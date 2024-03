Josi et Nashville enchaînent ++ Capela et Atlanta battus

Roman Josi et Nashville marchent sur l'eau La fête continue pour Roman Josi (à gauche) et Nashville. Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Roman Josi et Nashville marchent sur l’eau ! Victorieux 4-2 à Winnipeg, les Predators ont désormais marqué au moins un point lors de leurs treize derniers matches. Avec cette série qui comprend onze victoires contre seulement deux défaites au-delà du temps réglementaire, Nashville a sans doute pris une option décisive sur sa qualification pour les play-off. Les Predators possèdent, en effet, un matelas de 9 points sur la barre. Face aux Jets de Nino Niederreiter, Nashville a mené 2-0 à l’issue du premier tiers avant d’enfoncer le clou au début de l’ultime période avec deux réussites inscrites en l’espace de 22’’. "Nous avons livré un grand match face à l’une des meilleures équipes de la Ligue, se félicite Roman Josi. Ce match était très important. L’adversaire a démarré fort, mais nous avons su faire face." Roman Josi, qui a obtenu la deuxième étoile, a payé de sa personne. Le capitaine a délivré deux passes décisives sur les deux premiers buts. Il a, ainsi, atteint le seuil des 50 assists en une saison pour la deuxième fois de sa carrière. Il en avait réussi 72 il y a deux ans. Par ailleurs, il a réussi au moins deux passes décisives dans un même match pour la... 100e fois. Seuls quatre autres défenseurs en activité ont signé un tel exploit : Erik Karlsson (130), Kris Letang (105), Victor Hedman (103) et Brent Burns (101).

Un "road trip" qui commence mal Un nouveau double double pour Clint Capela (à gauche) face à Deandre Ayton. Image: KEYSTONE/AP/Craig Mitchelldyer Atlanta a entamé sur une défaite le plus long "road trip" de sa saison. Clint Capela et les Hawks se sont inclinés 106-102 à Portland. Incapable d’enrayer le rayon d’action d’Anfernee Simons (36 points) et de DeAndre Ayaton (33), Atlanta n’a pas tenu la distance malgré les 40 points de Dejounte Murray.. Les Hawks ont compté un avantage de 16 points (33-17) au début du deuxième quarter. Dans une équipe diminuée par le poids des absences, Clint Capela monte en puissance. Le pivot genevois a signé un troisième double double consécutif avec ses 13 points et ses 14 rebonds. Clint Capela et ses coéquipiers tenteront de renouer avec la victoire vendredi à Utah, deuxième étape de ce "road trip" qui les verra affronter également les Clippers, les Lakers et Phoenix.

Conference League: Servette pour un exploit ce soir Servette va tenter ce soir dès 18h45 de se hisser en quarts de finale de Conference League. Les Genevois joueront en Tchéquie sur la pelouse du Viktoria Plzen. Le match aller s'était conclu sur un nul 0-0, de sorte que tout reste possible pour la qualification. La configuration est similaire à celle du tour précédent contre Ludogorets Razgrad: les Bulgares avaient obtenu le 0-0 à Genève, avant que les Grenat ne s'imposent 1-0 au retour. Les joueurs de René Weiler mesurent pleinement l’ampleur de la tâche qui les attend. Les Tchèques sont invaincus depuis quatorze matches toutes compétitions confondues et viennent d’infliger dimanche une défaite 4-0 au Sparta Prague, le leader du championnat. Par ailleurs, ils pourront compter sur Pavel Sulc, le meilleur buteur de la "1. Liga" avec ses 14 réussites, qui était suspendu jeudi dernier. "Nous sommes capables de tout" "Nous sommes capables de tout cette saison", répond Yoan Severin lorsqu’il lui est demandé de planter le décor de ce match retour qui, sur le papier, doit sourire au Viktoria Plzen. Comme les Tchèques, les Servettiens ne perdent pas souvent, avec une seule défaite cette année en treize rencontres, ce match à Yverdon qu’ils n’auraient jamais dû laisser filer. On mesure l’enjeu sportif avec une qualification pour les quarts de finale qui ferait le plus grand bien au football suisse pour le classement UEFA. L’enjeu financier se chiffre à un million d’euros, le montant de la prime versée par l’UEFA, et la promesse d’une très belle recette au tour suivant pour la venue, pourquoi pas, de la Fiorentina, d’Aston Villa, de l'Ajax, de Lille ou de Fenerbahçe.

