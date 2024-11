Messi éliminé au 1er tour ++ Capela brille

L'Inter Miami de Messi éliminé au 1er tour des play-off Messi et l'Inter Miami ont Image: KEYSTONE/EPA L'Inter Miami de Lionel Messi a été éliminé à la surprise générale au 1er tour des play-off de MLS. La franchise floridienne a été battue 3-2 à domicile par l'Atlanta United samedi. Le club de l'Argentin de 37 ans faisait pourtant figure de favori, fort du meilleur bilan du championnat nord-américain à l'issue de la saison régulière avec un record de points. De son côté, Atlanta n'avait fini que neuvième de la Conférence Est, obtenant la dernière place de barragiste. L'Inter avait pris l'avantage dès la 17e minute grâce à Matias Rojas, mais l'attaquant d'Atlanta Jamal Thiaré a renversé la vapeur en trois minutes en enchaînant deux buts (19e et 21e). Il a fallu attendre la 65e et un coup de casque de Messi pour voir les deux équipes à nouveau ex aequo. Avant qu'Atlanta ne reprenne l'avantage à la 76e, cette fois définitivement, sur une tête de Bartosz Slisz. En l'absence du milieu espagnol Sergio Busquets, blessé, Messi et son compère en attaque Luis Suarez n'ont pas semblé au mieux. Le coup de sifflet final a jeté un froid dans le stade, où beaucoup espéraient voir l'Inter avancer jusqu'à sa première Coupe de la MLS. Lionel Messi et les siens pourront nourrir des regrets, eux qui ont tiré presque trois fois plus que leurs adversaires et cadré plus du double de tentatives, en plus d'avoir largement dominé la possession. De son côté, Atlanta défiera Orlando en demi-finale de la Conférence Est.

Capela brille mais Atlanta s'incline face à Chicago Capela (15) et les Hawks ont été battus par les Bulls samedi Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Atlanta a subi samedi sa 7e défaite en 11 matches disputés cette saison en NBA. Les Hawks se sont inclinés 125-113 à domicile face aux Chicago Bulls, malgré une performance de choix de Clint Capela. Aligné durant 26 minutes, Capela a cumulé 20 points - son record cette saison - et 9 rebonds dont 5 captés en phase offensive. Meilleur marqueur de son équipe à égalité avec Jalen Johnson, l'intérieur genevois affiche par ailleurs un différentiel de -2 au terme de cette partie. Une partie que les Hawks ont longtemps dominée, comptant jusqu'à 18 longueurs d'avance (44-26 à la 15e) et menant encore de 8 points à l'entame du dernier quart-temps (98-90). Mais les Bulls, qui restaient sur quatre défaites consécutives, ont renversé la vapeur grâce à un partiel de 14-3 signé à l'entame de l'ultime période.

Un 14e succès en 15 matches pour les Jets Niederreiter (62) et les Jets ont gagné 14 de leurs 15 premiers matches cette saison Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Vainqueurs 4-1 de Dallas samedi, les Jets de Nino Niederreiter ont décroché samedi leur 14e succès en 15 matches. Il s'agit du meilleur début de saison de l'histoire de la NHL. Winnipeg, qui a signé des séries de huit et de six victoires d'affilée, est la première équipe à gagner 14 de ses 15 premières parties. Le record était détenu par les Nordiques de Québec de 1994/95, les Senators d'Ottawa de 2007/08 et l'Avalanche du Colorado de 2013/14, qui en étaient restés à 13 succès en 15 matches. Face aux Dallars Stars, les Jets ont forcé la décision grâce aux 32 arrêts de leur gardien Connor Hellebuyck, qui a encaissé le 4-1 à 1'22 de la fin du match. Hellebuyck en était alors à 191 minutes et 47 secondes passées sans avoir encaissé le moindre but, un record pour la franchise. Niederreiter est quant à lui resté "muet" samedi. Les Predators de Roman Josi ont pour leur part mis fin à une série de trois défaites en dominant Utah 4-0. Le défenseur bernois a réussi deux assists pour atteindre la barre des 10 points dans cet exercice 2024/25, au cours duquel Nashville n'a gagné que 5 de ses 15 premiers matches. Jonas Siegenthaler fut par ailleurs le seul Suisse à s'illustrer dans le camp des Devils, qui ont décroché sur la glace des New York Islanders leur troisième victoire consécutive (4-3 ap) après avoir été menés 3-1. Le défenseur zurichois, auteur de son premier but de la saison deux jours plus tôt, a réussi un assist samedi. Suter marque en vain Pius Suter a pour sa part marqué son cinquième but dans ce championnat 2024/25. Mais le Zurichois n'a guère célébré cette réussite, tombée en supériorité numérique à 54 secondes de la fin d'un match que les Vancouver Canucks ont perdu 7-3 à domicile face à Edmonton.

