Josi et Nashville n'y arrivent toujours pas ++ Sinner pour un doublé

Josi et Nashville n'y arrivent toujours pas Les Predators (en jaune) ont but Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Les play-off se font toujours plus lointains pour les Nashville Predators en NHL. La formation de Roman Josi a subi une nouvelle défaite contre Washington samedi (4-1), malgré une certaine domination. Les Preds ont en effet adressé 33 tirs en direction du portier des Capitals Logan Thompson mais n'ont trouvé la faille qu'une seule fois, à la 36e minute (Forsberg en power-play, assist de Josi). De l'autre côté de la glace, Washington a transformé 4 de ses 16 envois cadrés. Le vétéran russe Alex Ovechkin (39 ans) a marqué son 873e but en saison régulière dans la cage vide et n'est plus qu'à 22 longueurs du record de Wayne Gretzky. Avec 33 points en 42 matches, Nashville pointe toujours à l'avant-dernière place de la division Centrale, juste devant un autre cancre, Chicago, et bien loin du leader Winnipeg. Les Jets ont d'ailleurs signé un 29e succès cette saison à domicile en battant Colorado (3-0), sans apport comptable de Nino Niederreiter. Les Suisses muets Vancouver s'est imposé sur le même score à Toronto avec le joueur de centre zurichois Pius Suter. Les Canucks ont inscrit un but dans chaque tiers-temps pour se relancer après une série de trois défaites consécutives. Toujours à l'Ouest, Los Angeles s'est de son côté incliné 2-1 à Calgary après avoir ouvert le score. Kevin Fiala n'a pas trouvé la faille malgré 4 tirs cadrés. A l'Est, New Jersey a finalement passé l'épaule face à une équipe de Tampa Bay toujours privée du défenseur seelandais Janis Moser (3-2 ap). Si Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler n'ont pas noirci la feuille des compteurs, les Devils ont pu compter sur l'Américain Stefan Noesen pour faire la différence en prolongation, à 4 contre 3.

Sinner pour un doublé, Sabalenka pour un triplé Sacrés l'an dernier, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka sont les favoris à leur propre succession dans l'Open d'Australie qui débute dès dimanche. La Bélarusse vise même un troisième titre consécutif à Melbourne, un exploit que Martina Hingis est la dernière femme à avoir accompli. Jannik Sinner avait cueilli son premier trophée majeur il y a un an dans la Rod Laver Arena, en battant en finale Daniil Medvedev. Depuis, il a aussi triomphé à New York, en devant gérer la pression liée à l'annonce de son double contrôle antidopage positif, et s'est imposé comme le patron du tennis masculin. Blanchi partiellement dans un premier temps par un tribunal indépendant sollicité par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia), l'Italien de 23 ans est toujours dans l'attente d'une décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) après que l'Agence mondiale antidopage a déposé un recours. Mais il a déjà prouvé avoir les nerfs solides. Vainqueur des deux autres Majeurs disputés en 2024 (Roland-Garros et Wimbledon), Carlos Alcaraz est quant à lui en quête d'un premier sacre à Melbourne où il n'a pas encore atteint le dernier carré. L'Espagnol de 21 ans, qui peut devenir le plus jeune auteur d'un Grand Chelem de carrière, est sur le papier LE rival no 1 de Sinner. Mais sa tâche s'annonce ardue durant cette quinzaine avec notamment un quart de finale programmé face à l'autre homme à battre, Novak Djokovic. Un Novak Djokovic qui est avide de revanche en débarquant en Australie, où il a déjà triomphé à dix reprises (un record pour cette première levée du Grand Chelem). Le Serbe peut devenir à 37 ans le joueur le plus âgé à s'adjuger un Grand Chelem dans l'ère Open (soit depuis 1968). Après une saison 2024 marquée par un sacre olympique mais aussi par un "zéro pointé" en Grand Chelem, il vise surtout un 25e trophée majeur qui lui permettrait de se retrouver seul sur le toit du monde avec une longueur d'avance sur la controversée Margaret Court. Derrière ce trio de choc, il convient de citer aussi le no 2 mondial Alexander Zverev, qui ne désespère pas de déboquer son palmarès en Grand Chelem, ou Daniil Medvedev parmi les outsiders. Côté suisse, le futur "quadra" Stan Wawrinka et Dominic Stricker ont pour objectif principal de passer le 1er tour. 26 ans après Hingis? Chez les dames, un trio de favorites se dégage également. Mais la double tenante du trophée Aryna Sabalenka, qui comme Sinner s'est aussi imposée à Flushing Meadows en 2024, part avec une longueur d'avance. Elle vise un "hat-trick" que la St-Galloise Martina Hingis est la dernière femme à avoir réalisé, entre 1997 et 1999. "Je n'ai pas le nez chaque jour dans les livres d'histoire du tennis, le tennis est déjà assez présent dans ma vie", a souri la Bélarusse en conférence de presse à deux jours du début du tournoi. Mais "je sais bien sûr que j'ai la possibilité de rejoindre des légendes en gagnant trois titres de suite" à Melbourne. "Je ne veux pas trop y penser, je veux juste faire mon travail (...) et j'espère qu'à la fin de ce tournoi je pourrai inscrire mon nom dans l'histoire", a-t-elle ajouté. Ses principales rivales devraient être la Polonaise Iga Swiatek (cinq Majeurs au palmarès mais aucun Open d'Australie) et l'Américaine Coco Gauff, respectivement 2e et 3e du classement WTA. Coco Gauff est d'ailleurs appelée à retrouver Aryna Sabalenka en demi-finale. Belinda Bencic, qui dispute son premier Majeur depuis la naissance de sa fille Bella, ne voit pas aussi loin. La St-Galloise a déjà un 1er tour pas facile à négocier, face à la 17e mondiale Jelena Ostapenko. la Zurichoise Viktorija Golubic se frottera quant à elle à la solide Belge Elise Mertens pour son entrée en lice.