Yann Sommer: une performance de choix pour rien Yann Sommer à la parade devant Alvaro Morata. Image: KEYSTONE/EPA/Mariscal La Ligue des Champions ne sourit toujours pas à Yann Sommer. Le portier de l’équipe de Suisse a connu une très grande désillusion à Madrid avec l’Inter face à l’Atlético. Les Milanais se sont inclinés 3-2 aux tirs au but malgré un arrêt de Yann Sommer sur la frappe de Saul Niguez. Seulement, son homologue Jan Oblak devait détourner les tirs d’Alexis Sanchez et de Davy Klaassen avant que le capitaine Lautaro Martinez, le dernier frappeur de l’Inter, n’allume le ciel de Madrid. On était resté à 2-1 pour les Madrilènes après les 120 minutes de jeu. On rappellera que l’Inter avait remporté 1-0 le match aller. Eliminé l’an dernier en quart de finale avec le Bayern Munich face à Manchester City dans une double confrontation où il ne fut pas vraiment à son avantage, Yann Sommer échappe, cette fois, à toute critique. Il a réussi cinq arrêts qui ont compté lors de ce match retour que l’Inter n’aurait jamais dû laisser échapper. Le futur Champion d’Italie avait ouvert le score à la 33e par l’ex-Sédunois Federico Dimarco. Mais deux minutes plus tard, une erreur de Benjamin Pavard permettait à Antoine Griezmann de remettre l’Atlético dans le match. Yann Sommer était battu une seconde fois à la 87e sur une frappe imparable de Memphis Depay. Introduit à la 79e, le Néerlandais fut le grand homme de cette fin de rencontre. On précisera enfin que l’Inter n’avait plus disputé une séance de tirs au but sur la scène européenne depuis la défaite de l’équipe alors dirigée par Roy Hodgson en finale de la Coupe de l’UEFA 1997 face à Schake 04. Le temps passe, mais la malédiction reste.

Un premier quart de finale pour Gregor Kobel Gregor Kobel devance Luuk de Jong pour un sans-faute qui a compté. Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Gregor Kobel disputera pour la première fois de sa carrière un quart de finale de la Ligue des Champions. Le Zurichois a été l’un des artisans de la qualification du Borussia Dortmund. Devant leur public, les Allemands se sont imposés 2-0 face au PSV Eindhoven après avoir partagé l’enjeu (1-1) il y a trois semaines dans un match aller que Gregor Kobel, alors blessé, n’avait pas disputé. Le Borussia a forcé la décision sur des réussites de Jadon Sancho à la 3e minute de Marco Reus au bout du temps additionnel. S’il n’a pas dû réussir l’arrêt qui change tout, Gregor Kobel a laissé une très grande impression. Irréprochable dans son jeu au pied, il a, surtout, très bien lu le jeu adverse pour s’interposer très proprement sur les tentatives des Néerlandais. Après une première période laborieuse, le PSV a pris l’ascendant sans toutefois parvenir à recoller au score.

Le football suisse pleure l'un de ses meilleurs joueurs Une bonne lecture pour Rolf Blättler dans un avion qui l'emmenait à Salonique. Image: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/STR Le football suisse pleure l’un des meilleurs joueurs de son histoire. Rolf Blättler est décédé d’une longue maladie à l’âge de 81 ans annonce la RSI. Le Zurichois fut l’un des joueurs suisses les plus talentueux durant les années soixante et septante même s’il ne compte que 28 sélections. Il a, ainsi, formé avec Köbi Kuhn et Karl Odermatt le trio magique du milieu de terrain de l’équipe de Suisse du Rolf Maurer qui avait obtenu le nul à Wembley face à l’Angleterre le 10 novembre 1971 dans le cadre du tour préliminaire de l’Euro 1972. Ce match a longtemps marqué la mémoire dans la mesure où la Suisse aurait vraiment mérité de l'emporter. Roi des buteurs de LNA en 1965, 1966 et 1967, Rolf Blättler a successivement évolué aux Grasshoppers, à Lugano, à Bâle, à St. Gall et à Lucerne avant de mettre un terme à sa carrière en 1983 à Locarno.

