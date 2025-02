Jorge Martin opéré ++ Fabian Frei va ranger ses crampons

Pour le remplacer, l'équipe fera appel à son pilote d'essai Lorenzo Savadori, au moins pour le GP de Thaïlande. La deuxième course de l'année est prévue deux semaines plus tard, le week-end du 16 mars, en Argentine.

Cette chute est un nouveau coup dur pour l'Espagnol, qui a rejoint Aprilia à l'intersaison après avoir remporté en novembre dernier son premier titre de champion du monde MotoGP au guidon d'une Ducati de l'équipe satellite Pramac. Déjà tombé lors des premiers essais de pré-saison début février, Martin avait dû déclarer forfait pour le reste des tests à cause d'une blessure à la main droite cette fois, qui a nécessité là aussi une opération. Il était toutefois attendu pour la manche inaugurale de la saison sur le circuit de Buriram.

"L'intervention s'est déroulée avec succès, avec l'implantation de deux vis au niveau de la fracture du radius et une au niveau du scaphoïde gauche pour stabiliser et faciliter le processus de guérison", a annoncé le constructeur italien dans un communiqué. Martin (27 ans), a subi une fracture "complexe" du radius, de quelques os du carpe gauche ainsi qu'au niveau du talon lors d'une séance d'entraînement en Espagne lundi.

Fabian Frei fut l'un des joueurs emblématiques du FC Bâle. Un prêt fructueux au FC St. Gall alors qu'il avait 20 ans et trois saisons en Bundesliga à Mayence ont également marqué son parcours exemplaire.

Recordman des matches de Super League (468) et sélectionné à 24 reprises en équipe nationale avec ses participations à l'Euro 2016 en France et à la Coupe du monde 2022 au Qatar, Fabian Frei restera dans les mémoires comme un joueur de devoir essentiel au bon équilibre d'une équipe. Il entend désormais relever un dernier défi: assurer le maintien en Super League du FC WInterthour qu'il a rejoint l'été dernier.

Kevin Fiala traverse, en revanche, une période faste. Déjà buteur samedi contre Utah, le St. Gallois a scellé le score lors du succès renversant de Los Angeles à Vegas. Sur leur glace, les Kings se sont imposés 5-2 après avoir pourtant été menés 2-1 à l’appel du dernier tiers. Kevin Fiala a frappé à 2’19’’ de la sirène pour sa 23e réussite de la saison, la 199e de sa carrière. Et si la 200e tombait mercredi lors de la venue de Vancouver ?

Aligné durant 13’08’’, Nino Niederreiter a été crédité d’un bilan neutre. Le Grison n’a plus comptabilisé le moindre point depuis trois matches pour en rester à 14 buts et 15 assists.

Ce succès qui revêt tout de même un aspect historique a été acquis dans la souffrance. Winnipeg a, en effet, égalisé à... 26’’ de la sirène par Josh Morrissey. Mark Scheifele a signé le 2-1 après 1’33’’ de jeu dans la prolongation pour son 32e but de la saison, le 329e de sa carrière qui lui permet de devenir le meilleur buteur de la franchise devant Ilya Kovalchuk.

Et de dix pour Winnipeg et Nino Niederreiter ! Victorieux 2-1 de San Jose, les Jets ont cueilli un dixième succès de rang pour établir un nouveau record.

Une soirée faste pour Clint Capela et Kyshawn George

Clint Capela au duel avec Bam Adebayo. Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER

Les matches se suivent et heureusement ne se ressemblent pas pour Clint Capela et Kyshawn George. Le Genevois et le Valaisan ont enfin retrouvé le chemin de la victoire lundi soir.

Après trois défaites de rang, Atlanta et Clint Capela se sont imposés 98-86 sur leur parquet face à Miami. Les Hawks ont livré une performance de choix sur le plan défensif. Il faut remonter au 14 mars 2021 – un succès 100-82 contre Cleveland - pour retrouver la trace d’une rencontre qui a vu Atlanta concéder aussi peu de points.

Aligné durant 19 minutes, Clint Capela a apporté sa contribution à cet effort collectif. Le Genevois a inscrit 8 points et a cueilli 11 rebonds pour un différentiel de +2.

Washington a également gagné grâce à sa défense. Victorieux à domicile 107-99 de Brooklyn pour sa dixième victoire de l’exercice après une série de six défaites de rang,les Wizards ont, pour la première fois de la saison, encaissé moins de 100 points.

Titularisé dans le cinq de base, Kyshawn George a soigné ses statistiques avec 12 points et un différentiel de +14. Le Valaisan et ses coéquipiers devront être encore plus rigoureux pour avoir une chance mercredi lors de la réception de Cleveland, la meilleure équipe de cette saison régulière.