Kloten craque face au champion ++ Le FC Zurich en forme

Deux buts "inutiles" pour Timo Meier et Nico Hisschier Timo Meier: un but pour rien à Pittsburgh Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Des réussites de Timo Meier et de Nico Hischier n’ont pas empêché New Jersey de s’incliner à Pittsburgh. Après trois succès de rang, les Devils ont été battus 7-3 par les Penguins. L’Appenzellois et le Valaisan ont marqué sur des séquences à 5 contre 4 en l’espace d’une minute pour permettre à leurs couleurs de revenir à 4-3 à la 47e. Mais Erik Karlsson devait signer le 5-3 à la 55e. Les deux derniers buts ont été inscrits dans la cage vide. Timo Meier a marqué son 19e but de la saison, Nico Hischier son 28e.

Le champion déroule Derek Grant (à droite) ouvre le score. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Champions de Suisse en titre, les Zurich Lions ont fait le break. Ils se sont imposés 4-0 à Kloten pour mener 2-0 dans une série qui apparaît bien déséquilibrée. Kloten a résisté pendant 39 minutes avant de céder une première fois. L’ouverture du score de Derek Grant à 54’’ de la sirène du deuxième tiers a pratiquement scellé l’issue de cet Acte II. Dominé d’entrée de jeu par un adversaire supérieur dans tous les domaines, Kloten n’avait pas les moyens de revenir. L’ultime période fut un calvaire pour les Aviateurs. Auteur de 25 arrêts, Simon Hrubec a signé son premier blanchissage lors de ces play-off. Le Tchèque en avait réussi cinq l’an dernier lors de ces mêmes séries finales. Il semble bien que les Lions ont basculé très vite en mode play-off...

Une première pour le FC Zurich Samuel Ballet, buteur pour le 3-1 du FC Zurich. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Troisième victoire en quatre matches pour le FC Zurich ! L’équipe la plus imprévisible de la Super League s’est imposée 3-2 dans son fief du Letzigrund face au FC Lucerne. Pour la première fois cette saison, le FCZ a gagné après avoir concédé l’ouverture du score. Elle fut l’œuvre de Donat Rrudhani à la 5e. Mais les Zurichois ont renversé la situation en l’espace de deux minutes par Mounir Chouiar (32e) et Bledan Krasniqi (34e). Avec un Steven Zuber souvent inspiré à la pointe de l’attaque, le FCZ a vraiment mérité de cueillir les trois points. La messe était dite après le 3-1 de Samuel Ballet à la 76e. Le penalty de Rrudhani pour le 3-2 de la 96e minute restera anecdotique. Avec ce succès, le FCZ revient à 2 longueurs de son adversaire du jour, qui était encore coleader du championnat il y a deux semaines avant de laisser filer sept points sur neuf.

Un clean sheet bievenu pour Philipp Köhn Philipp Köhn revoit la lumière. Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK Philipp Köhn a signé un retour gagnant dans la cage de l’AS Monaco ! Préféré au Polonais Radoslaw Majecki, le quatrième gardien de la Suisse à la Coupe du monde 2022 a réussi un clean sheet à Angers. Les Monégasques se sont imposés 2-0 face au néo-promu. Le capitaine Denis Zakaria et ses coéquipiers ont su attendre leur heure pour forcer la décision. Ils ont ouvert le score à la 77e grâce à leur nouvelle recrue danoise Mika Biereth avant de doubler la mise sur un penalty de Maghnes Akliouche à la 88e. Introduit à la pause, Breel Embolo a donné davantage de poids à l’attaque monégasque. Ce succès, le premier de l’année à l’extérieur, permet à Monaco de se hisser à la troisième place du classement. Il devrait, par ailleurs, assurer à Philipp Köhn une nouvelle titularisation après la pause des équipes nationales. Après une année passée sur le banc, il a repris la main.

