Khachanov au Geneva Open ++ Ancelotti résigné

Virgil van Dijk prolonge de deux saisons avec Liverpool Virgil van Dijk a prolongé de 2 ans avec les Reds Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Le capitaine et défenseur central Virgil van Dijk a prolongé son engagement avec Liverpool pour deux saisons, a annoncé l'actuel leader du championnat d'Angleterre. Le précédent contrat de l'international néerlandais âgé de 33 ans, devenu un pilier des Reds depuis son arrivée en janvier 2018, arrivait à son terme en juin. La prolongation de van Dijk intervient six jours après celle de Mohamed Salah. L'attaquant égyptien était dans la même situation contractuelle.

Karen Khachanov jouera le Geneva Open Karen Khachanov disputera le prochain Geneva Open Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER La liste des engagés du Geneva Open (18-24 mai) a fière allure. Les organisateurs de l'ATP 250 genevois annoncent la venue du Russe Karen Khachanov (ATP 27), vice-champion olympique en 2021. Ex-no 8 mondial, Karen Khachanov découvrira la terre battue du Parc des Eaux-Vives lors de l'ultime semaine de préparation à Roland-Garros. Il rejoint Taylor Fritz (ATP 4), le tenant du trophée Casper Ruud (ATP 10) et le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 17) dans la liste des engagés. L'Entry List officielle sera dévoilée la semaine prochaine.

"Cela m'est égal" de partir du Real Madrid, explique Ancelotti Carlo Ancelotti est résigné quant à son avenir à la tête du Real Madrid Image: KEYSTONE/EPA/VICTOR LERENA Carlo Ancelotti s'est dit résigné à l'idée que le Real Madrid envisage de le remplacer en tant qu'entraîneur après l'élimination des tenants du titre en quarts de finale de la Ligue des champions. L'Italien n'a pas su éviter une défaite 2-1 à domicile face à Arsenal, qui se qualifie sur le score total de 5-1. Le Real Madrid a subi sa 12e défaite de la saison, alors qu'il n'en avait concédé que deux sur l'ensemble de la campagne précédente. "Il est possible que le club décide de changer (d'entraîneur), que ce soit cette année ou la suivante, lorsque mon contrat expirera, il n'y a pas de problème", a déclaré à la presse Ancelotti, en poste depuis 2021, après un premier passage entre 2013 et 2015. A sept journées du terme de la Liga, le club madrilène pointe à quatre points de son grand rival du FC Barcelone. Rumeurs "Le jour où je partirai d'ici, je ne pourrai que remercier le club. Cela pourrait être demain, dans 10 jours, dans un mois ou dans un an, mais tout ce que je peux faire, c'est remercier le club, que mon contrat se termine ou non, cela m'est égal", a souligné le technicien de 65 ans, qui a notamment remporté deux championnats d'Espagne et trois Ligues des champions avec la "Maison Blanche". Des rumeurs récurrentes ces derniers mois ont fait état en cas de départ précoce d'Ancelotti d'un intérêt des dirigeants du Real pour l'entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, qui a joué pour les Merengue, et pour l'ancien manager de Liverpool, l'Allemand Jürgen Klopp. "Cela n'a pas suffi" Ancelotti, dont le nom a souvent été cité pour reprendre la sélection brésilienne, a lui rappelé que son équipe était toujours en lice pour la Liga, la Coupe du Roi puis la Coupe du monde des clubs cet été. "L'équipe a tout donné en termes d'attitude, mais nous n'avons pas pu le faire", a-t-il déploré mercredi. "Pour être honnête, Arsenal a très bien défendu, nous avons eu du mal à trouver des espaces, en termes d'intensité nous avons été meilleurs mais cela n'a pas suffi", a-t-il ajouté.

