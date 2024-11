Josi atteint une barre symbolique ++ NBA: Suisses battus

Nashville gagne et Roman Josi atteint les 700 points Le capitaine des Predators Roman Josi (au centre) a brillé contre Vancouver. Image: KEYSTONE/AP/Christopher Morris Nashville a cueilli un succès bienvenu dimanche en NHL. Grâce à un but et un assist de Roman Josi, qui a atteint la barre des 700 points, les Predators ont dominé les Canucks à Vancouver (5-2). La franchise du Tennessee a mis fin à une série de trois défaites de rang pour respirer un peu dans un début d'exercice loin de satisfaire les attentes développées par une intersaison prometteuse. Battus et blanchis par les Calgary Flames vendredi (2-0), les "Preds" ont un peu retrouvé le sourire de l'autre côté des Rocheuses canadiennes. Et ce grâce à Roman Josi, distingué par la première étoile du match et l'un des principaux artisans du succès de Nashville en Colombie-Britannique. En power-play, le défenseur bernois a délivré un assist sur le 2-2 égalisateur de Steven Stamkos (32e), avant d'offrir un avantage décisif à ses couleurs deux minutes plus tard. L'attaquant zurichois des Canucks Pius Suter est lui resté muet. Meilleur compteur suisse Les deux points de Roman Josi lui ont ainsi permis d'atteindre la marque de 700 unités en saison régulière. Avec 183 buts et 517 assists en 928 matches, il précède largement Nino Niederreiter (455 points) et Kevin Fiala (440) au panthéon des joueurs suisses de la ligue nord-américaine.

Clint Capela et Kyshawn George battus Clint Capela (à gauche) et les Hawks d'Atlanta ont subi une remontée à Portland. Image: KEYSTONE/AP/Steve Dykes Les deux Suisses de NBA ont connu la défaite dimanche. Clint Capela et Atlanta ont perdu 114-110 à Portland tandis que Kyshawn George et Washington ont essuyé un large revers face à Detroit (124-104). Les 8 points et 8 rebonds captés par le pivot genevois (en 19’56 de jeu) n’ont pas suffi à Atlanta, qui a tout perdu dans le troisième quart-temps dans l’Oregon. Alors qu’ils menaient de 7 points à la mi-temps, les Hawks sont restés muets durant près de 5 minutes, laissant les Trail Blazers revenir puis s’envoler au tableau d’affichage. Avec désormais 6 victoires pour 7 défaites, la franchise géorgienne poursuit sur la lancée de son dernier exercice en dents de scie. Huit défaites de suite Du côté de la capitale états-unienne, l’apprentissage se fait toujours dans la douleur pour le rookie Kyshawn George. Les Wizards, dominés par Detroit, ont concédé une huitième défaite de rang depuis le début du mois de novembre. Présent durant plus de 25 minutes sur le parquet, Kyshawn George n’a pas eu de nombreuses opportunités offensives. Il n’a rentré aucun de ses trois shoots, mais a tout de même délivré 6 assists et a terminé la partie avec un différentiel correct (-5).

Ligue des Nations: la Suisse joue en Espagne ce soir Un stade plein pour célébrer les Champions d’Europe dans une ville qui n’a plus vu jouer sa sélection depuis 28 ans : la tâche proposée ce soir (20h45) à Ténérife à la Suisse semble insurmontable. Même si l’Espagne évoluera sans son Ballon d’Or Rodri et sans Lamine Yamal qui devrait, lui aussi, atteindre ce Graal bientôt, la Suisse risque de vivre des moments bien difficiles dans une rencontre sans enjeu surtout si Murat Yakin se met à jouer aux apprentis sorciers. Appelé à remplacer Murat Yakin qui était grippé lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, Giorgio Contini assure toutefois que la Suisse n’abordera pas cette rencontre la fleur au fusil. "Nous allons, certes, procéder à des changements par rapport à l’équipe alignée contre la Serbie. Ce match doit nous permettre de donner l’occasion à certains joueurs de se montrer, souligne l’adjoint de Murat Yakin. Mais c’est l’Espagne en face tout de même. Il convient de conserver une base solide. » Qui avec Cömert ? Les circonstances dictent déjà deux changements avec la blessure d’Aurèle Amenda et la suspension de Breel Embolo. Giorgio Contini a précisé que la Suisse évoluera, comme lors de ses deux derniers matches, avec une défense à quatre devant Gregor Kobel. Pour remplacer Amenda, Murat Yakin pourrait tenter un petit coup de poker avec la titularisation d’Edimilson Fernandes. "Il est possible que le joueur qui évoluera aux côtés d’Eray Cömert ne soit pas un défenseur central de métier", glisse Giorgio Contini pour donner un certain crédit à la piste Fernandes. Celui-ci s'est montré excellent tant devant le Danemark que devant la Serbie dans son rôle de latéral. Auteur d’une bonne entrée vendredi pour un Noah Okafor qui ne cesse de décevoir, Dereck Kutesa devrait être titularisé pour la première fois avec l’équipe de Suisse. Après des premiers pas jugés trop timides lors du rassemblement de mars dernier, le Genevois semble s’être libéré. "Il se montre plus ouvert. Il prend plus de risques à l’entraînement, se félicite Giorgio Contini. Il sait aussi qu’il n’aura pas dix occasions de se montrer en équipe nationale..." "Regarder de l'avant" "La relégation dans cette Ligue des Nations reste une immense déception, poursuit Giorgio Contini. Mais maintenant, il faut regarder vers l’avant et se fixer de nouveaux objectifs. Le premier sera d’offrir une très belle réplique lundi soir." Soutenus par 600 supporters, les Suisses devront vraiment repousser leurs limites pour battre une troisième fois la Roja en vingt-sept rencontres après les succès 1-0 de Durban lors de la Coupe du monde 2010 et 2-1 de Saragosse en 2022 lors de cette même Ligue des Nations.