Jannik Sinner s'avance en favori Noè Ponti comme un poisson dans l'eau Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI L'ère post "Big Three" a également commencé dans les ATP Finals, dont l'édition 2024 démarre dimanche à Turin. Le favori se nomme logiquement Jannik Sinner. Pour la première fois depuis 2001, le Masters se déroule sans Roger Federer, Rafael Nadal ni même Novak Djokovic. Le Serbe de 37 ans aurait pu participer à ce tournoi qu'il a remporté à sept reprises mais il a décidé de mettre fin à sa saison. Jannik Sinner est lui assuré de boucler l'année à la 1re place mondiale. Il a cueilli sept titres - dont l'Open d'Australie, l'US Open et trois Masters 1000 - en 2024, et sa marge sur son dauphin Alexander Zverev est supérieure à 3600 points. Zverev en outsider no 1 Rival annoncé de Sinner pour les années à venir, Carlos Alcaraz a lui aussi brillé cette année. Le plus jeune no 1 mondial de l'histoire a décroché les deux autres titres du Grand Chelem, signant un fabuleux doublé Roland-Garros/Wimbledon en battant Novak Djokovic en finale sur le gazon londonien. Mais l'Espagnol de 21 ans est - comme toujours jusqu'ici - en perte de vitesse au bout d'une saison où il en a trop fait. Il a certes cueilli un titre cet automne, à Pékin en dominant Jannik Sinner en finale qui plus est. Mais il ne fait même pas figure de favori dans sa poule à Turin, ce statut revenant à Alexander Zverev. Sacré dans le Masters 1000 de Paris, Zverev est d'ailleurs l'outsider no 1 dans ce Masters. A 27 ans, l'Allemand est toujours en quête d'un premier trophée majeur. Mais il est à l'aise dans les ATP Finals, qu'il a déjà remportées à deux reprises, en 2018 à Londres et en 2022 pour la première édition disputée à Turin.

Sion doit renouer avec la victoire La 14e journée de Super League se conclut dimanche. Privé de victoire en championnat depuis le 10 août, Sion accueille notamment le FC Lucerne dès 14h15. Auteurs d'un début de saison plus que prometteur avec 9 points conquis dans les quatre premières journées, les Sédunois couchent sur une série de neuf matches sans victoire en Super League (quatre défaites et cinq nuls). Ils pointent au 9e rang, avec six points de plus que la lanterne rouge Winterthour. Le mal semble profond sur le plan offensif: la troupe de Didier Tholot n'a inscrit que six buts dans ses neuf dernières rencontres de Super League. Lucerne a pour sa part marqué six fois dans ses trois derniers matches de SL. Il reste sur un succès 2-0 face à GC qui lui permet de se retrouver 5e à trois points de la tête. Co-leader de la Super League avant cette 14e journée, Lugano se déplace pour sa part à Berne pour y défier Young Boys à 16h30. Les deux équipes ont connu la défaite sur la scène européenne cette semaine, Lugano s'inclinant même lourdement jeudi à Backa Topola. Le dernier match de cette journée verra Grasshopper accueillir St-Gall.

