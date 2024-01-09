Kane voit triple ++ L'équipage suisse sur le podium provisoire

Kane voit triple et le Bayern poursuit son sans-faute Quatre matches, huit buts: Harry Kane est intenable en ce début de saison. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le Bayern Munich s'en est sorti samedi après-midi sur la pelouse d'Hoffenheim (4-1) grâce à un triplé de Harry Kane. Les champions d'Allemagne en titre poursuivent leur début de saison parfait.

Face au défenseur suisse Albian Hajdari, l'attaquant anglais a réussi son deuxième "hat-trick" de la saison en transformant notamment deux penaltys. Le capitaine des Three Lions compte déjà 8 buts en quatre matches de championnat.

Avec cette victoire, les hommes de Vincent Kompany comptent 12 points sur 12 possibles en ce début de saison et ont la garantie d'occuper seul la tête de la Bundesliga au soir de la 4e journée.

Widmer encore remplaçant Titulaire en équipe de Suisse, Silvan Widmer doit toujours se contenter d'un maigre temps de jeu à Mayence. Entré à la 81e minute, le latéral droit argovien a quand même participé à la large victoire de son équipe sur la pelouse d'Augsbourg (4-1).

Dans le camp bavarois, le défenseur seelandais Cédric Zesiger et le milieu offensif bernois Fabian Rieder n'ont rien pu faire. Zesiger a même été remplacé à la mi-temps, tandis que Rieder a disputé tout le match.

Muheim et Hambourg rebondissent Le piston uranais Miro Muheim et Hambourg ont quant à eux bien rebondi après la claque reçue chez le Bayern le week-end dernier (5-0). Le club qui fait son retour dans l'élite cette saison s'est imposé 2-1 devant Heidenheim.

Privé de son milieu genevois Johan Manzambi, le SC Fribourg a de son côté fait fort à Brême, où évoluent les Lausannois Cameron Puertas et Isaac Schmidt. Le club de la Forêt-Noire s'est imposé 3-0 sur le terrain du Werder. Puertas a joué 90 minutes, alors que Schmidt est sorti du banc à l'heure de jeu.



SailGP: l'équipage suisse sur le podium provisoire à Genève L'équipage suisse de SailGP est bien parti sur "son" plan d'eau (archives). Image: KEYSTONE/AP/RYAN SUN La première journée de l'étape genevoise du SailGP a souri à l'équipage suisse samedi. Sébastien Schneiter et Cie sont sur le podium provisoire à mi-parcours.

Sur leur catamaran à foils F50, les douze équipes représentant chacune un pays ont livré pour la première fois trois courtes régates au bout du Léman.

Le bateau suisse, dans lequel on retrouve également Maud Jayet, 4e aux Jeux olympiques de Paris en Laser, et Arnaud Psarofaghis, skipper d'Alinghi lors de la Coupe de l'America 2024, s'est classé 5e, 2e et 8e des trois premières régates.

Avec 18 points, les Suisses sont 3es derrière l'équipage britannique de Dylan Fletcher (2e, 23 pts) et le catamaran néo-zélandais mené par Tom Slingsby (1er, 25 pts), trois fois vainqueur du classement général du SailGP.

Finale dimanche Les "Formules 1 des mers" disputeront encore trois courses de qualification dimanche (dès 14h00) à l'issue desquelles les trois meilleures embarcations se disputeront la victoire lors d'une régate finale. L'équipage suisse vise une deuxième participation à une finale cette saison après celle atteinte en août à Portsmouth, en Angleterre.



Verstappen rescapé de qualifications perturbées Max Verstappen a su s'en sortir en qualifs à Bakou Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Les qualifications du GP d'Azerbaïdjan de F1 ont été très spectaculaires samedi à Bakou. Interrompues pas moins de six fois par des accidents, elles ont vu Max Verstappen réaliser le meilleur temps.

Alors que la bagarre pour décrocher la pole position dure habituellement une heure, elle a cette fois duré quasiment deux heures en raison du temps nécessaire à l'évacuation des monoplaces accidentées, au ramassage des débris dispersés sur la piste et à la remise en état des murs de protection.

Il y a eu trois drapeaux rouges en Q1 après les accidents du Thaïlandais Alexander Albon (Williams), de l'Allemand Nico Hülkenberg (Sauber) et de l'Argentin Franco Colapinto (Alpine), puis une interruption en Q2 avec la sortie de piste du Britannique Oliver Bearman (Haas) et enfin deux en Q3 avec les accidents du Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et de l'Australien Oscar Piastri (McLaren), leader du championnat du monde.

