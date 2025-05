L'Inter fait le job ++ Le Barça bat le Real et s'envole vers le titre

La France frôle l'exploit face à la Finlande Le gardien du LHC Antoine Keller a sorti le grand jeu face à la Finlande, en vain Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTINE OLSSON La France a manqué de très peu l'exploit dimanche à Stockholm dans le championnat du monde.

Les hommes du coach Yorik Treille se sont inclinés 4-3 après prolongation face à la Finlande, alors qu'un but inscrit par Jordann Perret dans une cage vide leur avait permis de mener 3-1 à 2'42 de la fin du temps réglementaire!

Le gardien du Lausanne HC Antoine Keller (47 arrêts au total) a capitulé à deux reprises dans les deux dernières minutes du troisième tiers, Eeli Tolvanen signant un doublé en l'espace de 65 secondes pour arracher une prolongation. Juuso Parssinen a complété le "comeback" finlandais après 1'24 en "overtime".



L'Inter fait le job et revient à 1 point de Naples L'Inter de Simone Inzaghi est revenu à 1 point de Napoli en Serie A Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco L'Inter Milan a fait le job dimanche en Championnat d'Italie.

Les Nerazzurri, qui se sont imposés 2-0 sous une pluie diluvienne sur le terrain du Torino lors de la 36e ronde, reviennent même à une longueur du leader Naples à deux journées de la fin.

Futur adversaire du PSG en finale de la Ligue des champions, l'Inter a rempli sa mission avec une équipe-bis. Le coach Simone Inzaghi avait procédé à neuf changements par rapport à l'équipe victorieuse du FC Barcelone mardi en Ligue des champions, laissant notamment au repos le héros de la qualification Yann Sommer.

Cinq jours après sa retentissante et renversante qualification pour la finale de C1 à Giuseppe-Meazza, l'Inter s'est imposé grâce à un but de Nicola Zalewski (14e) et à un penalty transformé par Kristjan Asllani (49e). Malgré les trombes d'eau, qui ont provoqué une longue interruption à la mi-temps.

Napoli a en revanche manqué son affaire en soirée, se contentant d'un nul 2-2 face au Genoa qui avait titularisé à la surprise générale le gardien bâlois Benjamin Siegrist, champion du monde M17 en 2009. Les Napolitains ont mené deux fois au score mais ont concédé l'égalisation à la 84e minute. La lutte pour le Scudetto n'est donc pas terminée.



Le Barça bat le Real et s'envole vers le titre La joie des joueurs du Bar軋, qui s'envolent vers le titre en Liga Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Mené 2-0 à la 15e minute, le FC Barcelone a résisté à un triplé de Kylian Mbappé pour dominer dimanche le Real Madrid (4-3). Le Barça s'envole ainsi vers son 28e titre de champion d'Espagne.

A trois journées de la fin de la saison, le Barça (1er, 82 points) compte désormais sept longueurs d'avance sur son éternel rival et file tout droit vers un nouveau sacre, deux ans après le dernier et un triplé national (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe).

Le FC Barcelone a renversé la table avant même la mi-temps grâce à des réussites de Garcia (19e) et Lamal (32e) ainsi qu'à un doublé de Raphinha (34e et 45e). Le Real est revenu à une longueur à la 70e mais n'est pas parvenu à arracher le point de l'espoir.



Servette et YB se neutralisent, Bâle sacré pour la 21e fois Xherdan Shaqiri et ses équipiers sont assurés de décrocher le titre de champion de Suisse Image: KEYSTONE/SAMUEL GOLAY Le FC Bâle est assuré de décrocher son 21e titre de champion de Suisse, le premier depuis 2017.

Le match nul entre Servette et Young Boys (0-0) fait les affaires des Rhénans, sacrés à trois journées de la fin du Championship Group de la Super League.

Le sacre du FCB ne faisait plus un pli depuis l'éclatant succès obtenu par Xherdan Shaqiri et ses équipiers samedi soir à Lugano (5-2). Il est désormais officiel, le Servette FC n'étant pas parvenu à s'imposer dimanche face à YB pour entretenir l'espoir ainsi qu'un semblant de suspense.

