Kälin égale son record ++ Quatre Suisses derrière Paris

Une nouvelle médaille d'or pour Rémi Bonnet Après la verticale, Rémi Bonnet a remporté l'individuelle à Morgins (archives). Image: KEYSTONE/EPA/MAXIME SCHMID Rémi Bonnet a remporté sa deuxième médaille d'or aux championnats du monde de Morgins vendredi. Déjà vainqueur de la verticale, le Fribourgeois de 30 ans a remporté la course individuelle. En Valais, le Suisse s'est imposé après plus d'une heure et demie d'effort (1h33'7''40). Il a largement devancé l'Italien Davide Magnini (+2'23''20) et le Français Xavier Gachet (+5'50''50) pour apporter à la Suisse une sixième médaille dans ces joutes. Rémi Bonnet a donc conservé ses deux titres (verticale et individuelle) acquis lors des derniers championnats du monde à Boi Taüll, en Espagne, en 2023. Deux disciplines qui ne figureront pas au programme des Jeux olympiques de Milan 2026, contrairement au sprint et au relais mixte. Il s'agit de la sixième médaille d'or mondiale du Charmeysan, déjà sacré en verticale en 2021 à Comapedrosa (Andorre) et par équipes en 2019 à Villars-sur-Ollon. Il aura d'ailleurs l'occasion de conclure sa moisson samedi lors de l'épreuve par équipes.

Annik Kälin égale son record de Suisse de la longueur en salle Annik Kälin est en forme à Apeldoorn. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Annik Kälin a réalisé la meilleure performance lors des qualifications de la longueur aux championnats d'Europe en salle d'Apeldoorn vendredi. La Grisonne a égalé son record de Suisse en salle. Kälin avait déjà réalisé l'exacte même performance il y a un mois à Paris en sautant à 6m77. En extérieur, son record de Suisse, qu'elle partage avec Irene Pusterla, est de 6m84. L'athlète de 24 ans a perdu 14 cm à la planche. "Je ne pensais pas que ce saut irait aussi loin. Cela montre que la forme est là", a-t-elle déclaré à l'issue de la session matinale. Elle fera logiquement partie des candidates aux médailles lors de la finale samedi soir. Il serait temps que le balancier penche du côté de la Suissesse. Quatrième de l'heptathlon aux Jeux olympiques de Paris, elle a manqué le bronze européen en longueur pour 9 cm en juin dernier à Rome et le bronze aux Mondiaux en salle pour 3 cm trois mois plus tôt.

Quatre Suisses derrière Dominik Paris à Kvitfjell Marco Odermatt a pris la deuxième place de la première descente de Kvitfjell, et une bonne option sur le petit globe. Image: KEYSTONE/EPA/Cornelius Poppe Dominik Paris a privé la Suisse d'un nouveau triplé en remportant la première descente de Kvitfjell vendredi. L'Italien a devancé Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Franjo von Allmen et Alexis Monney. Intouchables à Crans-Montana, les Suisses sont cette fois tombés sur plus fort qu'eux en Norvège. Dominik Paris, qui avait déjà montré en Valais qu'il pouvait rivaliser avec la "dream team" de Swiss-Ski en prenant la 3e place du super-G, a signé son premier succès depuis sa victoire à Val Gardena en décembre 2023, le 23e au total en Coupe du monde. Sur une piste peu pentue taillée pour son gabarit et ses capacités de glisseur, Paris a été impérial, repoussant Odermatt à 0''32. Personne n'a été plus rapide que le skieur de 35 ans sur la dernière ligne droite de l'Olympiabakken, où il s'était déjà imposé à quatre reprises, la dernière fois en mars 2022. Seul le quatuor helvétique est parvenu à terminer dans la même seconde que Paris. Troisième à 0''63, Rogentin a d'ailleurs signé son premier podium en descente en profitant de son dossard numéro 4. Champion du monde à Saalbach et vainqueur à Crans-Montana, von Allmen (4e, +0''83) a perdu du temps après un saut trop enlevé sur le haut du parcours. Quant à Monney (5e, +0''89), il lui a manqué de la vitesse en bas du tracé pour se hisser à nouveau sur la boîte. Odermatt proche du globe Les deux hommes voient ainsi "Odi" s'échapper en tête du classement de la discipline. Le Nidwaldien compte désormais 103 points d'avance sur le Bernois et 220 sur le Fribourgeois. Il pourrait s'assurer le petit globe samedi à l'issue de la deuxième descente dans la station norvégienne. Pas à son affaire à Crans-Montana, Justin Murisier n'a pas non plus trouvé la solution à Kvitfjell. Le Valaisan a pris la 15e place, à 1''54 de Paris, juste devant Lars Rösti, 16e à 1''93 de l'Italien.

