L'Angleterre sans Rashford ++ Pas de Djoko-Murray à Genève

Rashford absent de la pré-liste de l'Angleterre Marcus Rashford ne jouera pas l'Euro Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Marcus Rashford ne figure pas dans le groupe élargi de l'Angleterre pour la préparation à l'Euro 2024 dévoilé mardi par le sélectionneur des vice-champions d'Europe, Gareth Southgate. L'attaquant de Manchester United (26 ans, 60 sélections), cadre habituel des Three Lions, sort d'un exercice 2023/24 raté durant lequel il a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il est resté loin des performances réalisées l'année précédente (30 buts et 10 "assists"). "Ce sont des décisions difficiles à prendre. Dans le cas de Marcus, j'ai simplement le sentiment que d'autres joueurs dans cette zone ont fait de meilleures saisons. C'est aussi simple que cela", s'est justifié en conférence de presse Southgate qui, sur l'aile gauche, peut compter sur Anthony Gordon, Jack Grealish ou encore Phil Foden. Un 11e grand tournoi pour CR7 Cristiano Ronaldo figure par ailleurs dans la liste des 26 joueurs pour l'Euro 2024 dévoilée mardi par le sélectionneur de l'équipe du Portugal, l'Espagnol Roberto Martinez. Le quintuple Ballon d'or disputera à 39 ans son 11e grand tournoi international. Vingt ans après ses débuts à l'Euro 2004 organisé au Portugal et huit ans après le sacre de la Seleçao à l'Euro 2016, le natif de Madère se prépare donc à jouer son 6e championnat d'Europe. Ce sera un nouveau record de participation à un Euro pour celui qui détient déjà le record mondial de sélections (206) et de buts (128) en équipe nationale.

Geneva Open: Andy Murray éliminé dès le 1er tour Andy Murray: un petit tour et puis s'en va au Geneva Open Image: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI Andy Murray (ATP 75) a échoué dès le 1er tour au Geneva Open. Le Britannique a été battu par l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 85) en deux sets, 7-5 6-2. Le match avait été interrompu par la pluie lundi soir. Murray n'a pas profité de la nuit pour trouver la solution face à son adversaire. Il ne retrouvera ainsi donc pas le Serbe Novak Djokovic (ATP 1) pour ce qui aurait été une belle affiche au 2e tour.

Deux embarcations suisses de plus qualifiées pour les JO Déception pour Jeannine Gmelin et Nina Wettstein: pas de JO Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Deux nouvelles embarcations suisses se sont qualifiées pour les Jeux olympiques de Paris. Elles ont obtenu ce droit sur le Rotsee lors du tournoi de qualification. Le quatre sans barreur suisse a décroché comme attendu son billet pour les JO. Sur le Rotsee, Kai Schätzle, Patrick Brunner, Tim Roth et Joel Schürch ont obtenu la deuxième place de la finale du tournoi de qualification derrière l'Italie. C'est la cinquième embarcation suisse qui sera présente au rendez-vous parisien cet été. Une sixième a suivi grâce à la Bernoise Aurelia-Maxima Janzen (20 ans), qui a pris une belle et inattendue deuxième place en skiff et a donc aussi gagné le droit de se rendre à Paris. Si la qualification du quatre sans barreur était attendue, il fallait un exploit pour le deux de couple poids légers dames formé par Eline Rol et Olivia Nacht. Mais cela ne s'est pas produit, le duo finissant au cinquième rang à plus de sept secondes d'un billet pour Paris. La déception est aussi de mise pour le deux de couple dames: Jeannine Gmelin et Nina Wettstein ne sont pas parvenues à aller au bout de leur rêve. Elles n'ont pris que la cinquième place de la course, à plus de huit secondes des Britanniques classées deuxièmes. Gmelin ne disputera ainsi pas ses troisièmes JO.