Yverdon gâche la fête Dereck Kutesa (au centre): un match du 135e anniversaire complètement raté pour le buteur du Servette FC. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Yverdon a gâché la fête. Au Stade de Genève, les Vaudois ont battu 3-2 le Servette FC, le jour où il célébrait son 135e anniversaire. Dans la course au titre, ce revers fait très mal aux Grenat. Invaincus en neuf matches depuis le début de l’année et sur la lancée de leurs cinq victoires de rang, les Servettiens auraient-ils songé un instant se prendre les pieds dans le tapis d’une telle manière ? Les largesses de leurs latéraux, le jour sans de Timothé Cognat et de Miroslav Stevanovic et, sans doute, un manque de résolution presque impardonnable en début de rencontre, expliquent en partie cet échec. Si Bâle s’impose dimanche contre les Young Boys, les Grenat perdront leur place de leader. Oui, cette défaite que personne n’a vue venir ou n’a osé voir venir dans le camp genevois ne s’oubliera pas de sitôt. Le mérite d’Yverdon est toutefois immense. Sous la régie d’un Antonio Mascherano dont la venue au mercato a vraiment métamorphosé l’équipe, la formation de Paolo Tramezzani mérite bien des louanges. Elle a sans doute livré sa performance la plus aboutie de la saison pour signer un succès qui lui offre un matelas de cinq points sur le barragiste dans l’attente du match des Grasshoppers dimanche contre Sion. Un nouveau bijou d'Alvyn Sanches Après deux nuls et deux défaites, le Lausanne-Sport s’est imposé 2-0 à St. Gall pour basculer du bon côté de la barre. Les Vaudois ont forcé la décision avant la pause sur une réussite d’Aliou Balde, qui a exploité une double erreur de Bastien Toma, et d’un bijou d’Alvyn Sanches. Le stratège lausannois a, ainsi, justifié de la plus belle des manières sa première convocation en équipe nationale. L’expulsion de Marvin Senaya à la 56e minute n’a pas remis en question le succès lausannois. Un succès au goût particulier pour Karlo Letica. Le portier croate a retrouvé sa place dans la cage sans que la donne sur les négociations autour d’une éventuelle prolongation de son contrat ne change comme l’a précisé Ludovic Magnin au micro de Blue.

GP d'Argentine: Marc Marquez remporte le sprint MotoGP Marc Marquez: en grande forme avec la Ducati d'usine Image: KEYSTONE/AP/Gustavo Garello Marc Marquez (Ducati) reste imbattable cette saison en MotoGP. L'Espagnol a remporté le sprint du GP d'Argentine devant son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini) et l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati). La hiérarchie ne bouge donc pas en ce début de saison. Pour la troisième fois de suite, le podium a été 100% identique. Depuis son arrivée dans l'équipe d'usine Ducati, Marc Marquez a retrouvé sa combinaison de grand dominateur de la discipline. Il a déjà pris le dessus sur son coéquipier Bagnaia, champion du monde 2022 et 2023. Le no 93 fait donc d'ores et déjà figure de grand favori dans la course au titre. L'aîné des Marquez (32 ans) rêve de conquérir un neuvième titre mondial, et un septième dans la catégorie reine.

Fanny Smith s'impose et prend la tête de la Coupe du monde Fanny Smith: deux succès de suite à Craigleith Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Fanny Smith est en grande forme en cette fin de saison. La Vaudoise a gagné samedi en Coupe du monde à Craigleith, comme déjà la veille. Cela lui a permis de prendre la tête du classement général. Avec ce troisième succès de la saison, et le 35e de sa carrière, Fanny Smith (32 ans) a vraiment fait très fort. Elle a mené ses trois courses (quart, demi et finale) dès le départ et n'a jamais été délogée de la tête. Au général, avant les deux dernières épreuves la semaine prochaine à Idre Fjäll en Suède, la Suissesse compte 47 points d'avance sur la Canadienne India Sherret, seulement 5e et 9e devant son public. Côté masculin, le vétéran grison Alex Fiva (39 ans) a pris le 5e rang. Il avait fait mieux vendredi avec une 2e place.

La folle aventure de Cédric Zesiger Cédrix Zesiger: une carrière relancée avec son prêt à Augsbourg. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Huitième match de Bundesliga avec Augsbourg sans concéder le moindre but ! Cédric Zesiger est vraiment en train de vivre une aventure particulière depuis son prêt en Bavière. Samedi face à Wolfsburg, le club auquel il appartient, le Seelandais a été l’un des grands artisans du succès 1-0 d’Augsbourg. Il fut, en effet, à l’origine du but inscrit par Phillip Tietz. Désormais invaincus depuis 10 rencontres, les Bavarois n’ont plus encaissé de but depuis 614 minutes, depuis l’autogoal de Noahkai Banks lors du 1-1 contre St. Pauli le 1er février dernier dans... une rencontre que n’avait pas disputée Cédric Zesiger alors suspendu. Marquée par le nul 1-1 du Bayern Munich à Berlin face à Union, cette 26e journée n’a pas vraiment souri à Jonas Omlin. Le gardien lucernois a dû céder sa place à 20 minutes de la fin du match à Brême où Borussia Mönchengladbach s’est imposé 4-2 grâce notamment à un triplé d’Alassane Pléa. Revenu au jeu depuis la blessure du titulaire Moritz Nicolas il y a un mois, Jonas Omlin n’avait pas vraiment besoin de ce nouveau coup dur.