Karen Khachanov jouera le Geneva Open Vice-champion olympique à Tokyo en 2021, Karen Khachanov (ATP 27) participera pour la première fois au Geneva Open. Le Russe rejoint ainsi Taylor Fritz (ATP 4), le tenant du titre Casper Ruud (ATP 10) et Grigor Dimitrov (ATP 17) dans la liste des engagés. Victorieux du Masters 1000 de Paris-Bercy en 2018, Karen Khachanov a joué par ailleurs deux demi-finales en Grand Chelem, à New York en 2022 et à Melbourne en 2023. Agé de 28 ans, il fut no 8 mondial en juillet 2019. Karen Khachanov revient à Genève près de 12 ans après sa participation au Challenger indoor qui était organisé à la Queue d’Arve. Alors classé 511e mondial, il s’était incliné en quart de finale contre Jan-Lennard Struff. La semaine prochaine, l’ATP communiquera l’entry list officielle pour cette dixième édition du Geneva Open. Les organisateurs bénéficieront par ailleurs de trois wild cards pour étoffer encore le tableau.

Neymar sort à nouveau sur blessure Neymar s'est à nouveau blessé à une cuisse mercredi Image: KEYSTONE/EPA EFE Neymar s'est à nouveau blessé à la cuisse gauche. La star de Santos a quitté le terrain en larmes mercredi lors d'un match de la quatrième journée du championnat du Brésil contre l'Atlético Mineiro. Pour sa première titularisation avec Santos en championnat cette année, Neymar n'a passé que 34 minutes sur le terrain avant de devoir sortir en raison d'une blessure. Les caméras de télévision ont filmé les rictus de souffrance du joueur après l'ouverture du score de Santos à la 24e minute. L'international brésilien de 33 ans a reçu des soins et a d'abord été autorisé à rester sur le terrain, mais il a été ensuite remplacé dix minutes plus tard. En larmes, il a été bruyamment applaudi par ses fans lorsqu'il a quitté ses coéquipiers. Le match de mercredi, remporté 2-0 par Santos, était la première titularisation de Neymar dans le Brasileirao. Il avait fait sa première apparition de la saison dimanche dernier en jouant toute la deuxième mi-temps au Maracana contre Fluminense, lors d'une défaite 1-0, avec une prestation individuelle très discrète. No 100 Neymar a déjà été touché à la cuisse gauche le 2 mars dernier lors du quart de finale du championnat de l'Etat de Sao Paulo contre Bragantino. En raison de cette blessure, il a manqué les demi-finales et a été retiré du groupe de la Seleçao pour les matches de qualification à la Coupe du monde 2026. L'ancien joueur du FC Barcelone, du PSG et d'Al-Hilal portait contre l'Atlético Mineiro un maillot floqué du numéro 100 pour commémorer son 100e match disputé à domicile à Vila Belmiro avec Santos, son club formateur.

Montréal en play-off pour la première fois depuis 2021 La joie des joueurs de Montréal, qui se sont qualifiés pour les play-off mercredi Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Montréal jouera les play-off en NHL. Les Canadiens ont décroché le 16e et dernier ticket disponible, dans la Conférence Est, en s'imposant 4-2 face aux Carolina Hurricanes mercredi. C'est la première fois depuis 2021 que Montréal se hisse en play-off. Les Habs se sont assuré la deuxième "wild card" à l'Est en repoussant à 4 points les Columbus Blue Jackets, qui n'ont plus qu'un match à disputer en saison régulière. La franchise québécoise défiera les Capitals d'Alex Ovechkin au 1er tour des séries finales. Toutes les affiches des quarts de finale de Conférence sont par ailleurs connues, alors qu'il reste sept rencontres à disputer jeudi. Meilleure équipe de la saison régulière, les Winnipeg Jets de Nino Niederreiter se frotteront aux St. Louis Blues (nos 8 à l'Ouest) alors que les Vegas Golden Knights se mesureront au Minnesota Wild (no 7 à l'Ouest). Seul Pius Suter s'est par ailleurs illustré au niveau individuel mercredi, pour son dernier match de la saison en NHL. Le centre zurichois de Vancouver a signé son 25e but dans cet exercice 2024/25 dans un match perdu 4-1 par les Canucks face à Vegas. A noter que les Devils avaient laissé Nico Hischier et Timo Meier au repos face à Detroit, alors que les Stars ont renvoyé Lian Bichsel en AHL.

