L'Inter s'impose sans Yann Sommer ++ Mattia Casse blessé

Fribourg à la porte de l'exploit Une performance de choix pour Natan Jurkovitz et Fribourg Olympic. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Fribourg Olympic est resté à la porte de l’exploit lors de son quart de finale aller de l’Europe Cup face au PAOK Salonique. Le nul (62-62) qui a sanctionné les débats n’a pas donné à sa performance l’éclat qu’elle méritait. Face au sixième du Championnat de Grèce, Olympic aurait, en effet, dû l’emporter sans une faute un brin sévère à l’encontre d’Anthony Williams à 7’’ du buzzer qui a permis au PAOK d’arracher le nul. Un brin suffisants, les Grecs ont été menés au score plus souvent qu’à leur tour par un adversaire qui n’a nourri aucun complexe. Aucune des deux équipes n’est parvenue à creuser un écart conséquent. Ménagé en raison d’un état grippal, Roberto Kovac aurait pu s’avancer comme le grand homme du match. Le shooteur fribourgeois a, en effet, inscrit 8 points d’affilée entre la fin du troisième quarter et le début du quatrième. Malheureusement, il n’a pas pu enchaîner avec deux échecs sur deux autres tentatives à 3 points pour ouvrir une voie royale à son équipe. Avec ce résultat, Fribourg Olympic abordera bien sûr le match retour mercredi prochain à Salonique dans la peau de l’outsider. Dans une ambiance sans doute hostile, les joueurs de Thibaut Petit devront vraiment repousser leurs limites pour poursuivre leur parcours européen.

L'Inter gagne à Rotterdam dans Yann Sommer Marcus Thuram ouvre le score. Image: KEYSTONE/EPA/OLAF KRAAK Contrairement au Milan AC, l’Inter n’a pas failli à Rotterdam. Les Neroazzurri ont battu 2-0 le Feyenoord pour prendre une option sans doute décisive sur leur qualification pour les quarts de finale. L’Inter a forcé la décision grâce à l’efficience de ses deux attaquants. Marcus Thuram a ouvert le score à la 38e, Lautaro Martinez a, quant à lui, scellé l’issue de la rencontre à la 50e. Le succès des Milanais aurait pu être encore plus ample si Piotr Zielinski n’avait pas raté à la 65e la transformation d’un penalty qui avait été provoqué par Thuram. Victime d’une fracture du pouce le mois dernier, Yann Sommer a suivi la rencontre sur le banc des remplaçants. Aux yeux de son entraîneur Simone Inzaghi, ce match survenait encore trop tôt pour titulariser le Bâlois. Son remplaçant Josep Martinez n’a cependant pas dégagé une impression formidable en début de rencontre lorsque le Feyenoord a crânement joué sa chance avant d’être douché par l’ouverture du score de Thuram.

Une fracture du coude pour Cassse, un globe de plus pour Odermatt Mattia Casse: son hiver est malheureusement terminé. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Mattia Casse (35 ans) a lourdement chuté lors du premier entraînement en vue des descentes Coupe du monde de Kvitfjell. Les malheurs de l'Italien font l'affaire de Marco Odermatt. Mattia Casse avait signé le meilleur premier temps intermédiaire quand il est tombé et a fini dans les filets de protection. L'entraînement a été interrompu durant une vingtaine de minutes. Le skieur a été transporté à l'hôpital pour passer des examens qui ont révélé une fracture du coude droit. En super-G, Casse était le dernier rival d'Odermatt pour le globe de la spécialité. Plus rien ne s'oppose désormais troisième succès consécutif dans la discipline du Nidwaldien. Le Slovène Miha Hrobat a établi le meilleur chrono. Franjo von Allmen a pris la 3e place à 0''33, un centième devant Alexis Monney. Marco Odermatt s'est classé 11e à 0''59.

Un nouveau propriétaire et un nouveau président pour Lausanne Vincent Steinmann: le nouvel homme fort du Lausanne-Sport. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Changement de cap pour le Lausanne-Sport ! Depuis le 1er mars, la propriété légale du club a été transférée à une société indépendante basée au Royaume-Uni indique le club vaudois. Ce transfert a été réalisé dans le but d’éviter tout conflit d’intérêt éventuel avec les deux clubs qui appartiennent à INEOS, Manchester United et Nice, si le Lausanne-Sport devait se qualifier pour une compétition européenne. Demi-finaliste de la Coupe de Suisse et sixième du championnat, le club vaudois a une chance raisonnable de figurer à nouveau sur la scène européenne pour la première fois depuis quinze ans. La première conséquence de cette décision est la démission du président Leen Heemskerk, à la tête du club depuis mai 2022. Le Néerlandais est remplacé par le vice-président Vincent Steinmann.

