d'enfant va se réaliser.

Le rapport recommande par exemple d'améliorer les lignes directrices internes de l'AMA pour la gestion des cas de dopage, de mieux communiquer sur les cas présumés avec les agences nationales antidopage et les athlètes, et d'optimiser une base de données appelée ADAMS pour alerter les responsables en cas de retard dans l'analyse des tests.

Les règles antidopage et les procédures administratives de l'AMA pourraient toutefois être renforcées, note cependant le rapport final, et il y a "certainement des leçons à tirer de cette situation", a reconnu le Suisse Olivier Niggli, directeur général de l'agence internationale.

Dans la tourmente après les révélations de la chaîne allemande ARD et du New York Times en avril, l'AMA répète depuis le début qu'elle n'a commis aucune faute en ne sanctionnant pas ces nageurs contrôlés positifs à la trimétazidine avant les JO de Tokyo en 2021, acceptant l'argument des autorités chinoises d'une "contamination alimentaire" dans un hôtel.

"Les informations contenues dans le dossier montrent que l'AMA a fait son travail de manière autonome, indépendante et professionnelle, et qu'il n'y a pas de preuve du contraire", a déclaré le procureur vaudois Eric Cottier, cité dans un communiqué de l'AMA.

Un trio suisse pour les finales à Bruxelles

Dominic Lobalu (5000 m) et Simon Ehammer (longueur) tenteront de grossir leur compte en banque à Bruxelles lors de la finale de la Diamond League. Samedi, c'est Angelica Moser qui sera en lice.

Les trois médaillés en chocolat des derniers JO chercheront un dernier résultat positif et pourquoi pas un bonus financier non négligeable. Pour rappel, les places sur le podium rapportent respectivement 30'000, 12'000 et 7'000 dollars.

Vainqueur de la finale l'an dernier à Eugene, Ehammer vise encore le haut du classement dans l'une de ses meilleures disciplines. Mais il faudra certainement franchir 8m15 pour aller titiller les meilleurs du monde, emmenés par le Grec Miltiadis Tentoglou.

Lobalu de nouveau en forme

La semaine passée, Lobalu a dû renoncer à participer au Weltklasse pour des raisons de santé. Rétabli, le champion d'Europe du 10'000 m se sent à nouveau en forme.

Angelica Moser clôturera presque la meilleure saison de sa carrière dans la capitale belge. La championne d'Europe et détentrice du record de Suisse (4,88 m) défiera la crème internationale avant de participer, samedi prochain, à l'événement Golden Fly à Genève.

Les finales de la Diamond League à Bruxelles se déroulent dans le Stade du Roi Baudoin nouvellement rénové. Les Belges ont également obtenu l'organisation des finales pour 2026. En 2025, 2027 et 2029, c'est Zurich qui accueillera les compétitions et les meilleurs Suisses pourront participer plus facilement aux épreuves.

Parmi les épreuves à suivre, on peut citer deux courses hors Diamond League avec le 400 m et le 200 m dames. Pourquoi? Eh bien parce que Sydney McLaughlin-Levrone sera là. L'Américaine, championne olympique et détentrice du record du monde du 400 m haies, se fait si rare dans les meetings qu'il faut profiter quand elle est présente. Elle aimerait clore sa saison en améliorant son record sur 400 m (48''74) vendredi et celui du 200 m(22''07) samedi.