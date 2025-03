Kyshawn George se blesse ++ Berne bat Fribourg

Timo Meier et Pius Suter étincelants Un but et un assist pour un Pius Suter brillant à Newark. Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Timo Meier et Pius Suter ont décroché les deux premières étoiles lundi soir à Newawk. Mais malgré son doublé et son statut d’homme du match, Timo Meier a dû laisser la victoire à Pius Suter. Grâce à un but et un assist du Zurichois, Toronto s’est, en effet, imposé 4-3 au shootout face à New Jersey qui a concédé une troisième défaite de rang. Jonathan Lekkerimaki a inscrit le penalty décisif lors du shootout pour offrir aux Canucks une précieuse victoire qui leur permet de revenir à 3 points de la barre. Pius Suter a ouvert le score à la 11e pour son 21e but. L’ancien meilleur compteur de la National League a ensuite délivré un assist sur le 3-3 de Conor Garland à... 36’’ de la sirène pour son 36e point. Il a toutefois échoué au shootout tour comme Timo Meier. Avant son échec face au gardien Thatcher Demko, l’Appenzellois avait signé ses 21e et 22e buts de la saison. Nico Hischier, passeur sur le 2-1 de Meier à la 52e, a, pour sa part, comptabilisé un 57e point. Troisièmes de la Metropolitan Division, les Devils conservent encore un matelas de 7 points sur les Islanders et les Rangers. Mais une victoire mercredi à Chicago serait vraiment la bienvenue pour le capitaine Hischier et ses coéquipiers.

Une entorse de la cheville pour Kyshawn George Kyshwan George doit sans doute mettre une croix sur la fin de saison. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Nouveau coup d’arrêt pour Kyshawn George ! Le Valaisan s’est fait une entorse à la cheville gauche lors de la défaite 112-104 à domicile de Washington face à Toronto. Kyshawn George s’est blessé au début de la rencontre. Il est mal retombé après avoir lutté pour un rebond. Même s’il a regagné les vestiaires sans assistance, le Valaisan ne devrait pas rejouer d’ici le dimanche 13 avril, le jour du dernier match de la saison régulière des Wizards à Miami. Face aux Raptors, Washington a concédé une cinquième défaite de rang, la 56e en 71 matches. Le 1000e panier à 3 points réussi par Marcus Smart fut la seule note réjouissante de la soirée pour les Wizards.