Clap de fin cet été pour l'international allemand Toni Kroos Toni Kroos: une immense carrière remplie de trophées Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Toni Kroos (34 ans) mettra fin à sa carrière professionnelle après l'Euro cet été. Le milieu de terrain allemand du Real Madrid l'a annoncé sur Instagram. Le meneur de jeu a précisé vouloir arrêter à son meilleur niveau. Kroos s'est construit un immense palmarès tant avec ses clubs qu'avec le maillot de l'équipe nationale allemande. Il a ainsi gagné la Coupe du monde 2014 avec la Mannschaft. Avec le Bayern Munich, il a gagné la Ligue des champions (2013), la Bundesliga (2008, 2013, 2014), la Coupe d'Allemagne (2008, 2013, 2014) et le Mondial des clubs (2013). Au Real Madrid, qu'il a rejoint à l'été 2014, il a accumulé quatre Ligues des champions (2016, 2017, 2018, 2022), quatre titres de champion d'Espagne (2017, 2020, 2022, 2024), une Coupe d'Espagne (2023) et cinq Coupes du monde des clubs (2014, 2016, 2017, 2018, 2022). Il aura l'occasion d'ajouter une nouvelle Ligue des champions le 1er juin à Wembley en finale contre Borussia Dortmund. Ce sera son dernier match avec le club madrilène.

Décès de Karl-Heinz Schnellinger à 85 ans Karl-Heinz Schnellinger (bras levés) durant la finale de la Coupe du monde 1966 à Wembley contre l'Angleterre Image: KEYSTONE/AP NY/STR L'ancien défenseur international allemand Karl-Heinz Schnellinger est décédé à Milan à l'âge de 85 ans. Il avait notamment disputé quatre phases finales de Coupe du monde. Schnellinger avait été champion d'Allemagne avec Cologne en 1962 avant d'être l'un des premiers Allemands à partir jouer en Italie. Après une saison à Mantoue et une autre à l'AS Rome, il a évolué de 1965 à 1974 à l'AC Milan, où il a notamment remporté un titre de champion (1968), une Ligue des champions (1969) et deux Coupes des vainqueurs de Coupes (1968, 1973). Le défenseur compte 47 sélections en équipe d'Allemagne de l'Ouest. Il n'a marqué qu'un but, mais celui-ci est resté légendaire. Il avait en effet égalisé à 1-1 en fin de match lors de la demi-finale de Coupe du monde contre l'Italie. La Squadra s'était ensuite imposée 4-3 ap au terme d'une rencontre demeurée dans les annales.

Les Oilers battent Vancouver 3-2 dans l'acte VII La joie des Oilers, qui défieront Dallas en finale de la Conférence Ouest Image: KEYSTONE/AP/ETHAN CAIRNS Pius Suter et Vancouver ne disputeront pas la finale de la Conférence Ouest de NHL. Les Canucks ont été battus 3-2 à domicile par Edmonton lundi dans l'acte VII de leur demi-finale de Conférence. Vancouver a été dominé dès les premiers instants de ce match décisif, ne cadrant que 2 tirs dans le premier tiers contre 13 pour les Oilers. Les Canucks n'ont d'ailleurs pas pu adresser le moindre tir cadré en direction de la cage d'Arturs Silovs (26 arrêts au total) durant une supériorité numérique de 4 minutes. Cet avantage numérique s'est terminé après 14'' de jeu dans la deuxième période. Et 62'' plus tard, les Oilers ont enfin pu concrétiser leur domination grâce à une réussite du défenseur Cody Ceci. Zach Hyman a signé son 11e but dans ces play-off à la 26e, Ryan Nugent-Hopkins marquant le 3-0 à la 36e en "power play". Les Canucks ont su réagir dans le troisième tiers, même s'ils n'ont au final réussi que 17 tirs cadrés (dont 1 pour Suter). Des buts de Conor Garland et de Filip Hronek leur ont même permis de revenir à une longueur à plus de 4' de la fin. Mais les Oilers ont su resserrer leur défense dans les derniers instants. Edmonton défiera donc Dallas dès jeudi soir en finale de la Conférence Ouest, alors que les New York Rangers et Florida se frotteront en finale à l'Est à partir de mercredi. Pour Vancouver, privé de son meilleur buteur Brock Boeser (blessé) pour cet acte VII, le rêve de devenir la première franchise canadienne à gagner la Coupe Stanley depuis 1993 s'est en revanche envolé.

