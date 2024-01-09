Kym au 3e tour ++ Vingegaard maillot rouge

Ligue des champions: ce sera sans le FC Bâle Moukoko assure le succès du FC Copenhague Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle ne disputera pas la phase de ligue de la Ligue des champions. En play-off retour, les Rhénans ont été battus 2-0 par le FC Copenhague. Le match aller s'était conclu sur un nul 1-1.

Les Danois ont fait la décision sur une tête de Cornelius après 39 secondes en seconde période. L'attaquant a été idéalement servi par Achouri et il n'a pas été marqué d'assez près par Vouilloz. Moukoko a ensuite assuré la qualification des siens sur un penalty (84e) concédé par Barisic.

Longtemps timide offensivement, le FCB a esquissé une brève réaction après avoir concédé l'ouverture du score. Shaqiri (56e) et Broschinski (57e) ont testé les excellents réflexes de Kotarski. Mais après, malgré tous leurs efforts, les champions de Suisse ne sont pas parvenus à aller inquiéter la défense danoise.

Les hommes de Ludovic Magnin n'ont pas su se sublimer pour franchir le dernier obstacle avant d'atteindre le Graal de la Ligue des champions et ses millions. Ils joueront quand même sur la scène européenne cet automne, mais au deuxième échelon, soit en Europa League. C'est un échec pour les Rhénans, qui espéraient tant retrouver les sommets de la C1.



US Open: Jérôme Kym se hisse au 3e tour Très belle victoire pour Jérôme Kym Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Jérôme Kym (ATP 175) s'est qualifié pour le 3e tour de l'US Open. Le jeune Suisse de 22 ans a battu l'Américain Brandon Nakashima (ATP 31) en cinq sets, 4-6 7-6 (7/2) 7-5 3-6 7-6 (10/8), et 4h23.

Pour le premier match en cinq sets de sa carrière, Kym a démontré de grandes qualités nerveuses et morales. Il n'a pas été impressionné par l'importance de l'enjeu tout au long d'un match à rebondissements.

Dans le cinquième set, il lui a manqué deux points à 5-4 sur service de Nakashima. Il a négocié le jeu décisif un peu mieux que son adversaire, faisant toujours la course en tête.

Souvent stoppé par des blessures, Jérôme Kym va effectuer un bond dans la hiérarchie après ce deuxième succès dans le tableau principal. Son compte en banque va pour sa part s'enrichir d'au moins 237'000 dollars, ce qui est toujours bon à prendre.

Au prochain tour, Kym sera opposé à l'Américain Taylor Fritz (ATP 4) ou au Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 353).



Tour d'Espagne: Jonas Vingegaard reprend les commandes David Gaudu a perdu son maillot rouge Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon Team UAE a remporté la 5e étape du Tour d'Espagne, un chrono par équipes de 24 km à Figueres. Deuxième avec Visma-Lease a Bike, Jonas Vingegaard a repris le maillot rouge de leader.

Pour ce retour sur sol espagnol, l'équipe UAE s'est montrée la meilleure dans cet exercice particulier. Elle a devancé les Visma de 8 secondes et les Lidl-Trek de 9 secondes.

Au général, Vingegaard a récupéré la tunique et il possède 8 secondes d'avance sur l'Espagnol Juan Ayuso, le Portugais Joao Almeida et un autre Espagnol, Marc Soler. L'Italien Giulio Ciccone suit à 9 secondes devant l'ancien leader, le Français David Gaudu, désormais relégué à 16 secondes.

Des manifestants pro-palestiniens ont tenté de bloquer les coureurs de l'équipe Israel-Premier Tech en plein effort. Plusieurs individus portant banderoles et drapeaux palestiniens ont fait irruption en début de parcours pour barrer la route des cyclistes de l'équipe israélienne, créée par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams.

Sur une vidéo de la scène circulant sur les réseaux sociaux, on peut voir trois personnes tenir une banderole avec l'inscription "La neutralité est une complicité, Boycott Israel" en Catalan, avant d'être écartés de la chaussée par des membres de l'organisation à moto. Certains coureurs ont été contraints de ralentir pour éviter un accident, mais aucune chute n'a été signalée.



Weltklasse Zurich: Angelica Moser quatrième à la perche Pas d'exploit mercredi pour Angelica Moser Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Angelica Moser a pris la quatrième place du concours de la perche au Weltklasse de Zurich. Devant son public, la championne d'Europe a franchi une barre à 4m65, avant d'échouer trois fois à 4m75.

