L'Allemagne veut cet événement ++ Un oncle de Djokovic promu

L'Allemagne candidate à l'organisation de l'Euro féminin 2029 L'Allemagne espère bien pouvoir organiser l'Euro féminin en 2029 Image: KEYSTONE/AP/MICHAEL PROBST L'Allemagne est candidate à l'organisation de l'Euro 2029 de football féminin. La fédération allemande de football (DFB) l'a annoncé vendredi. Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, a déclaré dans un communiqué que la candidature allemande était le "projet phare" de la fédération, et qu'elle donnera un "coup de pouce supplémentaire" au football féminin en Allemagne. La DFB est en concurrence avec le Portugal, le Danemark et la Suède. L'UEFA annoncera officiellement le nom du pays hôte en 2025. La secrétaire générale de la DFB, Heike Ullrich, voit en l'Allemagne un "hôte fiable" avec "une excellente infrastructure de stades et une grande coopération entre les villes hôtes et les contacts locaux". Récemment, en mai, l'Allemagne a perdu la course à l'organisation du mondial féminin 2027 au profit du Brésil. L'Allemagne est de loin le pays le plus titré de la compétition créée en 1984, avec huit titres. Les tenantes du titre sont les Anglaises, victorieuses en 2022, à Wembley 2-1, contre...l'Allemagne. Le pays a été hôte de l'Euro 2024 de football masculin et a déjà organisé l'Euro féminin en 1988, en Allemagne de l'ouest, et en 2001.

Un oncle de Novak Djokovic va diriger la Fédération serbe de tennis Novak Djokovic aura l'un de ses oncles à la présidence de la fédération serbe de tennis Image: KEYSTONE/AP/DARKO VOJINOVIC Un oncle de Novak Djokovic, Goran Djokovic, a été élu vendredi président de la Fédération serbe de tennis (TSS). Il a l'ambition de bâtir notamment un centre national d'entraînement, a annoncé la TSS. Goran Djokovic, qui était jusqu'à présent vice-président de la fédération serbe, va succéder à Mirko Petrovic qui s'est retiré après l'avoir dirigée depuis neuf ans. Ce frère du père de Novak Djokovic est un membre très proche de la famille et fidèle supporter de Nole dans les tribunes. Il a aussi dirigé pendant sept ans les tournois ATP de Belgrade et de Sofia. Novak Djokovic, 37 ans, longtemps no 1 mondial, est retombé de la 2e à la 4e place de l'ATP après avoir été battu fin août à l'US Open - dont il était le tenant du titre -, par l'Australien Alexei Popyrin dès le troisième tour. Détenteur de 24 trophées du Grand Chelem, Nole n'en a remporté aucun cette année, pour la première fois depuis 2017. Mais il a décroché cet été à Paris le seul titre qui lui manquait, la médaille d'or aux JO.

Wüthrich échappe à une grosse blessure Gregory Wüthrich s'est blessé mais il ne s'est pas déchiré les ligaments Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Sturm Graz devra se passer de Grégory Wüthrich pendant quelques semaines et non pendant des mois. Un temps suspectée, la déchirure des ligaments du genou droit n'est plus à craindre. Le Bernois de 29 ans, qui a fait ses débuts en équipe nationale lors de la défaite 2-0 contre le Daneamrk au début du mois, est pour l'instant indisponible en raison d'une blessure des structures capsulo-ligamentaires, selon les informations du club. Wüthrich s'est blessé jeudi lors de la défaite 2-1 en Ligue des Champions contre Brest en retombant après un duel aérien juste après la 5e minute.