Regagner enfin Sevrée de victoire depuis ce faste huitième de finale de l'Euro 2024 contre l'Italie, la Suisse a l'occasion d'enfin se relancer mardi face au Luxembourg. Il est temps de regagner un match.. Murat Yakin n'accordera toutefois que peu d'importance au résultat de cette rencontre amicale à Saint-Gall, où le onze helvétique n'aura de loin pas l'allure d'une équipe-type. Déjà privé de ses deux principaux leaders Granit Xhaka (congé paternité) et Manuel Akanji (blessé), il a dû composer avec les forfaits de Zeki Amdouni (blessé) et de Remo Freuler (malade) la semaine dernière. Lundi en conférence de presse, le sélectionneur de l'équipe de Suisse a également annoncé qu'il se passerait des services d'autres cadres pour ce deuxième test de l'année. Ainsi, Gregor Kobel, Ricardo Rodriguez et Breel Embolo devraient être ménagés. Avec sept titulaires en moins, la formation alignée par le Bâlois n'aura donc que peu de chose à voir avec celle qui sera sur la pelouse le 5 septembre face au Kosovo, pour le premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Blondel et Muheim titulaires "On ne peut pas parler de résultats maintenant. Nous voulons encore observer des joueurs que nous ne connaissons pas très bien pour nous préparer au mieux aux échéances de cet automne. C'est le message que je répète depuis le début de ce rassemblement, mais qui n'a pas bien été retranscrit", a déclaré Murat Yakin, qui a donné plusieurs indices concernant sa composition d'équipe. Sur les côtés de la défense, Lucas Blondel et Miro Muheim devraient remplacer Isaac Schmidt et Ricardo Rodriguez. Reste à savoir si Stefan Gartenmann aura droit à une seconde chance en défense centrale après une première cape en demi-teinte en Irlande du Nord vendredi (1-1), ou si Aurèle Amenda fêtera une deuxième sélection aux côtés de Cédric Zesiger. Embolo sur le banc - Andi Zeqiri aura sa chance à la pointe de l'attaque -, Murat Yakin devra également trouver un autre international à qui confier le brassard de capitaine. "Ce sera un joueur comptant entre 50 et 60 sélections", a glissé le Bâlois. Cela ne peut être que Denis Zakaria ou Ruben Vargas. Victoire historique A Belfast, la Suisse a eu de la peine à créer du danger dans les trente derniers mètres adverses. Elle sera une nouvelle fois opposée à un bloc bas mardi à Saint-Gall. Et rien ne dit que sa tâche sera plus aisée face à une formation luxembourgeoise qui a peut-être livré l'une des meilleures performances de son histoire samedi devant son public. Les hommes de Luc Holtz ont, en effet, battu la Suède 1-0 grâce à un but du défenseur Seid Korac sur corner. "C'était le meilleur match de football que j'ai vu au Luxembourg", a assuré le sélectionneur luxembourgeois, en poste depuis 2010, au micro de la télévision locale RTL. Sans sa nouvelle star Viktor Gyökeres mais avec ses attaquants de Premier League Alexander Isak et Anthony Elanga, la Suède, que la Suisse défiera deux fois cet automne, n'a pas su éviter le camouflet. Le Luxembourg avait d'ailleurs également tenu en échec l'Irlande du Nord en novembre (2-2). Le souvenir de 2008 Voilà pourquoi Murat Yakin n'a pas parlé de victoire impérative pour éviter une disette de neuf matches que l'équipe nationale n'a plus connu depuis près de quarante ans. D'autant plus que la Suisse a, elle aussi, déjà vécu une défaite humiliante face au Luxembourg en septembre 2008, à Zurich (2-1). Un revers qui n'avait pas empêché les hommes d'Ottmar Hitzfeld de se qualifier directement pour la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Depuis, les deux équipes ne se sont affrontées qu'à deux reprises, pour deux victoires helvétiques (3-0 en 2009, 1-0 en 2011).

Berne arrache un 7e match Marc Marchon et Berne ont égalisé à 3-3 dans la série Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Il y aura un septième acte entre Fribourg et Berne en quarts de finale des play-off de National League. Les Ours ont battu les Dragons 4-3 ap grâce à Aaltonen à la 71e. Le coup est dur pour Fribourg, très dur. Les joueurs de Lars Leuenberger avaient fait juste une bonne partie de la rencontre, mais les individualités bernoises ont su se réveiller au meilleur des moments. En l'absence d'Austin Czarnik, Miro Aaltonen a vraiment endossé son costume de leader. Et son entente avec Merelä fait mal aux Dragons. Difficile pourtant pour Fribourg de mieux commencer cette rencontre. 6e minute, Sandro Schmid bondit sur un rebond juteux laissé par Philip Wüthrich après un tir de Sörensen et la patinoire explose. Rebelote 86 secondes plus tard lorsqu'un lancer lointain de Walser termine au fond de la cage bernoise. On se dit alors que le train Gottéron est lancé et que rien ne peut plus l'arrêter. Mais c'était sans compter sur une relance approximative de Bertschy parfaitement exploitée par la ligne de parade des Ours et conclue par Aaltonen (9e). Le tiers médian fut riche en actions dangereuses, dont un penalty de Sörensen à la 32e. Seulement contrairement au match II, le Suédois n'a pas battu le gardien. Pire, un peu plus de trente secondes après cette occasion manquée, c'est Marc Marchon qui a pu égaliser dans un angle impossible. Mais les Fribourgeois ont pu profiter d'une des nombreuses pénalités bernoises pour reprendre les devants à la 38e. Malade pour l'acte V, Yannick Rathgeb a retrouvé sa place et adressé un tir ultra précis qui a fini dans la lucarne de Wüthrich. Cependant Fribourg a accordé davantage d'espaces aux Bernois et sur un face-à-face avec Berra, Marchon a pu inscrire un doublé et niveler la marque (47e). Durant la prolongation, les deux équipes ont semblé attendre le faux-pas adverse. Bertschy aurait pu être le héros de son canton, mais Wüthrich a sorti l'arrêt au bon moment. Puis Aaltonen est passé par là. Ce sera donc un septième match qui aura lieu mercredi dans la capitale. Revenu de 1-3 à 3-3 dans la série, Berne a le vent dans le dos. Mais Fribourg n'a certainement pas dit son dernier mot et peut toujours compter sur un Reto Berra irréprochable.