La Zurichoise âgée de 27 ans était peut-être un peu fatiguée après une séance intense d'entraînement lundi. Elle a été surprise quand elle a appris que le concours était avancé à mercredi sur la place Sechseläuten, en raison des mauvaises prévisions météo pour jeudi.

Angelica Moser n'a pas évolué au top de son potentiel. Pourtant, trois jours plus tôt, elle avait signé sa meilleure performance de la saison avec 4m80 aux championnats de Suisse à Frauenfeld.

La victoire est revenue à l'Américaine Katie Moon avec 4m82. La championne olympique 2021 et double championne du monde a justifié son rôle de favorite. Elle a devancé ses compatriotes Sandy Morris et Emily Grove, qui ont toutes deux passé 4m75.



Weltklasse: Lyles vise un gros chrono sur 200 m malgré la pluie Noah Lyles estime qu'il peut Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Malgré la pluie annoncée, Noah Lyles vise un gros chrono jeudi sur 200 m au Weltklasse de Zurich. Il y retrouvera Letsile Tebogo pour une ultime confrontation avant les Mondiaux de Tokyo.

"Quelqu'un connaît le chrono le plus rapide réalisé sur 200 m sous la pluie?", a interrogé le sprinteur américain lors d'une conférence de presse mercredi, alors que de fortes précipitations sont annoncées à Zurich jeudi soir pendant la finale de la Ligue de diamant.

"Usain Bolt a couru en 19''50, 19''60 (réd: 19''59 précisément) à Lausanne, sous la pluie" en 2009, lui a indiqué un journaliste. "Ca tombe bien, c'est à peu près ce que je vise demain", a assuré l'Américain, meilleur performeur mondial de l'année sur la distance avec 19''63.

"La pluie n'est pas vraiment un inconvénient ou un avantage. En restant bien concentré, ça va", a estimé Lyles, qui a déjà couru sous une pluie battante à Athletissima la semaine dernière (2e du 100 m en 10''02). A Lausanne, "j'ai eu un très mauvais départ, avec un mauvais temps de réaction, c'est uniquement pour ça que j'ai raté la course et la pluie n'a pas changé grand-chose", a-t-il ajouté.

Gros duel en approche Jeudi à Zurich, Lyles, médaillé de bronze olympique sur 200 m, sera face au champion olympique de la distance Letsile Tebogo, pour une confrontation très attendue à moins de trois semaines des championnats du monde à Tokyo, où les deux hommes font office de favoris pour décrocher l'or.

"Dès que Noah est là, ça devient d'un coup beaucoup plus stressant, je sais que je dois donner le meilleur de moi-même alors qu'avec les autres, je donne moins afin que Noah ne voie pas où j'en suis", a souri Tebogo. "Mais les Mondiaux approchent, on est bien obligés de s'affronter!"



Cyprien Sarrazin: "J'ai une vie normale et c'est déjà un miracle" Cyprien Sarrazin vise les JO 2030 plutôt que ceux de 2026 (archives). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Victime d'une grave chute à Bormio en décembre 2024, Cyprien Sarrazin va prendre son temps avant de revenir sur le Cirque blanc. Le Français ne va pas reprendre la compétition avant la saison 2026/27.

"J'ai une vie normale et c'est déjà un miracle", a déclaré le skieur des Hautes-Alpes lundi à l'Equipe, dans le cadre d'une rencontre avec les médias dans sa station du Dévoluy. Le Français de 30 ans, opéré d'un important hématome au cerveau après sa chute à Bormio, ne veut pas précipiter son retour à la compétition, même avec les Jeux olympiques de Milan-Cortina en ligne de mire.

A part quelques petits soucis aux genoux, celui qui s'était affirmé comme l'un des principaux contradicteurs de Marco Odermatt dans les épreuves de vitesse ces deux dernières saisons assure aller bien. "Tout va bien, notamment sur le plan neurologique. Je fais du vélo de route, mais j'aimerais maintenant pouvoir refaire du VTT et bien sûr remonter sur des skis", a-t-il dit.

Le descendeur tricolore a également expliqué vouloir skier jusqu'en 2030, afin de participer aux Jeux olympiques qui auront lieu dans les Alpes françaises.



US Open: Zverev rallie le 2e tour sans perdre de set Alexander Zverev n'a pas tremblé pour rallier le 2e tour de l'US Open. Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Alexander Zverev s'est qualifié en trois sets pour le 2e tour de l'US Open dans la nuit de mardi à mercredi. Le numéro 3 mondial a battu le Chilien Alejandro Tabilo (ATP 122) 6-2 7-6 (7/4) 6-4.