Miami affrontera Atlanta pour le dernier ticket à l'Est Tyler Herro a brillé mercredi face à Chicago Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Atlanta affrontera Miami vendredi dans le dernier match des barrages d'accession aux play-off en Conférence Est de NBA. Le Heat a rejoint les Hawks en allant s'imposer 109-90 à Chicago mercredi. Miami avait déjà éliminé Chicago dans le play-in lors des deux dernières saisons, mais dans le match qui offrait la 8e place en play-off. Mercredi, le Heat a pris la tête d'entrée et n'a jamais laissé Chicago revenir. Tyler Herro a été immense avec 38 points à 13 sur 19 au tir, lui qui comptait déjà 23 points à la pause (à 8/8 au tir) alors que les siens menaient 71-47. Bam Adebayo a contribué avec 15 points et 12 rebonds face à des Bulls brouillons et dépassés. A l'Ouest, le match no 2 du play-in a vu Dallas s'imposer également à l'extérieur. Les Mavericks ont dominé les Sacramento Kings 120-106 grâce notamment aux 27 points et 9 rebonds d'Anthony Davis. Les Texans affronteront Memphis pour la 8e place disponible en play-off à l'Ouest. Les Kings sont donc éliminés.

Finale: Lausanne doit réagir Battu 3-0 mardi à Malley dans l'acte I, le Lausanne Hockey Club se doit de réagir dès jeudi lors du 2e match de la finale des play-off de National League qui l'oppose aux Zurich Lions. Mais la tâche du LHC s'annonce vraiment délicate dans ce "remake" de la finale 2024. Une statistique suffit à montrer l'ampleur du travail qui attend les hommes du coach Geoff Ward: Zurich a gagné les 14 dernières parties qu'il a disputées à domicile dans le cadre des play-off. Dont les quatre d'une finale 2024 remportée en sept matches par le "Z". Impressionnants d'efficacité mardi soir, les Lions zurichois n'ont plus connu la défaite à domicile en play-off depuis la demi-finale 2023 perdue en quatre actes face à Bienne. L'avantage de la glace récupéré mardi pourrait bien s'avérer une nouvelle fois décisif. Zurich peut par ailleurs plus que jamais s'appuyer sur la classe de son duo de choc Malgin-Andrighetto pour faire la différence. Denis Malgin a inscrit mardi le premier but avant de signer la passe décisive sur le 2-0, Sven Andrighetto marquant quant à lui le 3-0. Lausanne devra parvenir à les freiner pour aller chercher le titre.