Tour de Catalogne: la 1re étape pour Matthew Brennan Matthew Brennan s'impose de justesse Image: KEYSTONE/EPA/Siu Wu Le Britannique Matthew Brennan (19 ans/Visma) a remporté au sprint la 1re étape du Tour de Catalogne à Sant Feliu de Guixols. Il a revêtu le premier maillot de leader (vert et blanc) de la course. Cette étape de 178 km a été rendue difficile par une pluie quasi constante, qui a rendu les routes glissantes notamment dans les descentes. Le finish a été très spectaculaire. Parti à 1,5 km de la ligne, le Néerlandais Tibor Del Grosso semblait destiné à signer son premier succès en World Tour. Mais il a coincé dans la rampe finale et s'est fait dépasser... à moins de cinq mètres de la ligne par Brennan et son coéquipier chez Alpecin Kaden Groves. Une issue bien cruelle pour le double champion du monde espoirs de cyclocross (2024 et 2025). Mardi, la 2e étape mènera le peloton de Banyoles à Figueres sur 176 km. Deux ascensions figurent au menu du jour, mais loin de l'arrivée. Cette étape pourrait donc sourire aux sprinters.

Une absence qui va faire jaser Alisha Lehmann a-t-elle encore sa place en équipe de Suisse ? Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L’Euro s’éloigne pour Alisha Lehmann. Elle ne figure pas dans le nouveau cadre retenu par Pia Sundhage. Déjà absente en février, elle voit ses chances de disputer l’Euro se réduire encore. L'attaquante de la Juventus n'est pas la seule à rester en rade. Cette triste réalité vaut aussi pour Coumba Sow et Riola Xhemaili. Appelée à la dernière minute en février, Sandrine Mauron n’a également pas été retenue dans cette sélection initiale. La Vaudoise peut, elle aussi, nourrir quelques craintes pour l’Euro 2025. Pour affronter la France le 4 avril à St-Gall et l’Islande le 8 avril à Reykjavik pour deux rencontres comptant pour la Ligue des Nations, Pia Sundhage a, ainsi, reconduit en grande partie les joueuses qui avaient affronté l’Islande (0-0) et la Norvège (1-2). On notera toutefois le retour de Svenja Fölmli après une longue absence et la première sélection de la joueuse de l’Espanyol Barcelone Laia Ballesté.

La Nouvelle-Zélande n'a pas failli Une troisième Coupe du monde pour la Nouvelle-Zélande. Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN STEWART La Nouvelle-Zélande s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Elle a battu la Nouvelle-Calédonie 3-0 en finale du tournoi de la zone Océanie, chez elle à Auckland. Les All Whites participeront ainsi à leur troisième Mondial après 1982 (trois défaites) et 2010 (trois matchs nuls). Le Mondial 2026 sera co-organisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet. Les Néo-zélandais ont dominé outrageusement la partie, mais sans parvenir à ouvrir le score en première période. Puis, à la 54e minute, ils ont perdu leur joueur vedette Chris Wood, l'attaquant de Nottingham Forest. Mais finalement, ils ont réussi à fracturer la défense adverse juste après l'heure de jeu et ont affirmé leur supériorité lors de la dernière demi-heure du match. Le défenseur vétéran de 36 ans Michael Boxall a surgi pour marquer de la tête son premier but en sélection (61e). Kosta Barbarouses, le remplaçant de Wood, a lobé le gardien néo-calédonien Rocky Nyikeine (66e), avant qu'Eli Just, également entré en jeu, ne termine le travail (81e). Tous les espoirs de la Nouvelle-Calédonie de disputer pour la première fois la Coupe du monde ne sont toutefois pas encore perdus. Les Cagous, classés 152e sur 210 par la Fifa, vont en effet participer à un barrage intercontinental, un tournoi regroupant six nations qui déterminera les deux dernières équipes qualifiées. L'élargissement du Mondial à 48 équipes permet à la Nouvelle-Zélande, 89e au classement Fifa, d'être directement qualifiée pour la première fois après avoir remporté les éliminatoires de la zone Océanie, profitant aussi du rattachement de l'Australie à la Confédération asiatique de football depuis 2006. Outre les trois pays organisateurs, elle rejoint ainsi le Japon, première nation à avoir décroché son billet sur le terrain jeudi dernier.