Dans le dernier match de la soirée sur le Central, le finaliste de l'US Open en 2020 n'a pas tremblé face à l'ex-19e mondial. Toujours en quête d'un premier titre du Grand Chelem, l'Allemand de 28 ans affrontera jeudi au deuxième tour le Britannique Jacob Fearnley (ATP 60).

Le numéro 1 mondial Jannik Sinner s'était qualifié plus tôt dans la journée en ne laissant échapper que quatre jeux contre le Tchèque Vit Kopriva (ATP 89). Le quadruple vainqueur du tournoi Novak Djokovic (ATP 7) et Carlos Alcaraz (ATP 2) ont également rallié le deuxième tour en trois sets.



Bencic: "Je me sens perdue sans Bella" Belinda Bencic a une relation spéciale avec New York: c'est à l'US Open qu'elle a fêté ses premiers grands succès en Grand Chelem, et c'est là qu'elle a appris qu'elle allait devenir maman.

Après sa victoire au 1er tour de l'US Open dimanche, Belinda Bencic s'est entretenue avec Keystone-ATS sur le manque ressenti lorsque sa fille Bella n'est pas à ses côtés, mais aussi sur la difficulté de parler sans cesse de son double rôle de mère et joueuse.

- Belinda Bencic, vous avez fêté de grands succès à l'US Open (premier quart de finale en Grand Chelem en 2014, demi-finale en 2019). En outre, vous avez appris ici il y a deux ans que vous alliez devenir maman. C'est une relation particulière, n'est-ce pas ?

"Oui, sans aucun doute. Je me suis toujours sentie bien ici, déjà chez les juniors. La ville me fascinait, cette énergie, il y a tellement de choses qui se passent. Et Martin (son mari) adore aussi New York, il a même vécu ici pendant une année pour apprendre l'anglais. Nous sommes tous les deux ravis d'être ici chaque année. Bien sûr, du point de vue du tennis, je pense que les conditions me conviennent. En revanche, Cincinnati, par exemple, n'est pas du tout pour moi, c'est de pire en pire chaque année."

- Vous y avez certes perdu au 1er tour contre Veronika Kudermetova, mais elle a tout de même atteint les demi-finales par la suite...

"Ce n'était pas si mal, mais c'est comme quand tu mets de nouvelles chaussures: tu vois tout de suite si elles te vont. Tu peux te battre, mais il y a simplement des tournois qui te conviennent mieux que d'autres. Ici à New York, il y a les +night sessions+ qui me donnent tellement d'énergie. D'autres joueuses ressentent exactement le contraire. C'est comme ça, on aime ou on déteste l'US Open."

- Après la demi-finale à Wimbledon, les choses n'ont pas été optimales au Canada et à Cincinnati. Est-ce quelque chose qui vous a fait réfléchir ?

"En fait, non. Pour Montréal, nous nous sommes encore demandé si je voulais jouer ce tournoi, ou si cela ne serait pas trop dur pour nous avec un trop long voyage. Finalement, je suis partie sans Bella et Martin, qui sont ensuite venus à Cincinnati."

- Est-ce que c'était la première fois que vous partiez sans Bella ?

"Non, j'ai déjà passé quelques jours à Rome sans elle, mais c'est à chaque fois méga dur. Nous sommes encore un peu en train de chercher le bon rythme. Ce n'est certainement pas optimal pour moi, je ne me sens pas très bien dans cette situation."

- Bella et Martin vous manquent...

"Oui, je me sens perdue sans Bella et Martin."

- Quelles ont été les réactions à votre demi-finale de Wimbledon ?

"C'était plus que prévu. Je fais toujours en sorte de ranger mon téléphone et de ne pas trop lire et écrire en retour lorsque je vais loin dans un tournoi. Après Wimbledon, j'ai été surprise que cela émeuve autant de monde. Je pense qu'en Suisse, on a suivi mon parcours, et cela m'a fait très plaisir. J'ai trouvé que c'était comme un petit +Mami back+."

"Je ne réponds pas à toutes les questions" - On vous demande régulièrement de parler de votre rôle de mère. Est-ce parfois trop ?