Tirreno - Adriatico: coup double pour Juan Ayuso Juan Ayuso: victoire et maillot de leader samedi Image: KEYSTONE/EPA/ROBERTO BETTINI L'Espagnol Juan Ayuso (UAE) a fait coup double en remportant la 6e et avant-dernière étape de Tirreno - Adriatico. Il s'est aussi emparé du maillot de leader à Frontignano. Ayuso (22 ans) s'est offert l'étape reine de la "Course des deux mers", en accélérant dans la longue rampe d'arrivée pour s'imposer à plus de 1300 m d'altitude. Après 4h14'02 d'efforts, il a devancé de 13 secondes le Britannique Tom Pidcock et l'Australien Jai Hindley. L'Italien Filippo Ganna, leader du classement général depuis sa victoire lors de la 1re étape, a terminé à 50 secondes d'Ayuso et lui a abandonné son maillot bleu de leader.

40 podiums suisses chez les messieurs, un nouveau record Le ski suisse masculin vit une période dorée Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti L'équipe de Suisse masculine a établi un nouveau record en obtenant 40 podiums grâce au triplé du géant de Hafjell où Meillard a devancé Odermatt et Tumler. Et la saison n'est pas terminée. Le ski suisse vit une période incroyablement dorée, surtout grâce aux messieurs cette saison. Le triplé en Norvège a permis de faire passer le nombre de podiums sur la saison de 37 à 40 et d'établir du même coup un nouveau record. L'ancienne meilleure marque datait de la saison 1984/85 avec 38 podiums lors de "l'ère Zurbriggen". "Ils l'ont fait en vitesse, je l'ai vécu aux Championnats du monde lors du combiné par équipe et maintenant un triplé en géant, c'est génial, a réagi Loïc Meillard au micro de SRF. Les saisons précédentes, ça s'était déjà très bien passé. Ca a poussé les jeunes qui ont essayé de s'améliorer et cela nous a aussi poussés, nous les routiniers. Cela nous aide à passer à un autre niveau. Nous devons en profiter parce que ce n'est pas évident." Battu pour 0''14 par Meillard, Marco Odermatt arborait un large sourire face à la caméra de SRF, parce qu'il pouvait savourer deux nouveaux globes: "Cette longue saison se termine bientôt et il devient de plus en plus difficile de créer la tension nécessaire en course. D'un point de vue suisse, cette journée fut parfaite. Pour le globe, il faut aligner les solides résultats et ne pas commettre les erreurs que j'ai faites en début de saison. Je me suis retrouvé avec un zéro pointé après deux courses, ce qui est généralement rédhibitoire. Le fait d'avoir réussi à obtenir le globe de géant de cette manière est vraiment beau. Les trois premiers étaient gagnés de façon plus nette, dès le départ. Le Nidwaldien, qui banalise l'exploit depuis quatre hivers, a également tenu à rappeler la difficulté d'être bon tout au long de la saison: "Avec le temps, on oublie ce que représente une victoire au général de la Coupe du monde. C'est déjà assez difficile de réussir cela dans une seule discipline, alors dans trois... D'être sur le podium avec Thomas Tumler, c'est un rêve qui se réalise. Et puis, grâce à ces neuf centièmes, je remporte le petit globe, alors merci!"

7e étape de Paris - Nice: Mauro Schmid tout près de la victoire Matteo Jorgenson toujours leader de Paris - Nice Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER L'Australien Michael Storer a apporté un beau succès à l'équipe suisse Tudor. Il a remporté en solitaire la 7e étape de Paris - Nice devant le champion de Suisse Mauro Schmid. Storer était rescapé d'une échappée de quinze coureurs. Il a franchi la ligne d'arrivée sous la neige avec 15 secondes d'avance sur Schmid, le dernier à avoir tenu sa roue. Après un gros travail de son coéquipier Julian Alaphilippe, le coureur de Tudor est parti seul à 2,5 kilomètres du sommet pour s'imposer dans la station de ski des Alpes-Maritimes. L'Américain Matteo Jorgenson (Visma), qui n'a pas été inquiété dans le petit peloton des favoris, conserve le maillot jaune avant la dernière étape dimanche à Nice où le soleil devrait enfin être de retour sur la course.