Huit sur neuf pour Kevin Fiala et les Kings Kevin Fiala (à gauche) à la poursuite de Jakub Lauko. Le Saint-Gallois sait aussi défendre. Image: KEYSTONE/AP/William Liang La fête continue pour les Kings ! Victorieux 7-2 de Boston sur sa glace, le Los Angeles de Kevin Fiala a cueilli son huitième succès en neuf rencontres. Face à des Bruins qui ont concédé une sixième défaite de rang, Kevin Fiala s’est invité avec une certaine retenue à la table du festin. La contribution du Saint-Gallois fut, en effet, plutôt modeste avec un seul point à son crédit, une passe décisive pour le 5-2 de Quinton Byfield à la 45e. Avec son total de 48 points, le Saint-Gallois demeure le deuxième compteur suisse de la NHL derrière les 56 points de Nico Hischier. La défaite fut, en revanche, au rendez-vous pour Janis Moser et Tampa Bay. Le Lightning s’est incliné 4-2 à Vegas, un revers qui ne compromet en aucun cas ses chances de disputer les séries finales. Le défenseur seelandais a accusé un bilan de -1 pour un temps de jeu de 13’03’’.

Mirra Andreeva à la trappe Le compteur s'est arrêté à 13 pour Mirra Andreeva. Image: KEYSTONE/EPA Fin de série pour Mirra Andreeva (WTA 6) ! Après treize succès de rang, la Russe de 17 ans a été stoppée au troisième tour du WTA 1000 de Miami. La championne de Dubai et d'Indian Wells s'est inclinée 7-6 (7/5) 2-6 6-3 devant l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 17), gagnante du récent tournoi de Doha. La perte du premier set après avoir mené 5-4 service à suivre a pesé très lourd dans la balance pour Mirra Andreeva qui pouvait devenir la première teenager à signe le doublé Indian Wells-Miami. L'autre surprise dans ce simple dames est venue de la victoire de la Philippine Alexandra Eala (WTA 140) face à la Championne d'Australie Madison Keys (WTA 5). Elève de la Rafa Nadal Academy de Manacor, la joueuse de 19 ans s'est imposée sur le score sans appel de 6-4 6-2. Sa prochaine adversaire sera Paula Badosa (WTA 11). Eternel Gaël Monfils Enfin, Gaël Monfils (ATP 46) ne cesse de défier le temps. A 38 ans, le Vaudois d'adoption est devenu le huitième de finaliste le plus âgé du tournoi après son succès 7-5 5-7 7-6 (7/1) devant l'Espagnol Jaume Munar (ATP 56) qui avait pourtant servi pour le gain de la rencontre à 6-5 au troisième. Victorieux de 11 des 12 points de ce match long de 2h38', Gaël Monfils défiera Sebastian Korda (ATP 25) avec une chance raisonnable de poursuivre sa route.