Sprint par équipes: les Suissesses sur le podium La joie de Nadine Fähndrich après son exploit Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader La Suisse a décroché une deuxième médaille aux Mondiaux de Tronheim. En sprint par équipes, Anja Weber et Nadine Fähndrich ont pris la troisième place derrière la Suède et les Etats-Unis. C'est grâce à une fin de course stratosphérique de Nadine Fähndrich que le duo suisse a réussi à se hisser sur le podium. La Lucernoise, déjà médaillée sur le sprint individuel, a réussi à remonter et dépasser la relayeuse finlandaise. Les Suissesses ont été devancées de 9''1 par la Suède, laquelle l'a emporté avec 2''9 d'avance sur les Etats-Unis. L'équipe victorieuse était composée par Maja Dahlqvist et Jonna Sundling, déjà titrée lors du sprint individuel.

Changement de directeur sportif à YB au terme de la saison Steve von Bergen a décidé de quitter son poste de directeur sportif des Young Boys Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Steve von Bergen (41 ans) quittera son poste de directeur sportif des Young Boys au terme de la saison. Il occupait cette fonction depuis 2022. Son successeur sera Mathieu Beda (43 ans). Ce départ de von Bergen est un choix dicté pour des raisons personnelles. "La décision a été dure à prendre. Ma famille et YB sont mes deux grosses passions. Mais j'ai remarqué que ma fonction de directeur sportif prenait le pas sur la famille: je ne pouvais plus assumer mon rôle de père de la manière dont je l'entends", a déclaré le Neuchâtelois sur le site du club. La succession au poste de directeur sportif est déjà réglée. Le Français Mathieu Beda a signé un contrat jusqu'en été 2028. Cet ancien joueur a évolué dans son pays, en Allemagne, Belgique et aussi en Suisse, avec le FC Zurich. Il a ensuite notamment travaillé comme agent de joueurs. Christoph Spycher, délégué du conseil d'administration, a loué la collaboration nouée avec l'ancien défenseur international, qui a fini sa carrière à YB de 2013 à 2018. "Depuis trois ans, nous avons travaillé ensemble au quotidien dans le même bureau. J'ai appris à mieux le connaître, cela a été une belle et intensive période. Nous aurions espéré que Steve continue, mais nous respectons évidemment sa décision. Avec Mathieu Beda, un expert disposant de compétences dans divers domaines arrive chez nous. Je suis convaincu qu'il va très bien convenir à YB."

Préparation des Mondiaux: programme copieux pour la Suisse Patrick Fischer prêt pour attaquer les Mondiaux Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER L'équipe de Suisse préparera les Mondiaux du 7 avril au 4 mai dans une base établie à Kloten. Durant cette période, elle disputera six matches amicaux avant l'ultime étape de l'Euro Hockey Tour. La sélection de Patrick Fischer affrontera la Slovaquie à Herisau (10 et 11 avril/19h45) avant de se mesurer à deux reprises à la France à Marseille (18 et 19 avril/20h00). Elle se rendra ensuite à Riga pour jouer face à la Lettonie (24 et 25 avril/horaire à déterminer). Ensuite, les Helvètes recevront la Suède dans un lieu pas encore connu (1er mai). Ils boucleront l'Euro Hockey Tour à Brno face à la Finlande (3 mai) et la Tchéquie (4 mai). Les Mondiaux auront lieu du 9 au 25 mai à Herning (Danemark) et Stockholm. Les Suisses joueront dans le groupe B à Herning. Ils affronteront l'Allemagne, le Danemark, les Etats-Unis, la Hongrie, le Kazakhstan, la Norvège et la Tchéquie, qui les avait battus en finale l'an passé.

Viktorija Golubic sort des qualifications Viktorija Golubic qualifiée à Indian Wells. Image: KEYSTONE/AP/MANISH SWARUP Belinda Bencic (WTA 58) ne sera pas la seule à défendre les couleurs suisses à Indian Wells. Viktorija Golubic (WTA 101 l’a rejointe dans le tableau principal après être sortie des qualifications. La Zurichoise s’est imposée 6-4 6-4 au deuxième et dernier tour face à la Belge Greet Minnen (WTA 88). Elle affrontera jeudi Kimberly Birrell (WTA 76), qui est également issue des qualifications. Elle a remporté son unique confrontation à ce jour face à l’Australienne, en 2022 lors des qualifications de l’US Open. Le premier tour de Belinda Bencic (WTA 58) contre l’Allemande Tatjana Maria aura également lieu jeudi.

