Kompany prolonge ++ Nottingham a son nouveau coach

Bundesliga: Kompany prolonge au Bayern Munich jusqu'à l'été 2029 L'entraîneur Vincent Kompany a prolongé son contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2029 mardi. Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Le Bayern Munich a prolongé de deux saisons le contrat de son entraîneur belge Vincent Kompany. Le technicien est désormais engagé à Munich jusqu'à l'été 2029, a annoncé mardi le champion d'Allemagne.

Arrivé en Bavière à l'été 2024 pour remplacer Thomas Tuchel, Vincent Kompany s'est imposé au Bayern, décrochant un 34e titre de champion d'Allemagne pour le club munichois (record national) pour sa première saison sur le banc munichois.

"Je suis reconnaissant, je me sens honoré et je voudrais remercier le Bayern pour la confiance et l'environnement de travail qui m'ont été proposés depuis le premier jour. J'ai l'impression que que je suis là depuis plus longtemps et que je comprends bien le club", a souligné Vincent Kompany, cité dans le communiqué.

Cette saison, le Bayern a remporté ses onze premiers matches toutes compétitions confondues, sept en Bundesliga, deux en Ligue des champions, un en Coupe et la Supercoupe Franz-Beckenbauer, le deuxième trophée remporté par Kompany depuis son arrivée. Le club bavarois affrontera Bruges mercredi en C1.



PL: Sean Dyche nommé entraîneur de Nottingham Forest L'ex-coach de Burnley et d'Everton prend les rênes de Nottingham Forest. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Le technicien Sean Dyche est le nouvel entraîneur de Nottingham Forest, a annoncé le club mardi. Le technicien reprend les rênes d'une équipe à la dérive, actuel 18e de Premier League.

Sean Dyche succède à Ange Postecoglu, entraîneur le plus éphémère de l'histoire de la Premier League, qui n'avait pas connu la victoire lors de ses huit matches sur le banc. Celui qui a évolué en juniors à Nottingham a signé un contrat courant jusqu'à l'été 2027.

L'ex-coach de Burnley et d'Everton a une expérience de plus de 330 matches en Premier League, et "a construit des équipes définies par leur organisation défensive, leur résilience et leur force sur les coups de pied arrêtés, ce qui correspond (...) à l'identité du club", cite le communiqué de Nottingham. Le nouvel entraîneur de Dan Ndoye fera son baptême du feu jeudi en Europa League, avec l'accueil du FC Porto, avant d'aller dimanche à Bournemouth, actuel troisième du championnat.



NHL: Niederreiter sonne la révolte pour Winnipeg Nino Niederreiter (62, à gauche) et les Jets de Winnipeg ont signé une 5e victoire d'affilée cette saison en NHL face à Calgary. Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Nino Niederreiter et les Winnipeg Jets fêtent leur 5e victoire en 6 matches de NHL cette saison. L'attaquant est à l'origine de l'action qui a fait basculer ce match face aux Calgary Flames 2-1.

Au début du dernier tiers-temps, alors que les Jets étaient menés 1-0, le Grison a servi Neal Pionk en powerplay, dont le tir a été dévié de manière décisive par Jonathan Toews. Douze minutes plus tard, c'est Mark Scheifele qui a marqué le but de la victoire pour Winnipeg.

Pour les Jets, il s'agit de la cinquième victoire consécutive après la défaite initiale 5-4 contre les Dallas Stars. Niederreiter a signé un quatrième assist, ce qui porte son total à six points dont deux buts.

Chez les Vegas Golden Knights, Akira Schmid a fait une troisième apparition cette saison. Le gardien suisse est entré en jeu après dix minutes à peine à la place d'Adin Hill, blessé, lors de la victoire à domicile 4-1 contre les Carolina Hurricanes et a arrêté 23 des 24 tirs.

Le Bernois de 20 ans a été désigné première étoile du match. Pour les Hurricanes, il s'agit de leur première défaite de l'exercice 2025/26.



Géant de Sölden: Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison Marcel Hirscher a renoncé à prendre le départ du géant de Sölden ce dimanche. (Archives) Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marcel Hirscher ne sera pas au départ du géant d'ouverture de saison dimanche à Sölden. Son absence a été communiquée par l'entremise de son sponsor Red Bull, lundi soir sur Servus TV.