Bienne est en play-off! La joie de Gaëtan Haas sur le 3-1 biennois Image: KEYSTONE/TI-PRESS Bienne disputera les play-off de National League. Les Seelandais sont allés s'imposer 4-2 au match retour du play-in au Tessin face à Ambri-Piotta. Faire durer le plaisir, tel pourrait être le mot d'ordre des Biennois en cette fin de saison. Mais c'est vrai que le mot plaisir est choisi à dessein depuis le départ de Petri Matikainen et l'intérim sur le banc du directeur sportif Martin Steinegger. Après avoir assuré leur place dans le top 10 lors des trois derniers matches de la saison régulière, Gaëtan Haas et ses coéquipiers ont sorti Genève-Servette lors du premier tour du play-in. Et nul doute que sortir le champion en titre a boosté le moral des troupes. Le 9e de la saison régulière, après avoir fait match nul 1-1 à l'aller lundi passé, a pris le match avec sérieux. Tino Kessler a ouvert la marque à la 9e, puis 41 secondes plus tard c'est Elvis Schläpfer qui a doublé la mise. Ambri a relevé un peu la tête au deuxième tiers avec une réussite de Landry à la 25e à 4 contre 5, mais le capitaine Gaëtan Haas a redonné deux longueurs d'avance aux siens (34e). Les Léventins ont poussé et Dauphin a réduit la marque à la 54e, mais Künzle a pu valider le ticket biennois dans la cage vide à la 60e. C'est donc encore raté pour une place en play-off pour les Tessinois qui ont d'abord raté le coche contre Lugano, et ensuite contre Bienne. On connaît donc les quatre affiches des quarts de finale. On savait que Lausanne allait affronter Davos, que Fribourg se frotterait à Lugano et que Zoug allait en découdre avec Berne. On peut donc ajouter Zurich-Bienne pour une série au meilleur des sept matches qui commencera samedi soir à 20h.

Le NUC condamné à un impossible exploit à Turin Un bloc infranchissable pour Tessa Ann Grubbs (de face). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Battu 3-0 (23-25 13-25 24-26) en match aller de la finale de la CEV Cup par Chieri, le Neuchâtel Université Club est dos au mur. Il devra signer un impossible exploit à Turin pour gagner le titre. A la salle de la Riveraine, les volleyeuses neuchâteloises ont souvent fait jeu égal, mais elles sont tombées sur plus fort qu'elles. Le NUC a toutefois prouvé que sa place dans cette finale européenne n'était pas usurpée. Particulièrement lors d'un premier set qu'il a parfaitement entamé et lors duquel il a longtemps fait la course en tête. Adroites au service, précises dans leurs attaques et capables de rivaliser avec le bloc de Chieri, les joueuses de la Riveraine ont fait douter les favorites italiennes. Jusqu'à ce que la mécanique ne s'enraye au pire des moments, et que les visiteuses profitent d'une mésentente entre la passeuse Méline Pierret et l'attaquante Tia Scambray pour empocher la première manche. Un bloc devenu infranchissable Le momentum étant passé dans le camp piémontais, le NUC a alors perdu pied lors d'un second set à sens unique. Les Neuchâteloises ont rapidement été distancées, semblant soudainement sans solution face à un bloc adverse devenu infranchissable. Les joueuses de Lauren Bertolacci n'ont toutefois pas abdiqué, redonnant espoir à leurs supporters venus en nombre à la Riveraine. Accrocheuses, elles sont restées à portée de leurs adversaires, égalisant à plusieurs reprises et sauvant même une balle de match, avant de finalement céder sur une attaque de la capitaine de Chieri Kaja Grobelna. Désormais dos au mur, le NUC devra s'imposer en trois ou quatre sets mercredi 20 mars prochain à Turin. Il leur faudra ensuite remporter un "golden set" décisif, un exploit qu'elles ont déjà accompli en quart de finale.

