L'Allemagne bat le Danemark 2-1 +++ Pogacar gagne la 4e étape

Euro dames 2025: deux sur deux pour l'Allemagne Lea Schüller a inscrit le but de la victoire Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner L'Allemagne a empoché un deuxième succès consécutif dans le groupe C de l'Euro dames 2025. A Bâle, elle a battu le Danemark 2-1 après avoir été menée au repos.

Ce sont en effet les Danoises qui ont pris l'avantage grâce à une frappe lourde de Vangsgaard (26e). Mais les Allemandes ont retourné la situation grâce à un penalty de Nüsken (56e) et une réussite de Schüller (66e).

Cette partie, qui a attiré 34'165 spectateurs, a eu de la peine à trouver son rythme. La faute à plusieurs interruptions pour des blessures, ainsi qu'à trois interminables recours à la VAR. Celle-ci a annuléun but puis un penalty allemand, avant d'accorder celui du 1-1.

L'Allemagne sera d'ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale ce soir si la Pologne ne bat pas la Suède dans l'autre match du groupe.



Wimbledon: Carlos Alcaraz sort Cemeron Norrie en trois sets Un match sans histoire pour Carlos Alcaraz Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Double tenant du titre, Carlos Alcaraz (ATP 2) s'est qualifié pour les demi-finales de Wimbledon. L'Espagnol a éliminé le Britannique Cameron Norrie en trois sets (6-2 6-3 6-3) et 1h39.

Pour sa troisième demi-finale successive à Wimbledon, Alcaraz (22 ans) affrontera vendredi l'Américain Taylor Fritz (ATP 5), victorieux plus tôt dans l'après-midi en quatre manches du Russe Karen Khachanov. Sur un Central au toit ouvert, Alcaraz a expédié les affaires courantes en trois manches, pour ce qui a été son match le plus court du tournoi.

C'est le deuxième match seulement qu'il remporte en trois sets, après celui du 2e tour contre le jeune Britannique Oliver Tarvet, amateur classé 733e mondial, qu'il avait battu en 2h17. Il lui a fallu cinq sets et plus de quatre heures et demie pour écarter le vétéran italien Fabio Fognini au début du tournoi et il a lâché un set contre l'Allemand Jan-Lennard Struff, puis contre le Russe Andrey Rublev.

Mardi, le récent vainqueur des tournois de Rome, Roland-Garros et du Queen's a en outre obtenu une 23e victoire d'affilée sur le circuit ATP, sa dernière défaite remontant au mois d'avril.



Tour de France: Tadej Pogacar gagne la 4e étape à Rouen Pogacar devance van der Poel et Vingegaard à Rouen Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Tadej Pogacar a gagné la 4e étape du Tour de France entre Amiens et Rouen (174 km). Il s'est imposé au sprint d'un petit groupe de favoris pour fêter la 100e victoire professionnelle de sa carrière.

Mathieu van der Poel, 2e de l'étape à l'issue d'un sprint en légère montée, a conservé le maillot jaune. Il est à égalité de temps avec Pogacar, mais le devance à l'addition des places de toutes les étapes depuis le départ samedi à Lille. Le Danois Jonas Vingegaard, 3e à Rouen, occupe aussi le 3e rang à huit secondes.

Cette étape, dont le final était parsemé de cinq côtes, a donné lieu à l'affrontement attendu entre les grands favoris. Avec ce 18e succès sur le Tour, Pogacar est le coureur en activité comptant le plus de victoires sur la Grande Boucle. Toutes générations confondues, il est 8e du classement dominé par le sprinter britannique et néo-retraité Mark Cavendish, qui a battu le record d'Eddy Merckx l'an dernier en levant les bras pour la 35e fois.

Marc Hirschi, dont le profil de puncheur pouvait convenir à cette arrivée, a été le meilleur Suisse mardi. Le Bernois a pris la 20e place de l'étape à 35 secondes du vainqueur.

Mercredi, les coureurs disputeront un contre-la-montre de 33 km à Caen. Le maillot jaune risque bien de changer d'épaules.



Wimbledon: Aryna Sabalenka dans le dernier carré Aryna Sabalenka: une qualification qui lui a procuré une grande joie Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Aryna Sabalenka a dû lutter pour se hisser dans le dernier carré à Wimbledon. La Bélarusse a battu en trois manches l'Allemande Laura Siegemund (37 ans) 4-6 6-2 6-4.

