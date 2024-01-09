Kambundji égale son record à Zurich ++ Le parcours de Golubic prend fin

Isaac Schmidt prêté par Leeds au Werder Brême Isaac Schmidt va découvrir un nouveau championnat avec le Werder Brême (archives). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Isaac Schmidt évoluera en Bundesliga cette saison. Le Vaudois a été prêté par Leeds au Werder Brême, a annoncé jeudi le club allemand, qui a précisé que le prêt était assorti d'une option d'achat.

Le défenseur de 25 ans formé au Lausanne-Sport quitte donc l'Angleterre un an après son arrivée à Leeds, avec qui il a fêté une promotion en Premier League. Peu aligné la saison dernière, ses perspectives de jouer dans l'élite du football anglais étaient plus que réduites cette année.

Latéral gauche de métier, Schmidt peut aussi évoluer sur le flanc droit de la défense, comme il l'a fait lors de ses récentes sorties avec l'équipe de Suisse. L'ancien joueur de Saint-Gall a d'ailleurs été rappelé par Murat Yakin jeudi pour les premiers matches de qualification pour la Coupe du monde 2026. Il devrait se battre pour le poste de titulaire avec Silvan Widmer.



PSG-Barça, Real Madrid-City et Arsenal-Bayern en C1 Olivier Custodio (à gauche) et le LS visent l'exploit à Istanbul. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT PSG-Barça, Real Madrid-Manchester City, Inter Milan-Liverpool et Arsenal-Bayern Munich: le tirage au sort de la phase de ligue, qui s'est tenu jeudi à Monaco a réservé plusieurs grosses affiches.

Trente-six équipes vont disputer huit matches de ligue chacune pour espérer se hisser parmi les qualifiés pour les huitièmes de finale ou, à défaut, pour les barrages (top 24). Le Real Madrid affrontera aussi Liverpool et le Bayern affrontera Chelsea et le PSG, entre autres gros rendez-vous d'ici la fin janvier.

Dans le camp suisse, le duel prévu entre l'Inter Milan de Yann Sommer et le Borussia Dortmund de Gregor Kobel sera intéressant à suivre.

Finale à 18h00 Les matches de la phase de ligue auront lieu entre le 16 septembre et le 28 janvier. Les dates exactes des matches seront connues au plus tard samedi.

L'UEFA a également annoncé jeudi que la finale, qui aura lieu le 30 mai à Budapest se tiendra trois heures plus tôt que d'habitude. Le coup d'envoi sera donné à 18h00, contre 21h00 précédemment.



100 m haies: Ditaji Kambundji égale son record de Suisse à Zurich Ditaji Kambundji a r Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Ditaji Kambundji a égalé son record de Suisse au Weltklasse de Zurich jeudi. La hurdleuse bernoise (12''40) a fini 2e de la finale de la Ligue de diamant derrière la Jamaïcaine Ackera Nugent (12''30).

La championne d'Europe du 60 m haies en salle a signé sa meilleure performance de la saison en battant six athlètes ayant couru plus vite qu'elle cette année. Kambundji a ainsi égalé le record de Suisse qui lui avait permis de décrocher l'argent aux Européens de Rome en juin 2024.

"J'en avais encore plus dans les jambes. C'était une très bonne course jusqu'à la 9e haie, mais j'ai tapé la 10e et j'ai dû me battre sur la fin", a commenté l'athlète de 23 ans au micro de la RTS.

Après sa 3e place à Athletissima, ce nouveau podium dans une course très relevée va lui permettre d'aborder les championnats du monde de Tokyo (13-21 septembre) le moral gonflé à bloc. "Cela me donne beaucoup de confiance de battre des filles aussi fortes juste avant les Mondiaux", s'est-elle réjouie.



US Open: rien à faire pour Viktorija Golubic Viktorija Golubic n'a pas eu voix au chapitre face à Beatriz Haddad Maia. Image: KEYSTONE/AP/Yuki Iwamura Le parcours de Viktorija Golubic à l'US Open a pris fin jeudi au 2e tour. La Zurichoise s'est inclinée en deux sets, 6-1 6-4, face à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, tête de série numéro 18.

