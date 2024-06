L'Ukraine se relance ++ «Un honneur d'entraîner Servette»

Mais l'équipe de Serhiy Rebrov, privé notamment du gardien de but du Real Madrid Andriy Lunin, laissé sur le banc, a pris l'ascendant en fin de première période. Elle a logiquement égalisé par Mykola Shaparenko (54e). Et le remplaçant Roman Yaremchuk a donné l'avantage à son équipe de superbe manière à la 80e en glissant le ballon sous le gardien slovaque Martin Dúbravka après un contrôle d'anthologie.

L'Ukraine avait pourtant mal débuté la rencontre en encaissant un but d'Ivan Schranz à la 17e sur une erreur de marquage. Le même joueur avait déjà été décisif en marquant le seul but lors du succès des Slovaques contre la Belgique.

"On peut pas se chercher d'excuses pour le niveau de notre prestation. On avait remarqué que la pelouse se dégradait lors du match qu'on a regardé il y a quelques jours (Belgique-Slovaquie)", a glissé le sélectionneur anglais Gareth Southgate.

Jeudi soir, la pelouse de Francfort s'est dérobée à certains endroits sur des appuis de joueurs anglais et danois, le capitaine des Three Lions Harry Kane reconnaissant, qu'à côté de la chaleur, l'état de la pelouse avait été l'autre facteur compliqué à gérer dans le match contre le Danemark.

Anna van der Breggen compte 62 victoires à son palmarès. Championne du monde en 2018 et 2020, elle avait réussi l'exploit de faire le doublé chrono-course en ligne à Imola en 2020. Elle a aussi remporté quatre fois le Giro Rosa, le Tour d'Italie féminin, et la Flèche Wallonne sept années de suite, de 2015 à 2021 Aux JO, elle a décroché l'or de la course en ligne en 2016 à Rio et la médaille de bronze du contre-la-montre à Rio puis à Tokyo il y a trois ans.

Championne olympique et double championne du monde sur route, Anna van der Breggen (34 aans) s'était retirée des compétitions il y a trois ans et occupait depuis 2022 un poste de manager au sein de la formation néerlandaise. Elle a assuré jeudi en conférence de presse que "la motivation est totalement revenue".

On n'oublie pas que les deux hommes sont liés par une amitié indéfectible depuis plus de quinze ans. Les deux Champions du monde M17 de 2009 ont tous les deux débuté en équipe A en 2011, en juin à Wembley contre l'Angleterre pour Xhaka, en octobre à Swansea face au Pays de Galles pour Rodriguez lorsqu'il était entré à l'heure de jeu pour pallier l'expulsion de Reto Ziegler. Depuis cette nuit galloise, il n'est plus sorti de l'équipe. Et apparemment, il est bien loin de vouloir prendre la porte.

Sous le nom de Benetton, l'équipe Alpine a aidé Michael Schumacher à remporter ses deux premiers titres au championnat du monde en 1994 et 1995. Briatore, qui avait fait venir l'Allemand, était alors également directeur de l'équipe. Sous le label Renault, deux autres titres sont venus s'ajouter en 2005 et 2006 avec Alonso.

Lyles compte sur Netflix pour booster la notoriété de l'athlétisme

Noah Lyles espère que la série "Sprint" profitera à l'athlétisme Image: KEYSTONE/AP/BERNAT ARMANGUE

Noah Lyles joue évidemment les vedettes dans le dernier-né des docu-séries de Netflix sur les étoiles du sprint. Il en espère un coup d'accélérateur pour la notoriété de son sport.

Décontracté et chambreur, adepte d'un look volontiers bling-bling, mais compétiteur féroce, déterminé à effacer un jour les records d'Usain Bolt sur 100 et 200 m, Lyles fait figure de personnage idéal pour cette série en six épisodes baptisée "Sprint", diffusée à partir du 2 juillet, à trois semaines des Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août).

Mais si l'Américain de 26 ans joue autant le jeu devant les caméras, c'est que l'athlétisme a selon lui cruellement besoin d'être exposé et de faire rêver en dehors de ce rendez-vous mythique où il rêve de réaliser un quadruplé historique (100, 200, 4 x 100 et 4 x 400 m).

"Il faut que tout le monde voie la situation dans laquelle nous sommes. Certes, les 1% qui sont tout en haut, nous sommes des rockstars (...) Mais nous sommes désespérément à la traîne par rapport à d'autres sports", a lancé le triple champion du monde 2023 (100 m, 200 m, 4 x 100) lors d'une présentation à New York de la série, pour laquelle Netflix et World Athletics sont partenaires.

"J'espère que tout le monde se dira +il faut investir davantage pour amener ce monde à un niveau plus élevé, parce que nous voyons ces athlètes incroyables et ce qu'ils accomplissent+", ajoute le sprinter, alors que s'ouvrent vendredi les sélections olympiques américaines à Eugene.

Montagnes russes

"Sprint" utilise les mêmes recettes que ses grandes soeurs de la F1 ("Drive to survive"), du tennis ("Break Point") ou du cyclisme ("Au coeur du peloton"): une poignée de sprinters, dont Lyles et ses compatriotes Sha'Carri Richardson et Fred Kerley, Marcell Jacobs ou Elaine Thompson-Herah, dévoilent les coulisses de la piste aux étoiles, en se laissant filmer en famille ou à l'entraînement, et en se livrant lors d'interviews plus personnelles.

La série les suit durant la saison qui précède les Mondiaux-2023 de Budapest. Pendant que Lyles fait le spectacle, l'Italien Marcell Jacobs s'ouvre lui sur ses difficultés physiques et mentales après sa surprenante médaille d'or de Tokyo, qui l'a soudain propulsé sur une autre planète.

Chaque course est revisitée avec une grosse dose d'intensité dramatique. "Le sprint dure 10 secondes, c'est si court. Il fallait vraiment que notre narration soit bien ficelée", explique l'un des producteurs exécutifs, Paul Martin, à l'AFP.

Rien de plus facile avec Sha'Carri Richardson. A Budapest, l'athlète au caractère bien trempé est filmée au plus près avec son entraîneur Dennis Mitchell, dont la carrière a été entachée par des affaires de dopage. Et le duo va vivre des montagnes russes d'émotion, entre une demi-finale ratée, qui oblige la sprinteuse à attendre de savoir si elle se qualifie au temps, quelques minutes pour corriger le tir avant la finale et une apothéose sur le dernier 100 mètres.

Une frontière de plus en plus foue

"Sprint" débarque au milieu d'une abondance de projets à l'occasion des JO. Netflix diffusera aussi une série sur la gymnaste américaine Simone Biles et une autre sur le basket masculin. "Tant que ce type de programme offrira quelque chose de nouveau, il y aura toujours de l'appétit", assure Paul Martin, dont la société Box to Box Films a aussi produit les séries sur la F1, le tennis et le cyclisme.

Le producteur parie même que "la frontière entre ce type de spectacle et le sport en direct va devenir de plus en plus floue au fur et à mesure des progrès technologiques". "Le sport en direct va intégrer de plus en plus ces récits", assure-t-il.