Un premier trophée pour Zeki Amdouni Zeki Amdouni: un premier trophée avec Benfica. Image: KEYSTONE/EPA/ESTELA SILVA Zeki Amdouni tient son premier trophée. A Leiria, le Genevois a enlevé la Coupe de la Ligue du Portugal avec Benfica. Benfica s’est imposé 7-6 aux tirs au but en finale face au Sporting. Le score était de 1-1 avant cette séance de penalties qui a vu Trinaco, le 14e frappeur, échouer devant le portier Anatoly Trubin. Zeki Amdouni a été introduit à la 80e minute sans doute dans la perspective de cette séance de tirs au but. Deuxième frappeur du Benfica, le Genevois n’a pas failli pour rappeler qu’il était très efficace dans cet exercice. Murat Yakin le sait parfaitement et il a fait du Genevois de 24 ans, sans toutefois le déclarer publiquement, son frappeur no 1 en équipe nationale. Zeki Amdouni évolue au Benfica depuis l'été dernier. Il a été prêté par Burnleyy, club avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2028.

Julien Sprunger a encore frappé Julien Sprunger inscrit le but de la victoire pour Fribourg-Gottéron aux Vernets. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Eternel Julien Sprunger ! Le capitaine de Fribourg-Gottéron a donné la victoire (2-1) à ses couleurs aux Vernets face à Genève-Servette, sans doute son meilleur ennemi. Julien Sprunger a signé sa 10e réussite de la saison sur le 2-1 de la 52e minute entre les jambes de Robert Mayer. Cette victoire relance une équipe qui restait sur deux défaites au-delà du temps réglementaire contre Ambri-Piotta et Davos. Elle est, surtout, amplement méritée avec une domination très marquée des Fribouregois avec 30 tirs à leur actif contre 14 aux Genevois. Titularisé à la place de Reto Berra, Loîc Galley ne s’est incliné que sur une séquence de double infériorité numérique. A à la 30e, Teemu Hartikainen avait su exploiter les pénalités infligées à Sprunger et à Yannick Rathgeb pour répondre à l’ouverture du score de Linden Vey. Précieuse victoire de Bienne Victorieux à Ambri vendredi, Genève-Servette ne parvient toujours pas à enchaîner. Les Grenat devront vraiment cravacher pour disputer les play-in. Le top 6 semble désormais bien inaccessible pour une équipe aussi inconstante. Dans cette lutte pour les play-in, le HC Bienne a réalisé la belle opération de la soirée. Après leur victoire contre Lugano mardi, les Seelandais ont battu Ambri 4-3. Ancien Léventin, Fabio Hofer a inscrit le but de la victoire à la 52e minute dans une rencontre riche en rebondissements. A Porrentruy, Lugano a également connu la défaite lors d’un samedi bien noir pour un hockey tessinois bien malade. Encore une fois parfaitement protégé par un Benjamin Conz remarquable, Ajoie s’est imposé 3-1. Les Jurassiens ne sont plus qu’à 6 points de Lugano et à 10 d’Ambri pour, pourquoi pas, nourrir l’ambition d’échapper à la dernière place. Surtout si son gardien est toujours traversé par le même état de grâce. Enfin, le Lausanne HC est peut-être, sans jouer, le grand gagnant de la soirée. Les défaites de Berne à Davos (3-2) et de Zurich à domicile face à Zoug (2-1) font ses affaires. Même si bien des points sont encore en jeu, la perspective de remporter la saison régulière devient de plus en plus grande pour les Vaudois. Lesquels ont mesuré à leurs dépens au printemps dernier l’avantage de disputer l’éventuel 7e match d’une finale à domicile.