Yann Sommer tient sa demi-finale Yann Sommer a, une fois de plus, livré la marchandise. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Yann Sommer aura bien droit à sa demi-finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone ! Le Bâlois et l’Inter n’ont pas failli à San Siro face au Bayern Munich. Victorieux 2-1 huit jours plus tôt en Bavière, les Milanais ont obtenu un nul 2-2 qui a la saveur d'une victoire. Menés à la marque après une réussite de Harry Kane à la 52e, ils ont renversé la table en l’espace de trois minutes grâce à Lautaro Martinez (58e) et à Benjamin Pavard (61e). L’Argentin et le Français ont marqué après un corner. Cette efficacité clinique sur les balles arrêtées pourraient être également décisive face aux Catalans dans le remake de la demi-finale de 2010 qui avait souri à l’Inter de Jose Mourinho. Impuissant sur la réussite de Harry Kane et sur la tête improbable d'Eric Dier pour le 2-2 de la 76e mais décisif au bout du temps additionnel sur une tête de Thomas Müller, Yann Sommer peut devenir une année après Gregor Kobel le deuxième portier suisse à disputer la finale de la Ligue des Champions. Même si le FC Barcelone peut se montrer irrésistible, le portier et ses coéquipiers ne doivent nourrir aucun complexe. Cette équipe de l’Inter, toujours en lice sur trois tableaux ce printemps, tient drôlement la route. Le Real loin du compte Le Real Madrid en revanche, est sorti de la piste. Il n’y a pas eu de remontada pour le détenteur du trophée. Malgré la ferveur de Bernabeu, les Madrilènes sont restés très loin du compte. Ils se sont incliné 2-1 devant Arsenal qui avait, faut-il le rappeler, gagner le match aller 3-0. Le soir où ils devaient toucher au sublime, Kylian Mabppé et ses coéquipiers n'ont pas pu masquer la faillite de leur jeu collectif. Battus sur des réussites de Buyako Saka (65e) et de Gabriel Martinelli (93e), les Madrilènes n'auraient jamais marqué sans une incroyable bévue de William Saliba pour le 1-1 de Vinicus Junior (68e). Le seul moment où le public a pu croire au miracle fut lorsque Thibault Courtois a détourné à la 13e un penalty de Bukayo Saka qui a eu la mauvaise idée de tenter une Panenka. Après l’échec du no 7 des Gunners, le Real et son public ont sans doute pensé que tout pouvait leur sourire. Seulement, le football demeure un sport où le collectif prime sur les individualités, aussi brillantes qu’elles soient. Après cette élimination sans gloire, le procès de Carlo Ancelotti peut s’ouvrir. Le "Mister" n’a, pour une fois, pas trouvé la clé du succès. Quant à son homolgue Mikel Arteta, il a deux semaines devant lui pour imaginer le moyen de stopper le PSG dans une demi-finale qui s'annonce très indécise.

Un 20e but pour Fabian Schär Fabian Schär buteur pour la cinquième fois cette saison en championnat. Image: KEYSTONE/AP/ALASTAIR GRANT La fête ne s’arrête pas pour Fabian Schär et Newcastle. Les récents vainqueurs de la Coupe de la Ligue ont cueilli un cinquième succès de rang en championnat pour se hisser à la 3e place. Devant son public, Newcastle s’est imposé 5-0 devant Crystal Palace. Buteur de la tête pour le 4-0, Fabian Schär a inscrit son 20e goal sous les couleurs des Magpies qu’il a rejoints en 2018. L’ancien défenseur de l’équipe de Suisse traverse sans doute à 33 ans la plus belle saison de sa carrière.

Pas de revanche pour Jil Teichmann Jil Teichmann: en panne de résultats. Image: KEYSTONE/EPA/Piotr Polak Les matches se suivent et se ressemblent pour Jil Teichmann (WTA 96). Comme à Radom quatre jours plus tôt, la gauchère s’est inclinée à Rouen devant Elina Svitolina (WTA 18). Jil Teichmann a été battue sur le score de 6-4 6-2, identique à celui de samedi dans le cadre de la Billie Jean King Cup. Comme en Pologne, elle a tenu le score en début de rencontre avant de céder six jeux d’affilée pour être menée 6-4 4-0. Tête de série no 1 de ce tournoi WTA 250, Elina Svitolina a cueilli un troisième succès en cinq rencontres face à une Jil Teichmann en panne de résultats en ce début de printemps. Depuis son succès au WTA 125 de Mumbai, elle reste, en effet, sur six défaites en sept rencontres.