Commotion cérébrale pour Jonas Siegenthaler Jonas Siegenthaler a subi une commotion contre les New York Rangers Image: KEYSTONE/AP/MARY ALTAFFER Jonas Siegenthaler va être éloigné des patinoires pendant un moment. Le défenseur zurichois des New Jersey Devils souffre d'une commotion à la suite du coup de coude de Matt Rempe. Le joueur des New York Rangers a été suspendu quatre matches pour son geste dangereux. De son côté, Siegenthaler ne sait pas quand il sera de retour, car les calendriers sont toujours difficiles à établir avec ce genre de blessures. Comme on peut le lire sur le compte X/Twitter du club, le coach Travis Green a précisé qu'il serait absent "pour une longue période". La saison de Siegenthaler est vraiment compliquée puisqu'il avait manqué environ six semaines pour un pied cassé de début janvier à la mi-février.

Christen et Hirschi sur le podium, Bettiol s'impose en solitaire Disputée dans un cadre somptueux, la classique Milan-Turin a vu deux Suisses monter sur le podium Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari Jan Christen et Marc Hirschi ont pris les 2e et 3e places de la classique Milan-Turin. Ils n'ont été battus que par l'Italien Alberto Bettiol. Dans la plus ancienne classique du calendrier cycliste (la course est disputée depuis 1876), Christen (19 ans) a cédé sept secondes au vainqueur. Hirschi a lui perdu deux secondes par rapport à son compatriote et coéquipier sur le parcours de 177 km entre la banlieue milanaise de Rho et Salassa près de Turin. Il s'agit du premier podium de la saison pour Christen, alors que Hirschi s'était imposé fin février lors de la Drôme Classic en France. Alberto Bettiol a remporté cette 105e édition après un raid solitaire de trente kilomètres. Placée à trois jours du premier "Monument" de l'année, Milan-Sanremo, la course est généralement promise à un sprinter, mais Bettiol a déchiré ce scénario en attaquant dans la bosse de Prascorsano à trente kilomètres du but.

Lazio: démission de Maurizio Sarri confirmée Maurizio Sarri a jeté l'éponge Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK La Lazio a confirmé mercredi la démission de son entraîneur Maurizio Sarri après une série de défaites, annoncée mardi par les médias. Il est remplacé par son adjoint, Giovanni Martusciello. "La Lazio annonce que Maurizio Sarri a présenté sa démission au poste d'entraîneur" de l'équipe, a annoncé le club romain dans un bref communiqué. "Dans le même temps, le club a décidé de confier le rôle d'entraîneur à Giovanni Martusciello", jusqu'à présent bras droit de Maurizio Sarri, précise-t-il. Selon la presse italienne, ce remplacement est temporaire. Il devrait durer au moins jusqu'à la trêve internationale qui commence la semaine prochaine. Maurizio Sarri (65 ans) paye le prix d'une mauvaise passe en championnat, dont une série de trois défaites de suite, la dernière lundi face à Udinese à domicile (1-2). Avec 12 défaites en 28 journées, la Lazio occupe actuellement la 9e place de Série A, hors des places européennes pour la saison prochaine, et elle a été éliminée en 8es de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich. Maurizio Sarri avait rejoint la Lazio en 2021 au terme d'une année sabbatique après son titre en championnat avec la Juventus, au plus fort de la pandémie de Covid-19.

Nouveau record du monde du nombre de succès consécutifs Sergej Milinkovic-Savic et Al-Hilal alignent les victoires Image: KEYSTONE/EPA/STR Le club saoudien Al-Hilal a établi un nouveau record du monde. Il a gagné un 28e match consécutif, toutes compétitions confondues. Le club le plus titré d'Arabie saoudite a dominé Al-Ittihad 2-0 en quarts de finale retour de la Ligue asiatique des champions. L'ancien record était détenu depuis la saison 2016/17 par la formation galloise The New Saints avec 27 victoires de suite. Le grand Ajax Amsterdam avec Johan Cruyff avait longtemps été tenant de cette meilleure marque avec 26 succès consécutifs en 1971/72. En Suisse, le FC Bâle détient le record avec 15 victoires de suite en 2003/04, soit 13 en championnat, 1 en Coupe et 1 en Coupe d'Europe.