Coupe du monde à Oberhof: Hartweg 8e de la poursuite Niklas Hartweg retrouve la forme Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Niklas Hartweg retrouve la forme à quelques semaines des Mondiaux à Lenzerheide. Le Schwytzois a pris la 8e place de la poursuite Coupe du monde à Oberhof. Jeudi, Hartweg (24 ans) avait signé son meilleur résultat de l'hiver avec un 7e rang en sprint. Lors de la poursuite, il a pu remonter jusqu'à la 4e place avant le deuxième arrêt au stand de tir. Mais une erreur l'a fait reculer et lui a ôté tout espoir de podium. Au final, malgré un total de trois cibles manquées, le Suisse n'a fini qu'à 12 secondes de la 3e place, réalisant sa meilleure poursuite depuis celle d'Holmenkollen en conclusion de la saison 2022/23 (6e). Les autres Helvètes n'ont pas été aussi en verve: Sebastian Stalder (31e), Jérémy Finello (34e) et Dajan Danuser (46e) ont fini loin des meilleurs. La course a tourné à la démonstration des Norvégiens, qui ont monopolisé le podium. Sturla Holm Laegreid s'est imposé devant Tarjej Boe et Johannes Thingnes Boe.

Slalom d'Adelboden: Nef 8e, victoire de Noël Tanguy Nef s'est offert une belle remontée à Adelboden pour finir au 8e rang du slalom Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Tanguy Nef a pris la 8e place du slalom d'Adelboden. La victoire est revenue à Clément Noël devant Lucas Pinheiro Braathen et Henrik Kristoffersen. Dans un brouillard à couper au couteau...suisse, c'est donc le grand Noël qui l'a emporté. Malgré une cheville toujours endolorie à la suite de sa chute au géant de Val d'Isère, le Français a tout donné pour devancer d'un souffle (0''02) Braathen et priver le Brésil d'une première victoire en Coupe du monde de ski. Meilleur représentant de Swiss-Ski, Tanguy Nef a gagné 12 rangs en deuxième manche pour se hisser dans le top 10. "Je me suis bien battu, j'ai pu faire ce que je voulais faire et je crois que j'ai bien capitalisé sur ça", a-t-il reconnu au micro de la RTS. 23e du tracé initial, Marc Rochat a lui aussi effectué une belle remontée. Sans une faute, le Vaudois aurait pu prétendre à un rang encore meilleur que ce 10e qui récompense sa volonté. Mais l'essentiel est ailleurs pour celui qui a enchaîné quatre abandons et une non-qualification à Madonna. Daniel Yule a un peu reculé pour finalement se classer 12e, alors que Luca Aerni a pris le 20e rang. Ramon Zenhäusern continue lui sa saison noire. Le Haut-Valaisan a été éliminé sur le premier tracé. Meillard se loupe en première manche Le dossard rouge de leader de la discipline n'a pas porté chance à Loïc Meillard. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a enfourché à l'entrée du mur final alors qu'il était à la bagarre avec les meilleurs. "Enfourcher fait partie du slalom, ça fait un peu plus mal à Adelboden, a reconnu le skieur d'Hérémence au micro de la RTS. Il faut une ou deux heures pour passer là-dessus et se reconcentrer pour demain. Il neige et c'est humide et on espère que ce sera un peu plus dur demain pour le géant."