La no 1 mondiale avait déjà atteint les demi-finales sur le gazon londonien en 2021 et 2023. Prise à la gorge par l'agressivité et le jeu tout en variations de la 104e mondiale dans le premier set, menée d'un break dans la manche décisive, Sabalenka s'est malgré tout imposée au bout d'une bataille de près de trois heures.

Sabalenka, forfait l'an dernier à Wimbledon en raison d'une blessure à l'épaule droite, affrontera jeudi l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 12) ou la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 50) pour tenter de se hisser pour la première fois de sa carrière en finale à Londres.

Grâce à sa victoire contre Siegemund, qui n'avait jamais dépassé le 2e tour de Wimbledon en simple avant cette année, Sabalenka a enchaîné une quatrième demi-finale d'affilée en Grand Chelem.



Wimbledon: Taylor Fritz qualifié pour les demi-finales La joie de Taylor Fritz après sa victoire Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Taylor Fritz (ATP 5) s'est qualifié pour sa première demi-finale à Wimbledon. L'Américain a battu le Russe Karen Khachanov (ATP 20) 6-3 6-4 1-6 7-6 (7/4).

Finaliste de l'US Open en 2024, Fritz (27 ans) s'est hissé pour la deuxième fois de sa carrière en demi-finale d'un Grand Chelem. Plus tôt cette saison, il s'était incliné au troisième tour de l'Open d'Australie en janvier et dès son entrée en lice à Roland-Garros en mai.

Vainqueur des tournois sur gazon de Stuttgart et Eastbourne en juin, Fritz a idéalement commencé son match en gagnant les deux premiers sets. Il a connu un passage à vide lors du troisième, avant de composter son billet pour le dernier carré dans le tie-break de la quatrième manche.

Son prochain adversaire sera l'Espagnol Carlos Alcaraz ou le Britannique Cameron Norrie. Tous deux seront aux prises plus tard dans la journée.



"Le plus gros du travail est déjà fait", assure Ponti Noè Ponti a fait le plus gros du travail dans l'optique des Mondiaux Image: KEYSTONE/SAMUEL GOLAY "Le plus gros du travail est déjà fait", assure Noè Ponti.

Le Tessinois s'est confié à la presse mardi à Tenero, à moins de trois semaines de son entrée en lice aux Mondiaux en grand bassin de Singapour (27 juillet-3 août). Reste à mettre en place les derniers détails.

"On travaille encore dur, avec des entraînements rapides et difficiles, bien sûr. Mais mon coach (Massimo Meloni) décide toujours de mon programme et du type d'entraînement en fonction de mes sensations du moment", a souligné le Tessinois, qui visera le podium sur 50 comme sur 100 m papillon à Singapour.

"Le plus gros du travail est déjà fait. On ne peut de toute façon pas faire de miracle lors des dernières semaines ! On va maintenant s'attacher aux détails. Il s'agit de voir ce dont j'ai le plus besoin", a poursuivi le triple champion du monde 2024 en petit bassin (50 et 100 pap', ainsi que 100 m 4 nages).

Pas de relais, vraisemblablement Le départ pour Singapour est prévu le 18 juillet. "Sur place, nous ferons quelques entraînements, essentiellement consacrés aux séances d'aérobic", détaille le médaillé de bronze olympique 2021 du 100 m papillon, pour qui le premier objectif sur place sera d'encaisser le long voyage (12 heures) et le décalage horaire (6 heures).

Place ensuite à l'affûtage. "Nous allons diminuer la dose d'entraînement d'ici une semaine. Nous passerons à 15 minutes de papillon par jour", précise encore le vice-champion d'Europe 2022 du 100 m papillon en grand bassin, dont le programme à Singapour pourrait bien ne comporter que des courses individuelles.

"Je me concentre sur le 50 et le 100 m papillon", explique-t-il. "Participer aux relais sans pouvoir y être ambitieux n'aurait pas de sens", précise Noè Ponti, qui devrait donc être en lice les 27 (séries et demi-finales) et 28 juillet (finale) sur 50 m, et les 1er et 2 août sur 100 m papillon.