LeBron James dépasse la barre des 50'000 points LeBron James: le plus grand ? Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong LeBron James est devenu le premier joueur à dépasser la barre des 50’000 points marqués en NBA. Le joueur des Lakers a marqué ce panier historique lors du succès 136-115 face à New Orleans. LeBron James a attaqué la rencontre de mardi avec 49’999 points au compteur. Après 3’26’’ de jeu suite à une passe de Luka Doncic, il a armé un tir à trois points qui a fait mouche, pour passer cette barre symbolique des 50’000. LeBron James mis à part, seuls Abdul-Jabbar (44’149) et Karl Malone (41’689) avaient franchi les 40’000 points dans l'histoire, devant Kobe Bryant (39’283) et Michael Jordan (38’279). A 40 ans, LeBron James continue à être largement au niveau sur les parquets, et vient d'être désigné meilleur joueur de la conférence Ouest en février, la 41e récompense du genre de sa carrière, sa première depuis 5 ans. Il marque en moyenne 24,8 points cette saison, dont il n'a manqué que quatre rencontres pour l'instant. Mardi soir, il en a inscrit 34 face aux Pelicans. Antetokounmpo terrasse Atlanta Avec LeBron James, Giannis Antetokounmpo a connu, lui aussi, un soir de grâce. Le Grec a signé son septième triple double de la saison – 26 points, 12 rebonds et 10 assists - lors du succès 127-121 de Milwaukee à Atlanta. Les Bucks ont marqué les six derniers points de la rencontre pour cueillir un troisième succès de rang, le septième lors des huit matches. Victorieux la veille de Memphis au buzzer, les Hawks ont cette fois cédé dans le money time pour concéder leur 34e défaite en 62 matches. Aligné durant 21’, Clint Capela a inscrit 8 points et a cueilli 8 rebonds. Le Genevois n’est plus qu’un joueur de complément au sein d’une équipe qu’il quittera selon toute vraisemblance à l’issue de la saison.

Nico Hischier et Timo Meier: le grand jeu pour rien Une défaite rageante pour Nico Hischier et les Devils. Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez Nico Hischier et Timo Meier ont sorti le grand jeu pour rien. Auteurs tous deux d’un but et d’un assist, le Valaisan et l’Appenzellois n’ont pas pu empêcher la défaite 4-3 de New Jersey à Dallas. Elle a été consommée sur un lancer de la ligne bleue de Thomas Harley à... 4’’8 de la sirène. Pour son retour au jeu après avoir observé un protocole de commotion, Lian Bichsel figure ainsi dans le camp des vainqueurs. Le défenseur soleurois a bénéficié d’un temps de jeu de 13’47’’ pour rendre un bilan neutre. Battus 2-0 dimanche à Las Vegas, les Devils n’ont pas su rebondir au Texas. Nico Hischier et Timo Meier ont signé leur réussite, la 26e pour le capitaine et la 17e pour l’Appenzellois, sur des séquences à 5-4. Mené 2-0 puis 3-1, New Jersey aurait sans doute mérité de cueillir au moins un point... +2 pour Janis Moser Comme Lian Bichsel, Janis Moser a connu les délices de la victoire. Tampa Bay s’est imposé 6-2 sur sa glace face à Columbus. Le Seelandais a été crédité d’un bilan de +2 dans cette rencontre qui a vu le Suédois Victor Hedman signer un doublé et délivrer un assist. Pour Nino Niderreiter, la soirée fut morose à New-York où Winnipeg s’est incliné 3-2 devant les Islanders pour concéder une troisième défaite de rang. Leaders de la Conférence Ouest, les Jets conservent toutefois un matelas confortable sur leurs poursuivants. Mais sur un plan personnel, Nino Niederreiter aimerait bien revoir la lumière après sept matches sans comptabiliser le moindre point.

