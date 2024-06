La Belgique se reprend ++ Desplanches passe en finale

Euro 2024: la Belgique se reprend, gros suspense dans le groupe E Kevin de Bruyne: la Belgique a retrouvé des couleurs Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK La Belgique a battu la Roumanie 2-0 à Cologne lors de la 2e journée du groupe E de l'Euro. Les quatre équipes de cette poule comptent ainsi trois points. Tout se décidera donc mercredi. Une réussite de Tielemans inscrite après... 73 secondes a mis les Belges sur orbite. Le milieu d'Aston Villa a frappé sur un bon ballon en retrait donné par Lukaku. Le capitaine De Bruyne a assuré la victoire à la 80e sur un long dégagement de son gardien Casteels! Méconnaissable lors de son entrée en lice contre la Slovaquie (0-1), la Belgique a donc retrouvé des couleurs, sous l'impulsion notamment de Kevin de Bruyne et de l'insaisissable Jérémy Doku, qui a martyrisé la défense roumaine. Nombreuses occasions Les Diables rouges ont livré un match plein, avec beaucoup d'intensité et d'envie. Leur seul tort a été de ne pas concrétiser davantage leurs nombreuses occasions, par maladresse, mauvais choix ou en raison des prouesses du gardien Nita. Lors de l'ultime journée, la Belgique affrontera l'Ukraine tandis que la Roumanie sera aux prises avec la Slovaquie. Les quatre pays peuvent encore se qualifier pour les 8es de finale.

Desplanches en finale du 200 m 4 nages, mais sans limite olympique Desplanches jouera son va-tout en finale des Européens dimanche Image: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC Jérémy Desplanches disputera la finale du 200 m 4 nages dimanche aux Européens en grand bassin de Belgrade. Le Genevois visera le podium et, surtout, la limite qualificative pour les JO de Paris. Le médaillé de bronze de Tokyo 2021 s'est qualifié en 1'59''27, 5e temps des demi-finales, alors qu'il doit nager en 1'57''94 ou moins pour valider son ticket pour les Jeux. Il jouera donc son va-tout dimanche soir dès 19h07 dans une finale dont le favori sera l'Israélien Ron Polonsky (1'57''01 en demies). "Le plus important, c'est le temps qualificatif pour les JO", a-t-il rappelé au micro de Swiss Aquatics. "Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Mais on essaiera encore une fois dimanche", a conclu Jérémy Desplanches, qui n'a pas été perturbé par le violent orage ayant sévi samedi soir. "Ce n'est que de l'eau", s'est-il amusé. Deuxième Helvète présent en demi-finales dans cette discipline, Gian-Luca Gartmann a pour sa part terminé 9e en 2'00''39, échouant à 0''69 d'une place en finale. Thierry Bollin (11e sur 100 m dos en 54''83) et Fanny Borer (12e du 200 m papillon en 2'14''70) s'arrêtent eux aussi en demi-finales.

Euro 2024: large victoire du Portugal contre la Turquie Bruno Fernandes inscrit le troisième but portugais Image: KEYSTONE/EPA Le Portugal a déjà assuré son passage en 8es de finale de l'Euro 2024. Mieux encore, la Seleçao est certaine de finir en tête du groupe F après sa victoire 3-0 à Dortmund face à la Turquie. La sélection dirigée par Roberto Martinez a jeté les bases de son succès en première période. Bernardo Silva a ouvert le score après un bon travail de Nuno Mendes (21e) avant qu'un incroyable autogoal de Samet Akaydin n'assomme encore davantage les Turcs (28e). Ceux-ci ont évolué de manière bien moins impressionnante que face à la Géorgie, peut-être aussi parce que Vincenzo Montella avait remanié son onze de départ avec quatre changements. L'absence du prodige Arda Güler (entré à la 70e), notamment, a suscité une certaine perplexité. Grossière erreur Les Portugais, dont la défense a fait merveille, ont encore enfoncé le clou à la 56e, après une nouvelle grossière erreur de la défense adverse. Cristiano Ronaldo, altruiste, a pu servir Bruno Fernandes pour le 3-0 qui a mis définitivement un terme aux illusions de la Turquie, malgré le bruyant soutien de ses nombreux fans présents dans le stade. Le Portugal compte six points en deux matches et pourra donc aborder la dernière journée de la phase de groupes, mercredi contre la Géorgie, l'esprit totalement libre. Pour leur part, les Turcs (3 points), affronteront la Tchéquie (1) avec la certitude de se qualifier s'ils évitent la défaite.