Golubic (WTA 72) n'a pas vraiment eu voix au chapitre face à Haddad Maia, quart de finaliste à Flushing Meadows en 2024. Elle a attendu le moment où son adversaire a servi pour le match pour se procurer ses deux premières balles de break, ce qui n'a pas empêché la Brésilienne de conclure l'affaire en deux manches.

La Zurichoise au revers à une main a très mal négocié la première manche, lors de laquelle Haddad Maia a aligné cinq jeux consécutifs. Sa révolte esquissée en fin de match s'est avérée bien trop tardive pour réussir l'exploit de rallier le 3e tour.

US Open réussi Cet US Open peut malgré tout être qualifié de réussi pour Golubic, qui a battu au premier tour la Française Loïs Boisson, demi-finaliste du dernier Roland-Garros. La Suissesse a ainsi atteint le 2e tour du Grand Chelem new-yorkais pour la première fois de sa carrière, après sept éliminations d'entrée.



Vuelta: Jay Vine s'impose, Vingegaard laisse le maillot rouge Jay Vine a réussi un joli coup en Andorre. Image: KEYSTONE/EPA/JAVIER LIZON Jay Vine a remporté jeudi la 6e étape du Tour d'Espagne en solitaire en Andorre. L'Australien s'est imposé devant son compagnon d'échappée, le Norvégien Torstein Traeen, qui prend le maillot rouge.

Vine faisait partie d'un groupe de dix coureurs ayant attaqué avant même la première difficulté du jour et a roulé plus de 160 kilomètres en tête de course. Opportuniste, le coureur de l'équipe UAE a distancé ses concurrents dans l'avant-dernier col de cette première étape de montagne avant de s'imposer à Pal, au terme d'une ultime ascension de 9,6 km à 6,5% de moyenne.

Deuxième de l'étape, Traeen, coureur le mieux placé au classement général parmi les échappés, dérobe le maillot rouge de leader au Danois Jonas Vingegaard. Ce dernier a franchi la ligne avec 4'19 de retard au sein d'un groupe de 12 coureurs, dont le Portugais Joao Almeida (UAE) et l'Italien Giulio Ciccone (Lidl-Trek), ses principaux adversaires pour la victoire finale. L'Espagnol Juan Ayuso (UAE) est déjà distancé.

Au général, Traeen compte 31 secondes d'avance sur son dauphin français Bruno Armirail, également présent dans l'échappée du jour. Vingegaard est 5e, à 2'33 du nouveau leader, et juste devant Almeida (+2'41) et Ciccone (+2'42).



Coup dur pour la Suisse: Jashari se blesse à l'entraînement Ardon Jashari devrait manquer les prochains matches de l'équipe de Suisse (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Coup dur pour l'équipe de Suisse! Ardon Jashari s'est blessé jeudi à l'entraînement avec le Milan AC et devrait être absent au moins deux mois, selon plusieurs médias italiens.

La blessure de Jashari, qui venait d'être convoqué par Murat Yakin pour le début des qualifications pour la Coupe du monde 2026, a été confirmée par son entraîneur Massimiliano Allegri lors d'une conférence de presse jeudi. Le technicien italien n'a toutefois pas précisé la nature de la blessure.

Selon les médias italiens, le Zougois de 23 ans serait victime d'une fracture du péroné droit. Si ce diagnostic devait se confirmer, Jashari pourrait bien manquer l'ensemble des qualifications pour le Mondial, qui se déroulent de septembre à novembre.



Chris Froome hospitalisé après une chute à l'entraînement Chris Froome remontera-t-il sur un v閘o pour des courses professionnelles? (archives) Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Britannique Christopher Froome a été hospitalisé mercredi. Le quadruple vainqueur du Tour de France a lourdement chuté lors d'un entraînement en France, annoncé jeudi son équipe.