Ligue des nations: les Français ont réagi Adrien Rabiot et Lucas Digne ont fait mal aux Italiens Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO La France a retrouvé des couleurs: elle s'est imposée 3-1 à Milan contre l'Italie en Ligue des nations. Cela lui a permis de finir en tête du groupe 2 de la Ligue A. Muets contre Israël jeudi, les joueurs de Didier Deschamps ont donc bien réagi. Pour sa 50e sélection, Rabiot a ouvert le score dès la 2e sur un corner botté par Digne. Ce dernier a aussi été impliqué sur le deuxième but des visiteurs, son coup franc touchant la barre et retombant au fond des filets via le dos du gardien Vicario (33e). L'Italie a répliqué peu après par Cambiaso (35e). Décidément maître des airs, Rabiot a redonné de la tête deux longueurs d'avance aux Bleus (65e), sur une nouvelle passe de Digne, qui lui aussi portait le maillot national pour la 50e fois. A noter que les trois réussites de la France sont tombées sur des balles arrêtées.

Masters ATP: le titre pour Jannik Sinner Jannik Sinner: sans rival cette semaine à Turin Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco L'Italien Jannik Sinner a remporté le Masters ATP devant son public à Turin. Le numéro un mondial a battu en finale l'Américain Taylor Fritz (ATP 5) en deux sets, 6-4 6-4, après 1h19 de combat. Sinner, âgé de 23 ans, a ajouté un dix-huitième titre à son palmarès. C'est le huitième cette année, après notamment l'Open d'Australie, l'US Open et trois Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghaï). La semaine a été parfaite pour l'Italien, qui a remporté ses cinq matches sans perdre le moindre set. Face à Fritz, qu'il avait déjà battu en finale de l'US Open en septembre, Sinner n'a eu besoin que de deux breaks, un dans chaque manche, pour signer son premier sacre dans le Masters, un an après avoir perdu en finale contre Novak Djokovic.

Les Rapperswil-Jona Lakers battent Lugano 3-0 Nardella vient d'ouvrir le score Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Les Rapperswil-Jona Lakers ont battu Lugano 3-0 dans la seule rencontre dominicale de National League. Nardella a ouvert le score à la 16e avant deux réussites dans la cage vide en fin de match. Alors que les Tessinois avaient sorti leur gardien, Strömwall (59'42) et Wick (59'13) ont assuré la victoire des Lakers. Grâce à ce succès, les Saint-Gallois occupent le 8e rang avec 31 points, alors que Lugano est 11e avec 25 unités.

