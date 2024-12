L'Arabie saoudite organisera la Coupe du monde 2034

YB: Meschack Elia perd un de ses fils Une bien triste nouvelle pour Meschack Elia Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Les Young Boys ont annoncé une triste nouvelle: un des fils de Meschack Elia est décédé mardi soir après une courte maladie en République démocratique du Congo. La compagne de l'attaquant était dans ce pays avec leurs deux enfants quand le drame s'est produit. Elia a quitté l'équipe bernoise quelques heures avant son match de Ligue des champions à Stuttgart. Il est rentré à Berne avant de s'envoler pour son pays. Les joueurs de YB porteront un brassard noir mercredi soir à Stuttgart. Une minute de silence sera aussi observée avant la rencontre.

Remco Evenepoel et la Poste belge veulent éviter les accidents Remco Evenepoel: son accident l'incite Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Remco Evenepoel va lancer une campagne de prévention des accidents avec la Poste belge (Bpost). Le coureur a été victime récemment d'un accident avec un véhicule de celle-ci. Evenepoel (24 ans) souffre de multiples fractures après avoir heurté la portière d'une voiture de Bpost. Il ne devrait pouvoir reprendre l'entraînement qu'à fin janvier. "Bpost, en partenariat avec la R.Ev Academy, lance une campagne de prévention contre les accidents de portière, aussi appelés dooring", indique un communiqué de la Poste. Concrètement, un autocollant à l'effigie du champion belge sera apposé sur les vitres des portières pour rappeler aux automobilistes de vérifier la présence de cyclistes avant d'ouvrir, selon la même source. Les conducteurs et conductrices de Bpost, déjà formés à la "technique hollandaise" (ouvrir la portière avec la main opposée pour mieux vérifier l'arrivée de cyclistes et/ou piétons, NDLR), seront les premiers équipés de cet autocollant, qui sera installé sur l'ensemble de la flotte de l'entreprise. Le grand public pourra se procurer gratuitement l'autocollant à partir du 10 décembre via le site internet lereflexeremco.be. "Les usagers de la route doivent être attentifs les uns aux autres", a rappelé Remco Evenepoel. Mardi dernier, près de Bruxelles, le coureur n'avait pu éviter une voiture de la Bpost, dont la factrice avait soudainement ouvert la portière Le double champion olympique de Paris a subi des fractures à une côte, à l'omoplate droite, à une main et souffre de contusions aux poumons et d'une luxation de la clavicule droite.

Eddy Merckx plaisante après être tombé Eddy Merckx a désormais une nouvelle hanche Image: KEYSTONE/AP/Laurent Rebours Eddy Merckx, opéré d'une fracture de la hanche, a plaisanté sur la chute dont il a été victime lundi: "dorénavant, je roulerai avec deux petites roues stabilisatrices", a-t-il dit à des médias belges. "Le médecin m'a dit que l'opération s'était bien déroulée", a-t-il déclaré au quotidien Het Laatste Nieuws. "Ils m'ont mis une nouvelle hanche. La douleur n'est pas trop forte pour l'instant. Lundi, elle était énorme, mais avec l'opération, c'est mieux". Le Cannibale, âgé de 79 ans, concède "avoir eu peur" au moment de sa chute, dont il a relaté les circonstances. "Sur la voie ferrée à Hombeek (près de Malines), ma roue arrière a soudainement glissé. Je suis tombé sur la hanche et je ne pouvais pas me redresser. Heureusement, quelques passants étaient là. Sinon, cela aurait été une catastrophe. J'ai eu peur, oui", a indiqué le quintuple vainqueur des Tours de France et d'Italie. Rétablissement complet Merckx commencera sa rééducation dès ce mercredi "avec la possibilité de poser immédiatement tout le poids du corps sur la jambe opérée", a annoncé l'hôpital d'Herentals dans un communiqué. "Pour traiter cette blessure, une prothèse totale de hanche a été posée mardi après-midi par le Dr Mike Tengrootenhuysen et le Professeur Steven Claes. L'opération s'est déroulée sans encombre, et un rétablissement complet est attendu", a ajouté l'hôpital. L'établissement a expliqué que le rétablissement complet prendra plusieurs mois, mais que l'homme aux 525 victoires pourrait déjà remonter sur le vélo dans quelques semaines. Eddy Merckx est considéré comme le plus grand champion de l'histoire du cyclisme.