La France et l'Espagne se qualifient aux tirs au but Mike Maignan décisif dans la séance des tirs au but. Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Les demi-finales en juin prochain du Final Four de la Ligue des Nations s'annoncent royales: Allemagne - Portugal à Munich et France - Espagne à Stuttgart. Si les Allemands et les Portugais se sont qualifiés avant la loterie aux tirs au but, les Français et les Espagnols sont passés par un trou de souris. A Saint-Denis, les Bleus ont éliminé la Croatie dans cet exercice si particulier grâce à une parade de Mike Maignan sur la septième tentative adverse. Après 120 minutes de jeu, Michael Olise et Ousmane Dembelé avaient trouvé l'ouverture pour effacer la défaite 2-0 concédée trois jours plus tôt à Split. A Valence face aux Pays-Bas, l'Espagne est également sortie victorieuse de cette loterie malgré un raté de... Lamine Yamal. Après le 2-2 de Rotterdam, les deux équipes ont livré un nouveau match splendide pour un nul 3-3 qui a vu la Roja mener à trois reprises au score sans pouvoir réussir le break face à des Néerlandais à l'immense bravoure. A Dortmund, l'Allemagne a assuré pour la première fois sa qualification pour un Final Four. Trois jours après un succès 2-1 à Milan, les Allemands ont partagé l'enjeu face à l'Italie sur un score 3-3 presque improbable dans la mesure où ils menaient 3-0 à la pause ! Heureusement pour eux, l'égalisation de Giacomo Raspdori est tombée dans le temps additionnel... Enfin à Lisbonne, le Portugal a battu le Danemark 5-2 pour une qualification presque miraculeuse. L'homme du match fut Trincao qui a inscrit le 3-2 pour arracher les prolongations à la 86e avant de récidiver à la 91e pour le 4-2 qui a terrassé les Danois

Play-out: Lugano à un succès du maintien Lugano semble soulagé Image: KEYSTONE/Pablo Gianinazzi Le play-out de National League entre Ajoie et Lugano a totalement tourné. Alors qu'ils menaient 2-0, les Jurassiens sont désormais menés 3-2 après un succès tessinois 3-0. On ne peut pas vraiment parler de surprise, mais Ajoie peut nourrir de gros regrets. Les Jurassiens étaient à une minute de mener 3-0 dans cette série. Les voilà menés 3-2 et au bord du gouffre représenté par un potentiel barrage contre Viège qui mène 3-1 en finale de Swiss League face à Bâle. Ce sont les stars helvétiques des Bianconeri qui ont fait la différence. A la 21e, Calvin Thürkauf a ouvert le score. Le numéro 97 a doublé la mise à la 52e en power-play. 46 secondes après ce 2-0, c'est Luca Fazzini qui y est allé de sa réussite pour mettre fin aux faibles espoirs jurassiens. Les deux équipes se retrouveront à Porrentruy mardi soir pour un acte VI qui pourrait être décisif en cas de victoire luganaise.

Lausanne devra passer par un acte VII pour viser les demi-finales Langnau se bat sur tous les pucks contre Lausanne Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Lausanne s'est incliné 3-2 lors de l'acte VI des quarts de finale des play-off de National League. Vaudois et Bernois se retrouveront mardi soir à Malley pour un match décisif. Il faudra passer par un septième match dans cette série de quarts de finale. Parce que les joueurs de Geoff Ward n'ont pas su faire honneur à leur statut de favori. Parce que les Emmentalois ont encore une fois joué leur jeu et ennuyé un LHC incapable de déjouer les pièges évidents tendus par les hommes de Thierry Paterlini. Langnau joue avec ses armes et le fait plutôt très bien. En face, Lausanne manque de créativité et de fighting spirit pour espérer clore les débats, comme il a pu le faire en saison régulière. Le LHC ne pouvait pas moins bien commencer ce sixième duel. Comme lors du match précédent, les Vaudois ont encaissé le premier but très rapidement. Après 58 secondes, c'est Mäenalanen qui a battu Pasche dans la lucarne. 71 secondes plus tard, Oskars Lapinskis a pu habilement dévier le puck pour conférer à Langnau une avance de deux buts. Lausnane a mis du temps à se remettre de cette entame catastrophique. Il a fallu attendre la toute dernière minute du premier tiers pour voir Marti réduire la marque grâce à son dos après un rebond accord par Charlin. Le défenseur vaudois fut d'ailleurs la figure centrale de cette période initiale, puisqu'à la 6e il a délivré une grosse mise en échec sur Riikola qui aurait pu avoir de sérieuses conséquences sur le défenseur finlandais. Marti s'en est sorti sans pénalité et Riikola a finalement pu revenir au jeu. A Lausanne, on pourrait lancer un avis de recherche pour tenter de retrouver certains leaders. A commencer par le trio de la première ligne avec Riat, Suomela et Oksanen. Même si l'ailier suisse a inscrit le deuxième but vaudois en toute fin de partie, c'est trop maigre. C'est donc un match de tous les dangers qui s'annonce mardi à Lausanne. Les Lions pourront toutefois se dire que l'an dernier au même stade contre Davos, ils n'avaient absolument pas tremblé. Mais le contexte était différent et ils avaient le vent dans le dos après s'être imposés dans les Grisons lors de l'acte VI.