Verstappen sanctionné pour "langage inapproprié" Max Verstappen a été sanctionné pour langage inapproprié Image: KEYSTONE/EPA/Daniel Dal Zennaro Max Verstappen devra faire du travail d'intérêt général. La direction de course a sanctionné le champion du monde de Formule 1 dans le cadre du week-end du GP de Singapour pour "langage inapproprié". L'utilisation de mots grossiers est un sujet très discuté ces jours-ci à Singapour. C'est Mohammed Ben Sulayem, le président de la Fédération internationale (FIA), qui a mis le feu aux poudres en demandant aux pilotes de faire plus attention aux mots qu'ils utilisent en s'exprimant par radio avec l'équipe et lors des conférences de presse. Ben Sulayem a justifié son objection par le rôle d'exemple que jouent les pilotes de F1. Lors du point presse à Singapour, Verstappen s'est vu demander pourquoi il n'avait pas réussi à suivre son coéquipier Sergio Perez lors du GP d'Azerbaïdjan dimanche dernier. Le Néerlandais a évoqué les différences de réglage entre les voitures au sein de l'équipe Red Bull. Ayant constaté dès le début des qualifications que la RB20 ne fonctionnait pas comme il le souhaitait , il a prononcé le mot anglais dont la première lettre est "F". Les commissaires ont donc convoqué Verstappen et n'ont pas hésité à la sanctionner à l'issue de l'entretien. Le leader du championnat du monde devra effectuer des travaux d'intérêt général. Le département médias de la FIA n'a pas précisé sur quel projet et dans quelle mesure il devra "purger" ces heures.

Le relais mixte suisse sans Küng ni Schmid Stefan Küng ne disputera pas le chrono par équipe mixte des Mondiaux Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT La Suisse devra défendre son titre dans le contre-la-montre par équipe mixte des Mondiaux de Zurich sans Stefan Küng ni Mauro Schmid mercredi prochain. Les deux hommes vont se ménager. La décision prise par les responsables de Swiss Cycling à la demande de Küng et Schmid trouve son origine dans le Tour d'Espagne. Le Thurgovien - qui disputera dimanche le chrono individuel - et le Bernois ont réalisé d'excellentes performances lors des trois semaines de la Vuelta mais ont aussi dépensé beaucoup d'énergie. Les deux hommes préfèrent miser sur la course sur route des Championnats du monde. Il s'agira de venir à bout, le dimanche 29, de près de 4500 mètres de dénivelé sur un parcours de 274 kilomètres pour un énorme volume de travail. A la place de Küng et Schmid, qui faisaient partie de l'équipe sacrée championne du monde les deux années précédentes, Johan Jacobs et Silvan Dillier formeront avec le spécialiste du clm Stefan Bissegger le trio masculin qui s'attaquera à la boucle de 27 km. Chez les femmes, la Suisse sera représentée comme prévu par Elise Chabbey, Elena Hartmann et Noemi Rüegg.

Zakaria dans le onze idéal de la 1re journée selon L'Equipe Denis Zakaria a brillé jeudi face au Barça de Lewandowski Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani Denis Zakaria figure dans le onze idéal établi par L'Equipe à l'issue de la 1re journée de la Ligue des champions. Déjà à l'honneur lundi dans le quotidien sportif français après la 4e journée de Ligue 1, le capitaine de Monaco a brillé jeudi face au Barça. Le milieu genevois a été l'un des artisans du succès de prestige (2-1) obtenu par les Monégasques face à un FC Barcelone pourtant auteur d'un début de saison parfait en Liga (cinq succès en cinq matches). L'Equipe lui a attribué un 7. C'est l'attaquant du Bayern Munich Harry Kane qui a obtenu la meilleure note dans cette équipe-type, un 9. L'Anglais a il est vrai signé un quadruplé - avec certes trois penalties - lors du carton réalisé face au Dinamo Zagreb (9-2).

Lugano lance sa saison Lugano s'est imposé devant son public? Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Lugano a signé son premier succès de la saison de National League. A domicile, les Tessinois ont battu Davos 4-2. Cette partie fut à lire par blocs. Il y eut d'abord la domination tessinoise du tiers médian avec deux buts en 89 secondes entre la 32e et la 34e grâce aux défenseurs Alatalo et Dahlström. Puis au cours de la troisième période, ce fut le réveil grison avec deux réussites en 18 secondes à la 46e par Honka et Frehner. Ou comment se relancer totalement en un laps de temps très court. Et les Davosiens bénéficiaient d'un jeu de puissance pour prendre les devants à moins de cinq minutes de la fin. Seulement Fora s'est compromis à la bleue et sur le retour de pénalité, Alatalo s'est présenté seul face à van Pottelberghe et Dahlbeck a fait faute. Sur le penalty logiquement accordé, Fazzini a réussi un petit bijou en déposant le puck en lucarne pour le 3-2. Marco Müller a scellé le score dans la cage vide.