"J'essaie d'être assez ouverte, de donner aussi quelque chose et de ne pas répondre uniquement par oui ou par non, mais quand on vous demande en direct à la télévision, qui plus est sur la BBC, des choses comme +maintenant vous êtes en demi-finale, mais vous changez quand même des couches ? +, je me dois de dire qu'on peut aussi parler du quart de finale gagné ! J'adore être mère, mais à un moment donné, ça suffit. Je ne réponds pas à toutes les questions, elles sont alors trop privées."

- Au final, vous êtes quand même avant tout une sportive de haut niveau.

"Oui, exactement. Bien sûr, être mère fait partie de mon identité, mais je veux aussi être reconnue pour être une bonne sportive et une bonne joueuse de tennis."

- A quoi ressemblent vos jours de congé à New York ?

"Nous habitons juste à côté de Bryant Park, que j'adore de toute façon, c'est mon endroit préféré à New York. Il y a de bons cafés, des restaurants, un manège pour les enfants, donc nous allons y faire un tour avant de nous entraîner. Sinon, nous n'avons pas grand-chose d'autre à faire, et de toute façon nous prenons les choses plus tranquillement le soir."

Le Masters ? "J'y pense indirectement" - Cela fait bientôt un an que vous êtes de retour sur le circuit et, en tant que numéro 14 au classement 2025, vous vous battez déjà à nouveau pour une participation aux WTA Finals. Avez-vous cet objectif en tête ?

"J'y pense indirectement, je sais que je pourrais y arriver, mais je ne suis pas du genre à compter les points tout le temps. Ce n'est pas quelque chose dont je me dis qu'il faut que j'y arrive dès cette année. Mais ce serait évidemment méga cool."

- Vous prévoyez donc de faire toute la tournée asiatique après l'US Open ?

"Cela reste à voir. Je vais certainement jouer les tournois WTA 1000 à Pékin et Wuhan, ainsi que Tokyo en raison de mon sponsor (Yonex). Mais je m'en réjouis aussi beaucoup, car je n'y suis plus retournée depuis mon titre olympique (en 2021). Entre les deux, il y a encore une semaine, avec le tournoi de Ningbo."

- Il se pourrait donc que vous jouiez quatre semaines d'affilée ?

"Je me suis inscrite pour tous ces tournois, mais je verrai sur le moment comment je me sens. Si je suis éliminée deux fois au premier tour, je pourrai enchaîner, si je vais loin deux fois, on verra."



Le FC Bâle joue sa place en Ligue des champions Le FC Bâle joue sa place en phase de ligue de la prestigieuse Ligue des champions mercredi soir dès 21h au Danemark.

Les hommes du coach Ludovic Magnin n'ont pas pu faire la différence face au FC Copenhague dans le match aller de ce barrage une semaine plus tôt au Parc St-Jacques, où ils avaient concédé le nul 1-1.

Copenhague n'a guère brillé le week-end dernier en championnat, se contentant d'un nul 1-1 face à Odense à domicile. Mais le coach Jacob Neestrup a laissé de nombreux titulaires au repos samedi. Ludo Magnin a quant à lui pu préparer en toute quiétude cette rencontre décisive, son équipe s'étant retrouvée au repos ce week-end.

Le FC Bâle n'a plus décroché le jackpot de la Ligue des champions depuis la saison 2017/18, au cours de laquelle ils avaient atteint les 8es de finale avec une élimination face à Manchester City à la clé. En cas d'échec mercredi soir, le FCB devrait se contenter de la phase de ligue de l'Europa League.



Duplantis et Ehammer en vedette à la Sechseläutenplatz La finale de la Ligue de diamant démarre mercredi en fin d'après-midi à Zurich. Six épreuves sont délocalisées sur la Sechseläutenplatz avant le feu d'artifice de jeudi au Letzigrund.

Cinq Suisses seront de la partie à partir de 17h05: Stefan Wieland et Miryam Mazenauer au lancer du poids, et surtout Simon Ehammer au saut en longueur. L'Appenzellois visera le podium dès 18h35, sur la lancée des 8m05 réalisés samedi lors des championnats de Suisse.

Deux autres Suissesses en découdront finalement mercredi, dès 14h30, les prévisions météorologiques étant mauvaises pour jeudi. Les organisateurs ont décidé d'avancer la perche dames, où Angelica Moser et Lea Bachmann seront en lice.

Mais le grand moment de la soirée sera le concours de la perche masculine. Il sera le théâtre dès 17h43 d'un duel entre le recordman du monde Armand Duplantis (6m29) et le no 2 de la discipline Emmanouil Karalis (6m08 cette année).



