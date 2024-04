L'équipe de Suisse perd en Slovaquie ++ Alonso prolonge son contrat

Préparation aux Mondiaux: la Suisse battue en Slovaquie Les Suisses ont eu beau se motiver, la défaite était au rendez-vous Image: KEYSTONE/AP/Ivan Frantisek Dixième match de la saison, dixième défaite pour l'équipe de Suisse! Les protégés de Patrick Fischer ont été battus 3-0 à Humenné par la Slovaquie dans le premier de deux matches de préparation. La marche d'approche en vue du championnat du monde en République tchèque continue donc de manière négative pour les Suisses, qui ont perdu le goût de la victoire depuis trop longtemps. Jeudi, ils ont concédé le premier but de Fasko-Rudas à la 19e et ont été incapables de réagir et d'inscrire la moindre réussite. Les Slovaques ont fait le break par Tamasi à la 56e avant que Kollar ne scelle le score final à 15 secondes de la sirène dans une cage désertée par le gardien Sandro Aeschlimann. Les Helvètes ont aussi déçu en power-play, malgré trois occasions de jouer à cinq contre quatre. Ils ont par contre été solides lors des cinq infériorités numériques qu'ils ont dû affronter. La discipline a un peu laissé à désirer, notamment chez Tim Berni: le défenseur de Genève-Servette a accumulé trois pénalités mineures.

Formule 1: Fernando Alonso prolonge avec Aston Martin Fernando Alonso: sa carrière en F1 va encore se prolonger Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Fernando Alonso (42 ans) a prolongé son contrat avec l'écurie Aston Martin jusqu'à fin 2026. Le vétéran espagnol, double champion du monde (2005/2006), pilote pour cette équipe depuis 2023. Alonso était courtisé par plusieurs teams lors du prochain mercato, très animé avec l'annonce du départ de Lewis Hamilton chez Ferrari. L'Espagnol, qui a gagné 32 Grands Prix - le dernier à Barcelone en 2013 -, espère toujours renouer avec la victoire.

Mort à 76 ans d'O.J. Simpson O.J. Simpson lors d'un évènement hippique en 2007 Image: KEYSTONE/AP/Amy Sancetta O.J. Simpson, ancienne star du football américain, est mort d'un cancer à l'âge de 76 ans, a annoncé sa famille. Son procès pour double meurtre en 1995 avait captivé l'Amérique avant son acquittement. "Le 10 avril, notre père, Orenthal James Simpson a succombé des suites de son combat contre le cancer. Il était entouré de ses enfants et petits-enfants", a écrit sur X la famille de celui qui fut considéré comme l'une des premières superstars noires aux Etats-Unis. Ancien running back vedette de la NFL, reconverti dans le cinéma, O.J. Simpson avait été déclaré non coupable du meurtre en 1995 de son ex-épouse et d'un ami de celle-ci à Los Angeles après le "procès du siècle", sur-médiatisé et extrêmement chargé sur le plan racial. Les débats avaient captivé le pays et le verdict innocentant O.J. Simpson continue de susciter la controverse, près de 30 ans après.

Wout van Aert doit renoncer au Tour d'Italie Wout van Aert: pas en mesure de courir le Giro Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Wout van Aert ne courra pas le Tour d'Italie (4-26 mai). Le Belge, gravement blessé dans une chute fin mars, a annoncé son forfait dans une vidéo sur le compte X de son équipe Visma-Lease a bike. "Pour le moment, je ne peux pas du tout m'entraîner", explique-t-il, en disant souffrir encore des côtes: "C'est pourquoi nous avons pris la décision de ne pas prendre le départ du Giro". Son équipe a annoncé son remplacement par le Français Christophe Laporte. "C'est vraiment dommage, je suis réellement déçu de manquer mon deuxième grand objectif de la saison, mais pour le moment je dois faire de ma santé ma priorité et je dois donner à mon corps le temps nécessaire pour se remettre", ajoute Van Aert (29 ans). Duel avorté Il avait déjà dû renoncer à participer au Tour des Flandres et surtout à Paris - Roubaix, où l'on attendait avec gourmandise son duel avec le Néerlandais Mathieu van der Poel, vainqueur des deux épreuves. Son autre objectif affiché cette saison est d'aller chercher des médailles olympiques aux JO de Paris, tant contre la montre que sur la course en ligne. Van Aert s'est blessé le 27 mars, en chutant lourdement à 67 kilomètres de l'arrivée de A travers les Flandres, après avoir touché à très haute vitesse la roue d'un équipier dans la descente réputée dangereuse amenant au pied du Kanarieberg. Victime de fractures à la clavicule, au sternum et à plusieurs côtes, il a également souffert d'une contusion à un poumon.