Au bout de ce chaos, c'est le quadruple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull) qui a décroché la pole position, devant deux pilotes inattendus, l'Espagnol Carlos Sainz (Williams) et le rookie néo-zélandais Liam Lawson (Racing Bulls).

Le Britannique Lando Norris (McLaren) n'a pas su saisir l'opportunité offerte par la sortie de piste de Piastri et n'a pris que la 7e place après avoir commis une erreur dans son seul tour lancé de la Q3. Il ne partira donc que deux rangs devant son coéquipier, qui compte 31 points d'avance sur lui en tête du championnat du monde.



Les Etats-Unis rejoignent l'Italie en finale Jessica Pegula et les Etats-Unis en finale de la BJK Cup Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong L'équipe des Etats-Unis a battu la Grande-Bretagne 2-0 samedi à Shenzhen. Elle rejoint les tenantes du titre italiennes en finale de la Billie Jean King Cup.

Jessica Pegula (WTA 7) a apporté le point décisif aux Américaines en battant Katie Boulter (55e) 3-6 6-4 6-2 sur le Central en dur de la cité du sud de la Chine, qui accueille pour la première fois la phase finale de l'ex-Fed Cup.

Plus tôt dans la journée, Emma Navarro (18e) avait également pris le meilleur en trois sets sur la Britannique Sonay Kartal (82e), dominée 3-6 6-4 6-3.

Sacrés 18 fois en Billie Jean King Cup, un record, les Etats-Unis tenteront de décrocher dimanche une première couronne depuis 2017. Elles seront opposées à l'Italie, quintuple lauréate de la compétition.

Emmenée par sa no 1 Jasmine Paolini (8e mondiale), la sélection italienne a renversé vendredi une demi-finale mal engagée contre l'Ukraine d'Elina Svitolina (13e) pour finalement s'imposer 2-1 et se qualifier pour la troisième année d'affilée pour la finale de la BJK Cup.

Les Britanniques ont elles échoué samedi pour la troisième fois en quatre ans en demi-finales de la compétition.

Elles devront attendre au moins jusqu'à l'édition 2026 pour tenter de soulever pour la première fois le trophée, après avoir perdu quatre finales (1967, 1971, 1972, 1981) du temps où la compétition se jouait sous un format différent.

Les Etats-Unis retrouvent la finale de l'ex-Fed Cup pour la première fois depuis 2018.



Premier League: Liverpool reçu cinq sur cinq Hugo Ekitiké (au centre) a marqué son troisième but en cinq matches de Premier League. Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Liverpool a assis sa domination dans le derby contre Everton (2-1), samedi à Anfield. Les Reds comptent désormais cinq victoires en cinq matches de Premier League.

Le champion d'Angleterre a mené 2-0 après moins de trente minutes, grâce à des buts du Néérlandais Ryan Gravenberch (10e) et du Français Hugo Ekitiké (29e). Mais il a perdu en maîtrise et solidité en seconde période, une mauvaise habitude du début de saison exploitée par le Sénégalais d'Everton Idrissa Gueye (51e, 2-1).

L'équipe d'Arne Slot a réussi à tenir jusqu'au bout, cependant, dans un des derbys les plus engagés d'Angleterre. Anticipant un gros combat, l'entraîneur des Reds avait choisi de laisser sur le banc ses deux recrues vedettes, Florian Wirtz et Alexander Isak. Le premier ne s'est pas encore adapté à l'intensité de la Premier League et le second manque de rythme.

Avec 15 points, Liverpool compte six longueurs d'avance sur son dauphin Arsenal (2e, 9 pts), qui reçoit Manchester City (8e, 6 pts) dimanche.



Après le 10'000 m, Chebet sacrée sur 5000 m Beatrice Chebet la plus forte sur longue distance Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Déjà titrée sur 10'000 m à Tokyo, la Kényane Beatrice Chebet a été sacrée samedi soir championne du monde du 5000 m. Elle a coupé la ligne en 14'54''36 pour le premier doublé 5000-10'000 depuis 2011.

Championne olympique et recordwoman du 5000 m (en 13'58''06), Chebet a devancé sa compatriote Faith Kipyegon, championne du monde en titre (14'05''07), et l'Italienne Nadia Battocletti, vice-championne du monde et vice-championne olympique du 10'000 m (14'55''42).

Un an après son titre olympique à Paris, le Kényan Emmanuel Wanyonyi a été sacré champion du monde du 800 m en 1'41''86, record des Mondiaux. Le Kényan de 21 ans a devancé les autres cadors d'une discipline en pleine ébullition, l'Algérien Djamel Sedjati (1'41''90) et le champion du monde en titre, le Canadien Marco Arop (1'41''95).