Justine Mettraux et Alan Roura visent un top 10 Le Vendée Globe s'élance dimanche des Sables-d'Olonne avec trois Suisses au départ. Justine Mettraux et Alan Roura ne font pas partie des favoris, et un top 10 constituerait déjà une belle réussite. Quarante navigateurs et navigatrices - 6 femmes et 34 hommes - s'attaquent à ce tour du monde en solitaire et sans escale. Parmi eux, trois Suisses: Alan Roura, Justine Mettraux et Oliver Heer. Si le dernier nommé, premier Suisse allemand à participer au Vendée Globe, tentera avant tout de boucler l'Everest des mers, les deux autres peuvent prétendre à un joli classement... s'ils parviennent à éviter les embûches. Les deux Genevois ne disposent pas d'un bateau de dernière génération. Leurs monocoques respectifs - TeamWork et Hublot - ont déjà été mis à l'épreuve lors du dernier Vendée Globe lorsqu'ils étaient skippés par d'autres navigateurs, mais ne disposent pas forcément des dernières avancées technologiques. Encore un Français? Comme lors des 9 premières éditions, la victoire devrait revenir à un Français (ils sont 26 au départ), à moins que l'Allemand Boris Hermann ou les Britanniques Samantha Davies et Sam Goodchild ne créent la surprise. Yannick Bestaven, vainqueur en 2021 au terme d'une arrivée rocambolesque a l'occasion de devenir le premier navigateur à remporter deux éditions consécutives. Mais comme lors de la dernière édition, Bestaven s'élancera avec le statut d'outsider. Charlie Dalin, dauphin en 2021, fait office de favori, tout comme Jérémie Beyou, Louis Burton et Thomas Ruyant. Ce dernier reste sur deux succès à la Transat Jacques Vabre (en 2021 et 2023) et sur la Route du Rhum (2022).

Steve Rouiller: "Chaque point compte" Steve Rouiller se contente de ce point contre le FC Zurich. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI "Le championnat est long. C’est un marathon..." Steve Rouiller a le sens de la mesure. A ses yeux, les deux points perdus par le Servette FC contre le FC Zurich sont un moindre mal. "Chaque point compte, poursuit le défenseur. La frustration de ne pas gagner est, c’est vrai, bien là. Mais nous tenions à réagir après le derby perdu à Lausanne. Je pense que nous y sommes parvenus. Face au FC Zurich, nous avons montré que nous avions du répondant. Nous sommes allés dans les duels. Ce point, je le prends donc." Même si on n’est pas obligé de le croire, Steve Rouiller affirme qu’il "ne faut pas regarder le classement". "C’est tellement serré. Cela peut changer tous les week-ends", dit-il. Il admet toutefois que la prochaine échéance sera importante, le déplacement du 24 novembre à Bâle où il faudra effacer le terrible 6-0 à la Praille du premier match contre les Rhénans. "A nous de bien récupérer et de bien préparer ce match", souffle le Valaisan qui sait que le Servette FC se doit de frapper un grand coup au Parc St. Jacques pour s’avancer comme un véritable candidat au titre.

Le Servette FC tenu en échec Apre bataille entre le Servette FC de Timothé Cognat (à droite) et le FC Zurich de Nikola Katic. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Six jours après sa performance désolante à Lausanne, le Servette FC n’a pas retrouvé le chemin de la victoire en Super League. Les Grenat ont été tenus en échec (1-1) par le FC Zurich samedi à Genève. Suivi par 11'348 spectateurs, ce choc au sommet de la 14e journée n’a pas vraiment tenu toutes ses promesses. Entre un Servette FC dominateur mais qui a traversé plusieurs moments faibles et un FC Zurich bien trop minimaliste, il était difficile de demander la lune. Ce résultat ne lèse pas vraiment le SFC. Les Grenat ont eu le bonheur de revenir à la hauteur du FCZ juste avant la pause grâce à une réussite de Timothé Cognat, presque tombée de nulle part. Ils avaient concédé l’ouverture du score à la 39e minute, la faute à une frappe enroulée de Bledian Krasniqi sur laquelle Jérémy Frick a peut-être accusé un temps de retard.une frappe enroulée de Bledian Krasniqi sur laquelle Jérémy Frick a peut-être accusé un temps de retard. Un raid de 80 m Appelé à nouveau en équipe de Suisse, Dereck Kutesa aurait pu être le grand homme du match, celui qui aurait donné la victoire et la première place provisoire au classement au Servette FC. Le no 17 a tout d’abord signé un raid de près de 80 m à la 1ère minute pour être à deux doigts d’inscrire le but de l’année. Il devait ensuite bénéficier de trois autres chances en or. Même si Yannick Brecher a sorti deux grands arrêts pour lui barrer la route, Dereck Kutesa n’a pas témoigné de toute l’efficience voulue dans le dernier geste. Avec ce point, le FC Zurich occupe seul la tête du classement avant le déplacement dimanche de Lugano à Berne. A Genève, le FCZ a confirmé que sa grande force était bien un potentiel sur le plan physique rarement atteint en Suisse. Il y a vraiment beaucoup de muscles et de centimètres dans la formation de Ricardo Moniz. Il lui reste à jouer un chouia de plus au football.