Casper Ruud, l'habitué a franchi un palier Vainqueur en 2021 et 2022 au Geneva Open, Casper Ruud est désormais un habitué du Parc des Eaux-Vives. Le Norvégien veut monter en puissance cette semaine avant, pourquoi pas, de triompher enfin en Grand Chelem, à Roland-Garros. Malgré une déconvenue lors de son premier match au Masters 1000 de Rome, Casper Ruud est l'un des hommes en forme de ce début de saison. "J'aurais aimé faire mieux à Madrid (réd: élimination en 8e de finale) et à Rome, mais j'ai connu de très belles semaines auparavant, à Barcelone et à Monte-Carlo", éclaire le no 7 mondial, présent en conférence de presse à Genève lundi. "D'ailleurs, je n'ai jamais gagné autant de matches à ce stade de la saison (réd: 31) depuis mes débuts sur le circuit." Des paliers franchis Après dix premiers titres obtenus dans des tournois estampillés ATP 250, dont deux à Gstaad et deux à Genève, Ruud a remporté en Catalogne le tournoi le plus prestigieux de sa carrière (un ATP 500). Et ce avec la manière, en dominant Stefanos Tsitsipas, une semaine après avoir cédé contre le Grec en finale sur le Rocher monégasque, où il s'était aussi offert le scalp de Novak Djokovic. Cette victoire, sa première face au Serbe et face à un numéro 1 mondial, a sans doute permis au natif d'Oslo de passer un cap. "Je pense que j'évolue à un meilleur niveau qu'il y a un an. Mais je sais que mon année sera évaluée sur mes performances en Grand Chelem. Cela ne s'est pas très bien passé à l'Open d'Australie (défaite au 3e tour contre Cameron Norrie), donc j'espère que ce sera une autre histoire à Paris", lâche-t-il. Avec les pépins physiques de Jannick Sinner et Carlos Alcaraz, la méforme de Djokovic, Casper Ruud peut légitimement nourrir de grandes ambitions à Roland-Garros, après avoir buté sur la dernière marche lors des deux précédentes éditions. "Ce sera un tournoi ouvert, il y a cinq ou six joueurs pouvant prétendre au titre selon moi", présage le Norvégien. S'il n'a pas le style flamboyant d'Alcaraz ni la puissance brute de Sinner, Ruud n'en demeure pas moins l'un des joueurs les plus solides du circuit, surtout sur terre battue. Seul "Nole" a fait mieux que ses trois finales atteintes lors des huit derniers tournois du Grand Chelem. Il convient aussi de rappeler qu'une victoire à New York en 2022, où il n'avait pas réussi à contenir la furia d'Alcaraz, aurait fait de lui le numéro 1 mondial. Une carrière déjà réussie Lorsqu'on lui demande de jeter un oeil dans le rétroviseur, le Norvégien de 25 ans estime avoir déjà dépassé certaines attentes. "Il y a évidemment beaucoup d'objectifs que j'aimerais atteindre, mais d'un autre côté, j'ai déjà accompli des choses que j'aurais jugées irréalistes lorsque j'étais plus jeune", juge-t-il. Mais le double vainqueur du tournoi genevois ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. "Maintenant que je suis dans cette position, cela me donne envie de pousser davantage, de jouer des grands matches, de faire de bons résultats dans les plus grands tournois. Quand on jette un oeil à ce qu'ont accompli Novak, Rafa (Nadal) et Roger (Federer), on prend conscience de tout ce qu'il est possible de gagner dans ce sport. Ce sont des objectifs que je pourchasse et pour lesquels je m'entraîne chaque jour." Avant d'imiter ses glorieux aînés, Casper Ruud veut retrouver la victoire à Genève après avoir cédé son bien au Chilien Nicolas Jarry, qui l'avait battu en quart de finale l'an dernier: "J'ai toujours bien joué ici et c'est un lieu important dans ma carrière. J'espère pouvoir rester jusqu'à samedi." Mais l'adversité n'a peut-être jamais été aussi forte au Parc des Eaux-Vives. Sur son chemin vers un troisième titre en quatre ans, il pourrait faire face au "terrien" argentin Sebastian Baez et au fougueux américain Ben Shelton, demi-finaliste du dernier US Open. Avant une éventuelle affiche digne d'une finale de Grand Chelem qui ne déplairait ni aux organisateurs ni aux spectateurs, samedi contre Novak Djokovic.