Hall la plus forte L'Américaine Anna Hall a été sacrée championne du monde de l'heptathlon avec 6888 pts à l'issue de la finale sur 800 m, septième et dernière course des épreuves combinées. Très régulière sur les deux jours, la vice-championne du monde Anna Hall, 24 ans, n'est au contraire sortie qu'une fois du top 3, sur le saut en longueur (9e à 6,12 m), et s'offre son premier titre dans un grand championnat (5e des JO 2024).

L'Irlandaise Kate O'Connor décroche la médaille d'argent (6714) grâce à un incroyable concours de javelot. Quatrième avant la sixième épreuve, O'Connor a effectué un lancer à 53,06 m, battant son record personnel.

Au pied du podium avant la finale du 800 m et condamnée à l'exploit, la double championne du monde Katarina Johnson-Thompson s'est arrachée pour finir avec le même total que l'Américaine Taliyah Brooks, ce qui signifie que les deux femmes ont partagé le bronze avec 6581 points.

La Néerlandaise Jessica Shilder, médaillée de bronze en 2022, a été sacrée championne du monde du lancer du poids grâce à son dernier essai. Avec un meilleur jet à 20,29 m, réussi à sa 6e tentative, la Néerlandaise a devancé l'Américaine Chase Jackson, double tenante du titre (2022, 2023), qui a échoué à 8 cm (20,21 m). Longtemps en tête grâce à un lancer à 20,06 m réussi d'entrée, la Néo-Zélandaise Maddison-Lee Wesche, 26 ans et médaillée d'argent olympique à Paris, a pris la troisième place.

Angulo titrée L'Equatorienne Juleisy Angulo a profité de l'élimination en qualifications de la championne olympique et du monde en titre, la Japonaise Haruka Kitaguchi, pour remporter le titre mondial du javelot. Angulo, 24 ans, a explosé son record personnel (63,25 m) qui datait...des qualifications de la veille, en réussissant un lancer à 65,12 m.

Elle a devancé la Lettone Anete Sietina, qui monte sur le premier podium de sa carrière avec un 6e et dernier jet à 64,64 m, et l'Australienne Mackenzie Little, qui, comme en 2023, repart des Mondiaux avec la médaille de bronze (63,58 m).



Pas de podium pour Baumann et Balanche Lisa Baumann n'a pas pu monter sur le podium à Lenzerheide Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Même résultat qu'il y a deux semaines lors des Mondiaux de VTT en Valais. Lisa Baumann et Camille Balanche n'ont pas réussi à monter sur le podium lors de la Coupe du monde de descente à Lenzerheide.

Les deux Neuchâteloises, qui avaient terminé 5e et 6e aux Championnats du monde, ont dû se contenter respectivement des 7e et 8e places.

La Britannique Tahnee Seagrave s'est imposée avec seulement 61 millièmes d'avance sur l'Allemande Nina Hoffmann. Le podium a été complété par la championne du monde autrichienne Valentina Höll.

Pour Camille Balanche, il s'agissait de sa dernière apparition devant son public. La descendeuse suisse la plus titrée de tous les temps mettra un terme à sa carrière à l'issue de cette saison, à l'âge de 35 ans, avec comme points d'orgue le titre de championne du monde 2020 et la victoire au général de la Coupe du monde 2022.



Deuxième déception pour Ehammer Simon Ehammer n'a pas franchi de barre à la hauteur du décathlon Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le décathlon des Mondiaux de Tokyo est probablement terminé pour Simon Ehammer. L'Appenzellois a échoué d'entrée à la hauteur sur une barre à 1,93 m.

Il peut naturellement poursuivre la compétition, mais cela n'a plus guère de sens. Après avoir terminé 4e à la longueur, Ehammer essuie donc une deuxième déception au Japon.

On a l'impression qu'Ehammer est entré dans une spirale négative après sa frustration de mercredi à la longueur, où il a terminé 4e malgré une performance de classe mondiale (8,30 m).

Dès le début du décathlon ce matin, cela ne s'est pas déroulé comme prévu. Il n'a pas franchi la barre des 8 mètres et a évoqué une matinée modeste, au cours de laquelle il a réalisé 10''66 sur 100 mètres et 14,28 m au poids.



L'Europe mène 3-1 après la première journée Jakub Mensik et Carlos Alcaraz ont battu les Américains en double Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO L'Europe mène 3-1 contre le Monde après la 1re journée de la Laver Cup à San Francisco. Ceci grâce au succès en double de la paire Alcaraz-Mensik face aux Américains Fritz-Michelsen 7-6 (9/7) 6-4.