Meillard mate Odermatt et Tumler pour un fantastique triplé suisse Loïc Meillard vainqueur à Hafjell pour un fantastique triplé suisse Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Zenoni Les Suisses ont vu triple lors du géant de Coupe du monde à Hafjell. Loïc Meillard a devancé Marco Odermatt et Thomas Tumler pour un fantastique triplé, le premier dans la discipline depuis 1983. L'insolent succès du ski suisse masculin se poursuit. En Norvège, à 10 kilomètres au nord de Lillehammer, là où s'étaient tenues les épreuves techniques des JO de 1994, c'est un trio magique qui a émergé. Après Adelboden 1983 avec Pirmin Zurbriggen, Max Julen et Jacques Lüthy, on peut désormais adjoindre Hafjell 2025. Dans la peau du grand Pirmin, on ne retrouve pas Marco Odermatt mais Loïc Meillard, qui a su conserver 0''14 pour battre son grand rival. Le médaillé de bronze de Saalbach a décroché son premier succès de l'hiver dans la discipline et son 3e en géant. Sur un deuxième parcours imaginé par son entraîneur Julien Vuignier, Meillard s'est sans doute souvenu qu'aux Mondiaux juniors à Hafjell en 2015, il avait remporté trois médailles, dont l'or en combiné. Odermatt assure deux globes Excellent sur le haut de la piste, Meillard a pu résister au finish de Marco Odermatt qui devra donc attendre pour signer la 46e victoire de sa carrière. Mais le Nidwaldien peut se consoler en se disant qu'il s'est assuré le globe de la discipline, son quatrième de suite. Il a par ailleurs mathématiquement validé son quatrième gros globe, puisque Henrik Kristoffersen n'a pu faire mieux que 16e sur cette piste où le Cirque blanc masculin ne s'était plus arrêté depuis 22 ans. Très à l'aise sur cette neige scandinave, le vice-champion du monde Thomas Tumler a obtenu son cinquième podium en Coupe du monde. De gros regrets en revanche pour Luca Aerni. 17e à l'issue du premier tracé à 1''60, le skieur des Barzettes comptait un centième d'avance à quinze secondes de la fin de la manche, mais il a malheureusement manqué une porte juste après une bosse. Les trois autres représentants helvétiques, Fadri Janutin, Livio Simonet et Sandro Zurbrügg, n'ont pas passé le cut en première manche. A noter également la chute impressionnante du champion du monde Raphael Haaser. Alors qu'il filait vers le meilleur temps en seconde manche, l'Autrichien a attrapé une porte et effectué une grosse cabriole.

Géant de Hafjell: triplé suisse provisoire Lo Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Les Suisses ont dominé la première manche du géant de Coupe du monde à Hafjell. Loïc Meillard mène la danse devant Thomas Tumler et Marco Odermatt. Le trio magique de Swiss-Ski a parfaitement négocié le premier effort en Norvège. A 10 kilomètres au nord de Lillehammer, là où s'étaient tenues les épreuves techniques des JO de 1994, Loïc Meillard a été le plus rapide. Le skieur d'Hérémence a su être fin, notamment sur le haut d'une piste où le Cirque blanc masculin ne s'était plus arrêté depuis 22 ans. Il s'est sans doute souvenu qu'aux Mondiaux juniors en 2015, il avait remporté trois médailles, dont l'or en combiné. Derrière Meillard, on retrouve Thomas Tumler, vice-champion du monde à Saalbach. Le Grison n'est qu'à 0''08 de son pote d'équipe. Et sur la troisième marche provisoire, on retrouve Marco Odermatt à 0''31. Le Nidwaldien, moins flamboyant depuis quelques semaines dans sa discipline de prédilection, pense aussi au dossard rouge lors de cet avant-dernier géant de la saison. Avec 41 points de bonus sur Henrik Kristoffersen, le patron de la Coupe du monde n'a pas le droit à l'erreur. Heureusement pour Odi, Kristoffersen n'a pas trouvé les clefs lors de la première manche puisqu'il accuse 1''48 sur Meillard et qu'il n'occupe que le 15e rang. Luca Aerni pointe pour l'heure à la 17e place à 1''60. La deuxième manche aura lieu à 12h30.

La première pole de la saison pour Norris Lando Norris a décroché la première pole position de la saison Image: KEYSTONE/AP Lando Norris (McLaren) a décroché la première pole position de la saison de Formule 1 samedi à Melbourne. Le Britannique a remporté les qualifications du GP d'Australie en devançant de 0''084 son coéquipier australien Oscar Piastri (2e). Les McLaren ont donc frappé fort d'entrée. Troisième de ces qualifications, le quadruple tenant du titre Max Verstappen (Red Bull) a ainsi concédé 385 millièmes de seconde à Norris. Dimanche, le Néerlandais partagera la deuxième ligne sur la grille avec George Russell (Mercedes), qui a quant à lui lâché 0''450. Le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton sera en huitième position pour sa première course avec Ferrari. Il a perdu 0''877 sur Norris en Q3 et a été devancé par son coéquipier monégasque Charles Leclerc (7e à 0''659). Les monoplaces Kick Sauber n'ont pas démérité, alors qu'on pouvait craindre le pire après les essais hivernaux. Le "rookie" brésilien Gabriel Bortoleto s'est hissé en Q2 et s'élancera en 15e position sur la grille dimanche dès 5h (heure suisse). Son expérimenté coéquipier Nico Hülkenberg (17e) a en revanche manqué le coche.