Suisse - Allemagne: Murat Yakin cache ses intentions Murat Yakin cache son jeu avant le match face à l'Allemagne Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Si Julian Nagelsmann reconduira le même onze que lors des deux premiers matches de l'Allemagne à l'Euro, Murat Yakin cache son jeu. Le Bâlois n'a rien dit sur ses intentions pour le match de dimanche face à la "Mannschaft". "Tous les joueurs sont à ma disposition. La problématique des cartons jaunes n'entre pas en ligne ce compte, a-t-il souligné samedi en conférence de presse. "Il n'y aura pas d'impasse. Tous les postes sont doublés. Nous pourrons faire face à n'importe quelle situation." On n'est cependant pas obligé de le croire. Silvan Widmer, Ricardo Rodriguez, Remo Freuler et Vincent Sierro sont sous la menace d'une suspension pour le huitième de finale s'ils écopent d'un avertissement dimanche. Les titulariser dimanche comporte un risque qui semble démesuré. "Je ne regarde pas au-delà du match contre l'Allemagne", affirme Murat Yakin. "Nous allons vivre un grand match. Nous l'attendons depuis des mois. Nous aimerons apporter de la fierté à nos fans qui seront présents à Francfort pour nous soutenir comme ils l'ont fait merveilleusement lors des deux matches à Cologne. Nous voulons aussi que le pays soit fier de cette équipe de Suisse. Cela sera surtout une question de prestige. Même si notre qualification n'est pas formellement acquise, notre position est enviable. Nous avons pris quatre points. Nous les avons mérités", glisse-t-il. L'avantage du terrain... "Nous n'avons pas l'obligation de battre l'Allemagne pour rester dans le tournoi, poursuit-il. Nous pourrons ainsi jouer l'esprit libre. Nous mesurons tous le potentiel des Allemands. Cette équipe s'est développée d'une manière remarquable ces derniers mois. Mais nous n'allons pas nous cacher. Uniquement défendre n'est pas une option. Nous avons les qualités pour perturber leur jeu." Comme Julian Nagelsmann, Murat Yakin déplore, bien sûr, l'état de la pelouse. "Elle est mauvaise, c'est vrai. Mais comme nous nous sommes entraînés une semaine à Stuttgart sur un terrain qui était déjà loin d'être parfait, je me dis que nous avons peut-être un petit avantage", sourit-il.

Nikita Ducarroz décroche son ticket pour les Jeux de Paris Nikita Ducarroz s'est qualifiée pour les JO de Paris Image: KEYSTONE/AP/NG HAN GUAN En bronze à Tokyo, Nikita Ducarroz pourra viser une deuxième médaille olympique dans un peu plus d'un mois à Paris. La Genevoise de 28 ans a décroché son ticket pour les JO 2024 samedi à Budapest. Nikita Ducarroz a terminé 5e de la série qualificative remportée par la quintuple championne du monde Hannah Roberts, alors que les six premières ont assuré leur qualification sur le bitume. Septième de la première partie de ces qualifications en mai à Shanghai, elle s'est classée 6e de la finale de la seconde partie à Budapest. La native de Nice, qui avait crevé un pneu à Shanghai à la réception d'un "back-flip" et n'avait donc pas pu défendre pleinement ses chances, a cumulé 69 points au cours de cette série qualificative. Soit seulement 4 de plus que la première des non-qualifiées, la Colombienne Queen Villegas Serna.