L'équipe européenne, dirigée cette année par Yannick Noah qui succède à Björn Borg, a toujours fait la course en tête grâce aux victoires du Norvégien Casper Ruud (ATP 12) et du Tchèque Jakub Mensik (17e) lors des deux premiers simples disputés au Chase Center, la salle des Golden State Warriors en NBA.

Ruud et Mensik se sont respectivement imposés contre le puissant serveur américain Reilly Opelka (62e) 6-4 7-6 (7/4) et son compatriote Alex Michelsen (32e), vaincu au terme d'un super tie-break accroché 6-1 6-7 (3/7) 10/8.

Le jeune Brésilien Joao Fonseca (42e), qui participe pour la première fois à la compétition, a inscrit le seul point de l'équipe Monde, entraînée cette année par Andre Agassi en remplacement de John McEnroe.

Le jeune talent "auriverde" a battu un autre novice en Laver Cup, l'Italien Flavio Cobolli (25e), 6-4 6-3.

L'Europe a remporté cinq des sept premières éditions, mais l'équipe Monde s'était imposée la dernière fois que la compétition, co-créée par la légende suisse Roger Federer, s'est tenue en Amérique du Nord, à Vancouver en 2023.



Mondiaux de Tokyo: les relais suisses entrent en lice Les relais suisses féminins entrent en lice samedi aux Championnats du monde de Tokyo. Les relayeuses du 4x100 m auront fort à faire en séries pour rallier la finale, comme celles du 4x400 m

Pour le 4x100 (13h45), les quatre heureuses élues se nomment Géraldine Frey, Céline Bürgi, Léonie Pointet et Salomé Kora. Ajla Del Ponte, handicapée par plusieurs blessures ces dernières saisons, ne sera que remplaçante.

Une qualification pour la finale de dimanche, en conclusion des Mondiaux japonais, constituerait une excellente performance. Pour les relayeuses du 4x400 (13h00), qui détiennent le moins bon chrono de la saison parmi les 16 nations engagées, on parlerait même d'exploit.



Coupe de Suisse: Young Boys menacé à Aarau Les 16es de finale de la Coupe de Suisse vont se jouer ce week-end. Samedi, l'affiche principale mettra aux prises Aarau et Young Boys (19h00) alors que Servette se rend à Yverdon (20h30).

Leader impérial en Challenge League avec sept succès en autant de matches, Aarau abordera la venue des Bernois au Brügglifeld avec le plein de confiance. Les joueurs de la capitale sont avertis, ils ne devront pas sous-estimer leurs adversaires.

Saint-Gall, en tête de la Super League, disputera un derby pas forcément aisé chez son voisin Wil (19h00). Autre derby, mais romand cette fois, à Yverdon qui accueillera Servette. Les Genevois ont enfin gagné leur premier match en championnat mercredi à Sion (2-0), et ils voudront confirmer dans le nord vaudois.

Les Sédunois tâcheront quant à eux de rebondir après cette défaite lors du derby du Rhône. Ils devront assurer sur le terrain du Prishtina Berne, pensionnaire de 1re ligue (19h00).



Brignone croit à son retour en compétition dès cet hiver Bless閑 en avril, Federica Brignone croit en son retour Image: KEYSTONE/EPA ANSA Federica Brignone, qui a survolé la Coupe du monde en 2024/25, croit pouvoir faire son retour en compétition dès cet hiver. C'est ce qu'elle a confié vendredi à 140 jours du coup d'envoi des JO 2026.

"Je retrouve une vie normale, je me sens de plus en plus comme une sportive de haut niveau", a expliqué Brignone dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de la FIS. "Je suis encore en train de faire de la rééducation (réd: dans le centre médical de la Juventus), il y a encore du chemin à faire avant de reskier, mais chaque jour qui passe je m'en rapproche et je crois que c'est encore possible pour cet hiver", a-t-elle poursuivi.

"Je donne le meilleur de moi-même et travaille dur pour retrouver la compétition cet hiver, mais je pense que je saurais si c'est faisable seulement quand j'aurais rechaussé mes skis", a estimé la no 1 mondiale.

L'Italienne, qui a dominé l'hiver dernier en remportant le gros globe, dix victoires sur le circuit et un sacre mondial en géant, a toutefois déjà prévenu qu'elle ne sera pas "parfaite comme (elle l'était) les saisons précédentes": "Avec mon corps, ce n'est physiologiquement pas possible, cela va être un sacré défi", a-t-elle insisté.

Brignone, 35 ans, a été victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche le 3 avril lors des Championnats d'Italie, sa dernière course de l'hiver.