Mort de sa femme: Rohan Dennis face à la justice australienne Rohan Dennis avant une étape du Tour de Romandie 2022 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'ex-cycliste australien Rohan Dennis a comparu devant un tribunal à Adelaide. Il est poursuivi pour la mort de sa femme, l'ancienne cycliste Melissa Koskins. Le cas a été renvoyé au 6 août. Melissa Hoskins (32 ans), ancienne spécialiste du contre-la-montre sur route et de la poursuite sur piste par équipes, était morte fin décembre à l'hôpital. Elle avait été heurtée par un véhicule conduit par Rohan Dennis, qui avait alors été inculpé par la police "d'homicide involontaire par conduite imprudente et mise en danger de la vie d'autrui". Mercredi, l'ex-coureur, qui avait annoncé sa retraite il y a un an et était encore sous contrat avec Jumbo-Visma jusqu'à la fin de l'année 2023, comparaissait libre. Il avait payé une caution lors de son inculpation. Le double champion du monde du contre-la-montre n'a fait aucune déclaration devant la cour, qui a renvoyé le dossier au 6 août. Reconstitution Cela doit permettre à l'accusation de préparer son mémoire argumentaire et de déterminer pour quels chefs d'inculpation le poursuivre, selon des documents du tribunal. Selon les médias australiens, les procureurs ont demandé davantage de temps, notamment pour réaliser une reconstitution des faits. Outre son double titre mondial en contre-la-montre acquis en 2018 et 2019, Dennis a également été deux fois champion du monde par équipes dans cet exercice (2014 et 2015) et médaillé de bronze en individuel aux Jeux olympiques de 2020. Il a aussi remporté une étape du Tour de France en 2015, ainsi qu'une étape sur le Giro et deux lors de la Vuelta ces dernières années. Spécialiste de la piste à ses débuts, il a également décroché deux titres de champion du monde de poursuite par équipes en 2010 et 2011, ainsi qu'une médaille d'argent dans cette spécialité aux JO de 2012. Deux enfants ensemble Melissa Hoskins avait quant à elle mis un terme à sa carrière en 2017 et avait épousé Rohan Dennis en 2018, avec qui elle a eu deux enfants. Elle avait fait partie de l'équipe australienne victorieuse de l'épreuve de poursuite par équipes lors des championnats du monde de cyclisme sur piste en France en 2015. Elle a également représenté l'Australie aux JO de 2012 et 2016.

Sinner trop solide pour Shelton Sinner reste invaincu cette saison Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Jannik Sinner s'est qualifié sans trembler pour les quarts de finale du Masters 1000 d'Indian Wells mardi soir. Un niveau que retrouve la Danoise Caroline Wozniacki, après deux maternités. Patron du début de saison, titré à l'Open d'Australie en janvier puis à Rotterdam en février, invaincu en 15 rencontres, Jannik Sinner a passé un premier test concluant dans le désert californien. Le no 3 mondial a parfaitement maîtrisé la fougue du gaucher américain Ben Shelton (7-6 6-1). L'Italien de 22 ans, pas forcément flamboyant, a étalé un niveau moyen suffisant pour contrer le 16e mondial poussé par le public américain en session nocturne. "Aujourd'hui (mardi) c'était un nouveau challenge face à un adversaire gaucher, au service excellent", a-t-il souligné. "Je suis toujours emballé par ce genre de défi, comme celui de mon adversaire du prochain tour que je connais peu", a poursuivi Jannik Sinner, qui affrontera jeudi en quarts de finale le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 32). Wozniacki bat Kerber Les quarts de finale d'un tel tournoi, Caroline Wozniacki ne les avaient plus fréquentés depuis l'automne 2019. Elle y fera son retour jeudi grâce à sa victoire sur l'Allemande Angelique Kerber (6-4 6-2). Le match opposait deux amies, mais surtout deux ex nos 1 revenus récemment de maternité. Kerber (36 ans) rejoue depuis janvier après avoir accouché en février 2023. Wozniacki (33 ans) s'est, elle, absentée du circuit entre janvier 2020 et août 2023, le temps d'avoir deux enfants. "Je suis contente de là où j'en suis, notamment physiquement. Je ne suis pas fatiguée sur le court. J'ai l'impression d'avoir retrouvé ce +physique tennis+ en jouant plusieurs rencontres d'affilée ici (quatre)", a expliqué la Danoise en conférence de presse. "Je peux encore m'améliorer, c'est ce que je travaille maintenant que je prends plus de temps entre deux tournois. Je veux être plus rapide, agile, mieux servir", a souligné la vainqueure de l'Open d'Australie 2018, qui aura un sacré défi à relever jeudi: elle affrontera le no 1 mondial Iga Swiatek.