Kyrgios abandonne, ému: "à quoi bon..." Nick Kyrgios a été contraint à l'abandon jeudi à Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO L'avenir de Nick Kyrgios est de plus en plus incertain. L'Australien de 29 ans a abandonné au 1er tour du Masters 1000 d'Indian Wells jeudi, touché à un poignet, et a eu du mal à masquer son émotion alors qu'il n'a plus gagné sur le circuit depuis 2022. Nick Kyrgios a tenu un bon set avant d'abandonner face à Botic van de Zandschulp (7-6 3-0). "Je n'étais pas confiant avant d'entrer sur le court, j'avais dû arrêter mon entraînement il y a deux jours parce que j'avais mal au poignet", a-t-il révélé en conférence de presse. "Une douleur intense est apparue lors de l'avant-dernier coup de mon entraînement après un coup droit", a souligné Kyrgios, qui a rivalisé avec le Néerlandais dans le premier set. "Ce gars a battu Carlos Alcaraz à l'US Open en trois sets, et là j'ai eu une balle de premier set contre lui. Je suis encore là, mais si je ne suis pas capable de finir les matches à quoi bon... Je ne sais pas." Le trublion australien n'a plus gagné un match depuis 2022, année de sa finale à Wimbledon, et vit une fin de carrière minée par les blessures. "Tout ce processus est l'un des plus grands défis de ma carrière. La quantité de travail que je m'inflige quand je suis chez moi, hors du court, ce n'est pas marrant. Mais je montre encore des choses, il y a des éclairs de bon tennis." "Personne n'a jamais tenté de rejouer après avoir subi une reconstruction du poignet", a-t-il ajouté. "Je n'ai pas de problème à perdre des matches, mais sentir cette douleur au poignet malgré tout le travail que je fais, c'est ça qui me rend un peu émotif", a-t-il admis

Les Hawks renversent les Pacers dans le dernier quart Clint Capela (à droite) et les Hawks ont battu les Pacers jeudi Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta a cueilli jeudi son 29e succès de la saison en NBA, le troisième seulement dans ses neuf dernières sorties. Clint Capela et ses équipiers ont battu Indiana 124-118. Menés de 10 points (92-82) à 1'30 de la fin du troisième quart, les Hawks ont renversé les Pacers grâce à un dernier "quarter" parfaitement maîtrisé (38-24). Ils restaient sur cinq défaites d'affilée face à Indiana, qui était privé jeudi de son meneur All-Star Tyrese Haliburton (blessé). Trae Young (22 points, 16 passes décisives), Onyeka Okongwu (20 points, 13 rebonds) et Georges Niang (24 points, dont 12 dans le dernier quart-temps) furent les grands artisans du succès des Hawks. L'ailier-fort des Pacers Pascal Siakam fut quant à lui le meilleur marqueur du match avec ses 35 points. Joueur le moins utilisé par son coach Quin Snyder, Clint Capela a griffé le parquet pendant moins de 15 minutes. Le pivot genevois a compilé 6 points et 5 rebonds face aux Pacers, que les Hawks retrouveront samedi soir à Atlanta.