Manchester City à nouveau battu Rien ne va plus pour les Cityzens d'Erling Haaland. Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY Manchester City a enchaîné une quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues. Les quadruples champions d'Angleterre en titre ont été battus 2-1 sur la pelouse de Brighton samedi. L'air de la côte sud de l'Angleterre ne convient décidément pas aux hommes de Pep Guardiola, déjà battus 2-1 le week-end dernier à Bournemouth. Le 12e but de la saison en Premier League d'Erling Haaland (en 11 matches) n'a pas suffi aux Skyblues, qui restaient sur une autre défaite en Ligue des champions face au Sporting (4-1). Pas titularisé, Manuel Akanji est resté sur le banc durant l'intégralité de cette partie. Le Suisse et ses coéquipiers peuvent voir Liverpool, qui affronte Aston Villa samedi soir (21h00), s'envoler en tête du classement.

Coco Gauff remporte son premier Masters Coco Gauff a remporté pour la première fois les WTA Finals Image: KEYSTONE/EPA/Marcin Cholewinski Coco Gauff (WTA 3) a remporté pour la première fois les WTA Finals. L'Américaine de 20 ans s'est imposée 3-6 6-4 7-6 (7/2) devant la championne olympique Qinwen Zheng (WTA 7) samedi en finale à Ryad. Elle empoche ainsi un chèque de quelque 4,8 millions de dollars. La lauréate de l'US Open 2023 et finaliste de Roland-Garros 2022 a renversé une situation des plus compromises dans cette partiee. Elle s'est ainsi retrouvée menée 6-3 3-1, puis 5-3 dans la manche décisive. Mais Zheng Qinwen, qui a même servi pour le titre à 5-4 au troisième set, n'est pas parvenue à porter l'estocade. Déjà sacrée à Auckland et à Pékin en 2024, Coco Gauff s'offre son huitième titre sur le circuit principal après être passée à deux points de la défaite samedi, le deuxième plus important après son triomphe en Grand Chelem à New York. Un beau point d'orgue à une saison dans laquelle elle n'a pas réalisé l'exploit majeur espéré. L'Américaine de 20 ans n'a rien volé dans ce tournoi, où elle a connu une défaite sans conséquence face à Barbora Krejcikova lors de la 3e journée du Round Robin alors qu'elle avait déjà son ticket pour les demi-finales en poche. Elle a notamment battu à Ryad les deux meilleures joueuses du monde, Iga Swiatek (WTA 2) en phase de poule et Aryna Sabalenka (WTA 1) en demie. De quoi aiguiser son appétit à l'heure de préparer l'exercice 2025.