Descente de St-Anton: Brignone l'emporte, LGB seulement 11e Lara Gut Behrami a raté un virage et a terminé hors du top 10 à St-Anton Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Les Suissesses n'ont guère brillé lors de la descente de St-Anton. Coupable sur un virage, Lara Gut-Behrami a fini 12e à 0''87 de Federica Brignone. Une erreur, un virage trop large et Lara Gut-Behrami a pu dire au revoir à un bon résultat. Le plus frustrant pour la Tessinoise c'est qu'elle avait le dossard 11 et qu'elle avait donc vu que ce passage avait posé des problèmes à quelques concurrentes avant elle. Sans cette faute, la skieuse de Comano aurait très certainement pu prétendre à une place sur le podium et donc talonner la gagnante du jour Federica Brignone. L'athlète du Val d'Aoste a remporté la première descente de sa brillante carrière et son 30e succès en Coupe du monde. Derrière Brignone, on retrouve la Tchèque Ester Ledecka à seulement 0''18 avec le meilleur chrono sur le bas. L'Italienne Laura Pirovano complète le podium. Et que dire de la 5e place extraordinaire de Lindsey Vonn. A 40 ans, l'Américaine prouve qu'elle fait partie des légendes de son sport. Et même avec une prothèse au genou, la "Speed Queen" a impressionné par des trajectoires tendues. Il n'y a finalement que sur la fin qu'elle a perdu 0''38. Elle termine à 0''15 du podium. Le résultat d'ensemble des Suissesses n'a pas de quoi bousculer une charrette. Corinne Suter a pris la 14e place en commettant elle aussi une faute au même endroit que sa compatriote. Michelle Gisin se cherche encore avec son 19e rang. Pas sûr que Delia Durrer (27e provisoire) et Joana Hählen (28e) puisse terminer dans le top 30 et marquer des points. A noter également la sortie de piste de Sofia Goggia, coupable d'une faute sur l'intérieur juste avant le "Eisfall".

Slalom d'Adelboden: Meillard out, les Suisses loin Loïc Meillard a été éliminé lors de la première manche du slalom d'Adelboden Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Soupe à la grimace pour les slalomeurs suisses à Adelboden. Loïc Meilard a enfourché, alors que le meilleur, Daniel Yule, n'est que 10ee à 1''38 de Manuel Feller. Le dossard rouge de leader de la discipline n'a pas porté chance à Loïc Meillard. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a enfourché à l'entrée du mur final alors qu'il était à la bagarre avec les meilleurs. "Enfourcher fait partie du slalom, ça fait un peu plus mal à Adelboden, a reconnu le skieur d'Hérémence au micro de la RTS. Il faut une ou deux heures pour passer là-dessus et se reconcentrer pour demain. Il neige et c'est humide et on espère que ce sera un peu plus dur demain pour le géant." Avec un leader éliminé, les Suisses ont eux de la peine à être maîtres sur leurs terres. Loin s'en faut puisque le meilleur représentant de Swiss-Ski s'appelle Daniel Yule et qu'il accuse 1''38 de retard sur la tête. Pour Tanguy Nef, 20e à 2''28, Luca Aerni, 22e à 2''39 et Marc Rochat, 23e à 2''44, il s'agira de croiser les doigts et tout le reste pour avoir une chance de participer à la deuxième manche dès 13h30. Ramon Zenhäusern continue sa saison noire. Le Haut-Valaisan a été éliminé sur le premier tracé.

12 points pour George mais les Wizards perdent encore Auteur de 12 pts, Kyshawn George n'a pu empêcher la 30e défaite de Washington Image: KEYSTONE/FR171181 AP/AARON GASH Les Wizards de Kyshawn George se sont inclinés 138-105 face aux Chicago Bulls. Washington a concédé sa cinquième défaite consécutive. Avec six succès pour 30 revers, les Wizards sont actuellement la pire équipe de NBA. George s'est signalé en inscrivant 12 points grâce à un 4/8 à 3 pts. Le Valaisan a aussi capté 4 rebonds et bloqué un tir.