Les Grenat conservent la 2e place, qui offrira également une place en Ligue des champions la saison prochaine, avec 2 points d'avance sur son adversaire du jour. Les joueurs de Thomas Häberli auraient pu forcer la décision en deuxième mi-temps dimanche, après avoir laissé l'initiative aux Bernois en première période.

YB aurait d'ailleurs pu prendre l'avantage avant le thé. Le portier servettien Joël Mall a d'ailleurs été battu à deux reprises, mais les buts inscrits par Athekame (2e) et Bedia (31e) ont été annulés pour des hors-jeu. Il a même fallu recourir à la VAR pour invalider la réussite d'Athekame.

Poussés par quelque 10'000 supporters à La Praille, les Grenat ont enfin enflammé ce match en deuxième mi-temps, sans succès. Timothé Cognat a vu son tir de la 58e heurter le montant droit du but de Marvin Keller, lequel a sauvé son équipe à la 91e en détournant un tir puissant mais pas suffisamment précis de Miroslav Stevanovic.



Dortmund peut croire à la Ligue des champions Guirassy et le BVB sont allés s'imposer à Leverkusen dimanche Image: KEYSTONE/EPA Le Borussia Dortmund est allé s'imposer (4-2) sur la pelouse du Bayer Leverkusen, champion 2024 détrôné par le Bayern Munich, dimanche après-midi.

Ce succès permet au BVB du gardien international suisse Gregor Kobel d'espérer une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Avant la dernière journée du championnat d'Allemagne, les hommes de Niko Kovac comptent 54 points, soit un de moins que Fribourg (55) qui occupe la quatrième place, celle qui offre le dernier sésame pour la prochaine Ligue des champions. Le Borussia recevra Kiel, officiellement relégué, lors de l'ultime journée.

Logiquement mené au score à la demi-heure de jeu sur un but de Jeremie Frimpong, le Borussia Dortmund s'est montré d'un réalisme froid en première période pour regagner les vestiaires avec l'avantage au score grâce à Julian Brandt et Julian Ryerson.

En seconde période, Karim Adeyemi (73e) et Serhou Guirassy (77e) ont offert un dernier quart d'heure tranquille à leur équipe, à peine dérangée par la réduction du score de Jonas Hofmann dans le temps additionnel (92e). Granit Xhaka a été remplacé au sein du onze de Leverkusen juste après le 4-1.



Un 2e succès pour Pedersen, à nouveau en rose Mads Pedersen a récupéré le maillot rose à l'issue de la 3e étape du Giro Image: KEYSTONE/EPA/GEORGI LICOVSKI Mads Pedersen a remporté la 3e étape du Giro, la dernière disputée en Albanie, en s'imposant au sprint dimanche à Vlorë.

Déjà vainqueur de la 1re étape vendredi, le Danois de la Lidl-Trek récupère la tunique rose de leader du classement général.

Le champion du monde 2019 a réglé un peloton d'une soixantaine de coureurs, en l'absence de tous les principaux sprinters lâchés dans un long col aux deux-tiers de l'étape. Grâce aux bonifications, il reprend le maillot rose au Slovène Primoz Roglic qui est arrivé dans le premier peloton avec tous les autres favoris pour le général à l'issue d'une journée tranquille.

Pedersen abordera la première journée de repos avec 9'' d'avance sur Roglic, 2e du classement général. La 3e place du général est occupée par un autre coureur de la Lidl-Trek, le Tchèque Mathias Vacek (à 14''). Rival annoncé de Roglic pour la victoire finale, l'Espagnol Juan Ayuso est quant à lui 5e à 25''.



Lausanne manque le coche à Lucerne Adrian Grbic a permis à Lucerne d'égaliser face à Lausanne Image: KEYSTONE/GAETAN BALLY Lausanne a manqué une belle opportunité de retrouver le top 4 du classement de Super League dimanche.