Mondiaux en petit bassin: deux Suisses en échec Roman Mityukov n'a pas réussi d'exploit sur 100 m libre Image: KEYSTONE/EPA/TIBOR ILLYES Les Suisses n'ont pas réussi d'exploit mercredi matin en séries lors des Mondiaux en petit bassin à Budapest. Tant Roman Mityukov (100 m libre) que Louis Droupy (100 m brasse) ont été éliminés. Mityukov a pris la 4e place de sa course en 48''27. Pour obtenir une place en demi-finale, il lui aurait fallu aller beaucoup plus vite (46''89). Le Genevois sera en lice dimanche sur 200 m dos, la discipline sur laquelle il a obtenu du bronze cet été lors des Jeux olympiques de Paris. Droupy a aussi largement manqué sa qualification. Le Vaudois a nagé en 59''33, loin de son record de Suisse établi en novembre à Sursee (58''27). Il sera encore engagé vendredi et samedi sur 50 m et 200 m brasse. En soirée, Noè Ponti disputera la finale du 50 m papillon. Le Tessinois en sera le favori après avoir battu son record du monde mardi en demi-finale.

Milwaukee et Oklahoma City qualifiés pour le Final Four Giannis Antetokounmpo et les Bucks joueront le Final 4 de la NBA Cup Image: KEYSTONE/AP/Morry Gash Les Bucks et le Thunder se sont qualifiés mardi pour le Final Four de la NBA Cup. Milwaukee, déjà présent dans le dernier carré l'an dernier, a dominé Orlando 114-109 en quart de finale, alors qu'Oklahoma City s'est défait de Dallas 118-104. Les Atlanta Hawks de Clint Capela et les New York Knicks, à l'Est, Golden State et Houston, à l'Ouest, se disputeront mercredi les deux derniers tickets pour la phase finale, prévue à Las Vegas, de cette compétition créée l'an passé. Les demi-finales auront lieu samedi avant la finale le 17 décembre. La qualification confirme la bonne forme des Bucks, qui ont gagné 9 de leurs 11 derniers matches. Giannis Antetokounmpo a brillé (37 points, 7 rebonds, 4 contres), mais c'est Damian Lillard (28 points, 9 assists) qui s'est montré décisif dans le "money time" en égalisant d'un tir à 3 points à 52 secondes de la sirène avant de réussir un dunk puis d'assurer sur la ligne des lancers francs. Doncic muselé Leader de la Conférence Ouest avec désormais 19 victoires pour 5 défaites, le Thunder s'est pour sa part offert un succès de prestige face à Dallas, finaliste NBA au printemps. OKC a verrouillé le magicien Luka Doncic avec une défense serrée sur le Slovène (2 points à la mi-temps, 16 au final). Sous l'impulsion de son meneur canadien Shai Gilgeous-Alexander, une nouvelle fois exceptionnel (39 points, 8 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions, 1 contre), le Thunder s'est détaché dans le troisième quart-temps (33-19). Dallas est revenu à 8 points au milieu du dernier quart avec Klay Thompson (19 points) et Kyrie Irving (17 points), sans finalement inquiéter les locaux.

Une 8e défaite de suite pour Nashville, qui perd Josi Roman Josi (ici face à Seattle) s'est blessé au bas du corps mardi Image: KEYSTONE/AP/GEORGE WALKER IV Roman Josi gardera un souvenir amer de la soirée du 10 décembre 2024. Touché au bas du corps, le capitaine de Nashville n'a joué qu'un seul tiers-temps avec les Predators, lesquels ont subi face à Calgary (4-3) leur huitième défaite consécutive. La durée de l'indisponibilité du Bernois restait à déterminer. Nashville menait 2-1 à l'issue de la première période face aux Flames, qui ont donc renversé la vapeur face à une équipe privée de son meilleur défenseur. Josi, qui affiche 23 points en 29 matches à son compteur personnel cette saison, n'a passé que 5'32 sur la glace mardi alors qu'il tourne à plus de 25 minutes de jeu par match. Nashville a certes pu reprendre l'avantage dans cette rencontre sans son capitaine, Jonathan Marchessault marquant le 3-2 à la 28e. Mais les Flames ont renversé définitivement la vapeur avant même la fin du deuxième tiers pour infliger aux Predators une 22e défaite en 29 parties livrées cette saison. Soirée frustrante également pour Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler. Les Devils ont survolé les débats face à Toronto mardi à Newark (39 tirs cadrés à 16, 16-1 après 20' de jeu), mais ils ont été battus 2-1 après prolongation par les Maple Leafs. C'est l'ex-Lion de Zurich Auston Matthews qui a offert la victoire à Toronto après 2'51 en "overtime". Un 6e succès de suite pour LA Nino Niederreiter et Kevin Fiala ont en revanche goûté à la victoire tout en réussissant un point. Le Grison a signé son 7e assist de la saison avec Winnipeg, qui a écrasé Boston 8-1 pour décrocher son 21e succès dans ce championnat 2024/25. Le St-Gallois a quant à lui inscrit son 10e but, prenant une part prépondérante dans la sixième victoire consécutive des LA Kings (3-1 face aux Islanders).