Djibril Sow s'est cassé un pied: il ne jouera plus cette saison Une première saison pas inoubliable pour Sow en Espagne Image: KEYSTONE/EPA EFE Coup dur pour Djibril Sow (27 ans): l'international suisse du FC Séville s'est cassé un pied. Il doit mettre un terme à sa saison et manquera donc aussi l'Euro en Allemagne. "Moment difficile d'accepter que la saison est terminée pour moi et que je ne peux pas aider l'équipe lors des derniers matches", a-t-il publié sur son compte Instagram. Sow, dont la première saison en Liga n'a pas été facile, a pour objectif "de récupérer complètement et de revenir au meilleur de ma forme", a-t-il ajouté. Cette saison, Djibril Sow a fait 24 apparitions en championnat avec son club qui n'occupe que le 14e rang de la Liga. Il a marqué un but et donné une passe décisive.

Waltert ouvrira les feux contre Swiatek Simona Waltert aura l'honneur de défier Iga Swiatek vendredi en ouverture Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Heinz Günthardt mise sur Céline Naef et Simona Waltert pour les deux simples du duel contre la Pologne en Billie Jean King Cup. Waltert ouvrira les feux vendredi contre la no 1 mondiale Iga Swiatek. La Suisse se présente donc à Bienne avec ses deux joueuses les mieux classées. Sans Viktorija Golubic, blessée, et Belinda Bencic, future maman, elle est clairement un outsider face aux puissantes Polonaises. Le capitaine Günthardt renonce donc pour l'instant à faire jouer l'expérimentée Jil Teichmann (WTA 213), qui a reculé au classement WTA. Dans le premier simple, Simona Waltert (WTA 158) sera confrontée vendredi à partir de 14h à la numéro un mondiale Iga Swiatek. Ensuite, Céline Naef (WTA 148), 18 ans, affrontera Magdalena Frech (WTA 52). Dimanche, les paires inversées - Naef contre Swiatek et Waltert contre Frech - sont au programme. Mais il peut encore y avoir des changements. En cas d'égalité après les simples, les deux pays pourraient disputer un double décisif. L'enjeu dans le Seeland reste la qualification pour le tournoi final de novembre. Le perdant devra se battre en play-off pour rester dans le groupe mondial I.

Corthay conserve son titre en Super-G, première pour Stössel Camille Rast, 2e du Super-G des Championnats de Suisse Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Denis Corthay a conservé son titre en Super-G lors des Championnats de Suisse à Zinal. Le Valaisan a devancé Lars Rösti de 0''08 et Andri Moser de 0''10. Vainqueur l'an dernier chez lui à Verbier, le Bagnard de 20 ans a été le meilleur en l'absence de tous les favoris de la Coupe du monde, à commencer par le roi Marco Odermatt. Corthay a surtout mieux répondu que le favori Arnaud Boisset qui a connu l'élimination. Les courses auraient dû se tenir à Davos samedi dernier, mais les températures élevées dans les Grisons avaient détérioré la piste, ce qui n'avait plus permis de garantir la sécurité des athlètes. Le Super-G féminin avait été interrompu après la chute de Nicole Good et la course masculine n'avait pas eu lieu. Camille Rast en argent Comme chez les messieurs, la course des dames s'est déroulée sans les cracks de la Coupe du monde. La championne olympique Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin ainsi que Corinne Suter, Joana Hählen et Jasmine Flury, blessées, n'ont pas pris le départ. Idem pour la tenante du titre Delia Durrer. En l'absence des meilleures skieuses, c'est Eliane Stössel qui l'a emporté. La jeune Nidwaldienne de 19 ans a devancé Camille Rast de 0''12. Alessia Bösch a décroché la médaille de bronze. Loin d'être une spécialiste de la vitesse, Camille Rast va peut-être s'essayer à quelques Super-G de Coupe du monde la saison prochaine.