"Je veux juste nager fort" No 4 mondial de l'année sur 50 pap' avec 22''74, Ponti est le deuxième performeur de la saison sur 100 m avec 50''27. De quoi aiguiser son appétit. "L'aspect principal pour Noè, c'est le mental. S'il arrive là-bas (à Singapour) au top sur le plan mental, ce sera très dur pour ses adversaires", assure son coach Massimo Meloni.

Noè Ponti reste, lui, comme de coutume prudent. "L'objectif no 1, c'est d'aller en finale. C'est indispensable pour viser le podium. Lors de mes derniers Mondiaux (Fukuoka 2023), je ne m'étais même pas qualifié pour la finale sur 50 m", rappelle le Tessinois, qui avait également obtenu une décevante 7e place sur 100 pap' au Japon.

"J'aimerais rentrer à la maison avec cette médaille mondiale en grand bassin qui manque à mon palmarès", glisse néanmoins Ponti, qui avait aussi été éliminé en demi-finale du 200 m papillon à Fukuoka. "Je veux juste nager fort", conclut le Tessinois, qui fera tout pour combler cette lacune à Singapour.



Perlini de Lausanne à Lugano Brendan Perlini rejoint Lugano Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Brendan Perlini quitte le Lausanne HC, mais reste en National League. Le solide ailier canado-britannique (1m92, 96 kg) rejoint Lugano, a annoncé le club de la Resega mardi.

Perlini (29 ans) débarque avec un contrat d'un an à la clé, précise la formation tessinoise. No 12 de la draft 2014 de NHL, il ne s'est jamais véritablement imposé dans la grande Ligue nord-américaine, où ses dernières apparitions datent de 2021/22 (avec Edmonton).

Ex-joueur d'Ambri-Piotta (en 2020/21), Brendan Perlini avait rejoint Lausanne en février dernier. Il a disputé 11 matches avec le finaliste des derniers play-off de National League (dont 7 dans les séries finales), pour un butin de 4 points.



Puljujärvi signe pour deux ans au GSHC Jesse Puljujärvi (ici en AHL avec Charlotte) a signé pour 2 ans au GSHC Image: KEYSTONE/AP/DARRYL DYCK Genève-Servette a confirmé mardi l'arrivée de Jesse Puljujärvi. L'attaquant international finlandais de 27 ans a signé un contrat de deux avec le club des Vernets.

Solide joueur (1m93, 91 kg), Jesse Puljujärvi "sera l'un des moteurs de l'équipe", souligne le GSHC dans un communiqué. Son CV en impose, même s'il n'a pas répondu aux attentes placées en lui par les Edmonton Oilers qui l'avaient choisi en 4e position lors de la draft 2016 de NHL.

MVP d'un Mondial M20 remporté par la Finlande en 2016, ce natif d'Aelvkarleby en Suède a disputé au total 414 matchs de NHL pour 134 points (61 buts, 73 passes) sous les chandails d'Edmonton, Pittsburgh et Florida. Mais il s'est souvent retrouvé dans l'antichambre de la NHL, disputant 110 matchs en AHL dont 57 lors des deux dernières saisons.

Septième joueur étranger sous contrat - en attendant que Jason Akeson reçoive le passeport suisse, Jesse Puljujärvi aura notamment trois compatriotes parmi ses nouveaux coéquipiers: le défenseur Vili Saarijärvi et les attaquants Sakari Manninen et Markus Granlund, autre nouveau venu.

"Grâce à son physique et à sa vitesse, (Jesse) peut se montrer absolument dominant sur les grandes patinoires suisses. Nous sommes convaincus qu’avec l’aide de notre staff, il développera encore davantage ses qualités de buteur et qu’il deviendra un leader offensif incontournable pour notre équipe", se réjouit Marc Gautschi, directeur technique du GSGC, cité dans le communiqué.



Touché au coude droit, Sinner va faire des examens mardi Touché au coude droit, Jannik Sinner doit se soumettre à une IRM mardi Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Jannik Sinner, malmené par Grigor Dimitrov en huitièmes de finale de Wimbledon avant que le Bulgare ne soit contraint à l'abandon, s'est blessé au coude au début du match.

Le no 1 mondial doit faire des examens médicaux mardi, a-t-il indiqué lundi.