Fanny Smith prête à renouer avec la victoire Prête pour une nouvelle saison après un exercice 23/24 marquée par une blessure, Fanny Smith a faim. Avec les JO 2026 en tête, la Vaudoise de 32 ans espère bien retrouver les joies de la victoire. La vie d'athlète de skicross est faite de hauts et de bas. Il y a des blessures qui peuvent mettre fin brutalement à des saisons. Pionnière de son sport, Fanny Smith a tout connu. Les joies des victoires, des titres et des médailles olympiques, comme les affres de blessures qui mettent du temps à guérir. Malgré les bas, la Villardoue a toujours affiché une régularité impressionnante. La saison dernière, elle a terminé 9e de la Coupe du monde et cela faisait depuis 2012 et une saison marquée par les blessures que Fanny Smith n'avait plus compilé au moins 500 points sur une saison de Coupe du monde. Victime d'une blessure à une cheville et à un pouce l'hiver dernier, Fanny Smith a dû revoir ses objectifs. "Il n'y avait pas besoin d'opérer, alors mon but a été d'être fit pour la fin de saison, confie-t-elle à l'agence Keystone-ATS. J'étais allée à Idre Fjäll en fin de saison avec cet état d'esprit." Avec les alpins et de retour chez Stöckli A quelques jours du départ de la Coupe du monde à Val Thorens (12/13 décembre), Fanny Smith se sent bien. Elle a remis les skis en août avec un gros bloc à Ushuaïa en compagnie de l'équipe alpine. "Ils m'ont prise dans leurs bagages, explique-t-elle. J'avais à coeur de faire quelque chose de différent. Mon ambition en allant là-bas était de reconstituer la base et de retrouver le feeling." Comme pour valider son envie de renouveau, Fanny Smith est revenue aux sources en retournant chez Stöckli après deux ans passés chez Völkl. "En 2022 après 13 ans chez Stöckli, j'avais besoin de changement, dit-elle. Völkl était déjà venu en 2018, mais je ne me sentais pas prête. J'ai passé deux années super enrichissantes où j'ai pu développer un ski pour le skicross. Mais cela demande énormément d'énergie. En alpin c'est différent parce qu'en général il y a un pool de testeurs, on n'est jamais toute seule." JO à Livigno, Mondiaux à St-Moritz Quand elle évoque les objectifs à venir, la Vaudoise aux 31 succès en Coupe du monde file en février 2026 avec les JO de Milan-Cortina et les épreuves de skicross qui auront lieu à Livigno, à quelques kilomètres de la frontière suisse et du col de la Bernina. "On ne pourra pas faire de test events, regrette-t-elle. On verra si on peut aller faire quelques entraînements avant les compétitions." Et les Mondiaux de St-Moritz en mars prochain? "Alors oui, parce que c'est assez unique d'avoir des Championnats du monde dans son pays, avance celle qui compte trois globes de cristal. Mais ils arrivent en fin de saison, ce sera un challenge pour avoir son pic de forme au bon moment, surtout après une étape en Géorgie et une à Craigleith au Canada juste avant", souligne-t-elle. En évoquant le calendrier, Fanny Smith pointe du doigt les gros efforts à fournir pour les athlètes. "En décembre, on a cinq épreuves en dix jours, note-t-elle. Avec cinq runs par course, c'est intense. On a dit à la FIS que 21 courses, c'était trop. Ils ont répondu que l'on avait le droit de faire des impasses. C'est chouette de voir cet engouement pour le skicross, mais ce serait bien d'écouter les athlètes", conclut-elle.