Super-G de Sun Valley: doublé autrichien, von Allmen 3e Marco Odermatt, 5e du Super-G des finales, avec son globe Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Autrichiens ont dominé le Super-G des finales de la Coupe du monde à Sun Valley. Lukas Feurstein a devancé Raphael Haaser, alors que Franjo von Allmen a terminé 3e. Il a fallu attendre la dernière course de vitesse de la saison pour voir l'Autriche se placer devant la Suisse. Un rare doublé avec la première victoire de Lukas Feurstein, qui ne comptait qu'un podium lors du Super-G de Beaver Creek. Visiblement, l'homme apprécie la neige américaine. Les Suisses ont réalisé un tir groupé derrière leurs meilleurs ennemis. Sur un tracé censé être plus favorable aux géantistes, Franjo von Allmen a prouvé qu'il était vraiment un skieur complet. Le chien fou de Boltigen a attaqué du haut en bas pour échouer à 0''42 de Feurstein. Derrière le Bernois, on retrouve les cadors Stefan Rogentin, dauphin de la discipline, et Marco Odermatt, vainqueur du globe. Marco Odermatt devra peut-être attendre le géant des finales pour signer son 46e succès en Coupe du monde. Assuré du globe de la discipline, le Nidwaldien n'est pas parvenu à faire parler son instinct sur une piste qui aurait pourtant dû lui convenir. Il a fini à 0''96 de Feurstein. Pour se rendre compte de la performance hallucinante de Lara Gut-Behrami quelques minutes avant, il suffit de se dire qu'elle aurait fini au 10e rang de cette course masculine, puisque hommes et femmes ont eu droit au même tracé. La Tessinoise n'a concédé que 0''43 à Marco Odermatt! Justin Murisier a marqué quelques points avec sa 14e place. 17e, Loïc Meillard repart bredouille puisque seuls les quinze premiers inscrivent des points. Premier Suisse à s'élancer, Alexis Monney n'a pas rallié l'arrivée. Le Fribourgeois, pourtant vainqueur du seul entraînement de descente, s'est fait surprendre juste après le premier temps intermédiaire.

Lara Gut-Behrami s'impose et gagne son 6e globe du Super-G Lara Gut-Behrami avait la rage pour aller chercher son 6e globe en Super-G Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Extraordinaire Lara Gut-Behrami. La Tessinoise a remporté haut la main le Super-G des finales de la Coupe du monde à Sun Valley pour empocher un sixième globe dans la discipline. Lara Gut-Behrami n'avait pas le choix, elle devait finir devant Federica Brignone pour avoir le droit de mettre les mains sur le globe du Super-G. Avec cinq points de retard avant cette dernière course, la Tessinoise savait qu'elle ne pouvait en aucun cas calculer. Pas de calculs donc et surtout une de ces manches dont elle seule a le secret. Lorsque tout fonctionne comme il faut, la Tessinoise est presque impossible à battre. Angles fous, vitesse instantanée décoiffante, attaque constante, la Luganaise a offert un petit chef d'oeuvre sur la piste Challenger pour aller chercher, en plus de ce sixième globe record, sa 47e victoire en carrière, la 24e en Super-G. Ses adversaires n'ont pu que constater les dégâts. Brignone a tenu le choc sur le haut, mais après vingt secondes, la Valdôtaine pouvait dire adieu à ses rêves de globe. L'Italienne a terminé à 1''33 sur la troisième marche du podium. Entre les deux trentenaires italophones, on retrouve une quadra en la personne de Lindsey Vonn. De retour sur le circuit du Cirque Blanc en janvier, l'Américaine a décroché une magnifique deuxième place à 1''29 de "LGB". Deuxième de l'entraînement de descente, Corinne Suter n'a pas pu trouver la clef sur ce Super-G loin d'être facile. La Schwytzoise s'est classée 15e à 2''86. Joana Hählen suit au 16e rang et Michelle Gisin au 17e. Malorie Blanc a elle connu l'élimination.