Suisses et Suissesses toujours invaincus Silvana Tirinzoni et son équipe vont bien aux Européens Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Deuxième succès en deux matches pour les Suisses aux Européens en Finlande. L'équipe du skip Yannick Schwaller a dominé la Suède 6-5, alors que les Suissesses ont battu l'Ecosse 8-1. Après une première victoire facile 7-1 contre l'Autriche, les Suisses ont pris le meilleur des départs face à des Suédois menés par le champion olympique et septuple champion du monde Niklas Edin. Après le 4e end, ils menaient 5-0 face aux champions du monde. La Suède est revenue à 6-4, mais avec l'avantage de la dernière pierre au dernier end, les Suisses ont pu conserver leur avance. Le Genevois Benoît Schwarz-Van Berkel est parvenu à empêcher un coup de deux des Suédois et donc un end supplémentaire. Les Suisses affronteront les Tchèques dimanche soir à 18h. Aarau reçu 3 sur 3 Les Suissesses ont poursuivi leur tournoi immaculé. Après les succès sur le Danemark et la Norvège, l'équipe de la skip Silvana Tirinzoni a passé un dimanche après-midi tranquille contre l'Écosse avec une victoire nette 8-1. Les Ecossaises ont abandonné après le sixième end. Dans le deuxième et cinquième end, le CC Aarau avait pu inscrire à chaque fois un coup de trois.

Jorge Martin sacré champion du monde de MotoGP Jorge Martin est champion du monde MotoGP Image: KEYSTONE/EPA/Alberto Estevez Jorge Martin a remporté son premier titre en MotoGP à l'issue du Grand Prix de Barcelone. L'Espagnol a terminé à la 3e place d'une course remportée par son dauphin au classement, Francesco Bagnaia. Avec 19 points d'avance avant le départ, Martin (26 ans) devait finir au pire 9e pour être sacré en cas de succès de son rival italien de 27 ans. Sur le circuit catalan de Montmeló, choisi pour remplacer celui de Valence, à la suite de la catastrophe naturelle qui a récemment frappé la région, le suspense a principalement résidé dans la gestion de course de deux candidats au sacre, que seule une chute ou une panne semblait pouvoir perturber. Obligé de viser au minimum la 2e place pour refaire son retard et de miser sur une contre-performance de Martin, Bagnaia a logiquement pris le meilleur départ pour ne plus jamais céder la tête de l'épreuve. Dans son sillage, le leader du championnat du monde a lui aussi réussi une entame canon. Attaqué par Marc Marquez à la fin du 1er tour, Martin lui a cédé la 2e position pour se maintenir sur le podium sans prendre de risques, longtemps protégé par Aleix Espargaró. Le trio de tête n'a ensuite plus changé jusqu'au drapeau à damier, permettant à "Martinator", titré en 2018 en Moto3, de décrocher sa première couronne dans la catégorie reine, au terme de sa quatrième saison. La 11e victoire de Bagnaia, 8 de plus que son rival qui s'est montré plus régulier cette saison et intraitable en sprint, n'a pas permis à l'Italien de remporter son 3e championnat consécutif. Pas de top 15 pour Dettwiler Noah Dettwiler a bouclé sa première saison complète en Moto3 sur un nouveau résultat négatif. Le Soleurois de 19 ans a terminé à la 23e place à Montmélo. Son meilleur résultat reste donc une 14e place obtenue mi-avril à Austin. C'est la seule fois cette année que Dettwiler a terminé dans les points (top 15). David Alonso a remporté sa 7e course d'affilée et signé sa 14e victoire en 20 courses. Le champion du monde colombien de 18 ans passera en Moto2 la saison prochaine après avoir établi un record toutes catégories confondues en championnat du monde.

Slalom de Levi: Meillard 3e, Nef 5e, Noël s'impose Loïc Meillard a décroché une belle 3e place à Levi Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT Loïc Meillard a décroché la 3e place du slalom Coupe du monde de Levi. Le Valaisan d'origine neuchâteloise n'a été battu que par Clément Noël et Henrik Kristoffersen. Loïc Meillard est bel et bien au rendez-vous et ce n'était pas garanti après la blessure qui l'avait empêché de participer au géant de Sölden. Victime d'une déchirure dans le dos, entre des vertèbres, le skieur d'Hérémence n'a pu confirmer sa participation que cette semaine. Et pour aller chercher son septième podium dans la discipline, le Valaisan a dû réussir deux manches de haute facture. Sa première fut plus aboutie que sa deuxième, mais l'important est que cela lui a permis de monter sur la boîte. Car au final, seuls Clément Noël et Henrik Kristoffersen sont allés plus vite que lui. Noël a joué les intouchables avec 0''80 d'avance sur le Norvégien et 0''95 sur Meillard. La Suisse a pu s'enthousiasmer une deuxième fois grâce à la 5e place de Tanguy Nef. Décevant l'hiver dernier, le skieur de Veyrier a opéré un retour au premier plan. Le Genevois, qui n'avait plus intégré le top 10 depuis janvier 2022 à Schladming, a même obtenu le meilleur résultat de sa carrière. Entre les deux Helvètes, on retrouve Lucas Pinheiro Braathen. Oeuvrant désormais sous pavillon brésilien, le Norvégien a prouvé que sa saison blanche l'an dernier n'avait pas altéré son talent. Zenhäusern et Yule décevants Cela s'est moins bien passé pour les deux Valaisans Ramon Zenhäusern (20e) et Daniel Yule (22e). Les deux hommes ont reculé dans la hiérarchie lors de leur deuxième passage, sans que l'on puisse évoquer un premier effort impactant. Luca Aerni n'a lui jamais trouvé la clef sur cette piste et n'a malheureusement pas passé le cut avec son 41e rang à 2''39. Quant à Marc Rochat, il a connu l'élimination en matinée, semblant incapable de conduire ses skis de manière optimale, comme si ses lattes manquaient d'accroche. Pour son premier slalom depuis 2072 jours, Marcel Hirscher n'a pas pu s'inviter pour un deuxième round en terminant 47e à 2''59. Les slalomeurs auront l'occasion de remettre ça le week-end prochain à l'occasion des épreuves de Gurgl.