SUI-GER: Nagelsmann craint plus la pelouse que l'adversaire Nagelsmann craint plus l'état de la pelouse que l'adversaire de dimanche Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK L'état de la pelouse du stade de Francfort, davantage que l'adversaire, inquiète Julian Nagelsmann avant Suisse-Allemagne. Le sélectionneur de la "Mannschaft" ne cache pas ses craintes. "J'espère que la pelouse va tenir. Mais j'ai des doutes, a-t-il expliqué en conférence de presse. Ce stade souffre d'un manque d'ensoleillement. Et jouer des rencontres de football américain avant cet Euro n'était sans doute pas une bonne idée. Je redoute surtout le risque de blessures." Malgré la qualification déjà acquise pour les huitièmes de finale et le "danger" d'évoluer sur une telle pelouse, Julian Nagelsmann alignera sa meilleure équipe. "L'objectif est de gagner ce troisième match. Je trouve irrespectueux de faire des impasses avant les huitièmes de finale. L'équipe a besoin aussi de travailler ses automatismes", dit-il. "Si un joueur doit écoper d'un second carton jaune, il sera remplacé en huitième de finale par un homme qui sera à la hauteur de la situation. J'en suis pleinement convaincu", poursuit-il. Quatre de ses joueurs sont sous la menace d'une suspension: Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Robert Andrich et Maximilian Mittelstädt. "Nous voulons battre la Suisse" A la question de savoir si terminer cette phase de poules à la deuxième place du groupe pour éviter un choc contre l'Espagne dès les quarts de finale ne serait pas judicieux, Julian Nagelsmann s'est presque levé de sa chaise. "Je n'entre pas dans ce genre de calculs, lâche-t-il. Il est sûr que l'on connait les diverses possibilités qui vont s'offrir à nous lors des rencontres à élimination directe. Mais je me vois mal aller dire à mes joueurs qu'il faut perdre dimanche. Je le répète une dernière fois: nous voulons impérativement battre la Suisse."

Lando Norris partira en pole dimanche au GP d'Espagne Lando Norris a signé sa deuxième pole en F1 Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes Lando Norris (McLaren-Mercedes) a signé la pole position en vue du Grand Prix d'Espagne à Montmeló. Le Britannique a devancé Max Verstappen (Red Bull-Honda) de 0''020. Ce n'est que la deuxième fois de sa carrière que Norris partira en tête d'une course, après le GP de Russie 2021. Son duel avec Verstappen dimanche s'annonce passionnant, même si le triple champion du monde néerlandais aura quand même les faveurs du pronostic. Les Mercedes et joueront les outsiders: Lewis Hamilton (à 0''318) et George Russell (à 0''320) se partageront la deuxième ligne. Les deux Anglais seront devant les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc (à 0''348) et de l'Espagnol Carlos Sainz (à 0''353). Les deux voitures de l'écurie Sauber ont pour une fois réussi à s'extraire de Q1. Mais ils ont été éliminés en Q2 ensuite. Le Finlandais Valtteri Bottas partira en 12e position et le Chinois Guanyu Zhou en 15e.

Euro 2024: 1-1 entre la Géorgie et la Tchéquie Schick égalise pour les Tchèques Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT La Géorgie et la Tchéquie se sont séparées sur un nul 1-1 dans le groupe F de l'Euro à Hambourg. Ce résultat laisse les deux pays dans une position difficile en vue d'un billet pour les 8es de finale. Les Géorgiens, qui sont présents pour la première fois à ce niveau, ont donc récolté de haute lutte leur premier point. Ils le doivent à un coeur immense et, surtout, à leur gardien Mamardashvili, auteur d'une série de parades déterminantes. Alors que les Tchèques ont nettement dominé, ce sont leurs adversaires qui ont ouvert le score dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Mikautadze a converti un penalty dicté après recours à la VAR pour une main d'un défenseur tchèque. La pression exercée par Soucek et ses coéquipiers a quand même fini par payer: Schick a égalisé de la poitrine après une tête de Lingr repoussée par le poteau. Mais ce sont les Géorgiens qui ont bénéficié de la balle de match à la 95e, avec un contre à trois contre un gâché par Lobjanidze, qui ne cadrait pas!

Alessandra Keller 2e à Crans-Montana, Schurter et Cie battus Alessandra Keller a décroché un nouveau podium samedi à Crans-Montana Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID La victoire a échappé aux vététistes suisses samedi dans la manche de Coupe du monde de Short Track de Crans-Montana. Alessandra Keller a néanmoins décroché une probante 2e place. Les Helvètes ont en revanche échoué hors du podium dans une épreuve masculine dominée par le champion olympique 2021 de cross country Tom Pidcock. Nino Schurter, 6e à 12'' du Britannique, fut le meilleur d'entre eux. Le Grison a terminé juste devant Filippo Colombo (7e à 13'') et Marcel Guerrini (8e à 14''). Alessandra Keller n'a pour sa part été devancée que par la Néerlandaise Puck Pieterse samedi. Ce podium, son 14e à ce niveau, permet à la Nidwaldienne de conforter sa première place dans la Coupe du monde de Short Track. Elle tentera de faire encore mieux dimanche à l'occasion de l'épreuve de cross country "classique", dans laquelle Schurter et Cie voudront prendre leur revanche.