"Chris Froome a été héliporté vers l'hôpital de Toulon après un grave accident à l'entraînement. Heureusement, son état est stable et aucune blessure à la tête n'a été constaté, mais les examens ont confirmé un pneumothorax, cinq côtes cassées et une fracture d'une vertèbre lombaire, qui sera opérée" ce jeudi, a expliqué son équipe dans un communiqué, également publié sur les réseaux sociaux du coureur de 40 ans.

L'équipe a précisé qu'"aucun autre cycliste ni véhicule" n'était impliqué dans l'accident. Dans l'équipe Israel-Premier Tech depuis 2021, le "Kényan blanc" avait pris part au Tour de Pologne au début du mois d'août et avait terminé 68e du classement général.

Dernière victoire en 2018 Depuis sa lourde chute survenue au Critérium du Dauphiné en 2019, qui lui avait valu une fracture d'un fémur, le double vainqueur du Tour d'Espagne, qui a connu ses plus belles heures au sein de la formation Sky n'a jamais réussi à retrouver son niveau au sein du peloton. Sa dernière victoire remonte à 2018 lorsqu'il s'était imposé lors du Tour d'Italie, où il avait notamment remporté deux étapes.



Formule E: un nouveau contrat pour Sébastien Buemi Sébastien Buemi va continuer à piloter pour Envision Racing Image: KEYSTONE/EPA EFE/JOSE MENDEZ Sébastien Buemi (36 ans) va poursuivre sa carrière en formule E avec Envision Racing. Le Vaudois a signé un nouveau contrat de plusieurs années avec l'équipe dans laquelle il pilote depuis trois ans.

Vainqueur cette année de l'e-Prix de Monaco, le Suisse compte 14 succès en formule E, ce qui constitue un record. Il a été champion lors de la saison 2 et trois fois vice-champion.

"Je suis très heureux de signer un nouveau contrat avec Envision Racing. Nous avons connu plein de grands moments et de résultats durant ces trois dernières saisons. Je suis très excité et motivé d'en ajouter d'autres", a déclaré Buemi sur le site de la formule E.



Equipe de Suisse: Yakin fait confiance à ses cadres Murat Yakin a expliqué ses choix Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Murat Yakin fait confiance à ses cadres dans l'optique du début de la qualification pour la Coupe du monde 2026. La seule vraie surprise est la convocation de Cédric Itten, absent depuis deux ans.

La Suisse jouera ses deux premiers matches de qualification au Parc Saint-Jacques de Bâle. Elle recevra le Kosovo le vendredi 5 septembre, puis la Slovénie le lundi 8. "Je suis content que cela commence enfin", a déclaré le sélectionneur lors d'une conférence de presse à Berne.

La sélection est en grande majorité similaire à celle qui avait disputé deux matches amicaux cet été face aux Etats-Unis et au Mexique. La plus grande surprise, c'est le rappel de Cédric Itten (28 ans). L'attaquant (12 sélections, 5 buts) avait été sélectionné pour la dernière fois il y a deux ans.

Solution de rechange Itten a quitté Young Boys cet été pour Fortuna Düsseldorf, en 2e Bundesliga. Il s'est illustré en marquant trois buts en quatre rencontres. Murat Yakin l'a appelé comme solution de rechange en pointe derrière Breel Embolo.

Par rapport au groupe présent aux Etats-Unis cet été, les autres retours sont ceux de Joël Monteiro, Simon Sohm, Ruben Vargas et Denis Zakaria. Lucas Blondel, Stefan Gartenmann, Ulisses Garcia, Cédric Zesiger ne sont plus là, de même que les blessés Djibil Sow et Zeki Amdouni.

Plusieurs éléments figurent dans la sélection alors qu'ils ne jouent pas depuis le début de la saison, comme Embolo ou Manuel Akanji. Yvan Mvogo, gardien numéro 3, a été convoqué alors même qu'il est encore sans club.



Leagues Cup: un doublé de Messi propulse Miami en finale Messi marque sur penalty Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Lionel Messi a inscrit un doublé en fin de match pour offrir à l'Inter Miami une victoire 3-1 face à Orlando City. Cela a propulsé le club en finale de la Leagues Cup.