Les hommes de Ludovic Magnin ont dû se contenter d'un nul 1-1 à Lucerne dans la 2e journée du Championship Group.

Battu lors de ses deux dernières sorties, ce FC Lucerne était pourtant bon à prendre. Lausanne a d'ailleurs dominé les débats dans un premier temps, prenant logiquement l'avantage à la 59e sur une réussite du Sénégalais Kaly Sène qui a profité d'un centre parfait de Teddy Okou.

Mais le LS, qui avait gagné trois de ses quatre derniers matches, s'est montré trop attentiste après l'ouverture du score. Et Lucerne en a profité, se montrant plus pressant dans le dernier quart d'heure. L'équipe de Mario Frick a pu égaliser à la 81e sur une réussite d'Adrian Grbic après un rush de Donat Rrudhani dans l'axe.

Lausanne, qui aurait grimpé provisoirement au 3e rang en cas de victoire, reste donc au 6e et dernier rang de ce Championship Group à 2 longueurs de Lucerne (4e). Les Vaudois devront afficher un visage plus conquérant mercredi à l'heure d'accueillir le FC Bâle s'ils entendent accrocher le top 4, synonyme de Coupe d'Europe.



Johann Zarco maître chez lui en MotoGP Johann Zarco a remporté son 2e Grand Prix MotoGP au Mans Image: KEYSTONE/EPA/Yoan Valat Le Grand Prix de France a souri à un Français en MotoGP. C'est Johann Zarco qui s'est imposé sur le circuit du Mans.

Sur une piste mouillée, Zarco a mis tout le monde d'accord sur sa Honda en devançant largement les Ducati du leader du championnat Marc Marquez et d'un autre Espagnol, Fermin Aldeguer.

A 34 ans, Zarco signe seulement sa deuxième victoire en catégorie-reine après une victoire en 2023. Mais il est surtout le premier pilote français à remporter le Grand Prix de France depuis 1954 (!) et le succès de Pierre Monneret. Dans le box du Français, ses parents n'ont pu retenir leurs larmes.

Au classement du championnat du monde, Marc Marquez réalise une superbe opération puisque son frère Alex, dauphin à deux points avant cette course, n'a pas terminé et finit donc avec un zéro.

Dettwiler hors des points En Moto3, Noah Dettwiler a manqué le top 15 et donc les points pour le classement du championnat du monde. Le Soleurois a terminé 20e.

Presque 20 ans jour pour jour après le premier succès en Grand Prix de Tom Lüthi en 125 cm3, ce ne fut pas la journée du Suisse. Sur sa KTM, le pilote de 20 ans fut trop lent pour profiter de plusieurs abandons. Cette saison, Dettwiler n'est parvenu à marquer des points qu'une seule fois avec une 14e place au Texas en 2024. C'est le leader du championnat José Antonio Rueda qui s'est imposé.



Les Etats-Unis au petit trot Pas de soucis pour les Américains face aux Hongrois Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Etats-Unis continuent leur promenade de santé dans le groupe B du Mondial à Herning. Les Américains ont écrasé la Hongrie 6-0.

Après avoir écarté le Danemark 5-0, les joueurs de Ryan Warsofsky ont fait encore mieux avec un 6-0 face à des Hongrois qui n'avaient tout simplement pas les armes pour répondre à la classe américaine.

Frank Nazar a commencé par un doublé, Cutter Gauthier l'a imité en deuxième et troisième période, alors que Conor Garland et Logan Cooley ont conclu l'histoire.

Après Joey Daccord contre les Danois, c'est Jeremy Swayman qui a obtenu son blanchissage. Il y a donc fort à parier que Joey Daccord garde le filet lundi pour le match contre la Suisse, lui qui a les deux passeports grâce à sa mère fribourgeoise.

Dans l'autre groupe à Stockholm, la Slovaquie a dominé la Slovénie 3-1.