Interdiction d'organiser des matches à risques en soirée en 2025/26 Il ne sera plus permis d'organiser des matches Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia Les rencontres à risques du Championnat d'Italie n'auront plus lieu en soirée la saison prochaine. Le ministère italien de l'Intérieur a pris cette décision en réaction aux violences qui ont précédé le derby de Rome dimanche. "Lors de la saison 2025/26, il ne sera plus permis de donner en soirée le coup d'envoi des rencontres à risques, comme cela s'est passé pour le match entre la Lazio et la Roma", a indiqué mardi soir le ministère de l'Intérieur dans une communication à la Fédération italienne (FIGC). Selon les agences italiennes ANSA et AGI, le ministère de l'Intérieur a également frappé les supporters de la Lazio et de l'AS Rome d'une interdiction de déplacement pour les trois prochains matches à l'extérieur des deux équipes. Ces annonces font suite aux violents heurts entre ultras des clubs romains et la police, avant le "derby de la capitale", comptant pour la 32e journée de Serie A, qui s'est soldé par un nul (1-1). Avant le coup d'envoi donné à 20h45, environ 500 ultras de la Lazio et autant de la Roma ont voulu forcer les barrages de police mis en place dans les quartiers aux alentours du Stade olympique pour éviter que les supporters des deux équipes s'affrontent. La police a fait reculer les ultras, dont certains étaient armés de barres de fer et de marteaux, en déployant des engins lanceurs d'eau. Vingt-quatre ont été blessés durant ces heurts, notamment aux jambes par des jets de pierre. La police a procédé à l'arrestation de six ultras, trois de la Lazio et trois de la Roma, qui, dans un premier temps, ont été frappés d'une interdiction de stade.

Lausanne doit gagner à Zurich, une mission quasi impossible Antti Suomela (à gauche) et le LHC font face à une montagne Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Battu 3-0 par un Zurich en tous points supérieur, Lausanne a perdu d'entrée l'avantage de la glace en finale de National League. Les Vaudois n'ont déjà plus le choix: ils devront faire chuter une équipe qui n'a plus perdu à domicile en play-off depuis deux ans. Il faut en effet remonter au 4 avril 2023 pour retrouver la trace d'une défaite des Zurich Lions dans leur patinoire lors des séries éliminatoires - l'acte IV d'une demi-finale perdue 4-0 contre Bienne. Depuis, le "Z" a remporté 14 matches consécutifs dans son antre et n'a été poussé en prolongations qu'une seule fois. C'est dire l'ampleur de la tâche qui attend désormais les Lausannois. Hrubec n'a pas tremblé Ils devront dans tous les cas montrer un autre visage que celui affiché mardi à Malley, où les champions de Suisse et d'Europe n'ont pas vraiment eu à forcer leur talent pour empocher le premier point de cette finale. "Nous devons être meilleurs. Nous avons joué avec un peu d'hésitation, moi y compris", a reconnu le défenseur américain Gavin Bayreuther en zone mixte. "Zurich est une grande équipe, mais nous serons prêts pour le deuxième match", a-t-il assuré. "Muets" pour la première fois dans ces play-off, les Lions vaudois ont eu du mal à inquiéter le portier tchèque Simon Hrubec, qui a écarté sans sourciller les 29 tirs auxquels il a dû faire face. Il faut dire qu'aucune de ces tentatives n'a vraiment eu le poids d'un but, la faute à une défense zurichoise impressionnante. "Ils sont vraiment compacts dans la zone neutre et nous le savions, mais nous n'avons tout simplement pas été aussi bons que nous aurions dû l'être. Nous n'avons pas suffisamment déstabilisé Hrubec en travaillant devant le but", a justement analysé Gavin Bayreuther. Et même lorsque le LHC a pu s'installer dans le camp adverse, à l'occasion de trois situations de 5 contre 4 dans le troisième tiers-temps, Zurich n'a eu aucun mal à contrecarrer le jeu de puissance lausannois. Un duo de choc Pour faire la différence, Geoff Ward aimerait sans doute bien pouvoir compter sur un duo helvétique aussi létal que celui du "Z". Denis Malgin et Sven Andrighetto ont, en effet, fait étalage de toute leur classe lors de ce premier acte. "Cela n'a pas été très difficile pour eux ce soir (réd: mardi)", a lâché l'entraîneur canadien du LHC, l'air de dire que ses hommes auraient pu mieux faire pour stopper les deux attaquants de l'équipe de Suisse. Certes, Malgin, impliqué sur les deux premiers buts, et Andrighetto, auteur du 3-0, ont su exploiter les largesses lausannoises, mais il apparaît clair que le vainqueur de la saison régulière ne dispose pas dans ses rangs de joueurs helvétiques d'une telle qualité. "Aucune excuse" Le LHC, toujours privé de Michael Raffl, Michael Hügli, Fabian Heldner et Tim Bozon, peut légitimement invoquer l'excuse de l'infirmerie surchargée - ce que Geoff Ward n'a pas fait. L'Ontarien n'a pas non plus voulu entendre parler de fatigue, Lausanne ayant disputé trois matches de plus que Zurich pour atteindre la finale: "Il n'y a aucune excuse. Si vous ne pouvez pas pousser votre corps à cette période de l'année, alors vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez au final." Après ce premier rendez-vous manqué, Lausanne se retrouve déjà dans une position compliquée avant l'acte II prévu jeudi à Zurich. Mais il serait cavalier d'enterrer dès maintenant une formation qui a montré toute sa ténacité depuis le début des play-off. Fribourg-Gottéron, qui pensait avoir fait le plus dur en s'imposant deux fois à Malley en demi-finale, a bien fini par le constater.