Niederreiter et les Jets retrouvent le sourire Nino Niederreiter (à droite) a inscrit son 30e point de la saison jeudi Image: KEYSTONE/AP/Adrian Wyld Les Winnipeg Jets ont renoué avec la victoire jeudi en NHL. Battue lors de ses trois dernières sorties, la meilleure équipe de la Ligue a dominé Philadelphie 4-1 à domicile. Nino Niederreiter et ses équipiers ont maîtrisé leur sujet dans cette partie. Ils menaient ainsi 4-0 à la mi-match, grâce notamment au 35e but de la saison de Mark Scheifele (1 but et 2 assists jeudi) et au 32e de Kyle Connor. "Muet" dans ses sept derniers matches, Niederreiter a mis fin à sa disette personnelle en réussissant un assist sur le 4-0 signé Adam Lowry à la 30e minute. Le Grison affiche désormais 30 points - dont 14 buts - à son compteur 2024/25. Les deux autres Suisses alignés jeudi en NHL ont également connu la victoire. Janis Moser et le Tampa Bay Lightning se sont imposés 6-5 face à Buffalo, alors que Lian Bichsel et les Dallas Stars ont battu Calgary 3-2. Succès également pour Nashville (5-3 face à Seattle), qui est toujours privé de son capitaine Roman Josi, blessé.

Bencic en démonstration, Golubic éliminée Belinda Bencic n'a lâché que 2 jeux dans son 1er tour à Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Fortunes diverses pour les Suissesses jeudi dans le WTA 1000 d'Indian Wells. Si Belinda Bencic (WTA 58) a passé sans encombre le 1er tour, Viktorija Golubic (WTA 101) a été sortie d'entrée. Belinda Bencic a mis à peine plus d'une heure pour vaincre la résistance de Tatjana Maria (WTA 87) et cueillir son 14e succès de la saison. La St-Galloise, qui fêtera ses 28 ans dimanche, s'est imposée 6-1 6-1 dans le duel de mamans qui l'opposait à l'Allemande de 37 ans. La championne olympique a rendu une copie parfaite, ne perdant que 10 points sur son service et ne concédant pas la moindre balle de break. Sa tâche s'annonce plus délicate au 2e tour: elle se frottera à Amanda Anisimova (WTA 18), titrée à Doha à la mi-février. Elle a perdu deux des trois duels livrés face à l'Américaine. Issue des qualifications, Viktorija Golubic n'est pas parvenue à enchaîner un troisième succès dans le désert californien. La Zurichoise s'est inclinée 6-4 6-4 en 1h35' devant l'Australienne Kimberly Birrell (WTA 76) au 1er tour. Elle a perdu à six reprises son service dans cette partie.

A Kvitfjell, Marco Odermatt veut sécuriser ses globes Le week-end de vitesse qui s'annonce à Kvitfjell doit permettre à Marco Odermatt de sécuriser le globe de descente et celui du Super-G. Mais Franjo von Allmen et Alexis Monney vont le pourchasser. Deux descentes (vendredi et samedi) et un Super-G (dimanche) au programme en Norvège où les Suisses seront à nouveau parmi les favoris. Sur la piste des JO de Lillehammer en 1994, Marco Odermatt va devoir défendre son globe de descente face à ses deux compatriotes Franjo von Allmen et Alexis Monney. La victoire à Crans-Montana du champion du monde lui a permis de revenir à 73 points de son illustre chef de file avec encore trois courses à disputer. Troisième de ce classement de la discipline, Alexis Monney accuse lui 185 points de débours. Sur la piste préférée de Niels Hintermann, vainqueur en 2022 et l'an dernier mais absent cette saison pour soigner un cancer, Marco Odermatt va devoir se battre sur une piste où il n'est pas le meilleur. Et lors du seul entraînement organisé, le deuxième agendé jeudi étant annulé en raison de la météo, von Allmen et Monney se sont classés 3e et 4e. Odermatt a dû se contenter de la 11e place. Dimanche lors du Super-G, le Nidwaldien pourrait s'assurer le globe avant même le départ de la course. Il possède en effet 181 points de marge sur Mattia Casse, le seul à pouvoir encore théoriquement le rattraper à deux courses de la fin. Mais l'Italien de 35 ans a chuté lors de l'entraînement de mercredi et s'est fracturé le coude droit. Autant dire que sa participation aux courses de ce week-end n'est pas assurée.