US Open: Leandro Riedi et Viktorija Golubic victorieux Belle performance de Leandro Riedi Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Le tennis suisse a connu une journée faste mardi à l'US Open. Tant Leandro Riedi que Viktorija Golubic ont franchi victorieusement le cap du 1er tour du Grand Chelem new-yorkais.

Leandro Riedi (ATP 435) a remporté un premier succès en Grand Chelem. Le qualifié zurichois, âgé de 23 ans, a battu l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 66) en trois sets, 6-4 6-2 6-3. Face à un joueur qui est essentiellement un spécialiste de la terre battue, Riedi a nettement dominé les débats.

Le Suisse a été très solide au service, ne concédant pas le moindre break. Au 2e tour jeudi, il sera aux prises avec l'Argentin Francisco Cerundolo, tête de série no 19.

Fin d'une longue attente pour Golubic Viktorija Golubic (WTA 72) a quant à elle enfin atteint le 2e tour de l'US Open, à son huitième essai! La Zurichoise a battu la Française Lois Boisson (WTA 46) en trois sets, 3-6 7-6 (7/3) 6-2.

Boisson, demi-finaliste surprise du dernier Roland-Garros, n'est toutefois guère à l'aise sur les courts en dur. Elle a fait illusion en début de match en s'appuyant sur son service. Mais au fil des jeux, la plus grande variété dans les coups de la Suissesse lui a permis de prendre le dessus.



US Open: une entame expéditive pour Sinner Pas de problème pour Jannik Sinner Image: KEYSTONE/AP/Yuki Iwamura Jannik Sinner (ATP 1) n'a pas connu le moindre problème pour son entrée en lice à l'US Open. L'Italien a dominé le Tchèque Vit Kopriva (ATP 89) en trois sets, 6-1 6-1 6-2.

Le milieu s'interrogeait sur l'état de forme exact du gagnant de Wimbledon, qui a été contraint à l'abandon en finale du tournoi de Cincinnati, pris par un "virus". Le Tyrolien a indiqué, en fin de semaine dernière, ne pas être encore "à 100%".

Mais le tenant du titre à New York a bien vite rassuré ses fans. Il s'est imposé avec autorité.



Tour d'Espagne Turner gagne la 4e étape, Gaudu en rouge Belle victoire de Ben Turner Image: KEYSTONE/EPA/Maciej Kulczynski L'Anglais Ben Turner a remporté au sprint la 4e étape du Tour d'Espagne entre Susa et Voiron (206 km), en France. Le maillot rouge passe sur les épaules du Français David Gaudu.

Le leader de l'équipe Groupama-FDJ, arrivé en 25e position à Voiron, en Isère, possède le même chrono que Jonas Vingegaard, qui a franchi la ligne en 42e place. Gaudu prend l'avantage sur le Danois grâce à l'addition de tous les classements obtenus depuis le départ de la course. L'Italien Giulio Ciccone est troisième à huit secondes du nouveau leader.

Appelé de dernière minute sur la Vuelta, Ben Turner (26 ans) a fêté son premier succès sur un Grand Tour. Il a devancé au sprint les Belges Jasper Philipsen et Edward Planckaert. Fabio Christen s'est mêlé à l'emballage final et l'Argovien a pris une belle septième place.

Mercredi, les coureurs vont enfin rouler sur les routes espagnoles. Ils disputeront un contre-la-montre par équipes de 24 km à Figueres, la ville natale du peintre Salvador Dali.



Cadillac engage Sergio Perez et Valtteri Bottas comme pilotes Valtteri Bottas (à gauche) et Sergio Perez piloteront pour Cadillac en F1 en 2026 Image: KEYSTONE/AP Sergio Perez et Valtteri Bottas seront les pilotes officiels de Cadillac en Formule 1 la saison prochaine. L'écurie américaine, qui deviendra en 2026 la onzième équipe de la grille, l'a annoncé mardi.

Le Mexicain, vainqueur de six Grands Prix, et le Finlandais (dix victoires) feront tous deux leur retour en Formule 1. "Engager deux pilotes très expérimentés comme Bottas et Checo est un signe d'audace", a affirmé le Team Principal Graeme Lowdon dans un communiqué.

Tous deux âgés de 35 ans, Perez et Bottas cumulent plus de 500 départs en Grand Prix dans la catégorie-reine, avec plus de 100 podiums à la clé. Le premier n'a pas été conservé par Red Bull au terme de la saison 2024, alors que le deuxième avait quitté l'écurie suisse Sauber au même moment.