Un nouveau but pour rien pour Philipp Kurashev Philipp Kurashev: une saison Image: KEYSTONE/AP/ERIN HOOLEY Malgré un but de Philipp Kurashev, son 17e pour son 52e point, Chicago a coulé à St. Louis. Les Blackhawks se sont inclinés 5-2 en raison d’un début de match cataclysmique. Les Blues ont, en effet, marqué sur leurs trois premiers lancers pour "chasser" le portier Petr Mrazek après seulement 4’37’’ de jeu. Avec une telle entame, il n’y avait rien à espérer pour les Blackhawks face à une équipe qui conserve encore une – petite – chance de disputer les séries finales. Buteur à la 29e pour le 1-4, Philipp Kurashev restera comme l’une des rares satisfactions de la saison pour Chicago qui a très vite abandonné toute ambition de jouer les play-off. Le Bernois peut s’affirmer le mois prochain comme l’un des atouts maîtres de l’équipe de Suisse. Au même titre que Janis Moser. Le défenseur d'Arizona a cueilli un succès à Vancouver face aux Canucks de Pius Suter. Les Coyotes se sont imposés 4-3 sur une réussite de Logan Cooley à... 3 contre 4 après 3’51’’ de jeu dans la prolongation.

Un dernier quarter fatal pour les Hawks Clint Capela accuse un temps de retard sur Miles Bridges (0). Image: KEYSTONE/AP/Mike Stewart Atlanta devra très certainement se contenter de la 10e place de la Conférence Est. Battus 115-14 sur leur parquet par Charlotte, les Hawks n’avancent plus. Cette quatrième défaite de rang a été consommée par un layup de Miles Bridges à 3’’8 du buzzer. Les Hawks avaient pourtant compté un avantage de 15 points avant l'ultime quarter (92-77)... Aligné seulement durant 21’, Clint Capela n’endosse pas vraiment la responsabilité de ce revers. Le Genevois a inscrit 15 points et a cueilli 6 rebonds pour un différentiel de +14. La bonne nouvelle de la soirée pour Atlanta est venue du retour aux affaires de Trae Young. Absent lors des 23 derniers matches en raison d’une blessure à un doigt qui a nécessité une opération le 27 février, le meneur a inscrit 14 points et a délivré 11 assists pour un temps de jeu de 21’. Il a encore deux matches face à Minnesota et à Indiana pour monter en puissance avant le play-in à Chicago où Atlanta jouera sa saison sur un match.

Le LHC "veut aller plus loin", un "rêve inabouti" pour Bykov Andreï Bykov a été longuement honoré par le public fribourgeois après l'élimination de Gottéron. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Après avoir éliminé Fribourg en demi-finale, Lausanne veut désormais aller jusqu'au bout et remporter le titre. "Ca ne fait que commencer, on a envie d'aller plus loin", a déclaré Damien Riat. "Pour l'instant, on est dans notre bulle et on est très concentré. Peut-être qu'on réalisera plus tard ce qu'on est en train de faire", a ajouté l'attaquant du LHC devant les médias. Du côté de Fribourg, la mine est basse. "C'est dur, il y a beaucoup de frustration et de déception. Ce n'est ni ce qu'on voulait, ni ce que les Fribourgeois voulaient", a déclaré Nathan Marchon. "C'était une série intense, serrée, et ça s'est joué à peu de choses. On a pas réussi à être bon dans les moments clés." Andreï Bykov, qui a vécu son dernier match sous le maillot des Dragons parle lui de son "rêve inabouti" d'apporter un premier titre à Fribourg. "J'aurais aimé marquer l'histoire de ce club autrement", a-t-il lâché. "On voulait faire quelque chose de bien. Il y avait beaucoup d'attentes et j'ai l'impression qu'on a déçu beaucoup de monde ce soir", a confié le no 89, qui va désormais ranger ses patins de hockeyeur professionnel.

Le PSG et le Borussia Dortmund battus Gianluigi Donnarumma coupable sur 2 des 3 buts catalans... Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Paris n’y arrive toujours pas ! Battu 3-2 au Parc des Princes par le FC Barcelone, le PSG risque bien de connaître mardi prochain en Catalogne une désillusion de plus en Ligue des Champions. Trahi à la fois par un collectif toujours aussi déficient et par des erreurs individuelles, notamment celles d’un Gianluigi Donnarumma coupable sur deux des trois buts adverses, le PSG est condamné presque à un impossible exploit au match retour. Sept ans après la remontada, l’histoire risque bien de s’écrire toujours aussi tristement pour les Parisiens. Même s’il n’a pas fait tout juste et si un ancien de la maison en la personne d’Ousmane Dembélé a bien failli le battre à lui tout seul, le FC Barcelone mérite sa victoire dans ce match aller. Avec un joueur de 17 ans – Pau Cubarsi – titularisé en défense centrale et un autre de 16 ans – Lamine Yamal – aligné en attaque, la composition du onze de base de Xavi fut presque un défi contre tous les standards. Mais il a maîtrisé en grande partie cette rencontre avant que le coaching de l’entraîneur ne s’avère décisif avec les introductions de Pedri, passeur sur le 2-2 de Rafinha, et d’Andreas Christensen, auteur du 3-2 aur un corner qui a vu Donnarumma resté pétrifié sur sa ligne comme un junior apeuré. Funeste erreur de Gregor Kobel Au Mertopolitano de Madrid, Gregor Kobel a, comme l'Italien, traversé l’une des pires soirées de sa carrière. Le portier zurichois endosse, en effet, une très grande part de responsabilité dans la défaite du 2-1 du Borussia Dortmund face à un Atlético Madrid plus clinique que jamais. Son erreur à la relance de la 4e minute qui a amené l’ouverture du score de Rodrigo De Paul est impardonnable. Mené trop tôt au score en raison du péché de gourmandise de son gardien, le Borussia Dortmund a livré un match qui fut celui de toutes les frustrations jusqu'à la réussite de Sebastian Haller à la 81e. Une erreur cette fois de son Champion du monde Mats Hummels sur le 2-0 de Lino le plaçait dans une situation désespérée. Mais sorti du banc à l'heure de jeu, Haller inscrivait le but del l'espoir qui laisse aux Allemands une chance de se qualifier mardi prochain. Et à Gregor Kobel de se racheter...