A 40/40 dans le premier jeu du match, sur le service de Dimitrov, Sinner a perdu ses appuis et a lourdement chuté sur sa main puis son coude. L'Italien s'est fait masser au-dessus du coude droit plus tard dans le match, lors d'un changement de côté.

La chute "s'est produite très tôt dans le match et était assez malchanceuse. Ça n'avait pas l'air d'une chute très sérieuse, mais j'ai quand même ressenti pas mal de douleurs, particulièrement au service et en coup droit. On verra, on va vérifier demain ce qu'il en est", a affirmé le triple lauréat en Grand Chelem.

"On va faire une IRM pour voir s'il y a quelque chose de grave et on s'adaptera en fonction", a conclu l'Italien, dont la conférence de presse a été écourtée par la modératrice et qui doit affronter mercredi l'Américain Ben Shelton (10e) en quart de finale.



Fluminense défie Chelsea pour éviter la mainmise de l'Europe Fluminense va tenter de sauver l'honneur du football sud-américain, et plus particulièrement brésilien, mardi à East Rutherford face à Chelsea.

La formation brésilienne s'érige en rempart contre une finale 100% européenne au Mondial des clubs.

Après avoir enflammé le tournoi par leurs résultats et la ferveur de leurs supporteurs, les représentants de l'Amsud ne peuvent plus compter que sur les Cariocas pour éviter une domination totale du Vieux Continent. L'autre demi-finale doit opposer le PSG, vainqueur de la Ligue des champions, au Real Madrid de Kylian Mbappé, mercredi, toujours au MetLife Stadium dans le New Jersey.

Pour le président de la FIFA Gianni Infantino, qui a poussé pour imposer cette nouvelle formule à 32 équipes afin notamment de casser l'hégémonie de l'UEFA sur le football de clubs, il en va en partie de la crédibilité de cette compétition. "Flu" est ainsi devenu l'ultime recours pour contester une éventuelle mainmise européenne.

Portés par une escouade de vieilles gloires, du gardien Fabio (44 ans) au "Monstro" Thiago Silva en défense (40 ans) en passant par l'attaquant argentin German Cano (37 ans) et le meneur de jeu Ganso (35 ans), les Brésiliens ont démontré qu'ils avaient largement les moyens de lutter à armes égales avec les cadors venus de l'autre côté de l'Atlantique.

Les coéquipiers du virevoltant ailier colombien Jhon Arias ont fait plus que résister contre les deux derniers finalistes perdants de la C1, tenant en échec le Borussia Dortmund au premier tour (0-0) avant d'éjecter l'Inter Milan (2-0) en 8es de finale. Chelsea, qui a connu quelques difficultés pour se défaire des Brésiliens de Palmeiras en quarts de finale (2-1), est prévenu.

D'autant que Fluminense n'est pas un novice en la matière. Victorieuse de la Copa Libertadores en 2023, la formation basée à Rio avait déjà atteint la même année la finale de la Coupe du monde des clubs ancienne mouture, où elle avait été rossée par le Manchester City de Pep Guardiola (4-0).

"Nous en voulons plus" Les succès accumulés aux Etats-Unis ont donc encore un peu plus décomplexé les Brésiliens, déterminés à continuer de jouer les trouble-fêtes face à une richissime écurie européenne.

"Nous sommes peut-être inférieurs sur le plan financier mais sur le terrain, c'est une autre histoire, c'est onze contre onze et c'est celui qui en veut le plus qui gagne. Et nous, nous en voulons plus", a estimé l'entraîneur Renato Gaucho.

De quoi donner à son homologue chez les Blues de solides arguments pour se méfier de son adversaire. "L'énergie de Fluminense dans cette compétition a été très forte", a déclaré Enzo Maresca, qui craint une équipe "bien organisée".

Chelsea, 4e de Premier League et lauréat de la Conference League, n'a sans doute pas oublié sa défaite cuisante contre Flamengo (3-1), autre club carioca, qui lui a coûté la première place du groupe D. Mais les Londoniens ont depuis effectué un sans-faute, emmenés par leur leader technique Cole Palmer. Et malgré l'usure mentale et physique au bout d'une saison interminable, le groupe ne veut surtout pas lâcher le morceau si près du but.



Sundhage: "Il y a encore beaucoup de travail" Victorieuse de l'Islande dimanche à Berne (2-0) dans une ambiance exaltante, la Suisse a fait un pas vers les quarts de finale de "son" Euro.