Lugano battu 1-0 au match aller à Celje Les Luganais devront s'imposer au match retour à Thoune. Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Mauvaise opération pour Lugano. Les Tessinois ont été battus 1-0 lors du match aller de leur huitième de finale de Conference League jeudi sur la pelouse du NK Celje. Lugano n'a pas profité de la Coupe d'Europe pour sortir de sa mauvaise passe. Les hommes de Mattia Croci-Torti ont concédé une quatrième défaite consécutive en Slovénie, même s'ils conservent leurs chances de se qualifier pour les quarts de finale de la C4. Dans la troisième ville la plus peuplée de Slovénie, les Bianconeri ont cédé sur une réussite de Tamar Svetlin. A la 23e minute, le Slovène a repris de la tête un centre bien dosé du Français Logan Delaurier-Chaubet, profitant de la passivité du défenseur luganais Antonios Padapoulos. Ce dernier aurait pu se racheter quelques minutes plus tard mais sa lourde frappe a été détournée par Ricardo Silva (33e). Cette tentative fut l'une des seules vraies occasions des Tessinois dans ce match, les tirs cadrés de Bottani (60e) et Zanotti (77e) en deuxième période n'ayant pas vraiment mis en difficulté le portier adverse. L'expulsion de Papadopoulos dans le temps additionnel est venue conclure une soirée bien morose pour Lugano. La dernière équipe helvétique engagée en Coupe d'Europe tentera d'inverser la situation lors du match retour, jeudi 13 mars à Thoune.

Langnau se qualifie pour les play-off Les Tigers vont retrouver les play-off pour la première fois depuis 2019. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Langnau a obtenu son billet pour les play-off de National League. Les Tigers ont remporté leur premier tour du play-in malgré une défaite 2-1 jeudi à Kloten. Vainqueurs 3-1 à domicile mardi lors du match aller, les Emmentalois ont vu leur avance de deux buts être réduite à néant lors du deuxième tiers-temps. Les Aviateurs ont profité de deux imprécisions de Luca Boltshauser pour remettre les compteurs à zéro. Le remplaçant de Stéphane Charlin - le MVP de la saison régulière est toujours blessé - a d'abord laissé le puck filer entre ses jambes sur l'ouverture du score de Dario Meyer (23e). Il n'a ensuite pas eu la main pas assez ferme sur un tir de Nico Ojamäki (34e, en à 5 contre 4). Mais les hommes de Thierry Paterlini n'ont pas abdiqué et ont pu compter sur une inspiration géniale de Vili Saarijärvi pour rejoindre les séries. En toute fin de power-play, le Finlandais a inventé un but en emportant la rondelle et en l'envoyant dans la lucarne de Ludovic Waeber (48e). Vainqueurs 4-3 sur l'ensemble des deux matches, les Tigers joueront les play-off pour la première fois depuis 2019 et un quart de finale perdu 4-3 face à Lausanne. Langnau pourrait d'ailleurs retrouver les Lions vaudois dès le jeudi 13 mars en cas de succès de Kloten lors du deuxième tour du play-in.

Les Suisses loin du compte lors du concours par équipes Simon Ammann et ses co Image: KEYSTONE/EPA/Terje Pedersen Les sauteurs suisses n'ont pas fait aussi bien que les fondeurs jeudi aux Mondiaux de ski nordique de Trondheim. Gregor Deschwanden et Cie ont terminé 9es du concours par équipes. Seules deux nations, le Kazakhstan et la Chine, se sont classées derrière Yanick Wasser, Simon Ammann, Killian Peier et Gregor Deschwanden. Le quatuor suisse a ainsi manqué la finale réservée aux huit meilleures équipes. Deschwanden a réalisé un saut mesuré à 128 m pour figurer de justesse dans le top 15. Peier (114 m), Wasser (109,5 m) et Ammann (111,5 m) ont été nettement distancés. La médaille d'or a été remportée par la Slovénie de Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc et Anze Lanisek, devant l'Autriche de Stefan Kraft et la Norvège de Marius Lindvik. Dernières épreuves au programme de ces Mondiaux, les concours individuels sur grand tremplin sont prévus vendredi (dames) et samedi (messieurs).