Sabalenka dans la douleur en 8e de finale Aryna Sabalenka s'en est sortie à Rome Image: KEYSTONE/AP/Alfredo Falcone La no 1 mondiale Aryna Sabalenka a souffert pour décrocher son billet pour les 8e de finale à Rome face à l'Américaine Sofia Kenin (31e). Elle s'est imposée 3-6 6-3 6-3 après 2h09 de jeu.

La Bélarusse est la grande favorite du tournoi romain après l'élimination de la tenante du titre et no 2 mondiale Iga Swiatek samedi. Elle sera opposée au prochain tour à l'Ukrainienne Marta Kostyuk (27e) qui a battu plus tôt la Canadienne Leylah Fernandez (26e) 6-4 6-2.

"Cela a été un match très compliqué, il a fallu se battre pour s'en sortir", a déclaré la Bélarusse, qui avait perdu leur précédent duel sur terre battue, précisément à Rome en 2023. Depuis le début de la saison, Sabalenka a remporté trois titres (Brisbane, Miami et Madrid) et disputé six finales.

Alors qu'elle vise son premier sacre à Roland-Garros (25 mai-8 juin), Sabalenka est particulièrement en forme: elle a atteint les finales des quatre derniers tournois qu'elle a disputés (Indian Wells, Miami, Stuttgart, Madrid).



Kevin Fiala rejoint l'équipe de Suisse Kevin Fiala arrive pour renforcer la Suisse à Herning Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Un cinquième joueur de NHL va rejoindre l'équipe de Suisse au Championnat du monde à Herning. MVP du Mondial à Prague l'an passé, Kevin Fiala vient en effet renforcer la sélection de Patrick Fischer.

Auteur de 13 points (8 buts) l'an dernier, Fiala avait grandement participé à la conquête de la médaille d'argent. L'ailier de 28 ans avait même sauté dans un avion pour rejoindre le pays de son père, alors que sa femme venait de mettre au monde leur fille.

Toujours heureux de venir défendre les couleurs de la Suisse, Fiala sort d'une saison pleine avec les Kings. Il a ainsi inscrit 35 buts en 81 matches de saison régulière. Et lors des six parties de play-off contre les Oilers, il a ajouté 7 points (3 goals).

Patrick Fischer se réjouit bien sûr de la venue de ce renfort de poids, comme il l'explique dans un communiqué: "Nous connaissons tous Kevin. Son engagement pour l’équipe et la Suisse est impressionnant. Il donne toujours le meilleur de lui-même pour la Suisse et représente notre pays avec une passion sans limites au niveau international. Avec sa venue, nous gagnons un élément précieux, créatif et offensivement redoutable pour notre groupe."

La Suisse peut donc compter sur lui, Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler (tous New Jersey) et Janis Moser (Tampa Bay) parmi les "NHLers".

Le Saint-Gallois devrait pouvoir être aligné dès lundi contre les Etats-Unis et aider son pays face à l'un des favoris du groupe. Cette arrivée signifie que Dario Rohrbach, toujours pas inscrit, devrait rentrer à la maison.



25 blessés au stade de Hambourg après la remontée en Bundesliga Scène de liesse à Hambourg mais de nombreux blessés Image: KEYSTONE/EPA 25 personnes ont été blessées samedi soir au Volksparkstadion de Hambourg. Une se situe "entre la vie et la mort" selon les pompiers, lors des célébrations de la remontée du HSV en Bundesliga.

Samedi soir, sur les coups de 22h20, Hambourg a assuré sa remontée dans l'élite du football allemand grâce à sa victoire contre Ulm (6-1) à domicile dans son Volksparkstadion, avec 56'500 spectateurs.

"Après le coup de sifflet final du match, les supporters de football ont envahi le terrain. A la suite de cela, certains supporters ont été blessés", ont expliqué les pompiers de Hambourg dans un communiqué dimanche matin. Environ 65 forces des services de secours et des pompiers de la ville ont été mobilisées.

"Depuis, 44 personnes ont reçu des soins médicaux. Cinq personnes ont été légèrement blessées, 19 gravement blessées et une personne entre la vie et la mort", détaille le communiqué.