"Il ne prendra malheureusement pas le départ. La rééducation s'est super bien passée, tout semblait aller bien, mais il a malheureusement été malade ces deux dernières semaines et demie", a déclaré Patrick Riml, chef de projet chez Red Bull, en faisant référence aux jours d'entraînement manquants en conséquence pour le Néerlandais d'adoption de 36 ans, octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde.

Hirscher n'avait effectué ses premiers virages sur neige que début septembre, soit neuf mois après sa rupture des ligaments croisés.



Avec trois Suisses, et avec OKC en favori La NBA reprend ses droits dans la nuit de mardi à mercredi, avec pour la première fois trois joueurs suisses. Et avec Oklahoma City en favori à sa propre succession.

Sur les sites de paris sportifs, la cote du Thunder est la plus basse. Les bookmakers ne prennent pas trop de risques en faisant du champion en titre l'équipe à battre cette saison. Car même si tout est très ouvert en NBA, le Thunder possède le noyau pour aller loin.

Le manager Sam Presti a su construire un effectif homogène en recrutant intelligemment et en draftant juste. La star de l'équipe s'appelle Shai Gilgeous-Alexander ou “SGA“ pour simplifier. Le meilleur marqueur de la saison dernière sait être décisif tout en se mettant au service du collectif. Avec Jalen Williams et un Chet Holmgren en troisième saison, le champion peut voir venir.

La menace la plus sérieuse pour OKC semble venir de l'Ouest. Il faut dire que Denver et Nikola Jokic auront faim. Les Los Angeles Lakers de Luka Doncic et LeBron James et les Warriors de Steph Curry méritent aux toujours de la considération.

Capela le vétéran, Niederhäuser le rookie Et que dire des Houston Rockets qui, en plus de Clint Capela, désormais un vétéran, ont récupéré Kevin Durant pour entourer des jeunes prometteurs comme Reed Sheppard, Amen Thompson et Jabari Smith. De moins en moins utilisé à Atlanta, l'intérieur genevois retrouve un environnement familier à Houston. Celui qui est devenu père d'un petit Cayne en mars dernier revient dans une franchise qui a des ambitions.

Même constat du côté de l'autre club "angeleno". Les Clippers ont des armes avec Kawhi Leonard, James Harden et Bradley Beal. Le club de Steve Ballmer a également rapatrié le vétéran Chris Paul pour assurer la mène.

C'est donc dans un club ambitieux que le "rookie" Yanic Konan Niederhäuser va effectuer ses premiers pas. Le pivot fribourgeois aura du temps et de l'espace pour se développer, car sa position n'est pas occupée par un titulaire indéboulonnable, même si le centre bosnien Ivica Zubac a tourné l'an dernier à plus de 16 points et 12,6 rebonds de moyenne.

George pour encore progresser A l'Est, le niveau semble moins qualitatif. Blessé, Jayson Tatum va devoir s'armer de patience avant de retrouver le terrain avec les Boston Celtics. La déchirure au tendon d'Achille prend généralement de 9 à 12 mois pour guérir et Boston ne veut pas précipiter le retour de sa star.

C'est pour cette raison que les favoris se nomment Cleveland et New York. Dans l'Ohio, le "backcourt" Garland-Mitchell affiche une sacrée solidité, alors qu'à New York Brunson et Towns garantissent presque 50 points à chaque match.

A Washington, le Chablaisien Kyshawn George va vivre sa deuxième saison, et très certainement faire un pas en avant. Celui qui a opté pour le Canada au lieu de la Suisse au niveau international est un défenseur de premier plan et son équipe des Wizards en phase de reconstruction.

Mais c'est bien à l'Ouest que l'on retrouve les deux joueurs à suivre avec le plus attention. Il s'agit bien évidemment de l'alien français Victor Wembanyama, avec les San Antonio Spurs, et de celui qui a été repêché au premier rang par les Dallas Mavericks en juin dernier: Cooper Flagg.



Swiss Indoors: Valentin Vacherot espère réussir un nouvel exploit Vainqueur surprise du Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot espère bien que cet exploit ne sera pas sans lendemain. Il est en même persuadé.

"C'est ancré en moi", a assuré le Monégasque dimanche en conférence de presse à Bâle. "Je sais que je peux le refaire."

Aucune trace d'euphorie dans le discours du héros de Shanghai sept jours après son succès face à son cousin français Arthur Rinderknech en finale en Chine. De toute manière, "ma vie ne va pas changer du tout au tout. Et je ne vais certainement pas modifier ce qui a fonctionné", sourit-il.