Ligue des champions: YB espère éviter une nouvelle défaite Les Young Boys se déplacent ce soir (21h00) à Stuttgart lors de la 6e journée de Ligue des champions. Les Bernois, cancres de la compétition, espèrent éviter une sixième défaite consécutive. Scotchés au 36e et dernier rang du classement, les champions de Suisse ont multiplié les déceptions cet automne. Inexistants sur la scène européenne, en grosse difficulté en Super League, leur forme actuelle ne les autorise guère à rêver avant d'aller affronter le VfB Stuttgart. Le club allemand n'a pourtant rien d'un épouvantail, lui qui occupe la 27e place de la phase de Ligue avec 4 points. Le club dans lequel évoluent les Suisses Fabian Rieder et Leonidas Stergiou figure aussi en 8e position de la Bundesliga, assez loin donc de son niveau de la saison dernière.

Le Real s'impose à Bergame grâce à ses stars Kylian Mbappé buteur, mais aussi contraint de quitter le terrain pour une blessure musculaire. Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Les grandes équipes ne meurent jamais ! Le Real Madrid l’a démontré une fois de plus à Bergame. Lors de la sixième journée de la phase de Ligue, une journée qui était bien celle de tous les dangers, le Real a battu l’Atalanta 3-2. Face à une équipe qui a pris la tête de la Serie A et qui restait sur une série de neuf victoires de rang, le détenteur du trophée a marqué par ses trois stars, Kylian Mbappé (10e), Vinicus Junior (56e) et Jude Bellingham (59e). Ce match, qui aura tenu toutes ses promesses, a été marqué par la sortie sur blessure de Mbappé. Victime d’un problème musculaire, le Français a demandé son remplacement à la 36e minute. Cette blessure survient alors qu’il semblait avoir retrouvé son coup de reins qui peut faire toute la différence. Autre ténor en péril avant cette sixième journée, Paris s’est rassuré, Le PSG s’est imposé 3-0 à Salzbourg grâce à des réussites de Gonçalo Ramos, de Nuno Mendes et de Désiré Doué. La faiblesse de l’opposition doit toutefois tempérer tout jugement sur la performance des Parisiens. Sur le plan suisse, il n’aura manqué qu’une poignée de secondes à Yann Sommer pour signer un sixième clean-sheet en six journées. Le portier bâlois et l’Inter se sont inclinés 1-0 à Leverkusen face au Bayer de Granit Xhaka sur un but heureux de Nordi Mukiele à la 90e minute. Venus presque uniquement pour défendre le 0-0, les Italiens ont été punis pour une attitude bien trop passive. Enfin à Guingamp, le conte de fées s’est poursuivi pour Edimilson Fernandes et Brest. Les Bretons ont battu 1-0 le PSV Eindhoven pour se retrouver avec le même nombre points que Leverkusen, Aston Villa et l'Inter derrière l'intouchable Liverpool.

Une sixième victoire pour Liverpool Mohamed Salah transforme le penalty de la victoire. Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Six sur six pour Liverpool ! A Gérone, les Reds ont poursuivi leur sans faute en phase de ligue de la Ligue des Champions. Cette victoire face aux Catalans a été acquise grâce à un penalty de Mo Salah à la 63 minute. L’Egyptien a transformé ce penalty qui avait été provoqué par Luis Diaz pour concrétiser une supériorité parfois écrasante du leader de la Premier League. Seule équipe au bilan immaculé, les Reds tenteront de réussir le grand huit en janvier avec deux derniers matches contre Lille et à Eindhoven. Battu pour la cinquième fois en six matches, Gérone devra, quant à lui, battre le Milan et Arsenal pour avoir une chance de se hisser en huitième de finale. Vaste programme...

Un nouveau record du monde pour Noè Ponti Noè Ponti plonge vers un nouveau record du monde du 50 m papillon en petit bassin. Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT HEGEDUS Noè Ponti nage comme jamais en cette fin d’année ! A Budapest, le Tessinois a battu son record du monde du 50 m papillon en petit bassin avec un chrono extraordinaire de 21’’43. Crédité de 21’’53 le matin lors des séries de ces championnats du monde Noè Ponti a été un dixième plus rapide en demi-finale pour abaisser son record du monde de 0’’03. Il l’avait établi au début novembre à Singapour. "Je n’avais pas d’attente particulière sur cette demi-finale même si je sais que ce bassin de Budapest est très rapide, souligne Noè Ponti au micro de Swiss Aquatics. J’étais tout simplement très concentré. La clé dans un 50 m est de ne commettre aucune faute." La question désormais est de savoir ce que nous réserve Noè Ponti pour la finale de mercredi. Mais une chose est sûre: il tient vraiment à se faire pardonner son échec des Jeux de Paris, cette médaille de bronze du 100 m papillon qu’il a perdue pour 0’’10. Avec son exploit de mardi, Noè Ponti a déjà gagné un chèque de 25'000 dollars qui récompense chaque record du monde battu lors de ses mondiaux. Mercredi, il peut donc doubler la mise et remporter aussi 10'000 dollars de plus s’il cueille le titre. On voit mal d’ailleurs comment l’or pourrait lui échapper dans la mesure où le Néerlandais Nyls Kostranje, deuxième de ces demi-finales, a été crédité d’un temps de 21’’81. Cet écart de 0’’38 sur Noè Ponti semble tout simplement vertigineux.