La Suisse en arbitre Pour son septième et dernier match du tour préliminaire du Championnat du monde à Prague, la Suisse affronte la Finlande mardi soir (20h20). Avec l'envie de regagner avant les quarts. Déjà qualifiée pour les quarts, la Suisse n'a plus son destin entre ses mains. Actuellement troisième de son groupe, elle peut rester à cette place en cas de victoire sur la Finlande et si la Tchéquie bat le Canada mardi à 16h20. Si les Canadiens battent les Tchèques, alors les Helvètes pourraient être deuxièmes et donc affronter le 3e de l'autre groupe jeudi à Ostrava. Et s'ils battent les Finlandais, ils pourraient peut-être permettre à l'Autriche d'atteindre pour la première fois les quarts de finale, elle qui a battu la Finlande 3-2 à la dernière seconde du temps réglementaire et à la surprise générale. Il faudrait pour cela que les Autrichiens (7 pts actuellement) prennent le meilleur sur les Britanniques en soixante minutes et que les Suisses en fassent de même avec les Finlandais (10 pts) en soirée. A ce moment-là, Finlnadais et Autrichiens se retrouveraient à égalité de points et c'est la confrontation directe qui qualifierait les hommes de Roger Bader. L'enjeu est donc moindre pour les hommes de Patrick Fischer qui auront tout de même à coeur de finir sur une bonne note après cette unique défaite jusqu'ici face au Canada 3-2 dimanche soir.

Romain Loeffel, enfin le bonheur d'une année paire? Par Jean-Frédéric Debétaz, Prague Quatrième meilleur pointeur de l'équipe de Suisse au Championnat du monde à Prague, Romain Loeffel contribue au bon fonctionnement de la sélection. Et le Neuchâtelois espère bien franchir les quarts. On ne va pas dire que Romain Loeffel est le chat noir de l'équipe de Suisse. Mais de manière assez étonnante, le défenseur du CP Berne n'avait disputé jusqu'ici que les Mondiaux lors des années impaires. Il était là en 2015, 2017, 2019, 2021 et 2023. En 2018 et 2022, il avait eu la chance de participer aux JO. Cette fois-ci, en 2024, le Neuchâtelois de 33 ans aimerait bien aller plus loin que les quarts de finale, un terminus qu'il a vécu lors de ses cinq épopées mondiales avec la Suisse et en 2022 à Pékin. "Il faut vivre avec le passé, note le droitier, auteur de deux buts dans la compétition. C'est vrai que c'est toujours frustrant de ne pas passer ces quarts. Il faut cependant savoir que l'on occupe actuellement le septième rang mondial et qu'il y a donc six nations devant nous. Je ne sais pas depuis combien d'années, mais la Suisse n'a passé le cap des quarts de finale que trois fois." Chacun a son rôle Romain Loeffel a raison. La Suisse a passé trois fois le cap des quarts de finale depuis 1992 et le Championnat du monde à Prague. Il y a bien sûr eu les médailles d'argent en 2013 et 2018, mais aussi un quart de finale remporté contre l'Allemagne en 1992. Les Helvètes avaient ensuite perdu en demi-finale contre la Suède et lors du match pour le bronze face à ce qui s'appelait encore la Tchécoslovaquie. A noter que la Suisse avait également disputé les demi-finales en 1998 lors du Mondial en Suisse, mais la formule était différente puisqu'il n'y avait pas de quarts de finale. Sur le plan personnel, ce Championnat du monde se déroule bien pour Loeffel qui compte 5 points (2 buts) en six parties. Cela fait de lui le quatrième pointeur de la sélection derrière le trio magique Roman Josi, Nico Hischier et Kevin Fiala. "J'essaie d'amener le meilleur de moi-même à chaque match, explique-t-il. C'est évident que si j'arrive à aider l'équipe à marquer des buts, c'est l'une de mes forces." Placé avec Jonas Siegenthaler en début de compétition, le Neuchâtelois fait désormais la paire avec le Zurichois Christian Marti. Une rocade avec Dean Kukan qui ne l'empêche pas de jouer sur la deuxième unité de jeu de puissance. "J'aime jouer des rôles importants dans l'équipe, avoue-t-il. Après, je pense que chaque joueur est important. Il faut être solide à égalité numérique, il faut être bon en power-play et en box-play. Les gardiens jouent vraiment bien. Chaque personne à son rôle, le connaît et doit le jouer à la perfection si on veut aller le plus loin possible." Jamais d'arrogance A aucun moment dans ce tournoi, les joueurs ont semblé sombrer dans une certaine arrogance. Lors de chaque interview, c'est à chaque fois l'humilité qui prédomine. Mais les joueurs sont aussi conscients de leurs forces. "Entre les deux derniers Mondiaux et ce que l'on a montré jusqu'ici, on prouve que l'on peut faire partie des meilleures nations, appuie-t-il. On a envie de rêver haut, mais avant il faut réussir une bonne phase de poules. Plus haut tu peux être classé, mieux c'est." Devoir passer par la case Ostrava en quart de finale ne gêne pas plus que cela l'ancien arrière de Lugano, Genève et Fribourg. On se souvient qu'en 2018, la Suisse avait dû quitter son nid de Copenhague pour se rendre à Herning lors du quart de finale. Cela ne l'avait pas empêché de battre la Finlande. "On est un groupe soudé, conclut le Neuchâtelois. On l'a bien montré sur la glace. Après, les gens ne le voient pas, mais c'est aussi comme ça en dehors. C'est aussi ça qui fait notre force, on est tous fier de jouer pour la Suisse. Tous ces joueurs de NHL qui viennent après leur longue saison, cela démontre qu'ils ont envie de faire partie de ce groupe."