Le deuxième but place la sélection de Pia Sundhage en position favorable avant de défier la Finlande jeudi à Genève.

On aurait pu penser que le scénario cruel du match d'ouverture, qui les avait vues s'incliner 2-1 à Bâle devant la Norvège, aurait pu saper le moral et l'état d'esprit des Suissesses. C'eut été bien mal connaître cette équipe dont l'énergie et le caractère épatants ont fini par payer dimanche, à l'occasion de sa grande première au Wankdorf.

La pression était pourtant plus que tangible dans l'ex-Stade de Suisse, même si la victoire de la Norvège face à la Finlande (2-1) un peu plus tôt à Sion avait écarté le scénario catastrophe d'une élimination après deux matches. Une défaite contre l'Islande aurait tout de même poussé les Suissesses au bord du précipice.

Beney, la détonatrice Face à une sélection islandaise très physique, qui a multiplié les fautes (20, contre 9 côté suisse) et tenté, sans succès, d'amener le danger par les airs, les joueuses de Pia Sundhage ont fait preuve d'une solidité remarquable. "On s'est battu les unes pour les autres en laissant notre coeur sur le terrain", a relevé Iman Beney en zone mixte. "Ce n'était pas notre plus beau match, mais au final, ce qui compte, ce n'est pas la qualité du jeu. Ce sont les buts."

La Valaisanne de 18 ans évoluait dans le stade de ces récents exploits avec Young Boys et a encore impressionné par sa vivacité et son culot sur le flanc droit. Bien aidée par Viola Calligaris pour contenir la star islandaise Sveindis Jane Jonsdottir, elle n'est également pas passée loin d'inscrire le but du tournoi juste avant le thé.

En frôlant la lucarne et faisant trembler l'extérieur du filet islandais, sa demi-volée du pied droit a même induit en erreur le DJ du Wankdorf qui a lancé par mégarde la musique dédiée aux buts. "Je me suis quand même retournée pour bien vérifier que je n'avais pas marqué", a lâché, amusée, la nouvelle joueuse de Manchester City.

Le flair de Sundhage Iman Beney, qui fêtait sa 13e sélection à Berne, s'est encore procuré une occasion de marquer son premier but sous le maillot suisse à l'heure de jeu. Pia Sundhage venait alors d'opérer un changement tactique avec les entrées de Leila Wandeler et d'Ana-Maria Crnogorcevic pour passer d'un 3-5-2 à un 4-4-2.

Mais c'est finalement Géraldine Reuteler qui a fait chavirer le Wankdorf après deux passes lasers signées Lia Wälti et Sydney Schertenleib. "C'était une super balle de Syd. J'ai tiré du mieux que je pouvais et ça a terminé au fond", a commenté la polyvalente nidwaldienne, à nouveau désignée joueuse du match.

Pia Sundhage peut légitimement se satisfaire de son coup. En introduisant Alayah Pilgrim juste après cette ouverture du score méritée, la Suédoise a encore eu le nez creux. L'attaquante de l'AS Rome, bien servie par Wandeler, a scellé le succès suisse en inscrivant le 2-0 d'une jolie frappe à l'orée de la surface islandaise.

Un nul suffira La sélectionneuse était-elle au courant qu'un deuxième but placerait les Suissesses en position de force avant la "finale" du groupe A face la Finlande? "Je ne suis pas si douée", a-t-elle assuré en conférence de presse d'après-match. Reste que les efforts de ses joueuses pour creuser le score ont été récompensés et pourraient bien s'avérer cruciaux.

En effet, avec trois points et une différence de but positive (+1), la Suisse devance déjà la Finlande, battue par la Norvège sur le même score que la Suisse (2-1) dimanche mais qui a marqué un but de moins lors de sa victoire inaugurale contre l'Islande (1-0). Un match nul jeudi à Genève suffirait donc aux hôtes du tournoi pour rallier les quarts de finale.

A Berne, la communion avec un public extatique après le coup de sifflet final était belle. L'ambiance était festive et les sourires légion dans le vestiaire. Mais rien n'est encore fait. "Il y a encore beaucoup de travail. On n'a rien gagné, à part de la confiance", a rappelé avec sagesse Pia Sundhage.