La Suisse décroche l'argent en relais masculin Valerio Grond a r Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader La Suisse a réalisé un exploit majuscule en décrochant l'argent en relais masculin jeudi aux Mondiaux de Trondheim. Les fondeurs helvétiques ont devancé d'un cheveu la Suède lors du sprint final. Cyril Fähndrich, Jonas Baumann, Jason Rüesch et Valerio Grond ont ainsi apporté à la Suisse une troisième médaille dans ces joutes après celles de bronze obtenues par Nadine Fähndrich en sprint individuel et en sprint par équipes avec Anja Weber. Après les trois premiers relais de 7,5 km, Valerio Grond a été lancé en bonne position au sein d'un groupe de poursuivants comprenant également l'Italie, la France, le Canada et la Suède. Le Grison, qui avait échoué à atteindre la finale du sprint au début des Mondiaux, n'a pas failli lors du dernier tour en dépassant, puis résistant au Suédois Edvin Anger pour décrocher l'argent. Intouchable, le quatuor norvégien emmené par Johannes Klaebo - qui décroche au passage son cinquième titre mondial dans ces Mondiaux à domicile - a terminé avec plus de 20 secondes d'avance sur la Suisse et la Suède.

Claudius Schäfer élu président d'European Leagues Claudius Schäfer élu président d'European Leagues Image: KEYSTONE/EPA Claudius Schäfer est le nouveau président d'European Leagues. Le Bernois de 53 ans, CEO de la SFL, a été élu lors de l'AG de l'association des ligues professionnelles européennes à Francfort. C'est la première fois qu'un Suisse occupe cette fonction importante dans la représentation des intérêts des ligues européennes. Schäfer est membre du comité directeur d'European Leagues, composé de 13 membres, depuis 2015. Parmi les tâches principales de sa nouvelle fonction au cours des quatre prochaines années de son mandat, il y aura la représentation d'European Leagues auprès de l'UEFA et de la FIFA, le syndicat des joueurs FIFPro, ainsi que les décideurs politiques. "Il me tient à cœur de représenter les intérêts de toutes les ligues membres - en particulier les ligues moyennes et petites - et de continuer à développer durablement le football professionnel de club en Europe", dit-il dans un communiqué de la SFL. Selon lui, c'est justement dans une période de grands changements et de défis pour le football européen qu'il est important de se présenter d'une voix forte et unie face à l'UEFA et aux autres parties prenantes.

Neuer s'est blessé en célébrant un but du Bayern Manuel Neuer s'est blessé en célébrant un but du Bayern en Ligue des champions Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Manuel Neuer s'est blessé mercredi en Ligue des champions en célébrant un but de son équipe contre Leverkusen (3-0). Il sera indisponible jusqu'à nouvel ordre, indique le club allemand jeudi. Le capitaine bavarois de 38 ans "souffre d'une déchirure musculaire au mollet droit (...) et sera indisponible jusqu'à nouvel ordre", précise dans un communiqué le Bayern, qui a pris une solide option sur la qualification en battant Leverkusen 3-0 au match aller des huitièmes à l'Allianz Arena. La durée de l'absence du champion du monde 2014 n'était pas connue jeudi matin. Son remplaçant est le jeune Jonas Urbig, âgé de 21 ans. Son entrée en jeu mercredi a constitué sa toute première apparition en équipe première du Bayern. Peu après le deuxième but marqué à la 54e minute par Jamal Musiala, Neuer a demandé à sortir, en boitant. "C'est arrivé alors qu'il célébrait", avait indiqué l'entraîneur bavarois Vincent Kompany juste après le match.