Duels à tous les étages entre le Bayern et Leverkusen Entre le Bayern et Leverkusen, la suprématie nationale se jouera sur la scène européenne en 8es de finale de la Ligue des champions. Avec des duels à tous les étages, sur le banc comme sur le terrain. Pour ce huitième affrontement éliminatoire entre deux clubs allemands en Ligue des champions (depuis 1956), le sixième pour les Munichois, "il est question de victoire, mais aussi beaucoup de prestige", a estimé l'attaquant du Bayern, Thomas Müller. La dernière victoire munichoise contre Leverkusen remonte à fin septembre 2022, une éternité. Elle avait précipité le renvoi de Gerardo Seoane et l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Werkself. En six rencontres depuis, le technicien espagnol n'a jamais perdu contre le Bayern, devenant la bête noire de son dernier club en tant que joueur, le seul capable de le priver du titre national la saison dernière, propriété exclusive munichoise entre 2013 et 2023. Xabi Alonso est parvenu à contrecarrer les plans de trois entraîneurs munichois. En mars 2023, la victoire de Leverkusen (2-1) a eu pour conséquence inattendue la mise à l'écart de Julian Nagelsmann et l'arrivée de Thomas Tuchel. Contre Tuchel, vainqueur de la C1 avec Chelsea et ancien entraîneur du PSG, Leverkusen a réussi son match le plus abouti de la saison dernière, une victoire 3-0 en février 2024, véritable chef-d'oeuvre tactique de Xabi Alonso. Et face à Vincent Kompany cette saison, il a réservé une nouvelle surprise se passant d'avant-centre, avec succès en Coupe (1-0) et un peu moins (0-0) en championnat. Pour sa première expérience sur le banc d'un grand d'Europe, Kompany passe son grand oral avec cette double confrontation, après avoir mis l'opération reconquête du titre de champion d'Allemagne sur d'excellents rails (huit points d'avance à dix matches de la fin de saison). Musiala/Wirtz: duel de virtuoses Jamal Musiala et Florian Wirtz sont les deux joyaux du football allemand: le premier a fêté ses 22 ans il y a sept jours et sera imité par le second début mai. Le duo "Wusiala" a enthousiasmé l'Allemagne à l'Euro 2024, et se retrouve une nouvelle fois face-à-face pour ce choc entre les deux meilleurs clubs outre-Rhin des deux dernières saisons. "Florian Wirtz est selon moi le meilleur joueur d'Allemagne. Et je ne m'en cache pas, notre objectif clair doit être de le recruter", a expliqué Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance du Bayern, dans un entretien au quotidien munichois "Abendzeitung", il y a quatre jours. Musiala, qui a prolongé jusqu'en 2030 au Bayern, est capable d'accélérations fulgurantes balle au pied, alors que Wirtz multiplie les passes de génie pour ses coéquipiers de l'animation offensive de Leverkusen. Et tous deux peuvent donner le tournis à la défense adverse avec leurs dribbles dans un petit espace. Kimmich/Xhaka: duel de chefs d'orchestre Pour diriger le jeu de leur équipe, le Bayern et Leverkusen disposent de deux chefs d'orchestre de talent, avec Joshua Kimmich pour les Munichois et Granit Xhaka pour Leverkusen. Samedi à Francfort, Xhaka a délivré 45 minutes de très grande classe, mettant plusieurs fois au supplice la défense de l'Eintracht avec des ouvertures millimétrées dans la profondeur. A chaque balle, le capitaine de la sélection de Murat Yakin a amené le danger, avec entre autres une passe décisive pour Nathan Tella. A 30 ans, Kimmich réalise une saison de tout premier plan avec le Bayern. En Ligue des champions, c'est le joueur qui a réussi le plus de passes (883), dont celles pour franchir les lignes (174) et amener des occasions de tir (30). Sorti sur blessure il y a dix jours contre Francfort, Kimmich a manqué ses premières minutes de la saison avec le Bayern, mais a repris l'entraînement en début de semaine.