Le lanceur du bidon visant MVDP reconnaît "un geste stupide" Le spectateur qui avait visé van der Poel avec un bidon a reconnu que son geste était stupide Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Le spectateur qui a lancé un bidon au visage de Mathieu van der Poel dans le final de Paris-Roubaix dimanche, s'est "excusé" par écrit auprès du vainqueur de la Reine des classiques. Il reconnait "un geste stupide", selon le journal belge Het Laatse Nieuws. "Je suis tellement heureux qu'il ait franchi la ligne d'arrivée en premier dimanche, malgré mon geste stupide. Mais en même temps, je me rends compte que je dois m'excuser auprès de tous les coureurs et de tous les fans de course", a écrit ce Belge originaire de Waregem, dans un mail rendu public par le quotidien flamand mercredi. "Un bidon d'eau était dans l'herbe. Je l'ai ramassé et je l'ai lancé quand il est passé. Sans réfléchir. Au bout d'une demi-seconde, j'ai réalisé à quel point c'était stupide et dangereux. J'ai été très gêné pendant des jours", a expliqué le jeune homme âgé de 28 ans, reconnaissant "avoir beaucoup bu" durant la journée. L'équipe Alpecin-Deceuninck a annoncé lundi qu'elle allait porter plainte contre ce spectateur. L'Union cycliste internationale (UCI) envisage également de se joindre à la plainte. Le parquet de Lille a aussi ouvert une enquête sur cet incident survenu dans le secteur pavé de Templeuve, à environ 33 kilomètres de l'arrivée à Roubaix. "Inacceptable" "C'est inacceptable. C'était un bidon plein, il pesait un demi-kilo et je roulais à 40 km/h. C'est comme recevoir une pierre dans la figure. Ca m'a fait très mal. J'espère que nous pourrons identifier le spectateur et engager des poursuites", avait déclaré le Néerlandais Mathieu van der Poel dimanche. Le spectateur s'est défendu d'être un supporter de Wout Van Aert, rival de "MVDP", assurant qu'il n'avait pas eu l'intention de faire perdre le Néerlandais et ne "pas avoir de coureur préféré". Le champion du monde 2023 avait déjà été visé par des crachats sur d'autres courses, notamment lors de l'E3 Classic en mars. Le spectateur auteur de ce crachat a été identifié mardi par la police belge sur base des images TV. Il sera sanctionné d'une amende administrative pouvant atteindre 350 euros.