Slalom de Levi: Meillard à la bagarre, Noël mène Loïc Meillard excellent en première manche à Levi Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT Loïc Meillard joue placé lors de la première manche du slalom de Levi. Le Valaisan d'origine neuchâteloise n'a été devancé de 0''02 que par Clément Noël. Après sa blessure qui l'avait empêché de participer au géant de Sölden, Loïc Meillard n'a su que très récemment qu'il pourrait prendre part au slalom en Finlande. Et le skieur d'Hérémence a réussi une excellente manche. Très bon dans le mur de la "Levi Black", Meillard a cédé du terrain sur le plat final en raison de son gabarit moins puissant que celui de Clément Noël. Rapide sur le haut et sur le bas de la piste, c'est là que le Français a pu faire cette petite différence sur un manche très longue avec des meilleurs juste en-dessous de la minute. Performance très encourageante également pour Tanguy Nef, 6e à 0''48 et auteur d'un superbe mur. Le Genevois n'a plus intégré le top 10 depuis janvier 2022 à Schladming. Cela s'est moins bien passé pour Daniel Yule, seulement 16e à 1''22 et qui a eu de la peine sur les parties planes. On retrouve Ramon Zenhäusern juste derrière (18e) à 1''38. Luca Aerni a connu les mêmes soucis que Yule, mais il a concédé bien plus de terrain et n'a malheureusement pas passé le cut du top 30 avec son 41e rang à 2''39. Quant à Marc Rochat, il a connu l'élimination en semblant incapable de conduire ses skis de manière optimale, comme si ses lattes manquaient d'accroche. Pour son premier slalom depuis 2072 jours, Marcel Hirscher n'a pas pu s'inviter pour un deuxième effort en terminant 47e à 2''59. Pas sûr qu'il puisse s'élancer en deuxième manche. Tout le contraire pour Lucas Pinheiro Braathen qui a réussi une belle manche pour se placer au 10e rang à 0''86.

Une première pour Nino Niederreiter et les Jets Nino Niederreiter (62) bloqué par Nick Perbix dans une rencontre où Winnipeg n'a pas vraiment existé... Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara L’air de la Floride ne convient pas à Nino Niederreiter et à Winnipeg. Battus 4-1 à Tampa Bay jeudi, les Jets se sont inclinés 5-0 à Sunrise devant Florida, le Champion en titre. Winnipeg a concédé ainsi pour la première fois depuis le début de la saison deux défaites de rang. Mais avec leurs quinze victoires en dix-huit rencontres, le parcours des Jets dans cet exercice demeure magnifique. Crédité d’un bilan neutre, Nino Niederreiter a, comme ses coéquipiers, été désarmé devant le brio de Sergei Bobrovsky, auteur de 27 arrêts pour un 45e blanchissage. Auteur d’un but à 4 contre 5 et de deux assists, Alexsander Barkov a également tenu un rôle déterminant dans cette rencontre. New Jersey également "muet" Comme Winnipeg, New Jersey n’a pas trouvé le chemin des filets à Tampa Bay. Les Devils se sont inclinés 4-0 devant le Lightning malgré les 29 tirs adressés vers la cage d’Andrei Vasilevskiy. Janis Moser a rendu un bilan de +1 dans les rangs du Lightning. Pour leur part, Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler n’endossent pas vraiment la responsabilité de cette défaite. Les trois Suisses des Devils ont, en effet, été crédités d’un bilan neutre. Dans l’autre derby suisse de la soirée, le Vancouver de Pius Suter s’est imposé 4-1 devant le Chicago de Philipp Kurashev. Pius Suter a délivré un assist sur le 3-1 de J.T. Miller dans la cage vide pour son huitième point de la saison. Enfin à Los Angeles où les Kings ont battu Detroit 4-1, Kevin Fiala n’a pas comptabilisé le moindre point pour un cinquième match de rang.