"Mais ma vie tennistique va changer. Je vais désormais pouvoir disputer les plus grands tournois", se réjouit celui qui est passé de la 204e à la 40e place mondiale grâce à son titre à Shanghai. Et qui a encore progressé d'un rang dans le classement publié ce lundi par l'ATP pour se retrouver 39e.

Pas de folies Le gros chèque - 1,1 million de dollars environ, avant impôts - empoché va en revanche changer beaucoup de choses. "On a tellement besoin d'argent sur le circuit. Cela me permettra de voyager en étant mieux accompagné et dans de meilleures conditions, de faire plus de déplacements", explique-t-il.

Pas question donc de faire des folies, même s'il s'offrira des vacances au terme de la saison. "On a acheté une voiture avec mes parents juste avant le tournoi de Shanghai, et pas question de la revendre", rigole-t-il lorsqu'un journaliste lui demande s'il compte s'offrir un bolide flambant neuf.

"Tout à gagner" A bientôt 27 ans - il les fêtera le 16 novembre -, Valentin Vacherot a la maturité nécessaire pour digérer son inattendu sacre. Et les défis qui l'attendent désormais sur le circuit principal ne lui font pas peur. "Je sais qu'il y aura plus d'attention autour de moi", explique-t-il.

"Je sais que mes adversaires m'attendront au tournant. Mais j'ai tout à gagner en matière d'expérience", explique l'ancien étudiant de la Texas A&M University, qui a fait face à d'innombrables sollicitations depuis son retour de Shanghai. "Mais je ne vais pas me plaindre de l'impact qu'a ce titre", glisse-t-il.

"Et j'ai repris très vite l'entraînement, je voulais être prêt pour Bâle", précise Valentin Vacherot, présent aux Swiss Indoors grâce à une invitation qu'on lui a octroyée. Invitation qu'il tentera d'honorer au mieux mercredi face à son adversaire du 1er tour, la tête de série no 1 du tableau Taylor Fritz (ATP 4).

"Je suis très content de pouvoir affronter Taylor. Il y a encore trois semaines, cela aurait été un rêve de pouvoir jouer face à un tel adversaire. Et cela reste un rêve", poursuit le Monégasque. "C'est cool de jouer face à lui dès le 1er tour. Ce n'est vraiment pas un souci pour moi."

"Une prise de conscience" Les neuf victoires consécutives fêtées à Shanghai - trois face à des membres du top 20, dont une face à Novak Djokovic en demi-finale - ont il est vrai de quoi lui donner confiance. Même si "je ne peux pas expliquer pourquoi tout s'est mis en place à Shanghai", où il n'a pas connu de véritable déclic à proprement parler.

"C'était vraiment une évolution tout au long du tournoi, une prise de conscience. J'ai réussi à me concentrer sur moi-même. Avec mon coach (red: l'ancien joueur monégasque Benjamin Balleret), on parlait surtout de mon jeu, plutôt que de celui de mes adversaires. Alors qu'il s'agissait de très bons joueurs", analyse-t-il.

"L'évolution de mon niveau, la prise de conscience de ce niveau de jeu que je suis parvenu à reproduire à chaque match, tout cela m'a aidé à conquérir le titre", précise-t-il. "Ce niveau de jeu est désormais ancré en moi. Je vais essayer de le perdre le moins souvent possible", souligne-t-il.

"Je savais que j'avais ça en moi, tennistiquement et physiquement. Encore fallait-il le prouver", glisse-t-il encore. "Il n'y a pas de recette secrète, et je n'ai pas senti avant le tournoi que quelque chose de spécial allait arriver. L'objectif a toujours été de gagner un tournoi. Mais je visais plutôt les Challengers", s'amuse-t-il.



Wawrinka-Kecmanovic vers 20h mardi à Bâle Stan Wawrinka (ATP 158) entamera ses 18es Swiss Indoors mardi, aux alentours de 20h.

Le Vaudois de 40 ans en découdra avec Miomir Kecmanovic (ATP 52) au 1er tour. Cette partie suivra celle prévue dès 18h entre Ben Shelton (ATP 6) et Kamil Majchrzak (ATP 70)

Ex-no 3 mondial, Stan Wawrinka se frottera pour la deuxième fois au Serbe, dont le meilleur classement est une 27e place obtenue en janvier 2023. Il l'avait battu 7-6 6-4 au printemps 2023 dans le cadre du Masters 1000 d'Indian Wells.