AtleticaGenève: Le relais 4x100 m masculin rate le coche Le quatuor helvétique n'a pas signé d'exploit sous la pluie à Genève Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le relais 4x100 m masculin helvétique a manqué le coche samedi lors du meeting AtleticaGenève. En quête d'un chrono inférieur à 38''30 pour espérer se qualifier pour les Jeux de Paris, le quatuor Bradley Lestrade/Timothé Mumenthaler/Felix Svensson/William Reais n'a pu faire mieux que 38''96. Un temps synonyme de 2e place derrière les Pays-Bas (38''75). Dans des conditions bien difficiles en raison de la pluie, le quartette n'est donc pas parvenu à placer la Suisse dans le top 16 du classement mondial de la spécialité, décisif pour l'attribution des deux derniers tickets pour les JO. Il aurait pour cela dû battre le record national, fixé à 38''36. La période de qualification pour les Jeux prendra fin le 30 juin. Mais d'ici là, la Suisse (18e de ce classement spécifique grâce à un chrono de 38''53 réussi en 2023) n'aura plus guère l'opportunité de ravir aux Pays-Bas (38''30) le 16e et dernier ticket disponible pour le grand rendez-vous de la saison.

Heinzer et la Suisse échouent dès les 8es de finale Max Heinzer a conclu sa carrière sur une déception samedi Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Max Heinzer a conclu sa carrière de sportif d'élite sur une grosse déception. Le Schwytzois et ses partenaires valaisans Lucas Malcotti et Alexis Bayard ont été sortis dès les 8es de finale de l'épreuve par équipe à l'épée des Championnats d'Europe de Bâle. La formation helvétique, qui n'a pas aligné le médaillé de bronze individuel Max Hauri pour son entrée en lice dans ce tournoi samedi en milieu de matinée, s'est inclinée 42-41 devant les Pays-Bas. Ceux-ci ont été éliminés dès le tour suivant. Les Helvètes sont pourtant revenus de loin dans cette partie. Ils se sont ainsi retrouvés menés 30-18 avant que deux assauts remarquables de Heinzer (9-1 face à David van Nunen) et de Malcotti (7-2 face à Rafael Tulen) ne leur permettent de prendre l'avantage 34-33. Bayard, seul épéiste masculin helvétique qualifié pour les Jeux de Paris, n'est toutefois pas parvenu à porter l'estocade. Il a été dominé 9-7 par le vice-champion d'Europe 2022 et vainqueur des Jeux européens 2023, Tristan Tulen. La Suisse a donc conquis deux médailles individuelles dans "ses" joutes, Angéline Favre s'étant elle aussi parée de bronze à l'épée. Le futur président de Swiss Fencing Max Heinzer (36 ans) n'a lui pas pu signer d'exploit, échouant samedi dans sa quête d'une 12e médaille par équipe sur la scène internationale.

Desplanches passe sans forcer en demi-finales du 200 m 4 nages Desplanches n'a pas forc Image: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC Jérémy Desplanches s'est qualifié sans forcer pour les demi-finales du 200 m 4 nages samedi aux Européens de Belgrade. Gian-Luca Gartmann (200 m 4 nages également), Thierry Bollin, sur 100 m dos, et Fanny Borer, sur 200 m papillon, tenteront aussi de décrocher en soirée leur ticket pour la finale. Quatrième des Européens 2022 à Rome, Jérémy Desplanches a réalisé le 8e temps des séries en 2'01''32. Contrairement aux Mondiaux de Fukuoka en 2023 et de Doha en février dernier, il s'est contenté d'assurer sa qualification pour les demi-finales sans chercher la limite olympique (1'57''94) dès les séries. Le Genevois de bientôt 30 ans, qui espère monter en puissance et sortir LA course dont il a besoin dimanche en finale, sera accompagné de Gian-Luca Gartmann (14e en 2'01''58) en demi-finales. Troisième Suisse engagé sur la distance, Marius Toscan a en revanche échoué dans ces séries (22e en 2'04''44). Sur 100 m dos, Thierry Bollin s'est aisément qualifié pour les demi-finales avec le 10e temps (54''96). Flavio Bucca (25e en 56''52) s'arrête en revanche là, tout comme Tiago Behar sur 50 m libre (64e en 23''48). Ca passe en revanche aussi pour Fanny Borer, 18e sur les 19 partantes des séries du 200 m papillon.