Leverkusen s'offre une soirée de gala Florian Wirtz, l'homme du match Image: KEYSTONE/EPA/MAURICE VAN STEEN Le Bayer Leverkusen a commencé sa campagne en Ligue des champions de fort belle manière. Le champion d'Allemagne s'est imposé 4-0 à Feyenoord. Etoile offensive de Leverkusen, Florian Wirtz a prouvé que sa valeur de 130 millions d'euros n'était pas usurpée. A Rotterdam, l'allemand de 21 ans a parfaitement réussi son premier match en Ligue des champions, il lui a fallu un peu moins de cinq minutes pour ouvrir la marque d'un joli tir d'environ 18 mètres. A la 36e minute, Wirtz s'est offert un doublé d'une reprise de volée dans la surface après un contre rapide ponctué d'un centre d'Alejandro Grimaldo, l'auteur du 2-0 (30e). Latéral, Jordan Lotomba n'a pas réussi sa meilleure prestation dans les rangs bataves. Il a d'ailleurs été remplacé à la 61e. Du côté de Leverkusen, Granit Xhaka a disputé les 80 premières minutes et a comme d'habitude touché beaucoup de ballons. Dans l'autre match de 18h45, Benfica s'est imposé 2-1 sur le terrain de l'Etoile Rouge Belgrade. Zeki Amdouni est entré à la 88e minute pour les Portugais.

La rue de l'Allianz Arena rebaptisée à la mémoire Beckenbauer Franz Beckenbauer aura une rue à son nom près du stade du Bayern Image: KEYSTONE/DPA/KAY NIETFELD Une rue, située le long de l'Allianz Arena, le stade du Bayern Munich, sera rebaptisée à la mémoire du géant du foot allemand Franz Beckenbauer. Le conseil municipal de Munich l'a annoncé. Décédé le 7 janvier dernier à l'âge de 78 ans, Beckenbauer, surnommé "Der Kaiser" (l'Empereur) est considéré comme l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps. L'ancien milieu reconverti en libéro, a remporté la Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur, ainsi que l'Euro et un Ballon d'Or. Au cours de ses 13 années passées au Bayern, le Munichois a remporté trois Coupes d'Europe et quatre titres de champion d'Allemagne, avant d'en gagner un autre avec Hambourg en 1981-82. Une partie de la rue, actuellement appelée Werner Heisenberg Allee, qui longe le stade dans le nord de la ville, sera appelée "Franz Beckenbauer Platz" et l'adresse du stade, qui doit accueillir la finale de la Ligue des champions en mai 2025, va également changer pour devenir "5, place Franz Beckenbauer", soit son numéro de maillot sur le terrain. Le conseil municipal de Munich a annoncé que le changement prendrait effet le 7 janvier 2025, date du premier anniversaire de la mort du footballeur. Beckenbauer devrait également être honoré par une statue à l'extérieur du stade, à côté de celle de Gerd Müller, buteur légendaire du Bayern et ancien coéquipier.

Luna Rossa se qualifie pour la finale Luna Rossa est en finale à Barcelone Image: KEYSTONE/EPA/TONI ALBIR Favoris, les Italiens du défi Luna Rossa ont enfin obtenu jeudi leur ticket pour la finale de la Coupe Louis-Vuitton. Ils ont battu America Magic pour l'emporter 5-3. Les barreurs Jimmy Spithill et Francesco Bruni affronteront à partir du 26 septembre Britannia, qualifié la veille après leur victoire face à Alinghi. Victime d'une grave avarie mercredi lors d'une régate, Luna Rossa a remis le bateau en état de marche pour cette ultime journée d'affrontements face à American Magic. "Cette victoire revient à notre équipe technique, ils ont travaillé toute la nuit. On est arrivé ce matin en découvrant des zombies dans le hangar... c'était la meilleure façon de les récompenser", a déclaré Jimmy Spithill. Lors de l'unique manche de la journée, American Magic a pris le meilleur départ, mais deux virements ratés ont permis à Luna Rossa de prendre vingt secondes d'avance à la première bouée. Solides, les Italiens ont petit à petit accentué leur avance pour afficher une minute de moins que leur concurrent au passage de la marque d'arrivée. Le vainqueur de la finale de la Coupe Louis Vuitton entre Britannia et Luna Rossa deviendra le challenger de Team New-Zealand, double tenant du titre, lors de la 37e édition de la Coupe de l'America en octobre.