Wawrinka n'a gagné que deux matches sur l'ATP Tour cette année, le dernier sur la terre battue d'Umag à la fin juillet. Il a toutefois obtenu de bons résultats sur le front des Challengers, avec notamment une finale à Rennes et une demi-finale à St-Tropez en septembre. Kecmanovic n'est qui plus est pas dans la forme de sa vie.



Ligue des champions: le PSG se déplace à Leverkusen La 3e journée de Ligue des champions est au programme ce soir. Tenant du trophée, le Paris Saint-Germain (3e/6 points) se déplacera en Allemagne pour aller y affronter le Bayer Leverkusen (25e/2 pts).

Les champions de France, pourtant handicapés par de nombreuses absences sur blessure, ont parfaitement réussi leur entrée dans la compétition avec deux succès, 4-0 à domicile contre Atalanta et 2-1 sur la pelouse du FC Barcelone. Face au Bayer, qui a fait jusqu'ici deux nuls, le PSG sera favori.

Leader de Premier League et vainqueur de ses deux premières rencontres de C1, Arsenal (5e/6 pts)voudra enchaîner avec la venue de l'Atlético Madrid (10e/3 pts). Les Espagnols ne constitueront cependant pas une proie facile pour les Gunners.

D'autres candidats à la victoire finale seront aussi en lice. Barcelone (16e/3 pts) accueillera les Grecs d'Olympiakos (29e/1 pt), Manchester City (8e/4 pts) se déplacera sur la pelouse de Villarreal (26e/1 pt) alors que l'Inter Milan (4e/6 pts) de Yann Sommer et Manuel Akanji ira défier l'Union Saint-Gilloise (20e/3 pts) de Marc Giger en Belgique.

Gregor Kobel et le Borussia Dortmund (7e/4 pts) se rendront au Danemark où ils seront aux prises avec le FC Copenhague (28e/1 pt), tombeur de Bâle en barrage. Le Newcastle (11e/3 pts) de Fabian Schär évoluera à domicile contre le Benfica Lisbonne (33e/0 pt).



Swiss Indoors: Battu avec les honneurs, Bernet a pris date Henry Bernet a fait étalage de toute sa classe lundi à Bâle Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La marche était un peu trop haute pour Henry Bernet (ATP 481) lundi aux Swiss Indoors de Bâle.

Invité par les organisateurs, le Bâlois de 18 ans a toutefois offert une superbe résistance au no 19 mondial Jakub Mensik au 1er tour. Il a pris date.

Le champion junior de l'Open d'Australie 2025, qui jouait son premier match dans un tableau final sur l'ATP Tour, a été battu 7-6 (7/1) 6-7 (7/9) 6-3 en 2h30 par le Tchèque de 20 ans. Ce dernier est l'une des révélations de l'année, avec son sacre dans le Masters 1000 de Miami où il avait privé Novak Djokovic d'un 100e titre.

Poussé par "son" public, Henry Bernet a démontré tout son potentiel, notamment avec ce revers à une main qui lui permet déjà de réussir des merveilles. C'est néanmoins grâce à son coup droit qu'il a réussi son plus beaucoup coup, un somptueux passing gagnant qui lui a permis d'effacer une balle de break à 4-3 au premier set.

Nettement plus relâché que lors de son baptême du feu en Coupe Davis à Bienne face à l'Inde le 13 septembre, le Bâlois a fait jeu égal avec son adversaire pendant deux sets. Le premier jeu décisif s'est joué sur le premier point, un très long échange perdu par Henry Bernet qui a concédé les cinq points suivants.

Le Bâlois a eu le mérite de ne pas lâcher prise malgré la perte de cette première manche. Il a même effacé une balle de match à 6/5 dans le second tie-break, avant de conclure sur sa deuxième balle de set. Mais Jakub Mensik a su serrer sa garde dans la manche décisive, signant le seul break du match dès le deuxième jeu.

Des points perdus Cette défaite plus qu'honorable va par ailleurs coûter "cher" à Henry Bernet, qui a souffert de crampes à la jambe droite en toute fin de match. Il perdra en effet une cinquantaine de places dans la hiérarchie lundi prochain: il avait inscrit 13 points dans les Swiss Indoors 2024 en passant un tour en qualifications, alors qu'il n'en marque aucun avec son élimination au 1er tour du tableau principal.