L'athlétisme en première semaine L'athlétisme se déroulera en première semaine lors des JO de LA 2028 Image: KEYSTONE/AP/RICHARD VOGEL Le comité d'organisation des JO de Los Angeles en 2028 a annoncé vendredi une inversion du calendrier entre l'athlétisme et la natation et plusieurs changements majeurs de lieux de compétition. Traditionnellement placé en deuxième partie de programme, l'athlétisme aura lieu dès le début des Jeux, à la place de la natation, repoussée en deuxième semaine, annonce LA28 dans un communiqué. Les épreuves d'athlétisme restent programmées dans le Coliseum, comme lors des Jeux de 1932 et de 1984, alors que la natation déménage dans le gigantesque stade de football américain d'Inglewood (SoFi Stadium), et deviendra "le plus grand stade de natation de l'histoire olympique" avec 38'000 places annoncées. La gymnastique aura lieu dans l'Arena de "Downtown", le centre des affaires de la ville, qui héberge les Los Angeles Lakers et les Kings du hockey sur glace (Crypto.com Arena), alors que le basket se disputera dans la toute nouvelle salle des Los Angeles Clippers, à Inglewood, qui accueillera ses premiers matches en octobre à la reprise de la NBA. Confrontés à l'absence de bassin de canoë slalom et de stade suffisamment grand de softball, les organisateurs ont délocalisé ces deux sports à Oklahoma City, à 2100 km à l'est de Los Angeles. Les sports équestres déménagent eux à Temecula, à une centaine de kilomètres au sud-est de la Cité des anges. Moins d'installations temporaires Tous ces changements permettent à l'organisation "d'assigner plus de sports à des stades existants, d'utiliser moins d'installations temporaires et de faire ainsi d'importantes économies", explique dans un communiqué le comité d'organisation LA28, se plaçant dans la lignée de l'Agenda 2020+5 du CIO qui recommande l'utilisation d'installations hors de la ville hôte pour augmenter le caractère "durable" des Jeux. Les épreuves de BMX, de skateboard et de tir à l'arc auront lieu à Encino (nord de Los Angeles). Le plongeon aura lieu au Parc des expositions comme en 1932, et Long Beach (sud) accueillera la natation artistique et d'autres sports qui restent à annoncer.

Petite frayeur pour Sha'Carri Richardson en séries du 100 m Sha'Carri Richardson s'est fait une frayeur au départ de sa série du 100 m vendredi à Eugene Image: KEYSTONE/AP/Thomas Boyd La reine du 100 m Sha'Carri Richardson a connu une petite frayeur au départ de sa série des sélections olympiques américaines. Elle a cependant pu dérouler en 10''88 lors du premier jour de compétition vendredi à Eugene. Favorite pour l'or de la ligne droite aux Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août) après son titre mondial de Budapest en 2023, Sha'Carri Richardson a connu une entrée en lice mouvementée vendredi aux Trials. Elle a complètement raté son départ, se déportant sur sa droite presque jusqu'au couloir suivant, avant d'avaler facilement ses concurrentes pour réussir le 4e meilleur chrono de l'année. La cause de la frayeur: une chaussure droite mal lacée qui n'a finalement pas empêché la flamboyante sprinteuse au bandeau rose de réussir le chrono le plus rapide du jour, belle illustration de sa marge sur la concurrence. "Ce n'est vraiment pas le départ que j'espérais, mais ça (son retour) montre que je suis prête", a-t-elle déclaré au diffuseur NBC avant de zapper la zone mixte. L'Américaine de 24 ans essaie d'effacer à Eugene le douloureux souvenir de 2021, lorsqu'elle avait remporté les trials avant d'être disqualifiée et privée des Jeux de Tokyo pour un contrôle positif à la marijuana. Les demi-finales et la finale du 100 m dames sont programmées samedi, les trois premières se qualifiant pour les Jeux. Un lycéen en 44''66 sur 400 m Sous un soleil puissant (environ 30 degrés), le lycéen Quincy Wilson a pour sa part fait sensation en établissant la meilleure performance mondiale de tous les temps chez les cadets (moins de 18 ans) du 400 m. Il a couru en 44''66, soit le deuxième meilleur chrono des séries du tour de piste. Le phénomène, âgé de 16 ans, étudie au lycée Bullis School dans le Maryland, près de Washington DC. "Je me suis senti très concentré, très fluide. (...) Je pense à ce record depuis le début de la saison, et j'avais été régulier en 45 secondes et quelques pour l'instant", a-t-il commenté en zone mixte.