Le Lausanne HC élimine Fribourg-Gottéron La fameuse remontada entre le Barça et le PSG en 2017 Image: KEYSTONE/EPA EFE/QUIQUE GARCIA Le Lausanne HC disputera la première finale de National League de son histoire ! A Fribourg, les Lions ont aligné une quatrième victoire de rang (4-2) pour éliminer les Dragons. Fribourg-Gottéron avait pourtant entamé ce cinquième acte comme il n'avait pas su le faire jusqu'à présent dans cette série: en ouvrant le score. A la 3e minute de jeu, Killian Mottet a soulagé les supporters fribourgeois en reprenant victorieusement un service précis de Julien Sprunger. Mais ce soulagement s'est rapidement transformé en inquiétude, puis en désarroi, lorsque les Lions sont revenus des vestiaires avec une fougue que les Fribourgeois n'ont pas su contenir. Après un essai d'Andrea Glauser renvoyé par le poteau (21e), Lawrence Pilut a égalisé d'un tir de la ligne bleue (22e). Le but de l'espoir Le momentum dans son camp, le LHC en a profité pour prendre les devants par l'intermédiaire de Damien Riat, qui a placé sa reprise au-dessus de la jambière de Reto Berra (32e). A la toute fin d'un jeu de puissance, le portier fribourgeois s'est ensuite laissé surprendre près de son poteau par Jiri Sekac (41e), qui a poussé les locaux au bord du gouffre. Ces derniers ont tout tenté dans l'ultime période pour prolonger l'aventure. Marcus Sörensen a bien marqué le but de l'espoir en supériorité numérique (49e), mais Sekac a scellé la qualification des Lausannois dans la cage vide (59e). Pour Gottéron cette sortie de route laisse un goût amer. Elle coïncide également avec la fin de la carrière d'Andreï Bykov, qui n'apportera pas de premier titre de champion de Suisse à Fribourg. Lausanne disputera de son côté la première finale de son histoire. Elle débutera mardi 16 avril à Zurich, contre une équipe encore invaincue depuis le début des play-off.

Procédure ouverte contre le gardien de l'équipe de Suisse Nikola Portner contrôlé positif. Image: KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN Nikola Portner traverse une tempête. Le gardien de l’équipe de Suisse et de Magdebourg est soupçonné de dopage. Il a fait l’objet d’un contrôle positif. Ecarté par son club durant le temps de la procédure, Nikola Portner a affirmé son innocence sur les réseaux sociaux. "Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour démontrer que je n’ai pas enfreint les règles", écrit-il. Agé de 31 ans, Nikoka Portner est sous contrat jusqu’en 2027 avec Magdebourg.

Une belle première pour Jan Christen Jan Christen: une première victoire dans les rangs professionnels. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Jan Christen a enlevé la deuxième étape du Tour des Abruzzes. L'Agrovien a, ainsi, fêté à 19 ans sa première victoire dans les rangs professionnels. Parfaitement soutenu par ses coéquipiers de l'équipe UAE, Jan Christen a porté son effort dans la descente de l'ultime difficulté de la journée pour faire coup double. Il endosse, en effet, le maillot de leader de cette course de l'Euro Tour avant les deux dernières étapes. Il devance le Kazakh Alexei Luzeko de 20'' au général. Le Valaisan Sébastian Reichenbach est quatrième à 26'', le Jurassien Yannis Voisard cinquième également à 26''.