Ligue des champions: le Real bat l'Atlético 2-1 Rodrygo ouvre le score de très belle manière Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le derby madrilène a tenu ses promesses en 8es de finale aller de la Ligue des champions. Il a fini sur un succès 2-1 du Real face à l'Atlético, qui devra donc gommer ce retard chez lui au retour. Cette partie très disputée a été illuminée par trois réussites somptueuses. Rodrygo a ouvert le score dès la 3e après une passe millimétrée de Valverde. Les Colchoneros ont su réagir après ce choc initial et ils ont égalisé grâce à une frappe extraordinaire d'Alvarez (32e), qui s'épanouit vraiment avec l'Atlético. Alors que les visiteurs faisaient déjouer le Real, ce dernier a repris l'avantage grâce à un exploit individuel de Brahim Diaz (55e). Dans une soirée où les stars offensives des merengue - Mbappé et Vinicius - ont été assez discrètes, d'autres ont pris le relais. Et c'est bien ça qui donne toute sa force au Real. Mais l'Atletico n'a pas dit son dernier mot... Arsenal cartonne Arsenal a pour sa part effectué un pas décisif vers les quarts de finale. Les Gunners ont en effet gagné... 7-1 à Eindhoven sur la pelouse du PSV! Les Londoniens ont déjà fait la différence dès la première mi-temps, avec des buts de Timber (18e), Nwaneri (21e) et Merino (31e). Lang a réduit le score sur penalty (43e), mais Odegaard (47e/73e), Trossard (48e) et l'ancien Bâlois Calafiori (85e) ont donné au score des proportions terribles pour un PSV totalement à la rue au niveau défensif. Avec Gregor Kobel, le Borussia Dortmund a concédé le nul 1-1 à domicile face à Lille. Le BVB, finaliste malheureux de la dernière édition, a marqué le 1-0 grâce à une réussite d'Adeyemi (22e). Le LOSC a égalisé par Haraldsson (68e) sur son premier tir cadré.

Langnau et Ambri prennent l'avantage Les joueurs emmentalois ont pu jubiler pour la première fois de la saison contre Kloten. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Langnau et Ambri ont créé une légère surprise, mardi, en remportant à domicile leur match aller de play-in. Les Emmentalois ont dominé Kloten 3-1, tandis que les Tessinois ont battu Rapperswil 2-1. La vérité de la saison régulière n'est pas toujours celle des séries éliminatoires. Invaincu en quatre matches face à Langnau en phase initiale du championnat, Kloten a trébuché lors du match aller de sa série de play-in. Les Aviateurs avaient pourtant démarré de manière idéale avec un but inscrit par Ramel dans le premiers tiers (9e). Mais les Emmentalois ont renversé la partie dès le premier retour des vestiaires. Berger (23e) et Rohrbach (24e) ont marqué en l'espace de 50 secondes pour changer la physionomie du match. Les efforts de Kloten pour arracher l'égalisation ont été anihilés à la suite d'une pénalité. Malone ne s'est pas fait prier pour faire le break en power-play (56e) et forcer les Zurichois à s'imposer avec au moins deux buts d'écart à domicile jeudi. Ambri a pour sa part également fait mentir la hiérarchie en l'emportant 2-1 à domicile contre Rapperswil. La formation léventine avait démarré la rencontre de manière idéale grâce à une lumineuse ouverture du score signée Pestoni (3e). Les Tessinois semblaient en contrôle dans ce duel, jusqu'à ce que Baragano vienne provisoirement gâcher la fête en ouverture d'ultime période (42e). L'équipe dirigée par Luca Cereda n'a toutefois pas baissé les bras et Heim est parvenu à redonner une longueur d'avance aux Biancoblu avant la fin du temps réglementaire (55e). Ambri se rendra ainsi en terre saint-galloise avec un léger avantage mental pour tenter de décrocher une place en quart de finale de play-off contre le Lausanne HC. Les matches retour de ce premier tour de play-in se disputeront ce jeudi 6 mars (20h).

Ligue des champions: une option pour Aston Villa Asensio marque le 3-1 sur penalty Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Aston Villa a pris une sérieuse option sur une place en quarts de finale de la Ligue des champions. Les Anglais ont gagné 3-1 sur la pelouse du Cercle Bruges en 8es de finale aller. Le match a basculé dans les dix dernières minutes. Alors que le nul se profilait, les hommes d'Unai Emery ont arraché la victoire avec pas mal de réussite. Mechele a en effet dévié hors de portée de Mignolet un centre de Rogers (82e) pour un malheureux autogoal. Puis, Tzolis a provoqué un penalty transformé par Asensio (88e). Une issue qui a quand même été un brin cruelle pour les Belges. Cette partie d'un niveau inégal a démarré très fort. Les visiteurs ont ouvert le score dès la 3e sur une volée de Bailey, servi par Mings. Mais l'avance des Villans n'a pas tenu longtemps. Les Belges ont égalisé à la 12e par De Cuyper, servi par Tzolis. D'une belle transversale cassant les lignes, Ardon Jashari avait servi le Grec sur un plateau. Le milieu suisse a fait bonne impression, étant impliqué dans la majorité des actions offensives de son équipe. Il a aussi toutefois perdu quelques ballons, parfois par excès d'individualisme.