Elle a subi une seconde opération fin juillet pour "accélérer" sa convalescence: "Cela a été le moment le plus dur des cinq derniers mois (...) Normalement début août, j'en ai fini avec la préparation physique, je suis prête à skier et là, j'étais encore en béquilles, c'était dur pour moi."

Brignone a tout gagné dans sa carrière, sauf un titre olympique. Les JO 2026 débutent le 6 février, avec la descente dames le 8 février à Cortina, le Super-G le 12 et le géant le 15.



Basel passe en 8es par la petite porte à Carouge Le gardien b稷ois Mirko Salvi intraitable Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le FC Bâle s'est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de Suisse. Le tenant du titre a rencontré d'énormes difficultés face à Etoile Carouge et n'a réussi à s'imposer qu'aux tirs au but (3-2).

Bâle n'est pas franchement fan du terrain synthétique de la Fontenette. L'an dernier déjà, le FCB avait frôlé l'élimination. Les fans genevois y ont cru avec l'ouverture du score de Luc Essiena Avang cinq minutes avant la pause. Et encore plus après le penalty raté de Shaqiri à l'heure de jeu.

Mais à la 93e, le jeune Suédois Jeremy Agbonifo a sauvé Bâle. Puis en prolongation, à dix après l'expulsion d'Essiena Avang, Carouge a encaissé le 2-1 à la 97e. Mais les Genevois ont lutté et à la 118e Ousseynou Sène a égalisé d'une superbe volée désespérée. Et aux tirs au but, le gardien Salvi a repoussé trois tirs carougeois.



Très solide, Lausanne écarte Rapperswil Lausanne a fait passer une assez mauvaise soirée à Ivars Punnenovs Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Lausanne n'a pas tremblé à Rapperswil en cette soirée de National League vendredi. Les Vaudois l'ont emporté 4-0.

Après le 11-0 infligé à Genève, tout le monde se demandait comment Lausanne allait se présenter à Rapperswil. Dans une patinoire qui lui a peu réussi ces dernières années, après une explosion pareille mardi soir et face à une équipe qui a bien commencé sa saison, Lausanne ne partait pas en sifflotant.

Mais les Vaudois ont su entrer dans la partie de la bonne façon. Ils ont été les premiers à se mettre en évidence, comme pour minimiser l'éventuelle poussée en début de rencontre des Lakers. Ces derniers se sont montrés plus entreprenants en fin de période, sans conséquence pour Kevin Pasche.

Les Lions ont été nettement plus mordants au deuxième tiers grâce notamment à leur jeu de puissance. A la 22e, Brännström a démontré toute son intelligence en offrant le puck à Caggiula pour le 1-0. A la 24e, c'est Rochette qui a inscrit son 5e but de la saison sur une passe de l'inévitable Czarnik.

Les deux derniers buts, au cours du troisième tiers, sont venus de la canne de Benjamin Bougro, centre de la 4e ligne. L'ancien junior du club en est à quatre buts cette saison. Kevin Pasche a signé un nouveau blanchissage après celui d'Ambri. Le LHC a aligné trois matches sans encaisser de but.

Ajoie encore battu Dans un remake du play-out, Lugano a à nouveau pris le meilleur sur Ajoie (2-0). Malgré le retour de Jonathan Hazen, les Jurassiens n'ont pas trouvé le fond du filet. Du côté tessinois, il a fallu attendre la mi-match pour ouvrir le score. C'est le buteur patenté Luca Fazzini qui a trompé Ciaccio. Ce même Fazzini a doublé la mise à la 46e pour éteindre les maigres espoirs du HCA. Les Ajoulots ont eu une belle opportunité en fin de tiers médian, mais l'envoi de Wick a terminé sur le poteau.

De manière assez étonnante, il y a eu quatre victoires à l'extérieur. Outre le LHC, Zurich, Zoug et Davos se sont imposés hors de leurs terres. Logique si l'on se fie au début de saison de ces formations.

Emmenés par un Denis Malgin des grands soirs (2 buts/2 assists), mais privés de Sven Andrighetto, les Lions zurichois sont allés battre Ambri 5-2 en Léventine. En déplacement dans la banlieue zurichoise, Zoug a ramené trois points de Kloten (5-2). La triplette Wingerli-Tatar-Kubalik a été déterminante puisque les trois attaquants ont marqué les trois premiers buts.

Davos continue son sans-faute. Une sixième victoire en six matches pour les Grisons qui ont cette fois disposé de Langnau 4-3 dans l'Emmental. Et avec quatre réussites de joueurs suisses!