Super League: Uli Forte n'est plus l'entraîneur de Winterthour Le technicien de 51 ans Uli Forte n'est plus l'entraîneur de Winterthour. (Archives) Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Le FC Winterthour a annoncé lundi soir s'être séparé de son entraîneur Uli Forte. L'actuelle lanterne rouge de Super League n'a remporté aucun match en neuf journées de Super League.

Uli Forte a subi les foudres des dirigeants de "Winti" après la défaite 3-0 à Bâle samedi, la cinquième d'affilée. Le club se trouve actuellement à la dernière place du classement de Super League avec seulement deux points pour 10 buts marqués pour 28 encaissés.

Un nouvel entraîneur doit maintenant apporter de nouvelles impulsions pour sortir l'équipe de la spirale négative et la faire évoluer, selon le club. L'intérim est assuré par les deux entraîneurs assistants Luigi de Donno et Dario Zuffi, et le successeur de Forte n'est pas encore connu.

Le technicien de 51 ans avait rejoint le FC Winterthur en hiver de la saison dernière et, bien que le club se trouvait alors en fin de classement avec 13 points, il a obtenu le maintien direct et n'a pas dû passer par la case barrage.



Fin de l'aventure pour Remy Bertola aux Swiss Indoors Remy Bertola s'est incliné au 1er tour du tableau principal lundi à Bâle Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Remy Bertola (ATP 268) n'a pas signé d'exploit lundi à Bâle. Issu des qualifications, le Tessinois s'est incliné 6-2 6-4 en 75' devant l'Espagnol Jaume Munar (ATP 42) au 1er tour des Swiss Indoors.

Programmé sur le court no 1 de la Halle St-Jacques, Remy Bertola a entamé de manière idéale cette partie. N'hésitant pas à agresser un joueur surtout réputé pour son jeu sur terre battue, il s'est procuré la première balle de break, dans le deuxième jeu. Mais ce fut finalement sa seule opportunité à la relance dans cette partie.

Le solide Jaume Munar a très vite pris le dessus à l'échange, profitant du manque de constance de Remy Bertola en fond de court. L'Espagnol de 28 ans a ainsi empoché cinq jeux d'affilée pour s'adjuger la première manche, en s'emparant à deux reprises du service adverse.

Plus performant sur son engagement (76% de points gagnés derrière sa première balle au deuxième set, contre seulement 50% au premier), Remy Bertola a offert une plus nette résistance dans la deuxième manche. Mais il a craqué à 3-3, Jaume Munar signant alors un troisième et dernier break pour prendre définitivement le large.

Remy Bertola, qui disputait à 27 ans son premier match dans le tableau principal d’un tournoi ATP, peut tirer un bilan plus que positif de ses Swiss Indoors. Il a décroché deux succès probants en qualifications, face aux Français Adrian Mannarino (ATP 58) et Quentin Halys (ATP 78), et grimpera aux alentours de la 240e place mondiale pour améliorer son meilleur classement (258e jusqu'ici).



Coupe Davis: Sinner absent de la sélection italienne L'Italie défendra son titre en Coupe Davis à Bologne sans Jannik Sinner, no 2 mondial. (Archives) Image: KEYSTONE/EPA/STR Le no 2 mondial Jannik Sinner ne fait pas partie de la sélection italienne pour la Coupe Davis selon la composition rendue publique lundi par la fédération transalpine. L'Italie est tenante du titre.

En son absence, l'équipe italienne sera emmenée par Lorenzo Musetti (8e mondial) et Flavio Cobolli (22e), auxquels se joindront Matteo Berrettini (59e) et les experts du double Simone Bolelli et Andrea Vavassori, respectivement 14e et 15e mondial de la spécialité.

Sauf changement de dernière minute, Sinner ne participera donc pas à la première édition de la phase finale de la Coupe Davis en terres italiennes, après plusieurs années durant lesquelles le "Final 8" se jouait en Espagne. Sa saison se terminera logiquement aux Masters ATP de Turin, programmés du 9 au 16 novembre.