Fin de série pour Lausanne, Yverdon sombre à domicile Fabian Frei (à droite) a joué un mauvais tour au Lausanne-Sport d'Antoine Bernede (à gauche). Image: KEYSTONE/GAETAN BALLY Après 4 victoires de suite, Lausanne est retombé sur terre sur la pelouse de Winterthour en s'inclinant 1-0 samedi en Super League. Yverdon a aussi rechuté à domicile face à un Bâle souverain (4-1). Un but de Fabian Frei à la 51e minute a suffi au bonheur de la lanterne rouge, que Lausanne avait battue 2-0 à domicile le 20 octobre. L'ex-international helvétique a réussi une belle frappe enroulée qui est venue se loger dans la lucarne de Karlo Letica. Les Zurichois, largement battus par Bâle le week-end dernier à la Schützenwiese (5-0), n'ont pas volé ce succès, tant le LS a manqué d'idées durant la majorité de la partie. Seul un tir de Kaly Sène au point de penalty (80e), solidement détourné par Stefanos Kapino, est venu inquiéter les hommes d'Ognjen Zaric. Yverdon coule à la maison Yverdon a de son côté sombré sur sa pelouse. Les hommes d'Alessandro Mangiarratti ont été battus 4-1 par un FC Bâle en pleine ascension. Réduits à 10 après l'expulsion d'Anthony Sauthier, qui jouait son 100e match sous le maillot d'Yverdon, les Nord-Vaudois ont rapidement craqué sous les assauts rhénans. Dominik Schmid (32e) et Bénie Traoré (45e+1), sur passe de Xherdan Shaqiri, ont donné deux longueurs d'avance aux visiteurs à la mi-temps. Leon Avdullahu (51e) et Kevin Carlos (60e), pour son retour au Stade municipal, ont corsé l'addition au retour des vestiaires. Mauro Rodrigues a sauvé l'honneur d'Yverdon en fin de match (89e). Avec 5 victoires lors des 6 derniers matches et la meilleure attaque du championnat (35 buts marqués), Bâle confirme son retour au premier plan. Les hommes de Fabio Celestini sont même provisoirement leaders en attendant le choc Servette - Zurich samedi soir (20h30).

Monaco renoue avec la victoire en Ligue 1 Les hommes d'Adi Hütter sont deuxièmes du championnat de France (archives). Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani L'AS Monaco a renoué avec le succès en Ligue 1 après trois matches sans victoire. Breel Embolo et ses coéquipiers se sont imposés 3-1 à Strasbourg. Menés 1-0, les Monégasques ont renversé la vapeur dans le dernier quart d'heure grâce à un doublé d'Eliesse Ben Seghir et un but de Georges Ilenikhena, qui a remplacé Embolo à la pause. Touché à l'adducteur droit, Denis Zakaria n'a pas disputé cette partie, mais devrait être opérationnel pour les matches de Ligue des nations avec la Suisse. Le capitaine de l'ASM a repris l'entraînement vendredi, mais n'était pas encore suffisamment rétabli pour ce déplacement en Alsace.

Céline Naef en finale au Luxembourg Céline Naef a l'occasion de décrocher un nouveau titre sur le circuit ITF (archives). Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Céline Naef (WTA 209) s'est hissée en finale du tournoi ITF75 de Pétange, au Luxembourg, sans perdre le moindre set. La Suissesse de 19 ans visera dimanche son 7e titre sur le circuit secondaire. En demi-finale samedi, la Zurichoise établie dans le canton de Schwytz a assumé son rôle de favorite face à la Néerlandaise Lian Tran (WTA 483). Elle s'est imposée sans problème 6-2 6-1. En finale de ce tournoi indoor doté de 60'000 dollars, Naef affrontera soit la Française Océane Dodin (WTA 110), tête de série no 1 du tableau, soit la Russe Maria Timofeeva (WTA 143), qui a profité du retrait de Belinda Bencic en quart de finale. Susan Bandecchi (WTA 276) jouera elle aussi une finale d'un tournoi ITF75, à Ismaning (Allemagne). La Tessinoise de 26 ans a obtenu son billet en battant la Slovène Dalila Jakupovic (WTA 170) samedi en demi-finale, 6-2 6-3.

Le Real corrige Osasuna avec un triplé de Vinicius Vinicius Jr a signé un triplé face à Osasuna Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Le Real Madrid s'est imposé samedi à Santiago Bernabeu contre Osasuna (4-0) lors de la 13e journée de la Liga, grâce à un triplé de son attaquant brésilien Vinicius. Les Merengues restaient à domicile sur une humiliante défaite en Liga le 26 octobre face au Barça et sur un échec en Ligue des champions face à l'AC Milan mardi. Le champion d'Espagne en titre revient provisoirement à six points du leader, le FC Barcelone, qui se déplace dimanche soir chez la Real Sociedad. Le Real a toutefois perdu sur blessure les Brésiliens Rodrygo et Eder Militao, ainsi que l'Espagnol Lucas Vazquez, tous les trois touchés en première période.