Le HSV était descendu en 2e division pour la première fois de son histoire en 2018 et est parvenu à revenir en Bundesliga à sa septième tentative.



Boston rebondit à New York Jayson Tatum (0) et les Celtics ne sont plus menés que 2-1 par les Knicks Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith Le champion en titre Boston n'a pas dit son dernier mot face aux Knicks.

Dos au mur après leurs deux défaites initiales subies à domicile, les Celtics sont allés s'imposer 115-93 samedi à New York. Ils ne sont plus menés que 2-1 dans cette demi-finale de la Conférence Est de NBA.

Boston a très vite éteint le Madison Square Garden, malgré l'attente immense des fans de la populaire franchise new-yorkaise. Après avoir été maladroits de loin lors des deux premières rencontres, les Celtics ont su se régler (20/40 derrière l'arc samedi), prenant le large très rapidement dans la rencontre et menant 71-46 à la pause.

Payton Pritchard (23 points), élu récemment meilleur sixième homme de la saison, a pris sa chance dans le sillage de Jayson Tatum (22 points, 9 rebonds, 7 passes décisives). Les Knicks de Jalen Brunson (27 points) n'ont jamais mené au score samedi, se retrouvant déjà à 16 points après le premier quart (36-20).

Minnesota profite de l'absence de Curry A l'Ouest, les Minnesota Timberwolves, longtemps bousculés par les Warriors à San Francisco, ont su accélérer dans les toutes dernières minutes pour un succès 102-97 qui leur permet de mener 2-1 dans la série. Un dernier tir lointain d'Anthony Edwards leur a permis de classer l'affaire à 1'19 de la fin (+7, 96-89).

Edwards a été très présent avec 36 points, et bien soutenu par Julius Randle, en triple double (24 points, 10 rebonds, 12 passes). Les Warriors ont longtemps tenu grâce à Jimmy Butler (33 points, 7 rebonds, 7 passes décisives) et Jonathan Kuminga (30 points), mais l'absence du patron Stephen Curry a fini par se faire sentir.



Vegas s'impose à la dernière seconde pour décrocher son 1er succès La joie des Golden Knights après avoir forcé la décision à 0''4 de la fin Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Un but marqué par Reilly Smith à 0''4 de la fin du temps réglementaire a permis aux Golden Knights de réduire l'écart face aux Oilers en demi-finale de la Conférence Ouest de NHL.

Vainqueur 4-3 samedi à Edmonton, Vegas n'est plus mené que 2-1 dans la série.

Battus à deux reprises dans le Nevada, les Golden Knights se devaient de réagir. Ils l'ont fait, mais se sont retrouvés au pied du mur après 12'12 lorsque Corey Perry a inscrit son deuxième but de la soirée pour donner deux longueurs d'avance.

Vegas a rapidement renversé la table, égalisant avant même la fin du premier tiers avant de prendre une première fois l'avantage à la 38e minute. Edmonton a recollé à 3-3 à 3'02 de la fin de la troisième période sur une réussite de la superstar Connor McDavid avant de plier avec moins d'une seconde à jouer.

Déjà auteur du 2-2, Reilly Smith a trouvé la faille après avoir feinté deux défenseurs puis le gardien Stuart Skinner. Le puck a terminé au fond des filets après avoir été dévié par la crosse de Leon Draisaitl qui tentait de le dégager.

Le Bernois Akira Schmid est resté sur le banc des Golden Knights, le gardien titulaire Adin Hill s'étant montré à son affaire avec 17 parades à son actif. Vegas, qui a cadré pour sa part 24 tirs dans cette partie, a par ailleurs perdu son capitaine Mark Stone, sorti sur blessure dès le premier tiers.

Les Canes assurent A l'Est, Carolina a repris l'avantage (2-1) face à la tête de série no 1, les Washington Capitals. Les Hurricanes ont survolé les débats dans un Acte III remporté 4-0 à Raleigh, où leur gardien Frederik Andersen (21 arrêts) a signé le quatrième blanchissage de sa carrière dans le cadre play-off.