Formule E: Sébastien Buemi reste chez Envision Racing Sébastien Buemi roulera encore en formule E Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Sébastien Buemi courra encore pour le team Envision Racing la saison prochaine en formule E. Le Vaudois et son coéquipier néerlandais Robin Frijns ont été confirmé à leur poste. Buemi (35 ans) entamera ainsi une onzième saison en formule électrique. Il roule dans ce championnat depuis sa création. "En tant qu'équipe, nous avons progressé de manière significative en fin de saison. On va continuer à pousser pour être compétitifs pour la première course à Sao Paulo", a déclaré le pilote suisse sur le site de son team. Sébastien Buemi compte 13 victoires en formule E, ainsi qu'un titre de champion acquis lors de la saison 2. Mais son dernier succès dans la discipline remonte au 13 juillet 2019 à New York.

Mönchengladbach: Jonas Omlin à nouveau sur le flanc Jonas Omlin devra observer une pause Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Jonas Omlin (30 ans) est à nouveau blessé. Le gardien suisse du Borussia Mönchengladbach a été touché aux tendons d'une jambe lors d'un entraînement, a annoncé le club allemand. Omlin sera indisponible jusqu'à nouvel avis. L'entraîneur Gerardo Seoane n'a pas pu donner plus de précisions sur la durée de l'absence de son gardien. Le portier suisse avait manqué de nombreux matches la saison dernière en raison d'une blessure à une épaule.

World Tour: Elise Chabbey courra chez FDJ-Suez dès l'an prochain Elise Chabbey a annoncé son transfert Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La Genevoise Elise Chabbey (31 ans) changera d'équipe la saison prochaine. Elle s'est en effet engagée pour deux ans avec la formation française FDJ-Suez. "J'ai le sentiment que j'ai besoin d'un changement dans ma carrière pour tirer le maximum de moi et gagner quelques courses", a écrit la cycliste sur son compte Instagram. Elle portait depuis 2021 les couleurs de l'équipe Canyon/SRAM Racing. Elise Chabbey reste sur une saison 2024 assez difficile. Elle a dû abandonner le Tour d'Italie et le Tour de France à chaque fois après des chutes. Elle est aussi tombée lors des Jeux olympiques et a dû se contenter du 18e rang de la course en ligne. La Genevoise espère avoir davantage de réussite prochainement lors des Mondiaux à Zurich.

Coco Gauff se sépare de son entraîneur Brad Gilbert Coco Gauff se sépare de son coach Brad Gilbert Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE La championne de l'US Open 2023 Coco Gauff (WTA 6) et son entraîneur Brad Gilbert ont mis un terme à leur collaboration, ont-ils annoncé sur leur compte X. Cette association aura duré 14 mois. La décision de l'Américaine de 20 ans intervient après une série de mauvais résultats cet été: éliminations en 8es de finale à Wimbledon, aux Jeux olympiques de Paris, au WTA 1000 de Toronto et à l'US Open, et élimination dès le 1er tour au WTA 1000 de Cincinnati. "Merci Brad, nous avons vécu une expérience incroyable et je te souhaite le meilleur pour la suite", a annoncé sur son compte X Coco Gauff, qui a chuté de la 2e place mondiale en juin à la 6e aujourd'hui. "Merci à Coco Gauff et à toute son équipe pour cet été 2023 absolument incroyable et pour les incroyables efforts déployés par toute l'équipe pendant 14 mois", a de son côté posté Gilbert. Avant son été 2024 très décevant, Coco Gauff avait réussi dans la première moitié de cette année à atteindre les demi-finales de l'Open d'Australie et de Roland-Garros, pour se hisser début juin au rang de no 2 mondial. Avant d'entraîner notamment Andre Agassi et Andy Murray, Brad Gilbert (63 ans) a en tant que joueur été en quart de finale à l'US Open en 1987 et à Wimbledon en 1990, l'année où il a atteint le meilleur classement de sa carrière: 4e mondial.