Retrouvailles Murray - Djokovic compromises Andy Murray en mauvaise posture au Geneva Open Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Andy Murray (ATP 75) est en mauvaise posture au 1er tour du Geneva Open face à l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 85). Il aura besoin d'un miracle mardi. La rencontre a été arrêtée puis repoussée à mardi en raison de la pluie, alors que le Britannique était mené 7-5 4-1 lundi soir. Moins mobile que son adversaire, Murray s'est accroché pendant près d'une heure grâce à son service avant de concéder le break à 5-5 dans le premier set, puis encore deux fois au début de la deuxième manche. Les retrouvailles avec Novak Djokovic, qu'il n'a plus affronté depuis 2017, sont plus que compromises. Avant la pluie, c'est le Serbe qui a fait son arrivée aux Eaux-Vives. L'apparition du "Djoker", venu s'entraîner sur un des courts annexes avant d'aller assister à la victoire de Young Boys au stade de Genève, a généré un certain engouement auprès des spectateurs déjà nombreux lundi. "On se dirige très certainement vers un guichet fermé tous les jours", ont d'ailleurs déclaré les organisateurs.

Super League: fin du suspense, les Young Boys sacrés Les Bernois exultent après le but de Camara Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Les Young Boys ont décroché leur 17e titre de champion de Suisse. Lors de la 37e journée de Super League, les Bernois ont mis fin au semblant de suspense en battant Servette 1-0 à Genève. Une réussite de la tête du défenseur Camara à la 73e sur un corner botté par Lakomy a donné la victoire aux visiteurs, et condamné Servette à la troisième place du classement. L'intérimaire Joël Magnin et ses hommes ont ainsi assuré l'essentiel au terme d'une saison quand même assez loin des standards habituels de YB. Le titre a été acquis, mais il ne restera pas dans les annales comme un millésime de grande qualité. Servette inoffensif Novak Djokovic, présent au stade, n'a pas vécu le match de football le plus inoubliable de sa vie. Le no 1 mondial du tennis, dont la cousine va épouser le Servettien Timothée Cognat, n'a guère eu l'occasion de vibrer lors de cette partie bien pauvre en émotions. Sérieux, YB a livré le minimum syndical, sans prendre de risques alors qu'un Servette inoffensif n'a pas cadré le moindre tir... Même en cas de défaite au Stade de Genève, YB aurait quand même été sacré. En effet, Lugano s'est incliné 2-1 au Letzigrund contre le FC Zurich, qui s'est ainsi assuré une place en qualifications de Conference League la saison prochaine. Le FCZ a largement dominé des Tessinois pas dans le coup. La victoire a été obtenue grâce à des réussites de Kamberi (12e) et Okita (55e), alors que Cimigiani a sauvé l'honneur à la 88e. Pas d'Europe pour Winterthour Enfin, Saint-Gall est allé s'imposer 3-1 à Winterthour avec des buts d'Akolo et de Zanotti en première mi-temps. Patrick Rahmen, le futur entraîneur de YB, ne réussira ainsi pas à offrir une place européenne à son employeur actuel, "Winti" ne pouvant plus finir mieux que sixième malgré la réduction du score de Burkart (84e). Witzig a peu après assuré le succès des Brodeurs, qui eux joueront aussi les qualifications de Conference League