Les Suisses muets Kevin Fiala malmené par la défense de Winnipeg Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Le "duel suisse" entre Los Angeles et Winnipeg a tourné à l'avantage des Californiens. Les Kings ont battu les Jets 2-1 ap sans point pour Fiala ni Niederreiter. Cette victoire correspond au cinquième succès de suite pour les Kings qui n'avaient plus joué depuis le 5 janvier en raison des incendies près de Los Angeles. Malgré le plus haut temps de jeu en power-play, Kevin Fiala n'a pas trouvé la faille. Le Saint-Gallois n'a pas encore marqué de point en 2025. Niederreiter n'a pas noirci la feuille de pointage, mais il a tout de même distribué (9!) charges. Un peu plus de 11 minutes de jeu pour Philipp Kurashev avec Chicago lors de la défaite 5-3 à Detroit. Il venait de passer quatre matches en tribunes. Défaite également pour Vancouver 2-0 contre Carolina avec un Pius Suter muet depuis le 22 décembre et qui n'a plus marqué depuis le 7 décembre.

Meillard et Odermatt, les hommes à battre à Adelboden La Coupe du monde masculine fait étape à Adelboden, où les prévisions météorologiques ont contraint les organisateurs à inverser le programme. Les Suisses seront les hommes à battre. Désormais leader du classement de slalom, Loïc Meillard visera samedi son premier succès de l'hiver. Le skieur d'Hérémence a enchaîné quatre podiums en cinq slaloms disputés jusqu'ici, le dernier mercredi sous les projecteurs de Madonna di Campiglio où il a terminé 2e. Il est mûr pour la gagne. Meillard sera aussi l'un des grands rivaux de Marco Odermatt dimanche en géant. Un Odermatt qui vise une quatrième victoire consécutive sur la piste du Chuenisbärgli, et une troisième d'affilée dans la discipline après ses trois sorties de piste subies coup sur coup en géant. Les femmes seront quant à elles en lice à St-Anton, pour une descente (samedi) et un super-G (dimanche). A l'aise lors du seul entraînement de descente (2e), Lara Gut-Behrami porte pour l'heure les principaux espoirs helvétiques en vitesse. La Tessinoise est toujours en quête de son premier succès de la saison.

Xhaka remporte le derby suisse face à Kobel Gregor Kobel et Dortmund ont eu de la peine face à Leverkusen et Patrik Schick Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka s'est imposé 3-2 vendredi soir sur la pelouse de Borussia Dortmund. Patrik Schick a trompé à deux reprises la vigilance de Gregor Kobel. Les champions d'Allemagne en titre sont entrés dans la rencontre pied au plancher, ouvrant la marque dès la 1re minute par Nathan Tella. Patrik Schick a doublé la mise à la 8e. L'attaquant tchèque a inscrit une seconde réussite personnelle onze minutes plus tard. Entre-temps, Jamie Gittens avait réduit la marque à la 12e. Le Borussia Dortmund a repris espoir à la 79e grâce au 3-2 signé Serhou Guirassay. Mais Granit Xhaka - qui a disputé l'intégralité de la partie - et ses coéquipiers n'ont plus lâché leur os et ont ramené trois précieux points dans la course au titre. Grâce à cette neuvième victoire consécutive toutes compétitions confondues, les protégés de Xabi Alonso reviennent en effet, provisoirement, à un point du leader, le Bayer Munich. Les Bavarois sont attendus samedi à Mönchengladbach, sur la pelouse d'un Borrusia Park qui ne leur a pas vraiment souri ces dernières années (cinq défaites sur les neuf déplacements).