Sa capitaine Lia Wälti, "fatiguée" mais encore une fois terriblement précieuse dans l'entrejeu helvétique - c'est d'elle que part l'action du 1-0 -, a toutefois promis que la Suisse irait au bout de son rêve pour disputer un quart de finale européen: "On va tout faire pour réaliser quelque chose d'historique. Quelque chose qu'on n'a encore jamais accompli".



Groupe C: Allemagne et Suède en position de force Le groupe C de l'Euro pourrait rendre son verdict dès la 2e journée. Toutes deux victorieuses vendredi, l'Allemagne et la Suède termineront aux deux premières places en cas de nouveau succès mardi.

L'Allemagne, qui a dominé les néophytes polonaises 2-0 pour son entrée en lice, en découdra avec le Danemark dès 18h à Bâle. Des Danoises qui se retrouvent dos au mur après s'être inclinées 1-0 face à leurs voisines suédoises vendredi.

En quête d'un 9e sacre sur la scène continentale, la "Mannschaft" reste sur un large succès (3-0) face au Danemark fin 2023 dans le cadre de la Ligue des nations. Mais la buteuse Lea Schüller et ses coéquipières s'étaient inclinées 2-0 deux mois plus tôt lors du match aller au Danemark. Méfiance donc.

La Suède, dont le seul sacre remonte à la première édition de l'Euro dames en 1984, se mesurera pour sa part à la Pologne dès 21h à Lucerne. Stina Blackstenius et ses partenaires semblent à l'abri d'une mauvaise surprise face à une équipe dont le seul véritable atout offensif est l'attaquante du Barça Ewa Pajor.

En cinq confrontations directes, la Suède s'est imposée à cinq reprises, avec une différence de buts de 17-2. Mais le dernier duel entre les deux équipes remonte au printemps 2021, et la Pologne a effectué de gros progrès depuis lors.



Wimbledon: Sinner profite de l'abandon de Dimitrov Jannik Sinner (de face) a bénéficié de l'abandon sur blessure de son adversaire Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Jannik Sinner (ATP 1) revient de loin. L'Italien, mené deux sets à rien, a bénéficié de l'abandon du Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 19) pour rejoindre les quarts de finale de Wimbledon.

Alors qu'il venait d'égaliser à 2-2 dans le troisième set après avoir arraché à Sinner ses deux premiers sets du tournoi, le Bulgare s'est assis sur le gazon du Central, grimaçant de douleur et se palpant le torse près de son épaule droite. Quelques instants plus tard, il a quitté le court pour recevoir des soins.

A son retour sur le Central, Dimitrov a signifié, en larmes, qu'il n'était pas en mesure de reprendre la partie. A 34 ans, il a ainsi enchaîné un cinquième abandon de suite en Grand Chelem. Le Bulgare n'a plus perdu à la régulière dans un des quatre tournois principaux du tennis mondial depuis sa défaite contre Jannik Sinner en quarts de finale de Roland-Garros en 2024.

Avant ce coup du sort, Dimitrov avait parfaitement entamé le match. Il avait gagné les deux premiers sets 6-3 7-5. Miraculé, Sinner jouera son quart de finale contre l'Américain Ben Shelton (ATP 10).



Euro dames 2025: l'Espagne bat la Belgique 6-2 Les Espagnoles fêtent un but: une scène souvent vue lundi à Thoune Image: KEYSTONE/TIL BUERGY L'Espagne a cueilli un deuxième très net succès dans le groupe B de l'Euro dames 2025. A Thoune, les championnes du monde en titre ont en effet battu la Belgique 6-2.

Avec onze buts inscrits en deux rencontres, les Espagnoles ont démontré disposer d'une sacrée puissance de feu. Cela conforte encore leur statut de grandes favorites du tournoi.

Elles ont cependant été un peu accrochées momentanément par des Belges qui ont eu l'immense mérite de revenir deux fois au score alors même qu'elles n'ont eu que peu souvent le ballon. La qualité individuelle et collective des Espagnoles a fait la différence au fil des minutes. Le score aurait d'ailleurs pu être encore plus sévère.

Les buts de l'Espagne ont été inscrits par Putellas (22e/86e), Paredes (39e), Gonzalez (53e), Caldentey (61e) et Pina (81e). Van Haevermaet (24e) et Eurlings (50e) ont elles marqué pour les Belges.