Liverpool: Arne Slot succède à Jürgen Klopp Arne Slot: direction Liverpool Image: KEYSTONE/EPA/Gerrit van Keulen Liverpool a officialisé l'arrivée du Néerlandais Arne Slot (45 ans) comme nouvel entraîneur. Le technicien, actuellement en poste à Feyenoord Rotterdam, a signé un contrat de trois ans avec les Reds. Slot prendra donc comme attendu la succession de Jürgen Klopp, qui a quitté le banc de Liverpool après neuf ans marqués par de grands succès et, surtout, une incroyable communion avec les supporters. Sous la houlette de l'Allemand, les Reds ont notamment gagné la Ligue des champions (2019), la Premier League (2020), le Mondial des clubs (2020), la Coupe d'Angleterre (2022) et la Coupe de la Ligue (2022, 2024). Arne Slot jouit d'une réputation favorable et devrait continuer à faire jouer Liverpool de manière attractive. Avec Feyenoord, qu'il dirigeait depuis 2021, il a remporté le championnat des Pays-Bas en 2023 et la Coupe ce printemps.

Super League: l'histoire continue entre le FCZ et Marchesano Antonio Marchesano: fidèle au FC Zurich Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Antonio Marchesano (33 ans) continuera de porter les couleurs du FC Zurich. L'attaquant a prolongé son contrat d'un an, jusqu'à fin juin 2025, avec option pour une saison supplémentaire. Marchesano a rejoint le FCZ en 2016, en provenance de Bienne. Il a contribué à gagner la Coupe de Suisse en 2018 et le championnat en 2022. En 273 matches toutes compétitions confondues, il a marqué 64 buts et donné 59 passes décisives.

Challenge League: Sion assure sa promotion Dejan Sorgic a montré la voie en marquant les deux premiers buts de Sion Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Sion a assuré son retour dans l'élite après un an de purgatoire. Lors de la 36e journée de Challenge League, les Valaisans ont obtenu leur promotion en Super League en battant Schaffhouse 3-0. Les hommes de Didier Tholot n'avaient besoin que d'un point pour être certains de monter. Devant plus de 12'000 spectateurs, ils ont mis un point d'honneur à empocher la totalité de l'enjeu, grâce à un doublé de Sorgic (41e/50e) et une réussite de Schmied (81e). Thoune, qui n'avait que peu de chances de passer devant les Sédunois, a néanmoins fait le job à Wil, où les Bernois l'ont emporté 3-0 pour terminer à trois longueurs du premier. Le rêve d'une promotion à l'étage supérieur passera pour eux par le barrage contre Grasshopper, dans lequel les protégés de Mauro Lustrinelli ne partiront pas sans arguments. La solidité défensive du FC Sion a sans doute été déterminante dans l'issue de la saison: les Valaisans n'ont encaissé que 23 buts en 36 matches. La deuxième meilleure défense, celle de Thoune, a elle cédé à 38 reprises. Du côté des attaques, les Bernois ont été les plus percutants avec 73 buts inscrits, un de plus que Sion.