Lausanne enchaîne un 8e succès de rang, Genève d'un souffle Lausanne continue sa série victorieuse Image: KEYSTONE/TI-PRESS Et de 8! Lausanne n'a pas laissé passer sa chance de poursuivre sa série victorieuse en National League lors de son déplacement à Lugano avec un succès 3-1. La légende veut que les débuts de match au Tessin font parfois regretter les équipes d'avoir dû traverser le Gothard après un long trajet. Mais pas avec ce Lausanne-là, ni avec ce Lugano-là. Car ce sont bien les Vaudois qui ont été prompts à ouvrir le score. Après 82 secondes, Niklas Schlegel s'est compromis derrière son but et en revenant il a effectué une parade qui l'a fait glisser jusqu'à Locarno. Damien Riat a alors pu profiter du but désert. Les joueurs de Geoff Ward ont logiquement doublé la mise à la 25e via la crosse de Michael Raffl, auteur de son premier but cette saison. Lugano a alors eu 1'20 à 5 contre 3, mais les Tessinois n'ont pas su battre Pasche. Et à la 37e, c'est Ken Jäger qui a pu ajouter un but au milieu d'une défense luganaise à la rue. Kevin Pasche a de nouveau manqué de peu son 8e blanchissage de la saison. La faute cette fois à une réussite de Luca Fazzini à la 43e. Le LHC profite de cette victoire pour passer à 72 points. Ajoie s'incline à Berne C'est donc toujours cinq de mieux que Berne. Les Ours n'ont pas eu de problème pour dominer Ajoie 5-1 à domicile. Les Jurassiens y ont cru l'espace de quelques minutes, puisque Hazen a ouvert la marque à la 12e. Seulement Czarnik a égalisé à la 18e. Juste après la mi-match, les Bernois ont inscrit deux nouveaux buts et la messe fut dite. Au final, les joueurs de la capitale ont tiré 48 fois au but contre 24 lancers côté jurassien. Derrière les deux clubs, on retrouve Zurich qui est allé s'imposer sur la plus petite des marges à Langnau (1-0). Une confirmation de plus du talent de Stéphane Charlin dans les cages emmentaloises. Miranda en sauveur Egalement en déplacement au Tessin, mais plus haut dans le canton que Lausanne, Genève a eu recours à la prolongation pour repartir de la Léventine avec deux points (2-1 ap). La décision est tombée à la 62e grâce à Marco Miranda sur un joli service de Sami Vatanen. Et si l'on se fie au nombre de tirs de chaque côté, la victoire genevoise est un peu flatteuse. Un peu comme Berne face à Ajoie, Ambri a mitraillé Raanta de 46 tirs, tandis que les Greant n'ont expédié que 27 lancers sur Gilles Senn. Mais ce n'est pas la quantité qui fait la différence. Privés de Manninen, suspendu cinq matches pour avoir donné un coup de crosse à un officiel mercredi soir à Zoug, les Aigles ont dû s'appuyer sur leurs autres imports. Et par chance, les Grenat peuvent compter sur Teemu Hartikainen, sorte d'assurance tous risques. A la 27e, le Finlandais a inscrit son 16e but de l'exercice, sa 5e réussite lors des sept derniers matches. André Heim a pu égaliser à la 50e dans une partie où il n'y a pas eu la moindre minute de pénalité. Genève est toujours 10e avec 47 points et trois longueurs de retard sur Rapperswil qui a battu Kloten 5-2.

Monaco tenu en échec malgré un but de Embolo Malgré la réussite de Breel Embolo (tout à gauche) Monaco a galvaudé trop d'occasions pour l'emporter à Nantes. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Monaco a concédé le nul à Nantes. Philipp Köhn, qui avait effectué son retour dans les buts dimanche dernier lors du Trophée des champions, Breel Embolo et Denis Zakaria ont joué toute la rencontre. Troisièmes de Ligue 1, l'AS Monaco et ses trois Suisses pourront nourrir quelques regrets après leur déplacement chez des Nantais, qui luttent pour se sortir de la zone de relégation. Mais Monaco, mené 1-0 à la 11e minute et 2-0 à au retour des vestiaires, a surtout évité le pire en rebondissant en seconde période. La révolte est d'abord venue des pieds de Breel Embolo, auteur du 2-1 à la 52e. Après l'égalisation tombée à la 59e, Monaco aurait pu faire tourner la rencontre. Embolo s'est notamment créé une grosse occasion à dix minutes du terme. Mais le défenseur nantais Nicolas Pallois et son gardien Anthony Lopes se sont interposés in extremis au terme d'une partie de billard.