De retour après deux matches d'absence en raison d'une blessure à la cuisse droite, l'Argentin a égalisé sur penalty à la 77e (1-1), avant de combiner avec Jordi Alba pour donner l'avantage aux Floridiens à la 88e. Dans le temps additionnel, Telasco Segovia a ajouté un troisième but, scellant la qualification de Miami, déjà sacré lors de l'édition 2023 durant la première saison de Messi aux Etats-Unis.

Miami jouera en finale contre les Seattle Sounders, qui ont écarté le LA Galaxy. Quatre équipes des Etats-Unis (MLS) étaient qualifiées pour les demi-finales dans cette compétition qui est conjointement organisée par la ligue mexicaine (Liga MX).



Alcaraz passe le 2e tour à New York en 1h36' Carlos Alcaraz n'a mis que 1h36 pour gagne son 2e tour à New York Image: KEYSTONE/EPA Carlos Alcaraz n'a pas fait de quartier mercredi à l'US Open. L'Espagnol s'est qualifié pour le 3e tour en écrasant l'Italien Mattia Bellucci (ATP 65) 6-1 6-0 6-3 en 1h36 seulement.

Déjà vainqueur en trois sets au 1er tour face au grand serveur Reilly Opelka (2m11), le numéro 2 mondial a été encore plus rapide face à Mattia Bellucci. Bien que sur une trajectoire ascendante, illustrée notamment par un 3e tour à Wimbledon, ce gabarit modeste (1m75) n'a pas existé mercredi.

L'Italien n'a réussi que 11 coups gagnants, contre 32 pour un Carlos Alcaraz qui s'est régalé à la relance (44 points gagnés sur le service adverse, sur 83 disputés au total). "Le moins de temps je passe sur le court, le mieux c'est pour moi", a déclaré le lauréat de Roland-Garros à l'issue de son match.

"J'ai très bien joué, pour être franc. Il y a quelques points à améliorer, mais globalement, je suis satisfait", a estimé Carlos Alcaraz, qui se frottera à un autre Italien, le 34e mondial Luciano Darderi, en 16e de finale.

Si l'Espagnol remporte ce tournoi pour la deuxième fois après 2022 ou fait au moins aussi bien que Jannik Sinner, il reprendra à l'Italien la couronne de numéro 1 mondial. En quête d'un sixième titre en Grand Chelem, l'Espagnol de 22 ans a en tout cas déjà fait mieux qu'en 2024 (élimination au 2e tour).

Sabalenka passe en deux sets Tenante du titre à New York, Aryna Sabalenka (WTA 1) s'est quant à elle imposée en deux sets mercredi au 2e tour. Bousculée dans le premier set, la Bélarusse a battu la Russe Polina Kudermetova (WTA 67) 7-6 (7/4) 6-2.

Aryna Sabalenka subira un test intéressant en 16e de finale. La Bélarusse sera opposée à la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 30), finaliste à Flushing Meadows en 2021 et lauréate fin juillet du WTA 500 de Washington.



Bencic battue 6-3 6-3 par Ann Li au 2e tour à New York Belinda Bencic a pris la porte dès le 2e tour à New York Image: KEYSTONE/EPA/SARAH YENESEL Belinda Bencic a connu une défaite sans appel mercredi au 2e tour de l'US Open. La demi-finaliste du dernier Wimbledon s'est inclinée 6-3 6-3 devant l'Américaine Ann Li (WTA 58).

Tête de série no 16 du tableau, Belinda Bencic n'a jamais trouvé la parade face au jeu agressif d'Ann Li, s'inclinant pour la deuxième fois seulement avant le stade des 16es de finale à Flushing Meadows en neuf participations. Cette partie à sens unique n'a duré que 74 minutes.

Les statistiques sont éloquentes. Alors qu'Ann Li a réussi 23 coups gagnants pour 15 fautes directes, Belinda Bencic affiche un ratio largement négatif (10 "winners", 20 erreurs non provoquées). La championne olympique 2021 a perdu quatre fois son service, ne signant pour sa part qu'un break.