Malgré son absence probable à Bologne, l'ancien no 1 mondial sera "toujours chez lui" dans la sélection italienne, a assuré le capitaine Filippo Volandri, cité dans le communiqué de la fédération nationale. Malgré cette absence, l'Italie sera favorite en quarts de finale face à l'Autriche, avant de retrouver la France ou la Belgique en demi-finale.

Alcaraz et Zverev répondent présents Le grand rival de Jannik Sinner, l'Espagnol Carlos Alcaraz (no 1), a lui répondu présent pour la phase finale de la Coupe Davis, comme le 3e mondial, l'Allemand Alexander Zverev.

L'Espagne affrontera la République tchèque en quarts de finale, alors que l'Allemagne sera opposée à l'Argentine, les deux rencontres étant programmées le 20 novembre.

Les deux nations se trouvent dans la même moitié de tableau de cette phase finale, dont les rencontres se joueront sur dur indoor au meilleur des trois matches (deux simples, suivi d'un double). Alcaraz et Zverev pourraient ainsi s'affronter dans le dernier carré.



Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture Alexander Steen Olsen est forfait pour Sölden Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Alexander Steen Olsen est forfait pour le géant d'ouverture de la saison prévu dimanche à Sölden.

Le Norvégien de 24 ans, vainqueur à Sölden l'an dernier, a dû renoncer en raison d'un problème à un genou.

Après un test sur le glacier du Rettenbach le week-end dernier, Steen Olsen est rentré à Oslo lundi pour effectuer des examens et des traitements supplémentaires, a indiqué la fédération norvégienne de ski sur son site internet. Celui qui a également triomphé lors du géant nocturne de Schladming la saison dernière souffre d'une tendinopathie rotulienne (Jumper's Knee).



Servette Chênois solide leader en Women's Super League Therese Simonsson est en pleine réussite Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League LE MATCH DE LA SEMAINE. Le deuxième qui reçoit le premier, on ne pouvait pas rêver mieux comme match au sommet. La partie a tenu ses promesses. Servette Chênois a confirmé sa domination en s'imposant 3-2 à Zurich face à Grasshopper. Les Sauterelles ont mené deux fois, mais les Genevoises ont chaque fois égalisé avant de l'emporter au bout des arrêts de jeu grâce à une tête de Lumbardha Misini.

LE BUT DE LA JOURNEE. Le 1-1 inscrit par Therese Simonsson pour Servette Chênois au terme d'une magnifique action collective a ravi les observateurs. Tout a été superbe, de l'origine - une talonnade de Misini - à la conclusion.

SITUATION AU CLASSEMENT. Servette Chênois reste la seule équipe invaincue après huit matches. Son avance sur GC se monte désormais à six points. Saint-Gall accuse sept longueurs de retard alors que Bâle et les Young Boys sont à huit points de la tête.

LA SUITE. Le championnat sera en pause lors des deux prochaines semaines, réservées aux équipes nationales. La Suisse disputera ses deux premières rencontres - amicales - depuis l'Euro. Elle recevra le Canada vendredi à Lucerne avant d'aller affronter l'Ecosse à Dunfermline mardi prochain. La Women's Super League reprendra ses droits le 1er novembre.

Les Suissesses à l'étranger ALLEMAGNE. Le SC Fribourg et sa délégation suisse ont subi un revers étonnant 3-2 à Nuremberg, malgré le deuxième but de la saison de la jeune Leela Egli (18 ans). Mauvaise journée pour Elvira Herzog dans le but de Leipzig: elle a été battue à cinq reprises et s'est blessée en prime face à Union Berlin. La gardienne a dû déclarer forfait pour le rassemblement de l'équipe de Suisse. Irina Fuchs (Cologne) a été appelée à sa place: elle aussi a encaissé cinq buts ce week-end, face au leader Bayern Munich.

ITALIE. La Juventus a fêté son premier succès de la saison lors de la 3e journée, s'imposant 1-0 à Rome contre la Lazio. Viola Calligaris a joué tout le match alors que Lia Wälti est entrée pour les 20 dernières minutes. L'AS Rome, avec Alayah Pilgrim dès la 61e, a remporté 3-1 le match au sommet à Naples et est en tête avec le maximum de points.

Le chiffre de la semaine Therese Simonsson a inscrit 9 des 22 buts de Servette Chênois cette saison. La Suédoise est en feu depuis le début de l'exercice. La saison dernière, en 27 matches toutes compétitions confondues, elle n'avait marqué qu'une fois.