Italie: Edoardo Bove s'est fait poser un défibrillateur Edoardo Bove avant son malaise cardiaque Image: KEYSTONE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI Le milieu de terrain de la Fiorentina Edoardo Bove s'est fait poser un défibrillateur, selon la presse italienne. Le joueur avait été victime d'un arrêt cardiaque en plein match de Serie A. Selon notamment la Gazzetta dello Sport et Sky Sport, l'intervention s'est déroulée dans la matinée de mardi à l'hôpital Careggi de Florence où le joueur italien, âgé de 22 ans, est hospitalisé depuis son accident cardiaque. "Il s'agit d'un dispositif provisoire, laissant dans quelques mois la possibilité de passer à une version définitive ou à un dispositif plus léger", précise le quotidien sportif italien. Le 1er décembre, Bove s'était effondré à la 16e minute du match opposant la Fiorentina à l'Inter Milan. Après l'arrêt du match et l'intervention sur le terrain des services de secours devant ses coéquipiers et adversaires sous le choc, il avait été admis en soins intensifs. Les examens avaient permis rapidement d'exclure "des lésions graves du système nerveux central et du système cardio-respiratoire". Comme Eriksen Bove pourrait se retrouver dans la situation de l'international danois Christian Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque durant le premier match de son équipe à l'Euro 2021. Après la pause d'un défibrillateur, Eriksen avait pu reprendre sa carrière huit mois plus tard, mais pas avec l'Inter Milan, club avec lequel il était sous contrat au moment de son malaise cardiaque. En Italie, un défibrillateur est un dispositif qui est une contre-indication à la pratique du football professionnel. Mais cet appareil est autorisé dans d'autres championnats, comme en Angleterre où Eriksen a rebondi après la résiliation, d'abord à Brentford de janvier à juin 2022, puis à Manchester United.

Budapest: Noè Ponti meilleur temps des séries du 50 m papillon Noè Ponti déjà en verve à Budapest Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti a réussi le meilleur temps des séries du 50 m papillon aux Mondiaux en petit bassin à Budapest. Le Tessinois a nagé en 21''53, à 3 centièmes de son record du monde. Ponti a par contre renoncé à s'aligner sur le 200 m 4 nages. Quant à Roman Mityukov, il n'a pu faire mieux que 30e des séries du 100 m dos en 51''74.

Chicago met fin à sa série noire, au Madison Square Garden Taylor Hall (à gauche) fut l'homme du match pour Chicago face aux Rangers Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Chicago a renoué avec la victoire lundi en NHL, après cinq défaites consécutives. Les Blackhawks de Philipp Kurashev, qui disputaient leur deuxième match sous la houlette de l'entraîneur intérimaire Anders Sörensen, sont allés s'imposer 2-1 sur la glace des New York Rangers. L'homme du match fut Taylor Hall. Le Canadien, MVP de la saison 2017/18 alors qu'il évoluait au côté de Nico Hischier chez les Devils, a inscrit le but de la victoire à la 27e minute sur une passe décisive du no 1 de la draft 2023 Connor Bedard. Hall avait auparavant signé l'assist sur le 1-0 de Tyler Bertuzzi (9e). En difficulté cette saison, Philipp Kurashev (5 points jusqu'ici) n'a eu droit qu'à un temps de jeu de 11'58 au Madison Square Garden. "Muet", le centre bernois a terminé cette partie avec un bilan de -1, lui qui était présent sur la glace lorsque Will Cuyle a marqué le 1-1 à la 20e minute. Grâce à cette victoire, leur neuvième de la saison, les Blackhawks ont cédé provisoirement la dernière place de la Ligue - et de la Central Division - aux Nashville Predators du capitaine Roman Josi. Quant aux New York Rangers, ils en sont à huit défaites sur leurs dix dernières sorties.