La méthode Greg Ireland porte déjà ses fruits en Ajoie Premier match à Porrentruy et premier succès pour Greg Ireland à la tête d'Ajoie. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Greg Ireland n'aura mis que deux rencontres pour décrocher un premier succès comme entraîneur du HC Ajoie. Le Canadien et ses hommes ont pris la mesure d'Ambri-Piotta (4-2). Buteur en power-play à la 12e, Jerry Turkulainen s'est mué en passeur sur la réussite de Philip-Michaël Devos, 4 minutes plus tard. Durant la période intermédiaire, Julius Nättinen a lui aussi troué le filet adverse en supériorité numérique. Enfin, Devos a signé un doublé, dans la cage vide (59e). Fribourg-Gottéron a signé un petit exploit en s'imposant à 35'' de la fin de la partie à Davos, via une réussite décisive de Jacob de la Rose (3-2) en supériorité numérique. Face à des Grisons très prolifiques depuis le début de saison et en pleine confiance ces dernières semaines (7 succès consécutifs), les Fribourgeois n'ont jamais abdiqué. Dominés, les hommes de Patrick Emond ont su effacer à deux reprises une longueur de retard. Déjà buteur vendredi soir, le Suédois Jakob Lilja a également fait mouche à Davos (26e). Sandro Schmid a permis à Gottéron de revenir à 2-2 (48e). Prolongation fatale à Genève-Servette Moins de réussite pour Genève-Servette. La formation des Vernets n'est pas parvenue à fêter son troisième succès à domicile cette saison, s'inclinant 5-4 après prolongation par Kloten. Les protégés de Jan Cadieux ont rapidement mené 2-0, via des réussites de Markus Granlund (5e) et de Sami Vatanen (6e) réalisées à 5 contre 3. Passeur sur le 2-0, le Suédois a encore ajouté un but à sa collection, en profitant une nouvelle fois de l'indiscipline des Zurichois (3-1 à la 17e, à 5 contre 4). En 2e période, Lauri Marjamäki prenait l'option de changer de gardien, choisissant d'introduire Sandro Zurchirchen. Sa prestation et les buts de Keanu Derungs (26e), Sami Niku (33e) et de Thomas Grégoire (39e) ont totalement fait tourner la partie. L'égalisation d'Arnaud Jacquemet (42e) a permis au GSHC d'obtenir le droit de disputer une prolongation. Une période supplémentaire qui n'aura toutefois duré que 23 secondes, le temps pour Miro Aaltonen de signer le but décisif. Bienne: la panne sèche Dans les autres rencontres, Langnau a mis un terme à une série de quatre défaites en s'imposant à Bienne (1-0). La réussite du Letton à licence suisse Oskars Lapinskis (19e) aura fidèlement retranscrit la domination des visiteurs, lors du tiers initial. Les Emmentalois ont ensuite su conserver cette petite longueur d'avance contre des Seelandais peu convaincants offensivement. Stéphane Charlin en a profité pour être blanchi pour la deuxième fois de la saison. Enfin, dans le dernier match de la soirée, Berne a battu Zoug (3-2 ap).

Jannik Sinner continue son sans faute à Turin Jannik Sinner se montre impressionnant à Turin cette semaine Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Jannik Sinner (ATP 1) s'est qualifié sans problème pour la finale du Masters ATP à Turin. Il a battu le Norvégien Casper Ruud (ATP 7) en deux manches, 6-1 6-2. Deux mois après un duel à sens unique à New York, Jannik Sinner, premier Italien à remporter l'US Open, et Taylor Fritz se retrouveront donc dimanche à Turin pour une finale du Masters ATP qui peut marquer leur carrière. Pour sa troisième participation au "tournoi des maîtres" qui réunit les huit meilleurs joueurs de l'année, Sinner (23 ans) réussit pour l'instant un sans-faute. Après avoir survolé son groupe avec trois victoires, dont une face à Fritz (6-4 6-4), sans concéder un seul set, le grand roux a donné une leçon à Casper Ruud en demi-finale samedi. Le Norvégien n'a jamais inquiété l'Italien, poussé par une Inalpi Arena survoltée qui rêve de le voir remporter son huitième titre de l'année, le 18e de sa carrière et, plus important encore, le premier en Italie.