Cette défaite prématurée dans le tournoi majeur qui lui a le mieux réussi (demi-finale en 2019, quarts en 2014 et 2021) met fin à une difficile tournée nord-américaine pour Belinda Bencic. Elle n'a gagné que deux matches en trois tournois sur dur (Montréal, Cincinnati et US Open) dans la foulée de Wimbledon.

Ses chances de qualification pour les WTA Finals de Ryad (1er-8 novembre) semblent désormais bien minces. La St-Galloise pointe au 14e rang du classement 2025, dont les huit premières décrocheront un ticket pour le Masters, avec plus de 1300 longueurs de retard sur le no 8 de l'année Jessica Pegula.



Conference League: Lausanne et Servette jouent leur avenir européen Le Lausanne-Sport et le Servette FC jouent leur avenir européen jeudi en barrages de la Conference League. Les deux clubs romands doivent gagner pour disputer la phase de ligue de la C4.

A Istanbul face au Besiktas (19h00), le LS devra signer un véritable exploit pour vivre un premier automne européen depuis 2011 (Europa League). Le match aller (1-1 à la Tuilière) a toutefois montré que les joueurs de Peter Zeidler avaient les armes pour rivaliser avec le club turc.

Servette aussi doit à tout prix s'imposer après avoir obtenu le nul à l'aller face au Shakthar Donetsk (1-1). Si la tâche peut sembler de prime abord un peu plus simple, vu que ce match retour se déroulera à Genève (21h00), la domination exercée par les Ukrainiens à Cracovie (23 tirs à 2) n'incite guère à l'optimisme.

En Europa League, Young Boys est lui en position de force après son succès 1-0 sur la pelouse du Slovan Bratislava. Les Bernois ont toutes les cartes en main au moment de recevoir les Slovaques au Wankdorf (20h00).



Ligue de diamant: neuf Suisses en lice jeudi soir au Letzigrund Pas moins de neuf Suisses, dont cinq femmes, tenteront de faire vibrer le public du Letzigrund jeudi soir à l'occasion de la deuxième partie de la finale de la Ligue de diamant.

Mais la pluie pourrait jouer les trouble-fête.

La Fribourgeoise Audrey Werro sera particulièrement attendue sur 800 m, elle qui a explosé son record de Suisse à Frauenfeld dimanche en signant la 2e meilleure performance mondiale de l'année (1'56''29). En l'absence de Keely Hodgkinson, victorieuse devant elle jeudi dernier sous un déluge à Lausanne, elle rêve d'un nouvel exploit.

Ditaji Kambundji (100 m haies) et Jason Joseph (110 m haies) viseront quant à eux le podium, tout comme Annik Kälin à la longueur. La concurrence sera rude sur les haies hautes, avec Nadine Visser, Tobi Amusan ou Kendra Harrison en lice chez les dames, et Cordell Tinch en favori chez les messieurs.

Joceline Wind (1500 m), Simon Wieland (javelot), Salomé Kora (100 m), le Valaisan Julien Bonvin (400 m haies) et Jonas Raess (3000 m) seront également de la partie au Letzigrund dans les épreuves estampillées Ligue de diamant. Mais avec des ambitions plus mesurées.

Salomé Kora (11''10 samedi aux championnats de Suisse) se frottera notamment à la championne olympique Julien Alfred ou la Jamaïcaine Tia Clayton (10''82 en 2025) sur la ligne droite. Le Valaisan Julien Bonvin s'alignera quant à lui au côté du recordman du monde norvégien Karsten Warholm.

Parmi les temps forts de la soirée figureront également le 200 m masculin, avec un duel entre Noah Lyles et le champion olympique Letsile Tebogo, et le 800 m messieurs, dans lequel Emmanuel Wanyonyi cherchera à prendre sa revanche sur sa "défaite" d'Athletissima où il a été devancé par l'Américain Josh Hoey.

